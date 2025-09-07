Grandes Estrelas No Dia 13 do U.S. Open 2025
A publicação Grandes Estrelas No Dia 13 do U.S. Open 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NY - 5 DE SETEMBRO: Rachel Brosnahan é vista no Dia 13 do Campeonato de Ténis U.S. Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 5 de setembro de 2025 em Flushing Meadows, Queens, Nova Iorque. (Foto por XNY/Star Max/GC Images) GC Images O U.S. Open 2025 está no seu fim de semana final de jogo no Billie Jean King National Tennis Center e a cada dia que passa o quarto e último evento do Grand Slam de Ténis deste ano está a atrair mais grandes estrelas. No início desta semana, as estrelas de The Bear, Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, assistiram ao torneio, juntamente com nomes como Ben Stiller, Owen Wilson, Chris "Ludacris" Bridges, Bowen Yang, Emma Roberts, Issa Rae, Danai Gurira, Rami Malek, Questlove, Alec Baldwin e Leslie Odom Jr. ForbesO thriller de terror '28 Years Later' recebe data de lançamento na NetflixPor Tim Lammers Na sexta-feira, a estrela de Superman e The Marvelous Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan, esteve no U.S. Open a acompanhar a ação que antecede o fim de semana das finais, assim como Hugh Jackman, Julianne Moore, Anna Kendrick, Keegan-Michael Key, Kaley Cuoco, Rainn Wilson, Adam Driver e Jon Bon Jovi. Veja abaixo as fotos das estrelas acima mencionadas e outras que assistiram ao Dia 13 do U.S. Open. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE - 05 DE SETEMBRO: Anna Wintour e Hugh Jackman assistem à partida da Semifinal de Singulares Masculinos entre Felix Auger-Aliassime do Canadá e Jannik Sinner da Itália no Dia Treze do U.S. Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 5 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto por Elsa/Getty Images) Getty Images A estrela de Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman, juntou-se à editora-chefe da Vogue para a ação do Dia 13 do U.S. Open na sexta-feira. NOVA IORQUE, NY - 5 DE SETEMBRO: Anna Kendrick é vista...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:18