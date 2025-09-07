Está a pensar em comprar ouro pela primeira vez? Eis o que precisa fazer

O ouro está a explodir novamente. Novos compradores estão a entrar em massa, nomes antigos estão a quebrar recordes, e o medo global está a fazer o que sempre faz, levando as pessoas a perseguir este metal como se fosse a última boia salva-vidas num mercado em afundamento. E se está a pensar em agarrar uma parte da ação pela primeira vez, então está atrasado, mas felizmente, não demasiado tarde. Só precisa de saber o que raio se está a passar, e para isso, nós ajudamos. Veja, os investidores estão preocupados com a guerra, inflação, políticas dos bancos centrais, e decisões sobre taxas que nunca parecem claras. O resultado tem sido uma corrida para o ouro, com o NYSE Arca Gold Miners Index a ultrapassar a sua máxima histórica pela primeira vez desde a crise da dívida europeia de 2011 e o rebaixamento do crédito dos EUA. Desta vez, são as guerras no Médio Oriente, Rússia-Ucrânia, e sim, Donald Trump a tentar expulsar Lisa Cook da Fed, que agitaram o caldeirão. Ninguém sabe mais o que as taxas de juros estão a fazer. As ações de mineração de ouro quebram recordes As mineradoras estão em chamas. Grandes nomes como Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp., e Barrick Mining Corp. subiram todos mais de 80% este ano. Os ganhos da Newmont mais do que duplicaram em 2024. Os analistas dizem que subirá mais 50% este ano. Isso depois de dois anos completos de números fracos. Agora está a negociar no preço mais alto em mais de três anos. "A Newmont é a minha escolha principal", disse Martin Pradier da Veritas Investment Research. "O retorno sobre o investimento é quase duas vezes mais alto que no ano passado." Ele não é o único a prestar atenção. A Agnico Eagle também entrou na sua lista, principalmente devido aos seus ativos no Canadá e "forte execução". As ações da Agnico listadas nos EUA dispararam mais de 90% este ano, atingindo recordes históricos. Os seus ganhos também são esperados...