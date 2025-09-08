Mineradores de Bitcoin atingem dificuldade recorde em meio a baixos níveis de transação

A publicação "Mineradores de Bitcoin Atingem Dificuldade Recorde Em Meio a Baixos Níveis de Transação" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A dificuldade da rede Bitcoin aumentou para um recorde acima de 136 trilhões, criando condições mais difíceis para mineradores que já lidam com receitas em queda. O ajuste, registrado na altura do bloco 913.248, marcou um aumento de 4% em relação aos 129,6 trilhões e estendeu uma sequência de cinco aumentos consecutivos desde junho, de acordo com dados do Mempool. Mineradores de Bitcoin Enfrentam Margens Apertadas Com Dificuldade Recorde E Rendimento Enfraquecido Este mecanismo é central para o design do Bitcoin. Os níveis de dificuldade são recalibrados a cada 2.016 blocos—aproximadamente uma vez a cada duas semanas—para manter a produção de blocos próxima à meta de dez minutos. Um aumento sinaliza que mais poder computacional se juntou à rede, enquanto uma queda reflete saídas de mineradores. Em ambos os casos, o ajuste garante estabilidade no ritmo de criação de novos blocos. Dificuldade de Mineração do Bitcoin. Fonte: Mempool Enquanto isso, o aumento do limite chega em um momento desafiador para os mineradores de Bitcoin. Dados do Hashrate Index mostram que o hashprice—o referencial para receita do minerador por unidade de poder computacional—caiu para cerca de $51. Esse nível é o mais fraco desde junho, destacando como a pressão sobre a receita está aumentando mesmo com a intensificação da competição. Índice Hashprice do Bitcoin. Fonte: Hashrate Index. De acordo com o Hashrate Index, os números de agosto destacaram essa pressão. Durante o mês, a média do hashprice do Bitcoin ao longo do período fixou-se em $56,44, cerca de 5% menor que julho. Ao mesmo tempo, a empresa observou que as taxas de transação do BTC ofereceram pouco ou nenhum suporte durante o período. O Hashrate Index apontou que os mineradores de BTC coletaram apenas 0,025 BTC por bloco em média—uma queda de 19,6% em relação a julho e o desempenho mais fraco desde o final de 2011. Em termos de dólares, isso se traduziu em $2.904 em receita média diária de taxas, quase 20% a menos mês a mês e o menor valor desde o início de 2013. Considerando o exposto, os mineradores de Bitcoin estão em uma situação difícil, já que a combinação de níveis recordes de dificuldade e fluxos de receita mais fracos deixa suas operações com margens apertadas.