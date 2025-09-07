Vendas de NFT caem a pique para 104,5 milhões de dólares, vendas de CryptoPunks em alta
O post Vendas de NFT caem drasticamente para $104,5m, vendas de CryptoPunks em alta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de non-fungible token (NFT) experimentou outra queda acentuada, com o volume de vendas caindo 22,65% para $104,5 milhões. Esta é uma das quedas semanais mais acentuadas nos últimos meses, apesar de uma modesta recuperação do mercado cripto.
Resumo
Vendas de NFT despencaram 22,6% para $104,5 milhões na queda semanal mais acentuada em meses.
CryptoPunks emergiu como um raro ponto positivo com crescimento de 4,7% e domínio contínuo em vendas de alto valor.
A participação no mercado expandiu com o número de compradores e vendedores crescendo mais de 14%.
O mercado de NFT experimentou outra queda acentuada, com o volume de vendas caindo 22,65% para $104,5 milhões. Esta é uma das quedas semanais mais acentuadas nos últimos meses, apesar de uma modesta recuperação do mercado cripto.
De acordo com dados do CryptoSlam, a participação no mercado continua a aumentar com compradores de NFT subindo 14,89% para 622.535, e vendedores de NFT aumentando 16,25% para 447.821. No entanto, as transações de NFT diminuíram 3,07% para 1.699.318.
Isso está acontecendo em um momento em que o preço do Bitcoin (BTC) se recuperou para o nível de $110.000. Ao mesmo tempo, Ethereum (ETH) manteve o nível de $4.300. A capitalização global do mercado cripto é agora de $3,81 trilhões, acima da capitalização de mercado da semana passada de $3,75 trilhões.
Ethereum mantém liderança em vendas
Ethereum manteve sua posição de liderança com $37,7 milhões em vendas, caindo 29,88% em relação à semana anterior. O wash trading do Ethereum despencou 68,03% para $6,4 milhões. Polygon (POL) manteve o segundo lugar com $15,7 milhões, diminuindo 17,43%. Mythos Chain está em terceiro com $10,1 milhões, queda de 1,73%.
Fonte: Blockchains por Volume de Vendas NFT (CryptoSlam)
BNB Chain (BNB) ocupa a quarta posição com $9,5 milhões, caindo 23,59%. Bitcoin completa os cinco primeiros com $7,8 milhões, diminuindo 32,40%. Solana (SOL) ocupa o sexto lugar com $5,1 milhões, queda de 6,81%.
O número de compradores aumentou em todas as principais blockchains, com Polygon liderando com crescimento de 38,34%, seguido...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30