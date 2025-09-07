Ozak AI Poderia Render Retornos de 10X Enquanto XRP Consolida Abaixo de $3
O post Ozak AI Pode Render Retornos de 10X Enquanto XRP Consolida Abaixo de $3 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de Criptomoeda demonstraram resultados tanto positivos quanto negativos desde que a OZAK AI cresceu em pré-venda, e o XRP ocupou uma faixa estreita. O foco estava no momentum em torno da crescente atividade da Fase 5 e na angariação de fundos aberta pela OZAK AI. Enquanto isso, o XRP conseguiu se manter abaixo de 3 e com rácios de liquidez estáveis. OZAK AI ($OZ) era um projeto cripto de IA e DePIN que tem uma pré-venda em andamento. A Fase 5 lista o token a $0,01, avançando para um próximo passo de $0,012. Mais de 847 milhões de tokens foram vendidos, arrecadando mais de $2,6 milhões até agora. O suprimento total é de 10 mil milhões de $OZ, com 30% alocados para a pré-venda. Esse progresso equivale a aproximadamente 28% da alocação de pré-venda distribuída. O vesting libera 10% na listagem, um cliff de um mês e, em seguida, seis meses de desbloqueios lineares. A utilidade abrange automação de IA, uma camada DePIN para computação e dados, uso cross-chain em redes EVM e governança de staking. O painel mostra atividade de carteira ao vivo, vendas em tempo real e um bónus de recomendação de 10%. É a transparência que facilita o envolvimento e proporciona crescimento em conjunto com a adoção quantificável. Faixa de XRP com Liquidez Adequada. XRP está a ser negociado a 2,84 com um ganho diário de 0,34%. Desceu para menos de 2,83 e voltou a subir para quase 2,88 antes de estabilizar em torno de 2,85. O movimento é uma indicação de força intradia baixa apesar da atividade intradia mais fraca. Fonte: CoinMarketCap A capitalização de mercado é de 169,05 mil milhões, e o número de tokens é de 59,48 mil milhões. O fornecimento máximo está fixado em 100 mil milhões, e o FDV está fixado em 285,65 mil milhões. A liquidez é ordenada porque o mercado segue as condições mais amplas. O volume diário caiu 39,76% para $4,64 mil milhões, estabelecendo um rácio de volume para capitalização de mercado próximo de 2,73%. O suporte situa-se em torno de $2,82 a $2,80, enquanto a resistência de curto prazo aparece próxima de $2,90. Um rebote de volume mais forte poderia abrir tentativas em direção a...
