Candidato a presidente da Fed critica banco central por expansão de missão e independência em declínio

Kevin Hassett, um dos principais candidatos a liderar o Federal Reserve, diz que o banco central dos EUA "colocou sua independência e credibilidade em risco" por fazer mais do que deveria. No programa Face the Nation da CBS, Kevin disse claramente: "A questão é, o banco central atual tem sido tão independente quanto gostaríamos, tão transparente quanto gostaríamos? E acho que há alguma disputa sobre isso." Este homem é o Diretor do Conselho Econômico Nacional e um dos conselheiros econômicos de Trump com mais tempo de serviço. E ele está dizendo que o Fed está à deriva em águas perigosas. Ele apoia pedidos para uma revisão completa e não partidária do papel atual do Fed na regulação, política monetária e até mesmo pesquisa. E sim, ele concorda totalmente com o artigo do Wall Street Journal do Secretário do Tesouro Bessent que acusou o banco central de séria "expansão de missão". Kevin questiona dados de emprego e expectativas de inflação Antes mesmo de chegar ao Fed, Kevin criticou os dados atuais de emprego como lixo não confiável. "Eles tiveram as maiores revisões em 50 anos durante o verão", disse ele, apontando para os 22.000 novos empregos relatados para agosto. Mas isso é apenas a pesquisa de folha de pagamento. A pesquisa domiciliar para o mesmo mês mostrou 288.000. "Eles deveriam ter a mesma resposta", disse Kevin. "O problema com os dados é que as pessoas não estão preenchendo os formulários e enviando as pesquisas." Ele disse que a maneira como os dados de emprego são coletados está desatualizada e é enganosa. "Precisamos modernizar a forma como fazemos os dados de trabalho", argumentou. Ele mencionou empresas privadas como a Homebase, que relatou 150.000 empregos em agosto, mostrando novamente uma grande desconexão. E não são apenas os números de empregos. Kevin disse que está cético em relação a todos os dados relacionados ao trabalho no momento. Quando perguntado se ele acredita nos modelos e revisões, ele disse: "Não. O ponto...