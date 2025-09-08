O Valor Total Bloqueado (TVL) do Pool de Liquidez da Jupiter Excede $2 Mil Milhões
O post "O Valor Total Bloqueado (TVL) da Pool de Liquidez de Jupiter Excede $2 Mil Milhões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O Valor Total Bloqueado (TVL) do Jupiter ultrapassa $2 mil milhões. Taxa de Rendimento Anual (APY) de 17,58% para a Pool de Liquidez JLP. Interesse significativo de investidores institucionais e de retalho. A Pool de Liquidez JLP da Jupiter atingiu um marco quando o seu Valor Total Bloqueado (TVL) ultrapassou $2,00 mil milhões em 7 de setembro de 2025, com um APY de 17,58%. Este marco indica um robusto fluxo de entrada de liquidez, melhorando a eficiência de negociação dentro do ecossistema Solana e destacando o papel da Jupiter nas finanças descentralizadas.
O Marco de $2B em TVL da Jupiter Impulsiona o DeFi da Solana
O anúncio gerou interesse entre a comunidade DeFi, marcando um marco para o crescimento do protocolo. Embora nenhum líder ou instituição importante da indústria tenha comentado oficialmente, a comunidade no X mostrou entusiasmo substancial com feedback positivo. Não surgiram opiniões divergentes ou declarações críticas nos fóruns da comunidade relativamente a esta conquista.
Sabia? Em 2021, marcos semelhantes de TVL na Solana, como os da Raydium, aumentaram marcadamente a atividade do protocolo DeFi e os volumes de negociação, evidenciando o potencial de crescimento neste setor. Em 7 de setembro de 2025, o Jupiter Perps LP (JLP) tem uma capitalização de mercado reportada de $2,01 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de $19,15 milhões, de acordo com o CoinMarketCap. O preço do JLP viu um aumento de 20,37% em 90 dias, destacando um forte momentum ascendente.
Jupiter Perps LP Vê Aumento de Preço de 20,37% em 90 Dias
Jupiter Perps LP(JLP), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 20:39 UTC em 7 de setembro de 2025...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:45