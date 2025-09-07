2025-10-13 Monday

Bitcoin (BTC) não celebra apostas de corte da Fed. O que vem a seguir?

Bitcoin (BTC) não celebra apostas de corte da Fed. O que vem a seguir?

O post Bitcoin (BTC) Não Comemora Apostas de Corte do Fed. O Que Vem a Seguir? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Más notícias têm sido apenas más notícias nas últimas 24 horas. O fraco relatório de empregos dos EUA de sexta-feira reforçou as apostas em cortes mais profundos do Fed, mas o bitcoin BTC$110.204,87 não acompanhou. A principal criptomoeda por valor de mercado permanece pesada abaixo de $112.000, em vez de subir com a perspectiva de uma política monetária mais flexível, como muitos haviam antecipado. A incapacidade de encontrar alta sugere potencial para uma venda mais profunda à frente. Choque do NFP Os candidatos a emprego tiveram um momento difícil em agosto, já que as folhas de pagamento não agrícolas revelaram apenas 22.000 adições de empregos, significativamente menos que a projeção do Dow Jones de 75.000. O relatório também revisou para baixo a criação combinada de empregos em junho e julho em 21.000. Notavelmente, o número revisado de junho mostrou uma perda líquida de 13.000. Nove setores, incluindo manufatura, construção, comércio atacadista e serviços profissionais, registraram perdas de empregos, enquanto serviços de saúde e lazer e hospitalidade foram pontos positivos. A Kobeissi Letter chamou o relatório de empregos de "absolutamente insano". O serviço de newsletter descreveu as revisões para baixo nos meses anteriores como um sinal de um sistema quebrado e do mercado de trabalho entrando em território de recessão. Após os dados de empregos, a probabilidade de um corte na taxa do Fed na reunião de 17 de setembro subiu para 100%, e as chances de um corte de 50 pontos base saltaram para 12%. A probabilidade de cortes adicionais nas taxas em novembro e dezembro também aumentou, enviando os rendimentos do Tesouro para baixo. As próximas revisões dos relatórios de empregos anteriores devem adicionar combustível às apostas de corte de taxa. "O BLS anunciará revisões anuais de referência na terça-feira, e espera-se que apontem para um crescimento de empregos ainda mais fraco anteriormente. Algumas pesquisas sugerem que entre 500 mil e 1 milhão de empregos poderiam ser revisados para baixo", disse Marc Chandler, Diretor Administrativo e Estrategista-Chefe de Mercado da Bannockburn Global Forex, em uma atualização de mercado. O duplo topo do BTC permanece intacto; a volatilidade nos rendimentos do Tesouro pode aumentar O Bitcoin brevemente...
Favorito dos fãs ou vilão? Casa do 'Big Brother' abalada por saída controversa

Favorito dos fãs ou vilão? Casa do 'Big Brother' abalada por saída controversa

O post Favorito dos Fãs ou Vilão? Casa do 'Big Brother' Abalada por Saída Controversa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LOS ANGELES – 10 DE JULHO: Julie Chen Moonves, apresentadora do programa de competição de verão "Big Brother" na CBS. (Foto de Sonja Flemming/CBS via Getty Images) CBS via Getty Images ALERTA DE SPOILER: Se não quiser saber quem é o mais recente a sair da casa do Big Brother, pare de ler agora. Mas sejamos francos – qualquer tipo de drama nas redes sociais, positivo ou negativo, é bom para qualquer programa de competição reality (ou qualquer série, aliás). O silêncio não é necessariamente ouro. Então, quando a ex-vencedora Rachel Reilly voltou para competir na tradição anual de verão da CBS pela terceira vez, a expectativa era uma expulsão imediata. Ame-a ou odeie-a (e pessoalmente, sinto as duas coisas), por que alguém iria querer manter uma estrategista tão habilidosa (e mentirosa tremenda) na casa? Mas isso não aconteceu. Em vez disso, Reilly tornou-se uma força dominante nesta temporada — até agora. Sua saída chocante – através de uma expulsão não tradicional – deixou as redes sociais em chamas com reações negativas. Então, por que foi não tradicional? Entre a última reviravolta: o desafio "White Locust Resort" sem votação. Depois de evitar nomeações por oito semanas consecutivas, a trajetória de Reilly chegou a um fim abrupto e inesperado. Após a expulsão ao vivo de 4 de setembro, na qual o não tão amado Mickey Lee foi mandado embora, as transmissões ao vivo ficaram escuras por quase dois dias. Durante o apagão, os participantes enfrentaram o novo desafio "White Locust Resort" — uma competição baseada em labirinto vinculada a um jogo de "corrente de segurança". De acordo com relatos, os jogadores tinham que completar o labirinto dentro de um limite de tempo específico. Reilly não conseguiu terminar no seu tempo alocado de 1 minuto e 30 segundos e foi imediatamente expulsa. Sem votação. Sem segunda chance. Sem oportunidade de lutar pela segurança. Direto para o júri. "Você traz de volta uma lenda apenas para eliminá-la em um aleatório...
Treinador de Jannik Sinner fornece atualização sobre lesão antes da final do US Open

Treinador de Jannik Sinner fornece atualização sobre lesão antes da final do US Open

O post Treinador de Jannik Sinner Fornece Atualização sobre Lesão Antes da Final do US Open apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 05 DE SETEMBRO: Jannik Sinner da Itália devolve contra Felix Auger-Aliassime do Canadá durante a partida Semifinal Masculina no Décimo Terceiro Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 5 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto de Elsa/Getty Images) Getty Images Um dia antes da final masculina do US Open no domingo, o treinador de Jannik Sinner forneceu uma atualização sobre a lesão do número 1 do mundo. Sinner sofreu uma lesão abdominal durante o segundo set, vencido por Felix Auger-Aliassime, e recebeu tratamento médico. Ele acabou vencendo quatro sets e enfrentará o número 2 Carlos Alcaraz na final. "Ele apenas teve um pequeno desconforto abdominal em um momento, mas após o tratamento com o fisioterapeuta, desapareceu", disse Simone Vagnozzi, treinador de Sinner, segundo o SuperTennis. "Quando ele voltou, não estava certo de como estava se saindo nos primeiros jogos, então não forçou. Depois começou a forçar, e seu saque melhorou cada vez mais. Acho que ele está bem para domingo." NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 05 DE SETEMBRO: Jannik Sinner da Itália executa um backhand contra Felix Auger-Aliassime do Canadá durante a partida Semifinal de Simples Masculino no Décimo Terceiro Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 5 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images A lesão afetou o saque de Sinner – ele acertou apenas 53% de seus primeiros saques – e sua equipe fez sugestões sobre como ele poderia mudar seu movimento. "Durante a partida, recomendamos alguns kicks a mais para começar o rally com vantagem", disse ele. "Então o desconforto abdominal complicou a situação; ele sentiu mais dor quando...
A Visão da Santiment sobre Bitcoin, Ethereum e Dogecoin

A Visão da Santiment sobre Bitcoin, Ethereum e Dogecoin

O post "A Visão da Santiment sobre Bitcoin, Ethereum e Dogecoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A plataforma de análise cripto Santiment disse na sexta-feira que vários ativos bem conhecidos capturaram a maior atenção nas discussões online esta semana, com BTC, ETH, DOGE, USDT e EGLD liderando a lista. De acordo com a Santiment, o BTC dominou a conversa enquanto os usuários debatiam seu papel como "ouro digital", seu apelo como investimento de longo prazo e a importância do crescente envolvimento governamental e institucional. A empresa observou que a discussão também enfatizou a autocustódia e o uso de nós como forma de proteger a rede. ETH também se destacou. A Santiment observou que o ETH era frequentemente referenciado em materiais promocionais para tokens de curta duração comercializados como facilmente transferíveis e gastáveis, sugerindo que o ether continua a desempenhar um papel na forma como novos produtos são apresentados ao público cripto. O aumento da atenção ao DOGE veio de dois desenvolvimentos, disse a Santiment. A Rex-Osprey está se preparando para lançar o que seria o primeiro fundo negociado em bolsa de Dogecoin listado nos EUA, enquanto a Thumzup, apoiada por Trump, anunciou uma expansão de suas operações de mineração com a compra de 3.500 equipamentos. A Tether despertou interesse por sua estratégia de investir mais pesadamente em toda a cadeia de suprimento de ouro, relatou a Santiment. A empresa disse que os executivos da Tether descreveram o metal como "bitcoin natural", destacando como o emissor de stablecoin está ampliando seu portfólio para além dos ativos digitais. Finalmente, a Santiment disse que a discussão em torno da MultiversX centrou-se em preocupações sobre a diluição devido a um aumento no fornecimento de EGLD. Os usuários expressaram preocupações sobre projetos que estão migrando para outras chains como Sui, embora alguns tenham notado o trabalho em curso em serviços como xPortal e xMoney. Fundada em 2016, a Santiment rastreia dados de mercado, sentimento e on-chain em milhares de ativos cripto. Seus resumos semanais destacam quais projetos estão gerando mais discussão entre traders e investidores. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld
Afirmação controversa de analista sénior da Bloomberg: "O preço do Bitcoin pode perder um zero"

Afirmação controversa de analista sénior da Bloomberg: "O preço do Bitcoin pode perder um zero"

A publicação "Afirmação Controversa de Analista Sénior da Bloomberg: 'O Preço do Bitcoin Pode Perder Um Zero'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O estrategista sénior de commodities da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, partilhou as suas opiniões sobre o futuro do Bitcoin (BTC) e os mercados em geral numa entrevista. McGlone descreveu a subida do Bitcoin para $100.000 como o "pico da bolha", sugerindo que o preço poderia cair para $10.000. Ele explicou que este potencial declínio deve-se ao Bitcoin tornar-se um ativo de risco e à sua alta correlação com o S&P 500. McGlone argumentou que esta correlação está num recorde histórico e que o mercado de ações dos EUA deve permanecer elevado para que o Bitcoin continue a sua subida. Ele observou que outro fator de risco é que atualmente existem mais de 21 milhões de diferentes criptomoedas no mercado de criptomoedas, em comparação com apenas uma, o Bitcoin, em 2009. McGlone prevê que os preços do ouro continuarão a superar a maioria dos ativos de risco. McGlone, que vê um declínio no mercado de ações dos EUA como o principal catalisador para o rally do preço do ouro, vê o ouro a dirigir-se para os $4.000. Ele argumenta que o último trimestre de 2025 "não será bom para ações, ativos de risco e Bitcoin." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/controversial-claim-from-bloomberg-senior-analyst-bitcoin-price-could-lose-one-zero/
BTC, USDT, USDC Lideram Fluxos Globais: Chainalysis

BTC, USDT, USDC Lideram Fluxos Globais: Chainalysis

O post BTC, USDT, USDC Lideram Fluxos Globais: Chainalysis apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Índia e os Estados Unidos lideram o mundo em adoção de criptomoedas este ano, de acordo com o Relatório de Geografia de Criptomoedas 2025 da Chainalysis, destacando como forças populares e institucionais estão moldando a trajetória do mercado. A sexta edição do Índice Global de Adoção de Criptomoedas anual classifica a Índia em primeiro lugar em todas as subcategorias medidas, desde fluxos de varejo até institucionais. Os EUA subiram para o segundo lugar geral, impulsionados pela crescente participação institucional após a aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. Paquistão, Vietnã e Brasil completam os cinco primeiros. A região Ásia-Pacífico emergiu como a de crescimento mais rápido, com o volume de transações on-chain aumentando 69% ano a ano para $2,36 trilhões, impulsionado pela atividade generalizada na Índia, Paquistão e Vietnã. A América Latina seguiu com crescimento de 63%, enquanto a África Subsaariana expandiu 52% com base em remessas e pagamentos diários. América do Norte e Europa continuaram a dominar em termos absolutos, com $2,2 trilhões e $2,6 trilhões recebidos, respectivamente, no último ano. As stablecoins continuam sendo um pilar da adoção global, com USDT e USDC representando trilhões em fluxos mensais. O EURC da Circle, lastreado em euros e lançado sob o regime MiCA da Europa, cresceu quase 90% mês a mês, atingindo $7,5 bilhões em junho de 2025. O PYUSD do PayPal também acelerou, subindo de $783 milhões para $3,95 bilhões. Gigantes de pagamentos, incluindo Visa e Mastercard, também lançaram produtos vinculados a stablecoins. O Bitcoin continua sendo o principal ponto de entrada para rampas de moeda fiduciária, atraindo $4,6 trilhões em entradas entre julho de 2024 e junho de 2025, mais do que o dobro da próxima categoria, tokens Layer 1 excluindo BTC e ETH. Os EUA continuam sendo a maior rampa de moeda fiduciária do mundo com $4,2 trilhões, quatro vezes mais que a Coreia do Sul. A Chainalysis observa que a adoção é ampla em todos os níveis de renda, com países de alta, média e baixa renda crescendo em conjunto, embora estes últimos permaneçam mais vulneráveis a choques. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
Trump ameaça Chicago com 'Departamento de GUERRA' enquanto governador de Illinois o chama de 'aspirante a ditador'

Trump ameaça Chicago com 'Departamento de GUERRA' enquanto governador de Illinois o chama de 'aspirante a ditador'

A publicação "Trump Ameaça Chicago Com 'Departamento De GUERRA' Enquanto Governador de Illinois O Chama de 'Aspirante a Ditador'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O governador de Illinois, JB Pritzker, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, condenaram o Presidente Donald Trump, que pareceu sugerir no sábado que sua administração iria para a "GUERRA" com Chicago e enviaria tropas da Guarda Nacional para a cidade. O prefeito de Chicago disse que as "ameaças estão abaixo da honra da nossa nação." Getty Images Fatos Principais "Isto não é uma piada", escreveu Pritzker no X em resposta a uma publicação de Trump no Truth Social, que diz: "Eu adoro o cheiro de deportações pela manhã... Chicago está prestes a descobrir por que se chama Departamento de GUERRA", apresentando uma imagem gerada por IA em uma aparente paródia do filme sobre a Guerra do Vietnã "Apocalypse Now". Esta é uma história em desenvolvimento. Fonte: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/06/illinois-gov-pritzker-calls-trump-wannabe-dictator-over-latest-threat-to-deploy-troops-in-chicago/
CleanCore completa investimento de $175M; estabelece tesouraria de DOGE

CleanCore completa investimento de $175M; estabelece tesouraria de DOGE

O post CleanCore Completa Investimento de $175M; Estabelece Tesouraria DOGE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: CleanCore Solutions finaliza investimento de $175M para tesouraria Dogecoin. Marco Margiotta junta-se à CleanCore como Diretor de Investimentos. Isto posiciona Dogecoin entre os ativos de tesouraria corporativa. CleanCore Solutions Ltd. completou um investimento de capital privado de $175 milhões, estabelecendo uma tesouraria oficial Dogecoin com a Fundação Dogecoin, nomeou Marco Margiotta como Diretor de Investimentos. Isto marca uma mudança significativa nos ativos de tesouraria corporativa, potencialmente aumentando a adoção de mercado do Dogecoin e sua posição como um ativo de reserva viável ao lado do Bitcoin e Ethereum. CleanCore Investe $175M em Tesouraria Dogecoin CleanCore Solutions anunciou a conclusão de um investimento de capital privado de $175 milhões para estabelecer uma tesouraria oficial Dogecoin. Incluídas estavam grandes empresas como MOZAYYX, Pantera e FalconX. Os novos fundos são designados para compras de tokens DOGE, remodelando a estratégia de ativos da CleanCore. A empresa torna-se a primeira a integrar formalmente o Dogecoin em sua tesouraria, alinhando-o junto ao Bitcoin e Ethereum. Esta medida poderia potencialmente aumentar a liquidez do DOGE e influenciar o mercado de altcoins. Dogecoin é rápido, eficiente e culturalmente incorporado, e agora estamos tornando-o funcional. Com a tecnologia e parcerias certas, Dogecoin pode se tornar parte integrante dos ecossistemas financeiros globais. — Marco Margiotta, Diretor de Investimentos, CleanCore Solutions Adoção do Dogecoin Estimula Especulações de Mercado Você sabia? Em um movimento pioneiro, a CleanCore Solutions tornou-se a primeira empresa listada nos EUA a integrar Dogecoin em sua estratégia de tesouraria corporativa, sinalizando uma mudança em direção à adoção de ativos digitais nas finanças convencionais. De acordo com o CoinMarketCap, Dogecoin atualmente é negociado a $0,21 com uma capitalização de mercado de $32,23 bilhões. O volume de negociação do token diminuiu 40,60% em 24 horas. Números recentes mostram uma variação de 1,36% em 24 horas e uma mudança de 0,69% em sete dias. Dogecoin(DOGE), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 19:38 UTC em 6 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap A pesquisa da Coincu indica que este desenvolvimento poderia acelerar o foco regulatório na adoção de ativos digitais em tesourarias corporativas. Finanças...
Analista sénior da Bloomberg faz afirmação controversa: "O preço do Bitcoin pode perder um zero"

Analista sénior da Bloomberg faz afirmação controversa: "O preço do Bitcoin pode perder um zero"

O estrategista sénior de commodities da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, partilhou as suas opiniões sobre o futuro do Bitcoin (BTC) e os mercados em geral numa entrevista. McGlone caracterizou a subida do Bitcoin para 100.000 dólares como o "pico da bolha", sugerindo que o preço poderia recuar para 10.000 dólares. Ele explicou que a razão para esta potencial queda é que o Bitcoin se tornou um ativo de risco e mostra uma alta correlação com o índice S&P 500. [...] Fonte: Bitcoinsistemi.com
CME, Mercados de Previsão Alinham-se em Corte de Um Quarto de Ponto da Fed

CME, Mercados de Previsão Alinham-se em Corte de Um Quarto de Ponto da Fed

Os traders nos mercados de futuros e previsão de preço estão quase unânimes: espera-se que o Federal Reserve corte as taxas de juros na sua reunião de setembro, com uma redução de 25 pontos base sendo a clara favorita. A decisão do Fed se aproxima com os mercados se preparando para o afrouxamento. A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) está marcada para 17 de setembro, agora a menos de [...]
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.