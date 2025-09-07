2025-10-13 Monday

Lions, Ravens, Vikings vão prosperar fora de casa

O post Lions, Ravens, Vikings Prosperarão Fora de Casa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O quarterback do Buffalo Bills e atual MVP da NFL Josh Allen está entre os favoritos para repetir. (Foto AP/Peter Joneleit) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados. A NFL acredita em apresentar os grandes nomes na semana de abertura, e não há muito maior do que a revanche de domingo à noite do jogo de playoff da Divisional da AFC de 2024 entre Baltimore e Buffalo. Buffalo venceu aquele por 27-25, em casa, e os Bills também serão anfitriões deste. Todos os quatro times da NFC North serão destacados em horário nobre, quando o vencedor da divisão de 2024, Detroit, visita Green Bay no domingo à tarde e Minnesota viaja para enfrentar o Chicago Bears na segunda-feira à noite. Detroit Lions contra Green Bay Packers Domingo, CBS, 14:25 ET Os Packers fizeram a maior movimentação da pré-temporada quando adquiriram o linebacker quatro vezes Pro Bowl Micah Parsons de Dallas, uma aquisição que imediatamente aumentou a linha em um ponto a seu favor. Eles abriram em -1 1/2. Parsons foi listado como questionável no final da semana com uma entorse na articulação facetária L4/L5 nas costas, mas informações tardias de sábado indicam que ele deve fazer sua estreia pelos Packers após assinar um contrato de quatro anos no valor de $186 milhões após a troca. Detroit tem dominado a série no curto e longo prazo, vencendo seis dos últimos sete e indo 12-4 contra os números contra os Pack. Eles cobriram seis dos últimos oito no Lambeau Field. Os Packers terminaram em terceiro no Norte e perderam para a Filadélfia em um jogo de wild card no ano passado porque não conseguiram lidar com sua própria divisão. Eles perderam dois jogos tanto para os Lions quanto para Minnesota e dividiram com Chicago. Este será o primeiro jogo dos Lions com novos coordenadores em ambos os lados da bola, mas os jogadores não mudaram. O quarterback Jared...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:28
ALT5 Sigma adiciona 7,28 mil milhões de tokens WLFI à Tesouraria

O post ALT5 Sigma Adiciona 7,28 Mil Milhões de Tokens WLFI à Tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: ALT5 Sigma aumenta significativamente as suas participações em tokens WLFI. Volume de negociação de 4,7 mil milhões de dólares no primeiro dia do WLFI. WLFI avaliado em 1,31 mil milhões de dólares na tesouraria da ALT5. A empresa de tecnologia financeira ALT5 Sigma Corp. anunciou a 4 de setembro que detém aproximadamente 7,28 mil milhões de tokens WLFI, marcando uma atividade de negociação substancial pouco depois do seu lançamento em bolsa. O anúncio significa um movimento estratégico da ALT5 para fortalecer a sua tesouraria de ativos digitais, posicionando o WLFI como um ativo crucial, com rápida integração nas principais exchanges de criptomoedas. O Impulso Estratégico da ALT5 Enquanto o WLFI Atinge 4,7 Mil Milhões de Volume A 4 de setembro, a ALT5 Sigma Corporation divulgou a sua participação de aproximadamente 7,28 mil milhões de tokens WLFI, melhorando a sua estratégia de tesouraria digital. O token WLFI, lançado a 1 de setembro, despertou maior interesse devido ao seu volume de negociação spot atingir 4,7 mil milhões de dólares em 24 horas. O foco da ALT5 no WLFI como um ativo digital sinaliza uma mudança para alavancar ativos de negociação de alto volume para crescimento. Este movimento aumentou a posição de mercado da ALT5 e alinha-se com a sua estratégia financeira mais ampla, demonstrando potencial nos mercados de ativos digitais. Analistas de mercado e investidores têm mostrado otimismo cauteloso, observando a classificação imediata do WLFI entre os dez principais ativos por volume como um sinal positivo. No entanto, reações de figuras importantes ou reguladores ainda não surgiram publicamente, ilustrando uma abordagem de esperar para ver dos líderes da indústria. Este desenvolvimento alinha-se com o Registo do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. A Ascensão Meteórica do WLFI: Preço de $0,22 e Implicações para a Indústria Sabia? O volume de negociação de 4,7 mil milhões de dólares do WLFI em 24 horas coloca-o entre os ativos de crescimento mais rápido no seu período de lançamento. De acordo com o CoinMarketCap, o World Liberty Financial (WLFI) está atualmente cotado a $0,22 com uma capitalização de mercado de 5,35 mil milhões de dólares. O token mostra variações significativas, incluindo um aumento de 20,17% nas últimas 24 horas, demonstrando maior interesse do mercado apesar de um declínio de 5,14% no último mês. World Liberty Financial(WLFI), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:15
Top 5 Altcoins para Observar Este Setembro à Medida que os Mercados Aquecem

O post Top 5 Altcoins para Observar Este Setembro com o Aquecimento dos Mercados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com o mercado de criptomoedas ficando quente novamente este setembro, os investidores estão prestando muita atenção às altcoins que têm bom potencial de crescimento. À medida que a dominância do Bitcoin muda e a atualização da rede Ethereum desencadeia efeitos em cascata, muitas altcoins estão começando a emergir como concorrentes poderosos. Esses projetos não apenas demonstram tecnologia inovadora e utilidade, mas também prometem ganhos significativos. Estas são as 5 melhores altcoins para monitorar este mês. 5 Altcoins para Observar Este Setembro Ethereum (ETH) O Ether continua sendo um líder através de sua conversão para Ethereum 2.0, que agora suporta escalabilidade e eficiência energética. ETH é uma boa escolha devido às suas atualizações constantes e expansão no campo DeFi. Cardano (ADA) Como tem uma visão científica e ênfase na escalabilidade, Cardano crescerá, particularmente quando abrir seu potencial de contrato inteligente e colaborações. Solana (SOL) Solana é uma transação rápida e de baixo custo que está se expandindo rapidamente na indústria DeFi e DApp. As atualizações atuais na rede a colocam em boa posição para competir no espaço. Polkadot (DOT) A interoperabilidade entre blockchains no Polkadot está causando adoção. À medida que os leilões de parachain e o desenvolvimento cross-chain emergem, DOT é outro lugar para ficar de olho no crescimento do ecossistema. Ozak AI (OZK) Ozak AI combina IA com blockchain e fornece soluções descentralizadas baseadas em IA. Com a tendência crescente de adoção de IA, OZK tem o potencial de transformar indústrias. Por que a Pré-venda de $0,01 Importa A pré-venda do $OZ é organizada em séries, e o preço só aumentará com o crescimento da demanda. Investidores iniciais poderão obter tokens a um preço mais baixo do que investidores posteriores, que poderão comprá-los a $0,012. Assim que a pré-venda terminar, os tokens serão listados em exchanges que podem...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:55
Como as esperanças de corte da taxa da Fed colidiram com o crescimento mais lento de empregos

O post Como as esperanças de corte da taxa do Fed colidiram com o crescimento mais lento de empregos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de ações iniciou o historicamente difícil mês de setembro de forma instável, enquanto Wall Street especulava sobre a magnitude da próxima decisão de taxa de juros do Federal Reserve. Inicialmente, o S & P 500 e Nasdaq atingiram máximas históricas intradia na sexta-feira de manhã, enquanto os investidores digeriam um crescimento de empregos em agosto mais lento do que o esperado. Os dados fracos reforçaram o argumento para que o banco central corte as taxas em 25 pontos base ainda este mês, e possivelmente mais dois movimentos semelhantes antes do final do ano. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu abaixo de 4,1% para seu nível mais baixo desde abril. O comércio de "más notícias são boas notícias" estava em vigor. Pouco depois da abertura, no entanto, o mercado reverteu para baixo, já que essas esperanças de corte de taxa foram ofuscadas por preocupações sobre o ritmo do mercado de trabalho em desaceleração. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram apenas 22.000 no mês passado, contra os 75.000 esperados, enquanto julho foi revisado para cima para um ainda morno 79.000, e junho foi revisado para mostrar uma perda de 13.000. Embora o S & P 500 e Nasdaq tenham fechado a sessão de sexta-feira ligeiramente mais baixos, ambos ainda conseguiram registrar ganhos de quase 0,3% e mais de 1%, respectivamente, para a semana. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 e Nasdaq 1 semana Jim Cramer não se incomodou com as oscilações do mercado, dizendo que a empresa do Club, Home Depot, está prestes a subir ainda mais. "É isso que você compra aqui, agora mesmo", disse ele na sexta-feira. Custos de empréstimo mais baixos devem ser um catalisador para as ações da Home Depot porque seu negócio está fortemente ligado a uma recuperação no setor imobiliário. As ações da Home Depot já estão em ascensão desde meados de junho, à medida que as expectativas de corte de taxa aumentaram durante o verão. Jim acha que o mercado de títulos pode realmente cooperar desta vez quando o Fed começar a cortar as taxas novamente — ao contrário...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:52
SOL Strategies garante listagem na Nasdaq enquanto a DeFi Development Corp ultrapassa 2M SOL em Tesouraria

O post SOL Strategies Garante Listagem na Nasdaq enquanto DeFi Development Corp Ultrapassa 2M SOL em Tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O momento institucional da Solana chegou. A SOL Strategies garantiu aprovação para listar no Nasdaq Global Select Market, tornando-se a primeira empresa de tesouraria focada em Solana a alcançar este marco. Ao mesmo tempo, a DeFi Development Corp. ultrapassou um importante marco com mais de 2 milhões de SOL em sua tesouraria, fortalecendo sua posição como o principal veículo público para acumulação de Solana a longo prazo. Juntos, estes dois movimentos sinalizam uma nova fase para Solana, onde as instituições não ficam mais à margem, mas se ancoram diretamente em seu ecossistema. 1/ 🚨Alerta de Marco Importante! SOL Strategies aprovada para listagem no @NasdaqExchange Global Select Market sob o ticker "STKE" e a negociação começará na terça-feira, 9 de setembro de 2025! Como observou a CEO Leah Wald: "Isto representa mais do que apenas uma conquista para a SOL Strategies, é... pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) 5 de setembro de 2025 SOL Strategies Obtém Aprovação da Nasdaq A SOL Strategies, uma empresa construída em torno da gestão e escalabilidade de operações de staking da Solana, recebeu luz verde da Nasdaq para negociar sob o ticker STKE. A negociação começará na terça-feira, 9 de setembro de 2025. A listagem é um salto à frente não apenas para a empresa, mas também para a comunidade Solana mais ampla. A CEO Leah Wald disse claramente: "Isto representa mais do que apenas uma conquista para a SOL Strategies, é uma validação para todo o ecossistema Solana." Validação é a palavra-chave aqui. Uma listagem na Nasdaq não é apenas sobre prestígio. É sobre acesso. Com um lugar no mercado de ações mais líquido do mundo, a SOL Strategies pode desbloquear parcerias institucionais que antes estavam fora de alcance. De fundos de pensão a gestores de ativos, as portas agora estão abertas. A aprovação da Nasdaq significa três coisas para a SOL Strategies: 1. Crescimento Acelerado de Validadores – Com apoio institucional, a SOL Strategies pode expandir suas operações de validador mais rapidamente, contribuindo diretamente para a segurança e eficiência da rede Solana. 2. Operações de Escala –...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:40
Endereços de DEX da Solana Ultrapassam 750 Milhões, Mas a Maioria Dura Apenas Minutos

O post Endereços de DEX da Solana Ultrapassam 750 Milhões, Mas a Maioria Dura Apenas Minutos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ecossistema de exchange descentralizada (DEX) da Solana está em expansão em números brutos. Mais de 750 milhões de endereços foram registrados interagindo com DEXs da Solana. Mas uma análise mais detalhada revela um padrão surpreendente, 96,6% desses endereços desaparecem em menos de um dia. Isso significa que a grande maioria dos endereços de negociação tem uma vida útil inferior a 24 horas, frequentemente com média de apenas 15 minutos. Explosão de Transações ou Inflação de Volume? A natureza efêmera da maioria dos endereços levanta questões sobre o que está impulsionando essa atividade. Analistas on-chain sugerem que esses endereços provavelmente são criados para inflacionar o volume. A tendência é particularmente forte com novos memecoins, onde bots de negociação criam novas carteiras, transacionam rapidamente e desaparecem. Isso aumenta o volume reportado, mas diz pouco sobre a adoção de usuários a longo prazo. Na realidade, o cenário DEX da Solana pode parecer mais movimentado do que realmente é. O Lado Duradouro dos Usuários DEX da Solana Nem tudo é ruído. Ao filtrar além da rotatividade de um dia, os dados contam uma história diferente. Mais de 1,8 milhão de endereços permaneceram ativos por mais de um ano. Esses usuários de DEX de longo prazo têm uma vida média de 655 dias. Isso é quase dois anos de atividade, prova de um compromisso real. Ainda mais revelador é a permanência de endereços nas faixas intermediárias. Entre 1 dia a 1 semana, 1 semana a 1 mês, 1 mês a 1 trimestre e 1 trimestre a 1 ano, os números são surpreendentemente próximos. Na verdade, há mais endereços que duram 3-12 meses do que aqueles que permanecem por apenas 1-3 meses. Isso sugere que a comunidade de negociação da Solana não desaparece rapidamente uma vez estabelecida. Por Que a Permanência Importa A permanência é uma métrica chave para ecossistemas blockchain. Endereços de curto prazo inflacionam os números de transações, mas não contribuem para liquidez sustentada ou crescimento da comunidade. Endereços que duram trimestres ou anos impulsionam o valor real. Eles suportam negociação consistente, fornecem liquidez e se envolvem em diferentes protocolos DeFi...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:34
Dominância do Bitcoin Enfraquece, Altcoins Preparadas para Ruptura

De acordo com Michaël van de Poppe, os dados históricos relativos à dominância do Bitcoin esclarecem que é provável que esteja a mover-se em direção a uma queda notável.
Blockchainreporter2025/09/07 03:30
Os preços de Cardano e Chainlink seguem em tendência lateral enquanto especialistas em meme coins apoiam Layer Brett para disparar este mês

O post Preços de Cardano e Chainlink Movem-se Lateralmente Enquanto Especialistas em Meme Coins Apostam que Layer Brett Disparará Este Mês apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As principais moedas não estão se movendo muito. O preço do Cardano está limitado a uma faixa, o preço do Chainlink está em consolidação, e ambos estão testando a paciência dos traders que desejam algo mais emocionante. É por isso que a atenção está se voltando para o Layer Brett, uma meme coin construída como uma Layer 2 do Ethereum que oferece velocidade, staking e energia viral. Em um mercado onde gráficos laterais estão desgastando as pessoas, Layer Brett está sendo apresentado como a nova aposta com potencial explosivo. Cardano (ADA): Preço do Cardano deriva enquanto o momentum permanece contido O mercado de Cardano parece estar em pausa. As negociações têm sido capturadas entre suporte e resistência apertados, com analistas apontando para uma possível ruptura acima de $1,00 se o momentum aumentar—mas esse "se" tem persistido por meses. Mesmo com as atualizações Hydra e melhorias de escala, o preço do Cardano não conseguiu despertar o tipo de energia que faz os traders entrarem em massa. Esta é a história do ADA em poucas palavras: fundamentos fortes, adoção cautelosa e uma reputação de se mover mais lentamente que o resto do mercado. Os desenvolvedores elogiam sua abordagem revisada por pares, e os detentores de longo prazo ainda falam sobre metas eventuais de $2 ou mais, mas os especuladores de curto prazo não estão vendo os fogos de artifício. Comparado aos setores impulsionados por memes, Cardano parece mais uma queima lenta do que um foguete. Para investidores que buscam crescimento gradual, isso pode ser bom—mas para aqueles que caçam ganhos rápidos, a atenção está se voltando para outros lugares. Chainlink (LINK): Preço do Chainlink preso em modo de consolidação O preço do Chainlink tem circulado os mesmos níveis por semanas, negociando em uma faixa estreita que os traders chamam de zona de consolidação. O suporte está em torno de $22, a resistência está na faixa dos $20, e o impulso ocasional para cima em direção a $30 tem lutado para se manter. Os otimistas argumentam que se LINK ultrapassar $30 com convicção, alvos de $40 ou até $50 entram em jogo. Os céticos, no entanto, veem a ação lateral...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:19
Por que todos acabam por compreender o Bitcoin

A publicação "Por que todos eventualmente entendem o Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pode levar um minuto para se familiarizar com o dinheiro mágico da internet, mas uma vez que você vê a escassez, durabilidade e previsibilidade, de alguma forma tudo se encaixa. De Jamie Dimon a Donald Trump, eventualmente todos entendem o Bitcoin. Eventualmente todos entendem o Bitcoin Anthony Pompliano resumiu melhor, contra uma imagem de algumas personalidades de alto perfil, incluindo Donald Trump, Jamie Dimon e Jerome Powell, que mudaram sua opinião sobre a moeda número um. Ele disse: "Eventualmente todos entendem o bitcoin." No início, a ideia de uma moeda digital descentralizada foi recebida com ceticismo, escárnio e às vezes hostilidade aberta. No entanto, com o passar dos anos, algumas das vozes mais influentes do mundo, de Wall Street a Washington, mudaram de opinião, tornando a jornada do Bitcoin de uma obsessão marginal a um ativo mainstream nada menos que histórica. Eventualmente, todos entendem o Bitcoin Titãs das finanças: mudando de ideia Veja Jamie Dimon, o CEO do JPMorgan Chase. Em 2017, ele chamou o Bitcoin de "fraude", ameaçou demitir funcionários que o negociassem e alertou sobre repressões governamentais. Avançando para o presente, o JPMorgan oferece exposição ao Bitcoin para clientes e Dimon regularmente participa de painéis sobre criptomoedas. Ele é crítico de especificidades, mas sua instituição está profundamente enraizada nas finanças blockchain. O CEO da BlackRock, Larry Fink, passou de chamar o Bitcoin de "um índice de lavagem de dinheiro" para supervisionar a maior gestora de ativos do mundo emitindo um ETF de Bitcoin e se referindo publicamente a ele como "ouro digital". A mudança de Fink surpreendeu os mercados e sinalizou uma mudança na forma como as finanças tradicionais encaram a nova economia digital. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, também foi cético em relação às criptomoedas por anos. No entanto, sob sua supervisão, o Fed agora monitora de perto o Bitcoin, citando sua relevância para os mercados globais e até mesmo como um "concorrente do ouro". Políticos e figuras poderosas Donald Trump uma vez descartou o Bitcoin como sendo altamente volátil e baseado...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:06
Ethena sobe 12% depois da empresa de tesouraria StablecoinX garantir investimento de 530 milhões de dólares

A StablecoinX irá comprar tokens bloqueados da Ethena Foundation, que utilizará os rendimentos para recomprar ENA nos mercados spot.
Coinstats2025/09/07 02:20
