2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Pré-venda da BullZilla ultrapassa $200K enquanto Analistas debatem o próximo movimento do Trump oficial e da Litecoin

Pré-venda da BullZilla ultrapassa $200K enquanto Analistas debatem o próximo movimento do Trump oficial e da Litecoin

O post BullZilla Presale Ultrapassa $200K enquanto Analistas Debatem o Próximo Movimento do Official Trump e Litecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A pré-venda explosiva da BullZilla arrecada mais de $200K, posicionando-se como a próxima meme coin 100x. Enquanto isso, a moeda Official Trump ganha força política, e a Litecoin visa estabilidade a longo prazo. E se a próxima meme coin 100x não for uma ideia reciclada, mas uma fera projetada para domínio cultural e crescimento financeiro? As meme coins já remodelaram a história das criptomoedas, com Dogecoin, Shiba Inu e Pepe provando que a narrativa frequentemente supera a utilidade na corrida pela riqueza. Em 2025, os holofotes agora se voltam para um novo concorrente que ruge no mercado: BullZilla ($BZIL). Em poucos dias, a pré-venda da Bull Zilla explodiu além de $200K em contribuições, atraindo mais de 700 detentores e garantindo um potencial de ROI de mais de 20.371% desde as fases iniciais até a listagem. Com aumentos de preço a cada 48 horas ou após $100K arrecadados, a urgência é diferente de tudo que os investidores de meme coins já viram antes. Será que esta pré-venda definirá o próximo ciclo de meme coins 100x? Junto com a entrada rugidora da BullZilla, a moeda Official Trump está aproveitando narrativas políticas antes das eleições dos EUA, enquanto a Litecoin (LTC) continua seu papel como um ativo cripto fundamental com novos desenvolvimentos. Vamos analisar por que a BullZilla lidera esta lista e como as outras se comparam. BullZilla: O Fenômeno de Pré-venda Que Pode Ser a Próxima Meme Coin 100x A BullZilla rapidamente se tornou o centro das conversas sobre criptomoedas, posicionando-se como a meme coin 100x que os adotantes iniciais não querem perder. Atualmente com preço de $0,00002575 no Estágio 1 (Projeto Trinity Boom, Fase 4), a pré-venda já arrecadou mais de $200K, com 700 detentores a bordo. O design da pré-venda é o que a torna explosiva. A cada 48 horas ou $100K arrecadados, um aumento de preço é acionado, garantindo que a escassez recompense os compradores mais ousados. Os investidores iniciais que entraram a $0,00001242 já estão sentados em ganhos de 347,82% de ROI, e projeções para o preço de listagem de $0,00527 sinalizam um...
Threshold
T$0.0133+9.73%
Union
U$0.007361+1.68%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.142+2.70%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:16
Compartilhar
O bilionário Ray Dalio alerta para um iminente colapso em 2 ativos se o Fed cortar as taxas

O bilionário Ray Dalio alerta para um iminente colapso em 2 ativos se o Fed cortar as taxas

O post Bilionário Ray Dalio alerta sobre iminente queda em 2 ativos se o Fed cortar taxas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto os mercados financeiros mais amplos antecipam um possível corte na taxa de juros da Reserva Federal em setembro, o investidor bilionário Ray Dalio está alertando que a medida poderia ter graves consequências para ativos específicos. Falando durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit em 4 de setembro, Dalio advertiu que se o Fed iniciar cortes, o dólar americano e as ações poderiam sofrer quedas acentuadas. O fundador da Bridgewater Associates sugeriu que as taxas de curto prazo e o dólar enfraqueceriam, particularmente contra o ouro, enquanto as taxas de longo prazo poderiam subir, acentuando a curva de rendimento. Neste ambiente, Dalio alertou que as ações podem ter desempenho inferior apesar do afrouxamento monetário, refletindo a cautela dos investidores em relação aos instrumentos de dívida e o crescente risco de estagflação.\ A opinião de Ray Dalio sobre os cortes de taxa dos EUA. Fonte: Reddit Vale notar que o sentimento do mercado aponta fortemente para cortes nas taxas, com uma redução de 25 pontos base em setembro amplamente esperada. Analistas, incluindo os do Bank of America, antecipam pelo menos dois cortes este ano e afrouxamento adicional até 2026. Notavelmente, dados fracos do mercado de trabalho e inflação em desaceleração reforçaram essas expectativas, enquanto os rendimentos decrescentes do Tesouro sinalizam antecipação. Ainda assim, economistas alertam que cortes excessivos poderiam reacender pressões inflacionárias. As preocupações de Dalio sobre a economia dos EUA No geral, o último alerta de Dalio soma-se às suas preocupações de longa data sobre as vulnerabilidades fiscais da América e a saúde econômica mais ampla. No passado, ele empregou metáforas vívidas, comparando a dívida ao acúmulo de placas e a economia a um barco dirigindo-se para rochas, alertando que empréstimos descontrolados poderiam, em última análise, desencadear um "ataque cardíaco econômico". Para este fim, ele projetou que tal crise impulsionada pela dívida poderia ocorrer dentro dos próximos três anos, com a dívida nacional já aumentando para $37 trilhões, cerca de 124% do PIB, níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Dalio apontou repetidamente para déficits crescentes e o custo crescente do serviço da dívida, alertando que sem disciplina fiscal, os EUA correm o risco de entrar em uma espiral de empréstimos insustentáveis...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:46
Compartilhar
Alunos de West Point cancelam cerimónia em homenagem a Tom Hanks, diz relatório

Alunos de West Point cancelam cerimónia em homenagem a Tom Hanks, diz relatório

A publicação "Associação de Ex-alunos de West Point Cancela Cerimónia em Homenagem a Tom Hanks, Diz Relatório" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque A associação de ex-alunos de West Point cancelou uma cerimónia de premiação para homenagear o ator Tom Hanks, informou o Washington Post no sábado, representando a mais recente mudança aparente na histórica academia militar sob a administração Trump. Hanks, 69, estava programado para ser reconhecido como um "cidadão exemplar" que refletia os ideais da academia militar. 2025 Invision Factos Principais O Coronel reformado Mark Bieger informou à faculdade de West Point na sexta-feira que a Associação de Graduados de West Point não realizaria mais uma cerimónia para entregar a Hanks, 69, o Prémio Sylvanus Thayer, informou o Washington Post, citando uma cópia da mensagem de Bieger. Bieger escreveu em seu e-mail que a decisão foi tomada para permitir que a academia "continue seu foco em sua missão principal de preparar cadetes para liderar, lutar e vencer como oficiais na força mais letal do mundo, o Exército dos Estados Unidos." A associação de ex-alunos de West Point não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Forbes. Por Que West Point Estava Homenageando Tom Hanks? A Associação de Graduados de West Point anunciou em junho que Hanks receberia o Prémio Sylvanus Thayer para reconhecê-lo como um "cidadão exemplar" que representa os ideais da academia de "dever, honra, país." O ex-Secretário de Assuntos de Veteranos Robert McDonald, que preside a associação de ex-alunos, creditou Hanks em uma declaração por ter feito mais "pela representação positiva do militar americano, mais pelo cuidado com o veterano americano, seus cuidadores e sua família, e mais pelo programa espacial americano e todos os ramos do governo do que muitos outros americanos." Hanks, que interpretou militares nos filmes "O Resgate do Soldado Ryan", "Forrest Gump" e "Greyhound", também foi elogiado por produzir as minisséries da Segunda Guerra Mundial "Band of Brothers" e "The Pacific." O ator também liderou um esforço para criar o Memorial da Segunda Guerra Mundial em Washington, D.C., e apoiou iniciativas para um Presidente Dwight...
Chainbase
C$0.11455+9.68%
DAR Open Network
D$0.02324+4.02%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.142+2.70%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:43
Compartilhar
'Últimos Ritos' O Último Filme de 'The Conjuring'? Aqui Estão as Boas e Más Notícias

'Últimos Ritos' O Último Filme de 'The Conjuring'? Aqui Estão as Boas e Más Notícias

O post Last Rites' O Último Filme 'Conjuring'? Aqui Estão as Boas e Más Notícias apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Patrick Wilson e Vera Farmiga em "The Conjuring: Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema The Conjuring: Last Rites, estrelado por Patrick Wilson e Vera Farmiga, é novo nos cinemas e já está vendendo muitos bilhetes. Sendo assim, será realmente o último filme da franquia Conjuring? Baseado nos arquivos de casos reais dos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren, o primeiro filme da série, The Conjuring, foi lançado em 2013. Wilson e Farmiga então reprisaram seus papéis como os Warrens em The Conjuring 2 em 2016 e The Conjuring: The Devil Made Me Do It em 2021, bem como Annabelle Comes Home em 2019. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Créditos Finais e Pós-Créditos, ExplicadosPor Tim Lammers Agora, após 12 anos interpretando os Warrens, The Conjuring: Last Rites está sendo promovido como o filme final de Conjuring. Wilson e Farmiga disseram ao New York Times em uma entrevista recente que suas performances no filme se despedem adequadamente de seus personagens. "Toda a emoção que tivemos, qualquer fanfarra do tipo, 'É isso, adeus, Ed e Lorraine', está nesse filme", Wilson disse ao Times. "Está tudo na tela." Mas só porque é o fim da série de filmes Conjuring, isso significa que o Universo Cinematográfico de Conjuring também está chegando ao fim? ForbesO Sucesso de Terror 'Weapons' É Novo No Streaming Esta SemanaPor Tim Lammers Julgando o histórico de bilheteria da franquia antes do lançamento de The Conjuring: Last Rites, pareceria insensato parar o Universo Cinematográfico de Conjuring em seu caminho. Afinal, os nove filmes anteriores da franquia — consistindo em três filmes de Conjuring, três filmes derivados de Annabelle, dois derivados de The Nun e o singular The Curse of La Llorona (uma entrada não oficial no Universo Cinematográfico de Conjuring)...
LETSTOP
STOP$0.06836+17.82%
CreatorBid
BID$0.05544+5.09%
BRC20.COM
COM$0.012508+23.80%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:28
Compartilhar
Índice de Preços ao Consumidor da Colômbia (YoY) registado em 5,1%, abaixo das expectativas (5,11%) em agosto

Índice de Preços ao Consumidor da Colômbia (YoY) registado em 5,1%, abaixo das expectativas (5,11%) em agosto

O post Índice de Preços ao Consumidor da Colômbia (YoY) registrado em 5,1%, abaixo das expectativas (5,11%) em agosto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender esses ativos. Você deve fazer sua própria pesquisa minuciosa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são de sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política ou posição oficial da FXStreet nem de seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não possui posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registrados e nada neste artigo pretende...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:25
Compartilhar
Mineradores de Bitcoin ainda sob pressão em 2025 — Por quanto tempo conseguem fazer holding?

Mineradores de Bitcoin ainda sob pressão em 2025 — Por quanto tempo conseguem fazer holding?

O post Mineradores de Bitcoin Ainda Sob Pressão Em 2025 — Por Quanto Tempo Podem Fazer holding? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Mineradores de Bitcoin Ainda Sob Pressão Em 2025 — Por Quanto Tempo Podem Fazer holding? | Bitcoinist.com Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Opeyemi Sule é um entusiasta apaixonado por cripto, um escritor de conteúdo proficiente e jornalista no Bitcoinist. Opeyemi cria peças únicas desvendando as complexidades da tecnologia blockchain e compartilhando insights sobre as últimas tendências no mundo das criptomoedas. Opeyemi gosta de ler poesia, conversar sobre política e ouvir música, além do seu forte interesse em criptomoeda. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-miners-still-under-pressure-in-2025/
BRC20.COM
COM$0.012508+23.80%
Sign
SIGN$0.04436+5.29%
Cookie DAO
COOKIE$0.09417+6.39%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:20
Compartilhar
Dicas e respostas do 'Connections' do NYT de hoje para domingo, 7 de setembro

Dicas e respostas do 'Connections' do NYT de hoje para domingo, 7 de setembro

A publicação "Dicas e Respostas do 'Connections' do NYT de Hoje para Domingo, 7 de setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crédito do Connections de Hoje: NYT / Erik Kain Procurando uma pequena ajuda com o seu puzzle Connections de domingo? Se está à procura de dicas extras - ou as respostas - veio ao lugar certo. Abaixo encontrará um conjunto extra de dicas, as categorias para cada grupo e, finalmente, a solução para o puzzle de hoje. Escrevi um pequeno texto argumentando por mudanças - ou uma mudança específica, melhor dizendo - que o New York Times deveria fazer no Connections esta semana. Duvido que eles alguma vez o façam, por isso talvez seja hora de eu criar o meu próprio jogo! Só preciso aprender a programar... Também tenho um novo guia de streaming se estiver à procura de novos programas ou filmes para ver este fim de semana. The Walking Dead regressa este fim de semana, e uma sequela de The Office que realmente gostei. Forbes O Que Ver Este Fim de Semana: Novos Programas e Filmes Para Ver em Streaming na Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV e Mais Por Erik Kain De qualquer forma, temos um Connections para resolver, então vamos agrupar algumas palavras! Se está à procura do guia de Connections de sábado, está aqui mesmo. Como Jogar Connections O Connections é o segundo jogo de puzzle mais popular do NYT Games fora do próprio palavras cruzadas principal, e uma oferta extremamente divertida e gratuita que fará o seu cérebro funcionar todos os dias. Jogue-o aqui mesmo. O objetivo é pegar um grupo de 16 palavras e encontrar ligações entre quatro pares de quatro delas. Podem ser categorias específicas de termos, ou podem ser pequenos puzzles de palavras onde as palavras podem vir antes ou depois delas que você precisa descobrir. E fica mais complicado a partir daí. Há apenas um conjunto de respostas certas para isto, e você só tem um certo...
FUNToken
FUN$0.005226+3.19%
ChangeX
CHANGE$0.00165323+7.76%
Streamflow
STREAM$0.05892-0.10%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:10
Compartilhar
Dow Jones recua após impressão decepcionante do NFP despertar receios de recessão

Dow Jones recua após impressão decepcionante do NFP despertar receios de recessão

O post Dow Jones recua após impressão decepcionante do NFP despertar temores de recessão apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dow Jones recuou na sexta-feira, caindo abaixo de 45.500. Os ganhos de empregos do NFP ficaram bem abaixo das expectativas, aumentando ainda mais as apostas nos cortes de taxa do Fed. Um declínio acentuado na criação de empregos foi longe demais, superando as esperanças do mercado por cortes de taxa e reacendendo preocupações recessivas. O Dow Jones Industrial Average (DJIA) afundou na sexta-feira, caindo quase 500 pontos no seu nível mais baixo depois que os dados de Folha de Pagamento Não Agrícola (NFP) dos Estados Unidos (EUA) mostraram que os EUA adicionaram muito menos empregos do que o esperado, fixando expectativas de um corte na taxa de juros do Federal Reserve (Fed) em 17 de setembro. O último relatório de empregos NFP mostrou que os EUA adicionaram apenas 22 mil novos empregos líquidos em agosto, ficando ainda mais baixo que a previsão mediana do mercado de 75 mil. O número do mês anterior foi revisado ligeiramente para cima para 79 mil, mas a queda acentuada de agosto elevou as apostas de um corte na taxa do Fed ao máximo. O mercado volta a falar de um corte duplo jumbo, com os mercados de taxa precificando 10% de probabilidade de um corte de 50 pontos base na taxa de juros na próxima decisão do Fed este mês. Ações tropeçam nas expectativas de números NFP baixos, mas não muito baixos Apesar dos traders de ações conseguirem seu desejo de um NFP abaixo do esperado, a última rodada de dados de empregos transformou-se em um cenário de "mão de macaco". Enquanto números baixos de contratação ajudarão a empurrar o Fed para um corte na taxa de juros em algumas semanas, um número NFP muito baixo reacendeu temores de recessão em todo o mercado mais amplo. Apesar de atingir um novo recorde histórico nas ofertas intradia, o Dow Jones recuou fortemente do território recorde, eliminando os ganhos esperançosos de quinta-feira e enviando o principal índice de ações de volta para o vermelho na semana. A próxima semana apresenta um novo conjunto de desafios para os observadores de dados. A última rodada do Índice de preços ao consumidor (IPC)...
PAW
PAW$0.000000003819-1.16%
Index Cooperative
INDEX$0.909+5.20%
BRC20.COM
COM$0.012508+23.80%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:55
Compartilhar
Ozak AI Poderia Render Retornos de 10X Enquanto XRP Consolida Abaixo de $3

Ozak AI Poderia Render Retornos de 10X Enquanto XRP Consolida Abaixo de $3

O post Ozak AI Pode Render Retornos de 10X Enquanto XRP Consolida Abaixo de $3 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de Criptomoeda demonstraram resultados tanto positivos quanto negativos desde que a OZAK AI cresceu em pré-venda, e o XRP ocupou uma faixa estreita. O foco estava no momentum em torno da crescente atividade da Fase 5 e na angariação de fundos aberta pela OZAK AI. Enquanto isso, o XRP conseguiu se manter abaixo de 3 e com rácios de liquidez estáveis. OZAK AI ($OZ) era um projeto cripto de IA e DePIN que tem uma pré-venda em andamento. A Fase 5 lista o token a $0,01, avançando para um próximo passo de $0,012. Mais de 847 milhões de tokens foram vendidos, arrecadando mais de $2,6 milhões até agora. O suprimento total é de 10 mil milhões de $OZ, com 30% alocados para a pré-venda. Esse progresso equivale a aproximadamente 28% da alocação de pré-venda distribuída. O vesting libera 10% na listagem, um cliff de um mês e, em seguida, seis meses de desbloqueios lineares. A utilidade abrange automação de IA, uma camada DePIN para computação e dados, uso cross-chain em redes EVM e governança de staking. O painel mostra atividade de carteira ao vivo, vendas em tempo real e um bónus de recomendação de 10%. É a transparência que facilita o envolvimento e proporciona crescimento em conjunto com a adoção quantificável. Faixa de XRP com Liquidez Adequada. XRP está a ser negociado a 2,84 com um ganho diário de 0,34%. Desceu para menos de 2,83 e voltou a subir para quase 2,88 antes de estabilizar em torno de 2,85. O movimento é uma indicação de força intradia baixa apesar da atividade intradia mais fraca. Fonte: CoinMarketCap A capitalização de mercado é de 169,05 mil milhões, e o número de tokens é de 59,48 mil milhões. O fornecimento máximo está fixado em 100 mil milhões, e o FDV está fixado em 285,65 mil milhões. A liquidez é ordenada porque o mercado segue as condições mais amplas. O volume diário caiu 39,76% para $4,64 mil milhões, estabelecendo um rácio de volume para capitalização de mercado próximo de 2,73%. O suporte situa-se em torno de $2,82 a $2,80, enquanto a resistência de curto prazo aparece próxima de $2,90. Um rebote de volume mais forte poderia abrir tentativas em direção a...
NEAR
NEAR$2.452+3.81%
SIX
SIX$0.01753+1.21%
RealLink
REAL$0.07126+1.61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:52
Compartilhar
O mito do "Setembro Vermelho" do Bitcoin desafiado pelos fluxos institucionais

O mito do "Setembro Vermelho" do Bitcoin desafiado pelos fluxos institucionais

O post "Mito do 'Setembro Vermelho' do Bitcoin Desafiado por Fluxos Institucionais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. 06 de set de 2025 às 16:22 // Notícias Historicamente, setembro tem sido um mês difícil para o Bitcoin, frequentemente referido como "Setembro Vermelho" devido à tendência histórica de desempenho negativo. Mudança nos paradigmas cripto No entanto, analistas de mercado sugerem que 2025 pode desafiar esta tendência. A crescente adoção por investidores institucionais, impulsionada pelo sucesso dos ETFs de Bitcoin que absorveram capital significativo, e a contínua escassez de fornecimento pós-halving estão criando uma nova dinâmica. Estes fatores contrabalançam a volatilidade histórica e podem levar a um resultado mais favorável para a principal criptomoeda. Além disso, há uma notável mudança no comportamento dos investidores, com uma rotação constante de capital do Bitcoin para o Ethereum, à medida que os investidores procuram ativos mais arriscados na antecipação de uma potencial "altseason". Dados de várias fontes sugerem que os ETPs de Ethereum estão vendo fluxos de entrada significativamente maiores do que seus equivalentes em Bitcoin. Esta mudança, combinada com um potencial relaxamento da política monetária pelo Federal Reserve dos EUA, pode preparar o terreno para um rally mais amplo do mercado cripto. Mercado de criptomoedas em movimento Embora os indicadores técnicos ainda mostrem alguma pressão de queda, o suporte fundamental de players institucionais e corporativos, juntamente com previsões macroeconômicas otimistas, pinta um quadro mais complexo do que os setembros anteriores. A análise mais recente do preço do Bitcoin pela Coinidol.com mostra que o BTC caiu, mas permaneceu acima de $108.000 desde 29 de agosto. Ele retomará seu momentum positivo assim que quebrar o nível de $112.000 e subir acima das linhas de média móvel. Atualmente, o preço do BTC está flutuando em torno de $110.200. A dinâmica do mercado deste ano sugere um ecossistema em amadurecimento onde os padrões cíclicos tradicionais estão sendo interrompidos pelo crescente interesse institucional e uma base de investidores em diversificação. A narrativa está mudando de uma simples tendência histórica para uma visão mais matizada que leva em conta as mudanças estruturais significativas dentro do mercado cripto.
Union
U$0.007361+1.68%
Bitcoin
BTC$113,731.38+1.61%
Moonveil
MORE$0.02602+1.75%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.