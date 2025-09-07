Economista popular Peter Schiff adverte que Bitcoin está próximo do território de mercado baixista

O post Popular Economist Peter Schiff Warns Bitcoin Is Near Bear Market Territory apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Enquanto o ouro avança em território inexplorado acima de $3.586, os holofotes voltaram-se novamente para o papel do Bitcoin como um suposto "refúgio digital seguro". Para Peter Schiff, um dos mais fervorosos defensores do ouro, a comparação nem sequer é próxima. O investidor veterano observou recentemente que quando o Bitcoin é cotado em onças de ouro em vez de dólares americanos, a criptomoeda parece muito mais fraca do que os seus números de destaque sugerem. Desde meados de agosto, o valor do Bitcoin em relação ao ouro caiu quase um quinto, aproximando-se de níveis que Schiff considera o início de um mercado baixista. Na perspetiva do seu pico de 2021, o rácio ainda está em queda de dois dígitos. Uma História de Dois Ativos O ouro tem estado em alta em 2025, subindo mais de 36% este ano e mais de 40% nos últimos doze meses. O seu desempenho tem sido constante em vários períodos — subindo mais de 23% em seis meses e quase duplicando nos últimos cinco anos. Esta consistência é a base do argumento de Schiff: o ouro mantém-se firme ao longo dos ciclos de mercado, enquanto o Bitcoin continua a oscilar drasticamente. O Bitcoin, entretanto, teve uma corrida impressionante em termos de dólares, com um ganho de 96% no último ano e uma valorização de quase 1.000% em cinco anos. No entanto, as suas dificuldades de curto prazo — incluindo um recuo abaixo de $110.200 no início de setembro — tornam-no um alvo fácil para críticos que o veem mais como um ativo tecnológico especulativo do que como uma reserva de valor. A Crítica Mais Ampla de Schiff Schiff há muito rejeita a ideia de que o Bitcoin possa competir com o ouro como proteção contra a incerteza. Mesmo admitindo no passado que escolheria Bitcoin em vez de Ethereum se fosse forçado, a sua posição central não mudou: apenas o ouro oferece a estabilidade em que os investidores podem confiar. Por enquanto, a corrida recorde do ouro dá-lhe vantagem no debate. Mas...