Fundo tokenizado da Fidelity FDIT ultrapassa 200 milhões de dólares em AUM
O post Fundo Tokenizado da Fidelity FDIT Ultrapassa $200 Milhões em AUM apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O FDIT da Fidelity atinge $203 milhões, rivalizando com o BUIDL da BlackRock em fundos tokenizados. Implementado no Ethereum, respaldado por títulos do Tesouro dos EUA. Nenhum problema regulatório relatado; Fidelity mantém controles de conformidade. O fundo tokenizado on-chain da Fidelity, Fidelity Digital Interest Token, ultrapassou $203,7 milhões em ativos, destacando o crescente investimento institucional em ativos digitais no Ethereum. Este avanço sublinha uma mudança significativa em direção à finança baseada em blockchain, marcando a presença estratégica da Fidelity no panorama de ativos digitais junto a concorrentes como a BlackRock. O Crescimento do FDIT Desencadeia Corrida de Tokenização Blockchain O Digital Interest Token (FDIT) da Fidelity acumulou com sucesso um AUM de mais de $200 milhões, marcando sua emergência como uma presença formidável no campo das finanças digitais. Implementado na Blockchain Ethereum, o FDIT oferece resgate de nível institucional, respaldado por títulos do Tesouro dos EUA. A expansão da Fidelity para fundos on-chain indica uma mudança estratégica em direção aos ativos digitais. O lançamento do FDIT cria um cenário competitivo, desafiando os esforços de tokenização BUIDL da BlackRock em infraestrutura blockchain similar. Isso sinaliza o crescente interesse e migração de gestores de ativos tradicionais para explorar tecnologias blockchain e conectá-las com sistemas financeiros mais convencionais. Analistas financeiros e especialistas do setor apontam isso como um indicador de adoção institucional mais ampla. Notavelmente, a CEO da Fidelity, Abigail P. Johnson, enfatiza seu compromisso com a inovação baseada nas necessidades evolutivas dos clientes e na integração de ativos digitais. "Cada produto e serviço que construímos... está enraizado em ouvir nossos clientes e antecipar suas necessidades em evolução." Ethereum Hospeda Fundo Tokenizado de $203 Milhões da Fidelity Você sabia? O lançamento do FDIT da Fidelity e do BUIDL da BlackRock mostra a crescente tendência das finanças tradicionais de aproveitar a gestão de ativos on-chain, estabelecendo um precedente para futuras inovações financeiras. O Ethereum (ETH), que hospeda o FDIT, mantém um preço de mercado atual de $4.300,30, de acordo com o CoinMarketCap. A criptomoeda tem uma capitalização de mercado de $519,07 bilhões, capturando 13,52% de dominância de mercado. Nas últimas 24 horas, o volume de negociação do ETH atingiu $19,06 bilhões, com...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:15