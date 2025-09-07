Como as esperanças de corte da taxa da Fed colidiram com o crescimento mais lento de empregos

O mercado de ações iniciou o historicamente difícil mês de setembro de forma instável, enquanto Wall Street especulava sobre a magnitude da próxima decisão de taxa de juros do Federal Reserve. Inicialmente, o S & P 500 e Nasdaq atingiram máximas históricas intradia na sexta-feira de manhã, enquanto os investidores digeriam um crescimento de empregos em agosto mais lento do que o esperado. Os dados fracos reforçaram o argumento para que o banco central corte as taxas em 25 pontos base ainda este mês, e possivelmente mais dois movimentos semelhantes antes do final do ano. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu abaixo de 4,1% para seu nível mais baixo desde abril. O comércio de "más notícias são boas notícias" estava em vigor. Pouco depois da abertura, no entanto, o mercado reverteu para baixo, já que essas esperanças de corte de taxa foram ofuscadas por preocupações sobre o ritmo do mercado de trabalho em desaceleração. As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram apenas 22.000 no mês passado, contra os 75.000 esperados, enquanto julho foi revisado para cima para um ainda morno 79.000, e junho foi revisado para mostrar uma perda de 13.000. Embora o S & P 500 e Nasdaq tenham fechado a sessão de sexta-feira ligeiramente mais baixos, ambos ainda conseguiram registrar ganhos de quase 0,3% e mais de 1%, respectivamente, para a semana. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 e Nasdaq 1 semana Jim Cramer não se incomodou com as oscilações do mercado, dizendo que a empresa do Club, Home Depot, está prestes a subir ainda mais. "É isso que você compra aqui, agora mesmo", disse ele na sexta-feira. Custos de empréstimo mais baixos devem ser um catalisador para as ações da Home Depot porque seu negócio está fortemente ligado a uma recuperação no setor imobiliário. As ações da Home Depot já estão em ascensão desde meados de junho, à medida que as expectativas de corte de taxa aumentaram durante o verão. Jim acha que o mercado de títulos pode realmente cooperar desta vez quando o Fed começar a cortar as taxas novamente — ao contrário...