BTC, USDT, USDC Lideram Fluxos Globais: Chainalysis
O post BTC, USDT, USDC Lideram Fluxos Globais: Chainalysis apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Índia e os Estados Unidos lideram o mundo em adoção de criptomoedas este ano, de acordo com o Relatório de Geografia de Criptomoedas 2025 da Chainalysis, destacando como forças populares e institucionais estão moldando a trajetória do mercado. A sexta edição do Índice Global de Adoção de Criptomoedas anual classifica a Índia em primeiro lugar em todas as subcategorias medidas, desde fluxos de varejo até institucionais. Os EUA subiram para o segundo lugar geral, impulsionados pela crescente participação institucional após a aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. Paquistão, Vietnã e Brasil completam os cinco primeiros. A região Ásia-Pacífico emergiu como a de crescimento mais rápido, com o volume de transações on-chain aumentando 69% ano a ano para $2,36 trilhões, impulsionado pela atividade generalizada na Índia, Paquistão e Vietnã. A América Latina seguiu com crescimento de 63%, enquanto a África Subsaariana expandiu 52% com base em remessas e pagamentos diários. América do Norte e Europa continuaram a dominar em termos absolutos, com $2,2 trilhões e $2,6 trilhões recebidos, respectivamente, no último ano. As stablecoins continuam sendo um pilar da adoção global, com USDT e USDC representando trilhões em fluxos mensais. O EURC da Circle, lastreado em euros e lançado sob o regime MiCA da Europa, cresceu quase 90% mês a mês, atingindo $7,5 bilhões em junho de 2025. O PYUSD do PayPal também acelerou, subindo de $783 milhões para $3,95 bilhões. Gigantes de pagamentos, incluindo Visa e Mastercard, também lançaram produtos vinculados a stablecoins. O Bitcoin continua sendo o principal ponto de entrada para rampas de moeda fiduciária, atraindo $4,6 trilhões em entradas entre julho de 2024 e junho de 2025, mais do que o dobro da próxima categoria, tokens Layer 1 excluindo BTC e ETH. Os EUA continuam sendo a maior rampa de moeda fiduciária do mundo com $4,2 trilhões, quatro vezes mais que a Coreia do Sul. A Chainalysis observa que a adoção é ampla em todos os níveis de renda, com países de alta, média e baixa renda crescendo em conjunto, embora estes últimos permaneçam mais vulneráveis a choques. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:47