ChatGPT-5 escolhe 2 criptomoedas criadoras de milionários para comprar em setembro
O post ChatGPT-5 escolhe 2 criptomoedas criadoras de milionários para comprar em setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas permanece em estado de consolidação à medida que setembro se desenrola, com investidores buscando ativos para comprar no ambiente atual. Para ajudar a identificar oportunidades de longo prazo, a Finbold recorreu ao mais recente modelo de inteligência artificial (IA) da OpenAI, o ChatGPT-5, para destacar dois ativos que valem a pena considerar. Sei (SEI) Sei se posiciona como uma blockchain Layer-1 de alto desempenho projetada para servir como a "camada de velocidade" para finanças descentralizadas. Sua arquitetura aproveita a execução paralela de transações e um mecanismo de consenso especializado, permitindo operações de baixa latência e alto rendimento. De acordo com o ChatGPT, isso torna o Sei particularmente adequado para exchanges descentralizadas, protocolos de livro de ordens e outras aplicações que exigem execução rápida. O modelo observou que o ecossistema em expansão de aplicações DeFi do Sei e o forte engajamento da comunidade o posicionaram como um potencial "próximo Solana", oferecendo velocidade, escalabilidade e infraestrutura adaptada para aplicações focadas em negociação. No momento da publicação, o SEI estava sendo negociado a $0,29, com alta de 3,5% nas últimas 24 horas e cerca de 2% na linha do tempo semanal. Gráfico de preço de sete dias do SEI. Fonte: CMC Ondo Finance (ONDO) O ChatGPT também selecionou a Ondo Finance, que representa a ascensão de ativos do mundo real tokenizados. O projeto concentra-se em conectar as finanças tradicionais com plataformas descentralizadas, trazendo instrumentos geradores de rendimento, como Títulos do Tesouro dos EUA e títulos corporativos, para a blockchain. De fato, a Ondo tem tentado manter seu preço acima do nível de $1. No momento da publicação, o token estava sendo negociado a $0,90, com alta de quase 1% nas últimas 24 horas. Gráfico de preço de sete dias do ONDO. Fonte: CMC Notavelmente, ao enfatizar a conformidade regulatória e a credibilidade com players institucionais, o ChatGPT observou que a Ondo tem o potencial de ser a líder em um movimento que se espera que traga trilhões de dólares de ativos tradicionais para as finanças digitais. Imagem em destaque via Shutterstock Fonte: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:25