Bitcoin, ouro, franco suíço disputam o estatuto de refúgio seguro enquanto o dólar americano vacila
As tensões econômicas e geopolíticas em curso aumentaram a demanda por ativos de refúgio seguro, com Bitcoin, ouro e franco suíço na liderança. Embora o preço do Bitcoin (BTC) tenha recuado recentemente, permanece muito mais alto do que a mínima do ano até o momento. Além disso, os ETFs de Bitcoin continuam a adicionar ativos este ano, com seus fluxos de entrada cumulativos aumentando em $54 bilhões desde janeiro do ano passado.
Resumo
Bitcoin, ouro e franco suíço subiram este ano.
O índice do dólar americano caiu mais de 10% em relação à máxima do ano até o momento.
Os três ativos tornaram-se ativos de refúgio seguro em meio a riscos elevados.
Riscos geopolíticos e econômicos são altos
A economia dos EUA mostra sinais de estagflação à medida que a inflação ao consumidor e ao produtor continua subindo. A taxa de inflação ao consumidor dos EUA (IPC) ano a ano cresceu de 2,4% em junho para 2,7% em julho. O IPC central, excluindo alimentos e energia, acelerou para 3,1%. O crescimento do emprego nos EUA também está desacelerando, de acordo com dados divulgados na sexta-feira. A economia adicionou apenas 22.000 empregos em agosto, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,3% — o nível mais alto desde a pandemia.
Os economistas esperam que o próximo relatório de inflação mostre que o índice de preços ao consumidor principal subiu para 3% em agosto, continuando uma tendência que vem ocorrendo há meses. Portanto, os economistas esperam que o Fed corte as taxas de juros em 0,25% na próxima reunião. Cortar taxas em uma estagflação arrisca empurrar a inflação para cima nos próximos meses.
A demanda por ativos de refúgio seguro também aumentou à medida que as relações comerciais entre os EUA e outros países pioram. Por exemplo, a Índia está supostamente se alinhando com a China devido às tarifas da administração Trump. O outro risco significativo tem sido a ameaça à independência do Federal Reserve. Trump considerou demitir o presidente do Fed, Powell, e recentemente demitiu Lisa Cook em sua tentativa de alcançar taxas de juros mais baixas. Bitcoin, franco suíço...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:33