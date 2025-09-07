2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
BTC Surpreendentemente Sobe Acima de $111.000

BTC Surpreendentemente Sobe Acima de $111.000

O post BTC Surpreendentemente Ultrapassa $111.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Surpreendentemente Ultrapassa $111.000 Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Surpreendentemente Ultrapassa $111.000 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-news/
Bitcoin
BTC$113,706.22+1.59%
BRC20.COM
COM$0.012497+23.78%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:41
Compartilhar
Vance respondeu se concorreria à presidência em 2028: "Não penso nisso. Estou mais concentrado no presente."

Vance respondeu se concorreria à presidência em 2028: "Não penso nisso. Estou mais concentrado no presente."

PANews relatou em 7 de setembro que, de acordo com a Jinshi, a Fox News divulgou uma entrevista com o Vice-Presidente dos EUA Cyril Vance em 6 de setembro. Quando questionado se concorreria à presidência em 2028, Vance respondeu: "Não penso nisso. Estou mais focado no presente."
MemeCore
M$2.04308-11.18%
Threshold
T$0.0133+9.82%
FOX Token
FOX$0.021+1.30%
Compartilhar
PANews2025/09/07 16:41
Compartilhar
Paxos Propõe Stablecoin para Hyperliquid com Recompra de HYPE

Paxos Propõe Stablecoin para Hyperliquid com Recompra de HYPE

O post Paxos Propõe Stablecoin para Hyperliquid com Recompra de HYPE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de infraestrutura de Stablecoin Paxos submeteu uma proposta para lançar USDH, uma stablecoin focada em Hyperliquid que seria totalmente compatível com o Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) e os padrões regulatórios Markets in Crypto-Assets (MiCA). De acordo com o anúncio, publicado no sábado, 95% dos juros obtidos das reservas de USDH seriam usados para recomprar o token nativo da Hyperliquid, HYPE, redistribuindo-o para usuários, validadores e protocolos parceiros. "Propomos o lançamento do USDH, uma stablecoin focada em Hyperliquid, totalmente compatível, construída com o propósito de impulsionar a adoção, alinhar incentivos e ancorar a próxima era de crescimento do ecossistema", escreveu a Paxos. A Paxos Labs, uma entidade recém-formada dentro da Paxos, liderará a iniciativa. Ela adquiriu a empresa de infraestrutura Molecular Labs, desenvolvedora por trás dos primitivos Hyperliquid LHYPE e WHLP, aprimorando sua compreensão da arquitetura financeira on-chain da Hyperliquid. Paxos propõe stablecoin USDH. Fonte: Paxos Relacionado: Token Hyperliquid ganha acesso institucional com novo ETP da 21Shares USDH para conectar Hyperliquid a instituições O USDH será implementado nas cadeias HyperEVM e HyperCore. O projeto visa tornar o Hyperliquid mais atraente para instituições e plataformas fintech mainstream, conectando-o aos sistemas bancários globais e oferecendo clareza regulatória, de acordo com a Paxos. A Paxos, já integrada com mais de 70 parceiros financeiros e operando em mercados-chave, incluindo os EUA, UE, Singapura, Abu Dhabi e América Latina, aproveitará esta infraestrutura para distribuir USDH. A proposta vem com um mecanismo de recompensas integrado. A Paxos planeja alocar a maior parte do rendimento das reservas de USDH para recomprar HYPE e canalizar o valor de volta para o ecossistema Hyperliquid. Isso inclui distribuições diretas para desenvolvedores, validadores e usuários. Além da stablecoin, a Paxos diz que integrará o HYPE em sua infraestrutura de corretagem, que já alimenta serviços de cripto para PayPal, Venmo e MercadoLibre. Relacionado: Cazaquistão pilota pagamentos de taxas regulatórias com stablecoin indexada ao USD Hyperliquid captura 70% de...
Hyperliquid
HYPE$39.54+4.05%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
TokenFi
TOKEN$0.00919+1.77%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:29
Compartilhar
O Melhor IPA do Mundo—De Acordo Com os Prémios Mundiais de Cerveja de 2025

O Melhor IPA do Mundo—De Acordo Com os Prémios Mundiais de Cerveja de 2025

O post O Melhor IPA do Mundo—De Acordo Com os World Beer Awards de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Wolf Gang Black IPA da cervejaria zum WØL BrauArt na Alemanha leva para casa o prêmio principal. Ilustração fotográfica: Brad Japhe Os resultados dos World Beer Awards de 2025 chegaram e quando se trata da categoria eternamente desejada de IPA, o vencedor certamente vai levantar algumas sobrancelhas. Mas antes de entrarmos nisso, vamos explicar por que você deveria se importar com os WBAs para começar. A competição anual é organizada pelas mesmas pessoas que realizam os World Whiskies Awards. Desde o seu lançamento em 2007, a empresa se destacou por recrutar paladares prestigiados de todos os cantos da indústria: escritores, bartenders, sommeliers, destiladores, cervejeiros e produtores de vinho. A metodologia utilizada por esses especialistas é de integridade inquestionável. É sempre realizada às cegas, com protocolos empregados para evitar qualquer influência indevida, desde pagamento por participação até fadiga do paladar. Sabemos que no lado das bebidas destiladas, ganhar as principais honras no evento resultou em várias mudanças significativas em termos de comportamento do consumidor. Por exemplo, ajudou a impulsionar os single malts taiwaneses e ingleses para o cenário global quando Kavalan venceu em 2015 e depois a Lakes Distillery em 2022. Mas chega de whisky. Estamos aqui para falar de cerveja. Houve um total de 10 "Vencedores de Sabor" este ano no WBA, um de cada uma das 10 categorias separadas. Aquela com que os conhecedores tendem a se importar mais, é claro, é a India Pale Ale. E tem sido assim durante todo o século 21. Não espere que isso mude em breve, apesar do movimento significativo no setor de lager artesanal. Especialmente quando o próprio estilo IPA é tão dinâmico como é. O vencedor deste ano – Wolf Gang, da cervejaria zum WØL BrauArt em Saarbrücken, Alemanha – é um testemunho de quão diversificada a categoria se tornou. Servir...
Threshold
T$0.0133+9.82%
ChangeX
CHANGE$0.00165385+7.54%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:27
Compartilhar
Estará a Coinbase a Manipular o Preço do XRP? Oficiais da Ripple e Especialistas Respondem

Estará a Coinbase a Manipular o Preço do XRP? Oficiais da Ripple e Especialistas Respondem

A publicação "Estará a Coinbase a Manipular o Preço do XRP? Oficiais da Ripple e Especialistas Respondem" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Uma recente controvérsia no mundo das criptomoedas centrou-se em alegações de que a Coinbase manipulou os preços do XRP. As alegações foram levantadas pelo ativista da comunidade XRP, Stern Drew, utilizando a ferramenta de análise on-chain XRPScan. De acordo com a análise de Drew, as participações de XRP da Coinbase caíram de cerca de 970 milhões em junho para entre 260 e 300 milhões até o final de agosto. Durante o mesmo período, o número de carteiras XRP da exchange também caiu de 52 para 16. Drew afirmou que a Coinbase vendeu XRP durante períodos de baixa liquidez e distribuiu-o por várias carteiras, coincidindo com a falha do XRP em quebrar o nível de resistência de $1,20 na altura. Ele também afirmou que estas transações foram direcionadas para mesas Over-the-Counter (OTC) afiliadas a instituições financeiras tradicionais, sugerindo que a estratégia de supressão de preços pode ter sido projetada para criar oportunidades para compras institucionais. Atualmente não há evidências oficiais para apoiar estas alegações. A Coinbase não comentou o assunto, e não há investigações ou sanções em andamento. Especialistas acreditam que o declínio nas participações de XRP da Coinbase deve-se em grande parte à gestão de liquidez e ajustes de portfólio. Padrões de negociação semelhantes também estão sendo observados em grandes exchanges e mesas OTC. "Todos sabemos que a Coinbase não gosta do XRP, mas os movimentos de preço foram semelhantes quando foi removido da Coinbase no passado. Os movimentos reais de preço estão ligados às tendências gerais do mercado", disse o defensor do XRP Bill Morgan. O CTO da Ripple, David Schwartz, também rejeitou alegações de manipulação de mercado, argumentando que o preço do XRP é determinado por incertezas do mercado, questões regulatórias e tendências macroeconómicas. Alegações de que a Coinbase está a manipular os preços do XRP são atualmente apenas especulação baseada em análise interna da comunidade. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/
Threshold
T$0.0133+9.82%
XRP
XRP$2.5094+1.57%
BRC20.COM
COM$0.012497+23.78%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:27
Compartilhar
Pré-venda da BullZilla ultrapassa 181 mil dólares com o impulso da Fartcoin e Hyperliquid

Pré-venda da BullZilla ultrapassa 181 mil dólares com o impulso da Fartcoin e Hyperliquid

O post BullZilla Presale Ultrapassa $181K com Momentum de Fartcoin & Hyperliquid apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Descubra por que a BullZilla Presale está liderando a corrida entre as principais meme coins para investir em 2025, enquanto Fartcoin e Hyperliquid atraem atenção com importantes atualizações de mercado. O mercado de meme coins está reescrevendo o manual em 2025, e os investidores estão a fazer uma grande pergunta: quais são as principais meme coins para investir em 2025? As meme coins já não são simples piadas da internet. Tornaram-se alguns dos geradores de riqueza mais agressivos no mundo cripto, com comunidades impulsionando narrativas e ação de preços mais rapidamente do que projetos baseados em utilidade. É por isso que projetos como BullZilla, Fartcoin e Hyperliquid estão agora posicionados como as principais meme coins para investir em 2025, cada um trazendo uma história única para a mesa. BullZilla Presale: A Estrela das Principais Meme Coins para Investir em 2025 No centro do momentum deste ano está a BullZilla ($BZIL). O projeto já arrecadou mais de $200k durante sua pré-venda, integrando mais de 700 detentores em apenas dias. Atualmente com preço de $0.00002575 no Estágio 1 (The Project Trinity Boom), Fase 4, criou um ambiente onde escassez e urgência impulsionam decisões de compra. O modelo de pré-venda aumenta o preço do token a cada 48 horas ou sempre que $100.000 são arrecadados, garantindo que apenas investidores decisivos sejam recompensados. Este design tornou a BullZilla a concorrente mais forte entre as principais meme coins para investir em 2025, e não é surpresa que analistas a estejam rotulando como uma oportunidade BullZilla de multiplicar por 1000x. Com um preço de listagem projetado de $0.00527, o potencial de valorização para os primeiros investidores é massivo. O ROI para compradores da Fase 1D está em 347,82%, enquanto aqueles que entraram na rodada mais inicial poderiam ver ganhos de mais de 20.000%. Num espaço onde a convicção governa, a BullZilla Presale rapidamente se estabeleceu não apenas como hype, mas como a melhor criptomoeda para comprar hoje. Para investidores...
Hyperliquid
HYPE$39.54+4.05%
Boom
BOOM$0.037007+34.70%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:18
Compartilhar
Musk: Grok Imagine está em fase inicial de testes, lançamento principal em algumas semanas

Musk: Grok Imagine está em fase inicial de testes, lançamento principal em algumas semanas

PANews relatou em 7 de setembro que Musk tweetou que, considerando que o Grok Imagine ainda está na sua fase inicial de testes, o desempenho atual dos testes é bastante bom. Uma versão importante será lançada em algumas semanas, e espera-se que os testes concluam na próxima primavera.
GROK
GROK$0.0008566+5.10%
Major
MAJOR$0.1129+24.40%
Compartilhar
PANews2025/09/07 16:17
Compartilhar
Mais de 16.000 investidores já apoiaram a Mutuum Finance (MUTM), eis por que os especialistas preveem que poderá ser um token com valorização de 30x

Mais de 16.000 investidores já apoiaram a Mutuum Finance (MUTM), eis por que os especialistas preveem que poderá ser um token com valorização de 30x

Dois indicadores são os mais importantes ao considerar um token em estágio inicial no mundo cripto: evidência de procura e espaço para crescer. Mutuum Finance (MUTM), um protocolo de empréstimo descentralizado que está atualmente em pré-venda, está a demonstrar ambos. MUTM já é um dos projetos DeFi abaixo de um dólar mais discutidos, com mais de 16.100 detentores já envolvidos e [...]
DeFi
DEFI$0.001299-6.14%
TokenFi
TOKEN$0.00919+1.77%
SphereX
HERE$0.00021+0.47%
Compartilhar
Cryptopolitan2025/09/07 15:30
Compartilhar
Mercado Cripto Enfrenta Tempos Incertos

Mercado Cripto Enfrenta Tempos Incertos

O preço do Bitcoin estagnou nos $110.500, marcando um período de volatilidade reduzida no mercado de criptomoedas. Esta estagnação não está isolada ao Bitcoin, já que as altcoins estão igualmente a experimentar uma tendência estável. Continue a ler: Mercado de Criptomoedas Enfrenta Tempos Incertos
Threshold
T$0.0133+9.82%
Compartilhar
Coinstats2025/09/07 15:28
Compartilhar
Das projeções de alta de 50% da SHIB às projeções de 10.001% da APC: Por que os analistas as consideram as melhores novas meme coins para investir agora

Das projeções de alta de 50% da SHIB às projeções de 10.001% da APC: Por que os analistas as consideram as melhores novas meme coins para investir agora

O cenário das meme coins nunca deixa de surpreender o mercado. Quando os investidores pensam que a loucura atingiu o pico, uma nova onda de tokens entra em cena com comunidades ousadas, adoção mais forte e narrativas que pegam fogo. Entre elas, Shiba Inu continua a ser uma das meme coins mais influentes, com analistas a preverem uma potencial valorização de 50% [...]
SHIBAINU
SHIB$0.0000106+2.71%
TOP Network
TOP$0.000096--%
CATCH
CATCH$0.0097-7.61%
Compartilhar
Coinstats2025/09/07 13:45
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.