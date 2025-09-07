2025-10-13 Monday

Eis quão baixo o Bitcoin poderia cair, de acordo com o melhor estrategista da Bloomberg

Eis quão baixo o Bitcoin poderia cair, de acordo com o melhor estrategista da Bloomberg

A publicação "Eis Até Onde o Bitcoin Pode Cair, Segundo o Principal Estrategista da Bloomberg" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que os mercados se aproximam da reta final de 2025, o estrategista da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, acredita que os investidores estão a observar uma divisão acentuada entre os refúgios tradicionais seguros e os ativos de risco digitais. A sua mensagem: o ouro pode estar a preparar-se para máximos históricos, enquanto o Bitcoin enfrenta a perspetiva de colapso. Em vez de enquadrar o Bitcoin como "ouro digital", McGlone alertou que a criptomoeda tem-se comportado cada vez mais como uma ação de alto beta. Os seus movimentos, disse ele, agora espelham o S&P 500 mais de perto do que nunca, deixando-o vulnerável se as ações vacilarem. Para que o Bitcoin permaneça perto dos máximos atuais, o mercado de ações precisaria de continuar a subir — um cenário que ele não espera. O Ponto de Rutura de uma Bolha Segundo McGlone, a subida do Bitcoin em direção aos $100.000 não foi um marco sustentável, mas sim a reta final de uma bolha especulativa. No caso de uma queda mais ampla, ele acredita que a criptomoeda poderia cair para valores tão baixos quanto $10.000, apagando grande parte dos ganhos obtidos durante a sua subida. Ele também apontou para a diluição da singularidade do Bitcoin. Em 2009, era a única criptomoeda. Agora, com mais de 21 milhões de tokens diferentes em circulação, o seu papel como ativo digital singular foi desfocado, minando ainda mais a sua narrativa de longo prazo. O Horizonte Brilhante do Ouro Enquanto o seu tom sobre o Bitcoin era sombrio, a perspetiva de McGlone para o ouro era o oposto. Ele projeta que o metal poderia subir para $4.000 por onça, impulsionado pela fuga dos investidores das ações e outros ativos especulativos. Na sua visão, a queda nas ações será o próprio catalisador que impulsionará o ouro para novas alturas. Aviso para o Quarto Trimestre McGlone não mede palavras sobre os meses que se aproximam: o último trimestre de 2025, diz ele, é improvável que seja favorável aos ativos de risco. Ações, criptomoedas e mercados especulativos estão todos preparados para enfrentar ventos contrários. Para aqueles que procuram estabilidade, argumenta ele, o ouro pode...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 19:36
Dificuldade de Mineração do Bitcoin Sobe Para 135 Trilhões

O post Dificuldade de Minerar Bitcoin Dispara Para 135 Trilhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que os jornalistas nunca realmente desligam. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoeda, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos sagrados corredores acadêmicos, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de reportagens para o jornal da faculdade. Este amor inicial pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor em uma empresa de engenharia de dados, onde a vitória de seu ensaio no primeiro mês financiou um suprimento de meses de guloseimas para cães e gatos - um testemunho de sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Ele finalmente se estabeleceu em um gigante de notícias local em sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um viciado total em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa - exatamente o seu estilo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos especialistas em tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por ensiná-lo esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer em sua moto e saborear a alegria da estrada aberta em sua Yamaha R3 de 320cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 19:07
Plano de Stablecoin USDH da Hyperliquid atrai ofertas da Paxos

O post Plano de Stablecoin USDH da Hyperliquid Atrai Propostas da Paxos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O plano da Hyperliquid para introduzir uma stablecoin nativa, USDH, despertou forte interesse de dois players estabelecidos no setor. Paxos e Frax Finance submeteram propostas concorrentes, cada uma oferecendo um modelo distinto para como o USDH deve funcionar e beneficiar o ecossistema mais amplo. Patrocinado Patrocinado Paxos Enfatiza Conformidade e Alcance Institucional para USDH Em 6 de setembro, a Paxos delineou sua intenção de lançar o USDH no mercado, enfatizando seu histórico em stablecoins regulamentadas e parcerias globais. A empresa argumentou que sua experiência na emissão de BUSD, que no seu auge excedeu $25 bilhões em circulação, a equipa para entregar uma stablecoin projetada para atender aos padrões GENIUS e MiCA. Considerando isso, a Paxos destacou que o USDH seria respaldado por reservas de alta qualidade como Títulos do Tesouro dos EUA, repos e USDG. Patrocinado Patrocinado "Emitimos stablecoins regulamentadas por mais de 7 anos e temos experiência administrando uma stablecoin de mais de $25 bilhões para a maior exchange do mundo (BUSD). Trazemos um nível de confiabilidade para a Hyperliquid para ajudar a alcançar instituições e multiplicar por 10 todo o ecossistema Hyperliquid. Mais provavelmente 100x", disse Max Fantle, um executivo da Paxos. A Paxos delineou um modelo de receita que direciona 95% dos retornos das reservas USDH para recomprar tokens HYPE. Planeia distribuir esses tokens para validadores, protocolos e usuários, reforçando o sistema de código-construtor da Hyperliquid de recompensar contribuidores. A empresa também se comprometeu a listar HYPE em toda a sua rede de corretagem, que alimenta negociações para plataformas como PayPal, Venmo, Nubank, MercadoLibre e Interactive Brokers. Frax Finance Oferece Compartilhamento de Rendimento e Acesso Multichain A submissão da Frax Finance adotou um tom diferente, posicionando sua proposta como totalmente orientada pela comunidade. Patrocinado Patrocinado A empresa disse que o USDH seria respaldado em uma base de um para um pelo seu próprio frxUSD junto com títulos do Tesouro dos EUA gerenciados por gestores de ativos como BlackRock. Para incentivar a adoção, a Frax propôs resgate sem problemas entre frxUSD, USDC, USDT e moedas fiduciárias. Cadeias de alto desempenho merecem...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 19:05
BTC mantém-se entre intervalos enquanto Analistas apoiam Remittix para superar com potencial de 20x

O post BTC Mantém-se Entre Intervalos Enquanto Analistas Apoiam Remittix Para Superar Com Potencial de 20x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas continua volátil, com o Bitcoin preso num intervalo estreito, levando os investidores ao pânico. Alguns analistas estão a aguardar até que o Bitcoin faça o seu próximo grande movimento, mas outros estão cada vez mais a identificar projetos de alto potencial. Um nome que continua a surgir nas discussões de investimento é o Remittix (RTX), uma altcoin PayFi que poderia proporcionar retornos de 20x no próximo ciclo. O Preço do Bitcoin Mantém-se Estável O Bitcoin está num canal de tendência ascendente a médio-longo prazo. Isto mostra que os investidores compraram a moeda a preços mais altos ao longo do tempo, o que indica um bom desenvolvimento para a moeda. O BTC atingiu o objetivo de $115.727 após quebrar a formação retangular. O preço caiu agora, mas a formação indica uma subida adicional. A moeda está a aproximar-se do suporte a $106.000, o que pode dar uma reação positiva. No entanto, uma quebra abaixo de $106.000 será um sinal negativo. A curva do RSI mostra uma tendência decrescente, um sinal precoce de uma possível reversão da tendência de preço para baixo. No geral, a moeda é avaliada como tecnicamente positiva para o médio-longo prazo. De acordo com a previsão de preço do Bitcoin de Ali Martinez, a tendência de queda do BTC começará quando o preço cair abaixo do preço realizado de Curto prazo e geralmente reverte sob o preço realizado de Longo prazo. Fonte: Ali_chart via X. Neste momento, - STH = $109.400 - LTH = $36.700 Enquanto outros estão à espera da próxima direção do BTC, investidores experientes estão a mudar o foco para altcoins menores com utilidade e potencial de crescimento em estágio inicial, como o Remittix (RTX). Remittix Surge Como Uma Opção de Investimento Ao contrário de outros projetos de utilidade de pagamento, o Remittix (RTX) restringe o âmbito: transações rápidas, baratas e confiáveis para pagamentos de cripto para fiat. O Remittix (RTX) está a redefinir como os pagamentos transfronteiriços são tratados. O Remittix é uma plataforma de pagamento baseada em Ethereum que facilita transações de cripto para fiat em mais de 30 moedas. Aborda uma lacuna de pagamento do mundo real de $19 trilhões entre o tradicional (Web2) e criptomoeda (Web3). Tem...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 19:01
StablecoinX angaria 530 milhões de dólares antes da listagem na Nasdaq

O post StablecoinX Arrecada $530 Milhões Antes da Listagem na Nasdaq apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: StablecoinX recebeu $530 milhões em financiamento PIPE adicional. A nova entidade será intitulada StablecoinX Inc. A reação dos investidores tem sido amplamente positiva para as stablecoins da Ethena. StablecoinX e TLGY Acquisition garantiram $530 milhões em financiamento adicional, totalizando $890 milhões, antes da sua fusão e planeada listagem na Nasdaq, formando a StablecoinX Inc. Esta fusão posiciona a StablecoinX Inc. como um importante player no mercado de stablecoin, potencialmente influenciando a liquidez e o crescimento dentro do ecossistema Ethena e além. StablecoinX Garante $530 Milhões para Estreia na Nasdaq StablecoinX em colaboração com TLGY Acquisition, recebeu $530 milhões em financiamento PIPE adicional. Isto eleva o seu financiamento total para $890 milhões antes da fusão e listagem na Nasdaq. A nova entidade será intitulada StablecoinX Inc., e tem a tarefa de manter mais de 3 mil milhões de ENA para apoiar o ecossistema Ethena. O capital adicional irá melhorar a liquidez, reforçar a resiliência do ENA e apoiar o desenvolvimento das stablecoins USDe e USDtb, de acordo com Marc Piano da Fundação Ethena, que descreve estes fundos como fortalecedores do núcleo do ecossistema. "O financiamento adicional fortalece a resiliência do ecossistema, aprofunda a liquidez do ENA e apoia o crescimento sustentável do USDe, USDtb e futuros produtos Ethena." — Marc Piano, Diretor, Fundação Ethena. Tendências de Mercado e Insights de Especialistas sobre Ethena (ENA) Sabia? Numa mudança financeira, a StablecoinX torna-se a primeira empresa de capital aberto a gerir um único tesouro de token DeFi, estabelecendo um precedente em estruturas de stablecoin. Em 7 de setembro de 2025, a Ethena (ENA) está cotada a $0,74, com uma capitalização de mercado de $5,07 mil milhões e um fornecimento máximo de 15 mil milhões. Experimentou um declínio de 1,60% nas últimas 24 horas, mas viu um aumento de 123,60% em três meses, segundo dados da CoinMarketCap. Ethena(ENA), gráfico diário, captura de ecrã na CoinMarketCap às 10:38 UTC em 7 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Analistas da Coincu sugerem que com o financiamento estratégico...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:44
Paxos propõe Stablecoin USDH para ancorar o ecossistema Hyperliquid e financiar recompras

O post Paxos Propõe Stablecoin USDH para Ancorar o Ecossistema Hyperliquid e Financiar Recompras apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Paxos propôs a emissão de USDH, uma stablecoin regulamentada focada na Hyperliquid, com o objetivo de acelerar a adoção e integração empresarial em todo o ecossistema Hyperliquid. A iniciativa da Paxos Labs, respaldada pela década de experiência da Paxos na emissão de stablecoins regulamentadas e pela recente aquisição da Molecular Labs, cunharia USDH nativamente no HyperEVM e HyperCore, ofereceria conformidade multijurisdicional (incluindo reivindicações MiCA/GENIUS) e rotearia onchain e [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/paxos-proposes-usdh-stablecoin-to-anchor-hyperliquid-ecosystem-and-fund-buybacks/
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:31
Paxos propõe stablecoin USDH para impulsionar o ecossistema Hyperliquid

O post Paxos Propõe Stablecoin USDH para Impulsionar o Ecossistema Hyperliquid apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins A Paxos fixou o seu olhar na Hyperliquid com uma nova proposta que poderá remodelar como as stablecoins interagem com ecossistemas blockchain. A empresa quer lançar o USDH, um token indexado ao dólar americano que funcionaria como a stablecoin principal da Hyperliquid, aderindo a algumas das estruturas regulatórias mais rigorosas do mundo. Em vez de simplesmente oferecer outro token lastreado em dólar, a Paxos projetou o USDH com um motor de recompensas integrado. Quase todos os juros ganhos nas reservas — cerca de 95% — seriam usados para recomprar HYPE, o ativo nativo da Hyperliquid. Esses tokens então retornariam à rede, recompensando validadores, desenvolvedores de jogos e usuários ativos. O mecanismo, argumenta a Paxos, vincularia a stablecoin diretamente ao crescimento da Hyperliquid e fortaleceria os incentivos em todo o seu ecossistema tokenizado. Um Novo Braço para a Paxos O esforço está sendo impulsionado pela Paxos Labs, uma divisão recentemente estabelecida da empresa. Para se preparar, a Paxos Labs adquiriu a Molecular Labs, a equipe responsável pelos primitivos da Hyperliquid como LHYPE e WHLP. Essa compra dá à nova unidade uma visão interna da arquitetura financeira da Hyperliquid e garante que possa projetar o USDH para funcionar perfeitamente com as cadeias HyperEVM e HyperCore. Manual Institucional A Paxos está apresentando o USDH não apenas como uma ferramenta para usuários nativos de cripto, mas como uma ponte para instituições tradicionais. Ao garantir a conformidade com o proposto GENIUS Act nos EUA e o MiCA na Europa, a Paxos visa eliminar uma das maiores barreiras que impedem a adoção de stablecoin em escala: a incerteza regulatória. A empresa está bem posicionada para impulsionar o USDH para o mainstream. A Paxos já suporta mais de 70 instituições financeiras em todo o mundo e impulsiona serviços de cripto para plataformas como PayPal, Venmo e MercadoLibre. Com essa rede de distribuição estabelecida, o USDH poderia rapidamente encontrar seu caminho tanto para mesas institucionais quanto para plataformas fintech voltadas para o consumidor. Mais Do Que Apenas Uma Stablecoin Além da própria stablecoin, a Paxos tem planos para...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:30
Coinbase acusada de manipular o preço do XRP, debate na comunidade intensifica-se

A publicação "Coinbase Acusada de Manipular o Preço do XRP, Debate da Comunidade Intensifica-se" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Rumores de manipulação de preços ressurgiram na comunidade XRP, desta vez direcionados à Coinbase. O debate foi desencadeado pelo ativista Stern Drew, que utilizou a plataforma de análise blockchain XRPScan para rastrear mudanças nas participações da exchange. De acordo com Drew, o saldo de XRP da Coinbase caiu drasticamente durante o verão — de quase um bilhão de tokens em junho para menos de um terço dessa quantidade no final de agosto. O número de carteiras contendo XRP na plataforma também diminuiu, caindo de 52 para apenas 16. Ele sugeriu que essas mudanças coincidiram com momentos em que o XRP repetidamente falhou em ultrapassar o nível de resistência de $1,20. A alegação vai além: Drew acredita que a exchange moveu XRP para múltiplas carteiras e vendeu durante janelas de baixa liquidez, direcionando parte do fluxo para mesas OTC com ligações a grandes instituições financeiras. Na sua visão, tal estratégia facilitaria a acumulação de XRP por instituições a preços mais baixos. Nem todos estão convencidos. Analistas alertam que movimentos on-chain isolados não podem provar manipulação de mercado. Exchanges frequentemente ajustam estruturas de carteiras para fins de liquidez, e declínios semelhantes em participações foram observados em outras plataformas. O apoiador da Ripple, Bill Morgan, argumentou que as oscilações de preço refletiram tendências mais amplas do mercado, lembrando que o comportamento do XRP foi comparável quando a Coinbase removeu o ativo da listagem em anos anteriores. O CTO da Ripple, David Schwartz, também rejeitou a ideia de supressão deliberada. Ele enfatizou que o valor do XRP continua a ser moldado por fatores externos como incerteza regulatória e forças macroeconômicas mais amplas, não por manobras nos bastidores de uma única exchange. A Coinbase não respondeu às alegações, e os reguladores não anunciaram quaisquer investigações. Por enquanto, a história permanece um debate impulsionado pela comunidade em vez de um caso confirmado de irregularidade. Ainda assim, a discussão destaca a desconfiança duradoura que alguns defensores do XRP mantêm em relação às principais exchanges dos EUA e os desafios de...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:27
Investidores pioneiros do Shiba Inu obtêm ganhos superiores a 100x, agora prevê-se que Layer Brett ultrapasse isso

O post Investidores Iniciais do Shiba Inu Obtêm Ganhos de Mais de 100x, Agora Prevê-se que Layer Brett Eclipse Isso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto A lenda dos retornos de 100x do Shiba Inu é um capítulo celebrado na história das criptomoedas, mas o mercado está à procura do projeto que escreverá a próxima e maior história. Enquanto os investidores iniciais do Shiba Inu garantiram ganhos que mudaram suas vidas, o panorama atual força os traders a questionarem se a história pode se repetir. Layer Brett ($LBRETT) está emergindo como essa nova fórmula, uma meme coin de Layer 2 do Ethereum de próxima geração construída para superar os gigantes de ontem. Desconstruindo o fenômeno Shiba Inu A ascensão do Shiba Inu foi uma aula magistral em momentum impulsionado pela comunidade, capturando a imaginação do mercado e transformando um simples token meme em uma marca global. Seu legado continua, com volumes massivos de negociação de SHIB enquanto os bulls defendem níveis de suporte chave. Desenvolvimentos como uma taxa explosiva de queima de token visam reduzir o fornecimento e criar valor a longo prazo. No entanto, estas são ações de um ativo maduro. Sinais conflitantes do mercado, como o estreitamento das Análise de Bollinger (BOLL) e quedas recentes de preço, mostram que SHIB é agora um campo de batalha para detentores estabelecidos, não uma plataforma de lançamento para ganhos exponenciais. Por que uma repetição de 100x está fora de questão para SHIB Para um token multiplicar 100x, ele precisa de uma baixa capitalização de mercado e uma narrativa para capturar bilhões em nova liquidez. Shiba Inu já completou essa jornada. Sua avaliação de múltiplos bilhões de dólares significa que outro aumento de 100x exigiria que desafiasse as capitalizações de mercado das cinco principais criptomoedas—uma expectativa irrealista. Embora o exército SHIB seja forte, sua função principal mudou de alimentar um crescimento explosivo para defender o território existente. A oportunidade para retornos astronômicos já passou, enquanto o token agora navega pelas complexidades de um ativo maduro. O plano do Layer Brett para eclipsar o sucesso passado Layer Brett não está tentando copiar o manual do Shiba Inu; está escrevendo um mais avançado. Construído como uma solução Layer 2 do Ethereum, ele aborda as limitações técnicas que tokens meme mais antigos ignoram. Ao processar transações off-chain, Layer...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:18
Investidor bilionário Ray Dalio faz comentários especiais sobre Bitcoin – Tanto criticado como elogiado

O post Investidor Bilionário Ray Dalio Faz Comentários Especiais Sobre Bitcoin – Tanto Criticados Quanto Elogiados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O investidor bilionário Ray Dalio emitiu um severo aviso sobre a possibilidade de um corte na taxa de juros do Fed. De acordo com Dalio, um corte na taxa poderia levar a uma depreciação do dólar e uma queda nos preços das ações. Falando durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, Dalio disse: "Se o Fed cortar as taxas de juros, as taxas de curto prazo e o dólar enfraquecerão, enquanto as taxas de longo prazo aumentarão, acentuando a curva de rendimento." Ele acrescentou que nesta situação, as ações poderiam ter um desempenho fraco, como esperado, devido ao enfraquecimento da confiança dos investidores e preocupações com a estagflação. Enquanto a possibilidade de um corte de 0,25 pontos na taxa de juros em setembro é proeminente nos mercados, grandes instituições como o Bank of America estão prevendo pelo menos dois cortes adicionais nas taxas este ano e uma política expansionista que durará até 2026. Dalio também destacou riscos económicos de longo prazo. Ele observou que a dívida nacional dos EUA, que atingiu $37 trilhões e equivale a 124% do PIB, é o nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Dalio, que anteriormente comparou o problema da dívida dos EUA a "placa acumulando nas veias" e a economia a "um navio rumando para as rochas", previu que o país poderia enfrentar uma crise relacionada à dívida nos próximos três anos. Afirmando que a confiança no dólar e nos títulos dos EUA pode enfraquecer devido ao aumento do déficit orçamentário, custos de empréstimos crescentes e indisciplina financeira, Dalio queria que 15% das carteiras fossem alocados para ativos alternativos como ouro e Bitcoin. Dalio fez a seguinte declaração em sua avaliação do Bitcoin: Bitcoin é agora uma moeda alternativa com oferta limitada. Se o fornecimento de dólares aumentar ou a demanda diminuir, as criptomoedas poderiam se tornar uma alternativa atraente. No entanto, o Bitcoin também tem suas desvantagens: pode ser monitorado e potencialmente controlado por governos, e sua programação pode ser quebrada por novas tecnologias...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 17:55
