Compras do tesouro de Bitcoin em queda em meio a participações recorde – O que isto significa?
O post Compras de Tesouraria de Bitcoin em Queda Apesar de Holdings Recordes – O Que Isso Significa? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) experimentou uma recuperação moderada de preço na semana passada, subindo para cerca de $113.000 antes de sofrer um pequeno revés. O líder do mercado cripto agora negocia próximo ao nível de preço de $111.000 e está 10,46% abaixo da sua máxima histórica (ATH). Enquanto isso, dados recentes da empresa de análise blockchain CryptoQuant destacaram uma tendência intrigante na atividade de acumulação das tesourarias de Bitcoin.
Holdings de Tesouraria de Bitcoin Atingem 840K Em 2025
Em um relatório semanal publicado em 5 de setembro, a CryptoQuant relata que os holdings de tesouraria de Bitcoin por empresas públicas e privadas atingiram um novo recorde de 840.000 BTC em 2025, representando o enorme interesse institucional observado no ciclo de mercado atual. No entanto, por trás deste marco importante, existe uma mudança acentuada e cautelosa na dinâmica do mercado. Notavelmente, as compras mensais desaceleraram drasticamente, levantando questões sobre a sustentabilidade da demanda corporativa por Bitcoin.
Através de esforços combinados com bitcointreasuries.net.data, a CryptoQuant descobriu que a Strategy, sendo a acumuladora institucional mais agressiva de Bitcoin, reduziu drasticamente seu ritmo de compra em 97% nos últimos 12 meses. Notavelmente, após adquirir uma máxima histórica de 134.000 BTC em novembro de 2024, as compras da empresa liderada por Saylor caíram para apenas 3.700 BTC em agosto de 2025.
Enquanto outras tesourarias de Bitcoin entraram mais cautelosamente, adicionando 14.800 BTC em agosto em comparação com a compra relativamente pequena de 3.700 BTC da Strategy, seus volumes permanecem muito abaixo dos picos vistos no início de 2025. Notavelmente, essas outras empresas produziram um aumento temporário no início de 2025, registrando uma compra recorde de 66.000 BTC em janeiro, que claramente diminuiu após seus relatórios de agosto.
Notavelmente, todos esses dados indicam que, embora os holdings totais estejam em níveis recordes, o fluxo de novo dinheiro institucional parece estar secando.
Visão Geral do Preço do Bitcoin
No momento da escrita, o Bitcoin está sendo negociado a $110.942, com alta de 0,48% nas últimas 24 horas. O volume de negociação diário também...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37