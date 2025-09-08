Atenção: Há uma grande quantidade de desbloqueio de tokens em 15 altcoins na nova semana! Aqui está a lista dia a dia, hora a hora
O post Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Bitcoin (BTC) tem sido bastante volátil durante a semana passada, caindo periodicamente abaixo de $108.000 e no momento da escrita está sendo negociado em torno de $111.000. Enquanto o panorama geral para as altcoins permanece no verde, os ganhos não atingiram dois dígitos para a maioria das altcoins. O Ethereum também está prestes a encerrar a semana com uma perda de aproximadamente 4%. Além disso, numerosas altcoins verão desbloqueios significativos de tokens esta semana. Aqui está o calendário de desbloqueio de tokens que preparamos especificamente para você no Bitcoinsistemi.com. (Todos os horários são indicados como UTC+3, hora da Turquia) Space and Time (SXT) Valor de Mercado: $110,19 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $1,90 milhões (com base em 1,73% da capitalização de mercado) Data: 8 de setembro de 2025, 03:00 Movement (MOVE) Valor de Mercado: $317,52 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $5,96 milhões (com base em 1,88% da capitalização de mercado) Data: 9 de setembro de 2025, 03:00 Xai (XAI) Valor de Mercado: $80,45 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $1,78 milhões (com base em 2,21% da capitalização de mercado) Data: 9 de setembro de 2025, 09:00 Cheelee (CHEEL) Valor de Mercado: $154,06 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $22,52 milhões (com base em 14,63% da capitalização de mercado) Data: 10 de setembro de 2025, 12:00 io.net (IO) Valor de Mercado: $106,57 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $5,39 milhões (com base em 5,08% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 03:00 Nereus Token (NRS) Valor de Mercado: $5,36 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $2,45 milhões (com base em 45,78% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 03:00 Banana Gun (BANANA) Valor de Mercado: $77,04 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $3,51 milhões (com base em 4,57% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 09:00 Moca Network (MOCA) Valor de Mercado: $243,92 milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $13,83 milhões (com base em 5,68% da capitalização de mercado) Data: 11 de setembro de 2025, 17:00 Aptos (APT) Valor de Mercado: $2,94 mil milhões Quantidade de Tokens a Desbloquear: $48,17 milhões (com base em 1,64% da capitalização de mercado) Data: 12 de setembro...
