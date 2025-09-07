Estará a Coinbase a Manipular o Preço do XRP? Oficiais da Ripple e Especialistas Respondem

Uma recente controvérsia no mundo das criptomoedas centrou-se em alegações de que a Coinbase manipulou os preços do XRP. As alegações foram levantadas pelo ativista da comunidade XRP, Stern Drew, utilizando a ferramenta de análise on-chain XRPScan. De acordo com a análise de Drew, as participações de XRP da Coinbase caíram de cerca de 970 milhões em junho para entre 260 e 300 milhões até o final de agosto. Durante o mesmo período, o número de carteiras XRP da exchange também caiu de 52 para 16. Drew afirmou que a Coinbase vendeu XRP durante períodos de baixa liquidez e distribuiu-o por várias carteiras, coincidindo com a falha do XRP em quebrar o nível de resistência de $1,20 na altura. Ele também afirmou que estas transações foram direcionadas para mesas Over-the-Counter (OTC) afiliadas a instituições financeiras tradicionais, sugerindo que a estratégia de supressão de preços pode ter sido projetada para criar oportunidades para compras institucionais. Atualmente não há evidências oficiais para apoiar estas alegações. A Coinbase não comentou o assunto, e não há investigações ou sanções em andamento. Especialistas acreditam que o declínio nas participações de XRP da Coinbase deve-se em grande parte à gestão de liquidez e ajustes de portfólio. Padrões de negociação semelhantes também estão sendo observados em grandes exchanges e mesas OTC. "Todos sabemos que a Coinbase não gosta do XRP, mas os movimentos de preço foram semelhantes quando foi removido da Coinbase no passado. Os movimentos reais de preço estão ligados às tendências gerais do mercado", disse o defensor do XRP Bill Morgan. O CTO da Ripple, David Schwartz, também rejeitou alegações de manipulação de mercado, argumentando que o preço do XRP é determinado por incertezas do mercado, questões regulatórias e tendências macroeconómicas. Alegações de que a Coinbase está a manipular os preços do XRP são atualmente apenas especulação baseada em análise interna da comunidade. *Isto não é aconselhamento de investimento. Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/