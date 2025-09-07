Avaliando o ciclo Bitcoin-ouro que poderia desencadear a recuperação do BTC

Principais conclusões O Bitcoin entrou numa fase de consolidação à medida que sua correlação com altcoins enfraquece, um sinal precoce de potencial volatilidade. Enquanto isso, o ouro continua a subir, e padrões emergentes sugerem que uma ruptura do Bitcoin pode apenas seguir uma vez que o ouro atinja seu pico. A recente movimentação da Galaxy Digital para se desfazer de 1.800 Bitcoin [BTC] chamou a atenção, ocorrendo num momento em que a correlação habitual do BTC com altcoins parece estar desaparecendo. Enquanto isso, o ouro continua sua escalada ascendente enquanto o Bitcoin permanece em modo de retração. Poderia o BTC estar se preparando para um rali de ruptura assim que o momentum do ouro esfriar? Sobre a queda de correlação e volatilidade O fluxo de saída de 1.800 BTC da Galaxy Digital chegou quando a correlação do Bitcoin com altcoins diminuiu. Note bem, essa é uma tendência que frequentemente sugere oscilações de mercado iminentes. Fonte: X Quando a correlação de altcoins com BTC cai, a volatilidade geralmente segue. Tipicamente, isso acontece quando o Bitcoin move-se lateralmente em um intervalo, permitindo que altcoins subam brevemente antes que o BTC "puxe o tapete" e as arraste de volta para baixo. Fonte: Alphractal Por outro lado, durante uma forte tendência de baixa do BTC, as correlações aumentam novamente à medida que altcoins caem em linha com a trajetória do Bitcoin. A queda atual é um sinal de que o mercado pode estar entrando em volatilidade, com potencial para recuos. O ouro atinge pico antes da ruptura do BTC O gráfico mostra um padrão entre ouro e Bitcoin: o ouro sobe, o Bitcoin cai, o ouro atinge o pico, e então o Bitcoin se recupera. O analista Ted Pillows argumentou que o mercado estava na fase dois, com o ouro subindo e o BTC retraçando impulsos. Fonte: X Ciclos passados provaram que uma vez que o ouro atinge seu máximo, o Bitcoin tende a mudar as coisas e disparar em direção a novos máximos. Até esse momento, no entanto, cada pump de curto prazo no BTC poderia continuar a ser apagado. Com o rali do ouro ainda em jogo e o Bitcoin em consolidação, a ruptura poderia ser explosiva quando o momento for certo. BTC estagna enquanto o momentum desaparece No momento da publicação,...