2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Chainlink Dá Passos Ousados no Fórum de Blockchain

Chainlink Dá Passos Ousados no Fórum de Blockchain

O post Chainlink Toma Medidas Ousadas em Fórum Blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Chainlink está fortalecendo sua posição no ecossistema blockchain ao focar em ativos reais (RWA) através dos seus serviços oracle. Como um jogador-chave na arena de criptomoedas, a Chainlink está atendendo às demandas de tokenização de instituições financeiras substanciais, aproveitando seu Protocolo de Interoperabilidade Cross-Chain (CCIP) entre outras inovações. Continue Lendo: Chainlink Toma Medidas Ousadas em Fórum Blockchain Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-takes-bold-steps-in-blockchain-forum
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:41
Compartilhar
Mais de 1 milhão em Bitcoin bloqueado em tesourarias enquanto instituições investem mil milhões de dólares

Mais de 1 milhão em Bitcoin bloqueado em tesourarias enquanto instituições investem mil milhões de dólares

A publicação Mais de 1 Milhão em Bitcoin Bloqueado em Tesourarias enquanto Instituições Investem $1 Bilhão apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Mais de 1 Milhão em Bitcoin Bloqueado em Tesourarias enquanto Instituições Investem $1 Bilhão Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Christian, um jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadenses, é movido pelo seu amor pela escrita e criptomoeda. Fora do trabalho, ele é um cozinheiro e cinéfilo que está constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/over-1-million-in-bitcoin-locked-in-treasuries-as-institutions-pour-in-1-billion/
BRC20.COM
COM$0,01249+%23,57
Sign
SIGN$0,04431+%5,07
mETHProtocol
COOK$0,010234+%6,18
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:26
Compartilhar
Mineradores de Bitcoin atingem dificuldade recorde em meio a baixos níveis de transação

Mineradores de Bitcoin atingem dificuldade recorde em meio a baixos níveis de transação

A publicação "Mineradores de Bitcoin Atingem Dificuldade Recorde Em Meio a Baixos Níveis de Transação" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A dificuldade da rede Bitcoin aumentou para um recorde acima de 136 trilhões, criando condições mais difíceis para mineradores que já lidam com receitas em queda. O ajuste, registrado na altura do bloco 913.248, marcou um aumento de 4% em relação aos 129,6 trilhões e estendeu uma sequência de cinco aumentos consecutivos desde junho, de acordo com dados do Mempool. Mineradores de Bitcoin Enfrentam Margens Apertadas Com Dificuldade Recorde E Rendimento Enfraquecido Este mecanismo é central para o design do Bitcoin. Os níveis de dificuldade são recalibrados a cada 2.016 blocos—aproximadamente uma vez a cada duas semanas—para manter a produção de blocos próxima à meta de dez minutos. Patrocinado Patrocinado Um aumento sinaliza que mais poder computacional se juntou à rede, enquanto uma queda reflete saídas de mineradores. Em ambos os casos, o ajuste garante estabilidade no ritmo de criação de novos blocos. Dificuldade de Mineração do Bitcoin. Fonte: Mempool Enquanto isso, o aumento do limite chega em um momento desafiador para os mineradores de Bitcoin. Dados do Hashrate Index mostram que o hashprice—o referencial para receita do minerador por unidade de poder computacional—caiu para cerca de $51. Esse nível é o mais fraco desde junho, destacando como a pressão sobre a receita está aumentando mesmo com a intensificação da competição. Índice Hashprice do Bitcoin. Fonte: Hashrate Index. De acordo com o Hashrate Index, os números de agosto destacaram essa pressão. Durante o mês, a média do hashprice do Bitcoin ao longo do período fixou-se em $56,44, cerca de 5% menor que julho. Ao mesmo tempo, a empresa observou que as taxas de transação do BTC ofereceram pouco ou nenhum suporte durante o período. O Hashrate Index apontou que os mineradores de BTC coletaram apenas 0,025 BTC por bloco em média—uma queda de 19,6% em relação a julho e o desempenho mais fraco desde o final de 2011. Em termos de dólares, isso se traduziu em $2.904 em receita média diária de taxas, quase 20% a menos mês a mês e o menor valor desde o início de 2013. Considerando o exposto, os mineradores de Bitcoin estão em uma situação difícil, já que a combinação de níveis recordes de dificuldade e fluxos de receita mais fracos deixa suas operações com margens apertadas.…
Bitcoin
BTC$113.658+%1,55
Sunrise Layer
RISE$0,009509+%1,78
Moonveil
MORE$0,026+%1,84
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:24
Compartilhar
E-mail falso do Rep. Moolenaar circulou enquanto as negociações comerciais entre Trump e China começavam na Suécia

E-mail falso do Rep. Moolenaar circulou enquanto as negociações comerciais entre Trump e China começavam na Suécia

A publicação "E-mail falso do Rep. Moolenaar circulou quando as negociações comerciais entre Trump e China começaram na Suécia" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Logo antes das negociações comerciais entre os EUA e a China começarem na Suécia em julho passado, um e-mail falso agitou as coisas em D.C. A equipe que trabalhava no comitê da Câmara lidando com a competição dos EUA com a China começou a receber perguntas estranhas. A confusão começou depois que escritórios de advocacia, grupos de lobby e agências dos EUA receberam um e-mail que parecia ter vindo do Rep. John Moolenaar. Pedia ideias sobre sanções que os legisladores poderiam usar contra Pequim. O problema é que Moolenaar nunca o enviou. O e-mail era totalmente falso. Mas chegou em um momento tenso, justamente quando a equipe de Trump estava se preparando para outra rodada de negociações sem saída com a China. De acordo com o Journal, os assessores não conseguiram descobrir quem estava por trás da mensagem falsa, mas o momento deixou todos nervosos. Alguém claramente queria jogar areia nas engrenagens enquanto os EUA e a China tentavam, mais uma vez, resolver sua confusão. Li Chenggang visita mas evita altos funcionários dos EUA Enquanto o e-mail falso de Moolenaar circulava por Washington, a China estava fazendo sua própria coisa silenciosa. Li Chenggang, um alto funcionário subordinado ao Vice-Primeiro-Ministro He Lifeng, voou para D.C. no final de agosto. Mas sua viagem não foi organizada pela Casa Branca. Nem sequer foi autorizada por pessoas de alto nível. Ele não se reuniu com o Secretário do Tesouro Scott Bessent ou com o Representante de Comércio Jamieson Greer. Em vez disso, reuniu-se com pessoas de menor escalão no Tesouro, Departamento de Comércio e USTR. "As reuniões não foram produtivas", disse uma pessoa próxima às negociações. Li manteve-se fiel ao roteiro habitual da China, cortar as tarifas e levantar as proibições de exportação de tecnologia dos EUA. Mas ele não ofereceu nada novo. A visita não fez avançar as negociações. Mostrou que Xi Jinping estava seguindo um manual: permanecer na sala, manter a aparência boa, mas não ceder nada. A mensagem de Xi era...
Chainbase
C$0,1143+%9,33
DAR Open Network
D$0,0232+%3,80
Threshold
T$0,01328+%9,48
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:58
Compartilhar
Super Pepe, Solargy ou Little Pepe?

Super Pepe, Solargy ou Little Pepe?

O post Super Pepe, Solargy, ou Little Pepe? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto O que antes parecia experimentos divertidos—meme coins, tokens com foco ecológico e projetos impulsionados pela cultura—estão agora moldando a direção da adoção popular. Tanto os recém-chegados quanto os investidores experientes estão fazendo a mesma pergunta: qual é a melhor cripto para comprar agora? Em 2025, o universo das criptomoedas transformou-se otimisticamente nos primeiros 3 meses em comparação com apenas alguns anos atrás, depois vimos uma pequena tendência de baixa, mas ainda assim a superestrela conseguiu manter valor de 100.000+ (BTC). Entre as escolhas que estão fazendo ondas estão Super Pepe, Solargy e Little Pepe. Cada uma vem com uma visão distinta, mecânicas diferentes e apelo único. Duas delas—Super Pepe e Solargy—estão atualmente em pré-venda, dando aos participantes iniciais a chance de se posicionarem antes que os mercados mais amplos percebam. Mas como você decide qual moeda merece sua atenção, e qual cripto comprar agora se você deseja tanto crescimento quanto relevância a longo prazo? Vamos desvendar cada projeto. Super Pepe: A Meme Coin com Ambições Sérias Super Pepe é mais do que apenas uma variação de um meme da internet, é um ecossistema cuidadosamente planejado construído para surfar na onda da popularidade do Pepe enquanto ela durar, e superar os ciclos de hype aos quais outras meme coins sucumbiram. Pontos Fortes 1. Nativo do Ethereum: Maior pool disponível de desenvolvedores, integrações e infraestrutura DeFi. 2. Escassez e Utilidade: Usaremos uma combinação de pré-vendas e aumento do preço dos tokens para justificar a fé dos apoiadores iniciais. Queimas de tokens e staking criam escassez, enquanto integrações com NFT proporcionam utilidade a longo prazo. 3. Identidade Cultural: Pepe não é mais só dele. Diferentemente daquelas meme coins que recuam quase assim que surgem, Super Pepe se baseia em um meme com poderosa longevidade viral. Por Que Isso Importa Uma forte comunidade de apoiadores já está se reunindo em torno da iniciativa, como evidenciado pelo Super...
Waves
WAVES$0,8278+%3,15
holoride
RIDE$0,000792+%4,62
Bitcoin
BTC$113.658+%1,55
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:55
Compartilhar
Quem vai atuar nos MTV VMAs de 2025? Aqui está o alinhamento completo de artistas

Quem vai atuar nos MTV VMAs de 2025? Aqui está o alinhamento completo de artistas

A publicação "Quem Vai Atuar no MTV VMAs 2025? Aqui Está a Lista Completa de Artistas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA – 16 DE JULHO: (Cobertura Exclusiva) Lady Gaga atua durante o início da digressão The MAYHEM Ball na T-Mobile Arena em 16 de julho de 2025 em Las Vegas, Nevada. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation O MTV Video Music Awards 2025 acontece hoje à noite na UBS Arena de Nova Iorque, reunindo as maiores estrelas da indústria para celebrar a melhor música e vídeos do ano. Continue a ler para ver a lista completa de artistas programados para subir ao palco. O rapper vencedor do Grammy, LL Cool J, está a regressar para apresentar os MTV VMAs depois de ter sido co-apresentador pela primeira vez em 2022. Este ano, a cerimónia será transmitida ao vivo na CBS pela primeira vez, bem como transmitida simultaneamente na MTV e em streaming no Paramount+. Forbes Como Assistir ao MTV Video Music Awards 2025 na TV por Cabo, Streaming e Gratuitamente Por Monica Mercuri Lady Gaga lidera as nomeações com 12 indicações, incluindo Artista do Ano, Melhor Álbum por Mayhem, e Melhor Direção, Melhor Direção Artística e Melhor Cinematografia pelo seu vídeo musical Abracadabra. O seu parceiro de dueto em Die With a Smile, Bruno Mars, segue de perto com 11 nomeações. Outros artistas de topo incluem Kendrick Lamar, com 10 indicações, ROSÉ e Sabrina Carpenter, com oito cada, e Ariana Grande e The Weeknd, com sete nomeações cada. Três ícones da música também serão homenageados pelas suas conquistas e apresentarão os seus êxitos de topo. Mariah Carey receberá o Prémio Vanguard, enquanto Busta Rhymes e Ricky Martin receberão o Prémio Visionário Rock the Bells e o Prémio Ícone Latino, respetivamente. Quem Vai Atuar no MTV VMAs 2025? LOS ANGELES, CALIFÓRNIA – 02 DE FEVEREIRO: Sabrina Carpenter atua no palco durante a 67ª Cerimónia Anual dos GRAMMY Awards na Crypto.com Arena em 02 de fevereiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia. (Foto de John Shearer/Getty Images for The Recording...
Threshold
T$0,01328+%9,48
Bellscoin
BELLS$0,149-%1,32
Streamflow
STREAM$0,05894-%0,11
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:46
Compartilhar
Novo aumento da produção da OPEC+ marca retorno de 1,66 milhões de barris de petróleo por dia

Novo aumento da produção da OPEC+ marca retorno de 1,66 milhões de barris de petróleo por dia

O post Novo Aumento da Produção da OPEC+ Marca o Retorno de 1,66 Milhões de Barris de Petróleo por Dia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um petroleiro transportando petróleo bruto no Porto de Qingdao na Província de Shandong, China, em 3 de agosto de 2025. (Foto: Costfoto) NurPhoto via Getty Images Um novo aumento na produção de petróleo pela OPEC+ enviou mais um sinal claro ao mercado internacional de petróleo bruto de que seu foco permanece firmemente em uma maior participação de mercado. Na sua reunião de domingo, oito membros da OPEC+, um grupo seleto de produtores de petróleo liderados pela Rússia e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC) liderada pela Arábia Saudita, optaram por aumentar seus níveis de produção coletiva para outubro em mais 137.000 barris por dia. O último aumento marca o retorno de 1,66 milhões de bpd de barris da OPEC+. É parte de uma tentativa do grupo de reverter cortes previamente acordados entre abril e novembro de 2023. Antes do acordo de domingo, a OPEC+ tinha duas vertentes declaradas de cortes - um corte de 1,65 milhões de bpd pelos oito membros, e um corte adicional de 2 milhões de bpd por todo o grupo em vigor até o quarto trimestre de 2026. No mês passado, a OPEC+ concordou em aumentar a produção de petróleo em 547.000 bpd para setembro. Isso após um aumento maior do que o esperado de 548.000 bpd para agosto e 411.000 bpd em maio, junho e julho, enquanto continua a avançar com a colocação de mais barris no mercado. Em um comunicado emitido pela OPEC, os produtores Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã citaram "fundamentos atuais saudáveis do mercado" como a razão para o último aumento. "Em vista de uma perspectiva econômica global estável e fundamentos atuais saudáveis do mercado, os oito países participantes decidiram implementar um ajuste de produção de 137.000 barris por dia dos 1,65 milhões de bpd de ajustes voluntários adicionais anunciados em abril de 2023", disse o comunicado. ForbesO Compromisso de Compra de Energia dos EUA de $250 Bilhões por Ano da UE Não Se SustentaPor Gaurav Sharma ForbesPode a Tesla de Elon Musk Agitar...
Threshold
T$0,01328+%9,48
Union
U$0,007347+%3,05
Seed.Photo
PHOTO$0,72-%10,00
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:40
Compartilhar
Ripple (XRP) Entregou Ganhos de 100x, Poderá a Mutuum Finance (MUTM) Ser o Próximo Token de Ruptura Abaixo de $1?

Ripple (XRP) Entregou Ganhos de 100x, Poderá a Mutuum Finance (MUTM) Ser o Próximo Token de Ruptura Abaixo de $1?

O post Ripple (XRP) Entregou Ganhos de 100x, Poderia Mutuum Finance (MUTM) Ser a Próxima Token de Ruptura Abaixo de $1? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) pode ser considerada uma das histórias de ruptura mais populares em cripto. Antes das suas subidas dramáticas, as participações de XRP por investidores iniciais multiplicaram-se bem mais de 100 vezes, transformando investimentos modestos em fortunas massivas. Embora XRP continue a permanecer entre os maiores participantes do mercado no mercado de ativos digitais hoje, a sua enorme capitalização de mercado torna tal crescimento fenomenal quase impossível. Por causa deste facto, os investidores estão à procura da próxima iniciativa baseada em utilidade, razoavelmente económica que possa replicar os ganhos originais do XRP. Um concorrente que já tem atraído atenção é Mutuum Finance (MUTM), um protocolo de empréstimo descentralizado que iniciou a sua pré-venda no início de 2025 e já mostra tração impressionante. A questão que muitas pessoas estão a fazer é; será MUTM a próxima token a cair abaixo de $1? História de Crescimento do XRP Para ver por que os investidores estão agora a considerar tokens mais recentes como MUTM, é útil discutir a história do XRP. A introdução do XRP permitiu à Ripple Labs posicionar-se entre a tecnologia blockchain e as finanças tradicionais, permitindo que transações transfronteiriças fossem concluídas em segundos a custos muito baixos. Durante o pico da corrida Bullish (altista/otimista) em 2017, XRP disparou para mais de $3 e proporcionou aos fundadores recompensas incríveis. Mais uma vez em 2020-2021, XRP tornou-se especialmente acentuado, mesmo face a obstáculos regulatórios, o que é um lembrete de que projetos claramente úteis não morrem numa crise e emergem em novos ciclos. Os primeiros participantes nas suas ondas desfrutaram de retornos massivos que estabeleceram XRP como uma das únicas tokens a proporcionar retornos de 100x. No entanto, podemos saltar para 2025, e devido ao seu tamanho puro, XRP não tem potencial de valorização. O seu valor de mercado é de dezenas de biliões, por isso múltiplos na casa dos três dígitos são provavelmente bastante exagerados. Embora XRP continue a ser um poderoso...
Waves
WAVES$0,8278+%3,15
CROSS
CROSS$0,14038+%0,36
XRP
XRP$2,5069+%1,46
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:22
Compartilhar
O drama da WLFI continua: É 'Este é o golpe de todos os golpes'?

O drama da WLFI continua: É 'Este é o golpe de todos os golpes'?

O post Drama da WLFI Continua: É 'Este É o Golpe de Todos os Golpes'? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Que semana. Se você achava que o mundo cripto era selvagem antes, o drama mais recente em torno da World Liberty Financial (WLFI) só leva isso ao próximo nível. O projeto de token com a marca Trump, o toque pessoal de Eric Trump, e centenas de milhões aparentemente presos no limbo viram muito drama esta semana. WLFI 'Roubou Meu Dinheiro': De Polygon ao POTUS Bruno Skvorc, um conhecido desenvolvedor da Polygon, não mediu palavras quando compartilhou sua experiência no X. Ele até marcou o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando: "Resumindo, eles roubaram meu dinheiro, e porque é a família do @POTUS, não posso fazer nada a respeito... Esta é a máfia da nova era. Não há ninguém para reclamar, ninguém para argumentar, ninguém para processar. Simplesmente... é. ESTE é o golpe de todos os golpes." Com sua acusação final, Bruno marcou o consultor da Paradigm e investigador on-chain ZachXBT para ajudar com sua situação. Ele resumiu ainda mais o que para muitos parece um déjà vu num espaço cripto ainda lidando com problemas de centralização e confiança. O problema? A carteira de Bruno foi sinalizada por suposta exposição de alto risco devido a 40 ETH via Tornado Cash, ligações indiretas com as exchanges russas sancionadas Garantex e Netex24, e um "wusd-dashboard que foi marcado como golpe pelo CA." Não exatamente a prova definitiva que você esperaria para tal congelamento. No entanto, na era da automação de conformidade, as sinalizações persistem e os ativos congelam. Às vezes é por razões tão tênues como estar "a oito saltos de distância" de atividades suspeitas. ZachXBT, sempre pragmático, opinou: "O problema é que na maioria das vezes a exposição de 'alto risco' está incorreta, então você não pode se tornar dependente de ferramentas de conformidade como equipe." Ele detalhou como revisões manuais de endereços sinalizados frequentemente revelam ferramentas de conformidade capturando mais falsos positivos do que verdadeiros atores maliciosos. Este é um risco real quando proibições gerais...
DAR Open Network
D$0,0232+%3,80
Threshold
T$0,01328+%9,48
RealLink
REAL$0,07118+%1,52
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:16
Compartilhar
Fundo tokenizado da Fidelity FDIT ultrapassa 200 milhões de dólares em AUM

Fundo tokenizado da Fidelity FDIT ultrapassa 200 milhões de dólares em AUM

O post Fundo Tokenizado da Fidelity FDIT Ultrapassa $200 Milhões em AUM apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O FDIT da Fidelity atinge $203 milhões, rivalizando com o BUIDL da BlackRock em fundos tokenizados. Implementado no Ethereum, respaldado por títulos do Tesouro dos EUA. Nenhum problema regulatório relatado; Fidelity mantém controles de conformidade. O fundo tokenizado on-chain da Fidelity, Fidelity Digital Interest Token, ultrapassou $203,7 milhões em ativos, destacando o crescente investimento institucional em ativos digitais no Ethereum. Este avanço sublinha uma mudança significativa em direção à finança baseada em blockchain, marcando a presença estratégica da Fidelity no panorama de ativos digitais junto a concorrentes como a BlackRock. O Crescimento do FDIT Desencadeia Corrida de Tokenização Blockchain O Digital Interest Token (FDIT) da Fidelity acumulou com sucesso um AUM de mais de $200 milhões, marcando sua emergência como uma presença formidável no campo das finanças digitais. Implementado na Blockchain Ethereum, o FDIT oferece resgate de nível institucional, respaldado por títulos do Tesouro dos EUA. A expansão da Fidelity para fundos on-chain indica uma mudança estratégica em direção aos ativos digitais. O lançamento do FDIT cria um cenário competitivo, desafiando os esforços de tokenização BUIDL da BlackRock em infraestrutura blockchain similar. Isso sinaliza o crescente interesse e migração de gestores de ativos tradicionais para explorar tecnologias blockchain e conectá-las com sistemas financeiros mais convencionais. Analistas financeiros e especialistas do setor apontam isso como um indicador de adoção institucional mais ampla. Notavelmente, a CEO da Fidelity, Abigail P. Johnson, enfatiza seu compromisso com a inovação baseada nas necessidades evolutivas dos clientes e na integração de ativos digitais. "Cada produto e serviço que construímos... está enraizado em ouvir nossos clientes e antecipar suas necessidades em evolução." Ethereum Hospeda Fundo Tokenizado de $203 Milhões da Fidelity Você sabia? O lançamento do FDIT da Fidelity e do BUIDL da BlackRock mostra a crescente tendência das finanças tradicionais de aproveitar a gestão de ativos on-chain, estabelecendo um precedente para futuras inovações financeiras. O Ethereum (ETH), que hospeda o FDIT, mantém um preço de mercado atual de $4.300,30, de acordo com o CoinMarketCap. A criptomoeda tem uma capitalização de mercado de $519,07 bilhões, capturando 13,52% de dominância de mercado. Nas últimas 24 horas, o volume de negociação do ETH atingiu $19,06 bilhões, com...
Union
U$0,007347+%3,05
Moonveil
MORE$0,026+%1,84
TAP Protocol
TAP$0,417+%3,99
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:15
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.