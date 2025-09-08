De acumulador de Bitcoin a bilionário: Michael Saylor entra na lista Bloomberg 500
O post De acumulador de Bitcoin a bilionário: Michael Saylor entra na lista Bloomberg 500 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A Strategy Inc. de Michael Saylor, carregada de Bitcoin, elevou seu patrimônio líquido para $7,37 bilhões, gerando discussões sobre possível inclusão no S&P 500. O cofundador e presidente executivo da Strategy (anteriormente MicroStrategy), Michael Saylor, voltou a ser manchete, desta vez por se juntar às fileiras dos indivíduos mais ricos do mundo. Sua fortuna aumentou em $1 bilhão desde o início do ano, garantindo-lhe uma estreia no Índice Bloomberg Billionaire 500. Classificado em 491º lugar, o patrimônio líquido de Saylor agora está estimado em $7,37 bilhões, marcando um aumento de 15,8% no acumulado do ano. Os dados da Bloomberg revelam que cerca de $650 milhões de sua riqueza são mantidos em dinheiro, enquanto a maior parte, aproximadamente $6,72 bilhões, está vinculada à sua participação na MicroStrategy.
Detalhes da distribuição da riqueza de Saylor
A maior parte da riqueza de Saylor permanece vinculada à Strategy Inc., a empresa de tesouraria de Bitcoin [BTC] que ele cofundou e transformou em um gigante corporativo sinônimo de acumulação de criptomoedas. A Bloomberg relata que a Strategy detém o maior estoque de Bitcoin negociado publicamente, que cresceu de 580.000 tokens avaliados em aproximadamente $60 bilhões em maio de 2025 para impressionantes 629.376 BTC até agosto. Saylor pessoalmente possui cerca de 8% de participação na empresa, incluindo 19,6 milhões de ações Classe B e 382.000 ações Classe A, de acordo com o documento proxy de 2025 da Strategy. Embora Saylor tenha revelado possuir 17.732 BTC em uma publicação no X em outubro de 2020, a Bloomberg exclui esses ativos de seu cálculo de riqueza bilionária porque a verificação independente de suas participações atuais não está disponível. Ele relata reservas em dinheiro de aproximadamente $650 milhões, principalmente da venda de mais de $410 milhões em ações da MicroStrategy em 2024. A Bloomberg ajusta esses rendimentos, juntamente com dividendos, para impostos e flutuações de mercado para estimar seu patrimônio líquido mais recente.
Desempenho das ações MSTR
Enquanto isso, as ações da MSTR subiram 2,53% nas últimas 24 horas para $335,87, embora tenham caído 16,45% nos últimos...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:08