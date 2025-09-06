2025-10-13 Monday

ALT5 Sigma Reporta 7,28 Mil Milhões em Holdings do Tesouro WLFI

O post ALT5 Sigma Reporta Holdings de Tesouraria de 7,28 Biliões de WLFI apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Alt5 Sigma solidifica presença em ativos digitais. WLFI mantém forte volume de negociação na estreia. Respostas do mercado permanecem silenciosas sem comentários importantes. A ALT5 Sigma Corporation, listada na Nasdaq, reporta possuir 7,28 biliões de tokens WLFI avaliados em $1,31 biliões em 5 de setembro, reforçando seus ativos financeiros. Esta atualização sublinha a robusta estratégia de ativos digitais da ALT5, impactando o valor para os acionistas e demonstrando significativa força de tesouraria em meio a uma estreia de negociação de $4,7 biliões do WLFI. Influência no Mercado e Potenciais Tendências Futuras A ALT5 Sigma Corporation, uma entidade listada na Nasdaq, fez manchetes com seu relatório de tesouraria atualizado em 5 de setembro, detalhando holdings de mais de 7,28 biliões de tokens WLFI, com uma valorização de mercado em torno de $1,31 biliões. Esta atualização substancial sublinha as holdings estratégicas da empresa em ativos de criptomoeda. Com uma valorização por ação calculada próxima de $5,85, a atualização não só melhora a tesouraria de ativos digitais da ALT5 Sigma, mas também solidifica o capital dos acionistas. A revelação, no entanto, não impactou os principais projetos de Layer 1 nem introduziu mudanças relacionadas a altcoins. As respostas do mercado à atualização da tesouraria da ALT5 Sigma têm sido silenciosas, em grande parte devido à ausência de comentários públicos de vozes líderes da indústria ou agências reguladoras. Tal silêncio deixa as implicações mais amplas abertas para observação adicional. Nenhuma declaração oficial disponível de executivos sobre este relatório. Visão Geral dos Dados de Mercado Você sabia? O volume de negociação inicial do WLFI de $4,7 biliões o colocou entre os dez principais ativos por volume diário em seu primeiro dia, um marco comparável às principais estreias no espaço DeFi. World Liberty Financial (WLFI) é negociado a $0,20, com uma capitalização de mercado próxima de $4,88 biliões e um fornecimento circulante excedendo 24,67 biliões de tokens. Dados recentes do CoinMarketCap mostram um ganho de preço de 24 horas de 8,61% apesar de uma queda consistente de três meses. World Liberty Financial(WLFI), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 17:39 UTC em 6 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Pesquisa da Coincu destaca que os panoramas financeiros...
Posições Líquidas NC EUR CFTC da Zona Euro caíram para €119,6K face aos anteriores €123K

O post Posições Líquidas NC EUR CFTC da Zona Euro caíram para €119,6K dos anteriores €123K apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
Jogada de ROI de 76.815% da BlockDAG em setembro de 2025, sinal baixista da Tron, aposta de ETF da Dogecoin

A publicação "Jogada de ROI de 76.815% da BlockDAG em setembro de 2025, Sinal Bearish da Tron, Aposta ETF da Dogecoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Publicidade &nbsp &nbsp Aviso: O artigo abaixo é patrocinado, e as opiniões nele não representam as da ZyCrypto. Os leitores devem realizar pesquisas independentes antes de tomar quaisquer ações relacionadas ao projeto mencionado neste texto. Este artigo não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. O mercado de criptomoedas em 2025 está apresentando três histórias distintamente diferentes. Tron (TRX), apesar da forte adoção, está emitindo um sinal baixista a $0,34 enquanto traders testam níveis de suporte que poderiam arrastá-lo para mais perto de $0,30. Dogecoin (DOGE), outrora o rei dos memes, está 57% abaixo do seu máximo de julho, com análise de preço mostrando vulnerabilidade a $0,10 a menos que a aprovação do ETF desperte uma demanda renovada. Mas enquanto TRX e DOGE navegam na incerteza, BlockDAG (BDAG) está executando uma estratégia calculada. Seu preço de pré-venda do Evento de Implantação de $0,0013 está emparelhado com um roteiro de ROI estruturado: um marco de listagem de $0,05, meta de captação de $600M e uma projeção de longo prazo de $1. Diferentemente dos rivais, BlockDAG já entregou ganhos mensuráveis, enquanto integrou 3M de mineiros e 312K detentores. Em um mercado impulsionado pela especulação, os resultados projetados do BDAG o posicionam como a melhor cripto para pagamentos e crescimento futuro. TRON Paira em $0,34, Uma Queda Abaixo Poderia Significar Grande Problema? TRON (TRX) está atualmente mantendo-se estável em $0,34, um ponto de preço que se tornou um campo de batalha chave para traders. O mercado tem se movido lateralmente, mostrando hesitação enquanto compradores e vendedores avaliam o próximo movimento. Indicadores técnicos sugerem momentum misto: o Índice de Força Relativa (RSI) permanece neutro, não apontando para condições nem sobrecompradas nem sobrevendidas, enquanto o MACD está começando a emitir sinais baixistas, sugerindo uma possível perda de força à frente. A área crucial para observar é a zona de suporte de $0,33-$0,34. Se TRX cair abaixo deste nível, traders alertam que uma queda em direção a $0,30 poderia seguir. Na alta, um forte rebote poderia empurrar o...
Mudança histórica: Dificuldade do Bitcoin aumenta enquanto a taxa de hash recua da faixa de Zettahash

O post Mudança Histórica: Dificuldade do Bitcoin Dispara enquanto a Taxa de Hash Recua da Faixa de Zettahash apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Depois de ultrapassar o limite de 1 zettahash por segundo (ZH/s), a dificuldade de mineração do Bitcoin subiu 4,89% para atingir um pico histórico de 136,04 trilhões. Este ajuste, combinado com os preços mais baixos do bitcoin, intensificou a pressão sobre os participantes da mineração. Mineração Ficou Mais Difícil: Bitcoin Eleva Dificuldade ao Pico Histórico De acordo com a média móvel simples de sete dias (SMA) [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/historic-shift-bitcoin-difficulty-spikes-as-hashrate-retreats-from-zettahash-range/
Posições líquidas NC JPY CFTC do Japão caíram de ¥84,5K anteriores para ¥73,3K

A publicação Posições Líquidas NC JPY CFTC do Japão caíram de ¥84,5K anteriores para ¥73,3K apareceu no BitcoinEthereumNews.com.
Pico do Ciclo do Bitcoin Pode Estender-se Até 2026, Mostra Modelo de Decaimento

O post Pico do Ciclo do Bitcoin Pode Estender-se Até 2026, Mostra o Modelo de Decaimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do Bitcoin caíram mais de 10% desde que estabeleceram um novo recorde histórico (ATH) de $124.457 em 14 de agosto. Como em todas as retrações anteriores após um novo ATH, esta correção recente desencadeou muita especulação sobre o preço máximo do mercado. O Canal de Decaimento do Bitcoin, um modelo de previsão de mercado, forneceu insights sobre as potenciais zonas de preço máximo do mercado para o ciclo atual. O Canal de Decaimento do Bitcoin Sugere Topo de $200K–$290K, Indica Extensão do Ciclo Até 2026 Numa publicação no X em 5 de setembro, um pesquisador de Bitcoin com o nome de utilizador X Sminston With partilha alguns dados importantes do Canal de Decaimento do Bitcoin sobre um potencial preço máximo para o ciclo de mercado atual. Para contextualizar, o Canal de Decaimento do Bitcoin é um modelo de regressão logarítmica de longo prazo que tenta mapear os ciclos de preço do Bitcoin, especificamente os seus picos e fundos históricos, dentro de limites estatisticamente derivados. Este modelo de preços mostra que, embora o Bitcoin siga padrões de expansão e contração, a sua taxa de crescimento decai ao longo do tempo, à medida que cada ciclo proporciona ganhos percentuais menores que o anterior. Notavelmente, os dados do gráfico do Canal de Decaimento do Bitcoin mostram que a principal criptomoeda está a subir constantemente dentro das linhas de suporte do quantil 0,05 e de resistência do limite superior, com oscilações que marcam zonas historicamente sobreaquecidas. O oscilador incorporado sugere que o BTC ainda não está num pico eufórico, deixando espaço para mais subidas antes da formação de um topo de longo prazo. Com base em mais dados, Sminston With explica que o atual ciclo de mercado do Bitcoin poderá ver um preço máximo entre o final de 2025 e o final de 2026. Se o Bitcoin atingir o pico em dezembro de 2025, o intervalo de preço estaria entre $205.000 e $230.000. No entanto, se o ciclo se estender até 2026, as projeções aumentam incrementalmente, ou seja, $208.000-$235.000 até janeiro de 2026, $219.000–$250.000 até abril de 2026, $230.000-$265.000 até julho de 2026, $243.000-$282.000 até outubro de 2026, e até $250.000–$292.000 até ao final de 2026. Independentemente de qual cenário de preço máximo, o Bitcoin...
Exclusão de estratégia do S&P 500 desperta diálogo na indústria

O post Exclusão da Strategy do S&P 500 Provoca Diálogo na Indústria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Michael Saylor comenta sobre a exclusão da Strategy do S&P 500. Mudança estratégica provoca reações do mercado e da comunidade. Robinhood vê aumento das ações com a adição ao S&P. Michael Saylor expressou preocupação com a exclusão da Strategy do índice S&P 500 após cumprir todos os critérios, enquanto a Robinhood foi incluída. Esta decisão influencia tanto as avaliações de ativos quanto o sentimento do mercado cripto, dado as substanciais participações em Bitcoin da Strategy. Robinhood Entra no S&P 500; Ações Sobem 7,5% Em uma ocorrência notável, a Strategy cumpriu todos os critérios para se tornar parte do S&P 500, mas não foi incluída. Michael Saylor comentou, sugerindo potenciais inconsistências na seleção. A entrada inesperada da Robinhood adicionou mais complexidade ao anúncio. A exclusão limita a oportunidade da Strategy para demanda impulsionada pelo índice, especialmente para fundos que acompanham o S&P 500. A inclusão da Robinhood provocou uma resposta positiva com suas ações aumentando 7,5%, refletindo o efeito imediato do índice. Pensando sobre o S&P agora... com um gráfico mostrando os retornos anualizados de 92% da Strategy desde a adoção do Padrão Bitcoin, excedendo em muito tanto o S&P 500 quanto o Bitcoin durante o período. — Michael Saylor Ações Cripto e Tendências Regulatórias: Análise de Especialistas Você sabia? A inclusão da Robinhood no S&P 500 reflete uma crescente interseção dos setores de finanças tradicionais e criptomoedas, uma tendência observada desde a adição da Coinbase no início de 2025. Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $110.314,73, com uma capitalização de mercado de $2,20 trilhões de acordo com dados da CoinMarketCap. Apesar de uma ligeira queda de 0,46% nas últimas 24 horas, sua dominância de mercado permanece em 57,92%. O volume de negociação caiu 52,27% no último dia. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela na CoinMarketCap às 16:39 UTC em 6 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Analistas da Coincu destacam o potencial para ajustes regulatórios contínuos impactando empresas como a Strategy. A análise sugere que tais exclusões podem temporariamente perturbar as ações, mas frequentemente incluem oportunidades futuras para inclusão reequilibrada. AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como gerais...
Tapzi supera Bitcoin Hyper, Maxi Doge e PEPENODE

O post Tapzi Supera Bitcoin Hyper, Maxi Doge e PEPENODE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Descubra as melhores pré-vendas de criptomoedas para comprar, incluindo Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge e PEPENODE Encontrar as melhores pré-vendas de criptomoedas para comprar não é tão simples quanto parece. O mercado está inundado com novos tokens diariamente, e muitos investidores enfrentaram golpes online, hype falso e projetos que desaparecem da noite para o dia. Com tanta incerteza, identificar um projeto genuíno que ofereça segurança e potencial de crescimento é um desafio. No entanto, em meio a este campo lotado, alguns nomes estão fazendo ondas, e Tapzi está claramente liderando o grupo. Atualmente com preço de $0,0035, Tapzi já está atraindo atenção massiva porque seu preço de listagem confirmado será de $0,01. Isso representa um aumento de preço garantido de mais de 186% no lançamento, uma estatística que naturalmente alimenta emoções de FOMO (medo de ficar de fora) entre os investidores iniciais. Além dos números, Tapzi se posicionou como um projeto orientado para utilidade com recursos inovativos, dando-lhe uma vantagem sobre os outros. A competição também não é fraca. Bitcoin Hyper se comercializa oferecendo velocidade de transação de próxima geração. Ao mesmo tempo, Maxi Doge traz energia de meme coin respaldada por uma comunidade vibrante, e PEPENODE promete criar uma rede descentralizada que suporta escalabilidade de longo prazo. Cada um carrega seu próprio mérito, mas quando comparados frente a frente, Tapzi se destaca graças ao seu roteiro claro, tokenomics e vantagem de listagem. Juntos, Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge e PEPENODE compartilham pontos fortes comuns: visam comunidades fortes, potencial de crescimento de longo prazo e a promessa de serem mais legítimos que inúmeros tokens de vida curta. No entanto, para aqueles que procuram entrada antecipada com alto potencial de valorização, Tapzi continua sendo a escolha mais atraente entre as melhores pré-vendas de criptomoedas para comprar agora. Tapzi: Invista para um Aumento de Preço de 186% com Potencial de $100k Encontrar um projeto em pré-venda que combine legitimidade, inovação e potencial de valorização é raro, mas Tapzi marca todas as caixas. Com seu preço atual de pré-venda de $0,0035, Tapzi já se destaca porque o confirmado...
BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Onde o ROI encontra a Inovação

O post BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Onde o ROI Encontra a Inovação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda Descubra por que BullZilla, Shiba Inu e Polkadot estão entre as melhores criptomoedas para comprar hoje. Saiba mais sobre ROI de pré-venda, tecnologia e potencial de crescimento. No mundo em constante mudança dos ativos digitais, o timing frequentemente decide quem lucra e quem observa à margem. Cada ciclo cria ícones, desde os primeiros detentores de Bitcoin até a onda de varejo por trás do Shiba Inu. Agora, com novos concorrentes emergindo, os investidores estão mais uma vez fazendo a mesma pergunta: qual é a melhor criptomoeda para comprar hoje? Bull Zilla, Shiba Inu e Polkadot oferecem respostas muito diferentes, mas cada um incorpora uma tendência central que molda o mercado. Um prospera na narrativa e inovação em pré-vendas. Outro cavalga a onda do poder duradouro da cultura meme. O último constrói infraestrutura que assegura a base para a Web3. Juntos, eles ilustram onde a oportunidade vive em 2025. BullZilla: A Fera da Pré-venda Rugindo em Direção à Ruptura BullZilla está reescrevendo o manual de pré-venda. Ao contrário de muitas meme coins que dependem puramente do hype, BullZilla integra mecânicas gamificadas e modelos de escassez para dar estrutura ao crescimento. No coração deste sistema está o Mecanismo de Mutação, um motor de preços progressivo que eleva a barreira de entrada a cada $100.000 arrecadados ou a cada 48 horas sem pausa. Para os investidores, isso significa que a urgência não é opcional, está incorporada no DNA do projeto. Em seu Estágio Atual (1º – O Boom da Trindade do Projeto, Fase 4ª), BullZilla ($BZIL) é negociado a $0,00002575. Com um total de pré-venda ultrapassando $155.000 e mais de 500 detentores, é claro que o momentum está crescendo. O preço de listagem projetado de $0,00527 se traduz em um impressionante potencial de ROI de 20.371% para os participantes iniciais. Para aqueles que entraram no Estágio 1D, o ROI já atingiu 347%, mostrando o quão agressiva a trajetória pode ser. Uma alocação de $1.000 hoje renderia 38,834 milhões de tokens BZIL, e em apenas um dia, o preço da pré-venda está...
'KPop Demon Hunters' duplica as suas vendas — Mas ainda não consegue atingir o n.º 1

A publicação 'KPop Demon Hunters' Duplica as Suas Vendas — Mas Ainda Não Consegue Atingir o N.º 1 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Apesar de ser um dos lançamentos mais populares de 2025, a banda sonora de KPop Demon Hunters sobe para um novo máximo de N.º 5 no Top Album Sales após um aumento de 235% nas vendas. LOS ANGELES, CALIFÓRNIA – 24 DE AGOSTO: Ken Jeong fala durante o Evento Sing-Along de "KPop Demon Hunters" da Netflix no Regal LA Live em 24 de agosto de 2025 em Los Angeles, Califórnia. (Foto de Gonzalo Marroquin/Getty Images para Netflix) Getty Images para Netflix "Golden", o maior sucesso de KPop Demon Hunters, conquistou várias tabelas da Billboard, incluindo a Hot 100, onde se tornou uma rara faixa de um grupo feminino (ou um ato K-pop) a liderar. Enquanto "Golden" rouba grande parte das atenções, o álbum que acompanha o filme também é extremamente bem-sucedido quando se trata de streams e vendas — mas de alguma forma o álbum completo nunca atingiu o N.º 1 em alguns dos rankings mais importantes da Billboard, apesar de estar entre os títulos mais populares do ano. Esta semana, o conjunto sobe para um novo máximo numa lista graças a um enorme aumento nas compras. KPop Demon Hunters Entra no Top Cinco KPop Demon Hunters só sobe numa tabela de álbuns neste período. A banda sonora sobe do N.º 9 para o N.º 5 na lista Top Album Sales na sua décima semana, atingindo um novo recorde histórico e entrando no top cinco pela primeira vez. Um Enorme Aumento nas Vendas A banda sonora sobe para um novo pico na tabela Top Album Sales graças a um grande aumento nas compras. A Luminate relata que no último período de rastreamento na América, KPop Demon Hunters vendeu 18.300 cópias. Isso representa um aumento de 235% em relação ao período anterior. Ainda Longe do N.º 1 A banda sonora de KPop Demon Hunters mantém-se estável em outras duas listas, permanecendo na posição de vice-líder na Billboard 200...
