Entradas nos ETFs de Bitcoin e Ethereum próximas de $2,16B enquanto AVAX e TRX dominam as negociações rotacionais
Os ativos digitais atraíram bilhões em novos fluxos de entrada na semana passada, com ETFs de Bitcoin e Ethereum liderando o caminho. Avalanche (AVAX) e Tron (TRX) destacaram-se nas negociações rotacionais, enquanto MAGACOIN FINANCE ganhou força à medida que analistas o sinalizaram como uma nova escolha de altcoin para aqueles que buscam diversificação após perderem o impulso anterior de Bitcoin e Ethereum.
ETFs de Bitcoin e Ethereum impulsionam fluxos de entrada de $2,16B
De acordo com a CoinShares, fundos de ativos digitais registraram fluxos de entrada de $2,48 bilhões na semana passada, elevando os totais de agosto para $4,37 bilhões e trazendo os fluxos de entrada do ano até à data para $35,5 bilhões. No entanto, os ativos totais sob gestão caíram 10% para $219 bilhões, à medida que os dados de inflação dos EUA de sexta-feira estimularam a tomada de lucros de curto prazo.
Os Estados Unidos lideraram com fluxos de entrada de $2,29 bilhões, apoiados pela atividade na Suíça, Alemanha e Canadá. Enquanto os fluxos de saída de sexta-feira sinalizaram um sentimento cauteloso, a semana como um todo refletiu uma forte demanda impulsionada por ETFs.
Ethereum superou o Bitcoin, registrando fluxos de entrada de $1,4 bilhões em comparação com os $748 milhões do Bitcoin. Para agosto, Ethereum reuniu quase $3,95 bilhões, enquanto Bitcoin registrou fluxos de saída de $301 milhões. Analistas sugerem que os traders estão rotacionando alocações para Ethereum devido ao otimismo em torno das aprovações de ETF nos EUA.
Enquanto isso, Solana e XRP também se beneficiaram, atraindo $177 milhões e $134 milhões, sublinhando uma disseminação mais ampla da demanda institucional por altcoins.
Avalanche AVAX mantém interesse do mercado
Avalanche (AVAX) tem visto um engajamento ativo apesar das recentes quedas de preço. O token subiu quase 25% no início de agosto, antes de esfriar próximo à faixa de $23-$27. No momento da publicação, AVAX é negociado em torno de $23, mantendo um pequeno ganho mensal.
Dados on-chain mostram que Avalanche processou quase 12 milhões de transações, um aumento de 66% que reflete a crescente atividade do ecossistema. Enquanto os endereços ativos caíram 13% semana a semana, um engajamento mais forte entre seus participantes mais ativos sinaliza uma adoção saudável.
O mercado de derivativos também indica confiança, com interesse aberto em $877 milhões e traders mostrando disposição para manter posições abertas. Observadores do mercado continuam a observar um rompimento acima...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:25