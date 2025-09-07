Conseguirá a ADA fazer holding acima dos 0,80$?
O post Pode a ADA Manter-se Acima de $0,80? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Consolidação do Mercado Cripto O mercado de criptomoedas como um todo entrou num período de consolidação. O gráfico da capitalização total do mercado mostra uma estagnação logo abaixo da marca de $4 trilhões após atingir o pico em meados de agosto. Os traders permanecem cautelosos enquanto as condições globais pesam sobre os ativos de risco. Este movimento lateral, embora frustrante para traders de momentum, frequentemente precede grandes rupturas e proporciona configurações para que as altcoins superem o desempenho. Capitalização total do mercado em USD – TradingView Estabilidade do Bitcoin Acima de $110K O Bitcoin ($BTC) mantém-se firme acima do nível de $110.000, após recuar dos máximos próximos a $120.000. Embora o BTC já não suba agressivamente, sua consolidação sinaliza que o suporte está se formando. Historicamente, estes períodos calmos na ação de preço do Bitcoin frequentemente levam à rotação de liquidez para altcoins, desencadeando novas altas. Enquanto o BTC permanecer acima de $110K, altcoins como Cardano ($ADA) poderiam encontrar espaço para testar níveis mais altos. Gráfico BTC/USD dos últimos 6 meses – TradingView Análise de Preço da Cardano A $Cardano (ADA) está atualmente sendo negociada a $0,82, mostrando resiliência após um forte salto em agosto. No gráfico, vários níveis-chave se destacam: Resistência imediata: $0,83–$0,85 (SMA de 50 dias em $0,83 e barreira horizontal). Suporte chave: $0,72 (SMA de 200 dias) e $0,62 como uma rede de segurança mais profunda. Risco crítico de queda: $0,55, que permanece como o último suporte forte do início deste ano. Gráfico diário ADA/USD – TradingView O RSI está em torno de 49, mostrando momentum neutro, nem sobrecomprado nem sobrevendido. Isso sugere que a ADA poderia oscilar em qualquer direção dependendo das indicações mais amplas do mercado. Perspectiva de Curto Prazo No curto prazo, a ADA enfrenta resistência em $0,85. Uma ruptura acima deste nível poderia desencadear um movimento em direção a $1,00, com potencial de alta mais forte para $1,20 se o momentum continuar. No entanto, falha em ultrapassar $0,85 arrisca um recuo para a zona de $0,72–$0,73. Perspectiva de Médio Prazo Olhando mais adiante, se o Bitcoin mantiver a estabilidade acima de $110K e o mercado de altcoins se fortalecer, a ADA...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:30