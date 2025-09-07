Nova análise revela que a Disney gastou em excesso em quase metade dos seus filmes e programas

A Disney gastou demais em quase metade das produções analisadas (Foto de Jeremy Moeller/Getty Images) Getty Images Duas das perguntas mais frequentes na indústria cinematográfica foram finalmente respondidas - que percentagem dos filmes da Disney ultrapassam o orçamento e quais das suas famosas franquias são as de pior desempenho. O montante que a Disney gasta nos seus filmes e programas de streaming tem sido um tema de discussão desde o início da pandemia, pois lançou uma série de produções caras com desempenho abaixo do esperado. O diretor executivo da Disney, Bob Iger, explicou que durante a pandemia a qualidade da sua produção cinematográfica sofreu por ter menos supervisão no set, enquanto os custos aumentaram devido à "necessidade de entregar um certo nível de espetáculo", segundo Kevin Feige, chefe da divisão Marvel Studios. Feige disse à Variety que os filmes mais recentes da Marvel "têm sido mais de um terço mais baratos do que eram dois anos antes", embora tenha se recusado a dizer se estavam acima ou abaixo do orçamento. Essa informação não é divulgada nos registros da Disney nos Estados Unidos, pois combinam as despesas de todas as suas produções e não detalham os resultados de cada uma. Em termos simples, se um filme ultrapassa o orçamento, significa que seus custos estão aumentando, então mais ingressos de cinema precisam ser vendidos para que ele atinja o ponto de equilíbrio nas bilheterias. A falta de divulgação manteve os observadores adivinhando sobre a capacidade da Disney de cumprir seus orçamentos. Até agora. Embora os registros da Disney nos EUA não detalhem as finanças de cada produção, essas informações estão disponíveis em outros lugares, se você souber onde procurar. Apesar de ser uma marca tão americana quanto possível, muitos dos filmes da Disney não são filmados nos EUA, e há uma boa razão para isso. Falando de Hollywood, Feige explicou que desde 2012 muito poucos filmes da Marvel...