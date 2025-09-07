2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Compras do tesouro de Bitcoin em queda em meio a participações recorde – O que isto significa?

Compras do tesouro de Bitcoin em queda em meio a participações recorde – O que isto significa?

O post Compras de Tesouraria de Bitcoin em Queda Apesar de Holdings Recordes – O Que Isso Significa? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) experimentou uma recuperação moderada de preço na semana passada, subindo para cerca de $113.000 antes de sofrer um pequeno revés. O líder do mercado cripto agora negocia próximo ao nível de preço de $111.000 e está 10,46% abaixo da sua máxima histórica (ATH). Enquanto isso, dados recentes da empresa de análise blockchain CryptoQuant destacaram uma tendência intrigante na atividade de acumulação das tesourarias de Bitcoin. Holdings de Tesouraria de Bitcoin Atingem 840K Em 2025 Em um relatório semanal publicado em 5 de setembro, a CryptoQuant relata que os holdings de tesouraria de Bitcoin por empresas públicas e privadas atingiram um novo recorde de 840.000 BTC em 2025, representando o enorme interesse institucional observado no ciclo de mercado atual. No entanto, por trás deste marco importante, existe uma mudança acentuada e cautelosa na dinâmica do mercado. Notavelmente, as compras mensais desaceleraram drasticamente, levantando questões sobre a sustentabilidade da demanda corporativa por Bitcoin. Através de esforços combinados com bitcointreasuries.net.data, a CryptoQuant descobriu que a Strategy, sendo a acumuladora institucional mais agressiva de Bitcoin, reduziu drasticamente seu ritmo de compra em 97% nos últimos 12 meses. Notavelmente, após adquirir uma máxima histórica de 134.000 BTC em novembro de 2024, as compras da empresa liderada por Saylor caíram para apenas 3.700 BTC em agosto de 2025. Enquanto outras tesourarias de Bitcoin entraram mais cautelosamente, adicionando 14.800 BTC em agosto em comparação com a compra relativamente pequena de 3.700 BTC da Strategy, seus volumes permanecem muito abaixo dos picos vistos no início de 2025. Notavelmente, essas outras empresas produziram um aumento temporário no início de 2025, registrando uma compra recorde de 66.000 BTC em janeiro, que claramente diminuiu após seus relatórios de agosto. Notavelmente, todos esses dados indicam que, embora os holdings totais estejam em níveis recordes, o fluxo de novo dinheiro institucional parece estar secando. Visão Geral do Preço do Bitcoin No momento da escrita, o Bitcoin está sendo negociado a $110.942, com alta de 0,48% nas últimas 24 horas. O volume de negociação diário também...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37
Compartilhar
Ethereum – Estará o ETH prestes a espelhar a corrida de alta do Bitcoin de 2021?

Ethereum – Estará o ETH prestes a espelhar a corrida de alta do Bitcoin de 2021?

O post Ethereum – Estará o ETH prestes a espelhar a corrida de alta do Bitcoin de 2021? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jornalista Publicado: 7 de setembro de 2025 Principais conclusões O Ethereum está mostrando sinais de maturidade do mercado. Com o ETH saindo de um padrão de longo prazo, a demanda pode ser o próximo grande gatilho. Ethereum [ETH] está começando a parecer mais um peso-pesado do mercado a cada dia que passa! Partes dos fluxos de ETF estão alinhados com o interesse aberto da CME, e a atividade on-chain está aumentando. A configuração ecoa a quebra do Bitcoin [BTC] em 2021, embora o caminho do Ethereum venha com sua própria dinâmica e riscos únicos. Aqui está uma análise do que está impulsionando o momentum. Uma estrutura de mercado em amadurecimento Mais da metade dos recentes fluxos de entrada de ETF do Ethereum foram correspondidos pelo aumento do interesse aberto nos futuros da CME, de acordo com dados da Glassnode. O que isso significa? As instituições não estão simplesmente comprando ETH para exposição direcional, mas também estão envolvidas em estratégias de arbitragem e hedge. Fonte: Glassnode O padrão é semelhante aos fluxos liderados por ETF do Bitcoin, onde o TradFi constrói posições tanto nos mercados spot quanto nos de derivativos. Com o ETH ainda negociando abaixo de suas máximas locais apesar dessa atividade, este é um sinal claro de maturidade. O caso para resiliência Além dos fluxos de ETF e futuros, o uso subjacente do Ethereum está ficando mais forte. As contagens de transações mantiveram uma tendência de alta constante, mesmo durante fases voláteis do mercado. Isso significa que a atividade na rede não está apenas ligada à especulação. Fonte: Glassnode Esta consistência é um sinal de uma base durável de demanda que mantém o Ethereum relevante independentemente das oscilações de preço. ETH e os caminhos à frente Fonte: TradingView O Ethereum estava consolidando em torno da zona de $4.300 no momento da publicação, com seu RSI diário pairando próximo ao neutro e o MACD mostrando momentum em desvanecimento. Fonte: X Esta pausa veio após uma forte subida, e enquanto traders de curto prazo podem ver hesitação, o quadro geral parece diferente. O que você precisa notar é que o ETH está saindo de uma cunha de vários anos, muito parecido com o que o Bitcoin fez antes de seu...
NEAR
NEAR$2.45+3.68%
Threshold
T$0.0133+9.82%
LooksRare
LOOKS$0.009936+3.13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:08
Compartilhar
Dicas e soluções do NYT Pips de hoje para domingo, 7 de setembro

Dicas e soluções do NYT Pips de hoje para domingo, 7 de setembro

O post Dicas e Soluções do NYT Pips de Hoje para Domingo, 7 de Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Outro domingo, outro Pips para resolver. Este foi complicado! Tive mais problemas com o nível Médio hoje do que acho que já tive antes, e o nível Difícil também me deixou confuso por um tempo. Pelo menos o nível Fácil foi super fácil . . . . Vamos mergulhar direto! Procurando pelos Pips de sábado? Leia nosso guia aqui mesmo. Como Jogar Pips No Pips, você tem uma grade de caixas multicoloridas. Cada área colorida representa uma "condição" diferente que você precisa alcançar. Você tem um número selecionado de dominós que deve usar para preencher a grade. Você deve usar todos os dominós e alcançar todas as condições corretamente para vencer. Existem níveis Fácil, Médio e Difícil. Aqui está um exemplo de um Pips de nível difícil: Exemplo de Pips Captura de tela: Erik Kain Como pode ver, a grade tem vários símbolos e números com cada cor. Na extrema esquerda, os três quadrados roxos não devem ser iguais entre si (daí o sinal de igual riscado). Os dois quadrados rosa ao lado devem somar um total de 0. Os quadrados azuis em ziguezague devem ser todos iguais entre si. Você clica nos dominós para girá-los, e precisará fazê-lo, pois eles precisam ser girados para se encaixarem onde pertencem. Não mostradas nesta grade estão outras condições, como "menor que" ou "maior que". Se houver múltiplos blocos com sinais > ou <, o total desses blocos deve ser maior ou menor que o número listado. Varia de acordo com a grade. Espaços em branco podem ter qualquer coisa. As várias condições possíveis são: = Todos os pontos devem ser iguais entre si neste grupo. ≠ Todos os pontos não devem ser iguais entre si neste grupo. > O ponto neste bloco (ou blocos) deve ser maior que o...
PlaysOut
PLAY$0.03442+4.55%
GRIDOS
GRID$0.00182-0.48%
Moonveil
MORE$0.02603+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:31
Compartilhar
Um Ecossistema Universal de Pontos de Fidelidade

Um Ecossistema Universal de Pontos de Fidelidade

O post Um Ecossistema Universal de Pontos de Fidelidade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MiL.k (MLK) é um token de criptomoeda da MiL.k Alliance, uma plataforma de recompensas baseada em blockchain projetada para facilitar a troca e gestão de pontos de recompensa de vários negócios e provedores de serviços. Agregação de pontos de fidelidade MiL.k permite aos usuários agregar, trocar e gerenciar pontos de fidelidade de uma ampla gama de empresas participantes, incluindo varejo, companhias aéreas, hotéis e mais. Isso simplifica o processo de gerenciamento e resgate de pontos de recompensa. A plataforma MiL.k é projetada para ser interoperável com vários programas de fidelidade e sistemas de recompensa. Ela visa proporcionar uma experiência do usuário perfeita para usuários que frequentemente acumulam pontos com diferentes marcas. MiL.k fornece um app de celular que permite aos usuários visualizar e gerenciar seus pontos de fidelidade, trocá-los por outros tokens e resgatar recompensas sem problemas. MLK é o token de criptomoeda nativo do ecossistema MiL.k. Os detentores de tokens MLK podem fazer stake de seus tokens para participar da governança da plataforma e mecanismos de consenso, potencialmente ganhando recompensas. Os tokens MLK podem ser usados para pagar taxas de transação dentro do ecossistema MiL.k. Além disso, empresas e usuários podem usar tokens MLK como incentivos para encorajar a participação em seus programas de fidelidade ou promoções. MiL.k enfatiza o controle do usuário sobre seus pontos de recompensa e dados pessoais. Os usuários têm a capacidade de escolher como e onde utilizam seus pontos de recompensa, aumentando a privacidade e autonomia. Aviso legal. Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser visto como um endosso pelo CoinIdol. Eles não são uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda. Os leitores devem fazer sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte: https://coinidol.com/mil-k-mlk-token/
Sidekick
K$0.03205+11.43%
Moonveil
MORE$0.02603+1.91%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003028-1.40%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:14
Compartilhar
Poderá ADA Atingir $1,75 Antes da Aprovação do ETF?

Poderá ADA Atingir $1,75 Antes da Aprovação do ETF?

O post Poderá a ADA Atingir $1,75 Antes da Aprovação do ETF? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Analistas de Notícias Cripto dizem que Cardano pode subir para $1,75 no Q4 à medida que a aprovação do ETF se aproxima. Eis por que a ADA está em foco. Cardano tem sido há muito um projeto definido pela paciência e desenvolvimento baseado em pesquisa. Em 2025, essa paciência parece estar a dar frutos. A ADA subiu com analistas a preverem uma rutura para $1,75 no Q4. O catalisador? Crescente especulação em torno de uma potencial aprovação de ETF nos EUA. Enquanto Ethereum e Blockchain Ethereum já receberam luz verde regulatória, Cardano está a posicionar-se como o próximo candidato. Este momentum está a atrair atenção tanto de instituições como de traders de retalho ansiosos por capturar valorização antes dos anúncios oficiais. Ao mesmo tempo, os investidores também estão a procurar jogadas de alto beta como MAGACOIN FINANCE, que estão a atrair burburinho pelo seu potencial explosivo. Governança on-chain ganha tração A atualização Voltaire da Cardano é um marco importante. Ao introduzir governança on-chain e tesouros geridos pela comunidade, os detentores de ADA agora têm influência direta sobre a direção da rede. Os analistas acreditam que este modelo de governança em primeiro lugar distingue Cardano de outras Layer 1s e proporciona aos investidores institucionais confiança na sua resiliência. Com mais dApps a serem lançados na Cardano e a atividade dos desenvolvedores a aumentar, o ecossistema está a ganhar tração à medida que a especulação sobre ETF aquece. Momentum técnico Do ponto de vista técnico, a ADA está a consolidar perto de $0,80, com analistas a destacarem $1 como o nível de resistência imediato. Se a ADA ultrapassar este valor, o movimento para $1,75 torna-se realista. O RSI permanece em território neutro, sugerindo que há espaço para crescimento antes que surjam condições de sobrecomprado. O progresso da governança da Cardano alimentou o otimismo sobre uma corrida para $1,75, mas os investidores ainda querem exposição a valorizações assimétricas. Os analistas classificam MAGACOIN FINANCE como uma jogada de ROI de 10.500%, apelidando-o de token de "segunda oportunidade" para aqueles que perderam o SHIB inicial. Os seus rápidos esgotamentos de pré-venda destacam a procura crescente, enquanto as auditorias duplas da CertiK e HashEx garantem credibilidade. Os analistas argumentam que esta mistura...
NEAR
NEAR$2.45+3.68%
Union
U$0.007349+1.23%
SHIBAINU
SHIB$0.00001059+2.61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:07
Compartilhar
Baleias do BlockDAG investem 8,7 milhões de dólares enquanto Uniswap estagna e Chainlink sobe

Baleias do BlockDAG investem 8,7 milhões de dólares enquanto Uniswap estagna e Chainlink sobe

O post BlockDAG Whales Pour In $8.7M as Uniswap Stalls & Chainlink Climbs apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto As compras de $8.7M por whales da BlockDAG dominam as manchetes enquanto a perspectiva de preço do LINK da Chainlink se fortalece, enquanto o UNI da Uniswap luta para se manter acima de $10. Quando as whales (baleias) fazem movimentos, o mercado presta atenção. Esses players de alto volume frequentemente revelam onde a convicção e a confiança a longo prazo estão se construindo. No momento, a ação de preço do UNI da Uniswap destaca a pressão contínua de venda, com o token lutando para recuperar seu limite de $10. Enquanto isso, a perspectiva de preço do LINK da Chainlink tornou-se mais otimista à medida que as whales acumulam, sugerindo confiança renovada. No entanto, é a BlockDAG que está conquistando os holofotes. À medida que sua pré-venda entra na fase final, as whales remodelaram a classificação com compras consecutivas de vários milhões de dólares. Com quase $400M já arrecadados, o impulso da BlockDAG está definindo o tom para o mercado. Analistas argumentam que isso não é apenas especulação, mas um alinhamento estratégico com crescimento de infraestrutura e entrega de produtos. Para muitos que observam os mercados, BlockDAG(BDAG) está rapidamente se tornando uma das histórias cripto mais populares do ano. Guerra das Whales Esquenta enquanto BlockDAG Entra na Fase Final de Pré-venda A pré-venda da BlockDAG está entrando em sua fase final, e as whales estão fazendo declarações ousadas com suas carteiras. Em apenas dias, duas compras enormes, uma de $4.4M e outra de $4.3M, destronaram o líder anterior, que detinha $3.8M em BDAG. Esta repentina reorganização mostra quão seriamente os grandes players estão se posicionando antes do lançamento. A escala de participação sublinha por que a BlockDAG se destaca. A pré-venda já se aproximou de $400M, vendendo 25.7 bilhões de moedas BDAG a um preço fixo de $0.0013. Os apoiadores iniciais do Lote 1 já estão vendo ganhos de 2,900%, e isso é antes do lançamento da mainnet ou listagens em exchanges. Ao contrário das pré-vendas típicas, onde as whales dominam puramente para lucro a curto prazo, o progresso da infraestrutura da BlockDAG manteve o interesse a longo prazo vivo. Atualizações recentes, como o Painel V4, o aplicativo de mineração X1 ultrapassando 3 milhões de usuários, e o lançamento do TRADEBDAG, mudaram a narrativa de...
Moonveil
MORE$0.02603+1.91%
TokenFi
TOKEN$0.00921+1.99%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:04
Compartilhar
Por que Bitcoin, ADA e LINK são chamados de "Blue Chips Digitais" pelos gestores de fundos

Por que Bitcoin, ADA e LINK são chamados de "Blue Chips Digitais" pelos gestores de fundos

O post Por Que Bitcoin, ADA e LINK São Chamados de "Blue Chips Digitais" por Gestores de Fundos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. As finanças tradicionais há muito têm o conceito de ações "blue chip" — empresas estáveis e estabelecidas com um histórico de desempenho. Em 2025, os gestores de fundos estão cada vez mais aplicando esse mesmo rótulo às criptomoedas. Bitcoin, Cardano (ADA) e Chainlink (LINK) são agora frequentemente descritos como "blue chips digitais", refletindo sua maturidade, utilidade e resiliência ao longo de múltiplos ciclos. Os analistas argumentam que esse reconhecimento é um sinal de quão longe as criptomoedas chegaram, passando de uma franja especulativa para uma alocação mainstream. Junto com esses ativos estabelecidos, as discussões também abordam jogadas impulsionadas culturalmente com credibilidade incomum, como MAGACOIN FINANCE, que está atraindo interesse inicial como um complemento de alto beta para o núcleo blue chip. Bitcoin: a fundação das finanças digitais O Bitcoin continua sendo a criptomoeda mais segura, reconhecida e amplamente adotada. Com entradas de ETF ultrapassando $20 bilhões em 2025 e adoção crescente entre fundos soberanos, seu papel como "ouro digital" está cimentado. Sua escassez e descentralização o tornam a âncora de cada portfólio institucional de criptomoedas. Embora seus múltiplos possam ser menores do que nos ciclos iniciais, sua confiabilidade e reconhecimento o tornam o blue chip por excelência. ADA: governança e sustentabilidade Cardano emergiu como um projeto de longo prazo com ênfase em pesquisa e governança. Sua atualização Voltaire está introduzindo votação on-chain e gestão de tesouraria, dando aos detentores de ADA influência direta sobre o futuro da rede. Esta abordagem de governança em primeiro lugar atrai instituições que procuram projetos que possam resistir ao escrutínio regulatório. O crescimento constante do Cardano e o compromisso com a sustentabilidade fortalecem sua reivindicação como um blue...
BRC20.COM
COM$0.012504+23.85%
Sign
SIGN$0.04436+5.26%
Core DAO
CORE$0.267+0.52%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:02
Compartilhar
Worldcoin avança com AMPC resistente a quantum com a UTEC Peru

Worldcoin avança com AMPC resistente a quantum com a UTEC Peru

A Worldcoin junta-se à UTEC Peru para avançar a tecnologia quântica segura impulsionada por AMPC para melhorar a privacidade e validação académica para identidade digital descentralizada.
QUANTUM
QUANTUM$0.002694-3.61%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/07 07:00
Compartilhar
Crescimento massivo de 19763% previsto para concorrente viral do Shiba Inu (SHIB)

Crescimento massivo de 19763% previsto para concorrente viral do Shiba Inu (SHIB)

O post Crescimento Massivo de 19763% Previsto para Concorrente Viral do Shiba Inu (SHIB) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Novos tokens emocionantes estão surgindo no mundo das criptomoedas, e um concorrente de destaque no cenário do Shiba Inu (SHIB) está rapidamente chamando a atenção. Little Pepe (LILPEPE), uma meme coin construída em uma blockchain compatível com Ethereum de Camada 2, está crescendo rapidamente. Especialistas preveem que ela poderá ver um crescimento extraordinário de 19.763% nos próximos anos! Com uma pré-venda quase esgotada, nova funcionalidade e uma comunidade em rápida expansão, Little Pepe está a caminho de ultrapassar o Shiba Inu, potencialmente transformando os adotantes iniciais em milionários. O Caminho para o Sucesso do Shiba Inu e a Estrada para o Little Pepe O movimento de preço do Shiba Inu (SHIB) é crucial para o caminho futuro da criptomoeda. SHIB está atualmente testando o suporte em $0,000012 e tem se mantido estável nos últimos dias. Se perder este suporte, poderá levar a quedas adicionais que podem testar a próxima zona de suporte central em $0,000011. Pelo lado positivo, SHIB tem um nível de resistência significativo de $0,00001226. Um nível acima disso condicionaria um reteste de $0,0000125-$0,0000126 com a possibilidade de recuperação do token. Estes são os níveis primários que os traders estarão monitorando cuidadosamente enquanto SHIB encontra seu caminho durante o atual período de consolidação. Shiba Inu (SHIB) cresceu no mundo cripto e atingiu um pico de mais de 23.000% de crescimento em 2021. Esta ascensão histórica é um sinal do potencial de outras meme coins e Little Pepe (LILPEPE) está marcando presença como um de seus concorrentes. LILPEPE não é apenas uma meme coin; é desenvolvida em uma blockchain compatível com Ethereum de Camada 2, que apresenta baixas taxas, altas velocidades e escalabilidade, que SHIB e outras meme coins não conseguiram alcançar. O sucesso do Little Pepe também é observado em termos de sua pré-venda, com 15,13 bilhões de tokens (96,08%) vendidos durante o Estágio 12, arrecadando $24,18 milhões dos $25,475 milhões...
NEAR
NEAR$2.45+3.68%
SHIBAINU
SHIB$0.00001059+2.61%
Sunrise Layer
RISE$0.009511+1.81%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:55
Compartilhar
Pistas e respostas do Mini Crucigramas do NYT de hoje para domingo, 7 de setembro

Pistas e respostas do Mini Crucigramas do NYT de hoje para domingo, 7 de setembro

A publicação Dicas e Respostas do Mini Crossword do NYT de Hoje para Domingo, 7 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Procurando ajuda com o puzzle Mini Crossword do NYT de hoje? Aqui estão algumas dicas e respostas para o puzzle. Crédito: NYT Estou de volta! Depois de algumas semanas fora da rotação, voltei para resolver palavras cruzadas com vocês, queridos solucionadores de puzzles. Parecia o auge do verão naquela época. Agora o verão está se esgueirando e o outono está chegando rapidamente, fresco e um pouco melancólico. Como sempre, não deixe de conferir meu guia de streaming de fim de semana com todas as melhores opções de streaming atuais e lançamentos nos cinemas. Deixe-me saber o que você está assistindo também! Estou sempre procurando recomendações. Procurando o Mini Crossword do NYT de ontem? Confira nossas dicas e respostas aqui mesmo. O NYT Mini é uma versão menor, mais rápida, mais digerível e compacta do NYT Crossword maior e mais desafiador, e diferentemente do seu irmão maior, é gratuito para jogar sem uma subscrição ao The New York Times. Você pode jogá-lo na web ou no aplicativo, embora você precise do aplicativo para acessar o arquivo. Spoilers à frente! Como Resolver o Mini Crossword de Hoje Antes de chegarmos às respostas, aqui está a primeira letra para cada palavra no Mini de hoje. Horizontal 1A. Vencedor da tesoura, perdedor para o papel — R 5A. Angelina de "Sr. e Sra. Smith" — J 6A. "Que época para estar ___!" — A 7A. Fantasia de Halloween com chifres vermelhos — D 8A. Membro da C-suite — E Vertical 1D. Marca de relógio com o slogan "Uma Coroa para Cada Conquista" — R 2D. Enfeite de martini — O 3D. Modelo da Honda com nome palíndromo — C 4D. Fundo do barco — K 5D. Pedra preciosa verde — J Ok, vamos às respostas! Lembre-se, spoilers à frente! Horizontal 1A. Vencedor da tesoura, perdedor para o papel — ROCK 5A. Angelina de "Sr. e Sra. Smith" — JOLIE 6A. "Que época para estar...
Chainbase
C$0.11453+9.59%
DAR Open Network
D$0.02326+4.02%
Sidekick
K$0.03205+11.43%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:49
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.