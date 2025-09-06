Pico do Ciclo do Bitcoin Pode Estender-se Até 2026, Mostra Modelo de Decaimento

O post Pico do Ciclo do Bitcoin Pode Estender-se Até 2026, Mostra o Modelo de Decaimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do Bitcoin caíram mais de 10% desde que estabeleceram um novo recorde histórico (ATH) de $124.457 em 14 de agosto. Como em todas as retrações anteriores após um novo ATH, esta correção recente desencadeou muita especulação sobre o preço máximo do mercado. O Canal de Decaimento do Bitcoin, um modelo de previsão de mercado, forneceu insights sobre as potenciais zonas de preço máximo do mercado para o ciclo atual. O Canal de Decaimento do Bitcoin Sugere Topo de $200K–$290K, Indica Extensão do Ciclo Até 2026 Numa publicação no X em 5 de setembro, um pesquisador de Bitcoin com o nome de utilizador X Sminston With partilha alguns dados importantes do Canal de Decaimento do Bitcoin sobre um potencial preço máximo para o ciclo de mercado atual. Para contextualizar, o Canal de Decaimento do Bitcoin é um modelo de regressão logarítmica de longo prazo que tenta mapear os ciclos de preço do Bitcoin, especificamente os seus picos e fundos históricos, dentro de limites estatisticamente derivados. Este modelo de preços mostra que, embora o Bitcoin siga padrões de expansão e contração, a sua taxa de crescimento decai ao longo do tempo, à medida que cada ciclo proporciona ganhos percentuais menores que o anterior. Notavelmente, os dados do gráfico do Canal de Decaimento do Bitcoin mostram que a principal criptomoeda está a subir constantemente dentro das linhas de suporte do quantil 0,05 e de resistência do limite superior, com oscilações que marcam zonas historicamente sobreaquecidas. O oscilador incorporado sugere que o BTC ainda não está num pico eufórico, deixando espaço para mais subidas antes da formação de um topo de longo prazo. Com base em mais dados, Sminston With explica que o atual ciclo de mercado do Bitcoin poderá ver um preço máximo entre o final de 2025 e o final de 2026. Se o Bitcoin atingir o pico em dezembro de 2025, o intervalo de preço estaria entre $205.000 e $230.000. No entanto, se o ciclo se estender até 2026, as projeções aumentam incrementalmente, ou seja, $208.000-$235.000 até janeiro de 2026, $219.000–$250.000 até abril de 2026, $230.000-$265.000 até julho de 2026, $243.000-$282.000 até outubro de 2026, e até $250.000–$292.000 até ao final de 2026. Independentemente de qual cenário de preço máximo, o Bitcoin...