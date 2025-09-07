2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Fundação Ethereum transfere 4.000 ETH de Carteira inativa

Fundação Ethereum transfere 4.000 ETH de Carteira inativa

O post Fundação Ethereum Movimenta 4.000 ETH de Carteira Inativa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Fundação Ethereum transferiu 4.000 ETH inativos após 9 anos, impactando a dinâmica do mercado. O financiamento de iniciativas do ecossistema impacta a liquidez do ETH. A resposta do mercado inclui uma ligeira queda no preço do ETH. Um endereço associado à Fundação Ethereum movimentou rapidamente 4.000 ETH, aproximadamente $17,19 milhões, após permanecer inativo por quase nove anos, de acordo com a Onchainlens. A transação alinha-se com as vendas mais amplas de ETH da fundação, visando financiar operações do ecossistema, potencialmente afetando a dinâmica do mercado Ethereum com uma ligeira pressão de venda observada. Fundação Ethereum Movimenta 4.000 ETH Após 9 Anos A atividade recente da Fundação Ethereum testemunhou a transferência de 4.000 ETH, avaliados em aproximadamente $17,19 milhões, de uma carteira inativa por nove anos. Esta ação alinha-se com a estratégia da organização para otimizar a gestão de ativos e financiar projetos em curso do ecossistema. A mudança na distribuição da reserva do Ethereum poderia influenciar a liquidez imediata no mercado. A alocação estratégica contínua de recursos serve para financiar pesquisa, desenvolvimento e subsídios comunitários ao longo do tempo, potencialmente estabilizando o crescimento do ecossistema a longo prazo. As respostas do mercado foram moderadas, com um ligeiro declínio no valor do ETH, aproximadamente 1% em 24 horas. Apesar de não haver comentário direto da liderança do Ethereum, a transparência na operação melhora a compreensão do mercado e promove confiança sustentada nas suas manobras financeiras. "Nenhuma declaração direta de mim ou de outros altos funcionários da EF sobre a transferência da carteira inativa foi publicada nos nossos canais verificados até à data da consulta." – Vitalik Buterin, Co-fundador, Ethereum Contexto Histórico e Insights de Mercado sobre Ethereum Sabia? Os movimentos de mercado do Ethereum historicamente levaram à volatilidade de curto prazo. Transações passadas da Fundação, como a venda de julho de 2025, geraram notáveis reações de preço, mostrando a influência da blockchain sobre os comportamentos do mercado de altcoins. Ethereum, com uma capitalização de mercado de $518,52 mil milhões e 13,61% de dominância, está cotado a $4.295,72. O fornecimento circulante da criptomoeda é de 120,71 milhões de ETH. Nos últimos 90 dias, subiu 72%, de acordo com dados da CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...
Altcoin
ALTCOIN$0.0002916+4.06%
Capverse
CAP$0.10442+0.13%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:44
Compartilhar
Reguladores dos EUA anunciam mesa redonda conjunta para discutir supervisão financeira unificada

Reguladores dos EUA anunciam mesa redonda conjunta para discutir supervisão financeira unificada

A publicação "Reguladores dos EUA anunciam mesa redonda conjunta para discutir supervisão financeira unificada" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma mesa redonda histórica sinaliza um impulso ousado para unificar a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e da CFTC, alinhando regras, reduzindo a burocracia e iniciando uma nova era de inovação no mercado. A mesa redonda conjunta examinará a coordenação entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a CFTC na supervisão financeira. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) anunciaram em 5 de setembro que elas [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/us-regulators-announce-joint-roundtable-to-discuss-unified-financial-oversight/
Union
U$0.007349+1.23%
BRC20.COM
COM$0.012497+23.78%
EPNS
PUSH$0.02791+5.79%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:31
Compartilhar
Avantis lança verificador de Airdrop de tokens AVNT para 65.000 Carteiras

Avantis lança verificador de Airdrop de tokens AVNT para 65.000 Carteiras

O post Avantis Lança Verificador de Airdrop de Tokens AVNT para 65.000 Carteiras apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Avantis, uma plataforma de derivativos Base, lançou o verificador de airdrop de tokens AVNT, envolvendo 65.000 carteiras. Reivindicações de tokens começam em 9 de setembro. Financiamento Série A de $8M em junho apoiou o lançamento do token. Avantis, uma plataforma de derivativos dentro do ecossistema Base, lançou seu verificador de airdrop de tokens AVNT em 7 de setembro, permitindo que mais de 65.000 carteiras reivindiquem a partir das 22:00 de 9 de setembro. O token AVNT, com um suprimento total de 1 bilhão, marca um passo significativo na expansão da Avantis após uma rodada Série A de $8 milhões coliderada por Founders Fund e Pantera Capital. Avantis Envolve 65.000 Carteiras com Airdrop de Tokens AVNT Avantis anunciou o lançamento do seu verificador de airdrop de tokens AVNT em 7 de setembro, visando mais de 65.000 carteiras no ecossistema Base. O lançamento subsequente das reivindicações de airdrop em 9 de setembro exemplifica o engajamento estratégico da Avantis com sua comunidade. Após seu anúncio em 27 de agosto, o token AVNT, com um fornecimento máximo de 1 bilhão, aloca 51% para esforços comunitários, destacando um compromisso com o controle descentralizado. O airdrop reivindica 12,5% do fornecimento, reforçando a participação da comunidade. A recente rodada de financiamento de $8 milhões da Avantis, coliderada por Founders Fund e Pantera Capital, deve acelerar o crescimento do ecossistema DeFi através da dinâmica de tokens e engajamento do usuário. O financiamento apoia os esforços da Avantis para combinar negociação de ativos macro on-chain e do mundo real. Com sua posição como um jogador-chave na cadeia Base, as expectativas para a influência do token nos mercados macro estão aumentando. A Avantis está construindo a camada de alavancagem universal do DeFi para ativos e mercados do mundo real, oferecendo acesso perfeito tanto para cripto quanto para mercados globais. — Harsehaj Singh, CEO, Lumena Labs. Observadores do mercado notam que airdrops semelhantes em DeFi frequentemente levam ao aumento da atividade on-chain, elevando a visibilidade e a base de usuários do protocolo. No entanto, nenhuma declaração direta da liderança da Avantis fornece insights imediatos sobre os objetivos estratégicos do airdrop. Apesar disso,...
RealLink
REAL$0.07124+1.59%
DeFi
DEFI$0.001299-6.14%
TokenFi
TOKEN$0.00919+1.77%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:14
Compartilhar
5 Melhores Altcoins para Comprar Com Potencial de 100x — Cardano, PEPE e MAGACOIN FINANCE Dominam as Listas

5 Melhores Altcoins para Comprar Com Potencial de 100x — Cardano, PEPE e MAGACOIN FINANCE Dominam as Listas

O post 5 Melhores Altcoins para Comprar Com Potencial de 100x — Cardano, PEPE e MAGACOIN FINANCE Dominam as Listas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os investidores de altcoins estão sempre à procura da próxima grande jogada, e a MAGACOIN FINANCE está agora a juntar-se às principais discussões. Ao lado de nomes conhecidos como Cardano, PEPE, Trump Coin e XRP, esta nova moeda está a atrair milhares de compradores iniciais que a veem como a melhor altcoin para comprar com potencial de 100x. Cardano: Caminho para $4 até ao Final do Ano A Cardano (ADA) tem visto quedas recentes, caindo para $0,81 depois de atingir $1,02 no início deste mês. Apesar deste recuo, analistas e a comunidade ADA mantêm-se confiantes sobre o seu caminho a longo prazo. Alguns acreditam que a Cardano pode ultrapassar o seu recorde histórico anterior de $3,10 e até atingir $4 antes do final do ano. Esta perspetiva vem do seu desenvolvimento consistente e da crença da comunidade de que o movimento atual de preços é apenas temporário. Apoiantes como Mintern, uma figura conhecida no ecossistema Cardano, preveem que a ADA poderá subir mais assim que recuperar níveis críticos no seu gráfico. Outras vozes da comunidade esperam marcos ainda maiores, com metas de $10 a serem mencionadas. Com este otimismo, a ADA continua a ser listada como uma das melhores altcoins para comprar em 2025, especialmente para aqueles que procuram grandes retornos. PEPE: O Poder dos Memes Continua O PEPE continua a ser um elemento básico nas discussões sobre meme coins. Embora não tenha os mesmos fundamentos que projetos maiores, o seu apelo viral mantém-no relevante entre os traders que procuram ganhos rápidos. Para muitos, o PEPE ainda ocupa um lugar como uma das melhores altcoins para comprar com potencial de 100x simplesmente devido ao seu ciclo de hype impulsionado pela comunidade. MAGACOIN FINANCE: O Candidato Mais Forte a 100x Quando se trata de novas moedas com potencial de 100x, a MAGACOIN FINANCE está rapidamente a tornar-se o nome a observar. Os compradores iniciais recebem um bónus extra de 50% com o código PATRIOT50X, criando entusiasmo entre milhares de investidores. Ao contrário de outras altcoins nesta lista, a MAGACOIN FINANCE ainda está na sua fase inicial, o que significa que os compradores de hoje estão...
Threshold
T$0.0133+9.82%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.149+2.82%
Hyperliquid
HYPE$39.54+4.05%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:10
Compartilhar
Os rendimentos dos títulos do governo estão pressionando tudo, desde empréstimos para habitação até ativos

Os rendimentos dos títulos do governo estão pressionando tudo, desde empréstimos para habitação até ativos

O post Os rendimentos dos títulos governamentais estão pressionando tudo, desde empréstimos imobiliários até ações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os rendimentos dos títulos governamentais estão afetando tudo neste momento. Proprietários de imóveis, traders de ações, governos; ninguém está saindo ileso. O que começou como uma mudança lenta nos custos de empréstimos agora se transformou no que os analistas do Deutsche Bank chamam de "círculo vicioso de movimento lento". Eles não estão errados. Governos, dos EUA ao Reino Unido, França e Japão, estão todos lutando com pagamentos de juros crescentes sobre déficits massivos. Quando os investidores começam a duvidar se esses países podem lidar com suas dívidas, eles exigem mais compensação para emprestar. Isso eleva ainda mais os rendimentos dos títulos, o que piora essas dívidas. Enxágue e repita. Os rendimentos disparam e os empréstimos imobiliários sentem o impacto No meio da semana, o Tesouro americano de 30 anos ultrapassou 5%, o mais alto desde julho. No Japão, seu título de 30 anos atingiu um novo recorde. O título de 30 anos do Reino Unido subiu para seu nível mais alto em 27 anos. Mesmo que os rendimentos tenham diminuído ligeiramente na quinta e sexta-feira, eles ainda estão muito acima dos níveis pré-2020. O problema maior? Esses altos custos de empréstimo estão permanecendo. "Cabeças mais frias prevalecerão, e os mercados funcionarão como deveriam", disse Jonathan Mondillo, chefe global de renda fixa da Aberdeen. Mas não vamos fingir que essa volatilidade é normal. Os rendimentos se movem na direção oposta aos preços dos títulos, e esse tipo de ação de preço significa que os mercados estão nervosos. Realmente nervosos. As taxas de hipoteca estão sentindo o calor. O rendimento do Tesouro de 30 anos impacta diretamente a hipoteca de 30 anos, ainda o empréstimo imobiliário mais popular nos EUA. Quando esse rendimento dispara, os pagamentos mensais sobem rapidamente. "Isso é preocupante", disse James Carter, gestor do Fundo W1M. Ele apontou para os rendimentos de longo prazo crescentes e disse, claramente, "isso não vai ajudar os detentores de hipotecas". Sim, a pressão de Trump pode levar a cortes nas taxas de curto prazo, e dados de emprego mais fracos já têm funcionários do Fed se preparando para isso. Carter chamou isso de "contraintuitivo" e alertou que...
Sidekick
K$0.03205+11.43%
Union
U$0.007349+1.23%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.149+2.82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:06
Compartilhar
Terminus recorre à Rabiti AI para avançar a adoção da Web3 na região APAC

Terminus recorre à Rabiti AI para avançar a adoção da Web3 na região APAC

O post Terminus Recorre à Rabiti AI Para Avançar a Adoção da Web3 na APAC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Terminus, uma popular plataforma PayFi, estabeleceu parceria com a Rabbiti AI, uma entidade blockchain impulsionada por IA. A parceria visa contribuir para uma adoção mais ampla da Web3 na região APAC com transferências tokenizadas e DeFi. Conforme revela o anúncio oficial da Terminus, a colaboração está configurada para integrar instrumentos de IA sem código e o ecossistema do mecanismo de token $RIAI para simplificar a participação na Web3. Assim, a iniciativa está preparada para impulsionar massivamente a acessibilidade, experiências amigáveis ao usuário e inovação na crescente economia digital. Terminus x Rabiti AI (@RabitiAI): Os Novos Parceiros no Universo 🤝. A Rabiti AI é pioneira na combinação de IA e blockchain para experiências Web3 sem esforço. Através desta parceria, estamos enfatizando a adoção da web3 permitindo transações perfeitas para tokenizadas... pic.twitter.com/9n6qUXHGvE — Terminus (@terminus_pos) 6 de setembro de 2025 Terminus e Rabiti AI Unem Forças para Impulsionar a Expansão da Web3 na Região APAC Em parceria com a Rabiti, a Terminus esforça-se para oferecer diversas oportunidades para impulsionar o crescimento da Web3 com participação perfeita. Neste aspecto, este desenvolvimento permite que empresas e usuários individuais naveguem convenientemente por redes descentralizadas sem enfrentar complexidades técnicas que geralmente dificultam a entrada. Além disso, o ecossistema $RIAI desempenhará um papel fundamental no fortalecimento desta adoção, fornecendo uma estrutura de pagamento sem paralelo direcionada a ativos tokenizados e robustas aplicações DeFi. Além disso, a Terminus oferece sua expertise para o desenvolvimento de soluções que fundem eficientemente os métodos de pagamento digital com as tecnologias mais recentes e emergentes. Simultaneamente, a dupla concentra-se em estabelecer um ecossistema inclusivo que combina acessibilidade e inovação, garantindo que os consumidores em toda a região APAC possam aproveitar ferramentas financeiras impulsionadas por IA. Adicionalmente, a parceria também destaca um movimento transformador em direção à adoção mainstream do ecossistema Web3 em diferentes mercados. Da mesma forma, o esforço combinado sublinha uma tendência crescente de utilização de plataformas sem código para a democratização do acesso a tecnologias exclusivas. Portanto, as ferramentas de IA sem código de...
PlaysOut
PLAY$0.03447+4.70%
Movement
MOVE$0.0859+4.62%
DeFi
DEFI$0.001299-6.14%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:01
Compartilhar
Tapzi emerge forte contra as melhores meme coins para investir: eis porquê

Tapzi emerge forte contra as melhores meme coins para investir: eis porquê

O post Tapzi Emerge Forte Contra as Melhores Meme Coins Para Investir: Eis o Motivo apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Criptomoeda News O mercado de criptomoedas em 2025 tem sido nada menos que uma montanha-russa. Com incerteza macroeconômica, debates regulatórios e mudanças constantes no sentimento dos investidores, os ativos digitais estão passando por uma fase de consolidação. As meme coins, que antes dominavam a atenção do varejo com aumentos impulsionados pelo hype, agora mostram sinais de fadiga. Muitas delas carecem de utilidade, dependem exclusivamente do impulso das redes sociais e estão lutando para manter valor diante de um mercado cripto mais focado em utilidade. Os investidores estão se tornando cada vez mais cautelosos, não mais satisfeitos com projetos que oferecem apenas bombas de curta duração. Em vez disso, estão mudando para tokens que prometem casos de uso tangíveis, sustentabilidade a longo prazo e adoção real. Esta mudança abriu a porta para projetos inovadores entrarem em destaque; projetos que combinam o potencial da blockchain com funcionalidade do mundo real. Neste cenário em evolução, Tapzi ($TAPZI) está emergindo como um forte concorrente. Ao contrário das principais meme coins que dependem de hype e especulação, Tapzi se posiciona como a primeira plataforma de jogos Web3 descentralizada e baseada em habilidades do mundo. Não é apenas um token, é um ecossistema inteiro onde os jogadores competem em jogos em tempo real como Xadrez, Damas e Pedra-Papel-Tesoura, com pools de prêmios diretamente financiados pelos participantes. Ao eliminar a sorte, bots e tokenomics inflacionária, Tapzi oferece um sistema transparente, justo e sustentável que atrai tanto jogadores quanto investidores. Com um fornecimento máximo, contratos inteligentes auditados e um roteiro repleto de lançamentos de produtos, torneios e integrações de desenvolvedores, Tapzi está traçando um caminho muito mais credível e orientado para o crescimento do que as meme coins tradicionais. Seu aumento de 186% da pré-venda para listagem apenas sublinha a urgência de prestar atenção. Do Hype à Utilidade: Por Que Tapzi Supera as Melhores Meme Coins Para Investir A maior diferença entre as melhores meme coins para investir e Tapzi é simples: propósito. As meme coins são impulsionadas por tendências virais, cultura da internet e especulação. Embora isso crie bombas emocionantes de curto prazo,...
RealLink
REAL$0.07124+1.59%
Hyperliquid
HYPE$39.54+4.05%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:18
Compartilhar
Previsão do Preço do Dogecoin para 2025 – Poderá o DOGE a $1 Tornar-se uma Realidade?

Previsão do Preço do Dogecoin para 2025 – Poderá o DOGE a $1 Tornar-se uma Realidade?

A procura de retalho intensifica-se. Dogecoin prospera na acessibilidade. Ao contrário do Bitcoin ou Ethereum, é barato por unidade e tornou-se o [...] O post Previsão de preço do Dogecoin para 2025 - Poderá o DOGE a $1 tornar-se realidade? apareceu primeiro no Coindoo.
DOGE
DOGE$0.207+7.48%
Compartilhar
Coindoo2025/09/07 09:00
Compartilhar
Próximos Grandes Movimentos das Criptos: HBAR Mira $0,25, ARB Visa 280%, BlockDAG Avança Rapidamente

Próximos Grandes Movimentos das Criptos: HBAR Mira $0,25, ARB Visa 280%, BlockDAG Avança Rapidamente

Detalhe: https://coincu.com/pr/hbar-0-25-arb-280-rally-blockdags-nearly-400m-presale-boom/
Boom
BOOM$0.03773+37.33%
BRC20.COM
COM$0.012497+23.78%
Hedera
HBAR$0.18314+5.76%
Compartilhar
Coinstats2025/09/07 08:00
Compartilhar
Bitcoin pode afundar 'abaixo de $50K' em bear? A saga WLFI de Justin Sun continua: Hodler's Digest, 31 de ago. – 6 de set.

Bitcoin pode afundar 'abaixo de $50K' em bear? A saga WLFI de Justin Sun continua: Hodler's Digest, 31 de ago. – 6 de set.

Um analista prevê que o Bitcoin pode atingir $50.000 no mercado baixista de 2026, Justin Sun pede ao WLFI para descongelar tokens: Resumo do Detentor Várias instituições financeiras e analistas de mercado estão agora a prever que a Reserva Federal dos EUA, o banco central do país, irá reduzir as taxas de juro da atual taxa alvo de 4,25%-4,5% pelo menos duas vezes em 2025. As previsões bancárias seguiram-se a um relatório fraco de emprego em agosto que registou apenas 22.000 empregos adicionados no mês, contra expectativas de cerca de 75.000. Analistas do Bank of America, uma empresa de serviços bancários e financeiros, reverteram a sua posição de longa data de não haver cortes nas taxas em 2025 e agora preveem dois cortes de 25 pontos base (BPS) - um em setembro e outro em dezembro - de acordo com a Bloomberg. Ler mais
SUN
SUN$0.024866+2.03%
WLFI
WLFI$0.1388+7.51%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
Compartilhar
Coinstats2025/09/07 07:31
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.