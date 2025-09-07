2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Veterano da UFC anuncia reforma no octógono após KO no último segundo

Veterano da UFC anuncia reforma no octógono após KO no último segundo

O post Veterano do UFC Anuncia Aposentadoria no Octógono Após KO no Último Segundo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA -(Foto por Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC O veterano de longa data do UFC Paul Craig encerrou sua carreira após uma brutal derrota por KO no sábado na Accor Arena em Paris contra Modestas Bukauskas. Bukauskas nocauteou Craig com uma cotovelada devastadora da posição superior logo antes do sinal. O árbitro Marc Goddard deu a Craig uma oportunidade de se levantar após receber o golpe, mas ele não conseguiu se erguer e o resto da luta foi encerrado. Aqui está uma visão do golpe que encerrou a noite e a carreira de Craig. Após a decisão oficial ser anunciada, Craig deixou suas luvas no centro do Octógono e dirigiu-se ao público. Resultados do UFC Paris, Bônus e Destaques Quais são os Resultados do UFC Paris? Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho Benoit Saint Denis venceu Mauricio Ruffy por finalização (mata-leão) – Rodada 2, 2:56 Modestas Bukauskas venceu Paul Craig por nocaute (cotovelada) – Rodada 1, 5:00 Mason Jones venceu Bolaji Oki por TKO (cotoveladas) – Rodada 2, 3:18 Axel Sola venceu Rhys McKee por TKO (golpe no corpo) – Rodada 3, 2:02 William Gomis venceu Robert Ruchala por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28) Oumar Sy venceu Brendson Ribeiro por TKO (socos) – Rodada 1, 4:42 Ante Delija venceu Marcin Tybura por KO (socos) – Rodada 1, 2:03 Kaue Fernandes venceu Harry Hardwick por TKO (chutes na perna) – Rodada 1, 3:21 Sam Patterson venceu Trey Waters por TKO (socos) – Rodada 1, 3:01 Robert Bryczek venceu Brad Tavares por TKO (socos) – Rodada 3, 1:43 Rinat Fakhretdinov venceu Andreas Gustafsson por TKO (socos) – Rodada 1, 0:54 Sam Hughes venceu Shauna Bannon por finalização (mata-leão) – Rodada 2, 1:58 Quem Ganhou Bônus no UFC Paris? Benoit Saint-Denis, Mason Jones e Modestas Bukauskas Quem Se Aposentou no Octógono no UFC Paris? O...
Threshold
T$0.0133+9.82%
HARRY
HARRY$0.0742+4.80%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:43
Compartilhar
Número 1 do mundo Aryna Sabalenka iguala feito de Serena Williams no US Open

Número 1 do mundo Aryna Sabalenka iguala feito de Serena Williams no US Open

A publicação "Número 1 do Mundo Aryna Sabalenka Iguala Feito de Serena Williams no US Open" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A bielorrussa Aryna Sabalenka devolve uma direita à americana Amanda Anisimova durante a partida final de simples feminino no décimo quarto dia do torneio de ténis US Open no USTA Billie Jean King National Tennis Center em Nova Iorque, em 6 de setembro de 2025. (Foto de TIMOTHY A.CLARY / AFP) (Foto de TIMOTHY A.CLARY/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Nas suas duas primeiras finais de Grand Slam de singulares de 2025, Aryna Sabalenka perdeu de forma devastadora para mulheres americanas. Mas na sua terceira final de Slam contra uma adversária americana este ano, a número 1 do mundo conquistou o título. E fê-lo em solo americano. Numa batalha entre duas das maiores atacantes do jogo feminino, Sabalenka superou a número 8 Amanda Anisimova, por 6-3, 7-6 num Arthur Ashe Stadium lotado, para defender o seu título do US Open e conquistar a quarta coroa importante da sua carreira. A partida foi disputada sob o teto fechado em Ashe devido às fortes chuvas em Nova Iorque antes da final. Sabalenka é a primeira mulher a defender o seu título do US Open desde que Serena Williams venceu consecutivamente em 2013-14. Há um ano, ela derrotou outra americana, Jessica Pegula, na final. No desempate, Sabalenka disparou para uma vantagem de 6-1, atacando da linha de base e aproveitando alguns erros de Anisimova. Sabalenka melhorou para 4-3 em finais de torneios importantes, com todas as quatro vitórias em quadras duras, e conquistou a sua 100ª partida de carreira num torneio importante. Ela levará para casa $5 pela conquista do título, enquanto Anisimova ganhou $2,5 milhões. Sabalenka perdeu a final do Open da Austrália para Madison Keys e a final de Roland Garros para Coco Gauff – ambas em três sets. A americana Amanda Anisimova devolve uma bola à bielorrussa Aryna Sabalenka durante a partida final de ténis de singulares feminino em...
Manchester City Fan
CITY$0.7944-0.30%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
CROWN
CROWN$0.0466+0.64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:40
Compartilhar
Nova análise revela que a Disney gastou em excesso em quase metade dos seus filmes e programas

Nova análise revela que a Disney gastou em excesso em quase metade dos seus filmes e programas

A publicação Nova Análise Revela que a Disney Gastou Demais em Quase Metade dos Seus Filmes e Programas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Disney gastou demais em quase metade das produções analisadas (Foto de Jeremy Moeller/Getty Images) Getty Images Duas das perguntas mais frequentes na indústria cinematográfica foram finalmente respondidas - que percentagem dos filmes da Disney ultrapassam o orçamento e quais das suas famosas franquias são as de pior desempenho. O montante que a Disney gasta nos seus filmes e programas de streaming tem sido um tema de discussão desde o início da pandemia, pois lançou uma série de produções caras com desempenho abaixo do esperado. O diretor executivo da Disney, Bob Iger, explicou que durante a pandemia a qualidade da sua produção cinematográfica sofreu por ter menos supervisão no set, enquanto os custos aumentaram devido à "necessidade de entregar um certo nível de espetáculo", segundo Kevin Feige, chefe da divisão Marvel Studios. Feige disse à Variety que os filmes mais recentes da Marvel "têm sido mais de um terço mais baratos do que eram dois anos antes", embora tenha se recusado a dizer se estavam acima ou abaixo do orçamento. Essa informação não é divulgada nos registros da Disney nos Estados Unidos, pois combinam as despesas de todas as suas produções e não detalham os resultados de cada uma. Em termos simples, se um filme ultrapassa o orçamento, significa que seus custos estão aumentando, então mais ingressos de cinema precisam ser vendidos para que ele atinja o ponto de equilíbrio nas bilheterias. A falta de divulgação manteve os observadores adivinhando sobre a capacidade da Disney de cumprir seus orçamentos. Até agora. Embora os registros da Disney nos EUA não detalhem as finanças de cada produção, essas informações estão disponíveis em outros lugares, se você souber onde procurar. Apesar de ser uma marca tão americana quanto possível, muitos dos filmes da Disney não são filmados nos EUA, e há uma boa razão para isso. Falando de Hollywood, Feige explicou que desde 2012 muito poucos filmes da Marvel...
Threshold
T$0.0133+9.82%
Union
U$0.007349+1.23%
BOB
BOB$0.000004443+6.87%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:37
Compartilhar
Hong Kong prepara-se para a terceira emissão de obrigações digitais em 2025

Hong Kong prepara-se para a terceira emissão de obrigações digitais em 2025

O post Hong Kong Prepara-se para Terceira Emissão de Títulos Digitais em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Evento principal, mudanças de liderança, impacto no mercado, mudanças financeiras ou insights de especialistas. Hong Kong prepara terceira emissão de títulos digitais. Integração de blockchain nas finanças públicas de Hong Kong continua. O Governo da RAE de Hong Kong planeia a sua terceira emissão de títulos digitais, aproveitando a blockchain para finanças públicas enquanto observa avanços recordes em títulos verdes tokenizados desde 2023. Esta medida continua a liderança de Hong Kong na inovação financeira em blockchain, melhorando a sua posição competitiva nos mercados financeiros globais ao lado de cidades como Singapura e Londres. Títulos Digitais para Fortalecer a Liderança Financeira de Hong Kong As emissões anteriores de títulos do governo arrecadaram 800 milhões de HK$ em 2023 e 6 mil milhões de HK$ em 2024 usando plataformas como Orion e GS DAP. A integração das funções de Depositário Central de Valores Mobiliários em soluções blockchain visa aumentar a eficiência. Tais iniciativas posicionam Hong Kong como um inovador líder em finanças tokenizadas. "Concurso para a reabertura de Títulos Governamentais Institucionais RAEHK de 5 anos em HKD a ser realizado na quarta-feira, 13 de agosto de 2025." – Autoridade Monetária de Hong Kong "Concurso para a reabertura de Títulos Governamentais Institucionais RAEHK de 5 anos em HKD a ser realizado na quarta-feira, 13 de agosto de 2025." – Autoridade Monetária de Hong Kong Dados de Mercado e Insights Sabia? A emissão de Hong Kong em 2023 foi a primeira em títulos verdes tokenizados governamentais globalmente, estabelecendo padrões para finanças baseadas em blockchain. O preço atual do Ethereum é $4.283,57, com uma capitalização de mercado de $517,05 mil milhões e uma dominância de mercado de 13,63%. Movimentos recentes viram uma queda de 0,46% em 24 horas, mas um notável salto de 69,52% nos últimos 90 dias, segundo dados da CoinMarketCap. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de ecrã na CoinMarketCap às 22:09 UTC em 6 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Insights da equipa de pesquisa Coincu sugerem que a contínua integração da blockchain com as finanças do setor público poderia reforçar o ecossistema financeiro de Hong Kong. Tendências históricas sublinham que tais movimentos inovadores podem abrir caminho para uma aceitação mais ampla de ativos digitais...
BarnBridge
BOND$0.144+3.97%
Capverse
CAP$0.10442+0.13%
Movement
MOVE$0.0858+4.50%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:12
Compartilhar
Esta Altcoin Baseada em Ethereum Está a Ser Chamada de "Próxima Solana" pelos Analistas

Esta Altcoin Baseada em Ethereum Está a Ser Chamada de "Próxima Solana" pelos Analistas

Cada ciclo de alta resulta em tokens de destaque que mudam as narrativas do mercado e ocupam o centro das manchetes. Os investidores foram levados [...] A publicação Esta Altcoin Baseada em Ethereum Está a Ser Chamada de "Próxima Solana" pelos Analistas apareceu primeiro no Coindoo.
ChangeX
CHANGE$0.00165777+7.80%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002915+4.03%
Tron Bull
BULL$0.002075+30.58%
Compartilhar
Coindoo2025/09/07 06:00
Compartilhar
Peter Schiff critica o desempenho do Bitcoin após a subida do ouro

Peter Schiff critica o desempenho do Bitcoin após a subida do ouro

O post Peter Schiff Critica o Desempenho do Bitcoin Após a Alta do Ouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O popular defensor do ouro Peter Schiff criticou a fraqueza do Bitcoin em relação ao ouro, afirmando que está próximo do território de mercado de baixa. O ouro atingiu um novo recorde acima de $3.586, destacando seu argumento. O Recorde Histórico do Ouro Contrasta Com o Desempenho Volátil do Bitcoin Schiff observou que o Bitcoin cotado em ouro caiu 18% desde 12 de agosto, quando atingiu o pico de 37,2 onças. A queda deixa-o apenas 2% acima do território oficial de mercado de baixa. Comparado com sua proporção de novembro de 2021, o Bitcoin ainda está quase 16% mais baixo. Cotado em ouro, desde que atingiu um máximo de cerca de 37,2 onças em 12 de agosto, o Bitcoin caiu 18%, apenas 2% acima do território oficial de mercado de baixa. Na verdade, cotado em ouro, o Bitcoin está atualmente quase 16% abaixo do seu máximo de nov. de 2021. Como você concilia este desempenho sombrio com todo o hype? — Peter Schiff (@PeterSchiff) 6 de setembro de 2025 Isso reforça ainda mais seu argumento de que a criptomoeda não pode competir com o metal precioso como uma reserva de valor confiável. Anteriormente, Peter Schiff afirmou que escolheria Bitcoin em vez de Ethereum, se fosse necessário fazer uma escolha. O desempenho recente do ouro adiciona peso à posição de Schiff. Os dados do TradingView mostram que o metal precioso ultrapassou $3.586, marcando um novo recorde histórico. O ouro ganhou mais de 36% no acumulado do ano e 42% nos últimos doze meses. Subiu mais de 23% apenas nos últimos seis meses. Em cinco anos, o preço aumentou mais de 85%, indicando que pode manter um crescimento consistente através dos ciclos. Esta estabilidade confirmou ainda mais o ouro como o principal ativo de refúgio seguro. O Bitcoin, entretanto, apresentou resultados mistos. A criptomoeda é negociada perto de $110.160, com queda de 0,46% no último dia e mais de 4% no último mês. O Bitcoin subiu 18% no acumulado do ano e 36% em seis meses, mesmo tendo registrado perdas no curto prazo.…
NEAR
NEAR$2.45+3.68%
SIX
SIX$0.01756+1.44%
Hyperliquid
HYPE$39.58+4.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:56
Compartilhar
Top 3 moedas ETH enquanto Tom Lee vê 50% de hipótese da Ethereum ultrapassar o Bitcoin

Top 3 moedas ETH enquanto Tom Lee vê 50% de hipótese da Ethereum ultrapassar o Bitcoin

O post Top 3 ETH Coins enquanto Tom Lee vê 50% de chance de Ethereum Virada Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ETH/USD poderia ultrapassar Bitcoin BTC/USD em valor de rede, de acordo com o cofundador da Fundstrat e presidente da Bitmine BMNR Tom Lee, que disse que há pelo menos 50% de chance do valor da rede Ethereum virar o Bitcoin. As taxas de gás estabilizaram após as atualizações, e os endereços ativos diários continuam excedendo 500.000. Esses fatores fizeram os investidores revisitarem previsões cripto em torno da virada do Ethereum sobre o Bitcoin em valor total. No entanto, em meio a essa previsão, os investidores também estão procurando a próxima grande altcoin, e aqui estão as 3 principais moedas ETH que são as melhores criptomoedas para comprar. Little Pepe (LILPEPE) – A principal moeda ETH para observar No centro da cultura meme e inovação blockchain, Little Pepe (LILPEPE) já provou ser um dos projetos mais empolgantes do ano. Construído como um blockchain Layer 2 com foco em velocidade, segurança e taxas extremamente baixas, oferece algo que o mercado de meme coins há muito esperava: utilidade real combinada com forte apoio da comunidade. O impulso de pré-venda por trás do LILPEPE tem sido extraordinário. Com mais de $23,89 milhões já arrecadados, está agora no estágio 12, com preço de apenas $0,0021 por token. Mais de 22 milhões de dólares de apoio até agora demonstra confiança dos investidores e antecipação de crescimento futuro. Esse forte apoio inicial é por que analistas destacam LILPEPE como a melhor criptomoeda para comprar antes da potencial virada do Ethereum sobre o Bitcoin. A tokenomics do LILPEPE é estruturada para valor a longo prazo. De seu fornecimento de 100 bilhões, 26,5% é alocado para pré-venda, garantindo ampla adoção inicial. O resto é distribuído da seguinte forma: 10% liquidez, 30% reservas de cadeia, 10% alocação DEX, 10% marketing e 13,5% staking e recompensas. Importante, há 0% de imposto, tornando as transações mais atraentes tanto para investidores quanto para traders. O projeto já garantiu sua listagem no CoinMarketCap e será lançado em duas exchanges de primeira linha, com planos...
RealLink
REAL$0.07124+1.59%
Bitcoin
BTC$113,696.6+1.58%
Moonveil
MORE$0.02603+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:55
Compartilhar
Empréstimos de crédito privado tokenizados ativos próximos de 16 mil milhões de dólares, APR cai abaixo de 10%

Empréstimos de crédito privado tokenizados ativos próximos de 16 mil milhões de dólares, APR cai abaixo de 10%

A publicação "Empréstimos de Crédito Privado Tokenizado Ativos Próximos de $16 Mil Milhões, APR Cai Abaixo de 10%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os empréstimos ativos em crédito privado tokenizado agora ultrapassam $15,95 mil milhões, sinalizando um rápido crescimento, mas também linhas de falha mais acentuadas no desempenho do protocolo. Contagem de Empréstimos Cai à Medida que o Mercado de Crédito Tokenizado se Consolida O crédito privado tokenizado cresceu significativamente desde meados de junho, adicionando mais de $2 mil milhões em empréstimos ativos e $4,3 mil milhões em empréstimos acumulados. Em 6 de setembro, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/active-tokenized-private-credit-loans-near-16-billion-apr-slips-below-10/
NEAR
NEAR$2.45+3.68%
Moonveil
MORE$0.02603+1.91%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:53
Compartilhar
Vendas de NFT caem a pique para 104,5 milhões de dólares, vendas de CryptoPunks em alta

Vendas de NFT caem a pique para 104,5 milhões de dólares, vendas de CryptoPunks em alta

O post Vendas de NFT caem drasticamente para $104,5m, vendas de CryptoPunks em alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de non-fungible token (NFT) experimentou outra queda acentuada, com o volume de vendas caindo 22,65% para $104,5 milhões. Esta é uma das quedas semanais mais acentuadas nos últimos meses, apesar de uma modesta recuperação do mercado cripto. Resumo Vendas de NFT despencaram 22,6% para $104,5 milhões na queda semanal mais acentuada em meses. CryptoPunks emergiu como um raro ponto positivo com crescimento de 4,7% e domínio contínuo em vendas de alto valor. A participação no mercado expandiu com o número de compradores e vendedores crescendo mais de 14%. O mercado de NFT experimentou outra queda acentuada, com o volume de vendas caindo 22,65% para $104,5 milhões. Esta é uma das quedas semanais mais acentuadas nos últimos meses, apesar de uma modesta recuperação do mercado cripto. De acordo com dados do CryptoSlam, a participação no mercado continua a aumentar com compradores de NFT subindo 14,89% para 622.535, e vendedores de NFT aumentando 16,25% para 447.821. No entanto, as transações de NFT diminuíram 3,07% para 1.699.318. Isso está acontecendo em um momento em que o preço do Bitcoin (BTC) se recuperou para o nível de $110.000. Ao mesmo tempo, Ethereum (ETH) manteve o nível de $4.300. A capitalização global do mercado cripto é agora de $3,81 trilhões, acima da capitalização de mercado da semana passada de $3,75 trilhões. Ethereum mantém liderança em vendas Ethereum manteve sua posição de liderança com $37,7 milhões em vendas, caindo 29,88% em relação à semana anterior. O wash trading do Ethereum despencou 68,03% para $6,4 milhões. Polygon (POL) manteve o segundo lugar com $15,7 milhões, diminuindo 17,43%. Mythos Chain está em terceiro com $10,1 milhões, queda de 1,73%. Fonte: Blockchains por Volume de Vendas NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) ocupa a quarta posição com $9,5 milhões, caindo 23,59%. Bitcoin completa os cinco primeiros com $7,8 milhões, diminuindo 32,40%. Solana (SOL) ocupa o sexto lugar com $5,1 milhões, queda de 6,81%. O número de compradores aumentou em todas as principais blockchains, com Polygon liderando com crescimento de 38,34%, seguido...
Solana
SOL$192.89+5.62%
Binance Coin
BNB$1,297.12+10.27%
Bitcoin
BTC$113,696.6+1.58%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30
Compartilhar
Empresas públicas adotam Bitcoin em números recordes

Empresas públicas adotam Bitcoin em números recordes

A publicação "Empresas Públicas Adotam Bitcoin em Números Recordes" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Empresas de capital aberto acumularam coletivamente mais de um milhão de Bitcoins, marcando um marco notável na adoção institucional da moeda digital. Esta acumulação representa quase 5% do limite total de 21 milhões do Bitcoin, demonstrando uma confiança crescente na criptomoeda como um ativo viável. Continue a Leitura: Empresas Públicas Adotam Bitcoin em Números Recordes Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/public-companies-embrace-bitcoin-in-record-numbers
Capverse
CAP$0.10442+0.13%
BRC20.COM
COM$0.012504+23.85%
PUBLIC
PUBLIC$0.03505+1.03%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:14
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.