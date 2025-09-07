Preço da Pi Coin enfrenta queda catastrófica e Bitcoin não pode salvá-la

O post "O Preço da Pi Coin Enfrenta Queda Catastrófica e o Bitcoin Não Pode Salvá-la" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Pi Coin não conseguiu manter sua recuperação nos últimos dias, deixando os investidores cada vez mais céticos quanto às suas perspectivas de curto prazo. Apesar do Bitcoin se manter estável acima de $110.000, o descolamento da Pi Coin do mercado mais amplo torna seu declínio mais provável de continuar. Pi Coin Tem Muito Trabalho Pela Frente A correlação entre Pi Coin e Bitcoin está atualmente em apenas 0,12, sinalizando que a altcoin não está mais acompanhando os movimentos da maior criptomoeda do mundo. Esta divergência crescente é preocupante, especialmente quando o Bitcoin mostra sinais de estabilidade. Patrocinado Patrocinado O desacoplamento da Pi Coin do Bitcoin é contraproducente em um momento em que o BTC se mantém firme acima de $110.000, um nível de suporte crucial. Em vez de se beneficiar da força do Bitcoin, a fraqueza da Pi Coin sinaliza a erosão da confiança dos investidores, tornando o risco de um declínio adicional mais aparente. Quer mais insights sobre tokens como este? Inscreva-se na Newsletter Diária de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya aqui. Correlação da Pi Coin com o Bitcoin. Fonte: TradingView Os indicadores técnicos também sugerem que a volatilidade da Pi Coin pode aumentar em breve. O Indicador de Momentum de Squeeze está piscando pontos pretos, um sinal de que um squeeze está se formando. Quando isso for liberado, a ação do preço poderá experimentar movimentos bruscos dependendo da direção mais ampla do mercado. Dado o ambiente baixista, um pico de volatilidade provavelmente aceleraria o declínio da Pi Coin em vez de desencadear uma recuperação. Sem entradas mais fortes ou sentimento de investidor favorável, o próximo squeeze pode se tornar um fator-chave empurrando o token para mais perto de novas mínimas. Indicador de Momentum de Squeeze da Pi Coin. Fonte: TradingView O Preço da PI Precisa de Ajuda O preço da Pi Coin está atualmente sendo negociado a $0,345, mantendo-se logo acima do suporte crucial de $0,344. Por enquanto, a resiliência de curto prazo da altcoin depende da manutenção deste nível, mas os sinais do mercado sugerem que isso pode não durar muito mais. Se o suporte falhar, o preço da Pi Coin poderá escorregar para $0,334 e cair em direção à sua mínima histórica...