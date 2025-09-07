2025-10-13 Monday

ChatGPT-5 escolhe 2 criptomoedas criadoras de milionários para comprar em setembro

ChatGPT-5 escolhe 2 criptomoedas criadoras de milionários para comprar em setembro

O post ChatGPT-5 escolhe 2 criptomoedas criadoras de milionários para comprar em setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas permanece em estado de consolidação à medida que setembro se desenrola, com investidores buscando ativos para comprar no ambiente atual. Para ajudar a identificar oportunidades de longo prazo, a Finbold recorreu ao mais recente modelo de inteligência artificial (IA) da OpenAI, o ChatGPT-5, para destacar dois ativos que valem a pena considerar. Sei (SEI) Sei se posiciona como uma blockchain Layer-1 de alto desempenho projetada para servir como a "camada de velocidade" para finanças descentralizadas. Sua arquitetura aproveita a execução paralela de transações e um mecanismo de consenso especializado, permitindo operações de baixa latência e alto rendimento. De acordo com o ChatGPT, isso torna o Sei particularmente adequado para exchanges descentralizadas, protocolos de livro de ordens e outras aplicações que exigem execução rápida. O modelo observou que o ecossistema em expansão de aplicações DeFi do Sei e o forte engajamento da comunidade o posicionaram como um potencial "próximo Solana", oferecendo velocidade, escalabilidade e infraestrutura adaptada para aplicações focadas em negociação. No momento da publicação, o SEI estava sendo negociado a $0,29, com alta de 3,5% nas últimas 24 horas e cerca de 2% na linha do tempo semanal. Gráfico de preço de sete dias do SEI. Fonte: CMC Ondo Finance (ONDO) O ChatGPT também selecionou a Ondo Finance, que representa a ascensão de ativos do mundo real tokenizados. O projeto concentra-se em conectar as finanças tradicionais com plataformas descentralizadas, trazendo instrumentos geradores de rendimento, como Títulos do Tesouro dos EUA e títulos corporativos, para a blockchain. De fato, a Ondo tem tentado manter seu preço acima do nível de $1. No momento da publicação, o token estava sendo negociado a $0,90, com alta de quase 1% nas últimas 24 horas. Gráfico de preço de sete dias do ONDO. Fonte: CMC Notavelmente, ao enfatizar a conformidade regulatória e a credibilidade com players institucionais, o ChatGPT observou que a Ondo tem o potencial de ser a líder em um movimento que se espera que traga trilhões de dólares de ativos tradicionais para as finanças digitais. Imagem em destaque via Shutterstock Fonte: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
Lançamento do Polkadot 2.0: Anunciada Importante Atualização de Rede

Lançamento do Polkadot 2.0: Anunciada Importante Atualização de Rede

O post Lançamento do Polkadot 2.0: Importante Atualização de Rede Anunciada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Polkadot 2.0 programado para lançamento, impactando a arquitetura de rede. Atualização de rede pode aumentar o interesse institucional na blockchain. O preço do DOT pode experimentar volatilidade em meio a novos anúncios de atualização. Em 7 de setembro de 2025, a Polkadot sinaliza uma atualização monumental — Polkadot 2.0 — que deverá redefinir a arquitetura da rede, iniciada pela Web3 Foundation e Parity Technologies. A atualização introduz melhorias tecnológicas, atraindo interesse institucional e potenciais influxos financeiros, impactando significativamente o token DOT e atividades mais amplas do mercado. Principais Desenvolvimentos, Impacto e Reações O Polkadot 2.0 marca um importante passo à frente na evolução da rede. Liderada pela Web3 Foundation e Parity Technologies, a atualização envolve melhorias arquitetónicas complexas. Apesar da falta de uma declaração direta do Dr. Gavin Wood, a atualização está definida para aumentar o desempenho do contrato inteligente e atrair interesse de financiamento institucional. Nenhuma reação oficial do governo foi observada, embora os canais financeiros existentes já tenham previsto a possibilidade de um influxo de capital com rumores de um ETF Polkadot próximo da aprovação, carregando implicações potenciais para o mercado geral. Polkadot (DOT) está atualmente avaliado em $3,87, com uma capitalização de mercado de $6,25 mil milhões, mantendo uma dominância de mercado de 0,16%. O volume de negociação diminuiu significativamente em 48,71%, conforme indicado pelos dados recentes do CoinMarketCap. A criptomoeda experimentou um aumento de preço de 1,45% nas últimas 24 horas. "Independentemente de o tema final ser 'celebração do lançamento do Hub' ou 'celebração do lançamento do Polkadot 2.0', esta será a maior janela de lançamento para o Polkadot nos últimos quatro anos, e temos todas as razões para celebrar juntos." – Equipe Polkadot Contexto Histórico e Impacto de Mercado do Polkadot Você sabia? O lançamento da parachain do Polkadot em 2021 inicialmente levou à volatilidade de preços, mas acabou por melhorar a funcionalidade da rede, aumentando de forma semelhante o potencial para maiores investimentos institucionais hoje. A pesquisa da Coincu sugere que o Polkadot 2.0 pode estabelecer novos parâmetros em interoperabilidade de rede e poderia moldar o futuro...
Economista popular Peter Schiff adverte que Bitcoin está próximo do território de mercado baixista

Economista popular Peter Schiff adverte que Bitcoin está próximo do território de mercado baixista

O post Popular Economist Peter Schiff Warns Bitcoin Is Near Bear Market Territory apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Enquanto o ouro avança em território inexplorado acima de $3.586, os holofotes voltaram-se novamente para o papel do Bitcoin como um suposto "refúgio digital seguro". Para Peter Schiff, um dos mais fervorosos defensores do ouro, a comparação nem sequer é próxima. O investidor veterano observou recentemente que quando o Bitcoin é cotado em onças de ouro em vez de dólares americanos, a criptomoeda parece muito mais fraca do que os seus números de destaque sugerem. Desde meados de agosto, o valor do Bitcoin em relação ao ouro caiu quase um quinto, aproximando-se de níveis que Schiff considera o início de um mercado baixista. Na perspetiva do seu pico de 2021, o rácio ainda está em queda de dois dígitos. Uma História de Dois Ativos O ouro tem estado em alta em 2025, subindo mais de 36% este ano e mais de 40% nos últimos doze meses. O seu desempenho tem sido constante em vários períodos — subindo mais de 23% em seis meses e quase duplicando nos últimos cinco anos. Esta consistência é a base do argumento de Schiff: o ouro mantém-se firme ao longo dos ciclos de mercado, enquanto o Bitcoin continua a oscilar drasticamente. O Bitcoin, entretanto, teve uma corrida impressionante em termos de dólares, com um ganho de 96% no último ano e uma valorização de quase 1.000% em cinco anos. No entanto, as suas dificuldades de curto prazo — incluindo um recuo abaixo de $110.200 no início de setembro — tornam-no um alvo fácil para críticos que o veem mais como um ativo tecnológico especulativo do que como uma reserva de valor. A Crítica Mais Ampla de Schiff Schiff há muito rejeita a ideia de que o Bitcoin possa competir com o ouro como proteção contra a incerteza. Mesmo admitindo no passado que escolheria Bitcoin em vez de Ethereum se fosse forçado, a sua posição central não mudou: apenas o ouro oferece a estabilidade em que os investidores podem confiar. Por enquanto, a corrida recorde do ouro dá-lhe vantagem no debate. Mas...
Forças do mercado de luxo alinham-se contra a independência do Grupo Giorgio Armani

Forças do mercado de luxo alinham-se contra a independência do Grupo Giorgio Armani

O post Forças do Mercado de Luxo Alinham-se Contra a Independência do Grupo Giorgio Armani apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 25 DE MAIO: Pessoas passam pela loja Giorgio Armani na Madison Avenue durante o fim de semana do Memorial Day em 25 de maio de 2025 em Nova Iorque. (Foto de Craig T Fruchtman/Getty Images) Getty Images Desde a sua fundação em 1975, Giorgio Armani protegeu ferozmente a independência da sua empresa. Mesmo quando o seu império da moda cresceu e os conglomerados de luxo aquisitivos bateram à porta, ele manteve-se resoluto em manter o controlo total da sua empresa, recusando-se a comprometer o seu espírito empreendedor e visão artística. Tão determinado que a independência da sua empresa fosse mantida, ele estabeleceu a Fundação Giorgio Armani para continuar as operações da empresa como uma entidade independente após o seu falecimento. Agora que ele partiu na respeitável idade de 91 anos, serão as salvaguardas que estabeleceu suficientemente fortes para preservar o seu legado? Poderão os seus herdeiros e aqueles que controlam os interesses da fundação resistir às inevitáveis tentações que lhes serão apresentadas? "Marcas como estas raramente chegam ao mercado, espero um interesse significativo da indústria", partilhou o analista da Bernstein, Luca Solca. Ao mesmo tempo, ele observou que a marca perdeu parte do seu prestígio, que inclui a marca principal Giorgio Armani, Emporio Armani e A|X Armani Exchange, além de beleza, mobiliário e decoração para casa, restaurantes e negócios hoteleiros. Solca também observou que a empresa beneficiaria de "revitalização e perspetiva fresca", tornando a nova propriedade, com a sua promessa de escala e valor maximizado para os acionistas, muito mais atraente. As receitas do Grupo Armani atingiram $2,7 mil milhões (€2,3 mil milhões) em 2024, uma queda de 5% em relação ao ano anterior a taxas de câmbio constantes. Do lado da rentabilidade, o EBITDA diminuiu 24% para $466 milhões (€398 milhões) depois de um nível recorde de $389 milhões (€332 milhões) ter sido reinvestido na empresa. "Estou convencido de que buscar consistência e continuidade e evitar a busca de ganhos imediatos é a melhor estratégia...
Tentando contactar o atendimento ao cliente em direto

Tentando contactar o atendimento ao cliente em direto

O post Tentando Alcançar o Atendimento ao Cliente ao vivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os menus automatizados não deveriam fazer os clientes quererem gritar. getty Já ligou para um número de atendimento ao cliente e ficou "preso" no sistema de menu automatizado, então gritou repetidamente "Agente" ou "Representante" para o telefone antes de, eventualmente, por frustração, simplesmente desligar? Pesquisamos mais de 1.000 consumidores dos EUA e fizemos essa pergunta. Setenta e seis por cento deles responderam "Sim". Como empresas, investimos uma quantidade significativa de dinheiro em marketing para atrair clientes para que se interessem e comprem os produtos que vendemos. No entanto, quando tentamos retê-los, alguns dos nossos esforços, que achamos aceitáveis, podem dificultar a obtenção de ajuda, o esclarecimento de dúvidas e a resolução de reclamações. Não há razão para que seja tão difícil. Na verdade, quanto mais fácil for conectar e resolver problemas, maior será a confiança do cliente na empresa, muitas vezes superando o nível que teria se o problema nunca tivesse ocorrido. Isso é conhecido como o Paradoxo da Recuperação do Atendimento ao Cliente. Existe uma métrica de sucesso que compartilho com meus clientes chamada Tempo para a Felicidade. A melhor maneira de descrever isso é quanto tempo leva para um cliente insatisfeito ficar feliz novamente. Muitas empresas não percebem que os clientes frequentemente não ligam no momento em que têm um problema. O problema deles pode começar muito antes de pegarem o telefone para ligar e obter ajuda. E quando o cliente finalmente decide buscar ajuda, como é a experiência ao tentar se conectar com um agente de atendimento ao cliente ao vivo? É fácil? Ou os IVRs (Resposta de Voz Interativa) complicados e sistemas automatizados dificultam o acesso a uma pessoa que possa ajudar? Ou pior, o sistema falha, fazendo parecer impossível obter ajuda? Tenha em mente, o cliente já está frustrado ou...
Bitcoin ganha impulso enquanto os bulls visam $112.000

Bitcoin ganha impulso enquanto os bulls visam $112.000

O post Bitcoin Ganha Momentum enquanto os Bulls Visam $112.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A atividade recente do Bitcoin reacendeu o entusiasmo entre os participantes do mercado, já que seu valor atingiu $111.000, mas ainda não conseguiu ultrapassar o limiar de $112.500. A desaceleração do fim de semana nas negociações resultou em menor volatilidade de preços, um cenário familiar para transações de criptomoedas. Continue Lendo: Bitcoin Ganha Momentum enquanto os Bulls Visam $112.000 Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-momentum-as-bulls-eye-112000
Procura reduzir o risco de manipulação de dados ou imprecisões

Procura reduzir o risco de manipulação de dados ou imprecisões

O post Procura Reduzir o Risco de Manipulação de Dados ou Imprecisões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. DIA (Decentralized Information Asset) é um projeto de criptomoeda e plataforma oracle projetada para fornecer dados confiáveis e transparentes para aplicativos descentralizados (dApps), particularmente dentro do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi). Um oracle de dados descentralizado DIA serve como um serviço de oracle de dados descentralizado, fornecendo contratos inteligentes em várias redes blockchain com acesso a dados off-chain de alta qualidade, precisos e confiáveis. Esses dados podem incluir feeds de preços, dados do mercado financeiro e informações de fontes do mundo real. A plataforma oracle de dados da DIA depende de uma comunidade de fornecedores de dados, validadores e consumidores. Os membros da comunidade desempenham um papel fundamental na obtenção, validação e curadoria de dados. Indivíduos e entidades podem se tornar fornecedores de dados enviando dados para a plataforma DIA. Eles são incentivados a fornecer dados precisos e são recompensados com tokens DIA por suas contribuições. Os validadores são responsáveis por verificar e validar a precisão dos dados fornecidos pelos provedores de dados. Os validadores também são recompensados com tokens DIA pelo seu trabalho. DIA é o token de criptomoeda nativo da plataforma DIA. Os tokens DIA são usados para incentivar fornecedores de dados e validadores por suas contribuições à plataforma. Os detentores de tokens DIA podem ter direitos de governança dentro do ecossistema DIA, permitindo que participem de decisões relacionadas a atualizações e mudanças na plataforma. Os usuários podem fazer stake de tokens DIA para participar da segurança da rede, governança e processos de consenso, potencialmente ganhando recompensas. Os tokens DIA também podem ser usados para acessar serviços e recursos de dados premium na plataforma. Aviso legal. Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser visto como um endosso da CoinIdol. Não são uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda. Os leitores devem fazer sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte: https://coinidol.com/dia-decentralized-information-asset/
Ethereum Espelha o Movimento do Bitcoin Pós Máxima Histórica, Enquanto Bears do Mercado Visam Correção de 20%

Ethereum Espelha o Movimento do Bitcoin Pós Máxima Histórica, Enquanto Bears do Mercado Visam Correção de 20%

O post Ethereum Espelha o Movimento Pós Máxima Histórica (ATH) do Bitcoin, Enquanto os Bears do Mercado Visam Correção de 20% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti é um escritor de criptomoedas especializado no campo do jornalismo e criação de conteúdo. Embora tenha começado a escrever sobre vários assuntos, Semilore logo descobriu um talento para desvendar as complexidades e minúcias do intrigante mundo das blockchains e criptomoedas. Semilore é atraído pela eficiência dos ativos digitais em termos de armazenamento e transferência de valor. Ele é um defensor ferrenho da adoção de criptomoedas, pois acredita que podem melhorar a digitalização e transparência dos sistemas financeiros existentes. Em dois anos de escrita ativa sobre cripto, Semilore cobriu múltiplos aspectos do espaço de ativos digitais, incluindo blockchains, finanças descentralizadas (DeFi), staking, tokens não fungíveis (NFT), regulamentações e atualizações de rede, entre outros. Nos seus primeiros anos, Semilore aperfeiçoou suas habilidades como redator de conteúdo, criando artigos educativos que atendiam a um público amplo. Seus textos eram particularmente valiosos para indivíduos novos no espaço cripto, oferecendo explicações perspicazes que desmistificavam o mundo das moedas digitais. Semilore também criou peças para usuários veteranos de cripto, garantindo que estivessem atualizados com as mais recentes blockchains, aplicações descentralizadas e atualizações de rede. Esta base na escrita educacional continua a informar seu trabalho, garantindo que seu trabalho atual permaneça acessível, preciso e informativo. Atualmente na NewsBTC, Semilore dedica-se a reportar as últimas notícias sobre a ação de preço das criptomoedas, desenvolvimentos on-chain e atividade das baleias. Ele também cobre as mais recentes análises de tokens e previsões de preço por especialistas de mercado de topo, fornecendo assim aos leitores informações potencialmente perspicazes e acionáveis. Através da sua pesquisa meticulosa e estilo de escrita envolvente, Semilore esforça-se por se estabelecer como uma fonte confiável no campo do jornalismo cripto para informar e educar o seu público sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo em rápida evolução dos ativos digitais. Fora do seu trabalho, Semilore possui outras paixões como todos os indivíduos. Ele...
Pré-venda explosiva do PepeNode atinge $800K: A mineração de memecoins chegou

Pré-venda explosiva do PepeNode atinge $800K: A mineração de memecoins chegou

O post Pré-venda Explosiva do PepeNode Atinge $800K: Mineração de Memecoins Chegou apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pré-venda Explosiva do PepeNode Atinge $800K: Mineração de Memecoins Chegou Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipa com o seu humor que beira o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipa. Enquanto a sua posição como escritor sénior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda a sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controlo do seu próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizada, o Bitcoin e as altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi o seu período de 5 anos como gestor de escrita na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipa de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/pepenode-presale-reaches-800k-allows-users-to-mine-meme-coins/
Shibarium da Shiba Inu estreia plano de marketing embaraçoso enquanto cresce a raiva da comunidade

Shibarium da Shiba Inu estreia plano de marketing embaraçoso enquanto cresce a raiva da comunidade

O post Shibarium da Shiba Inu Estreia Plano de aquisição Embaraçoso à Medida que a Raiva da Comunidade Cresce apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A raiva da comunidade cresce SHIB deixa o top 30 A conta oficial X da rede Shibarium da Shiba Inu levantou algumas sobrancelhas ao encorajar abertamente os detentores de SHIB a spammar secções de comentários de criptomoedas com menções à criptomoeda outrora popular. Além disso, eles pediram especificamente aos utilizadores que usassem ferramentas de inteligência artificial (IA) para automatizar a criação de comentários, o que parece ser um novo nível de desespero. A conta aparentemente quer inflar artificialmente a presença da cópia mais bem-sucedida do Dogecoin com a ajuda de spam. Também Pode Gostar A "estratégia de mercado" extremamente embaraçosa aparentemente mostra que o projeto já não é capaz de gerar interesse orgânico, razão pela qual está a recorrer efetivamente a implorar aos seguidores por respostas de spam. A raiva da comunidade cresce "SHIB já está morto, e você também está morto", disse um comentador em resposta ao post vergonhoso no X. Alguns também expressaram frustração com a falta de desenvolvimento do ecossistema. SHIB deixa o top 30 De acordo com os dados do CoinGecko, o token Shiba Inu (SHIB) não pode ser encontrado no top 30 do CoinMarketCap. Em 2021, o token conseguiu brevemente entrar no top 10 e ultrapassar o DOGE em capitalização de mercado. Aqueles que investiram em SHIB no seu recorde histórico em 2021 estão agora com uma queda impressionante de 86% após quase quatro anos, apesar do facto de que o mercado experimentou um crescimento significativo desde então. A segunda maior criptomoeda meme é agora menor que Litecoin (LTC) e Toncoin (TON). Fonte: https://u.today/shiba-inus-shibarium-debuts-embarrassing-marketing-plan-as-community-anger-grows
