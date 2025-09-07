Exchange MEXC
ICB Network faz parceria com Okratech para avançar casos de uso de DeFi do mundo real através de capacidades Cross-chain Web3
A publicação ICB Network faz parceria com Okratech para avançar casos de uso de DeFi do mundo real através de capacidades Cross-chain Web3 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A ICB Network, uma chain PoS de Layer-1, anunciou hoje uma aliança estratégica com a Okratech, uma plataforma descentralizada para produtos Web3. O avanço traz suporte nativo para a Okratech na ICB Network, permitindo que os clientes da Okratech acessem eficientemente o ecossistema de DApps e ofertas da ICB a partir de suas carteiras. Ao adicionar a Okratech às suas cadeias de protocolos suportados, a ICB amplia sua interoperabilidade multi-chain e continua avançando em direção a uma experiência do usuário integrada e cross-chain. A ICB Network é uma blockchain PoS de Layer-1 que oferece negociação de criptomoedas escalável e amigável, aplicações avançadas e opções de staking para usuários experientes e iniciantes em todo o mundo. Por outro lado, a Okratech é um ecossistema descentralizado reconhecido por conectar freelancers e consumidores e fornecer uma ampla variedade de produtos Web3 aos usuários. Grandes Notícias! Anúncio de parceria com a Okratech, uma espinha dorsal de utilidade para produtos Web3. Esta colaboração com @Ortcoin1 trará sua enorme comunidade e infraestrutura impulsionada por IA para a #ICB Network. É uma parceria fundamental tanto para nossa blockchain Layer-1 quanto para nosso crescente... pic.twitter.com/va4CfESRfi — ICB Network (@icbx_network) 6 de setembro de 2025 ICB Network integra Okratech para um ecossistema Web3 mais composável Com base na integração das duas plataformas, a Okratech trará sua enorme comunidade e infraestrutura alimentada por IA para a ICB Network, conforme ilustrado nos dados acima. A iniciativa de conectar a tecnologia de IA da Okratech à ICB Network é essencial para melhorar a confiabilidade dos dados da ICB e a eficácia de sua tomada de decisões inteligente. Além disso, a integração significa que a comunidade global de usuários da Okratech agora pode acessar a plataforma ICB dentro do ecossistema Okratech, listando DApps, ativos e produtos baseados em ICB. Os clientes da Okratech agora podem trocar e mover ativos para a ICB Network ou comprar tokens ICB diretamente dentro do ecossistema Okratech. Esta abordagem interconectada elimina obstáculos de negociações multi-chain, tornando o processo de interação com protocolos inovadores como o ICB perfeito. A integração da Okratech com a ICB resolve...
A SEC forma grupo de trabalho para combater fraudes transfronteiriças
O post A SEC Forma Força-Tarefa para Combater Fraudes Transfronteiriças apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A SEC lança Força-Tarefa Transfronteiriça para combater fraudes internacionais. Visa proteger investidores visando esquemas de fraude estrangeiros. Concentra-se na manipulação de criptomoedas e nos guardiões do mercado. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) lançou uma Força-Tarefa Transfronteiriça em 5 de setembro de 2025, visando fraudes transacionais internacionais que afetam investidores dos EUA. Esta iniciativa enfatiza a salvaguarda da integridade do mercado em meio a esquemas de mercado cripto estrangeiros, particularmente "Esquema de pump-and-dump", influenciando a conformidade e ações regulatórias em cenários financeiros globais. A SEC Aprimora a Aplicação contra Fraudes com Nova Força-Tarefa Estabelecida pela SEC, a Força-Tarefa Transfronteiriça investigará potenciais violações das leis de valores mobiliários dos EUA. Esses esforços envolvem o escrutínio de empresas estrangeiras e intermediários, particularmente aqueles envolvidos em manipulação do mercado cripto, como esquemas de "pump-and-dump". A força-tarefa, liderada pelo Presidente da SEC Paul Atkins, representa um esforço conjunto para consolidar recursos investigativos. Mudanças iniciadas pela força-tarefa incluem maior escrutínio dos "guardiões", como auditores e subscritores, facilitando o acesso de empresas estrangeiras aos mercados dos EUA. O foco da força-tarefa em ativos cripto enfatiza a necessidade de manter a integridade do mercado e a proteção do investidor, com implicações imediatas para a conformidade de jurisdições estrangeiras. As reações do mercado ao anúncio da SEC foram moderadas, sem declarações imediatas de grandes figuras da indústria cripto. No entanto, o Presidente Paul Atkins reafirmou o compromisso da SEC em impedir que maus atores explorem fronteiras internacionais, sublinhando a determinação da agência em processar atividades fraudulentas que afetam investidores dos EUA. Ações Históricas da SEC Contra Fraudes Transfronteiriças Você sabia? A SEC intensificou anteriormente a aplicação contra fraudes transfronteiriças durante o início dos anos 2010 para abordar fusões reversas baseadas na China e fraudes de ICO. Isso levou a uma maior supervisão regulatória e deslistagens nos anos seguintes. De acordo com os dados mais recentes do CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) está cotado a $4.295,56, com uma capitalização de mercado de formatNumber(518496281782, 2) e 13,60% de dominância de mercado. O volume de negociação de 24 horas caiu formatNumber(18692576774,...
Michael Saylor junta-se ao Índice de Bilionários da Bloomberg com 7,37 mil milhões de dólares
Detalhe: https://coincu.com/bitcoin/michael-saylor-bloomberg-billionaires-index/
A reputação da Tether é testada à medida que avança para novos mercados
O post A Reputação da Tether Testada à Medida que Avança para Novos Mercados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech A empresa de criptomoedas por trás do USDT está a fixar os seus objetivos muito além das stablecoins. Depois de acumular milhares de milhões em lucros com o seu token principal, a Tether está agora a explorar uma entrada agressiva na indústria global do ouro – uma indústria que, até agora, permaneceu largamente intocada por empresas de ativos digitais. A Tether já tem laços profundos com o ouro através do seu produto de lingotes tokenizados, Tether Gold (XAUT). Mais de 250.000 tokens estão atualmente em circulação, cada um apoiado por reservas armazenadas em cofres suíços e resgatáveis por barras físicas. Mas fontes familiarizadas com os planos da empresa disseram ao Financial Times que a Tether tem estado a ponderar investimentos em toda a cadeia de fornecimento — não apenas detendo ouro, mas também avançando para a mineração, refinação e negociação. Essa estratégia seria construída sobre um acordo fechado no início deste ano, quando a Tether adquiriu uma participação de 33% na empresa canadiana de royalties Elemental Altus Royalties Corp., dando-lhe exposição à produção de metais preciosos em vários continentes. Reações da Indústria Para o setor do ouro, o crescente interesse da Tether tem sido recebido com ceticismo. Veteranos da mineração descrevem a empresa como imprevisível e difícil de interpretar, questionando se realmente tem um roteiro ou está simplesmente a usar os seus imensos lucros para comprar influência. "Eles gostam de ouro. Não acho que tenham uma estratégia", disse um executivo ao FT. Outro foi mais longe, chamando a Tether de "a empresa mais estranha com que já lidei". Uma Mudança Bem Cronometrada O momento desta potencial expansão é impressionante. O ouro raramente foi tão valioso, com os preços à vista a atingirem um novo recorde histórico de $3.650 na sexta-feira à tarde. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, pareceu insinuar que os rumores são precisos, publicando a frase criptográfica "Estabilidade maximalista" em resposta às notícias do relatório. Se a empresa avançar, isso representaria um dos cruzamentos mais incomuns até agora entre criptomoedas e commodities —...
Avaliando o ciclo Bitcoin-ouro que poderia desencadear a recuperação do BTC
O post Avaliando o ciclo Bitcoin-ouro que poderia desencadear a ruptura do BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões O Bitcoin entrou numa fase de consolidação à medida que sua correlação com altcoins enfraquece, um sinal precoce de potencial volatilidade. Enquanto isso, o ouro continua a subir, e padrões emergentes sugerem que uma ruptura do Bitcoin pode apenas seguir uma vez que o ouro atinja seu pico. A recente movimentação da Galaxy Digital para se desfazer de 1.800 Bitcoin [BTC] chamou a atenção, ocorrendo num momento em que a correlação habitual do BTC com altcoins parece estar desaparecendo. Enquanto isso, o ouro continua sua escalada ascendente enquanto o Bitcoin permanece em modo de retração. Poderia o BTC estar se preparando para um rali de ruptura assim que o momentum do ouro esfriar? Sobre a queda de correlação e volatilidade O fluxo de saída de 1.800 BTC da Galaxy Digital chegou quando a correlação do Bitcoin com altcoins diminuiu. Note bem, essa é uma tendência que frequentemente sugere oscilações de mercado iminentes. Fonte: X Quando a correlação de altcoins com BTC cai, a volatilidade geralmente segue. Tipicamente, isso acontece quando o Bitcoin move-se lateralmente em um intervalo, permitindo que altcoins subam brevemente antes que o BTC "puxe o tapete" e as arraste de volta para baixo. Fonte: Alphractal Por outro lado, durante uma forte tendência de baixa do BTC, as correlações aumentam novamente à medida que altcoins caem em linha com a trajetória do Bitcoin. A queda atual é um sinal de que o mercado pode estar entrando em volatilidade, com potencial para recuos. O ouro atinge pico antes da ruptura do BTC O gráfico mostra um padrão entre ouro e Bitcoin: o ouro sobe, o Bitcoin cai, o ouro atinge o pico, e então o Bitcoin se recupera. O analista Ted Pillows argumentou que o mercado estava na fase dois, com o ouro subindo e o BTC retraçando impulsos. Fonte: X Ciclos passados provaram que uma vez que o ouro atinge seu máximo, o Bitcoin tende a mudar as coisas e disparar em direção a novos máximos. Até esse momento, no entanto, cada pump de curto prazo no BTC poderia continuar a ser apagado. Com o rali do ouro ainda em jogo e o Bitcoin em consolidação, a ruptura poderia ser explosiva quando o momento for certo. BTC estagna enquanto o momentum desaparece No momento da publicação,...
3 Altcoins para Construir Riqueza
O post 3 Altcoins para Construir Riqueza apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda WLFI, HYPE e MAGACOIN FINANCE estão emergindo como as principais altcoins para construir riqueza no próximo ciclo de alta. Os investidores já estão procurando tokens que tenham o potencial de gerar rendimentos transformadores enquanto o mercado de criptomoedas se prepara para seu próximo ciclo explosivo. Em contraste com ciclos anteriores onde Ethereum ou Solana dominavam a discussão, 2025 está introduzindo novos concorrentes. Por causa de sua combinação distintiva de momentum, marca e demanda impulsionada pela comunidade, três nomes, WLFI, HYPE e MAGACOIN FINANCE, estão atraindo muita atenção. Essas altcoins estão sendo posicionadas como os melhores lugares para entrar na próxima alta do mercado para traders que querem entrar cedo. WLFI: Token abaixo de $1 com momentum de hype WLFI rapidamente se tornou um dos tokens mais comentados em 2025. Negociando abaixo de $1, ele desencadeou FOMO (medo de ficar de fora) no varejo em comunidades do X e Telegram, com traders chamando-o de uma oportunidade de segunda chance para capturar crescimento exponencial. Sua ascensão reflete a marca cultural do início do Dogecoin e Shiba Inu, onde apenas o hype criou fortunas. O apelo do WLFI está em sua acessibilidade, baixo preço de entrada, grande tração comunitária e o potencial para múltiplos extraordinários se o momentum continuar. Para aqueles que buscam uma jogada explosiva em estágio inicial, WLFI é uma das apostas mais fortes impulsionadas pelo hype no mercado. MAGACOIN FINANCE: A pré-venda reescrevendo o manual Os investidores que se preparam para a próxima alta do mercado estão gravitando em direção a tokens em estágio inicial com marca forte. MAGACOIN FINANCE se encaixa perfeitamente nesse perfil. Suas rodadas de pré-venda estão avançando rapidamente, com cada nova etapa atraindo maiores alocações de compradores ansiosos. O crescimento da comunidade está disparando, um sinal de tração cultural consistente. Previsões destacam multiplicadores entre 55x e 85x, o suficiente para transformar pequenas posições em ganhos que definem o ciclo. Enquanto altcoins tradicionais fornecem retornos estáveis, MAGACOIN FINANCE está posicionado como o motor especulativo que poderia impulsionar portfólios para o território da riqueza, ecoando como...
Movimentos de Baleia: Carteiras Ethereum Movimentam $12.5B Enquanto UNI e NEAR Mostram Acumulação de Smart Money
O mercado cripto está a ver ação de whales (baleias) mais uma vez. As carteiras Ethereum cresceram em milhares de milhões, UNI e NEAR estão a atrair smart money, e MAGACOIN FINANCE está a chamar a atenção enquanto os traders procuram a próxima oportunidade. Bitcoin, Whales (Baleias) de Ethereum Rodam Milhares de Milhões para ETH O Ethereum está de volta aos holofotes enquanto as whales continuam a acumular. Um [...] O post Movimentos de Whale: Carteiras Ethereum Rodam $12.5B Enquanto UNI e NEAR Mostram Acumulação de Smart Money apareceu primeiro no Blockonomi.
Notícias Bitcoin: Adoção Prospera Onde o Stress Financeiro É Mais Severo
A publicação Notícias Bitcoin: Adoção Prospera Onde o Stress Financeiro É Mais Severo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em notícias recentes sobre Bitcoin, um inquérito realizado pelo Clube Bitcoin da Universidade de Cornell descobriu que pessoas que vivem sob maior stress financeiro são mais propensas a recorrer ao Bitcoin. Os inquiridos que sentiam que "as suas finanças controlam as suas vidas" demonstraram maior propriedade e confiança na criptomoeda. A Adoção do Bitcoin Aumenta com o Stress Financeiro Um novo inquérito da Universidade de Cornell demonstrou que as opiniões das pessoas sobre o Bitcoin variam amplamente entre regiões. Os resultados sugeriram que o stress financeiro e a confiança no governo desempenham um grande papel na forma como as pessoas veem a criptomoeda. Em alguns países, o stress e a baixa confiança podem impulsionar uma maior adoção, enquanto noutros, a estabilidade mantém o interesse mais baixo. Por exemplo, o inquérito descobriu que países como Turquia, Índia, Quénia e África do Sul relataram os níveis mais altos de stress juntamente com algumas das taxas mais fortes de adoção do Bitcoin. Entretanto, países que indicaram menor stress financeiro também mostram menos interesse no Bitcoin. El Salvador, Suíça, China e Itália relataram alguns dos níveis mais baixos de stress, e os seus cidadãos eram menos propensos a possuir ou confiar na criptomoeda. Curiosamente, México, Itália e Japão estavam entre os mais baixos tanto em stress financeiro quanto em adoção do Bitcoin. 💡Finanças & Bitcoin As pessoas sob maior stress financeiro tendem a recorrer ao bitcoin? Perguntámos aos inquiridos com que frequência sentem: "As minhas finanças controlam a minha vida." Este gráfico oferece contexto emocional, mostrando como o stress financeiro varia globalmente e pode influenciar a abertura para... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 3 de setembro de 2025 Níveis de Confiança no Bitcoin O inquérito também testou os níveis de confiança no Bitcoin, pedindo às pessoas para o classificarem numa escala de 0 a 10, com 0 significando nenhuma confiança e 10 significando muita confiança. Em 25 países, o Bitcoin obteve uma média de 4,67. Como resultado, os resultados levantaram questões sobre o que as pessoas confiam, o que desconfiam e como o Bitcoin se compara...
O Bitcoin vai cair abaixo dos 110.000$? – Eis o que revelam as Taxas de Financiamento
As taxas de financiamento do Bitcoin arrefecem perto de $300k/hora à medida que a atividade de retalho aumenta e o Rácio NVM enfraquece.
Burburinho sobre ETF de XRP sinaliza temporada de 1000% de ROI – Aqui estão as altcoins preparadas para seguir
XRP está mais uma vez a dominar as manchetes, desta vez à medida que a especulação aumenta em torno da aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em XRP. Se concedida, tal medida marcaria um ponto de viragem para o token da Ripple, colocando-o sob o mesmo holofote institucional que o Bitcoin e o Ethereum. Analistas sugerem que um ETF poderia desencadear uma recuperação explosiva, com o XRP potencialmente [...] Continue a ler: O burburinho do ETF XRP sinaliza uma temporada de 1000% de ROI - Aqui estão as altcoins que estão prontas para seguir
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.