Uma Ruptura Pode Estar Mais Próxima Do Que Pensamos

O post Uma Ruptura Pode Estar Mais Próxima Do Que Pensamos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O token da Pi Network está a ser negociado a $0,3406, depois de ter brevemente tocado $0,3416 no início da sessão. O gráfico mostra uma tentativa frágil de recuperação, mas a comunidade permanece dividida sobre se o Pi pode fazer um movimento significativo nas próximas semanas. Configuração Técnica A ação recente destaca como o Pi luta para manter tração ascendente. A moeda recuperou de uma zona de suporte próxima de $0,333, mas a resistência está a formar-se mais perto de $0,38-$0,40. Uma ruptura acima deste nível seria necessária antes que os bulls pudessem falar sobre uma recuperação significativa. As médias móveis estão a começar a convergir, o que frequentemente sinaliza um grande movimento iminente — seja uma ruptura para cima ou uma consolidação adicional. Os traders discutem sobre qual resultado é mais provável. A Questão do $1 Para alcançar $1 a partir de $0,34, o Pi precisaria de uma valorização de quase 190%, uma subida extremamente acentuada dada a sua baixa liquidez e natureza especulativa. Os analistas observam que tal movimento é possível em mercados voláteis de altcoins, mas provavelmente exigiria um catalisador importante, como um lançamento de mainnet, uma listagem em exchange de alto perfil ou uma parceria de grande escala. Antecedentes e Humor da Comunidade A Pi Network, lançada em 2019 por graduados de Stanford, construiu uma base de utilizadores de mais de 50 milhões através de mineração móvel. No entanto, o token permanece numa fase pré-mainnet e não está listado nas principais exchanges centralizadas, deixando a ação de preço fraca e altamente especulativa. As redes sociais permanecem divididas: alguns traders estão a promover uma ruptura em direção a $1, enquanto outros enfatizam que o Pi falhou em sustentar valorizações em ciclos de hype anteriores. Sem notícias frescas, muitos veem $0,40-$0,60 como um intervalo-alvo mais realista no final de 2025. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um...