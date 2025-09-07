2025-10-13 Monday

Robert Kiyosaki diz que "a Europa está perdida" enquanto a insanidade económica o leva a comprar mais Bitcoin

A publicação "Robert Kiyosaki diz que 'a Europa está perdida' enquanto a insanidade económica o leva a comprar mais Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está a disparar como a proteção definitiva enquanto as economias globais se desmoronam, os mercados de obrigações caem e as moedas fiduciárias perdem confiança, alerta o renomado educador financeiro Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki alerta sobre a insanidade económica e mantém-se firme no Bitcoin como proteção. Robert Kiyosaki, autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", voltou a alertar sobre o [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-says-europe-is-toast-as-economic-insanity-has-him-buying-more-bitcoin/
Senado dos EUA revisa legislação de ativos digitais: Isenções para Staking, Airdrops

O post Senado dos EUA Revisa Legislação de Ativos Digitais: Isenções para Staking, Airdrops apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Isenção de staking e airdrops das leis de valores mobiliários. Comitê consultivo conjunto entre SEC e CFTC. Maior certeza jurídica esperada para impulsionar o mercado cripto. O Comitê Bancário do Senado dos EUA divulgou uma versão revisada da "Lei de Estrutura do Mercado de Ativos Digitais", isentando staking, airdrops e DePIN das leis de valores mobiliários e formando um comitê consultivo SEC-CFTC. Esta mudança legislativa poderá melhorar a clareza regulatória, aumentando a confiança em investimentos em ativos digitais e projetos cripto baseados nos EUA, potencialmente impactando a dinâmica do mercado e abordagens regulatórias globalmente. Emendas Legislativas Podem Melhorar o Crescimento do Mercado Cripto A versão revisada, introduzida pelo Comitê Bancário do Senado presidido pelo Senador Sherrod Brown, inclui medidas que isentam staking, airdrops e DePIN das leis de valores mobiliários existentes. Este passo segue propostas anteriores que ainda não abordavam concretamente essas isenções. A legislação também busca facilitar uma abordagem colaborativa entre a SEC, liderada por Gary Gensler, e a CFTC, presidida por Rostin Behnam. As reações do mercado destacam uma perspectiva construtiva, embora ainda não tenham surgido declarações públicas diretas de líderes cripto sobre os detalhes. A comunidade mais ampla mostra interesse elevado, com fóruns e canais de desenvolvedores discutindo ativamente as potenciais implicações para projetos como Helium e IoTeX. O Senador Sherrod Brown, Presidente do Comitê Bancário do Senado, declarou: "Esta versão revisada busca fornecer clareza abrangente e uma estrutura colaborativa para regular ativos digitais de forma eficaz." Dados e Insights do Mercado Você sabia? O último grande esforço legislativo dos EUA em torno de ativos digitais levou a altas temporárias de tokens, sugerindo possíveis ganhos positivos devido às atuais isenções para mercados de bilhões de dólares. De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) está atualmente avaliado em $4.286,11 com uma capitalização de mercado de $517,36 bilhões e detém uma dominância de mercado de 13,61%. O fornecimento circulante inclui 120,71 milhões de tokens. Nos últimos 90 dias, o ETH valorizou 71,52%, refletindo força significativa do mercado. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 01:08 UTC...
Dogecoin & SEI em atraso, BlockDAG aproxima-se de pré-venda de $400M

O post Dogecoin & SEI Lag, BlockDAG Nears $400M Presale apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Compare o suporte frágil do Dogecoin, os sinais cautelosos do SEI e o momentum da pré-venda do BlockDAG para descobrir qual criptomoeda lidera rumo a 2025. O mercado cripto está mais uma vez testando a paciência, oferecendo três histórias muito diferentes. O Dogecoin caiu após um rali de curta duração, expondo um campo de batalha frágil em torno de $0,225 enquanto os traders passam por um padrão familiar de vender na notícia. O SEI está mostrando sua própria hesitação. A análise técnica revela um token preso em consolidação, mantendo-se logo acima de $0,2917 enquanto o volume em queda e um RSI neutro mantêm a convicção limitada. Isso sugere que os compradores estão esperando por sinais mais claros antes de se comprometerem mais. Com quase $400M arrecadados em pré-venda, 25,9 bilhões de BDAG vendidos, 200.000 detentores, mais de 19.500 mineradores vendidos e 3 milhões de usuários do aplicativo X1, o BDAG está se posicionando como um concorrente sério. Analistas agora sugerem que o BlockDAG (BDAG) poderia entrar no top 50 das criptomoedas, superando os marcos iniciais estabelecidos por Avalanche e Aptos. Dogecoin Enfrenta Pressão no Nível de suporte de $0,225 O Dogecoin caiu 2,04% para $0,2314 nas últimas 24 horas, recuando dos ganhos de um rali de curta duração ligado à aquisição de uma grande empresa de mineração. A atividade de negociação ligada à rupia indonésia variou entre 3.679 e 3.977, enquanto o volume aumentou 69%, mostrando uma participação elevada, mas cautelosa. O movimento refletiu uma reação familiar de "vender na notícia" enquanto os traders garantiam lucros após o anúncio. Os sinais do mercado permanecem divididos. As posições de long ainda superam os shorts, mas ordens de venda agrupadas perto de $0,25 podem limitar a alta no curto prazo. Se o Dogecoin não conseguir manter o suporte em torno de $0,225, o risco de uma queda mais ampla aumenta, tornando este um nível crucial para qualquer pessoa acompanhando a previsão de preço do Dogecoin. SEI Mantém Suporte Chave Em Meio a Sinais Mistos O SEI está sendo negociado logo acima de um importante nível de suporte em $0,2917, marcando um momento crucial para seu próximo movimento. Analistas sugerem que ultrapassar a média móvel de 20 dias próxima a $0,3172 poderia preparar o terreno para...
Previsão do Preço do Dogecoin 2025: Poderá o DOGE Atingir $1?

O post Previsão de Preço do Dogecoin 2025: Poderá o DOGE Atingir $1? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Analistas de Cripto News debatem se o Dogecoin poderá atingir $1 até 2025 à medida que a procura de retalho e o impulso das meme coins crescem. A procura de retalho intensifica-se O Dogecoin prospera na acessibilidade. Ao contrário do Bitcoin ou Ethereum, é barato por unidade e tornou-se a moeda de entrada para muitos novos investidores. Os dados da Robinhood mostram que os volumes de negociação de DOGE duplicaram desde meados de 2025, enquanto o crescimento de carteiras on-chain acelerou. Os analistas argumentam que este aumento de atividade reflete tanto nostalgia como um renovado apetite por ativos impulsionados por memes. Utilidade e adoção Embora frequentemente descartado como um meme, o Dogecoin continua a garantir integrações. Os comerciantes aceitam-no cada vez mais para pagamentos, e os desenvolvedores estão a explorar formas de melhorar a sua escalabilidade. Estes passos adicionam uma camada de utilidade que complementa o seu poder cultural. Os analistas observam que, embora a utilidade ajude, o maior impulsionador do DOGE continua a ser o sentimento e a participação de retalho. À medida que o Dogecoin se aproxima de $1, com previsões de crescimento de 55x, a MAGACOIN FINANCE está a dominar as listas dos principais analistas como uma das pré-vendas mais promissoras. Funde a cultura meme com legitimidade apoiada por auditoria, tendo passado nas revisões da CertiK e HashEx. Esta rara fundação separa-a das meme coins que dependem apenas do hype. Os esgotamentos de pré-venda têm sido rápidos, amplificados pelo código de bónus PATRIOT50X, que dá aos compradores iniciais um aumento de 50% nas alocações. As comunidades do Telegram e X estão a fervilhar com comparações com o SHIB e PEPE iniciais, mas os analistas argumentam que a legitimidade e o modelo de escassez da MAGACOIN FINANCE dão-lhe potencial para maior longevidade. Para os traders que perseguem o próximo momento de DOGE a $1, a MAGACOIN FINANCE está a emergir como a favorita especulativa. Jogadas complementares Os analistas enfatizam que o Dogecoin e a MAGACOIN FINANCE servem papéis diferentes. O DOGE oferece domínio cultural estabelecido, enquanto a MAGACOIN FINANCE proporciona a assimetria de alto risco e alta recompensa que os investidores iniciais desejam. Uma alocação equilibrada entre os dois poderia proporcionar exposição tanto à fiabilidade das meme coins como ao crescimento exponencial da pré-venda. Conclusão A jornada do Dogecoin até $1...
Poderão Matt LaFleur e os Green Bay Packers reconquistar a NFC North?

O post Podem Matt LaFleur e os Green Bay Packers recuperar o NFC North? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O treinador principal do Green Bay, Matt LaFleur, e seus Packers conseguiram apenas 1-5 no NFC North na temporada passada. Getty Images O treinador principal dos Detroit Lions, Dan Campbell, tem 1,96 m de altura e pesa 120 kg. O chefe dos Green Bay Packers, Matt LaFleur, é aproximadamente 15 centímetros mais baixo e 45 kg mais leve que Campbell. Se os dois fossem adversários no ensino médio, é seguro dizer que Campbell teria levado o dinheiro do almoço de LaFleur sempre que quisesse. Os dois são homens adultos, no entanto, e suas batalhas acontecem no terreno sagrado do Lambeau Field e no FieldTurf do Ford Field. O problema é que Campbell tem levado o dinheiro do almoço de LaFleur nos últimos 3 anos e meio. E se os Packers esperam cumprir sua temporada de grandes expectativas, isso precisa mudar. Green Bay dominou Detroit por um período de 16 anos, com 24-8 contra os Lions entre 2005-2021. Nos últimos sete encontros, no entanto, os Lions de Campbell estão 6-1 contra os Packers de LaFleur. Detroit também venceu três jogos consecutivos no Lambeau Field, tornando-se o novo valentão do NFC North. Green Bay espera reverter essa tendência perturbadora quando receber Detroit no domingo às 15:25. "Eles têm sido o padrão nas últimas duas temporadas", disse LaFleur sobre os Lions, que venceram dois títulos consecutivos do NFC North. "E tenho muito respeito pelo que eles conseguiram realizar. Tenho muito respeito pelo Dan, pelo que ele conseguiu estabelecer, então vai ser um grande desafio." LaFleur, que assumiu como treinador do Green Bay em 2019, dominou a divisão no início de seu mandato. O domínio dos Packers no NFC North é uma grande razão pela qual eles chegaram a jogos consecutivos do campeonato da conferência em 2019 e 2020 e foram a primeira cabeça de chave da NFC em 2020 e 2021. LaFleur começou sua carreira nos Packers...
Entradas nos ETFs de Bitcoin e Ethereum próximas de $2,16B enquanto AVAX e TRX dominam as negociações rotacionais

A publicação "Fluxos de entrada de ETF de Bitcoin e Ethereum próximos de $2,16B enquanto AVAX e TRX dominam negociações rotacionais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os ativos digitais atraíram bilhões em novos fluxos de entrada na semana passada, com ETFs de Bitcoin e Ethereum liderando o caminho. Avalanche (AVAX) e Tron (TRX) destacaram-se nas negociações rotacionais, enquanto MAGACOIN FINANCE ganhou força à medida que analistas o sinalizaram como uma nova escolha de altcoin para aqueles que buscam diversificação após perderem o impulso anterior de Bitcoin e Ethereum. ETFs de Bitcoin e Ethereum impulsionam fluxos de entrada de $2,16B De acordo com a CoinShares, fundos de ativos digitais registraram fluxos de entrada de $2,48 bilhões na semana passada, elevando os totais de agosto para $4,37 bilhões e trazendo os fluxos de entrada do ano até à data para $35,5 bilhões. No entanto, os ativos totais sob gestão caíram 10% para $219 bilhões, à medida que os dados de inflação dos EUA de sexta-feira estimularam a tomada de lucros de curto prazo. Os Estados Unidos lideraram com fluxos de entrada de $2,29 bilhões, apoiados pela atividade na Suíça, Alemanha e Canadá. Enquanto os fluxos de saída de sexta-feira sinalizaram um sentimento cauteloso, a semana como um todo refletiu uma forte demanda impulsionada por ETFs. Ethereum superou o Bitcoin, registrando fluxos de entrada de $1,4 bilhões em comparação com os $748 milhões do Bitcoin. Para agosto, Ethereum reuniu quase $3,95 bilhões, enquanto Bitcoin registrou fluxos de saída de $301 milhões. Analistas sugerem que os traders estão rotacionando alocações para Ethereum devido ao otimismo em torno das aprovações de ETF nos EUA. Enquanto isso, Solana e XRP também se beneficiaram, atraindo $177 milhões e $134 milhões, sublinhando uma disseminação mais ampla da demanda institucional por altcoins. Avalanche AVAX mantém interesse do mercado Avalanche (AVAX) tem visto um engajamento ativo apesar das recentes quedas de preço. O token subiu quase 25% no início de agosto, antes de esfriar próximo à faixa de $23-$27. No momento da publicação, AVAX é negociado em torno de $23, mantendo um pequeno ganho mensal. Dados on-chain mostram que Avalanche processou quase 12 milhões de transações, um aumento de 66% que reflete a crescente atividade do ecossistema. Enquanto os endereços ativos caíram 13% semana a semana, um engajamento mais forte entre seus participantes mais ativos sinaliza uma adoção saudável. O mercado de derivativos também indica confiança, com interesse aberto em $877 milhões e traders mostrando disposição para manter posições abertas. Observadores do mercado continuam a observar um rompimento acima...
Está a pensar em comprar ouro pela primeira vez? Eis o que precisa fazer

O post Está a pensar em comprar ouro pela primeira vez? Eis o que precisa de fazer apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O ouro está a explodir novamente. Novos compradores estão a entrar em massa, nomes antigos estão a quebrar recordes, e o medo global está a fazer o que sempre faz, levando as pessoas a perseguir este metal como se fosse a última boia salva-vidas num mercado em afundamento. E se está a pensar em agarrar uma parte da ação pela primeira vez, então está atrasado, mas felizmente, não demasiado tarde. Só precisa de saber o que raio se está a passar, e para isso, nós ajudamos. Veja, os investidores estão preocupados com a guerra, inflação, políticas dos bancos centrais, e decisões sobre taxas que nunca parecem claras. O resultado tem sido uma corrida para o ouro, com o NYSE Arca Gold Miners Index a ultrapassar a sua máxima histórica pela primeira vez desde a crise da dívida europeia de 2011 e o rebaixamento do crédito dos EUA. Desta vez, são as guerras no Médio Oriente, Rússia-Ucrânia, e sim, Donald Trump a tentar expulsar Lisa Cook da Fed, que agitaram o caldeirão. Ninguém sabe mais o que as taxas de juros estão a fazer. As ações de mineração de ouro quebram recordes As mineradoras estão em chamas. Grandes nomes como Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp., e Barrick Mining Corp. subiram todos mais de 80% este ano. Os ganhos da Newmont mais do que duplicaram em 2024. Os analistas dizem que subirá mais 50% este ano. Isso depois de dois anos completos de números fracos. Agora está a negociar no preço mais alto em mais de três anos. "A Newmont é a minha escolha principal", disse Martin Pradier da Veritas Investment Research. "O retorno sobre o investimento é quase duas vezes mais alto que no ano passado." Ele não é o único a prestar atenção. A Agnico Eagle também entrou na sua lista, principalmente devido aos seus ativos no Canadá e "forte execução". As ações da Agnico listadas nos EUA dispararam mais de 90% este ano, atingindo recordes históricos. Os seus ganhos também são esperados...
Adquira estas 3 criptomoedas populares em setembro de 2025 antes do próximo rally do mercado

O post Agarre Estas 3 Principais Criptomoedas em Setembro de 2025 Antes da Próxima Alta do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A cripto nunca dorme, e num mercado que se move à velocidade da luz, ficar de fora pode significar perder a próxima explosão de meme coins. Com tantos tokens inundando o espaço, o desafio não é encontrar opções – é identificar os poucos que realmente podem proporcionar ganhos impressionantes. Em 2025, a caça pela próxima meme coin de sucesso está atingindo o auge, e ser pioneiro pode fazer toda a diferença. É aí que o MoonBull ($MOBU) assume o papel principal. Mais do que apenas outra meme coin, o MoonBull é construído no Ethereum com tokenomics de precisão projetados para impulsionar retornos massivos. Já está sendo aclamado como uma das principais criptomoedas de setembro de 2025, e sua lista branca está rapidamente ficando sem espaço – dando aos adotantes iniciais uma rara oportunidade de acesso privilegiado antes que o resto do mercado entre em massa. Mas o MoonBull não está sozinho. O Bone ShibaSwap (BONE) continua a crescer como parte central do ecossistema Shiba Inu, enquanto o AI Companions (AIC) está virando cabeças com sua ousada fusão de IA e cultura meme. Juntos, eles representam a nova onda de meme coins que combinam hype, comunidade e inovação. Para aqueles prontos para surfar na próxima alta do mercado, estas são as meme coins imperdíveis de 2025, e o MoonBull está liderando o movimento. MoonBull ($MOBU) não é apenas mais uma meme coin; é construído para aqueles que buscam retornos massivos no mundo das criptomoedas. Para entusiastas de meme coins e traders degen que procuram ganhar uma vantagem competitiva, o MoonBull oferece uma oportunidade única de lista branca que é perfeita para qualquer pessoa que deseje garantir sua posição na próxima grande tendência cripto. O MoonBull é projetado para recompensar os primeiros apoiadores com recompensas de staking de elite e drops secretos de tokens, tornando-o um dos principais projetos de meme coin no Ethereum. Os membros da lista branca terão acesso exclusivo a essas recompensas,...
Top 5 altcoins com utilidade real para comprar agora e fazer holding até 2030

O post Top 5 Altcoins Com Utilidade Real para Comprar Agora e Manter Até 2030 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda Ethereum, Chainlink, Polkadot e outras altcoins destacam-se pela utilidade no mundo real, com um novo participante surpresa em ascensão. Enquanto o hype frequentemente domina os ciclos cripto, os projetos que sobrevivem por mais tempo são aqueles que oferecem casos de uso do mundo real. A utilidade, não apenas a especulação, é cada vez mais o que separa tendências passageiras de ativos duradouros. Ao olharmos para 2030, os investidores estão concentrando seu foco em altcoins com adoção comprovada, forte atividade de desenvolvedores e relevância clara na economia digital. Ethereum, Chainlink e Polkadot ocupam posições elevadas nesta conversa, junto com Solana e XRP. No entanto, em 2025, um novo participante surpresa, MAGACOIN FINANCE, surgiu, adicionando um tipo diferente de valor a esta mistura. Ethereum: A Espinha Dorsal Descentralizada Ethereum continua sendo a moeda de utilidade mais importante do mercado, alimentando milhares de aplicações descentralizadas e servindo como base para DeFi, NFTs e ativos tokenizados. Com bilhões fluindo diariamente através do seu ecossistema, ETH representa o coração pulsante da Web3. Soluções de Layer-2 continuam a expandir o alcance do Ethereum, trazendo escalabilidade sem comprometer sua segurança. Investidores que buscam exposição de longo prazo à utilidade do mundo real não podem ignorar o ETH. Chainlink: Conectando Cripto a Dados Reais Chainlink estabeleceu-se como a rede oracle dominante, conectando contratos inteligentes blockchain com feeds de dados externos. De taxas de empréstimo DeFi a contratos de seguro e aplicações empresariais, LINK garante que sistemas descentralizados operem com dados confiáveis e à prova de adulteração. Sua importância cresce à medida que os ativos tokenizados do mundo real se expandem, tornando a infraestrutura da Chainlink indispensável. Até 2030, seu papel em sistemas financeiros e não financeiros poderia solidificar LINK como uma das altcoins mais valiosas. MAGACOIN FINANCE: Momentum Impulsionado pela Escassez com Enorme Potencial Enquanto Ethereum, Chainlink e Polkadot oferecem clara utilidade tecnológica, MAGACOIN FINANCE está criando um tipo diferente de utilidade, branding cultural e momentum impulsionado pela escassez. Analistas preveem até 10.000% de ROI, enquadrando-o como uma das oportunidades mais assimétricas deste ciclo. A pré-venda...
A dificuldade de mineração da rede Bitcoin sobe para novo recorde histórico

A dificuldade de mineração da rede Bitcoin continua sua tendência de alta de longo prazo, atingindo uma máxima histórica de 134,7 trilhões na sexta-feira. A dificuldade de mineração do Bitcoin (BTC), o nível médio de dificuldade para minerar um bloco na rede, subiu para um novo recorde histórico de 134,7 trilhões na sexta-feira. A dificuldade da rede atingiu uma máxima histórica anterior em agosto e aumentou constantemente durante o mês, apesar das projeções de que a dificuldade da rede diminuiria. A taxa de hash do Bitcoin, a média do número total de hashes por segundo de todos os mineradores na rede, caiu para 967 bilhões de hashes por segundo, abaixo da máxima histórica de mais de 1 trilhão de hashes por segundo registrada em 4 de agosto, de acordo com a CryptoQuant. Leia mais
