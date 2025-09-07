ALT5 Sigma adiciona 7,28 mil milhões de tokens WLFI à Tesouraria
O post ALT5 Sigma Adiciona 7,28 Mil Milhões de Tokens WLFI à Tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: ALT5 Sigma aumenta significativamente as suas participações em tokens WLFI. Volume de negociação de 4,7 mil milhões de dólares no primeiro dia do WLFI. WLFI avaliado em 1,31 mil milhões de dólares na tesouraria da ALT5. A empresa de tecnologia financeira ALT5 Sigma Corp. anunciou a 4 de setembro que detém aproximadamente 7,28 mil milhões de tokens WLFI, marcando uma atividade de negociação substancial pouco depois do seu lançamento em bolsa. O anúncio significa um movimento estratégico da ALT5 para fortalecer a sua tesouraria de ativos digitais, posicionando o WLFI como um ativo crucial, com rápida integração nas principais exchanges de criptomoedas. O Impulso Estratégico da ALT5 Enquanto o WLFI Atinge 4,7 Mil Milhões de Volume A 4 de setembro, a ALT5 Sigma Corporation divulgou a sua participação de aproximadamente 7,28 mil milhões de tokens WLFI, melhorando a sua estratégia de tesouraria digital. O token WLFI, lançado a 1 de setembro, despertou maior interesse devido ao seu volume de negociação spot atingir 4,7 mil milhões de dólares em 24 horas. O foco da ALT5 no WLFI como um ativo digital sinaliza uma mudança para alavancar ativos de negociação de alto volume para crescimento. Este movimento aumentou a posição de mercado da ALT5 e alinha-se com a sua estratégia financeira mais ampla, demonstrando potencial nos mercados de ativos digitais. Analistas de mercado e investidores têm mostrado otimismo cauteloso, observando a classificação imediata do WLFI entre os dez principais ativos por volume como um sinal positivo. No entanto, reações de figuras importantes ou reguladores ainda não surgiram publicamente, ilustrando uma abordagem de esperar para ver dos líderes da indústria. Este desenvolvimento alinha-se com o Registo do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. A Ascensão Meteórica do WLFI: Preço de $0,22 e Implicações para a Indústria Sabia? O volume de negociação de 4,7 mil milhões de dólares do WLFI em 24 horas coloca-o entre os ativos de crescimento mais rápido no seu período de lançamento. De acordo com o CoinMarketCap, o World Liberty Financial (WLFI) está atualmente cotado a $0,22 com uma capitalização de mercado de 5,35 mil milhões de dólares. O token mostra variações significativas, incluindo um aumento de 20,17% nas últimas 24 horas, demonstrando maior interesse do mercado apesar de um declínio de 5,14% no último mês. World Liberty Financial(WLFI), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:15