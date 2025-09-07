Bitcoin (BTC) não celebra apostas de corte da Fed. O que vem a seguir?

O post Bitcoin (BTC) Não Comemora Apostas de Corte do Fed. O Que Vem a Seguir? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Más notícias têm sido apenas más notícias nas últimas 24 horas. O fraco relatório de empregos dos EUA de sexta-feira reforçou as apostas em cortes mais profundos do Fed, mas o bitcoin BTC$110.204,87 não acompanhou. A principal criptomoeda por valor de mercado permanece pesada abaixo de $112.000, em vez de subir com a perspectiva de uma política monetária mais flexível, como muitos haviam antecipado. A incapacidade de encontrar alta sugere potencial para uma venda mais profunda à frente. Choque do NFP Os candidatos a emprego tiveram um momento difícil em agosto, já que as folhas de pagamento não agrícolas revelaram apenas 22.000 adições de empregos, significativamente menos que a projeção do Dow Jones de 75.000. O relatório também revisou para baixo a criação combinada de empregos em junho e julho em 21.000. Notavelmente, o número revisado de junho mostrou uma perda líquida de 13.000. Nove setores, incluindo manufatura, construção, comércio atacadista e serviços profissionais, registraram perdas de empregos, enquanto serviços de saúde e lazer e hospitalidade foram pontos positivos. A Kobeissi Letter chamou o relatório de empregos de "absolutamente insano". O serviço de newsletter descreveu as revisões para baixo nos meses anteriores como um sinal de um sistema quebrado e do mercado de trabalho entrando em território de recessão. Após os dados de empregos, a probabilidade de um corte na taxa do Fed na reunião de 17 de setembro subiu para 100%, e as chances de um corte de 50 pontos base saltaram para 12%. A probabilidade de cortes adicionais nas taxas em novembro e dezembro também aumentou, enviando os rendimentos do Tesouro para baixo. As próximas revisões dos relatórios de empregos anteriores devem adicionar combustível às apostas de corte de taxa. "O BLS anunciará revisões anuais de referência na terça-feira, e espera-se que apontem para um crescimento de empregos ainda mais fraco anteriormente. Algumas pesquisas sugerem que entre 500 mil e 1 milhão de empregos poderiam ser revisados para baixo", disse Marc Chandler, Diretor Administrativo e Estrategista-Chefe de Mercado da Bannockburn Global Forex, em uma atualização de mercado. O duplo topo do BTC permanece intacto; a volatilidade nos rendimentos do Tesouro pode aumentar O Bitcoin brevemente...