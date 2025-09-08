2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Saylor e Bukele de El Salvador assinalam o Dia do Bitcoin com apostas ousadas

Saylor e Bukele de El Salvador assinalam o Dia do Bitcoin com apostas ousadas

O post Saylor e Bukele de El Salvador Marcam o Dia do Bitcoin Com Apostas Ousadas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, marcou o Dia do Bitcoin com um gesto simbólico, desencadeando especulação sobre a trajetória de preços da criptomoeda pioneira. Seu comentário surge num momento em que padrões históricos sugerem que turbulências podem estar à frente. O Gesto do Dia do Bitcoin de Bukele Encontra Avisos de Sazonalidade do Mercado Em 7 de setembro, Bukele indicou no X (Twitter) que estava comprando 21 BTC para o Dia do Bitcoin. Nas taxas atuais, com o BTC sendo negociado a $111.175 no momento desta escrita, isso significou uma compra no valor de $2,334 milhões. Patrocinado Patrocinado Em retrospectiva, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal em 7 de setembro de 2021. A medida cimentou a reputação da pequena nação centro-americana como pioneira global em cripto. "El Salvador Celebra o Dia do Bitcoin! O Escritório do Bitcoin tem orgulho de ter construído o país do Bitcoin por três dos quatro anos desde que El Salvador tornou o Bitcoin moeda legal", compartilhou o Escritório do Bitcoin. Portanto, o momento é deliberado e ocorre numa época em que a conversa sobre ouro versus Bitcoin está fervendo. Além de players como a Tether, El Salvador também foi manchete na mesma narrativa recentemente, com o ouro em ascensão no país centro-americano enquanto a estratégia do Bitcoin enfrenta progressivamente um teste global. No entanto, a comemoração deste ano ocorre em meio a um crescente escrutínio do Bitcoin em El Salvador, com o FMI questionando a autenticidade das alegações da nação. Diante deste cenário, os usuários permanecem céticos quanto às afirmações de Bukele. Michael Saylor da Strategy Sugere Mais Compras de Bitcoin Patrocinado Patrocinado Além do Presidente Bukele, o cofundador e presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, o mais visível defensor corporativo do Bitcoin do mundo, sugeriu planos para comprar mais BTC. O comentário foi amplamente interpretado como uma dica sobre a acumulação adicional de Bitcoin pela empresa de inteligência empresarial. Dados do Bitcoin Treasuries mostram que a Strategy (anteriormente MicroStrategy) já detém mais de 636.000 BTC. Detentores Corporativos de BTC. Fonte: Bitcoin Treasuries Os investidores acompanham de perto os movimentos de Saylor porque...
Bitcoin
BTC$113,655.76+1.55%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
Movement
MOVE$0.0856+4.13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:33
Compartilhar
Koah garante cruciais 5 milhões de dólares para impulsionar uma nova era de publicidade de aplicações de IA

Koah garante cruciais 5 milhões de dólares para impulsionar uma nova era de publicidade de aplicações de IA

A publicação Koah Garante Cruciais $5M Para Impulsionar Uma Nova Era De Publicidade Em Aplicações De IA apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Monetização de IA: Koah Garante Cruciais $5M Para Impulsionar Uma Nova Era De Publicidade Em Aplicações De IA Ir para o conteúdo Início Notícias de IA Monetização de IA: Koah Garante Cruciais $5M para Impulsionar uma Nova Era de Publicidade em Aplicações de IA Fonte: https://bitcoinworld.co.in/koah-ai-monetization-ads/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:12
Compartilhar
Stellify Faz Uma Declaração No Kentucky Downs

Stellify Faz Uma Declaração No Kentucky Downs

O post Stellify Faz uma Declaração em Kentucky Downs apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Stellify tem estado fantástica nas suas duas vitórias em Kentucky Downs Coady photography Como acontece em qualquer temporada esportiva, há altos e baixos para os atletas. Estar bem no momento certo é sempre o objetivo, e para uma potranca de pés velozes, suas performances em Kentucky Downs dizem que ela é agora uma grande competidora na divisão de grama para potrancas e éguas. O encontro de corridas de Kentucky Downs rapidamente se tornou um local de destino para corredores de grama. O dinheiro das bolsas torna-o um local óbvio para corredores em ascensão, mas o espaçamento dos dias de corrida também proporciona oportunidades para os pôneis perpetuarem sua excelência. Stellify é uma filha de quatro anos de Justify que chegou a Kentucky Downs após vitórias consecutivas em Churchill Downs. Tendo corrido apenas quatro vezes em sua carreira, esta treinada por Brad Cox exibiu seu talento em 28 de agosto numa corrida de allowance no dia de abertura desta pista em Franklin, Kentucky. Liderando a cada passo do caminho nesta disputa de uma milha e meia, Stellify completou seu desfile com dois comprimentos de vantagem. Sua poderosa pontuação em 28 de agosto deu ao seu astuto treinador confiança suficiente para correr por uma parte da bolsa de 2 milhões de dólares presente na Light and Wonder Ladies Marathon de 6 de setembro. Com sua última vitória em Churchill ocorrendo em 12 de junho, Cox não estava preocupado com o espaçamento de suas corridas. Voltar à pista em oito dias não é uma prática comum atualmente, mas com a chance de fazer compras na Luis Vutton, grandes bolsas podem mudar a abordagem. Recebendo luz verde para a Maratona de uma milha e cinco dezesseis avos, Stellify estava pronta para partir quando os portões se abriram. Partindo com um propósito, esta filha de Justify imediatamente assumiu o comando e guiou o campo de onze cavalos pela colina do único europeu...
STUFF.io
STUFF$0.00361+6.17%
ChangeX
CHANGE$0.00165126+7.67%
Sunrise Layer
RISE$0.009509+1.79%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:01
Compartilhar
Antes do incidente na Venezuela, caças fabricados nos EUA enfrentaram-se no Médio Oriente

Antes do incidente na Venezuela, caças fabricados nos EUA enfrentaram-se no Médio Oriente

A publicação "Antes do Incidente na Venezuela, Caças Fabricados nos EUA Enfrentaram-se no Médio Oriente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aeronaves F16 da Força Aérea Venezuelana participam numa cerimónia militar na capital, Caracas, 5 de março de 2014. (JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela levantaram a possibilidade de os EUA acabarem por enfrentar um exército armado com caças F-16 fabricados nos Estados Unidos. Se isso realmente ocorrer, não seria a primeira vez que caças fabricados nos EUA se enfrentam, como vários incidentes passados no Médio Oriente demonstram adequadamente. Dois caças F-16 fabricados nos Estados Unidos pertencentes à força aérea da Venezuela, oficialmente denominada Aviação Militar Bolivariana da Venezuela, sobrevoaram o contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke Aegis USS Jason Dunham na quinta-feira. Oficiais do Departamento de Defesa citados pela CBS News observaram que tanto o Dunham quanto os F-16 venezuelanos estavam dentro do alcance de armas um do outro. Os sobrevoos ocorreram dois dias depois de a Marinha dos EUA ter afundado uma pequena lancha rápida supostamente transportando drogas da Venezuela no sul do Caribe, matando todos os 11 tripulantes. A administração Trump ordenou o envio de 10 caças furtivos de ataque F-35 Lightning II de quinta geração para Porto Rico para apoiar o reforço militar na região. O Presidente Trump advertiu na sexta-feira que se os caças venezuelanos sobrevoarem novamente navios de guerra dos EUA e "nos colocarem numa posição perigosa, serão abatidos". Trump também esclareceu que os EUA não estão "a falar sobre" mudança de regime contra o governo venezuelano do Presidente Nicolás Maduro. Embora seja provavelmente improvável, não se pode descartar completamente um cenário em que os principais jatos dos EUA, como os F-35, acabem por abater F-16 venezuelanos muito mais antigos, que são da versão inicial Block 15 adquirida no início dos anos 1980. Embora Caracas sem dúvida tenha apenas um pequeno número de F-16 operacionais, o facto de já ter mobilizado alguns, no que o Pentágono descreveu como...
SynFutures
F$0.008464+1.65%
Threshold
T$0.01328+9.39%
Union
U$0.007347+3.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:55
Compartilhar
Cartão Completo da Luta Lopes Vs. Silva

Cartão Completo da Luta Lopes Vs. Silva

A publicação Lopes Vs. Silva Card Completo de Luta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MIAMI, FLORIDA – 12 de ABRIL: Diego Lopes do Brasil reage antes de lutar contra Alexander Volkanovski da Austrália numa luta pelo título peso pena durante o UFC 314 no Kaseya Center em 12 de abril de 2025 em Miami, Flórida. (Foto de Megan Briggs/Getty Images) Getty Images O UFC apresenta o card de luta Noche UFC 2025 no sábado, 13 de setembro, do Frost Bank Center em San Antonio, Texas. No evento principal, o recente desafiante ao título peso pena do UFC Diego Lopes enfrenta o ascendente Jean Silva, que está invicto desde que se juntou ao UFC em 2024. O evento Noche UFC será transmitido no ESPN+. ForbesUFC Paris Evento Principal Cotações, Escolhas, Previsões: Imavov Vs. BorralhoPor Trent Reinsmith Card Principal do Noche UFC 2025 Diego Lopes vs. Jean Silva Rob Font vs. David Martinez Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Santiago Luna vs. Quang Le Card Preliminar do Noche UFC 2025 Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira José Daniel Medina vs. Duško Todorović Claudio Puelles vs. Joaquim Silva Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule Zachary Reese vs. Sedriques Dumas Alessandro Costa vs. Alden Coria Montserrat Rendon vs. Alice Pereira Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko ForbesUFC 321 Evento Principal: Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane Cotações Iniciais de ApostasPor Trent Reinsmith O card principal do Noche UFC será transmitido no ESPN+ às 18:00 ET, após as preliminares no mesmo serviço de streaming às 15:00 ET. O card não deve interferir com o confronto de boxe entre Canelo Alvarez vs. Terence Crawford programado para a mesma noite em Las Vegas na Netflix. Evento Principal do Noche UFC 2025: Diego Lopes vs. Jean Silva MIAMI, FLORIDA – 12 de ABRIL: Diego Lopes do Brasil reage após lutar contra Alexander Volkanovski da Austrália numa luta pelo título peso pena durante o UFC 314 no Kaseya Center em 12 de abril de 2025 em Miami, Flórida. (Foto de Megan Briggs/Getty Images) Getty Images Diego Lopes (26-7) é...
MemeCore
M$2.04312-11.47%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Terra
LUNA$0.1002+9.26%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:43
Compartilhar
Top 5 Criptomoedas Virais em Ascensão Agora, Destacando MoonBull como a Melhor Criptomoeda Próxima para 2025

Top 5 Criptomoedas Virais em Ascensão Agora, Destacando MoonBull como a Melhor Criptomoeda Próxima para 2025

MoonBull ($MOBU) lidera a lista de criptomoedas virais para 2025 com benefícios de lista branca, recompensas de staking e lançamentos secretos, seguido por Test, Coq Inu, Cheems e Sudeng.
Sunrise Layer
RISE$0.009509+1.79%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COQ INU
COQ$0.0000003888+8.12%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/08 04:15
Compartilhar
Como as Plataformas Defi Lidam com Futuros Incidentes de Segurança

Como as Plataformas Defi Lidam com Futuros Incidentes de Segurança

O post Como as Plataformas DeFi Lidam com Futuros Incidentes de Segurança apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa notável estreia para as finanças descentralizadas (DeFi), o Protocolo Venus recuperou com sucesso 13,5 milhões de dólares roubados pelos hackers Lazarus da Coreia do Norte. A recuperação foi executada através de uma votação de governança on-chain de emergência, mostrando um aspeto novo e poderoso da tomada de decisões descentralizada. A carteira do atacante foi congelada e liquidada em apenas 12 horas após o hack, uma velocidade que frequentemente supera os sistemas tradicionais de finanças centralizadas (CeFi) na resposta a violações de segurança. O Protocolo Venus recupera no hack on-chain O incidente começou quando hackers exploraram uma vulnerabilidade, embora a própria plataforma não tenha sido violada. Os fundos roubados foram rapidamente identificados, e a comunidade Venus e a equipa de desenvolvimento mobilizaram-se para propor uma medida de emergência. Os detentores de tokens, através de uma rápida votação on-chain, aprovaram a liquidação forçada das posições do hacker e o congelamento dos ativos roubados, permitindo que os fundos fossem transferidos para uma carteira de recuperação segura. Este evento desencadeou um debate sobre os compromissos entre descentralização e segurança. Enquanto alguns argumentam que um sistema verdadeiramente descentralizado não deveria ter a capacidade de reverter transações, os defensores da ação do Protocolo Venus apontam para a mitigação rápida e eficaz das perdas como prova de que uma abordagem governada pela comunidade pode ser uma ferramenta poderosa para proteger os utilizadores. Este susto de phishing mostra o quão avançados são os atacantes hoje em dia. Encorajamos todos a lerem a história de @KuanSun1990 para aprender como se proteger melhor. A chave é sempre verificar. Sejam transações, pessoas ou dApps. https://t.co/gzvRqGcSkr pic.twitter.com/YlSltYoloL — Venus Protocol (@VenusProtocol) 7 de setembro de 2025 Esta recuperação bem-sucedida pode estabelecer um precedente para como as plataformas DeFi lidam com futuros incidentes de segurança, destacando o potencial das comunidades descentralizadas para agir decisivamente numa crise. Fonte: https://coinidol.com/venus-protocol-recovers/
Threshold
T$0.01328+9.39%
Brainedge
LEARN$0.01461+2.09%
DeFi
DEFI$0.0013-6.06%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:02
Compartilhar
Candidato a presidente da Fed critica banco central por expansão de missão e independência em declínio

Candidato a presidente da Fed critica banco central por expansão de missão e independência em declínio

O post "Candidato a presidente do Fed, Hassett, critica banco central por expansão de missão e independência em declínio" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Kevin Hassett, um dos principais candidatos a liderar o Federal Reserve, diz que o banco central dos EUA "colocou sua independência e credibilidade em risco" por fazer mais do que deveria. No programa Face the Nation da CBS, Kevin disse claramente: "A questão é, o banco central atual tem sido tão independente quanto gostaríamos, tão transparente quanto gostaríamos? E acho que há alguma disputa sobre isso." Este homem é o Diretor do Conselho Econômico Nacional e um dos conselheiros econômicos de Trump com mais tempo de serviço. E ele está dizendo que o Fed está à deriva em águas perigosas. Ele apoia pedidos para uma revisão completa e não partidária do papel atual do Fed na regulação, política monetária e até mesmo pesquisa. E sim, ele concorda totalmente com o artigo do Wall Street Journal do Secretário do Tesouro Bessent que acusou o banco central de séria "expansão de missão". Kevin questiona dados de emprego e expectativas de inflação Antes mesmo de chegar ao Fed, Kevin criticou os dados atuais de emprego como lixo não confiável. "Eles tiveram as maiores revisões em 50 anos durante o verão", disse ele, apontando para os 22.000 novos empregos relatados para agosto. Mas isso é apenas a pesquisa de folha de pagamento. A pesquisa domiciliar para o mesmo mês mostrou 288.000. "Eles deveriam ter a mesma resposta", disse Kevin. "O problema com os dados é que as pessoas não estão preenchendo os formulários e enviando as pesquisas." Ele disse que a maneira como os dados de emprego são coletados está desatualizada e é enganosa. "Precisamos modernizar a forma como fazemos os dados de trabalho", argumentou. Ele mencionou empresas privadas como a Homebase, que relatou 150.000 empregos em agosto, mostrando novamente uma grande desconexão. E não são apenas os números de empregos. Kevin disse que está cético em relação a todos os dados relacionados ao trabalho no momento. Quando perguntado se ele acredita nos modelos e revisões, ele disse: "Não. O ponto...
Threshold
T$0.01328+9.39%
Union
U$0.007347+3.55%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.143+2.67%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:55
Compartilhar
Atenção: Há uma grande quantidade de desbloqueio de tokens em 15 altcoins na nova semana! Aqui está a lista dia a dia, hora a hora

Atenção: Há uma grande quantidade de desbloqueio de tokens em 15 altcoins na nova semana! Aqui está a lista dia a dia, hora a hora

O post Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin (BTC) tem sido bastante volátil durante a semana passada, caindo periodicamente abaixo de $108.000 e no momento da escrita está sendo negociado em torno de $111.000. Enquanto o panorama geral para as altcoins permanece no verde, os ganhos não atingiram dois dígitos para a maioria das altcoins. O Ethereum também está prestes a encerrar a semana com uma perda de aproximadamente 4%. Além disso, numerosas altcoins verão desbloqueios significativos de tokens esta semana. Aqui está o calendário de desbloqueio de tokens que preparamos especificamente para você no Bitcoinsistemi.com. (Todos os horários são indicados como UTC+3, hora da Turquia) Space and Time (SXT) Valor de Mercado: $110,19 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $1,90 milhões (com base em 1,73% da capitalização de mercado) Data: 8 de setembro de 2025, 03:00 Movement (MOVE) Valor de Mercado: $317,52 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $5,96 milhões (com base em 1,88% da capitalização de mercado) Data: 9 de setembro de 2025, 03:00 Xai (XAI) Valor de Mercado: $80,45 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $1,78 milhões (com base em 2,21% da capitalização de mercado) Data: 9 de setembro de 2025, 09:00 Cheelee (CHEEL) Valor de Mercado: $154,06 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $22,52 milhões (com base em 14,63% da capitalização de mercado) Data: 10 de setembro de 2025, 12:00 io.net (IO) Valor de Mercado: $106,57 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $5,39 milhões (com base em 5,08% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 03:00 Nereus Token (NRS) Valor de Mercado: $5,36 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $2,45 milhões (com base em 45,78% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 03:00 Banana Gun (BANANA) Valor de Mercado: $77,04 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $3,51 milhões (com base em 4,57% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 09:00 Moca Network (MOCA) Valor de Mercado: $243,92 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $13,83 milhões (com base em 5,68% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 17:00 Aptos (APT) Valor de Mercado: $2,94 mil milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $48,17 milhões (com base em 1,64% da capitalização de mercado) Data: 12 de setembro...
Threshold
T$0.01328+9.39%
Mocaverse
MOCA$0.06053+10.17%
Bitcoin
BTC$113,655.76+1.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:47
Compartilhar
Todos estão focados nas entradas de ETF, enquanto a pré-venda da SpacePay ultrapassa silenciosamente a marca de 1 milhão de dólares

Todos estão focados nas entradas de ETF, enquanto a pré-venda da SpacePay ultrapassa silenciosamente a marca de 1 milhão de dólares

O destaque no mundo cripto neste momento está nos fundos negociados em bolsa. Muito dinheiro está fluindo para os ETFs de Ethereum e Bitcoin. Grandes players financeiros como BlackRock, Fidelity e Grayscale estão colocando peso sério por trás destas moedas. Já não se trata apenas de negociação, mas do Wall Street reconhecendo as criptomoedas como uma classe de investimento regulamentada. XRP é.. A publicação Todos Estão Focados nas Entradas de ETF, Enquanto a Pré-venda da SpacePay Ultrapassa Silenciosamente a Marca de $1 Milhão apareceu primeiro em 99Bitcoins.
XRP
XRP$2.507+1.45%
League of Traders
LOT$0.01815+8.16%
Wink
LIKE$0.006948-2.92%
Compartilhar
99Bitcoins2025/09/08 02:17
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.