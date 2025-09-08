2025-10-13 Monday

Se vender 2 mil milhões de dólares faz cair o preço do BTC, porque é que comprar 83 mil milhões não o envia para o espaço?

Se vender 2 mil milhões de dólares faz cair o preço do BTC, porque é que comprar 83 mil milhões não o envia para o espaço?

O post Se vender $2 mil milhões faz cair o preço do BTC, por que comprar $83 mil milhões não o envia para o espaço? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. No espírito de não existirem perguntas estúpidas, a influenciadora de Bitcoin Crypto Tea publicou no X algo que muitas pessoas estão a pensar mas não dizem em voz alta. Se baleias anteriormente dormentes podem fazer cair o preço do BTC vendendo $2 mil milhões em BTC, por que é que um ano de pressão de compra implacável na ordem de mais de $80 mil milhões de Saylor e ETFs não o envia para a lua? O Bitcoin Therapist pegou nisso: "Expliquem como isto é possível", ponderou ele. Negociações repentinas vs compras algorítmicas O criador do Bitcoin Quantile Model, Plan C, rapidamente veio em socorro para explicar o fenómeno. Uma grande venda desastrada de $2 mil milhões em BTC pode enviar o mercado para baixo mais rápido que um piano de um edifício de 10 andares. No entanto, os $83 mil milhões consumidos em 2025 por Michael Saylor e a brigada de ETF? Bem, isso parece deixar o preço do BTC a fazer movimentos lentos e estáveis em vez de disparar para a lua. O que se passa? A lógica é quase entediantemente simples, explica Plan C: "Fácil. Para comparar o impacto das negociações, é preciso considerar a taxa de negociação dividindo o total de dólares pelo tempo em que ocorreram." Por outras palavras: o preço move-se nas extremidades, não nas médias. Ordens de venda repentinas e massivas, especialmente em liquidez baixa, podem eliminar os livros de ordens e causar quedas acentuadas de preço. A compra por algobots, por outro lado, é precisamente projetada para se misturar, espalhar e evitar estragar a festa. Compre $83 mil milhões num ano, e você constrói um piso, não um foguete, a menos que o ritmo acelere. O Plano do Investidor Cripto: Um Curso de 5 Dias Sobre Bagholding, Front-Runs de Insiders e Alpha Perdido Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. 'Paper' Bitcoin: O Fator X Mas espere. E quanto ao Bitcoin em papel? O Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:03
ATT Global e Hashrate Asset Group para pioneirar infraestrutura descentralizada de Ativos Reais

ATT Global e Hashrate Asset Group para pioneirar infraestrutura descentralizada de Ativos Reais

A publicação ATT Global e Hashrate Asset Group para Pioneiros na Infraestrutura RWA Descentralizada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A ATT Global, uma popular entidade blockchain RWA, estabeleceu parceria com o Hashrate Asset Group, o primeiro token de segurança registado na SEC para mineração de Bitcoin ($BTC). A parceria visa unir a experiência da ATT Global em desenvolvimento Web3 e RWA com as soluções financeiras compatíveis e baseadas em mineração do Hashrate Asset Group. Conforme divulgado pela plataforma no seu anúncio oficial nas redes sociais, a colaboração está pronta para estabelecer um novo padrão para criação de valor e transparência liderada por blockchain. Assim, o desenvolvimento concentra-se em acelerar o crescimento da infraestrutura descentralizada, beneficiando também indivíduos e empresas. 🤝Impulsionando o Futuro Juntos: ATT Global faz parceria com @HashrateAsset (HAG)! A ATT Global tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com o Hashrate Asset Group (HAG), o primeiro fornecedor de ativos de taxa de hash de Bitcoin registado na SEC, oferecendo dividendos mensais em WBTC.🖊️ Esta colaboração... pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) 7 de setembro de 2025 ATT Global e Hashrate Asset Group fazem parceria para fortalecer o setor RWA A parceria entre a ATT Global e o Hashrate Asset Group (HAG) representa um passo notável para preencher a lacuna entre a disseminação de valor do mundo real e a infraestrutura descentralizada. Com a integração do modelo de taxa de hash transparente e gerador de rendimento da HAG, a ATT Global pretende fortalecer a sua crescente publicidade digital, bem como o ecossistema RWA. Assim, a iniciativa constrói confiança num ambiente regulatório compatível com recompensas mensais vinculadas ao Bitcoin. O que os desenvolvedores podem esperar desta parceria? De acordo com a ATT Global, a colaboração oferece aos desenvolvedores acesso a oportunidades únicas no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações blockchain compatíveis e focadas em rendimento. Os construtores podem utilizar o ecossistema Web3 da ATT Global, aprimorado pelo modelo financeiro suportado por taxa de hash da HAG. Isto permite-lhes projetar soluções de próxima geração com a integração de ativos reais, criação de receita sustentável e publicidade descentralizada. No geral, isso impulsiona a inovação e garante benefícios de longo prazo através de recompensas consistentes, conformidade e transparência. Umair Younas é um escritor de conteúdo relacionado com criptomoedas ligado a este trabalho...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:35
A Última Colaboração de Rosé Continua a Subir na Rádio Pop

A Última Colaboração de Rosé Continua a Subir na Rádio Pop

A publicação "A Mais Recente Colaboração de Rosé Continua a Subir nas Rádios Pop" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A colaboração de Rosé com Alex Warren, "On My Mind", atinge novos picos nas tabelas Pop Airplay (Nº 18) e Adult Pop Airplay (Nº 14) da Billboard esta semana. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 25 DE JULHO: Rosé do Blackpink é vista no Upper East Side em 25 de julho de 2025 em Nova Iorque. (Foto de TheStewartofNY/GC Images) GC Images Rosé lançou o seu álbum de estreia a solo Rosie no final de 2024, e promoveu o álbum completo com vários singles, todos lançados no mesmo ano. O maior deles foi "Apt.", que ainda está nas tabelas na América. Em 2025, Rosé lançou dois singles adicionais (não de Rosie) e reuniu-se com Blackpink. Enquanto continua a promover o mais recente do grupo feminino que a tornou uma estrela, a sua colaboração mais recente — e single mais recente como solista — atinge novos picos em várias tabelas da Billboard na América. A Colaboração de Rosé com Alex Warren "On My Mind", liderada por Alex Warren e creditando Rosé como artista convidada, aparece em duas tabelas esta semana e sobe para novos máximos em ambas as listas. A faixa sobe uma posição para o Nº 14 na lista Adult Pop Airplay, e ascende três lugares para o Nº 18 na tabela Pop Airplay. O dueto já passou nove semanas em ambos os rankings. O Sucesso Crescente de Alex Warren Warren lançou "On My Mind" como o terceiro single do seu álbum de estreia You'll Be Alright, Kid. A faixa chegou em 27 de junho, algumas semanas antes do álbum completo ser lançado em 18 de julho. "On My Mind" seguiu o seu êxito de revelação "Ordinary", que conquistou o Hot 100 durante meses, e "Bloodline" com a estrela multi-género Jelly Roll. Ele seguiu com "Eternity", o quarto single do álbum, que chegou no mesmo dia que o projeto. Rosé...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:34
Bitcoin, ouro, franco suíço disputam o estatuto de refúgio seguro enquanto o dólar americano vacila

Bitcoin, ouro, franco suíço disputam o estatuto de refúgio seguro enquanto o dólar americano vacila

O post Bitcoin, ouro, franco suíço disputam status de refúgio seguro enquanto o dólar americano vacila apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As tensões econômicas e geopolíticas em curso aumentaram a demanda por ativos de refúgio seguro, com Bitcoin, ouro e franco suíço na liderança. Embora o preço do Bitcoin (BTC) tenha recuado recentemente, permanece muito mais alto do que a mínima do ano até o momento. Além disso, os ETFs de Bitcoin continuam a adicionar ativos este ano, com seus fluxos de entrada cumulativos aumentando em $54 bilhões desde janeiro do ano passado. Resumo Bitcoin, ouro e franco suíço subiram este ano. O índice do dólar americano caiu mais de 10% em relação à máxima do ano até o momento. Os três ativos tornaram-se ativos de refúgio seguro em meio a riscos elevados. Riscos geopolíticos e econômicos são altos A economia dos EUA mostra sinais de estagflação à medida que a inflação ao consumidor e ao produtor continua subindo. A taxa de inflação ao consumidor dos EUA (IPC) ano a ano cresceu de 2,4% em junho para 2,7% em julho. O IPC central, excluindo alimentos e energia, acelerou para 3,1%. O crescimento do emprego nos EUA também está desacelerando, de acordo com dados divulgados na sexta-feira. A economia adicionou apenas 22.000 empregos em agosto, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,3% — o nível mais alto desde a pandemia. Os economistas esperam que o próximo relatório de inflação mostre que o índice de preços ao consumidor principal subiu para 3% em agosto, continuando uma tendência que vem ocorrendo há meses. Portanto, os economistas esperam que o Fed corte as taxas de juros em 0,25% na próxima reunião. Cortar taxas em uma estagflação arrisca empurrar a inflação para cima nos próximos meses. A demanda por ativos de refúgio seguro também aumentou à medida que as relações comerciais entre os EUA e outros países pioram. Por exemplo, a Índia está supostamente se alinhando com a China devido às tarifas da administração Trump. O outro risco significativo tem sido a ameaça à independência do Federal Reserve. Trump considerou demitir o presidente do Fed, Powell, e recentemente demitiu Lisa Cook em sua tentativa de alcançar taxas de juros mais baixas. Bitcoin, franco suíço...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:33
Previsão de preço de 1$ para Dogecoin ganha popularidade, mas o caminho de 100x da Ozak AI parece maior

Previsão de preço de 1$ para Dogecoin ganha popularidade, mas o caminho de 100x da Ozak AI parece maior

O post "Previsão de preço de $1 do Dogecoin ganha destaque, mas o caminho de 100x da Ozak AI parece maior" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dogecoin mais uma vez capturou a atenção no mercado de criptomoedas, com compradores comentando sobre se ele poderia mais cedo ou mais tarde atingir a tão esperada marca de $1. Atualmente negociando em torno de $0,2138, o DOGE continua sendo um favorito entre os entusiastas de meme coins e continua a beneficiar-se do forte apoio da sua comunidade. No entanto, mesmo com a jornada do Dogecoin em direção a $1 produzindo entusiasmo, um novo projeto impulsionado por IA chamado Ozak AI está rapidamente ganhando impulso, com analistas prevendo um potencial de aumento de 100x que poderia facilmente ofuscar a trajetória de crescimento do DOGE em 2025. O caminho do Dogecoin para $1 Como uma das meme coins originais, o Dogecoin sempre foi impulsionado mais pelo hype da rede e endossos de celebridades do que pela utilidade fundamental. Seu reconhecimento aumentou em 2021 quando tendências de redes sociais e apoiadores influentes ajudaram a empurrar seu preço para perto de $0,70. Hoje, o Dogecoin ainda é uma criptomoeda de alto ranking; no entanto, alcançar $1 continua sendo um marco psicológico que depende fortemente do sentimento dos investidores. Com seu preço atual de $0,2138, o Dogecoin precisaria subir quase cinco vezes para atingir esse objetivo. Embora tal crescimento seja possível em um mercado forte, o suprimento ilimitado do DOGE e a utilidade limitada no mundo real tornam a valorização sustentada do preço desafiadora. Para muitos investidores, o potencial de alta é limitado em comparação com novos projetos que entram no espaço com utilidade única e tokenomics mais atraentes. Ozak AI: O Projeto em Ascensão de 100× Em contraste com a narrativa impulsionada por memes do Dogecoin, a Ozak AI está construindo uma base enraizada em utilidade e inovação. O projeto combina inteligência artificial com tecnologia blockchain para fornecer insights preditivos em vários mercados, oferecendo aos traders e empresas uma ferramenta poderosa para tomada de decisões. Este modelo impulsionado por IA dá à Ozak AI uma vantagem significativa na atração de adoção a longo prazo além da mera especulação. Atualmente em sua quinta fase de pré-venda, a Ozak AI está com preço de apenas $0,01 por token. O projeto já arrecadou mais de $2,7...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:29
Tether investe reservas de Bitcoin na XXI em meio ao foco na estabilidade

Tether investe reservas de Bitcoin na XXI em meio ao foco na estabilidade

O post Tether Investe Reservas de Bitcoin na XXI Em Meio ao Foco na Estabilidade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: CEO Paolo Ardoino anuncia mudança no investimento das reservas de Bitcoin da Tether. Tether foca em ativos estáveis em meio a incertezas globais. Comunidade permanece dividida sobre estratégias de realocação de ativos. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, anunciou em 7 de setembro de 2025 que a empresa investiu uma parte de suas reservas de Bitcoin numa entidade chamada XXI. Esta medida sublinha a estratégia da Tether de diversificar investimentos em meio a incertezas globais, envolvendo ativos como Bitcoin, ouro e terrenos, embora os impactos específicos no mercado permaneçam incertos. O Investimento da Tether na XXI Visa Garantir a Estabilidade do Bitcoin Paolo Ardoino afirmou que a Tether investiu parte de suas reservas de Bitcoin na XXI. Esta medida reflete o esforço contínuo da empresa para redirecionar lucros para ativos estáveis como Bitcoin, ouro e terrenos. Como Ardoino enfatizou, a intenção é proteger-se contra incertezas económicas. "A Tether não vendeu nenhum Bitcoin, mas em vez disso investiu parte de suas reservas de Bitcoin na XXI. À medida que o mundo se torna cada vez mais sombrio, a Tether continuará a investir parte de seus lucros em ativos seguros como Bitcoin, ouro e terrenos. A Tether é uma empresa estável." — Paolo Ardoino, Fonte As reações da comunidade e da indústria ao anúncio de Ardoino são variadas. Alguns veem isso como uma estratégia financeira prudente, enquanto outros expressam preocupações sobre a transparência nas manobras financeiras da Tether. No entanto, a ausência de perturbações significativas no mercado sugere um estado estável para o Bitcoin e os ativos de negociação da Tether. Dados de Mercado do Bitcoin e Insights Estratégicos Você sabia? Os movimentos recentes da Tether ecoam seus investimentos anteriores em ouro, que se alinham com as percepções tradicionais do ouro como um ativo de "refúgio seguro" em meio a incertezas económicas globais. De acordo com o CoinMarketCap, a capitalização de mercado do Bitcoin está em 2,21 trilhões de USD, com o preço atual atingindo 111.145,56 USD. O volume de negociação em 24 horas diminuiu 12,28%, refletindo uma atividade de mercado moderada. A dominância de mercado do Bitcoin está atualmente em 57,84%, com pequenas mudanças positivas de preço nos últimos 90 dias. Bitcoin(BTC), diário...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:15
Previsão do preço da Solana mostra que SOL poderia atingir $350 à medida que fundos apoiam Rollblock com potencial de 30x

Previsão do preço da Solana mostra que SOL poderia atingir $350 à medida que fundos apoiam Rollblock com potencial de 30x

O post Previsão de Preço da Solana Mostra que SOL Poderia Atingir $350 Com Fundos Apoiando Rollblock Com Potencial de 30x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Solana está mostrando sinais de força enquanto negocia pouco acima de $203. A altcoin está pressionando contra a resistência próxima a $211, e analistas dizem que uma ruptura poderia enviar o preço da Solana para $218 em semanas. Alguns até projetam uma corrida para $350 antes do final do ano se o momentum se mantiver. Mas enquanto a Solana continua a atrair atenção, um novo projeto cripto está roubando os holofotes. Rollblock aumentou 500% na pré-venda, e analistas veem espaço para uma subida de 30x à medida que escala seu ecossistema GameFi. Previsão de Preço da Solana: $350 está nas Cartas? Traders estão observando atentamente o gráfico de preço da Solana. O nível de $211 tornou-se o campo de batalha principal. Se os bulls (touros) conseguirem avançar, o caminho para $220-$230 se abre rapidamente. A partir daí, modelos de longo prazo sugerem que o preço da Solana poderia testar $350, especialmente com a crescente adoção em jogos Web3. Adicionando ao hype, a Play Solana confirmou que seu primeiro console portátil de jogos Web3, o PSG1, começará a ser enviado em 6 de outubro. Esse anúncio deu ao preço da Solana um novo momentum, vinculando a utilidade da blockchain ao hardware de consumo real. Analistas acreditam que essa transição para jogos populares poderia atuar como um catalisador para o próximo grande rally. Ainda assim, a resistência permanece forte. Sem volume, o preço da Solana corre o risco de cair de volta para a faixa de suporte de $195-$198. Os traders estão divididos, mas os bulls estão apostando que a narrativa de jogos impulsionará a alta. Rollblock Muda o Mercado de Jogos de $450 Bilhões com Cripto O Rollblock está reescrevendo as regras dos jogos online. Cada jogo, desde mesas de poker até apostas esportivas, é executado totalmente on-chain, protegido pelo Ethereum. Isso significa resultados justos sem manipulação, e cada resultado registrado para sempre. Onde o Rollblock realmente se destaca é na velocidade. Plataformas de jogos tradicionais podem levar horas para processar depósitos e saques. O Rollblock move fundos quase instantaneamente, suportando mais de 20 criptomoedas populares. No último ano, o Rollblock processou $15 milhões em transações...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:01
Sem um caso contra a Google, os tribunais salvaram a lei antimonopólio de si mesma

Sem um caso contra a Google, os tribunais salvaram a lei antimonopólio de si mesma

A publicação "Sem um Caso Contra o Google, os Tribunais Salvaram a Lei Antitruste de Si Mesma" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 09 DE JANEIRO: O exterior da nova sede do Google é visto na 550 Washington Street em Hudson Square em 09 de janeiro de 2024 em Nova Iorque. Projetado pela COOKFOX Architects, o projeto de 1,3 milhões de pés quadrados envolveu a restauração e expansão do edifício St. John's Terminal ao longo da orla do rio Hudson. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Images) Getty Images Que desastre seria se o Google tivesse sido forçado pelos tribunais a vender o Chrome... por questões antitruste. Evidências que apoiam a afirmação acima podem ser encontradas em todo o lado, e nas inúmeras formas como conseguimos aceder a quantidades infinitas de informação na internet. Mas para manter as coisas atuais, tudo o que é preciso fazer é pesquisar no Bing, DuckDuckGo, Grok, Co-Pilot, Perplexity, ChatGPT, ou – sim – Google a palavra "Anthropic". Enquanto a definição de dicionário de "anthropic" é "envolvendo ou concernente à existência da vida humana, especialmente como uma restrição às teorias do universo", uma pesquisa de Anthropic começando com A maiúsculo leva-nos a mais uma empresa trabalhando febrilmente para descobrir um futuro de Inteligência Artificial (IA) que, enquanto você está lendo isto, quase certamente está nas fases mais iniciais. O "Claude" da Anthropic é descrito como "uma IA conversacional projetada para ser útil, honesta e inofensiva". Pense nisso como ainda mais competição pelo nosso tempo no presente e no futuro, sendo futuro o descritor operativo considerando a avaliação privada de 185 mil milhões de dólares da Anthropic. A Anthropic abriu as suas portas há apenas quatro anos. Este é o ponto, e também a resposta ao lamento do ex-procurador-geral assistente Jonathan Kanter no New York Times de que "Washington teve uma oportunidade aberta para responsabilizar o Google por amplas violações antitruste. Em vez de aproveitar a oportunidade, o tribunal rebateu o disco nas tabelas, esperando por um sorteio de sorte". Num momento mais calmo, Kanter...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:49
'KPop Demon Hunters' faz história enquanto 'Golden' junta-se ao BTS e 'Baby Shark'

'KPop Demon Hunters' faz história enquanto 'Golden' junta-se ao BTS e 'Baby Shark'

O post 'KPop Demon Hunters' faz história enquanto 'Golden' se junta ao BTS e 'Baby Shark' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Golden" de Huntr/x de KPop Demon Hunters passa uma terceira semana em 1º lugar no Hot 100, tornando-se apenas o segundo hit de um grupo feminino de K-pop a durar pelo menos 10 semanas na tabela. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 23 DE AGOSTO: (E-D) Maggie Kang, REI AMI, Arden Cho e Kevin Woo participam na KPop Demon Hunters-Sing Along Experience no Paris Theater em 23 de agosto de 2025 em Nova Iorque. (Foto de Roy Rochlin/Getty Images para Netflix) Getty Images para Netflix O sucesso principal de KPop Demon Hunters "Golden" mantém-se em 1º lugar no Hot 100 novamente, liderando pelo terceiro período consecutivo, o que continua a ser uma verdadeira raridade entre as músicas K-pop na América. A faixa já passou um número de dois dígitos de semanas no Hot 100 — a lista das músicas mais consumidas na América — e faz história ao atingir esse número marcante. "Golden" junta-se a "Cupid" "Golden" é apenas a segunda música de um grupo feminino de K-pop a acumular períodos de dois dígitos no Hot 100. A única outra música a fazê-lo é "Cupid" de Fifty Fifty. Essa faixa passou 25 semanas na lista, mas só chegou ao 17º lugar. "Golden" é creditada a Huntr/x, um grupo vocal feminino fictício criado para KPop Demon Hunters, bem como às três cantoras individuais – as humanas – Ejae, Rei Ami e Audrey Nuna. BTS, Saja Boys e Pinkfong Olhando para todos os grupos de K-pop, "Golden" é a oitava música a passar pelo menos 10 semanas em algum lugar do Hot 100. Metade de todos os hits são do BTS, e o resumo da banda inclui "Dynamite" (32 semanas), "Butter" (20), "My Universe" com Coldplay (17), e "Mic Drop" com Desiigner (10). Também incluídos neste agrupamento especial estão o viral "Baby Shark" de Pinkfong (20 semanas) e outro KPop Demon Hunters...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:46
Pré-venda de Criptomoeda que permite ganhar de três formas: Sistema de múltiplas receitas da PEPENODE

Pré-venda de Criptomoeda que permite ganhar de três formas: Sistema de múltiplas receitas da PEPENODE

Pepenode decidiu mudar o modelo de pré-venda. Em vez de deixar os participantes inativos, oferece-lhes formas de ganhar imediatamente. Desde o primeiro dia da pré-venda, pode começar a gerar recompensas. Mineração, staking e preços de pré-venda crescentes trabalham juntos para criar atividade antes mesmo do projeto estar ativo. Isto faz com que... A publicação Pré-venda de Criptomoedas Que Permite Ganhar de Três Formas: Sistema Multi-Receita da PEPENODE apareceu primeiro em 99Bitcoins.
99Bitcoins2025/09/08 02:23
