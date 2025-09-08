2025-10-13 Monday

De acordo com um Analista especialista, amanhã é um dia especial para Bitcoin: ele avisou para ter muito cuidado

De acordo com um Analista especialista, amanhã é um dia especial para Bitcoin: ele avisou para ter muito cuidado

A publicação "De acordo com um Analista especialista, amanhã é um dia especial para o Bitcoin: ele alertou para ter muito cuidado" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista de criptomoeda Timothy Peterson ofereceu uma avaliação convincente do desempenho do Bitcoin em 8 de setembro. De acordo com Peterson, dados históricos sugerem que 8 de setembro foi um dos piores dias para o Bitcoin. O analista afirmou: "O Bitcoin tem uma probabilidade média de 53% de subir em qualquer dia, com um ganho típico de cerca de 0,10%. No entanto, a situação é diferente em 8 de setembro. Esse dia fechou em baixa 72% das vezes, com uma perda média de 1,30%. Isso faz de 8 de setembro o sétimo pior dia do ano." Peterson também argumentou que 8 de setembro é um indicador-chave não apenas para o desempenho diário, mas também para todo o mês de setembro. Ele observou que dados históricos mostram que um fechamento positivo em 8 de setembro significa que há 75% de chance de o Bitcoin fechar o mês em alta, enquanto um fechamento negativo significa que há 90% de chance de o mês terminar em baixa. Especialistas lembram aos investidores que essas estatísticas podem oferecer pistas para entender a direção do mercado de curto prazo, mas não devem ser consideradas isoladamente como conselhos de investimento. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/
Bitcoin Quebra Recorde Histórico, Mantém-se Forte Acima de $100k Por 122 Dias Consecutivos, Sinaliza Nova Fase do Mercado

Bitcoin Quebra Recorde Histórico, Mantém-se Forte Acima de $100k Por 122 Dias Consecutivos, Sinaliza Nova Fase do Mercado

O post Bitcoin Quebra Recorde Histórico, Mantém-se Forte Acima de $100k Por 122 Dias Consecutivos, Sinaliza Nova Fase do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) estabeleceu um novo recorde ao permanecer acima do nível de $100.000 por 122 dias consecutivos, de acordo com uma nova revelação feita hoje pelo analista de mercado Crypto Patel. Esta é a primeira vez que isto ocorre desde o estabelecimento da moeda virtual. A última vez que a criptomoeda alcançou tal feito foi em 11 de junho de 2025, quando permaneceu acima da marca de $100k por 30 dias consecutivos. Este movimento de renovação começou em 23 de junho de 2025, quando a criptomoeda era negociada a $103.182. Desde então, o Bitcoin tem experimentado consolidações que estabilizam suas ações de preço e tendências de alta que levaram o ativo a atingir uma nova Máxima Histórica (ATH) de $123.000 registrada em 23 de agosto. Bitcoin Milestone Alert $BTC permaneceu acima do nível de $100K por 122 dias consecutivos. São mais de 4 meses fazendo holding no território de seis dígitos, provando que $100K não é apenas uma ruptura, está se tornando uma nova linha de base do mercado. A questão não é se o Bitcoin pode manter, mas o que... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) 7 de setembro de 2025 Bitcoin Permanecendo Acima de $100k: O Que Isso Significa A criptomoeda tem sido negociada em um intervalo estreito entre $103.182 e $123.364 por mais de três meses. Manter seu valor de mercado acima desta zona por esses meses até 7 de setembro de 2025 é um novo recorde inovador. Esta descoberta refuta uma projeção de 2019 feita pelo pessimista do Bitcoin Peter Schiff, que afirmou que o token nunca subiria a tal nível. O nível sustentado destaca o avanço substancial da moeda e a confiança do cliente em sua capacidade. Esta notável conquista mostra mais do que apenas ação de preço – indica que o mercado continua sua maturidade com entusiasmo crescente dos investidores e demanda robusta em todo o mundo. Permanecer acima da marca de $100k por um período tão prolongado significa que o ativo pode estar transitando para um novo capítulo de...
Sinais de sentimento do mercado poderiam desencadear a próxima alta

Sinais de sentimento do mercado poderiam desencadear a próxima alta

O post "Sinais de sentimento podem desencadear a próxima alta" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A análise mais recente da Santiment mostra que métricas on-chain e sentimento social estão sinalizando com sucesso pontos de viragem cripto, desde o pico do XRP até o fundo do Cardano. Resumo A Santiment relata que o sentimento cripto mudou para medo em todo o mercado. A atividade das Whales (Baleias) sinalizou o topo do XRP, enquanto o medo marcou o fundo do preço do Cardano. Dados fracos dos EUA alimentaram apostas de corte nas taxas do Fed, impulsionando comportamento de negociação avesso ao risco. Bitcoin diverge dos mercados tradicionais Os dados on-chain estão se mostrando eficazes na identificação de pontos de viragem do mercado. A atividade das Whales identificou com sucesso o pico recente do XRP, e o medo extremo da multidão sinalizou corretamente o fundo do preço do Cardano. À medida que a especulação sobre o corte de taxas do Fed impulsiona o comportamento dos investidores, o Bitcoin (BTC) e os mercados tradicionais divergiram em um padrão incomum: as ações sobem enquanto o BTC fica para trás. Isso criou uma lacuna incomum entre os ativos que historicamente se movem juntos. Esta divergência pode apresentar uma oportunidade se os padrões históricos se mantiverem. Quando tais lacunas aparecem, o Bitcoin frequentemente alcança o desempenho do mercado de ações. Isso sugere potencial de alta se a correlação tradicional se reafirmar. A métrica de Lucro/Perda Realizado da Rede Bitcoin recentemente disparou durante a queda de preço. Isso mostra comportamento saudável de capitulação e tomada de lucros. Enquanto isso, o sentimento nas redes sociais atingiu negatividade extrema justamente quando tokens como DANO começaram a subir—um sinal contrário clássico. Com traders abandonando altcoins menores por criptomoedas estabelecidas, o ambiente atual pode estar preparando o terreno para oportunidades de compra estratégicas entre os ativos mais temidos pela multidão. Divergência do Bitcoin em relação ao S&P 500: Santiment Sinais contrários emergem nos mercados de altcoins Cardano forneceu um exemplo clássico de sinalização de sentimento contrário. O preço do token começou a subir precisamente quando o sentimento nas redes sociais atingiu níveis negativos extremos. A análise de narrativas sociais da Santiment mostra que a comunidade cripto está focada em criptomoedas de grande capitalização. Eles também concluíram que os traders estão menos interessados em altcoins obscuras. Análise de narrativas sociais da Santiment Este padrão mostra a situação do mercado onde o medo extremo cria oportunidades de compra para...
De acumulador de Bitcoin a bilionário: Michael Saylor entra na lista Bloomberg 500

De acumulador de Bitcoin a bilionário: Michael Saylor entra na lista Bloomberg 500

O post De acumulador de Bitcoin a bilionário: Michael Saylor entra na lista Bloomberg 500 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A Strategy Inc. de Michael Saylor, carregada de Bitcoin, elevou seu patrimônio líquido para $7,37 bilhões, gerando discussões sobre possível inclusão no S&P 500. O cofundador e presidente executivo da Strategy (anteriormente MicroStrategy), Michael Saylor, voltou a ser manchete, desta vez por se juntar às fileiras dos indivíduos mais ricos do mundo. Sua fortuna aumentou em $1 bilhão desde o início do ano, garantindo-lhe uma estreia no Índice Bloomberg Billionaire 500. Classificado em 491º lugar, o patrimônio líquido de Saylor agora está estimado em $7,37 bilhões, marcando um aumento de 15,8% no acumulado do ano. Os dados da Bloomberg revelam que cerca de $650 milhões de sua riqueza são mantidos em dinheiro, enquanto a maior parte, aproximadamente $6,72 bilhões, está vinculada à sua participação na MicroStrategy. Detalhes da distribuição da riqueza de Saylor A maior parte da riqueza de Saylor permanece vinculada à Strategy Inc., a empresa de tesouraria de Bitcoin [BTC] que ele cofundou e transformou em um gigante corporativo sinônimo de acumulação de criptomoedas. A Bloomberg relata que a Strategy detém o maior estoque de Bitcoin negociado publicamente, que cresceu de 580.000 tokens avaliados em aproximadamente $60 bilhões em maio de 2025 para impressionantes 629.376 BTC até agosto. Saylor pessoalmente possui cerca de 8% de participação na empresa, incluindo 19,6 milhões de ações Classe B e 382.000 ações Classe A, de acordo com o documento proxy de 2025 da Strategy. Embora Saylor tenha revelado possuir 17.732 BTC em uma publicação no X em outubro de 2020, a Bloomberg exclui esses ativos de seu cálculo de riqueza bilionária porque a verificação independente de suas participações atuais não está disponível. Ele relata reservas em dinheiro de aproximadamente $650 milhões, principalmente da venda de mais de $410 milhões em ações da MicroStrategy em 2024. A Bloomberg ajusta esses rendimentos, juntamente com dividendos, para impostos e flutuações de mercado para estimar seu patrimônio líquido mais recente. Desempenho das ações MSTR Enquanto isso, as ações da MSTR subiram 2,53% nas últimas 24 horas para $335,87, embora tenham caído 16,45% nos últimos...
Eis quanto vale Michael Saylor após a sua aposta massiva em Bitcoin

Eis quanto vale Michael Saylor após a sua aposta massiva em Bitcoin

O post Eis Quanto Vale Michael Saylor Após a Sua Aposta Massiva em Bitcoin apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Poucos executivos ligaram o seu legado tão estreitamente ao Bitcoin como Michael Saylor. O cofundador e presidente executivo da Strategy (anteriormente MicroStrategy) juntou-se agora à elite global de bilionários, uma ascensão impulsionada por anos de acumulação implacável da principal criptomoeda do mundo. A Forbes estima atualmente o património líquido de Saylor em 8,8 mil milhões de dólares, classificando-o na posição média dos 300 entre os indivíduos mais ricos do mundo. O Índice de Bilionários da Bloomberg fixa o valor ligeiramente mais baixo em 7,37 mil milhões de dólares, mas ainda suficiente para lhe garantir um lugar cobiçado entre os 500 melhores. A maior parte dessa fortuna provém da sua participação controladora na Strategy. A empresa detém mais Bitcoin do que qualquer outra empresa de capital aberto — mais de 636.000 BTC avaliados em mais de 70 mil milhões de dólares. Saylor sugeriu que este cache poderá eventualmente aumentar para 1,5 milhão de moedas, transformando efetivamente a Strategy num quase-ETF de Bitcoin antes mesmo de tais produtos existirem em escala. Status de Bilionário Apesar dos Contratempos Ironicamente, o marco de bilionário de Saylor surge ao mesmo tempo que a Strategy foi negada a entrada no S&P 500, apesar de cumprir os requisitos técnicos. A rejeição cortou as ações da empresa em cerca de 3%, destruindo as esperanças de que o seu modelo centrado no Bitcoin ganhasse exposição a milhões de investidores de fundos de índice. Saylor foi rápido a contrariar, observando que as ações da Strategy aumentaram 92% este ano, superando tanto o próprio S&P 500 (14%) como até mesmo o Bitcoin (55%). Nas suas palavras, a empresa provou que pode superar tanto os benchmarks tradicionais de ações quanto o próprio ativo sobre o qual é construída. A Aposta Pessoal Embora a Bloomberg não o inclua no seu cálculo de riqueza, Saylor revelou anteriormente possuir 17.732 BTC. Mesmo sem essas moedas, anos de vendas de ações e dividendos consolidaram a sua fortuna. Só em 2024, ele vendeu mais de 400 milhões de dólares em ações. Para Saylor, que uma vez descreveu o Bitcoin como a "propriedade ápice da humanidade", o...
3 Melhores Criptomoedas para Investir em 2025 Preparadas para o Máximo Potencial de Valorização

3 Melhores Criptomoedas para Investir em 2025 Preparadas para o Máximo Potencial de Valorização

O post 3 Melhores Criptos para Aderir em 2025 Preparadas para Máxima Valorização apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto E se a escolha que fizer hoje determinasse se vai contentar-se com retornos médios ou desbloquear um crescimento financeiro transformador amanhã? Essa é a realidade que cada investidor em cripto enfrenta. Meme coins, antes descartadas como piadas passageiras da internet, provaram que podem reescrever histórias de riqueza. Repetidamente, os projetos que começaram pequenos acabaram por dominar manchetes – deixando aqueles que hesitaram a desejar ter agido mais cedo. No clima atual de oportunidades rápidas, os holofotes estão a mudar para tokens que fundem humor, força comunitária e utilidade real na blockchain. MoonBull, Snek e Gigachad estão a liderar esta onda, cada um com o seu próprio apelo único para investidores à procura das melhores criptos para aderir em 2025. No entanto, é o MoonBull que está a roubar a cena – a sua lista branca exclusiva já está a tornar-se uma das oportunidades de acesso antecipado mais procuradas, dando aos participantes uma vantagem inicial antes do mercado mais amplo entrar. MoonBull é mais do que uma meme coin; é uma fusão calculada de entretenimento, exclusividade e poder blockchain. O seu design recompensa os primeiros crentes com uma combinação de recompensas de staking de elite e drops secretos de tokens reservados exclusivamente para participantes na lista branca. Ao alinhar-se com Ethereum, herda forte fiabilidade de infraestrutura enquanto mantém a energia divertida na qual as meme coins prosperam. A lista branca está ativa, mas apenas por tempo limitado. Ao contrário das pré-vendas públicas a que qualquer pessoa pode aderir quando as portas abrem, os membros na lista branca garantem privilégios especiais: Acesso ao preço de entrada mais baixo Recompensas secretas de staking Alocações de tokens bônus Dicas privadas sobre atualizações do roadmap Notificação antecipada exclusiva do timing de lançamento Como os lugares funcionam por ordem de chegada, perder significa pagar um prémio quando a pré-venda abrir ao público. É por isso que investidores astutos estão a correr para garantir o seu lugar na lista branca do MoonBull – é a mesma vantagem de movimento antecipado que alimentou ganhos massivos em...
Bitmain é alvo de um processo judicial alegando violação de acordo de hospedagem

Bitmain é alvo de um processo judicial alegando violação de acordo de hospedagem

A publicação "Bitmain é alvo de processo judicial alegando violação de contrato de hospedagem" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bitmain, a maior fabricante mundial de equipamentos de mineração de Bitcoin, está a enfrentar um processo judicial do provedor de hospedagem, Old Const. A Old Const alega que a Bitmain Technologies Georgia Limited, uma afiliada americana da empresa, rescindiu o seu contrato de hospedagem sem uma razão apropriada. Afirma que a Bitmain fabricou violações do seu contrato para terminar a parceria. Nos documentos do processo, a Old Const escreveu que a Bitmain "fabricou supostas violações para rescindir o contrato imediatamente." O aviso de rescisão, emitido em 22 de agosto, é descrito pela Old Const como uma violação material e antecipatória dos contratos das partes. Old Const procura liminar contra a Bitmain A Old Const assinou um Contrato de Serviços de Hospedagem (HSA) com a Bitmain em novembro de 2024 para fornecer hospedagem de centro de dados para os Servidores de Supercomputação HASH da Bitmain. O processo também faz referência a acordos adicionais, incluindo um Contrato de Colaboração, um Contrato de Vendas e um Contrato de Compra e Venda OnRack. Todos incluem cláusulas exigindo que as disputas sejam resolvidas nos tribunais do Texas ou através de arbitragem em Houston. A Old Const alega que a Bitmain foi além de simplesmente encerrar a parceria e realmente ameaçou buscar uma ordem judicial, conhecida como "mandado de replevin", para apreender o seu equipamento de mineração. De acordo com a queixa, a Bitmain quer obter a ordem de um tribunal fora do Texas. Como o contrato HSA exige claramente que todas as disputas legais sejam tratadas no Texas, a Old Const afirma que esta ação violaria os termos do seu contrato. Os documentos do processo dizem: "Apesar das disposições obrigatórias de seleção de fórum, a Bitmain ameaçou buscar um mandado de replevin ou posse de um tribunal fora do Texas, em violação do HSA e das cláusulas de seleção exclusiva de fórum dos outros acordos." Para impedir que a Bitmain ignore o processo de disputa acordado, a Old Const está a pedir ao tribunal que emita uma Ordem de Restrição Temporária e uma...
Dados on-chain mostram que as baleias da Solana estão a voltar-se para esta memecoin viral para ganhos máximos em 2025

Dados on-chain mostram que as baleias da Solana estão a voltar-se para esta memecoin viral para ganhos máximos em 2025

O post Dados On-Chain Mostram Baleias da Solana Voltando-se Para Esta Memecoin Viral Para Ganhos Máximos Em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto sempre traz surpresas, mas dados on-chain recentes revelam algo verdadeiramente intrigante: Uma mudança notável entre alguns investidores de alto patrimônio líquido, incluindo aqueles com participações significativas na Solana, em direção a uma nova meme coin revolucionária. Esta não é apenas mais um token do mês; a pré-venda do Layer Brett já ultrapassou $2,8 milhões, mostrando imenso impulso inicial enquanto se prepara para fundir cultura de memes viral com utilidade real de Layer 2. Analistas estão sussurrando que $LBRETT poderia entregar ganhos de 100x, posicionando-o como um desafiante potente para players estabelecidos como Solana na próxima corrida de alta. Layer Brett – O futuro Por que investidores experientes, que normalmente surfam nas ondas de gigantes como Solana (SOL), estão de repente de olho neste novo rosto? Tudo se resume a potencial e propósito. Enquanto Solana ostenta velocidade impressionante, sua enorme capitalização de mercado, atualmente acima de $109 bilhões, significa que ganhos exponenciais são mais difíceis de obter. Layer Brett, no entanto, oferece uma mistura disruptiva: a energia inegável de uma meme coin combinada com as vantagens de alta velocidade e baixo custo de uma solução Ethereum Layer 2. Seu mecanismo de staking inovador promete um impressionante APY de 895% para participantes iniciais, uma estrutura de recompensa projetada para atrair detentores sérios de longo prazo. Imagine os ganhos comparados aos movimentos incrementais da Solana agora. O que é Layer Brett? Layer Brett não é apenas um personagem; é uma revolução. Nascido do meme de sapo favorito da internet, este projeto transcende suas origens na Base estabelecendo sua própria blockchain Layer 2 dedicada no Ethereum. Isso significa que oferece uma verdadeira fuga das transações lentas e caras que afligem muitas meme coins, e até mesmo algumas chains Layer 1. É um token de meme com foco na comunidade e respaldo tecnológico, prometendo um futuro de escalabilidade, transações ultrarrápidas e taxas de gas genuinamente baixas. O que é Solana? Solana surgiu como uma blockchain Layer 1 de alto desempenho, frequentemente chamada de "Ethereum...
Cathie Wood Apela a Cortes nas Taxas Devido ao Alto Desemprego

Cathie Wood Apela a Cortes nas Taxas Devido ao Alto Desemprego

O post Cathie Wood Pede Cortes nas Taxas Devido ao Alto Desemprego apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Cathie Wood pede cortes nas taxas de juros devido ao alto desemprego. O desemprego nos EUA excede picos de ciclos anteriores, níveis pré-2008. Impacto potencial observado nos mercados de ações e cripto. Cathie Wood, CEO da ARK Invest, pediu a redução das taxas de juros em 7 de setembro de 2025, citando via X que as taxas de desemprego dos EUA ultrapassaram os picos do ciclo de crise pré-2008-09. A declaração de Wood destaca impactos potenciais nos mercados de ações e cripto, enfatizando desafios macroeconómicos e a necessidade de ajustes na política monetária. Cathie Wood sobre Desemprego e Taxas de Juros A declaração de Cathie Wood abordou a taxa de desemprego dos EUA, observando que excede os picos históricos de ciclo anteriores à crise de 2008-09. Ela citou a necessidade de uma redução nas taxas de juros em sua conta do X, vinculando desafios macroeconómicos a potenciais influências no mercado. As implicações da declaração de Wood são significativas para os mercados financeiros. Suas percepções sugerem que o alto desemprego pode pressionar os formuladores de políticas a considerar cortes nas taxas de juros. Esses cortes poderiam potencialmente estimular a economia e beneficiar indiretamente ativos de risco como criptomoedas. Cathie Wood, CEO da ARK Invest, comentou: "Esperamos que a prosperidade impulsionada pela produtividade que antecipamos encurte a duração do desemprego, mas a taxa de desemprego atual é maior que o pico de cada ciclo antes de 2008-2009 (crise). Isso mais uma vez ressalta o apelo por uma redução nas taxas de juros." Mercados de Criptomoedas e Potenciais Efeitos do Corte de Taxas Você sabia? O apelo de Cathie Wood por cortes nas taxas de juros alinha-se com tendências vistas durante os desafios financeiros pré-2008, onde ações semelhantes visavam estimular a recuperação económica. De acordo com o CoinMarketCap, o Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $111.188,27 com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões. A dominância de mercado da criptomoeda é de 57,80%, e seu volume de negociação em 24 horas é de $24,23 bilhões, uma queda de 18,31%. Os preços mostraram um aumento modesto de 0,85% nas últimas 24 horas, em meio à volatilidade contínua do mercado. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 17:09 UTC em setembro...
