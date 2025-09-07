2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Czar da Fronteira diz que publicação de Trump sobre Departamento de Guerra dirigida a Chicago foi 'tirada de contexto'

Czar da Fronteira diz que publicação de Trump sobre Departamento de Guerra dirigida a Chicago foi 'tirada de contexto'

O post "Departamento de Guerra de Trump Dirigido a Chicago 'Tirado do Contexto'", diz Czar da Fronteira, apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque Tom Homan, czar da fronteira do Presidente Donald Trump, disse que o controverso post "Apocalypse Now" do presidente no Truth Social no sábado foi "tirado do contexto", dizendo à CNN's Jake Tapper que a administração apenas iria entrar em guerra com "cartéis criminosos" e "imigrantes ilegais" em Chicago, acrescentando que "a maioria das cidades santuário em todo o país" poderia esperar ver ações de aplicação da lei de imigração. A administração Trump planeia atacar 'cartéis criminosos' em Chicago, disse Tom Homan à CNN's Jake Tapper no domingo. Getty Images Factos Principais Esta é uma notícia em desenvolvimento e será atualizada. Fonte: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/tom-homan-says-trumps-apocalypse-now-post-directed-at-chicago-was-taken-out-of-context/
A que horas começa o Pré-show do Tapete Vermelho dos MTV VMAs? Como assistir

A que horas começa o Pré-show do Tapete Vermelho dos MTV VMAs? Como assistir

A publicação "A que horas começa o pré-show do tapete vermelho do MTV VMAs? Como assistir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NOVA IORQUE – 11 DE SETEMBRO: Sabrina Carpenter comparece ao MTV Video Music Awards 2024 na UBS Arena em 11 de setembro de 2024 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Jamie McCarthy/WireImage) WireImage A celebração do MTV Video Music Awards 2025 é domingo à noite, precedida por um pré-show do tapete vermelho na UBS Arena em Long Island, N.Y. O MTV VMAs 2025 será apresentado pelo ícone do rap e estrela da franquia NCIS, LL Cool J, e contará com apresentações ao vivo da principal indicada ao MTV VMA deste ano, Lady Gaga, bem como vários outros artistas, incluindo Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll e Busta Rhymes. Forbes 'Wednesday' Co-Creator sobre como o papel de Lady Gaga na 2ª temporada se materializou Por Tim Lammers Antes do MTV VMAs começar às 20:00 ET/17:00 PT na TV gratuita na CBS e em streaming no Paramount+ Premium, a ação começa com o pré-show do tapete vermelho do evento. O pré-show do tapete vermelho do MTV VMA 2025 começa às 19:00 ET/16:00 PT em cabo e satélite e será transmitido na MTV, BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land e VH1. O pré-show do tapete vermelho do MTV VMA será apresentado por Kevan Kenny e pela cantora e compositora Nessa. O pré-show também contará com KATSEYE apresentando suas músicas "Gnarly" e "Gabriela" do novo EP do grupo feminino de sucesso, Beautiful Chaos. Quais artistas estão concorrendo ao prêmio principal do MTV VMAs? O MTV Video Music Awards é votado pelos fãs. Os indicados deste ano para o principal prêmio da noite, Vídeo do Ano, são: "Brighter Days Ahead" – Ariana Grande "Birds of a Feather" – Billie Eilish "Not Like Us" – Kendrick Lamar "Die With a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "Manchild" –...
Previsão do Preço da Cardano Para 2025: Layer Brett Atrai Baleias de Olho em Retornos Previstos de 40x Este Mês

Previsão do Preço da Cardano Para 2025: Layer Brett Atrai Baleias de Olho em Retornos Previstos de 40x Este Mês

O post Previsão de Preço da Cardano Para 2025: Layer Brett Atrai Whales (Baleias) Visando Retornos Previstos de 40x Este Mês apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A mais recente previsão de preço da Cardano para 2025 aponta para crescimento, mas nada explosivo. O ecossistema da ADA ainda está em expansão e sua comunidade continua tão leal como sempre, mas o ritmo lento de desenvolvimento tem desgastado os investidores. A fundação é forte, mas a falta de urgência deixa a Cardano (ADA) lutando para empolgar traders que buscam oportunidades de movimento mais rápido. Ao mesmo tempo, o fluxo de capital está se direcionando para novas apostas. Layer Brett ($LBRETT), uma meme coin da Layer 2 do Ethereum, está agora atraindo whales que veem o potencial para retornos de 40x este mês. Por que o potencial da Cardano parece limitado A Cardano (ADA) construiu sua identidade sendo metódica e orientada por pesquisa. Isso lhe deu credibilidade no início, mas o mercado cripto não recompensa quem se move lentamente. Enquanto Solana, Ethereum Layer 2s e até tokens impulsionados por memes estão lançando atualizações e chamando atenção, a Cardano ainda parece estar atrás da curva. É por isso que a maioria das previsões de preço da Cardano para 2025 permanecem cautelosas. ADA pode subir com o mercado mais amplo, mas os analistas não veem o potencial explosivo que os traders esperam de tokens mais novos e rápidos. Para muitos, ADA passou de uma aposta de alto crescimento para uma posição de longo prazo mais lenta e estável. O novo ímã para o dinheiro das whales É por isso que investidores maiores estão de olho no Layer Brett ($LBRETT). Ainda em pré-venda, Brett tornou-se um dos tokens mais comentados nos círculos de negociação. As whales veem uma combinação que gostam: cultura de memes, escalabilidade da Layer 2 do Ethereum e enormes recompensas de staking que podem impulsionar retornos exponenciais. Enquanto Cardano parece um projeto de pesquisa de longo prazo, Brett oferece uma configuração de alto risco e alta recompensa que pode entregar resultados rapidamente. Por que as whales estão rotacionando capital As whales não estão se movendo às cegas. Elas estão identificando claras vantagens no Layer Brett: Infraestrutura da Layer 2 do Ethereum: transações instantâneas com taxas mínimas Energia meme-first: branding projetado para especulação viral Recompensas de staking antecipadas: 895% disponíveis para os primeiros participantes Timing perfeito: lançamento...
Desenvolvedor da Polygon chama World Liberty Financial de "o golpe de todos os golpes"

Desenvolvedor da Polygon chama World Liberty Financial de "o golpe de todos os golpes"

O post "Desenvolvedor da Polygon chama World Liberty Financial de 'golpe de todos os golpes'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O desenvolvedor da Polygon Bruno Skvorc atacou a World Liberty Financial (WLF) no sábado, acusando a empresa de roubar seus fundos. Em uma publicação no X, Skvorc escreveu: "...eles roubaram meu dinheiro, e porque é a família do @POTUS, não posso fazer nada a respeito." Skvorc foi um dos centenas de usuários, incluindo o fundador da Tron e investidor da WLF Justin Sun, cujos tokens foram congelados pela WLF. A empresa de finanças descentralizadas (DeFi) está intimamente ligada ao presidente dos EUA Donald Trump e sua família. Uma entidade de Trump possui 60% da WLF e ganha 75% da receita da venda de tokens. Os filhos de Trump, Eric e Donald Trump Jr., fazem parte da gestão da empresa. De acordo com uma estimativa publicada pela The New Yorker em agosto, a família Trump ganhou cerca de $412,5 milhões da WLF. Skvorc anexou a resposta por e-mail que recebeu da WLF à sua publicação no X, que observava que a empresa "não seria capaz de desbloquear" seus tokens. A empresa justificou o congelamento dos tokens "devido à exposição de alto risco na blockchain associada à" carteira de Skvorc. Desenvolvedor da Polygon comparou WLF à 'máfia dos novos tempos' Desde que a WLF começou a negociar em 1 de setembro, o protocolo bloqueou pelo menos 272 carteiras. Denunciando o protocolo como "o golpe de todos os golpes", Skvorc observou: "Esta é a máfia dos novos tempos. Não há ninguém para reclamar, ninguém para discutir, ninguém para processar. Simplesmente... é." Skvorc está longe de ser o único a criticar o congelamento de ativos da WLF. Em uma longa publicação no X na sexta-feira, Sun, que investiu $45 milhões na WLF no ano passado, afirmou que seus ativos foram "congelados sem razão". Além disso, Sun observou que uma grande marca financeira deve estar enraizada em "justiça, honestidade e sinceridade". E não "em ações unilaterais que congelam ativos de investidores", escreveu ele, acrescentando: "Tais...
Tether Confirma $8,61 Mil Milhões em Holdings de Bitcoin

Tether Confirma $8,61 Mil Milhões em Holdings de Bitcoin

A publicação "Tether Confirma Reservas de Bitcoin no Valor de $8,61 Mil Milhões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A Tether mantém reservas significativas de Bitcoin, reforçando a sua estratégia de mercado. A Tether detém 77.447 BTC, avaliados em $8,61 mil milhões. As ações da Tether apoiam o valor do Bitcoin como reserva de valor corporativa. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou através das redes sociais que a maioria das suas reservas de Bitcoin, totalizando 77.447 BTC no valor de $8,61 mil milhões, estão diretamente armazenadas num endereço específico. Isto demonstra a contínua estratégia Bitcoin-first da Tether, influenciando a confiança dos investidores e potencialmente estabilizando o mercado de criptomoedas durante períodos voláteis. Estratégia de Reserva de Bitcoin de $8,61 Mil Milhões da Tether Confirmada A confirmação das significativas reservas de Bitcoin da Tether surge enquanto o CEO Paolo Ardoino reiterou a estratégia Bitcoin-first da empresa. Ardoino destacou anteriormente o foco da empresa em manter reservas de Bitcoin como parte da sua estratégia de tesouraria. O endereço de Bitcoin da Tether, bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4, contém 77.447 BTC, totalizando $8,61 mil milhões. Esta medida enfatiza o papel do Bitcoin como ativo estratégico para investimento institucional. Ardoino afirmou que a Tether continuaria a alocar lucros em Bitcoin e outros ativos como ouro, mantendo a sua postura de diversificação em meio às flutuações do mercado. "Estamos a construir o nosso negócio com uma ética Bitcoin-first, investindo em mineração, aproveitando a Rede Lightning e usando o Bitcoin como reserva de valor para o nosso balanço." — Paolo Ardoino, CEO, Tether As reações do mercado à divulgação da Tether têm sido monitorizadas de perto. O analista de criptomoedas Samson Mow observou que a estratégia de alocação transparente da Tether poderia melhorar a perceção de valor do Bitcoin, potencialmente influenciando positivamente o sentimento dos investidores. Análise do Preço do Bitcoin Durante a Divulgação das Reservas da Tether Sabia? A mudança estratégica da Tether para reservas diretas de Bitcoin reflete as suas táticas históricas de aproveitamento da tecnologia blockchain para fortalecer a liquidez e a diversificação de ativos. Esta abordagem de longa data tem influenciado consistentemente o envolvimento mais amplo do mercado com o Bitcoin. Os dados mais recentes do CoinMarketCap listam o preço do Bitcoin em $111.324,94, com uma capitalização de mercado de $2,22 biliões. O volume de negociação do Bitcoin em 24 horas atingiu $26,55 mil milhões, refletindo uma diminuição de 8,37%. Nos últimos 90 dias, o Bitcoin aumentou 3,25%,...
Transferências de XRP da Ripple de $6 Mil Milhões e Hype de ETF, Bitcoin (BTC) Enfrenta Debate sobre Queda para $100.000, Shiba Inu (SHIB) Prepara-se para Rally em Setembro — Principais Notícias Cripto da Semana

Transferências de XRP da Ripple de $6 Mil Milhões e Hype de ETF, Bitcoin (BTC) Enfrenta Debate sobre Queda para $100.000, Shiba Inu (SHIB) Prepara-se para Rally em Setembro — Principais Notícias Cripto da Semana

O post $6 Biliões em Transferências de XRP da Ripple e Pré-hype de ETF, Bitcoin (BTC) Enfrenta Debate sobre Queda para $100.000, Shiba Inu (SHIB) Prepara-se para Rally em Setembro — Principais Notícias Cripto da Semana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ripple & XRP: transferências de $6 biliões, pré-hype de ETF e atividade recorde no mercado A Ripple e XRP tiveram uma semana movimentada marcada por grandes movimentações on-chain, especulações sobre ETF de XRP e nova atividade no ledger. Isto manteve a terceira maior criptomoeda nas manchetes como um dos ativos mais ativos no mercado. Pontos-chave: Um total de $6,08 biliões em desbloqueios de garantia com uma épica libertação de $830 milhões. As probabilidades de aprovação do ETF de XRP atingiram 94%, com sete registos pendentes com prazo em outubro. Os futuros de XRP atingiram $1 bilião em interesse aberto recorde. A criptomoeda disparou 44% para $6,57 biliões em volume diário com o preço a $2,84. O desbloqueio de garantia da Ripple em setembro foi massivo, com mais de $6,08 biliões em XRP movimentando-se entre carteiras. Numa série de desbloqueios, 500 milhões de XRP ($1,38 biliões), 300 milhões de XRP ($830 milhões) e 200 milhões de XRP ($553 milhões) foram movimentados on-chain. No final, 700 milhões de tokens foram enviados de volta para garantia, resultando numa libertação líquida de 300 milhões de XRP, no valor de cerca de $830 milhões no início da semana. Entretanto, a especulação sobre ETF de XRP está de volta ao centro das atenções. Dados da Polymarket colocam as probabilidades de aprovação em quase 94%, e registos para sete fundos diferentes ligados ao XRP estão agora no pipeline da SEC. Para Nate Geraci, um veterano de ETF que previu os lançamentos de ETFs de Bitcoin e Ethereum, as expectativas para a procura são muito baixas, já que a tração institucional já é visível na CME. Apenas em agosto, os futuros ligados ao XRP atingiram um marco sem precedentes, tornando-se os contratos mais rápidos a ultrapassar $1 bilião em interesse aberto. No entanto, os céticos apontam que grandes players como BlackRock e Fidelity evitaram o mercado de XRP, concentrando-se em vez disso no Bitcoin, Ethereum e mais recentemente Solana. A atividade do mercado apoiou o burburinho geral em torno da altcoin. No início de setembro, o volume diário de XRP disparou...
Goldman e T. Rowe assinam parceria de 1 mil milhões de dólares enquanto Wall Street visa dinheiro de reforma

Goldman e T. Rowe assinam parceria de 1 mil milhões de dólares enquanto Wall Street visa dinheiro de reforma

O post Goldman e T. Rowe assinam parceria de $1 bilhão enquanto Wall Street visa dinheiro de aposentadoria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Goldman Sachs está investindo até $1 bilhão por uma participação de 3,5% na gestora de ativos T. Rowe Price, confirmou a empresa na quinta-feira, de acordo com o Yahoo Finance. O objetivo é inundar o mercado de aposentadoria com acesso a ativos privados (coisas como imóveis, infraestrutura, crédito e private equity), itens que antes eram oferecidos apenas a investidores institucionais. Agora, o plano é disponibilizá-los para americanos comuns, especialmente aqueles que poupam para a aposentadoria. A parceria quer construir um sistema que permita que esses ativos alternativos fluam diretamente para as mãos de aposentados, patrocinadores de contas e consultores financeiros. O CEO da Goldman, David Solomon, disse que esta colaboração "representa nossa convicção em um legado compartilhado de sucesso na entrega de resultados para investidores". Ele também disse que com "décadas de liderança inovadora da Goldman em mercados públicos e privados" e a "expertise em investimento ativo" da T. Rowe, os clientes podem esperar melhor acesso a novas formas de poupar para a aposentadoria e construir riqueza. A T. Rowe Price viu suas ações subirem até 9% na sexta-feira após o anúncio. As ações da Goldman também subiram, mas em menor proporção. O CEO da T. Rowe, Rob Sharps, disse: "Como líder em aposentadoria, temos um histórico comprovado de usar nossa expertise para impulsionar soluções que ajudam nossos clientes a se prepararem com confiança, pouparem e viverem na aposentadoria." Goldman e T. Rowe preparam portfólios com marca conjunta Parte do plano conjunto inclui o lançamento de fundos com data-alvo que misturam ações públicas, títulos e ativos privados. Esses fundos híbridos devem ser lançados até meados do próximo ano. Isso traria investimentos privados diretamente para portfólios de aposentadoria de uma forma que realmente não existia antes. As duas empresas também querem lançar portfólios com marca conjunta e oferecer consultoria financeira, visando tanto investidores de alta renda quanto de patrimônio líquido elevado. Enquanto isso, apenas nesta quinta-feira, o Citigroup disse...
Métrica STH-SOPR do Bitcoin recupera nível crítico — Mais dor para os detentores de curto prazo?

Métrica STH-SOPR do Bitcoin recupera nível crítico — Mais dor para os detentores de curto prazo?

O post Métrica Bitcoin STH-SOPR Recupera Nível Crítico — Mais Dor Para os Detentores de Curto prazo? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin mostrou sinais de resiliência e força durante este fim de semana após enfrentar significativa pressão baixista. Na sexta-feira, 5 de agosto, a criptomoeda principal sofreu uma leve correção após a divulgação de dados de emprego mais fracos do que o esperado nos Estados Unidos. Embora o preço do Bitcoin tenha lutado para sair do seu atual estado instável, sua sustentação acima do nível psicológico de $110.000 mostra a atual resolução dos investidores. Os dados on-chain mais recentes sugerem que o mercado pode ter absorvido o excesso de pressão de venda e poderia estar recuperando momentum. O BTC Está Pronto Para Um Movimento Sustentado Para Cima? Numa publicação de 6 de setembro na plataforma X, o analista cripto pseudónimo Frank revelou uma mudança na atividade de um grupo-chave de investidores de Bitcoin nas últimas semanas. De acordo com o quant do mercado, os detentores de curto prazo de BTC (STH) (com participações de moedas com menos de 155 dias) estão começando a garantir alguns dos seus lucros. Esta observação on-chain é baseada na métrica Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH-SOPR), que avalia a proporção de rentabilidade dos outputs gastos (mantidos por mais de 1 hora mas menos de 155 dias). Este indicador fornece insights sobre se os STHs estão vendendo com lucro ou com prejuízo. Quando a métrica Bitcoin STH-SOPR tem um valor maior que 1, implica que os investidores de curto prazo estão vendendo com lucro. Por outro lado, um valor STH-SOPR menor que 1 sugere que os detentores de curto prazo estão capitulando e vendendo com prejuízo. Frank compartilhou que a métrica Bitcoin STH-SOPR voltou acima do nível crítico de 1 pela primeira vez em 20 dias. Isso significa que os investidores de curto prazo, que estavam ocupados vendendo com prejuízo nas últimas três semanas, agora estão de volta realizando lucros. Tipicamente, quando a métrica STH-SOPR está...
Peter Schiff critica o "desempenho lamentável" do Bitcoin contra o ouro: "Apenas 2% acima..."

Peter Schiff critica o "desempenho lamentável" do Bitcoin contra o ouro: "Apenas 2% acima..."

O post Peter Schiff critica o "desempenho lamentável" do Bitcoin em comparação com o ouro: "Apenas 2% acima..." apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais O recuo de mercado recente do Bitcoin desencadeou críticas renovadas de Peter Schiff, embora apoiadores apontem para ganhos de longo prazo e um aumento acentuado na relação BTC-ouro. O recuo recente do Bitcoin [BTC] do seu recorde histórico reacendeu críticas familiares do cético de longa data Peter Schiff. Depois de atingir o pico de $124.500, a maior criptomoeda do mundo caiu abaixo do limite de $120.000, levando Schiff a destacar seu desempenho inferior em comparação com o ouro. Seus comentários vieram enquanto o metal precioso registrava um novo recorde acima de $3.586. De fato, de acordo com dados da CoinMarketCap, o ouro subiu mais de 36% desde o início do ano e 42% nos últimos doze meses, enquanto o Bitcoin perdeu mais de 5% no último mês. Peter Schiff opina Aproveitando esta oportunidade, Schiff recorreu ao X e observou: "Cotado em ouro, desde que atingiu um máximo de cerca de 37,2 onças em 12 de agosto, o Bitcoin caiu 18%, apenas 2% acima do território oficial de mercado em baixa." Adicionando mais intriga, ele disse: "Na verdade, cotado em ouro, o Bitcoin está atualmente quase 16% abaixo do seu máximo de novembro de 2021. Como você concilia este desempenho lamentável com todo o hype?" Schiff argumentou que o declínio do Bitcoin prova ainda mais sua incapacidade de rivalizar com o ouro como um depósito de valor confiável. No entanto, nem todos concordaram com sua posição. Comunidade rejeita os comentários de Schiff Respondendo no X, um usuário chamado Adam Well desafiou a visão de Schiff, rejeitando a noção de que a ascensão do ouro automaticamente prejudica o potencial de longo prazo do Bitcoin. "O ouro é a proteção de ontem. O Bitcoin é o sistema de amanhã. A volatilidade de curto prazo não apaga uma mudança geracional." Ecoando sentimentos semelhantes, outro usuário do X, Brandon, acrescentou: "Você está certo - o mercado em alta deste ciclo mal começou." Alguns usuários foram ainda mais longe, tentando mudar a perspectiva de Schiff e apontaram: Fonte: Yohann/X Desempenho do Bitcoin Agora, enquanto a crítica de Schiff alimentou o debate, as métricas de desempenho mais amplas do Bitcoin...
Bitcoin enfrenta ameaça quântica: Potencial regresso de Nakamoto discutido

Bitcoin enfrenta ameaça quântica: Potencial regresso de Nakamoto discutido

O post Bitcoin Enfrenta Ameaça Quântica: Possível Retorno de Nakamoto Discutido apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A computação quântica representa desafios para a segurança do Bitcoin. Joseph Chalom especula que Satoshi Nakamoto pode retornar. 25% do Bitcoin em risco devido a endereços vulneráveis. Joseph Chalom da SharpLink Gaming sugere que Satoshi Nakamoto pode reaparecer se a segurança do Bitcoin for ameaçada pela computação quântica, discutido na Cimeira Quântica do Bitcoin em São Francisco. A ameaça da computação quântica destaca vulnerabilidades potenciais na criptografia central do Bitcoin, provocando discussões urgentes sobre suas futuras medidas de segurança e o papel dos fundos inativos. Avanços Quânticos Ameaçam 25% das Participações em Bitcoin A infraestrutura criptográfica do Bitcoin está em risco devido aos avanços na computação quântica. Joseph Chalom, Co-CEO da SharpLink Gaming, afirma que se uma ameaça se materializar, Satoshi Nakamoto pode surgir para orientar decisões de protocolo. Jameson Lopp e Daniel Bruno Corvelo Costa são figuras-chave na criação de estruturas resistentes à computação quântica, dada a ameaça iminente. Um hard fork pode ser necessário para proteger o Bitcoin, enquanto o congelamento de carteiras vulneráveis e inativas também está sendo considerado. Isso inclui aquelas ligadas a Satoshi Nakamoto, que atualmente compõem cerca de 25% do fornecimento de Bitcoin, deixando um valor substancial exposto. Jameson Lopp, CTO, Casa, "As assinaturas atuais do Bitcoin (ECDSA/Schnorr) serão um alvo tentador: qualquer UTXO que já tenha exposto sua chave pública na blockchain (aproximadamente 25% de todo o bitcoin) poderia ser roubado por um computador quântico criptograficamente relevante." A comunidade de criptomoedas está envolvida em um debate rigoroso. Figuras-chave propõem soluções variadas, sem consenso oficial ainda. Jameson Lopp enfatiza a ameaça à criptografia atual do Bitcoin, instando a necessidade de migração para salvaguardar esses ativos inativos. Mudanças Regulatórias e Soluções Urgentes por Especialistas de Topo Você sabia? Em 2018, uma vulnerabilidade no bug de inflação do Bitcoin (CVE-2018-17144) representou um risco criptográfico sem precedentes semelhante, marcado por uma resposta rápida da comunidade — embora nunca na escala de uma ameaça quântica. O Bitcoin (BTC) tem uma capitalização de mercado de $formatNumber(2214195308872, 2) com um volume de negociação...
