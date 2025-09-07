Stablecoins em euro são 0,15% do mercado. Eis como a Europa recupera o atraso
O post Euro coin (EUROC) representam 0,15% do mercado. Eis como a Europa recupera o atraso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O seguinte é um post convidado e opinião de Eneko Knörr, CEO e Co-Fundador da Stabolut. Há meses, num artigo de opinião para o CryptoSlate, avisei que a regulamentação emblemática de cripto da UE, MiCA, alcançaria o oposto dos seus objetivos. Argumentei que estrangularia a inovação do euro enquanto cimentava a dominância do dólar americano para uma nova geração. Na altura, alguns pensaram que isto era alarmista. Hoje, com uma validação sombria, as mesmas preocupações estão a ser ecoadas dentro do próprio Banco Central Europeu. Num post recente no blog, também destacado pelo Financial Times, o conselheiro do BCE Jürgen Schaaf descreveu o estado do mercado de stablecoin denominado em euros como "lamentável" e alertou que a Europa corre o risco de ser "esmagada" pelos concorrentes baseados no dólar. Este aviso chega num momento crítico. Na economia global tradicional, as moedas não-USD são a força vital do comércio. Representam 73% do PIB global, 53% das transações SWIFT e 42% das reservas dos bancos centrais. No entanto, na economia digital em crescimento, estas mesmas moedas são quase invisíveis. A segunda moeda mais importante do mundo, o euro, foi reduzida a um erro de arredondamento digital. Pelos Números: Um Abismo Digital Os dados revelam uma desconexão surpreendente. Enquanto as stablecoin denominadas em dólares emitidas privadamente comandam uma capitalização de mercado próxima de $300 biliões, as suas contrapartes denominadas em euros lutam para alcançar $450 milhões, de acordo com dados do CoinGecko. Isso é uma participação de mercado de apenas 0,15%. Isto não é uma lacuna; é um abismo. Significa que para cada €1 de valor transacionado numa blockchain, há quase €700 em dólares americanos. Esta dolarização do mundo digital apresenta um profundo risco estratégico para a soberania monetária e competitividade económica da Europa. O Travão de Biliões de Euros do MiCA A regulamentação emblemática da UE, Markets in Crypto-Assets (MiCA), pretendia criar clareza, mas na sua ambição de controlar o risco, construiu inadvertidamente uma gaiola. Enquanto o seu quadro...
