Tether Confirma $8,61 Mil Milhões em Holdings de Bitcoin
A publicação "Tether Confirma Reservas de Bitcoin no Valor de $8,61 Mil Milhões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Tether mantém reservas significativas de Bitcoin, reforçando a sua estratégia de mercado. A Tether detém 77.447 BTC, avaliados em $8,61 mil milhões. As ações da Tether apoiam o valor do Bitcoin como reserva de valor corporativa. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou através das redes sociais que a maioria das suas reservas de Bitcoin, totalizando 77.447 BTC no valor de $8,61 mil milhões, estão diretamente armazenadas num endereço específico. Isto demonstra a contínua estratégia Bitcoin-first da Tether, influenciando a confiança dos investidores e potencialmente estabilizando o mercado de criptomoedas durante períodos voláteis. Estratégia de Reserva de Bitcoin de $8,61 Mil Milhões da Tether Confirmada A confirmação das significativas reservas de Bitcoin da Tether surge enquanto o CEO Paolo Ardoino reiterou a estratégia Bitcoin-first da empresa. Ardoino destacou anteriormente o foco da empresa em manter reservas de Bitcoin como parte da sua estratégia de tesouraria. O endereço de Bitcoin da Tether, bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4, contém 77.447 BTC, totalizando $8,61 mil milhões. Esta medida enfatiza o papel do Bitcoin como ativo estratégico para investimento institucional. Ardoino afirmou que a Tether continuaria a alocar lucros em Bitcoin e outros ativos como ouro, mantendo a sua postura de diversificação em meio às flutuações do mercado. "Estamos a construir o nosso negócio com uma ética Bitcoin-first, investindo em mineração, aproveitando a Rede Lightning e usando o Bitcoin como reserva de valor para o nosso balanço." — Paolo Ardoino, CEO, Tether As reações do mercado à divulgação da Tether têm sido monitorizadas de perto. O analista de criptomoedas Samson Mow observou que a estratégia de alocação transparente da Tether poderia melhorar a perceção de valor do Bitcoin, potencialmente influenciando positivamente o sentimento dos investidores. Análise do Preço do Bitcoin Durante a Divulgação das Reservas da Tether Sabia? A mudança estratégica da Tether para reservas diretas de Bitcoin reflete as suas táticas históricas de aproveitamento da tecnologia blockchain para fortalecer a liquidez e a diversificação de ativos. Esta abordagem de longa data tem influenciado consistentemente o envolvimento mais amplo do mercado com o Bitcoin. Os dados mais recentes do CoinMarketCap listam o preço do Bitcoin em $111.324,94, com uma capitalização de mercado de $2,22 biliões. O volume de negociação do Bitcoin em 24 horas atingiu $26,55 mil milhões, refletindo uma diminuição de 8,37%. Nos últimos 90 dias, o Bitcoin aumentou 3,25%,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:45