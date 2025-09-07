Paxos Propõe Stablecoin para Hyperliquid com Recompra de HYPE
O post Paxos Propõe Stablecoin para Hyperliquid com Recompra de HYPE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de infraestrutura de Stablecoin Paxos submeteu uma proposta para lançar USDH, uma stablecoin focada em Hyperliquid que seria totalmente compatível com o Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) e os padrões regulatórios Markets in Crypto-Assets (MiCA). De acordo com o anúncio, publicado no sábado, 95% dos juros obtidos das reservas de USDH seriam usados para recomprar o token nativo da Hyperliquid, HYPE, redistribuindo-o para usuários, validadores e protocolos parceiros.
"Propomos o lançamento do USDH, uma stablecoin focada em Hyperliquid, totalmente compatível, construída com o propósito de impulsionar a adoção, alinhar incentivos e ancorar a próxima era de crescimento do ecossistema", escreveu a Paxos.
A Paxos Labs, uma entidade recém-formada dentro da Paxos, liderará a iniciativa. Ela adquiriu a empresa de infraestrutura Molecular Labs, desenvolvedora por trás dos primitivos Hyperliquid LHYPE e WHLP, aprimorando sua compreensão da arquitetura financeira on-chain da Hyperliquid.
Paxos propõe stablecoin USDH. Fonte: Paxos
USDH para conectar Hyperliquid a instituições
O USDH será implementado nas cadeias HyperEVM e HyperCore. O projeto visa tornar o Hyperliquid mais atraente para instituições e plataformas fintech mainstream, conectando-o aos sistemas bancários globais e oferecendo clareza regulatória, de acordo com a Paxos.
A Paxos, já integrada com mais de 70 parceiros financeiros e operando em mercados-chave, incluindo os EUA, UE, Singapura, Abu Dhabi e América Latina, aproveitará esta infraestrutura para distribuir USDH.
A proposta vem com um mecanismo de recompensas integrado. A Paxos planeja alocar a maior parte do rendimento das reservas de USDH para recomprar HYPE e canalizar o valor de volta para o ecossistema Hyperliquid. Isso inclui distribuições diretas para desenvolvedores, validadores e usuários.
Além da stablecoin, a Paxos diz que integrará o HYPE em sua infraestrutura de corretagem, que já alimenta serviços de cripto para PayPal, Venmo e MercadoLibre.
