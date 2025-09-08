Bitcoin Quebra Recorde Histórico, Mantém-se Forte Acima de $100k Por 122 Dias Consecutivos, Sinaliza Nova Fase do Mercado

O post Bitcoin Quebra Recorde Histórico, Mantém-se Forte Acima de $100k Por 122 Dias Consecutivos, Sinaliza Nova Fase do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin (BTC) estabeleceu um novo recorde ao permanecer acima do nível de $100.000 por 122 dias consecutivos, de acordo com uma nova revelação feita hoje pelo analista de mercado Crypto Patel. Esta é a primeira vez que isto ocorre desde o estabelecimento da moeda virtual. A última vez que a criptomoeda alcançou tal feito foi em 11 de junho de 2025, quando permaneceu acima da marca de $100k por 30 dias consecutivos. Este movimento de renovação começou em 23 de junho de 2025, quando a criptomoeda era negociada a $103.182. Desde então, o Bitcoin tem experimentado consolidações que estabilizam suas ações de preço e tendências de alta que levaram o ativo a atingir uma nova Máxima Histórica (ATH) de $123.000 registrada em 23 de agosto. Bitcoin Milestone Alert $BTC permaneceu acima do nível de $100K por 122 dias consecutivos. São mais de 4 meses fazendo holding no território de seis dígitos, provando que $100K não é apenas uma ruptura, está se tornando uma nova linha de base do mercado. A questão não é se o Bitcoin pode manter, mas o que... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) 7 de setembro de 2025 Bitcoin Permanecendo Acima de $100k: O Que Isso Significa A criptomoeda tem sido negociada em um intervalo estreito entre $103.182 e $123.364 por mais de três meses. Manter seu valor de mercado acima desta zona por esses meses até 7 de setembro de 2025 é um novo recorde inovador. Esta descoberta refuta uma projeção de 2019 feita pelo pessimista do Bitcoin Peter Schiff, que afirmou que o token nunca subiria a tal nível. O nível sustentado destaca o avanço substancial da moeda e a confiança do cliente em sua capacidade. Esta notável conquista mostra mais do que apenas ação de preço – indica que o mercado continua sua maturidade com entusiasmo crescente dos investidores e demanda robusta em todo o mundo. Permanecer acima da marca de $100k por um período tão prolongado significa que o ativo pode estar transitando para um novo capítulo de...