Indicador de Bitcoin Reentra na Zona de Acumulação Após 147 Dias

Indicador de Bitcoin Reentra na Zona de Acumulação Após 147 Dias

A publicação Indicador Bitcoin Reentra na Zona de Acumulação Após 147 Dias apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Indicador Bitcoin Reentra na Zona de Acumulação Após 147 Dias – Detalhes
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:16
Preço do XRP mantém-se nos 2,80$ enquanto os investidores mudam para Layer Brett

Preço do XRP mantém-se nos 2,80$ enquanto os investidores mudam para Layer Brett

O post Preço do XRP Mantém-se nos $2,80 enquanto Investidores Mudam para Layer Brett apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do XRP tem oscilado em torno da marca de $2,80, mostrando o tipo de volatilidade a que os detentores de longo prazo estão habituados. Embora o XRP continue a ser uma das maiores criptomoedas por capitalização de mercado, muitos investidores estão a procurar noutros lugares para maior potencial de valorização. Esse destaque está agora no Layer Brett, uma nova meme coin de layer 2 do Ethereum que está a ganhar impulso rapidamente. Com a sua pré-venda de cripto já acima de $2,9 milhões e o preço do $LBRETT ainda em $0,0055, os adotantes iniciais estão a perseguir enormes recompensas de staking que prometem muito mais emoção do que a lenta evolução das moedas veteranas. Por que os investidores estão entusiasmados com o Layer Brett Os tokens legados como XRP têm casos de uso fortes, mas enfrentam limitações reais. A volatilidade do mercado, regulamentação contínua e um teto de crescimento limitado pesam nas perspetivas de longo prazo. O Layer Brett, por outro lado, oferece uma mistura de energia de meme e desempenho real de blockchain. Ao construir sobre o layer 2 do Ethereum, proporciona transações extremamente rápidas e taxas de gas ultra-baixas. Os analistas esperam que as redes de layer 2 processem triliões anualmente até 2027, razão pela qual projetos como o Layer Brett se destacam. Os stakers iniciais podem ganhar até 895% de APY, retornos que simplesmente não existem com o XRP. O que é o Layer Brett? Layer Brett é mais do que apenas um token meme. É um projeto cripto de layer 2 construído com propósito, combinando uma cultura impulsionada pela comunidade com escalabilidade real. Inspirado nas origens do Brett na Base, esta evolução traz um ecossistema totalmente funcional alimentado pelo Ethereum. No seu núcleo, o Layer Brett está focado em tornar as transações baratas, rápidas e recompensadoras. Com o preço do $LBRETT ainda apenas a $0,0055, a pré-venda está a dar aos compradores iniciais uma entrada rara no que muitos estão a chamar de uma das melhores pré-vendas de cripto de 2025. Como funciona o Layer Brett O Layer Brett processa transações off-chain, reduzindo as taxas para quase zero enquanto mantém as liquidações quase instantâneas. Os compradores podem conectar carteiras como MetaMask ou Trust Wallet, escolher...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:13
China lança investigação sobre governança de risco de Stablecoin

China lança investigação sobre governança de risco de Stablecoin

O post China Lança Pesquisa sobre Governança de Risco de Stablecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A China está a lançar um projeto de pesquisa sobre riscos de stablecoin. A iniciativa visa estruturas regulatórias transfronteiriças. As stablecoins são cruciais para o ecossistema cripto global e integração financeira. Em 7 de setembro de 2025, a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China revelou o seu Projeto de Gestão de Emergência para abordar a governança de risco de stablecoin e colaboração regulatória transfronteiriça. Esta iniciativa sublinha as crescentes preocupações sobre o efeito das stablecoins nas finanças globais, enfatizando potenciais desafios regulatórios sem impactos imediatos no mercado. A China Concentra-se na Colaboração para Regulação de Stablecoin Até ao momento, não há respostas oficiais de influenciadores de criptomoedas ou importantes figuras governamentais. No entanto, a regulação de stablecoin continua a ser um tópico pertinente globalmente, exigindo um exame sistemático das suas implicações de liquidez. "As stablecoins, como uma forma de ativo digital projetado para se fixar ao valor da moeda fiduciária ou a um ativo específico, tornaram-se uma ponte central que conecta as finanças tradicionais e o ecossistema cripto devido ao seu potencial para liquidez transfronteiriça eficiente. A escala e influência das stablecoins representam um profundo desafio para o atual sistema monetário internacional e estrutura regulatória financeira global." – Anúncio Oficial da NSFC "As stablecoins, como uma forma de ativo digital projetado para se fixar ao valor da moeda fiduciária ou a um ativo específico, tornaram-se uma ponte central que conecta as finanças tradicionais e o ecossistema cripto devido ao seu potencial para liquidez transfronteiriça eficiente. A escala e influência das stablecoins representam um profundo desafio para o atual sistema monetário internacional e estrutura regulatória financeira global." – Anúncio Oficial da NSFC Analisando a Influência das Stablecoin nos Sistemas Financeiros Globais Sabia que? As stablecoins têm sido um ponto focal nas discussões regulatórias globais devido ao seu potencial impacto na política monetária e transações transfronteiriças. O Tether USDt (USDT) mantém um preço de $1,00, com uma capitalização de mercado de 168906045782, representando uma dominância de 4,42% no mercado, de acordo com dados da CoinMarketCap. O seu volume de negociação de 24 horas diminuiu em...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 17:44
Estará a Coinbase a manipular XRP? Venda massiva da Coinbase: Coincidência ou coordenada?

Estará a Coinbase a manipular XRP? Venda massiva da Coinbase: Coincidência ou coordenada?

Coinbase acusada de despejar enormes quantidades de XRP em horas de baixa liquidez assustando fortemente os traders. Reivindicações ligam saídas de câmbio com XRP preso em resistência enquanto aumentam rumores de jogos de Wall Street. Um novo debate surgiu no espaço das criptomoedas após alegações de que a Coinbase manipulou deliberadamente o preço do XRP. As acusações concentram-se em vendas massivas que reduziram [...]]]>
Crypto News Flash 2025/09/07 17:26
Do Kwon perde licitação para recuperar depósito de $14,2M de cobertura em Singapura

Do Kwon perde licitação para recuperar depósito de $14,2M de cobertura em Singapura

A publicação "Do Kwon perde reivindicação para recuperar depósito de 14,2 milhões de dólares de cobertura em Singapura" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, viu negada a sua reivindicação para recuperar o depósito de 14,2 milhões de dólares que fez para uma cobertura de luxo em Singapura. Do Kwon levou seus apelos ao tribunal superior do país e posteriormente viu suas reivindicações rejeitadas pelo juiz responsável pelo processo. De acordo com relatórios, a soma representa metade dos 28,4 milhões de dólares necessários para comprar a cobertura em Orchard Road. O ex-chefe da Terraform Labs tinha colocado os olhos na unidade Sculptural Admore, avaliada em 38,8 milhões de dólares de Singapura, cinco meses antes do infeliz colapso de seus ativos digitais TerraUSD e Luna em 2022. De acordo com documentos judiciais, Do Kwon havia escolhido seu duplex preferido de 7.600 pés quadrados com quatro quartos no 19º andar do empreendimento, uma das três coberturas no desenvolvimento. Tribunal de Singapura rejeita reivindicação de Do Kwon para recuperar depósito da cobertura Do Kwon, originalmente da Coreia do Sul, havia pago cerca de 19,4 milhões de dólares de Singapura, o que era metade do que precisava para garantir a propriedade total do imóvel. De acordo com registros, ele pagou pela cobertura em taxas de opção e pagamentos subsequentes através de sua esposa. Ele não conseguiu completar a compra da unidade, e a cobertura foi posteriormente revendida a outra parte por 34,5 milhões de dólares de Singapura. Enquanto o desenvolvedor alegou que ele havia perdido o dinheiro que recebeu de Do Kwon, o fundador da Terraform Labs argumentou que o confisco era inválido, e apresentou uma reivindicação no Tribunal Superior de Singapura através de sua esposa. Sua solicitação foi posteriormente rejeitada. Além disso, Kwon e sua esposa assinaram um contrato de arrendamento de 16 meses de fevereiro de 2022 a junho de 2023 para o apartamento, pagando cerca de 40.000 dólares de Singapura por mês. O casal pagou 640.000 dólares de Singapura adiantados e realizou reformas na propriedade. Em maio de 2023, Kwon pediu à sua esposa que pagasse 1.000 dólares de Singapura aos desenvolvedores, exercendo a opção...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 17:18
Pico do Bitcoin ligado à política monetária, afirma sócio da Placeholder VC

Pico do Bitcoin ligado à política monetária, afirma sócio da Placeholder VC

O post Pico do Bitcoin Ligado à Política Monetária, Afirma Parceiro da Placeholder VC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Chris Burniske discute a dependência do Bitcoin em relação à política monetária. Bitcoin atinge picos quando a liquidez aperta, diz Burniske. Liquidez contínua deve inflacionar as avaliações de criptomoedas. Chris Burniske, parceiro da Placeholder VC, observou em 7 de setembro que o pico do Bitcoin depende da política monetária, destacando a volatilidade de curto prazo contra tendências de crescimento de longo prazo. A análise de Burniske vincula os picos do Bitcoin ao fornecimento de dinheiro, influenciando como os investidores interpretam os ciclos de mercado em meio a ajustes contínuos na política monetária. Burniske Conecta Picos do Bitcoin a Ciclos Monetários Chris Burniske da Placeholder VC observou que o desempenho do Bitcoin está ligado às políticas monetárias. Ele sugere que os picos de mercado se alinham com períodos quando a expansão monetária para. Burniske é conhecido por seus insights macroeconômicos, compartilhando regularmente análises em sua conta do X e há muito defende ativos digitais como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). O potencial de pico do Bitcoin depende desses ciclos monetários. Burniske argumenta que as condições atuais de liquidez inflacionam as criptos e quando isso diminui, um pico pode se manifestar. Suas teorias atraem considerável atenção de investidores que seguem indicadores macroeconômicos como parte de sua estratégia. A comunidade cripto mais ampla tem ressoado amplamente com a visão de Burniske sobre a importância da liquidez na precificação de ativos. Nenhuma resposta direta de outras figuras notáveis como Arthur Hayes ou CZ surgiu, mas muitas vozes da indústria reconhecem que as ações do banco central servem como principais impulsionadores nas tendências de avaliação de criptomoedas. História do Bitcoin Mostra Picos com Mudanças na Política do Fed Você sabia? Em 2020 e 2021, os picos nos preços do Bitcoin frequentemente coincidiram com mudanças significativas na política do Federal Reserve, sublinhando a influência da liquidez global nos mercados de ativos digitais. Em 7 de setembro de 2025, o Bitcoin (BTC) está sendo negociado a $111.133,28 com uma capitalização de mercado de 2,21 trilhões. A criptomoeda detém uma participação dominante no mercado de 57,87%, com uma capitalização de mercado totalmente diluída de 2,33 trilhões. O volume de negociação recente foi de 24,09 bilhões, indicando um...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 17:14
Blazpay e Pilot AI simplificam a interação com Cripto para os utilizadores

Blazpay e Pilot AI simplificam a interação com Cripto para os utilizadores

A Blazpay está a colaborar com a Pilot AI para simplificar a interação com cripto, permitindo que a comunidade de utilizadores gerencie tarefas DeFi facilmente com comandos em linguagem natural.
Blockchainreporter 2025/09/07 17:00
A crise quântica silenciosa que pode minar o DeFi

A crise quântica silenciosa que pode minar o DeFi

A publicação "A crise quântica silenciosa que poderia minar o DeFi" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Divulgação: As opiniões e pontos de vista aqui expressos pertencem exclusivamente ao autor e não representam as opiniões e pontos de vista da equipe editorial da crypto.news. As stablecoins são a espinha dorsal da economia digital. Elas permitem pagamentos e negociações, proporcionando estabilidade e eficiência na blockchain. Com a adoção institucional em ascensão e as regulamentações melhorando após a aprovação da Lei GENIUS, os mercados de stablecoin parecem mais fortes do que nunca. Resumo As stablecoins enfrentam uma ameaça quântica iminente — a criptografia atual (RSA, curvas elípticas) poderia ser quebrada quando os computadores quânticos atingirem o "Dia Q", expondo bilhões em ativos a roubos instantâneos. O risco é urgente e subestimado — especialistas alertam que máquinas quânticas podem chegar dentro de uma década, enquanto o setor financeiro já está se preparando com ferramentas de risco quântico; no entanto, o setor cripto está perigosamente atrasado. A imutabilidade da blockchain é uma faca de dois gumes — as stablecoins não podem facilmente substituir a criptografia antiga, deixando carteiras inativas e endereços estáticos altamente vulneráveis. A solução: criptografia à prova de quantum + agilidade cripto — assinaturas baseadas em reticulados ou hash, combinadas com infraestrutura atualizável, podem preparar as stablecoins para o futuro contra ataques. A regulamentação está se atualizando — leis dos EUA como a Lei GENIUS, junto com padrões globais do NIST, em breve exigirão resiliência quântica, tornando a preparação uma necessidade competitiva e de conformidade. No entanto, o mundo financeiro enfrenta um desastre quântico. Enquanto bilhões fluem através das stablecoins, poucos no setor cripto discutem a crise quântica que poderia eliminar a estabilidade da noite para o dia. Se não agirmos agora para criar stablecoins à prova de quantum, toda a economia de ativos digitais poderia colapsar com um único avanço. Por trás do sucesso dos ativos digitais está uma ameaça: a computação quântica. Enquanto os emissores de stablecoin celebram a conformidade e inovação, muitos permanecem vulneráveis ao crescente risco de ataques quânticos. A criptografia na qual as stablecoins se baseiam, como curvas elípticas e assinaturas RSA, poderia ser suscetível a ataques de máquinas quânticas. Agências de segurança nacional e especialistas em cibersegurança alertaram sobre isso,...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 16:50
Paxos propõe apoiar a nova stablecoin USDH da Hyperliquid

Paxos propõe apoiar a nova stablecoin USDH da Hyperliquid

A publicação "Paxos propõe apoiar a nova stablecoin USDH da Hyperliquid" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de stablecoin Paxos apresentou uma proposta no sábado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para apoiar o lançamento da stablecoin USDH da Hyperliquid. A USDH será implementada tanto na HyperEVM quanto na HyperCore. A empresa garante conformidade de distribuição global com a Lei GENIUS dos EUA, a MiCA da Europa e estruturas regulatórias em toda a APAC, Oriente Médio, América Latina e África. A Paxos acredita que sua cobertura de conformidade global e conectividade com o sistema bancário de consumo permitirá que a Hyperliquid faça a transição de um ecossistema para nativos de cripto para uma plataforma financeira para usuários globais. A Paxos planeia usar o rendimento da USDH para recompra e redistribuição de HYPE Proposta apresentada: USDH desenvolvida pela Paxos USDH emitida pela Paxos significaria: ❏ Emissão global em conformidade com GENIUS❏ Compartilhamento de comissão que alimenta HYPE, protocolos e validadores❏ Clareza regulatória + escala global para acompanhar o crescimento explosivo da @HyperliquidX Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) 6 de setembro de 2025 A Paxos disse que sua missão sempre foi escalar o acesso às finanças on-chain através de parcerias com plataformas, mantendo segurança, tecnologia e conformidade de nível empresarial. De acordo com a empresa, a USDH possui um mecanismo de compartilhamento de receitas que suporta HYPE e os validadores. Garante conformidade e escala para acompanhar o rápido crescimento da Hyperliquid. A Hyperiquid foi a primeira a introduzir o conceito de compartilhar a receita de câmbio com aqueles que direcionam volume para seu protocolo. A Paxos disse que sua USDH impulsionará a iniciativa para permitir que aqueles que contribuem para o crescimento da stablecoin retenham uma parte da receita subjacente. A empresa planeia usar 95% dos juros gerados por suas reservas que garantem a USDH para recomprar HYPE e redistribuí-lo de volta para iniciativas do ecossistema. A Paxos planeia manter reservas de alta qualidade de T-Bills, Repos e USDG, reconhecendo que a USDH precisará ser suportada por market makers e exchanges dos EUA. De acordo com o relatório, a participação nas receitas será igual à...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 16:48
Baleias de Bitcoin acumulam em meio a cortes previstos na taxa federal

Baleias de Bitcoin acumulam em meio a cortes previstos na taxa federal

O post Bitcoin Whales Accumulate Amid Predicted Federal Rate Cuts apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Grandes detentores de Bitcoin aumentam posições em meio à antecipação de cortes nas taxas federais. 89% de chance de um corte de 25 pontos base na taxa em setembro. A acumulação de BTC compensa as vendas de investidores menores. A ferramenta FedWatch da CME indica uma probabilidade de 89% de um corte de 25 pontos base na taxa pelo Federal Reserve em setembro de 2025. Apesar da falta de confirmação oficial, a recente atividade das Whales (Baleias) de BTC e a perspectiva da liderança do Ethereum sugerem posicionamento do mercado para potenciais mudanças macroeconómicas. Bitcoin Whales se preparam para 89% de probabilidade de corte na taxa Os endereços das Whales, acumulando volumes significativos de Bitcoin, demonstram a antecipação do mercado às mudanças na política monetária do Fed. A ferramenta FedWatch indica uma probabilidade de 89% para um corte de 25 pontos base na taxa e uma probabilidade de 11% para uma redução de 50 pontos base este mês. Essas potenciais mudanças na política monetária já estão afetando o comportamento do mercado. A acumulação de Whales em Bitcoin, em particular, sugere posicionamento em resposta ao que se espera ser uma postura política mais acomodatícia. A acumulação contraria a pressão de venda pendente de detentores menores. No setor cripto, figuras de alto perfil como Vitalik Buterin do Ethereum mantêm forte confiança. Embora Vitalik se abstenha de comentar diretamente sobre as políticas económicas dos EUA, suas declarações recentes enfatizam a robustez do Ethereum. "Equipe Ethereum tem desempenho forte este ano", alcançará marcos-chave através do roteiro de escalabilidade de curto prazo. Enquanto isso, os debates nas plataformas sociais continuam, com discussões sobre as implicações das taxas de juros reduzidas nos ativos digitais. Preço do Bitcoin sobe para $111k em meio à antecipação de política Você sabia? Historicamente, a atividade das Whales no Bitcoin frequentemente precede anúncios notáveis de política de taxas, refletindo a confiança dos investidores institucionais nos movimentos esperados do mercado. Em 7 de setembro de 2025, o preço do Bitcoin está em $111.189,81. Números recentes do CoinMarketCap refletem uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões, com uma dominância de 57,79% nos mercados de criptomoedas. Os volumes de negociação nas últimas 24 horas atingiram $23,73 bilhões, mostrando uma queda acentuada de 53,21%. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap em...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 16:47
