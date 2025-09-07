Preço do XRP mantém-se nos 2,80$ enquanto os investidores mudam para Layer Brett

O post Preço do XRP Mantém-se nos $2,80 enquanto Investidores Mudam para Layer Brett apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do XRP tem oscilado em torno da marca de $2,80, mostrando o tipo de volatilidade a que os detentores de longo prazo estão habituados. Embora o XRP continue a ser uma das maiores criptomoedas por capitalização de mercado, muitos investidores estão a procurar noutros lugares para maior potencial de valorização. Esse destaque está agora no Layer Brett, uma nova meme coin de layer 2 do Ethereum que está a ganhar impulso rapidamente. Com a sua pré-venda de cripto já acima de $2,9 milhões e o preço do $LBRETT ainda em $0,0055, os adotantes iniciais estão a perseguir enormes recompensas de staking que prometem muito mais emoção do que a lenta evolução das moedas veteranas. Por que os investidores estão entusiasmados com o Layer Brett Os tokens legados como XRP têm casos de uso fortes, mas enfrentam limitações reais. A volatilidade do mercado, regulamentação contínua e um teto de crescimento limitado pesam nas perspetivas de longo prazo. O Layer Brett, por outro lado, oferece uma mistura de energia de meme e desempenho real de blockchain. Ao construir sobre o layer 2 do Ethereum, proporciona transações extremamente rápidas e taxas de gas ultra-baixas. Os analistas esperam que as redes de layer 2 processem triliões anualmente até 2027, razão pela qual projetos como o Layer Brett se destacam. Os stakers iniciais podem ganhar até 895% de APY, retornos que simplesmente não existem com o XRP. O que é o Layer Brett? Layer Brett é mais do que apenas um token meme. É um projeto cripto de layer 2 construído com propósito, combinando uma cultura impulsionada pela comunidade com escalabilidade real. Inspirado nas origens do Brett na Base, esta evolução traz um ecossistema totalmente funcional alimentado pelo Ethereum. No seu núcleo, o Layer Brett está focado em tornar as transações baratas, rápidas e recompensadoras. Com o preço do $LBRETT ainda apenas a $0,0055, a pré-venda está a dar aos compradores iniciais uma entrada rara no que muitos estão a chamar de uma das melhores pré-vendas de cripto de 2025. Como funciona o Layer Brett O Layer Brett processa transações off-chain, reduzindo as taxas para quase zero enquanto mantém as liquidações quase instantâneas. Os compradores podem conectar carteiras como MetaMask ou Trust Wallet, escolher...