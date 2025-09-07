2025-10-13 Monday

Billie Eilish Foi Finalmente Destronada

Billie Eilish Foi Finalmente Destronada

O post Billie Eilish Foi Finalmente Destronada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Após 55 semanas consecutivas no N.º 1, "Birds of a Feather" de Billie Eilish finalmente cai para o N.º 2 na tabela Hot Rock & Alternative Songs. ESTOCOLMO, SUÉCIA – 23 DE ABRIL: Billie Eilish atua na Avicii Arena em 23 de abril de 2025 em Estocolmo, Suécia. (Foto de Samir Hussein/WireImage para Live Nation) WireImage para Live Nation Billie Eilish conseguiu o maior sucesso da sua carreira com "Birds of a Feather", que silenciosamente voou para o topo de várias tabelas da Billboard e permaneceu lá por muito, muito tempo. A cantora e compositora colecionou muitas músicas de sucesso ao longo dos seus anos como superestrela, mas nenhuma conseguiu alguns dos feitos que "Birds of a Feather" já alcançou. Muito tempo depois dos fãs terem ouvido a faixa pela primeira vez, ela continua sendo uma das músicas rock e alternativas mais populares do país. Pela primeira vez em mais de um ano, "Birds of a Feather" já não lidera uma das listas de géneros mais competitivas da Billboard. Sombr Substitui Billie Eilish no N.º 1 "Birds of a Feather" cai do N.º 1 para o N.º 2 na tabela Hot Rock & Alternative Songs. É substituída por "Undressed" do novato Sombr, que sobe da posição de vice-líder para o trono pela primeira vez, 23 semanas após sua estreia na classificação das faixas rock e alternativas mais consumidas nos EUA. O Fim de uma Sequência de 55 Semanas Esta semana marca a primeira vez em mais de um ano que "Birds of a Feather" não domina a tabela Hot Rock & Alternative Songs. Eilish comandou a contagem por 55 semanas consecutivas, bloqueando vários concorrentes de conquistarem novos campeões. Um dos Reinados Mais Longos de Sempre "Birds of a Feather" é o segundo N.º 1 com mais tempo de permanência na história da tabela Hot Rock & Alternative Songs. Panic! At...
Bitcoin Price Watch: Intervalo estreita-se enquanto $111K mantém-se forte

Bitcoin Price Watch: Intervalo estreita-se enquanto $111K mantém-se forte

A publicação Bitcoin Price Watch: Intervalo Estreita-se enquanto $111K Mantém-se Forte apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin pairou em $111.092 por moeda no sábado, mantendo-se firme num intervalo estreito de $110.032 a $111.369 apesar do momentum em declínio. Com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões e $22,66 mil milhões em volume de negociação diário, a maior criptomoeda do mundo está a consolidar-se enquanto os bulls preparam-se para uma potencial ultrapassagem da resistência. Bitcoin No gráfico diário, o bitcoin [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-range-narrows-as-111k-holds-strong/
Tesouro de Bitcoin de 5 mil milhões de dólares ligado a site de pirataria encontrado em carteiras alemãs

Tesouro de Bitcoin de 5 mil milhões de dólares ligado a site de pirataria encontrado em carteiras alemãs

A publicação "Tesouro de Bitcoin de $5 Biliões Ligado a Website de Pirataria Encontrado em Carteiras Alemãs" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tesouro de Bitcoin de $5 Biliões Ligado a Website de Pirataria Encontrado em Carteiras Alemãs Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Christian, um jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadianos, é movido pelo seu amor pela escrita e criptomoeda. Fora do trabalho, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/5-billion-bitcoin-treasure-tied-to-piracy-website-found-in-german-wallets/
$1.000 investidos na pré-venda da Ozak AI hoje poderiam superar $50.000 em BTC até 2026

$1.000 investidos na pré-venda da Ozak AI hoje poderiam superar $50.000 em BTC até 2026

O post $1.000 na Pré-venda da Ozak AI Hoje Pode Superar $50.000 em BTC até 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um investimento de $1.000 na pré-venda da Ozak AI pode rivalizar ou até mesmo superar $50.000 investidos em Bitcoin até 2026. O Bitcoin, atualmente cotado em cerca de $113.000, é esperado por muitos analistas que chegue perto de $180.000-$220.000 nos próximos dois anos, traduzindo-se em um aumento de 1,5x-2x. Um investimento de $50.000 em Bitcoin ao preço de hoje renderia entre $79.650 e $97.350 se essas projeções se concretizarem. Mas quando se olha para o potencial da Ozak AI, os números ficam ainda mais empolgantes. Neste momento, em sua fase 5 de pré-venda, o token custa apenas $0,01. Isso significa que com $1.000, os investidores receberiam 100.000 tokens. Se o preço atingir $1 no lançamento, esses tokens valeriam $100.000 — um retorno de 100x. Comparado aos possíveis ganhos do Bitcoin, isso é um salto enorme. Claro, vem com mais risco, mas para investidores dispostos a aceitar essa chance, a pré-venda da Ozak AI pode oferecer uma oportunidade rara no mundo cripto impulsionado por IA em rápido crescimento. Potencial da Pré-venda da Ozak AI A pré-venda da Ozak AI (OZ) já vendeu 856.022.894,93 tokens $OZ, arrecadando cerca de $2,76 milhões. Neste momento, os tokens $OZ custam $0,01, com a próxima fase definida em $0,012. As previsões colocam o valor justo entre $0,75 e $2 até 2026, dependendo da adoção. Mesmo o limite inferior apresenta matemática impressionante: $1.000 compra 100.000 tokens hoje. A $0,75, esse investimento equivale a $75.000. Um aumento para $2 significa $200.000 — bem além do que a maioria espera da curva de valorização mais lenta do Bitcoin. Esta estrutura de pré-venda escalonada significa que compradores posteriores pagam incrementalmente mais, recompensando aqueles que se comprometem cedo. Por que a Ozak AI se Destaca A Ozak AI combina inteligência artificial e blockchain baseada em Ethereum para fornecer capacidades de previsão de mercado, insights de negociação automatizados e recursos DePIN (infraestrutura física descentralizada). Seu roteiro tecnológico é atraente para traders, projetos DeFi e instituições interessadas em mais do que valor de meme. Destaques incluem: - Agentes de previsão e painel analítico impulsionado por IA. - Smart...
XRP Esgota as Chances Restantes vs Bitcoin (BTC)

XRP Esgota as Chances Restantes vs Bitcoin (BTC)

O post XRP Esgota as Chances Restantes contra o Bitcoin (BTC) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A tentativa do XRP de se provar contra o Bitcoin perdeu força, e os gráficos estão começando a tornar isso mais claro a cada semana que passa. O que inicialmente parecia o início de uma grande ruptura no par XRP/BTC agora se assemelha à forma de um topo duplo, uma formação que normalmente indica fraqueza em vez de força e basicamente diz que a tendência está esgotada. Você Também Pode Gostar A alta que começou no início deste ano elevou o XRP acima de sua média de 200 semanas. Por um momento, parecia que o token poderia diminuir a liderança do Bitcoin. O preço foi empurrado para a região de 0,00003200 BTC duas vezes, apenas para ser rejeitado em ambas as ocasiões, enviando o par de volta para níveis de suporte familiares. Fonte: TradingView A incapacidade de estender-se mais alto após essas tentativas deixou 0,00002200 BTC como a linha a ser observada, porque, historicamente, uma vez que este nível é perdido, a estrutura geralmente quebra em direção a 0,00002000 BTC. Médias móveis achatando-se em toda a linha adicionam peso ao argumento de que o potencial de alta foi gasto. Aprofundando Em prazos mais curtos, o quadro não é melhor. O par ficou preso entre a resistência próxima a 0,00002600 BTC e a média de 200 dias. Cada recuperação é rapidamente encerrada, e cada defesa parece menos convincente que a anterior. Os vendedores ditaram o ritmo, enquanto os compradores fizeram apenas o suficiente para manter sua posição sem mudar o equilíbrio. Você Também Pode Gostar Tudo isso acontece enquanto o próprio Bitcoin negocia acima de $111.000. Enquanto isso, o XRP mantém-se em $2,83 contra o dólar, mas luta contra o BTC. A menos que o XRP consiga romper decisivamente seu teto, a impressão atual é que o token já esgotou suas oportunidades, com o Bitcoin mantendo a vantagem. Fonte: https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc
O XRP está a subir de forma constante. A mineração na nuvem BJMINING ajuda-o a ganhar 4.000 XRP por dia.

O XRP está a subir de forma constante. A mineração na nuvem BJMINING ajuda-o a ganhar 4.000 XRP por dia.

O post XRP está a subir de forma constante. A mineração na nuvem BJMINING ajuda-o a ganhar 4.000 XRP por dia. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O desempenho de mercado do XRP permanece sólido hoje, sendo negociado atualmente a aproximadamente $2,81, com ligeiras flutuações intradia, mas com força geral. Os indicadores técnicos sugerem que o XRP está a oscilar entre níveis-chave de suporte e resistência, e os analistas acreditam que uma quebra poderia desencadear uma nova ronda de ganhos. Neste contexto, um número crescente de detentores de XRP procura retornos diários consistentes enquanto antecipa a valorização de ativos. A plataforma de mineração na nuvem BJMINING oferece um caminho viável para este fim, permitindo aos utilizadores alcançar uma situação win-win: "participações de valor acrescentado e rendimento diário. Por que os detentores de XRP estão a afluir para a BJMINING? Fundada em 2015 e com sede no Reino Unido, a BJMINING implementou mais de 60 quintas de mineração ecológicas em todo o mundo, gerindo 1,2 milhões de máquinas de mineração. Após mais de uma década de desenvolvimento, a sua plataforma tem mais de 5 milhões de utilizadores registados, cobrindo mais de 180 países em todo o mundo. As suas principais vantagens competitivas são contratos transparentes, liquidações diárias, operações movidas a energia verde e cobertura de seguro, que atraem investidores. Vantagens principais da BJMINING Liquidação diária e retornos transparentes A BJMINING fornece um sistema de lucro eficiente para todos os utilizadores. O sistema liquida automaticamente as contas diariamente, sem taxas ocultas, e a taxa de retorno do investimento é claramente visível. Sem necessidade de investimento em equipamento, mineração sem preocupações Os utilizadores não precisam de comprar máquinas de mineração caras ou preocupar-se com a manutenção do equipamento e dificuldades técnicas. As quintas de mineração profissionais globais da BJMINING irão gerir todo o processo de mineração para os utilizadores, permitindo aos investidores simplesmente relaxar e desfrutar dos lucros. Operação fácil e experiência do usuário amigável A plataforma apresenta um backend intuitivo e amigável, tornando fácil para investidores novatos e experientes começarem rapidamente. Aplicações móveis também estão disponíveis, permitindo aos utilizadores monitorizar o seu progresso de mineração e ganhos a qualquer hora, em qualquer lugar. Limite ultra-baixo, pode começar a minerar simplesmente registando-se Os novos utilizadores podem receber um bónus de novo utilizador após o registo, que pode ser usado diretamente para experimentar o...
Bitcoin tem uma zona de ressalto 'lógica' aos $100.000

Bitcoin tem uma zona de ressalto 'lógica' aos $100.000

O post Bitcoin Tem uma Zona de Recuperação 'Lógica' aos $100.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Bitcoin vê uma recuperação modesta no fechamento da vela semanal, mas traders veem resistência chave acima. A ação de preço do BTC arrisca uma queda muito mais profunda se os bulls não conseguirem recuperar essa zona de resistência. A análise de Fibonacci sugere que tal queda pode não ultrapassar mais de 10%. Bitcoin (BTC) retornou acima de $111.000 no fechamento semanal de domingo, enquanto a análise viu sinais de recuperação "promissores". Gráfico de uma hora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView Zona de recuperação "lógica" do preço do BTC próxima a $100.000 Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram BTC/USD ganhando cerca de 1% no dia para atingir máximas locais de $111.369. A última queda do par, que seguiu dados macroeconômicos dos EUA, viu os bulls preservarem o suporte de $110.000. "Isso é realmente promissor para o $BTC", respondeu o trader de cripto, analista e empreendedor Michaël van de Poppe no X. "Ele faz um novo mínimo mais alto e mantém o suporte em $110K. Seria ótimo se quebrarmos $112K e iniciarmos o mercado em alta." Gráfico diário BTC/USDT com dados do RSI. Fonte: Michaël van de Poppe/X Os participantes do mercado continuaram a manter visões divergentes sobre a ação de preço do BTC a curto prazo. O popular trader Cipher X sugeriu que $112.000 poderia desencadear novos mínimos caso os bulls não consigam recuperá-lo em seguida. $BTC mantém-se em torno de $111K, mas a estrutura sugere uma possível queda Se o momentum estagnar abaixo de $112K, espero um recuo em direção ao suporte de $108K Nada de importante está acontecendo no mercado agora - é fim de semana, então é melhor manter a paciência e relaxar. pic.twitter.com/JP8lUHoKNz — Cipher X (@Cipher2X) 7 de setembro de 2025 "Ou viramos os $113.000 e bombamos para novas máximas, ou se rejeitarmos aqui, caímos para $100.000", acrescentou o trader Crypto Tony no mesmo dia, adotando uma perspectiva mais categórica baseada no gráfico semanal. O trader TurboBullCapital referenciou as médias móveis simples (SMAs) de 50 dias e 200 dias em $115.035 e $101.760, respectivamente, como níveis importantes para...
Um dos feitos mais impressionantes de Linkin Park nas tabelas musicais foi igualado

Um dos feitos mais impressionantes de Linkin Park nas tabelas musicais foi igualado

O post Um Dos Feitos Mais Impressionantes de Linkin Park nas Paradas Foi Igualado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Deftones faz história na Billboard com todas as faixas de Private Music nas paradas, com a banda ocupando os seis primeiros lugares no ranking Hot Hard Rock Songs. Chino Moreno dos Deftones atua durante o BFD da Live 105 no Shoreline Amphitheatre em 6 de junho de 2010 em Mountain View, Califórnia. (Foto de Tim Mosenfelder/Getty Images) Getty Images A banda de rock Deftones está a desfrutar talvez da maior semana da sua permanência nas paradas da Billboard. O novo álbum da banda, Private Music, revelou-se um enorme sucesso comercial — tanto que não só o álbum completo estreia em posições elevadas, mas cada música da sua lista de faixas torna-se um sucesso nos rankings de hard rock do país. À medida que os Deftones invadem a parada Hot Hard Rock Songs — a lista das faixas mais consumidas nesse estilo, combinando vendas, streams e reprodução em rádio — a banda faz história e iguala dois dos atos mais bem-sucedidos do lado mais pesado do rock dos últimos anos. Deftones Dominam o Top 10 Esta semana, os Deftones ocupam os seis primeiros lugares na parada Hot Hard Rock Songs. "Infinite Source" estreia em 1º lugar, enquanto "My Mind Is a Mountain" e "Milk of the Madonna" sobem para os 2º e 3º lugares, respetivamente. As novas faixas "I Think About You All the Time", "Ecdysis" e "Locked Club" começam nos 4º, 5º e 6º lugares, respetivamente. Deftones Juntam-se a Uma Lista Muito Curta A Billboard relata que os Deftones são agora apenas o terceiro ato na história a ocupar um top seis inteiro de uma só vez. O Linkin Park tornou-se o primeiro a fazê-lo quando o álbum de regresso do grupo, From Zero, chegou em novembro passado, com o grupo vencedor de Grammy preenchendo todo o top 10 de uma só vez. Sleep Token Conseguiu o Mesmo Feito A conquista, que nunca tinha sido alcançada antes de novembro de 2024,...
Robinhood entra no S&P 500 ao lado da AppLovin, Emcor

Robinhood entra no S&P 500 ao lado da AppLovin, Emcor

O post Robinhood Entra no S&P 500 Junto com AppLovin, Emcor apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques Principais Robinhood entra no S&P 500, aumentando a liquidez e reconhecimento. AppLovin e Emcor substituem MarketAxess, Caesars, Enphase. Ações da Robinhood sobem 7% após o horário de negociação com o anúncio. Robinhood Entra no S&P 500: O Que Isso Significa A plataforma de negociação Robinhood Markets Inc. entrará oficialmente no índice de ações S&P 500 em 22 de setembro de 2025, marcando um ponto de viragem importante para uma empresa que ganhou fama durante o boom de investidores de retalho na pandemia. A atualização foi confirmada pelo S&P Dow Jones Indices e reportada pela Bloomberg. Junto com a Robinhood, a AppLovin Corp. e a Emcor Group Inc. também serão adicionadas, substituindo a MarketAxess Holdings Inc., Caesars Entertainment Inc. e Enphase Energy Inc. Ações da Robinhood Sobem Após a Notícia O anúncio impulsionou imediatamente a confiança dos investidores. As ações da Robinhood subiram mais de 7% nas negociações após o horário normal. A AppLovin subiu 7,5%, enquanto a Emcor ganhou 2,5%. Robinhood Markets Inc HOOD. Fonte: CNBC/Nasdaq Fundada em 2013 por Vlad Tenev e Baiju Bhatt, a Robinhood revolucionou o investimento com a sua negociação sem comissões e aplicação fácil de usar. A plataforma tornou-se um nome familiar durante a febre das "meme stocks" da GameStop e AMC. Por Que a Inclusão da Robinhood É Importante A Robinhood ganha maior liquidez e visibilidade, já que fundos de índice e pensões agora incluirão automaticamente as suas ações. A empresa junta-se a outros players focados em cripto já no índice, como a Coinbase Global Inc. e a Block Inc. Esta inclusão pode ajudar a ampliar a sua base de investidores e fortalecer a credibilidade a longo prazo. A Robinhood gere biliões em ativos de clientes em ações, opções e criptomoedas. A sua entrada no S&P 500 não só valida a presença da empresa no mercado, mas também reflete como a negociação de retalho e a adoção de cripto remodelaram as finanças modernas. Em maio, a Coinbase tornou-se a primeira exchange de cripto a ser adicionada ao S&P 500, sinalizando ainda mais a mudança de Wall Street em direção aos ativos digitais. Fonte: https://coinpaper.com/10915/robinhood-finally-makes-it-into-the-s-and-p-500-after-years-of-waiting
O sentimento do Pi Network arrefece à medida que os traders preferem Rollblock para um caminho mais limpo de 50x antes de 2025

O sentimento do Pi Network arrefece à medida que os traders preferem Rollblock para um caminho mais limpo de 50x antes de 2025

O post Sentimento do mercado da Pi Network Esfria Enquanto Traders Preferem Rollblock Para Um Caminho Mais Limpo de 50x Antes de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Os mercados cripto estão agitados agora sobre a Pi Network e Rollblock, dois projetos em estágios muito diferentes de sua jornada. A Pi Network há muito promete um avanço, mas a Rollblock já está entregando resultados tangíveis em GambleFi e está sendo apontada para uma valorização de 50x este ano. O Sentimento do mercado está mudando em direção à Rollblock se tornando o definidor de ritmo da nova bull run. Rollblock (RBLK): Totalmente Auditado E Regulamentado Para Crescimento Rollblock (RBLK) surgiu como um dos principais projetos cripto de 2025, com uma plataforma de jogos Web3 funcional que inclui milhares de jogos dinâmicos alimentados por IA, poker com dealer ao vivo, blackjack e apostas esportivas. Toda atividade é garantida de forma transparente no Ethereum, assegurando que cada pagamento e aposta seja validado na blockchain. Diferentemente de muitas novas criptomoedas que negociam apenas com promessas, Rollblock é auditado, licenciado pela Anjouan Gaming e totalmente regulamentado para fornecer segurança e confiança. Sua tokenomics deflacionária se destaca em um mercado lotado: Cada semana, até 30% da receita é usada para recompra de RBLK, 60% dos quais são queimados para sempre para reduzir o fornecimento, enquanto 40% financia recompensas de staking de até 30% de APY. Isso faz do RBLK uma das melhores criptomoedas para investir para aqueles que desejam uma mistura de crescimento e recompensas recorrentes. Os detentores se beneficiam através de rakebacks, bônus VIP e receitas compartilhadas, alinhando incentivos de investidores de longo prazo com crescimento orgânico da plataforma. Mais de $15 milhões em apostas já realizadas 83% dos tokens vendidos na pré-venda a $0,068 Adotantes iniciais com valorização de 500% com listagens à frente A pré-venda arrecadou $11,5 milhões, restam apenas 24 dias Um bônus de 20% ainda está ativo para compradores hoje Um tweet recente chamou o token de pré-venda de "seu passe VIP para o futuro dos jogos online", destacando o quanto este projeto se sente diferente dos lançamentos especulativos. Crypto Octo explicou por que a auditoria da Rollblock...
