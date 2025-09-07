Eis quão baixo o Bitcoin poderia cair, de acordo com o melhor estrategista da Bloomberg

A publicação "Eis Até Onde o Bitcoin Pode Cair, Segundo o Principal Estrategista da Bloomberg" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que os mercados se aproximam da reta final de 2025, o estrategista da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, acredita que os investidores estão a observar uma divisão acentuada entre os refúgios tradicionais seguros e os ativos de risco digitais. A sua mensagem: o ouro pode estar a preparar-se para máximos históricos, enquanto o Bitcoin enfrenta a perspetiva de colapso. Em vez de enquadrar o Bitcoin como "ouro digital", McGlone alertou que a criptomoeda tem-se comportado cada vez mais como uma ação de alto beta. Os seus movimentos, disse ele, agora espelham o S&P 500 mais de perto do que nunca, deixando-o vulnerável se as ações vacilarem. Para que o Bitcoin permaneça perto dos máximos atuais, o mercado de ações precisaria de continuar a subir — um cenário que ele não espera. O Ponto de Rutura de uma Bolha Segundo McGlone, a subida do Bitcoin em direção aos $100.000 não foi um marco sustentável, mas sim a reta final de uma bolha especulativa. No caso de uma queda mais ampla, ele acredita que a criptomoeda poderia cair para valores tão baixos quanto $10.000, apagando grande parte dos ganhos obtidos durante a sua subida. Ele também apontou para a diluição da singularidade do Bitcoin. Em 2009, era a única criptomoeda. Agora, com mais de 21 milhões de tokens diferentes em circulação, o seu papel como ativo digital singular foi desfocado, minando ainda mais a sua narrativa de longo prazo. O Horizonte Brilhante do Ouro Enquanto o seu tom sobre o Bitcoin era sombrio, a perspetiva de McGlone para o ouro era o oposto. Ele projeta que o metal poderia subir para $4.000 por onça, impulsionado pela fuga dos investidores das ações e outros ativos especulativos. Na sua visão, a queda nas ações será o próprio catalisador que impulsionará o ouro para novas alturas. Aviso para o Quarto Trimestre McGlone não mede palavras sobre os meses que se aproximam: o último trimestre de 2025, diz ele, é improvável que seja favorável aos ativos de risco. Ações, criptomoedas e mercados especulativos estão todos preparados para enfrentar ventos contrários. Para aqueles que procuram estabilidade, argumenta ele, o ouro pode...