Dicas e respostas do 'Connections' do NYT de hoje para domingo, 7 de setembro

A publicação "Dicas e Respostas do 'Connections' do NYT de Hoje para Domingo, 7 de setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crédito do Connections de Hoje: NYT / Erik Kain Procurando uma pequena ajuda com o seu puzzle Connections de domingo? Se está à procura de dicas extras - ou as respostas - veio ao lugar certo. Abaixo encontrará um conjunto extra de dicas, as categorias para cada grupo e, finalmente, a solução para o puzzle de hoje. Escrevi um pequeno texto argumentando por mudanças - ou uma mudança específica, melhor dizendo - que o New York Times deveria fazer no Connections esta semana. Duvido que eles alguma vez o façam, por isso talvez seja hora de eu criar o meu próprio jogo! Só preciso aprender a programar... Também tenho um novo guia de streaming se estiver à procura de novos programas ou filmes para ver este fim de semana. The Walking Dead regressa este fim de semana, e uma sequela de The Office que realmente gostei. Forbes O Que Ver Este Fim de Semana: Novos Programas e Filmes Para Ver em Streaming na Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV e Mais Por Erik Kain De qualquer forma, temos um Connections para resolver, então vamos agrupar algumas palavras! Se está à procura do guia de Connections de sábado, está aqui mesmo. Como Jogar Connections O Connections é o segundo jogo de puzzle mais popular do NYT Games fora do próprio palavras cruzadas principal, e uma oferta extremamente divertida e gratuita que fará o seu cérebro funcionar todos os dias. Jogue-o aqui mesmo. O objetivo é pegar um grupo de 16 palavras e encontrar ligações entre quatro pares de quatro delas. Podem ser categorias específicas de termos, ou podem ser pequenos puzzles de palavras onde as palavras podem vir antes ou depois delas que você precisa descobrir. E fica mais complicado a partir daí. Há apenas um conjunto de respostas certas para isto, e você só tem um certo...