Ethereum – Estará o ETH prestes a espelhar a corrida de alta do Bitcoin de 2021?

Jornalista Publicado: 7 de setembro de 2025 Principais conclusões O Ethereum está mostrando sinais de maturidade do mercado. Com o ETH saindo de um padrão de longo prazo, a demanda pode ser o próximo grande gatilho. Ethereum [ETH] está começando a parecer mais um peso-pesado do mercado a cada dia que passa! Partes dos fluxos de ETF estão alinhados com o interesse aberto da CME, e a atividade on-chain está aumentando. A configuração ecoa a quebra do Bitcoin [BTC] em 2021, embora o caminho do Ethereum venha com sua própria dinâmica e riscos únicos. Aqui está uma análise do que está impulsionando o momentum. Uma estrutura de mercado em amadurecimento Mais da metade dos recentes fluxos de entrada de ETF do Ethereum foram correspondidos pelo aumento do interesse aberto nos futuros da CME, de acordo com dados da Glassnode. O que isso significa? As instituições não estão simplesmente comprando ETH para exposição direcional, mas também estão envolvidas em estratégias de arbitragem e hedge. Fonte: Glassnode O padrão é semelhante aos fluxos liderados por ETF do Bitcoin, onde o TradFi constrói posições tanto nos mercados spot quanto nos de derivativos. Com o ETH ainda negociando abaixo de suas máximas locais apesar dessa atividade, este é um sinal claro de maturidade. O caso para resiliência Além dos fluxos de ETF e futuros, o uso subjacente do Ethereum está ficando mais forte. As contagens de transações mantiveram uma tendência de alta constante, mesmo durante fases voláteis do mercado. Isso significa que a atividade na rede não está apenas ligada à especulação. Fonte: Glassnode Esta consistência é um sinal de uma base durável de demanda que mantém o Ethereum relevante independentemente das oscilações de preço. ETH e os caminhos à frente Fonte: TradingView O Ethereum estava consolidando em torno da zona de $4.300 no momento da publicação, com seu RSI diário pairando próximo ao neutro e o MACD mostrando momentum em desvanecimento. Fonte: X Esta pausa veio após uma forte subida, e enquanto traders de curto prazo podem ver hesitação, o quadro geral parece diferente. O que você precisa notar é que o ETH está saindo de uma cunha de vários anos, muito parecido com o que o Bitcoin fez antes de seu...