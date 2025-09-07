2025-10-13 Monday

Fundo Tokenizado da Fidelity Ultrapassa 200 Milhões de Dólares na Blockchain Ethereum

Fundo Tokenizado da Fidelity Ultrapassa 200 Milhões de Dólares na Blockchain Ethereum

O post "Fundo Tokenizado da Fidelity Ultrapassa $200 Milhões na Ethereum" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O fundo digital da Fidelity ultrapassa $200 milhões, desafiando a BlackRock. A Blockchain Ethereum impulsiona a tokenização líder de mercado. O interesse institucional em ativos tokenizados aumenta significativamente. A Fidelity Investments lançou o Fidelity Digital Interest Token (FDIT) na Blockchain Ethereum, ultrapassando $200 milhões em ativos e desafiando o fundo BUIDL da BlackRock. O crescimento do FDIT sinaliza um aumento do interesse institucional em produtos financeiros tokenizados, potencialmente remodelando os setores financeiros tradicionais e descentralizados. Mudança Institucional: De Tradicional para Ativos Digitais O fundo on-chain da Fidelity, FDIT, atingiu $203.685.560, marcando um marco notável em títulos tokenizados. O sucesso do produto enfatiza o crescente interesse em ativos do mundo real tokenizados, pois compete diretamente com o fundo BUIDL da BlackRock. À medida que as instituições alocam recursos para o FDIT, uma mudança dos métodos tradicionais para ativos digitais é evidente. Este movimento melhora a liquidez e demonstra a viabilidade da blockchain para produtos financeiros convencionais. Abigail P. Johnson, CEO da Fidelity, destaca o movimento estratégico da empresa em direção aos ativos digitais: "Cada produto e serviço que construímos—desde serviços integrados de aposentadoria e saúde até ferramentas digitais e novas soluções de investimento—está enraizado em ouvir nossos clientes e antecipar suas necessidades em evolução." Insights de Mercado Você sabia? O FDIT rivaliza com o BUIDL da BlackRock, mostrando como gigantes financeiros tradicionais utilizam cada vez mais a blockchain para tokenização de ativos, uma tendência que ganha impulso desde sua iniciação com a entrada da BlackRock. De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) mantém uma presença significativa no mercado com um preço de $4.298,98 e uma capitalização de mercado de $518,91 bilhões. A criptomoeda representa 13,60% do mercado, com flutuações recentes de preço destacando sua volatilidade. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 03:38 UTC em 7 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap A pesquisa da Coincu sugere que a tendência para ativos tokenizados provavelmente se intensificará. A adoção institucional está acelerando, impulsionada pela clareza regulatória e avanços tecnológicos, potencialmente remodelando os cenários financeiros tradicionais. Explore as crenças trimestrais da Fidelity sobre o panorama digital em evolução. AVISO LEGAL: As informações neste site são...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:44
WLFI Defende Lista Negra de Carteiras como Proteção, Não Punição

WLFI Defende Lista Negra de Carteiras como Proteção, Não Punição

A publicação WLFI Defende Lista Negra de Carteira como Protetora, Não Punitiva apareceu no BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial Inc. (WLFI) anunciou a inclusão de 272 carteiras de criptomoedas na lista negra como medida protetora contra o aumento de ataques de phishing e comprometimentos de carteiras. Medida Protetora, Não Punitiva World Liberty Financial Inc. (WLFI), uma organização apoiada pela família Trump, emitiu uma declaração detalhada abordando sua recente decisão de incluir 272 carteiras de criptomoedas na lista negra. A medida, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/wlfi-defends-wallet-blacklist-as-protective-not-punitive/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:34
Gestor de Crescimento WLFI: Há uma alta probabilidade de que os usuários de alta frequência estejam a transferir WLFI para vender. Embora não haja evidências, estamos a investigar.

Gestor de Crescimento WLFI: Há uma alta probabilidade de que os usuários de alta frequência estejam a transferir WLFI para vender. Embora não haja evidências, estamos a investigar.

PANews relatou em 7 de setembro que Ryan Fang, Chefe de Crescimento na WLFI, disse numa entrevista na quinta-feira à noite, "Acreditamos que alguns detentores de bolsa muito grandes podem ter manipulado o preço, essencialmente para garantir lucros. Acreditamos que num mundo onde as exchanges centralizadas detêm grandes quantidades de fundos de usuários, algumas exchanges podem atrair tokens de usuários e enviá-los para outras exchanges para venda. Mais uma vez, enfatizamos que ainda estamos explorando e descobrindo isto. Mas a possibilidade da situação acima ocorrer é certa. Agora, imagine que uma grande ordem detém uma grande quantidade de ativos de usuários e envia uma grande quantidade de ativos de usuários para outras exchanges que podem ter melhor liquidez e um único token, enquanto também abre uma posição de short muito grande. Isto é possível. Na verdade, alguns membros da comunidade têm nos notificado na quinta-feira. Eles acreditam que o cenário que acabei de mencionar pode ter ocorrido. Isso seria uma enorme manipulação sistêmica. Vamos investigar isso, e pode ter causado enormes perdas nos últimos dias. Mas novamente, não há evidências concretas para esta informação no momento, mas acreditamos que algo realmente ocorreu nos últimos dias."
PANews2025/09/07 11:28
Grandes Estrelas No Dia 13 do U.S. Open 2025

Grandes Estrelas No Dia 13 do U.S. Open 2025

A publicação Grandes Estrelas No Dia 13 do U.S. Open 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NY - 5 DE SETEMBRO: Rachel Brosnahan é vista no Dia 13 do Campeonato de Ténis U.S. Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 5 de setembro de 2025 em Flushing Meadows, Queens, Nova Iorque. (Foto por XNY/Star Max/GC Images) GC Images O U.S. Open 2025 está no seu fim de semana final de jogo no Billie Jean King National Tennis Center e a cada dia que passa o quarto e último evento do Grand Slam de Ténis deste ano está a atrair mais grandes estrelas. No início desta semana, as estrelas de The Bear, Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, assistiram ao torneio, juntamente com nomes como Ben Stiller, Owen Wilson, Chris "Ludacris" Bridges, Bowen Yang, Emma Roberts, Issa Rae, Danai Gurira, Rami Malek, Questlove, Alec Baldwin e Leslie Odom Jr. ForbesO thriller de terror '28 Years Later' recebe data de lançamento na NetflixPor Tim Lammers Na sexta-feira, a estrela de Superman e The Marvelous Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan, esteve no U.S. Open a acompanhar a ação que antecede o fim de semana das finais, assim como Hugh Jackman, Julianne Moore, Anna Kendrick, Keegan-Michael Key, Kaley Cuoco, Rainn Wilson, Adam Driver e Jon Bon Jovi. Veja abaixo as fotos das estrelas acima mencionadas e outras que assistiram ao Dia 13 do U.S. Open. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE - 05 DE SETEMBRO: Anna Wintour e Hugh Jackman assistem à partida da Semifinal de Singulares Masculinos entre Felix Auger-Aliassime do Canadá e Jannik Sinner da Itália no Dia Treze do U.S. Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 5 de setembro de 2025 no bairro de Flushing, no distrito de Queens, na cidade de Nova Iorque. (Foto por Elsa/Getty Images) Getty Images A estrela de Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman, juntou-se à editora-chefe da Vogue para a ação do Dia 13 do U.S. Open na sexta-feira. NOVA IORQUE, NY - 5 DE SETEMBRO: Anna Kendrick é vista...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:18
Tribunal arquiva caso sobre investimento perdido em dólares virtuais

Tribunal arquiva caso sobre investimento perdido em dólares virtuais

A publicação Tribunal Arquiva Caso Sobre Investimento Perdido em Dólar Virtual apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Um investimento em "dólares virtuais" levou ao arquivamento de um caso judicial. Tribunal: investimentos no exterior não são protegidos pela lei chinesa. Nenhum impacto no mercado observado nas principais criptomoedas. O Tribunal Intermediário de Wuxi em Jiangsu, China, arquivou um processo sobre um investimento fracassado em "dólares virtuais dos EUA" após o colapso repentino de uma plataforma estrangeira, afetando o investidor Zhou Ming. Destacando a falta de proteção legal para investimentos no exterior, isso reforça a posição da China contra atividades cripto não registradas, alertando os investidores sobre a exposição ao risco além das plataformas regulamentadas. Decisão do Tribunal de Wuxi Sublinha a Posição da China sobre Riscos no Exterior "Investimentos feitos em plataformas estrangeiras permanecem desprotegidos pela lei chinesa. Tais atividades carregam riscos inerentes com a responsabilidade recaindo sobre o investidor." — Tribunal Intermediário de Wuxi, Responsável pela Decisão Judicial, fonte O arquivamento enfatiza a posição de longa data dos tribunais chineses sobre os riscos de investimento assumidos no exterior. A ausência de salvaguarda legal para tais atividades reflete a interpretação judicial em curso alinhada com a política nacional, reiterando a posição do governo central sobre os limites à proteção oferecida para compromissos financeiros estrangeiros. As reações da comunidade permanecem moderadas, ofuscadas por preocupações internacionais mais amplas sobre o ambiente regulatório na China, dada a natureza das associações de criptomoedas e empreendimentos especulativos. Regulamentações de Cripto da China e Observações de Mercado Sabia? Em um caso de Fujian em 2025, uma posição legal semelhante foi adotada, sublinhando as restrições aos investimentos cripto estrangeiros desprotegidos dentro do sistema judiciário da China. Ethereum (ETH) tem uma capitalização de mercado de $518,70 mil milhões e é negociado a $4.297,26. Domina 13,60% do mercado com um volume de negociação de 24 horas refletindo uma diminuição. Notavelmente, ETH experimentou um aumento de 72,74% em 90 dias. CoinMarketCap. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 03:08 UTC em 7 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap A análise de especialistas indica um potencial aperto regulatório após tais decisões judiciais. A posição do judiciário chinês sugere um monitoramento contínuo das negociações no exterior para alinhar abordagens legais com as políticas monetárias existentes...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:14
Tesouraria da Marathon Digital agora é a 2ª maior entre empresas públicas

Tesouraria da Marathon Digital agora é a 2ª maior entre empresas públicas

A publicação "Tesouraria da Marathon Digital agora é a 2ª maior entre empresas públicas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. $6B em Bitcoin: Tesouraria da Marathon Digital agora é a 2ª maior entre empresas públicas. Inscreva-se na nossa newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Christian, jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadianos, é movido pelo seu amor pela escrita e criptomoedas. Fora do trabalho, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/6b-in-bitcoin-marathon-digital-treasury-now-2nd-largest-among-public-firms/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:04
Qual criptomoeda comprar hoje? Especialistas preferem Mutuum Finance (MUTM) em vez de SHIB e PEPE

Qual criptomoeda comprar hoje? Especialistas preferem Mutuum Finance (MUTM) em vez de SHIB e PEPE

A publicação Qual Criptomoeda Comprar Hoje? Especialistas Favorecem Mutuum Finance (MUTM) Sobre SHIB e PEPE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Quando os investidores procuram comprar cripto hoje, meme coins como Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE) frequentemente dominam a conversa por seu estilo cultural e pop histórico. Mas analistas estão destacando Mutuum Finance (MUTM), atualmente com preço abaixo de $0,05, como uma escolha mais estratégica. Aqui está por que os fundamentos apoiam essa decisão. SHIB e PEPE: Ricas em Cultura, Limitadas em Crescimento Shiba Inu (SHIB) está sendo negociada a cerca de $0,0000123 USD, com um enorme fornecimento circulante próximo de 589 trilhões de tokens. Seu ecossistema inclui ShibaSwap e o emergente Shibarium Layer-2, refletindo uma narrativa mais ampla, impulsionada pela comunidade. Ainda assim, um fornecimento tão massivo significa que mesmo pequenos ganhos de preço se traduzem em retornos modestos. Pepe (PEPE) é negociada próximo a $0,0000099 USD, tornando-a outra meme coin acessível com forte momentum cultural. Apesar da demanda viral, PEPE carece de inovação a nível de protocolo, dependendo em vez disso de tendências sociais, o que pode não sustentar crescimento a longo prazo. Ambas têm inegável status de meme coin. Mas para investidores que buscam crescimento fundamentado em design estrutural e não apenas em combinações de tokens, há outro player em foco. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) é um protocolo DeFi que une credores, mutuários e liquidadores dentro de um único ecossistema. Um impulsionador chave de seu valor a longo prazo é o mecanismo de compra e redistribuição, onde uma parte das taxas da plataforma é usada para recomprar MUTM no mercado aberto e redistribuir tokens para usuários fazendo staking de mtTokens no módulo de segurança. Esta abordagem mantém pressão de compra consistente enquanto recompensa participantes ativos, reforçando o momentum orgânico ascendente. O projeto também se destaca por lançar sua versão beta junto com a listagem do token, garantindo que a plataforma esteja ativa e funcional desde o primeiro dia. Esta usabilidade imediata aumenta a probabilidade de listagens em exchanges de primeira linha, impulsionando liquidez e exposição de maneiras que meme coins raramente alcançam. Mutuum Finance constrói ainda mais credibilidade com uma auditoria CertiK completa, ganhando uma pontuação de 95/100 que valida seus contratos inteligentes e reforça a confiança do investidor...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:01
Pré-venda baseada em Ethereum prevista para 75x ROI – Smart Money roda cedo

Pré-venda baseada em Ethereum prevista para 75x ROI – Smart Money roda cedo

Os investidores institucionais são frequentemente os primeiros a rodar para oportunidades antes do retalho perceber. Em 2025, os analistas estão a acompanhar um [...] O post Pré-venda Baseada em Ethereum Prevista para 75x ROI – Smart Money Roda Antecipadamente apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/07 11:00
XRP, LINK e ADA classificados como as principais apostas cripto a longo prazo por investidores institucionais

XRP, LINK e ADA classificados como as principais apostas cripto a longo prazo por investidores institucionais

O hype geralmente domina os ciclos de criptomoedas, mas os projetos que oferecem aplicações no mundo real tendem a durar mais tempo. Utilidade, não apenas especulação, [...] A publicação XRP, LINK e ADA classificados como as melhores apostas cripto de longo prazo por investidores institucionais apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/07 10:00
Dificuldade de Mineração de Bitcoin atinge nova Máxima Histórica (ATH)

Dificuldade de Mineração de Bitcoin atinge nova Máxima Histórica (ATH)

Detalhe: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-difficulty-record-september/
Coinstats2025/09/07 08:42
