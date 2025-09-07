2025-10-13 Monday

Análise: Acordo de Hospedagem HPC de 11 Mil Milhões de Dólares da Applied Digital Com a CoreWeave

Análise: Acordo de Hospedagem HPC de 11 Mil Milhões de Dólares da Applied Digital Com a CoreWeave

O acordo HPC de 11 mil milhões de dólares da Applied Digital coloca-a na mesma liga que a Core Scientific e a TeraWulf. Mas estará o mercado a ignorá-la? O Pacto de 11 Mil Milhões de Dólares da Applied Digital com a CoreWeave O seguinte post convidado vem do Bitcoinminingstock.io, o centro único para tudo sobre ações de mineração de bitcoin, ferramentas educacionais e insights da indústria.
2025/09/07 14:32
Uma Ruptura Pode Estar Mais Próxima Do Que Pensamos

Uma Ruptura Pode Estar Mais Próxima Do Que Pensamos

O token da Pi Network está a ser negociado a $0,3406, depois de ter brevemente tocado $0,3416 no início da sessão. O gráfico mostra uma tentativa frágil de recuperação, mas a comunidade permanece dividida sobre se o Pi pode fazer um movimento significativo nas próximas semanas. Configuração Técnica A ação recente destaca como o Pi luta para manter tração ascendente. A moeda recuperou de uma zona de suporte próxima de $0,333, mas a resistência está a formar-se mais perto de $0,38-$0,40. Uma ruptura acima deste nível seria necessária antes que os bulls pudessem falar sobre uma recuperação significativa. As médias móveis estão a começar a convergir, o que frequentemente sinaliza um grande movimento iminente — seja uma ruptura para cima ou uma consolidação adicional. Os traders discutem sobre qual resultado é mais provável. A Questão do $1 Para alcançar $1 a partir de $0,34, o Pi precisaria de uma valorização de quase 190%, uma subida extremamente acentuada dada a sua baixa liquidez e natureza especulativa. Os analistas observam que tal movimento é possível em mercados voláteis de altcoins, mas provavelmente exigiria um catalisador importante, como um lançamento de mainnet, uma listagem em exchange de alto perfil ou uma parceria de grande escala. Antecedentes e Humor da Comunidade A Pi Network, lançada em 2019 por graduados de Stanford, construiu uma base de utilizadores de mais de 50 milhões através de mineração móvel. No entanto, o token permanece numa fase pré-mainnet e não está listado nas principais exchanges centralizadas, deixando a ação de preço fraca e altamente especulativa. As redes sociais permanecem divididas: alguns traders estão a promover uma ruptura em direção a $1, enquanto outros enfatizam que o Pi falhou em sustentar valorizações em ciclos de hype anteriores. Sem notícias frescas, muitos veem $0,40-$0,60 como um intervalo-alvo mais realista no final de 2025.
2025/09/07 14:30
Senado dos EUA propõe comité conjunto SEC-CFTC para criptomoedas

Senado dos EUA propõe comité conjunto SEC-CFTC para criptomoedas

Pontos-chave: Projeto de lei do Senado dos EUA busca supervisão unificada de cripto entre SEC-CFTC. Foco na proteção de desenvolvedores de DeFi e clarificação de airdrops. Novo comitê visa padronizar a classificação de ativos cripto. Um projeto de lei de estrutura de mercado introduzido no Senado dos EUA visa resolver disputas regulatórias de criptomoedas formando um comitê conjunto entre SEC e CFTC para coordenar a supervisão de ativos digitais. Esta iniciativa poderia melhorar a eficiência do mercado, atrair inovação e esclarecer regras para DeFi, airdrops e DePINs, promovendo um ambiente mais favorável para projetos de ativos digitais baseados nos EUA. Senado dos EUA Elabora Projeto de Lei para Supervisão Unificada de Cripto Um projeto de lei introduzido no Senado dos EUA propõe formar um comitê conjunto entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para enfrentar os desafios contínuos na regulação de criptomoedas. Disposições notáveis incluem a proteção de desenvolvedores de finanças descentralizadas (DeFi) contra responsabilidades legais e a organização de um painel consultivo para simplificar a criação de regras. O projeto de lei apresenta distinções claras para airdrops e estipula que redes de infraestrutura física descentralizada (DePINs) estão excluídas das leis de valores mobiliários. A sinergia dessas medidas reflete um esforço conjunto para harmonizar a supervisão cripto, significando uma mudança para estruturas abrangentes em todo o tratamento de ativos digitais. "É hora de deixar disputas territoriais de lado e realmente colaborar", disse o presidente da SEC Paul Atkins, destacando a intenção de harmonizar a supervisão. As reações do mercado indicam uma perspectiva positiva entre as partes interessadas. O presidente da SEC Paul Atkins e a presidente interina da CFTC Caroline Pham enfatizaram seus objetivos de reduzir barreiras regulatórias e aumentar a eficiência do mercado. Observadores da indústria acreditam que tais esforços coordenados podem atrair projetos domiciliados nos EUA de volta para casa, fomentando inovação e fluxo de capital. Impacto Potencial no Mercado de DeFi e Airdrops Você sabia? Em 2023, o UNI da Uniswap foi classificado como um valor mobiliário por alguns reguladores, uma medida que agora pode ser reconsiderada sob o projeto de lei dos EUA proposto, potencialmente afetando seu uso em exchanges descentralizadas.
2025/09/07 14:14
Vitalik Buterin destaca proposta leanVM para impulsionar o roteiro do Ethereum

Vitalik Buterin destaca proposta leanVM para impulsionar o roteiro do Ethereum

Vitalik Buterin destaca o leanVM no roteiro do Ethereum, focando na escalabilidade com ISA mais simples, agregação XMSS, recursão e ganhos de eficiência.
2025/09/07 13:52
Bielorrússia pretende reforçar o seu 'Refúgio Digital' com leis de criptomoeda mais fortes

Bielorrússia pretende reforçar o seu 'Refúgio Digital' com leis de criptomoeda mais fortes

O Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, renovou o seu impulso para uma regulamentação abrangente de criptomoedas, apelando a regras claras e transparentes e mecanismos de supervisão para acompanhar o setor de ativos digitais em rápida evolução. Frustrações de Lukashenko O Presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, terá emitido uma diretiva renovada para acelerar regulamentações abrangentes de criptomoedas, enfatizando a necessidade de supervisão transparente e clareza legal.
2025/09/07 13:34
El Salvador aumentou as suas participações em 8 BTC nos últimos 7 dias, elevando as suas participações totais para 6292,18.

El Salvador aumentou as suas participações em 8 BTC nos últimos 7 dias, elevando as suas participações totais para 6292,18.

PANews informou em 7 de setembro que El Salvador aumentou as suas posses em 8 bitcoins nos últimos 7 dias. As suas posses atuais de Bitcoin atingiram 6.292,18, com um valor total de 696 milhões de dólares.
2025/09/07 13:28
Linea: Recompensas do Programa de Incentivo à Liquidez aumentarão para 160 milhões de LINEA na próxima semana

Linea: Recompensas do Programa de Incentivo à Liquidez aumentarão para 160 milhões de LINEA na próxima semana

PANews informou em 7 de setembro que a Linea anunciou num tweet que o programa de incentivo de liquidez Linea Ignition irá distribuir 160 milhões de tokens LINEA na próxima semana (originalmente 150 milhões). 80% disto será alocado para LPs de pool de empréstimo, com uma recompensa total de 128 milhões de tokens LINEA para USDC, USDT e ETH nos pools de empréstimo Aave e Euler. 20% será alocado para negociação Ethereum, com pares de negociação incluindo USDC/ETH, WBTC/ETH, USDT/ETH e ETH/REX, para uma recompensa total de 32 milhões de tokens LINEA.
2025/09/07 13:09
Poderia o XRP Ser Gerido Como o Petróleo?

Poderia o XRP Ser Gerido Como o Petróleo?

Durante anos, o XRP tem feito manchetes no mundo cripto: parte sobrevivente de processos judiciais, parte meio de pagamento, parte ativo especulativo. Mas agora, uma nova comparação está a circular: poderia o futuro do XRP parecer-se muito com o do petróleo? Esta é a questão colocada pelo analista Brad Kimes no Paul Barron Podcast, que diz que o token poderá um dia ser gerido de forma semelhante à forma como a OPEP supervisiona os mercados de petróleo bruto. A ideia não é tão descabida quanto parece. Uma Página do Manual da OPEP Os produtores de petróleo há muito equilibram a oferta e a procura abrindo e fechando as torneiras. Quando os preços sobem demasiado, os governos também podem recorrer a reservas estratégicas, inundando o mercado para arrefecer a situação. O resultado: uma mercadoria global, essencial e rigorosamente gerida. Kimes vê ecos disso no XRP. A Ripple, que criou o token, ainda detém um enorme depósito de moedas. Se libertadas gradual e estrategicamente, argumenta ele, essas reservas poderiam estabilizar as oscilações de preço, criando um mercado digital menos propenso à volatilidade selvagem que define grande parte das criptomoedas. A Marcha Lenta Rumo ao Estatuto de Moeda O XRP já preenche duas das três características do dinheiro: é uma reserva de valor e um intermediário de câmbio. A terceira peça em falta, uma unidade de conta amplamente aceite, poderá surgir com o tempo e clareza regulatória. Ele compara o processo à lenta ascensão do dólar americano à dominância global após a Segunda Guerra Mundial, uma transição que se estendeu por mais de uma década antes do dólar se tornar a moeda de reserva mundial. Obrigações, Crises e "Novo Dinheiro" A especulação não para por aí. Kimes vê um futuro em que o Tesouro dos EUA emite obrigações digitais ligadas a ativos como XRP e Bitcoin. Pense nisso como "obrigações de guerra"...
2025/09/07 13:07
Stablecoins em euro são 0,15% do mercado. Eis como a Europa recupera o atraso

Stablecoins em euro são 0,15% do mercado. Eis como a Europa recupera o atraso

O seguinte é um post convidado e opinião de Eneko Knörr, CEO e Co-Fundador da Stabolut. Há meses, num artigo de opinião para o CryptoSlate, avisei que a regulamentação emblemática de cripto da UE, MiCA, alcançaria o oposto dos seus objetivos. Argumentei que estrangularia a inovação do euro enquanto cimentava a dominância do dólar americano para uma nova geração. Na altura, alguns pensaram que isto era alarmista. Hoje, com uma validação sombria, as mesmas preocupações estão a ser eco
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:02
Melhor estrela ascendente de criptomoedas 2025: MAGACOIN FINANCE atinge $13,5M enquanto comparações com ADA e SOL aumentam

Melhor estrela ascendente de criptomoedas 2025: MAGACOIN FINANCE atinge $13,5M enquanto comparações com ADA e SOL aumentam

Introdução A busca pela próxima criptomoeda de sucesso está a intensificar-se à medida que avançamos em 2025. Entre os nomes emergentes, MAGACOIN FINANCE tem atraído atenção significativa após atingir uma valorização de 13,5 milhões de dólares. Os analistas estão a começar a comparar a sua trajetória de preços com as fases iniciais de crescimento da Cardano (ADA) e Solana (SOL), ambas as quais se transformaram de [...]
Cryptopolitan2025/09/07 13:00
