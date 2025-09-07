Do Kwon perde licitação para recuperar depósito de $14,2M de cobertura em Singapura
A publicação "Do Kwon perde reivindicação para recuperar depósito de 14,2 milhões de dólares de cobertura em Singapura" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, viu negada a sua reivindicação para recuperar o depósito de 14,2 milhões de dólares que fez para uma cobertura de luxo em Singapura. Do Kwon levou seus apelos ao tribunal superior do país e posteriormente viu suas reivindicações rejeitadas pelo juiz responsável pelo processo. De acordo com relatórios, a soma representa metade dos 28,4 milhões de dólares necessários para comprar a cobertura em Orchard Road. O ex-chefe da Terraform Labs tinha colocado os olhos na unidade Sculptural Admore, avaliada em 38,8 milhões de dólares de Singapura, cinco meses antes do infeliz colapso de seus ativos digitais TerraUSD e Luna em 2022. De acordo com documentos judiciais, Do Kwon havia escolhido seu duplex preferido de 7.600 pés quadrados com quatro quartos no 19º andar do empreendimento, uma das três coberturas no desenvolvimento.
Tribunal de Singapura rejeita reivindicação de Do Kwon para recuperar depósito da cobertura
Do Kwon, originalmente da Coreia do Sul, havia pago cerca de 19,4 milhões de dólares de Singapura, o que era metade do que precisava para garantir a propriedade total do imóvel. De acordo com registros, ele pagou pela cobertura em taxas de opção e pagamentos subsequentes através de sua esposa. Ele não conseguiu completar a compra da unidade, e a cobertura foi posteriormente revendida a outra parte por 34,5 milhões de dólares de Singapura. Enquanto o desenvolvedor alegou que ele havia perdido o dinheiro que recebeu de Do Kwon, o fundador da Terraform Labs argumentou que o confisco era inválido, e apresentou uma reivindicação no Tribunal Superior de Singapura através de sua esposa. Sua solicitação foi posteriormente rejeitada.
Além disso, Kwon e sua esposa assinaram um contrato de arrendamento de 16 meses de fevereiro de 2022 a junho de 2023 para o apartamento, pagando cerca de 40.000 dólares de Singapura por mês. O casal pagou 640.000 dólares de Singapura adiantados e realizou reformas na propriedade. Em maio de 2023, Kwon pediu à sua esposa que pagasse 1.000 dólares de Singapura aos desenvolvedores, exercendo a opção...
