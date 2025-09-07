Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
WLFI Investiga Alegada Manipulação de Token por Exchanges
O post WLFI Investiga Alegada Manipulação de Token por Exchanges apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: WLFI inicia uma investigação sobre alegada manipulação de token por exchanges e grandes detentores. Relatórios da comunidade e dados on-chain apontam para abuso de mercado. Volatilidade de preços testemunhada com as recentes flutuações de mercado da WLFI. Ryan Fang da WLFI aborda potenciais incidentes de manipulação cripto por grandes detentores de token, alimentando especulação comunitária sobre problemas sistémicos nas operações de exchange. Este escrutínio levanta preocupações sobre a integridade do mercado, destacando potenciais vulnerabilidades que poderiam perturbar a confiança nas exchanges de ativos digitais e afetar a perceção do valor do token. WLFI Investiga Exchanges por Alegações de Manipulação de Preços Num movimento significativo, a WLFI suspeita que grandes detentores de token e exchanges centralizadas possam ter-se envolvido em manipulação de preços, levando a uma marcada volatilidade no mercado. Ryan Fang da WLFI expressou preocupações sobre isto durante uma entrevista. As alegações incluem exchanges a mover ativos substanciais para manipular preços de mercado, ganhando uma vantagem injusta e extraindo lucros. Os esforços da WLFI agora focam-se em desvendar estas complexas manobras financeiras. As respostas da comunidade sublinham a gravidade da potencial manipulação de mercado, com alguns membros a notificar ativamente a WLFI. Isto adiciona pressão sobre as exchanges para garantir transparência e integridade na negociação de criptomoedas. Alto Volume de Negociação Desperta Preocupações Regulatórias para WLFI Sabia? Manipulações financeiras semelhantes ao caso WLFI historicamente levaram a repercussões em toda a indústria, destacando o papel fundamental que a transparência pode desempenhar na salvaguarda tanto dos mercados quanto dos investidores. World Liberty Financial (WLFI) demonstra atividade significativa de mercado com um preço atual de $0,24, apoiado por dados. A capitalização de mercado do token atinge $5,87 mil milhões, enquanto o seu volume de negociação de 24 horas mostra um aumento de 96,78%, refletindo o recente desconforto e flutuações de preço. World Liberty Financial(WLFI), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 07:39 UTC em 7 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Investigadores da Coincu indicam que órgãos reguladores podem apertar a supervisão após tais incidentes, empurrando as exchanges para uma conformidade mais rigorosa. Isto alinha-se com tendências históricas quando a manipulação de mercado fica sob escrutínio, potencialmente...
WLFI
$0.1388
+7.51%
PLAY
$0.03447
+4.70%
LIBERTY
$0.02822
+2.43%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:44
O Impacto No Local De Trabalho Moderno
O post O Impacto No Local De Trabalho Moderno apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como As Demissões Afetam Aqueles Que Ficam: O Impacto No Local De Trabalho Moderno getty Em 2011, escrevi um artigo para a Investopedia sobre os desafios que as pessoas que não foram demitidas enfrentavam após as demissões. Na época, o foco estava em cargas de trabalho mais pesadas, aumentos congelados e a ansiedade que vinha de ver colegas saindo. Esse artigo foi feito para ser atemporal. A mensagem era que, mesmo se você mantivesse seu emprego, as demissões tinham uma maneira de remodelar sua vida. Mas a cultura do trabalho mudou desde então, em grande parte impulsionada pela tecnologia. Hoje, o impacto das demissões não é mais apenas sobre horas mais longas ou o medo de perder sua posição em uma recessão. A realidade é que a inteligência artificial e a automação estão reescrevendo como é sobreviver às demissões, e a experiência para aqueles que ficam parece muito diferente do que era há mais de uma década atrás. Por Que As Demissões Parecem Diferentes Na Era Da IA getty Por Que As Demissões Parecem Diferentes Na Era Da IA No passado, demissões significavam corte de custos. Agora, as demissões frequentemente seguem a promessa de eficiência trazida pela IA. Os funcionários que permanecem são solicitados a aprender novos sistemas e, em muitos casos, são as próprias pessoas treinando as ferramentas que poderiam substituí-los mais tarde. Isso cria um tipo de tensão que não existia em 2011. Você ainda está empregado, mas cada novo projeto vem com a questão de se você está construindo seu futuro ou se construindo para fora de um futuro. Isso pesa muito sobre as pessoas. Sobreviver às demissões costumava significar provar sua produtividade e lealdade. Hoje, sobreviver pode parecer menos seguro porque você está competindo não apenas com colegas, mas com algoritmos. A medida do sucesso não é mais apenas sobre quanto você faz, mas quão bem seu...
LOOKS
$0.009947
+3.24%
LEARN
$0.01466
+2.37%
MORE
$0.02601
+1.84%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:06
Analistas apontam Maxi Doge como potencial próximo Dogecoin
O post Analistas Apontam Maxi Doge Como Potencial Próximo Dogecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dogecoin já não está a proporcionar níveis parabólicos de ganhos, fazendo com que as pessoas questionem se continua a ser a melhor criptomoeda para comprar agora no nicho das meme coins. No entanto, está a surgir uma alternativa. Tem o mesmo apelo que o Dogecoin, mas é mais "memeficado" e tem um núcleo peculiar que o DOGE original provavelmente esqueceu. Este projeto é o Maxi Doge, e tem o potencial para se tornar o próximo Dogecoin segundo os analistas. A Cryptonews classificou-o como a melhor meme coin de cão para comprar agora, o que pode ser devido ao robusto ecossistema que está a criar e como consegue diferenciar-se da narrativa padrão. Com mais de 1,8 milhões de dólares já angariados, é seguro dizer que o Maxi Doge está a ressoar bastante no mercado. Uma Versão Musculada do Dogecoin O Dogecoin começou como um ativo sem utilidade que surfou na onda da sua imagem de Shiba Inu. No entanto, à medida que ganhou a atenção de grandes players como Elon Musk, a criptomoeda abandonou a sua imagem "fofa" e aventurou-se no altruísmo. Funcionou por um tempo. De facto, o Dogecoin tem sido responsável por muitas causas beneficentes. No entanto, rapidamente ficou claro que as palavras de Elon Musk se tornaram o único fator que impulsionava ou derrubava o seu valor. Embora a Fundação Dogecoin tenha tentado enriquecer o seu ecossistema com utilidade, a ação do preço do DOGE estagnou. Portanto, já não continua a ser a melhor criptomoeda para comprar agora para os amantes de meme coins. O Maxi Doge, por outro lado, é uma nova cripto. Tem a imagem do que muitos na comunidade DOGE perceberam que o Dogecoin original deveria ser: um "Doge musculado". Este visual excessivamente musculado que mostra este "Maxi Doge" a trabalhar na "maximização de ganhos" dentro do seu escritório em casa e ginásio dá ao projeto uma aparência forte. E enquanto o token...
MORE
$0.02601
+1.84%
ELON
$0.00000008369
+9.41%
TOKEN
$0.00919
+1.77%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:02
Ripple e Grayscale celebram primeiro aniversário: Será o ETF de XRP o próximo?
O fundo foi lançado há um ano após alguns obstáculos regulatórios.
XRP
$2.5094
+1.57%
FUND
$0.01383
-29.79%
CryptoPotato
2025/09/07 14:35
CZ: Os companheiros de IA são um campo enorme e em rápido crescimento. Vamos combiná-los com criptomoedas.
PANews relatou em 7 de setembro que CZ escreveu, "Os companheiros de IA são um campo grande e em rápido crescimento, e os utilizadores estão dispostos a pagar. Vamos trazê-lo para o campo das criptomoedas, ou vice-versa, trazer as criptomoedas para o campo dos companheiros de IA."
VICE
$0.0321
+67.97%
AI
$0.0842
+5.51%
PANews
2025/09/07 14:33
Stablecoins da Ethereum atingem máxima histórica (ATH) de $150B: O que isso significa para o preço do ETH
O suprimento de stablecoin do Ethereum subiu para um recorde de $150 mil milhões enquanto a participação dos validadores também se fortalece.
ETH
$4,106.73
+7.56%
ATH
$0.04494
+2.27%
Coinstats
2025/09/07 14:00
Previsão de Preço do Kaspa (KAS) para a Semana
O preço do Kaspa tem estado sob pressão desde o seu máximo de julho próximo a $0,12. Nas últimas semanas, o preço caiu constantemente para a faixa de $0,07-$0,08. Neste momento, está a ser negociado em torno de $0,078, um nível que o mercado já testou anteriormente. Mais cedo hoje, houve uma queda acentuada abaixo deste nível, mas os compradores rapidamente intervieram
NEAR
$2.452
+3.76%
KAS
$0.060513
+1.36%
NOW
$0.00353
-14.73%
Coinstats
2025/09/07 13:58
Sentimento de criptomoeda move-se para o Medo à medida que o interesse diminui em 'altcoins obscuras'
Os traders de criptomoedas estão avaliando qual ativo principal poderá liderar o próximo movimento de alta à medida que o apetite pelo risco diminui, de acordo com a Santiment. O sentimento do mercado cripto caiu para Medo, com sinais mostrando que os investidores estão temporariamente recuando de avançar mais na curva de risco, segundo fontes de análise de sentimento. "É claro que os traders estão menos interessados em altcoins obscuras e, em vez disso, estão debatendo qual ativo principal será o próximo a se destacar", disse a plataforma de sentimento Santiment em um relatório no sábado. A Santiment afirmou que o mercado cripto está cada vez mais focado em ativos criptomoedas de maior capitalização, como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e XRP (XRP). "Um forte foco em ativos de grande capitalização pode indicar um sentimento mais cauteloso ou 'avesso ao risco' entre os traders", disse a Santiment. Leia mais
BTC
$113,706.22
+1.59%
MORE
$0.02601
+1.84%
CAP
$0.10442
+0.13%
Coinstats
2025/09/07 13:54
Bitcoin vs Ethereum: Confronto Semanal: Movimentos de Preço, Grandes Vitórias e Notícias Importantes
Leia o artigo completo em coingape.com.
COM
$0.012497
+23.78%
MAJOR
$0.1129
+24.40%
Coinstats
2025/09/07 12:32
Launchpads de Meme Coins da Solana Explicados: Ferramentas, Compensações e Números Atuais
Os launchpads de meme coins da Solana registaram intensa atividade no último dia, com o Pump.fun liderando a emissão e negociação enquanto uma lista crescente de concorrentes continuou a atrair uso consistente. O que é um Launchpad de Meme Coin — e Por Que a Solana Hospeda Tantos Um launchpad de meme coin é uma aplicação web que permite a qualquer pessoa criar e listar uma [...]
FUN
$0.005224
+2.89%
ANYONE
$0.6302
+25.66%
TOKEN
$0.00919
+1.77%
Coinstats
2025/09/07 12:30
Mais
