2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin poderá proporcionar um ROI de 25x até 2026 enquanto VET e WLD ganham apoio de Analistas

Bitcoin poderá proporcionar um ROI de 25x até 2026 enquanto VET e WLD ganham apoio de Analistas

O post Bitcoin Pode Entregar 25x ROI até 2026 enquanto VET e WLD Ganham Apoio de Analistas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas permanecem em foco enquanto analistas preveem um novo superciclo para ativos digitais. Bitcoin lidera o caminho, VeChain e Worldcoin ganham novo apoio, e MAGACOIN FINANCE é agora vista como uma das mais fortes novas oportunidades de altcoins. Caminho do Bitcoin Rumo a $200.000 Analistas da Bernstein acreditam que o Bitcoin pode ser negociado entre $150.000 e $200.000 dentro do próximo ano. Eles esperam que esta corrida se estenda até 2027, o que seria mais longo que os ciclos anteriores de quatro anos. A previsão vem depois que o Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de $124.457 em agosto antes de recuar para cerca de $107.000. Enquanto esta correção preocupou alguns, analistas argumentam que oscilações de preço são comuns em tendências de alta de longo prazo no mercado. A adoção institucional é um grande impulsionador desta previsão. Mudanças políticas nos EUA sob a administração Trump adicionaram à perspectiva, incluindo permitir criptomoedas em planos de aposentadoria 401(k). Isso abre a porta para milhões de novos participantes. Ao mesmo tempo, clareza regulatória está sendo introduzida. O presidente da SEC Paul Atkins lançou o "Projeto Cripto" para simplificar regras para ativos digitais, enquanto o novo GENIUS Act estabelece uma estrutura federal para stablecoins lastreadas em dólar. Essas mudanças podem ajudar a sustentar o crescimento no mercado, tornando o Bitcoin uma das melhores criptomoedas para comprar com vista para 2026. Atualização do VeChain VET Desperta Otimismo dos Analistas VeChain (VET) está ganhando atenção após sua atualização Hayabusa, que foi aprovada com 98% dos votos da comunidade. Esta atualização reformula o modelo de staking do projeto, tornando as recompensas mais sustentáveis e alinhando os detentores de longo prazo com o crescimento da rede. O analista Michaël van de Poppe chamou o VeChain de "em seu radar", sugerindo uma quebra como o próximo movimento. VET atualmente é negociado perto de $0,024 após uma grande correção, mas analistas veem espaço para ganhos em direção a $0,12 no próximo ciclo. Com o foco do VeChain na inovação da cadeia de suprimentos e atualizações recentes, analistas argumentam que...
NEAR
NEAR$2.451+3.63%
Worldcoin
WLD$1.01+9.18%
Sidekick
K$0.03192+11.18%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:59
Compartilhar
A identidade baseada em blockchain pode ajudar os RH a navegar por candidaturas geradas por IA

A identidade baseada em blockchain pode ajudar os RH a navegar por candidaturas geradas por IA

O post Identidade Baseada em Blockchain Pode Ajudar RH a Navegar por Candidaturas Geradas por IA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Opinião de: Ignacio Palomera, cofundador e CEO da Bondex O panorama global de contratação está mudando rapidamente. Os candidatos a emprego de hoje estão cada vez mais recorrendo à IA generativa para redigir cartas de apresentação, personalizar currículos e até simular preparação para entrevistas. Agentes de IA estão se candidatando automaticamente, IA generativa está redigindo candidaturas personalizadas em escala, e ferramentas de candidatura automática por IA permitem que candidatos se apliquem a milhares de vagas em minutos. Os empregadores estão inundados com candidaturas que parecem polidas, persuasivas e personalizadas — mas frequentemente carecem de qualquer sinal real de esforço, capacidade ou autenticidade. Quando qualquer pessoa pode produzir uma candidatura polida e de alta qualidade com apenas alguns prompts de IA, a tradicional carta de apresentação — antes vista como uma chance de se destacar e mostrar intenção real — torna-se uma mercadoria. Deixa de sinalizar esforço ou entusiasmo e começa a parecer mais com uma saída padronizada. Os gerentes de contratação agora estão olhando para caixas de entrada cheias de candidaturas elegantes e personalizadas que parecem estranhamente semelhantes. E é aí que o verdadeiro problema surge: Se todos parecem qualificados no papel, como você pode dizer quem tem as habilidades e sabe como manipular um prompt? Não se trata de quem escreve melhor, mas de quem pode provar que consegue entregar no mundo real. Um sistema frágil de confiança piora com a IA A contratação tradicional há muito depende de sinais baseados em confiança, como currículos, referências e diplomas, mas estes sempre foram proxies fracos. Títulos podem ser inflacionados, educação exagerada e trabalhos anteriores superestimados. A IA confunde ainda mais as coisas, ocultando afirmações não verificáveis em eloquência artificial. Para indústrias de ritmo acelerado e nativas do trabalho remoto, como cripto ou ecossistemas descentralizados de organizações autônomas, os riscos são ainda maiores, já que raramente há tempo para diligência prévia profunda. A confiança é estendida rapidamente e muitas vezes informalmente — arriscado em um ambiente pseudônimo e global. Mais ferramentas de RH ou detecção de IA não resolverão isso. O que é necessário é um sistema mais forte...
Prompt
PROMPT$0.093+3.79%
Threshold
T$0.0133+9.64%
RealLink
REAL$0.07124+1.61%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:56
Compartilhar
Fornecimento ilíquido de Bitcoin atinge recorde de 14,3M enquanto detentores de longo prazo continuam a acumular

Fornecimento ilíquido de Bitcoin atinge recorde de 14,3M enquanto detentores de longo prazo continuam a acumular

O post Fornecimento Ilíquido de Bitcoin Atinge Recorde de 14,3M enquanto Detentores de Longo Prazo Continuam a Acumular apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fornecimento ilíquido de Bitcoin—a porção de moedas mantidas por entidades com pouco histórico de gastos—subiu para um novo recorde histórico, ultrapassando 14,3 milhões de BTC no final de agosto, segundo a Glassnode. Com 19,9 milhões de BTC atualmente em circulação, cerca de 72% do suprimento total está agora ilíquido, mantido por entidades como detentores de longo prazo e investidores de cold storage. Este crescimento destaca uma tendência sustentada de acumulação, mesmo durante a recente volatilidade do mercado. Em meados de agosto, o bitcoin atingiu uma máxima histórica de $124.000 antes de recuar aproximadamente 15%. Apesar do recuo de preço, o fornecimento ilíquido continuou a aumentar, mostrando que os detentores permanecem inabaláveis diante de correções de curto prazo. Apenas nos últimos 30 dias, a mudança líquida no fornecimento ilíquido aumentou em 20.000 BTC, sublinhando a convicção persistente dos investidores. O aumento contínuo nesta categoria sugere uma dinâmica de fornecimento mais restrita que poderia preparar o terreno para um renovado momentum assim que o sentimento se recuperar. Por enquanto, a tendência reflete a crescente confiança no bitcoin como reserva de valor de longo prazo. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/07/bitcoin-illiquid-supply-hits-record-14-3m-as-long-term-holders-continue-to-accumulate
ChangeX
CHANGE$0.00164136+6.93%
Bitcoin
BTC$113,717.36+1.60%
Sunrise Layer
RISE$0.009509+1.78%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:44
Compartilhar
O Fed como fonte de crescimento económico é uma ilusão monstruosa

O Fed como fonte de crescimento económico é uma ilusão monstruosa

A publicação "O Fed Como Fonte de Crescimento Económico É uma Ilusão Monstruosa" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. WASHINGTON, DC – 08 DE NOVEMBRO: O Presidente do Fed Jerome Powell prepara-se para fazer declarações na Conferência do Centenário da Divisão de Pesquisa e Estatística do Federal Reserve em 08 de novembro de 2023 em Washington, DC. Observadores do mercado e formuladores de políticas estão a ouvir atentamente Powell para indicações sobre se o Fed precisaria aumentar ainda mais as taxas para reduzir a inflação. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images "Confio que nunca perderá de vista o facto de que milhões de americanos dependem do Fed continuar a apoiar a recuperação da economia." Estas são as palavras do Representante Democrata James Clyburn ao Presidente do Fed Jerome Powell numa audiência de 2021. A citação vem por cortesia de Allysia Finley do Wall Street Journal. Finley está a destacar como os Democratas são situacionais em relação à chamada "independência" do Fed. De repente, torna-se significativo para eles quando não são eles a importunar o banco central por qualquer sustento económico que achem que o Fed pode fornecer. O que é uma forma longa de dizer que, embora logicamente não houvesse protestos dos Democratas quando Clyburn pressionou Powell em 2021, o ruído sobre a importância da independência do Fed por vezes tem qualidades ensurdecedoras em 2025, enquanto o Presidente Trump e os seus partidários pressionam o Fed para supostamente melhorar as coisas. Digamos apenas que ambos os lados estão sem esperança. Realmente, como esquecemos rapidamente, os Republicanos em particular, que o governo não tem recursos. E que só tem recursos na medida em que os produtores reais têm menos. O que exige repensar a exigência velada de Clyburn dirigida a Powell em 2021 em relação ao que os Republicanos estão a dizer agora. Mesmo antes do fraco relatório de emprego de sexta-feira, os Republicanos dentro e fora da administração, e até ao Tesouro dos EUA e à Casa Branca, estavam a exigir cortes nas taxas do Fed...
Union
U$0.007349+3.08%
Whiterock
WHITE$0.0002168-0.32%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.143+2.69%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:40
Compartilhar
Vencedores no Texas e Missouri dividem jackpot de $1,78 mil milhões da Powerball

Vencedores no Texas e Missouri dividem jackpot de $1,78 mil milhões da Powerball

O post Ganhadores no Texas e Missouri Dividem Jackpot de $1,78 Mil Milhões da Powerball apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Dois bilhetes vencedores da Powerball foram vendidos no Missouri e Texas no sábado, o que significa que dois jogadores sortudos irão dividir $1,78 mil milhões em prémios—o segundo maior jackpot na história da loteria. Os vencedores escolherão entre $895 milhões em pagamentos anualizados ou uma quantia única de $410 milhões—mas levarão para casa menos após os impostos. Getty Images Factos Principais Esta é uma notícia de última hora e será atualizada. Fonte: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/two-winners-will-split-second-largest-powerball-jackpot-in-history/
BRC20.COM
COM$0.01249+23.57%
MetaDOS
SECOND$0.0000086-1.14%
Overtake
TAKE$0.28512+19.68%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:37
Compartilhar
Preço da Pi Coin enfrenta queda catastrófica e Bitcoin não pode salvá-la

Preço da Pi Coin enfrenta queda catastrófica e Bitcoin não pode salvá-la

O post "O Preço da Pi Coin Enfrenta Queda Catastrófica e o Bitcoin Não Pode Salvá-la" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Pi Coin não conseguiu manter sua recuperação nos últimos dias, deixando os investidores cada vez mais céticos quanto às suas perspectivas de curto prazo. Apesar do Bitcoin se manter estável acima de $110.000, o descolamento da Pi Coin do mercado mais amplo torna seu declínio mais provável de continuar. Pi Coin Tem Muito Trabalho Pela Frente A correlação entre Pi Coin e Bitcoin está atualmente em apenas 0,12, sinalizando que a altcoin não está mais acompanhando os movimentos da maior criptomoeda do mundo. Esta divergência crescente é preocupante, especialmente quando o Bitcoin mostra sinais de estabilidade. Patrocinado Patrocinado O desacoplamento da Pi Coin do Bitcoin é contraproducente em um momento em que o BTC se mantém firme acima de $110.000, um nível de suporte crucial. Em vez de se beneficiar da força do Bitcoin, a fraqueza da Pi Coin sinaliza a erosão da confiança dos investidores, tornando o risco de um declínio adicional mais aparente. Quer mais insights sobre tokens como este? Inscreva-se na Newsletter Diária de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya aqui. Correlação da Pi Coin com o Bitcoin. Fonte: TradingView Os indicadores técnicos também sugerem que a volatilidade da Pi Coin pode aumentar em breve. O Indicador de Momentum de Squeeze está piscando pontos pretos, um sinal de que um squeeze está se formando. Quando isso for liberado, a ação do preço poderá experimentar movimentos bruscos dependendo da direção mais ampla do mercado. Dado o ambiente baixista, um pico de volatilidade provavelmente aceleraria o declínio da Pi Coin em vez de desencadear uma recuperação. Sem entradas mais fortes ou sentimento de investidor favorável, o próximo squeeze pode se tornar um fator-chave empurrando o token para mais perto de novas mínimas. Indicador de Momentum de Squeeze da Pi Coin. Fonte: TradingView O Preço da PI Precisa de Ajuda O preço da Pi Coin está atualmente sendo negociado a $0,345, mantendo-se logo acima do suporte crucial de $0,344. Por enquanto, a resiliência de curto prazo da altcoin depende da manutenção deste nível, mas os sinais do mercado sugerem que isso pode não durar muito mais. Se o suporte falhar, o preço da Pi Coin poderá escorregar para $0,334 e cair em direção à sua mínima histórica...
NEAR
NEAR$2.451+3.63%
Threshold
T$0.0133+9.64%
Bitcoin
BTC$113,717.36+1.60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:36
Compartilhar
Conseguirá a ADA fazer holding acima dos 0,80$?

Conseguirá a ADA fazer holding acima dos 0,80$?

O post Pode a ADA Manter-se Acima de $0,80? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Consolidação do Mercado Cripto O mercado de criptomoedas como um todo entrou num período de consolidação. O gráfico da capitalização total do mercado mostra uma estagnação logo abaixo da marca de $4 trilhões após atingir o pico em meados de agosto. Os traders permanecem cautelosos enquanto as condições globais pesam sobre os ativos de risco. Este movimento lateral, embora frustrante para traders de momentum, frequentemente precede grandes rupturas e proporciona configurações para que as altcoins superem o desempenho. Capitalização total do mercado em USD – TradingView Estabilidade do Bitcoin Acima de $110K O Bitcoin ($BTC) mantém-se firme acima do nível de $110.000, após recuar dos máximos próximos a $120.000. Embora o BTC já não suba agressivamente, sua consolidação sinaliza que o suporte está se formando. Historicamente, estes períodos calmos na ação de preço do Bitcoin frequentemente levam à rotação de liquidez para altcoins, desencadeando novas altas. Enquanto o BTC permanecer acima de $110K, altcoins como Cardano ($ADA) poderiam encontrar espaço para testar níveis mais altos. Gráfico BTC/USD dos últimos 6 meses – TradingView Análise de Preço da Cardano A $Cardano (ADA) está atualmente sendo negociada a $0,82, mostrando resiliência após um forte salto em agosto. No gráfico, vários níveis-chave se destacam: Resistência imediata: $0,83–$0,85 (SMA de 50 dias em $0,83 e barreira horizontal). Suporte chave: $0,72 (SMA de 200 dias) e $0,62 como uma rede de segurança mais profunda. Risco crítico de queda: $0,55, que permanece como o último suporte forte do início deste ano. Gráfico diário ADA/USD – TradingView O RSI está em torno de 49, mostrando momentum neutro, nem sobrecomprado nem sobrevendido. Isso sugere que a ADA poderia oscilar em qualquer direção dependendo das indicações mais amplas do mercado. Perspectiva de Curto Prazo No curto prazo, a ADA enfrenta resistência em $0,85. Uma ruptura acima deste nível poderia desencadear um movimento em direção a $1,00, com potencial de alta mais forte para $1,20 se o momentum continuar. No entanto, falha em ultrapassar $0,85 arrisca um recuo para a zona de $0,72–$0,73. Perspectiva de Médio Prazo Olhando mais adiante, se o Bitcoin mantiver a estabilidade acima de $110K e o mercado de altcoins se fortalecer, a ADA...
NEAR
NEAR$2.451+3.63%
Bitcoin
BTC$113,717.36+1.60%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002913+3.81%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:30
Compartilhar
Bitcoin ganha força enquanto o mercado aguarda

Bitcoin ganha força enquanto o mercado aguarda

O post Bitcoin Ganha Tração enquanto o Mercado Aguarda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas está a testemunhar uma recuperação subtil à medida que o Bitcoin ultrapassa a marca dos $111.300, levando a pequenos ganhos para as altcoins entre 1-2%. A atenção dos investidores está concentrada nos próximos dados de inflação, antecipando informações sobre os potenciais ajustes de taxa da Reserva Federal. Continue a Ler: Bitcoin Ganha Tração enquanto o Mercado Aguarda Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-traction-while-market-waits
BRC20.COM
COM$0.01249+23.57%
GAINS
GAINS$0.02339+11.01%
LayerNet
NET$0.00006804-5.09%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:29
Compartilhar
Expectativa de corte na taxa da Fed molda perspectiva do mercado de ações dos EUA

Expectativa de corte na taxa da Fed molda perspectiva do mercado de ações dos EUA

O post Expectativa de Corte na Taxa do Fed Molda Perspectiva do Mercado de Ações dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Reserva Federal prepara-se para potencial corte na taxa em meio a sinais económicos. Estabilidade do mercado depende da próxima divulgação de dados do IPC. Traders de opções preparam-se para sessão crucial do mercado dos EUA. O corte na taxa antecipado da Reserva Federal para setembro está avançando, influenciado por números fracos de emprego nos EUA, enquanto os traders se preparam para a divulgação do IPC na quinta-feira. Espera-se estabilidade do mercado apesar da potencial volatilidade dos dados de inflação, impactando ativos de risco como criptomoedas se os números excederem as previsões. Decisões do Fed e Implicações Económicas para Investidores As decisões da Reserva Federal têm os traders esperando um corte na taxa, após dados de desemprego sugerindo crescimento económico moderado. Especialistas destacaram a situação precária enquanto os dados do IPC se aproximam: "Quaisquer dados muito positivos ou muito negativos podem mudar a perspectiva do mercado", afirmou Eric Teal, CIO da Comerica Wealth Management. Expectativas de volatilidade contidas sublinham a cautela do mercado, refletida pelas projeções do S&P 500 de uma modesta oscilação de 0,7% após o IPC. No entanto, traders alertam para riscos potenciais caso os dados de inflação excedam as previsões, possivelmente levando a movimentos mais acentuados do mercado. Dados de inflação elevados poderiam provocar volatilidade no mercado, com implicações generalizadas para a estratégia económica dos EUA. Eric Teal observou que tais mudanças nos dados poderiam desencadear grandes ajustes na estratégia. Os traders já assimilaram completamente as potenciais ações do Fed, e os principais players antecipam mudanças modestas no mercado, a menos que surjam surpresas significativas na inflação. Círculos financeiros e insiders da indústria estão observando atentamente. Várias figuras proeminentes fizeram comentários cautelosos. Dominic Pappalardo da Morningstar destaca a expectativa generalizada de um corte na taxa. Como Jerome Powell, Presidente da Reserva Federal, sugeriu em seu discurso sobre política monetária, "Um ajuste na postura política do banco central 'pode ser justificado' dada a mudança no equilíbrio de riscos em relação ao mercado de trabalho." À medida que a situação se desenrola, traders e analistas continuam a monitorar os eventos em desenvolvimento. Dinâmica do Mercado Cripto em Meio à Mudança Económica Você sabia? Durante mudanças económicas passadas, a antecipação de cortes na taxa da Reserva Federal tem...
Prompt
PROMPT$0.093+3.79%
Union
U$0.007349+3.08%
Gearbox
GEAR$0.00391+0.74%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:15
Compartilhar
Dificuldade de Mineração do Bitcoin atinge novo recorde após ajuste recente

Dificuldade de Mineração do Bitcoin atinge novo recorde após ajuste recente

O post Dificuldade de Mineração do Bitcoin Atinge Novo Recorde Após Ajuste Recente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Ponto-chave 1 Ponto-chave 2 Ponto-chave 3 Em 7 de setembro de 2025, a dificuldade de mineração do Bitcoin foi ajustada na altura do bloco 913.248, aumentando 4,89% para um recorde de 136,04 T, de acordo com dados da CloverPool. Este ajuste sublinha a crescente competitividade e taxa de hash dentro da rede Bitcoin, impactando o envolvimento e a rentabilidade dos mineradores, mas não afetando diretamente outras criptomoedas ou mercados financeiros. Dificuldade de Mineração Aumenta 4,89% para Recorde de 136,04T A rede de mineração do Bitcoin experimentou um ajuste com a dificuldade aumentando 4,89% para 136,04T na altura do bloco 913.248. Os dados da CloverPool sublinham o aumento da capacidade computacional da rede, atingindo este pico recorde, o que indica maior participação dos mineradores e segurança da rede. A participação principal por pools de mineração proeminentes como F2Pool e Foundry USA continua a moldar este panorama. Com este aumento, o tempo médio de bloco alinha-se mais próximo do ideal de 10 minutos, refletindo o envolvimento dos mineradores. A mudança destaca um ambiente de mineração competitivo onde as taxas de hash disparam, indicando um ecossistema próspero. No entanto, este evento impulsionado pelo protocolo não estimulou reações notáveis de figuras influentes da indústria ou instituições financeiras, alinhando-se com as expectativas padrão para ajustes automáticos de protocolo. Nenhum líder ou especialista proeminente em criptomoedas comentou publicamente sobre esta mudança na dificuldade de mineração até agora. Bitcoin Negociado Acima de $111K Durante Aumento da Mineração Sabia? A dificuldade de mineração do Bitcoin ajusta-se aproximadamente a cada duas semanas para garantir que os blocos sejam minerados a uma taxa consistente. O Bitcoin (BTC) é atualmente negociado a $111.208,89, com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões e uma dominância de mercado de 57,86%, segundo o CoinMarketCap. O seu fornecimento circulante é de 19.917.421 de um máximo de 21.000.000. Os ajustes de preço nos últimos 90 dias mostram um aumento de 3,62%, com o volume de negociação recente de 24 horas diminuindo 37,34%. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 13:39 UTC em 7 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap De acordo com a Coincu, flutuações na dificuldade do Bitcoin podem influenciar significativamente as receitas dos mineradores,...
Threshold
T$0.0133+9.64%
ChangeX
CHANGE$0.00164136+6.93%
Bitcoin
BTC$113,717.36+1.60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.