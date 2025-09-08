2025-10-13 Monday

Previsão do Cardano: Analistas apontam potencial de crescimento 2x para ADA enquanto destacam um rival em Ruptura com valorização de 100x

Previsão do Cardano: Analistas apontam potencial de crescimento 2x para ADA enquanto destacam um rival em Ruptura com valorização de 100x

O post Previsão do Cardano: Analistas Apontam ADA para Potencial de Boom 2x Enquanto Destacam um Rival em Ruptura Com Valorização de 100x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cardano há muito tempo tem sido um daqueles projetos nos quais os investidores depositam mais amor, já que o projeto sempre prometeu fornecer um plano equilibrado para resolver os problemas relacionados à escalabilidade e sustentabilidade no mundo das criptomoedas. Agora, analistas argumentam que ADA está pronto para disparar nos próximos 4 anos, graças a muitos movimentos de whales, um ecossistema crescente e entusiasmo aumentado entre os investidores. Mas Cardano dificilmente é o único jogo na cidade. Um concorrente que está quebrando o molde está fazendo projeções de 100x de valor potencial parecerem possíveis na imprensa, também refratando novo potencial em todo o mercado em expansão. O Caminho do Cardano Para um Boom de Preço de 2x O Cardano sempre se posicionou como uma entidade distinta focada em governança e P&D (pesquisa e desenvolvimento). Votação recente de governança e ecossistema de desenvolvedores em crescimento estão estabelecendo as bases para adoção a longo prazo. Estes são pontos estruturais e poderiam ajudar o limite do ADA a subir 2x no próximo ciclo, dizem alguns analistas. Na imagem acima, outro motivo para testemunhar o acima é a adição das whales. Fluxo constante de fundos fluindo para carteiras principais estão mantendo-o estável em sua trajetória de preços. "rallies, o passado" ThickTrapp27 apontou como as corridas de alta em períodos anteriores de bull whale = ada poderiam estar preparando um movimento mais forte para 2025 novamente. Indicadores Técnicos Apontando para a Força do ADA Tecnicamente, ADA está enfrentando alguns níveis de resistência fortes. Se romper a faixa de $0,90 a $0,92 com volume, analistas acham que o token se preparará para uma investida na região de $1,50. Seria um marco psicológico para investidores observando o crescimento do Cardano. Parece haver forte suporte em $0,75, onde o interesse de compra continua aumentando e tanto o RSI quanto outros indicadores de momentum permanecem...
Enquanto o preço do Bitcoin luta, eis o que esperar a seguir

Enquanto o preço do Bitcoin luta, eis o que esperar a seguir

O post Enquanto o Preço do Bitcoin Luta, Eis o Que Esperar a Seguir apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A queda do preço do Bitcoin desde o seu novo recorde histórico pode não ser tão simples quanto parece, de acordo com o trader especialista Luca, que prevê que os bears (baixistas) poderão estar em desvantagem nas próximas semanas. Ele afirma que o preço atual do Bitcoin (BTC) poderia enganar os bears, prendendo-os no próximo grande short squeeze. Segundo Luca, é apenas uma questão de semanas para que isso aconteça. Ele também mencionou que a configuração atual reflete um fractal que ocorreu no ano passado antes da quebra de preço do BTC em 2024. Os Criadores de Bitcoin Estão Preparando a Armadilha para os Bears Luca continuou a explicar que a chave para entender a direção do preço do BTC nas próximas semanas está nos livros de ordens das exchanges de Bitcoin. Um dos sinais de que a maior criptomoeda ainda não atingiu um novo recorde histórico é a ausência de novos máximos mais altos. Curiosamente, ele apontou que isso não é um sinal bearish (baixista). Ele observou que desde que o BTC atingiu o pico em meados de agosto, nenhum máximo foi superado, e isso ocorreu porque as posições de short estavam sendo protegidas no curto prazo. A ideia é que os market makers mantêm o mercado dentro de um intervalo para fazer os vendedores a descoberto acreditarem que suas negociações darão certo. O post explicou que uma configuração semelhante aconteceu em 2024, durante uma longa fase de consolidação quando os máximos permaneceram intocados até a quebra de novembro. Luca disse que quanto mais tempo essa configuração durar, mais complacentes os bears se tornam, criando as condições perfeitas para um short squeeze. Ele acrescentou que isso poderia desencadear o próximo grande squeeze nas próximas semanas, e embora possa parecer contra-intuitivo, a proteção dos shorts e a falta de máximos mais altos era um sinal positivo para o mercado. Lembre-se da minha tese do início de abril sobre armadilhas de liquidez e as mínimas não exploradas que estavam se formando? Eu...
Previsão do Preço da Solana: $300 à Vista Com Catalisador ETF e Fluxo de Retalho

Previsão do Preço da Solana: $300 à Vista Com Catalisador ETF e Fluxo de Retalho

O post Previsão de Preço da Solana: $300 à Vista Com Catalisador ETF e Fluxo de Varejo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso: Este conteúdo é um artigo patrocinado. Bitcoinsistemi.com não é responsável por quaisquer danos ou negatividades que possam surgir das informações acima ou de qualquer produto ou serviço mencionado no artigo. Bitcoinsistemi.com aconselha os leitores a fazerem pesquisas individuais sobre a empresa mencionada no artigo e lembra que toda a responsabilidade pertence ao indivíduo. O ressurgimento da Solana em 2025 surpreendeu até os céticos. Antes criticada por interrupções e gargalos técnicos, a rede reconstruiu sua reputação através de atualizações e reconhecimento institucional. A aprovação dos ETFs da Solana na Europa e Ásia atraiu entradas significativas, com mais de $3 bilhões agora alocados em produtos baseados em SOL. Esta demanda estrutural está colocando a Solana na mesma conversa que Ethereum e Bitcoin entre investidores institucionais. Analistas sugerem que com forte suporte de ETF e participação de varejo em expansão, a Solana poderia estar a caminho de atingir $300 antes do final do ano. Junto com esses movimentos institucionais, os traders também estão observando mercados de pré-venda como MAGACOIN FINANCE, que estão ganhando momentum através de narrativas culturais e modelos de escassez. O momentum do varejo impulsiona entradas A participação do varejo aumentou, com a Solana registrando recordes de carteiras ativas diárias e a atividade de NFT recuperando-se fortemente. Os protocolos DeFi na Solana duplicaram o valor total bloqueado desde janeiro, enquanto as transferências de stablecoin na rede estão se aproximando de $40 bilhões mensais. Este ressurgimento ajudou a restaurar a confiança na Solana como uma Layer 1 confiável e escalável. Analistas destacam que a demanda de varejo combinada com fluxos de ETF cria um poderoso motor duplo para a valorização de preços. O momentum da Solana em direção aos $300 é um testemunho da adoção de infraestrutura, mas os traders que buscam múltiplos mais altos estão ampliando seu escopo. Projeções de um aumento de 58x têm caçadores de criptomoedas correndo para garantir alocações em MAGACOIN FINANCE, com muitos chamando-a de uma oportunidade única em um ciclo. Ao contrário das meme coins impulsionadas apenas pelo hype, MAGACOIN FINANCE passou por auditorias duplas, dando-lhe um...
Bitcoin, Ethereum e WLFI poderiam superar as ações FAANG até 2027

Bitcoin, Ethereum e WLFI poderiam superar as ações FAANG até 2027

O post Bitcoin, Ethereum e WLFI Poderiam Superar as Ações FAANG até 2027 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Bitcoin, Ethereum e WLFI impulsionado pelo pré-hype estão emergindo como principais candidatos para superar as ações FAANG até 2027. As ações FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) dominaram discussões sobre criação de riqueza a longo prazo por anos. No entanto, uma nova questão está surgindo à medida que o mercado de criptomoedas se desenvolve: podem os ativos digitais superar até mesmo as empresas de tecnologia mais conhecidas? A resposta pode ser sim, de acordo com analistas, dado que Bitcoin e Ethereum atingiram máximas históricas e que recém-chegados como WLFI estão ganhando terreno abaixo de $1. Estes tokens são posicionados como alguns dos investimentos mais audaciosos para os próximos dez anos devido a uma combinação de hype, utilidade e momentum. Estes tokens, juntamente com jogadas emergentes como MAGACOIN FINANCE, são posicionados como alguns dos investimentos mais audaciosos para os próximos anos. Bitcoin: Ouro digital com apelo duradouro O fornecimento limitado do Bitcoin e a adoção institucional continuam a torná-lo uma pedra angular para investidores de longo prazo. Seu desempenho como reserva de valor já rivaliza com o ouro, e com ETFs atraindo bilhões em entradas, o lugar do BTC nas finanças populares está seguro. Enquanto as ações FAANG enfrentam pressões regulatórias e competitivas, o Bitcoin oferece crescimento impulsionado pela escassez incomparável aos ativos tradicionais. MAGACOIN FINANCE: Outra camada de momentum Bitcoin e Ethereum permanecem apostas cripto de primeira linha, mas MAGACOIN FINANCE oferece a narrativa do azarão que poderia rivalizar com o desempenho das FAANG. Com um ponto de entrada perfeito, o projeto atrai tanto pequenos quanto grandes investidores. Analistas argumentam que seu design deflacionário único e rápido momentum de pré-venda o tornam um dos poucos ativos capazes de entregar retornos de 70x ou mais antes das listagens. Whales já estão circulando, posicionando-se antes que manchetes populares amplifiquem a demanda. Assim como as ações de tecnologia remodelaram os mercados tradicionais, a mistura de hype, legitimidade e escassez do MAGACOIN FINANCE pode dar-lhe o combustível para rivalizar com o crescimento estilo FAANG nos próximos três anos. Ethereum: Alimentando o ecossistema descentralizado...
Preço do Bitcoin Estável Entre $108.000

Preço do Bitcoin Estável Entre $108.000

O post Preço do Bitcoin Estável Entre $108.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto O preço do Bitcoin tem permanecido numa faixa entre $108.000 e $113.000, mantendo os traders a adivinhar sobre a próxima grande oscilação. Enquanto o BTC se consolida, outro nome está rapidamente ganhando força: Layer Brett. Mais conhecido como $LBRETT, este token meme da Layer 2 do Ethereum está chamando a atenção com uma pré-venda que já arrecadou milhões. Não é apenas hype; está sendo aclamado como um potencial altcoin de 100x, combinando energia de meme com utilidade real na blockchain. Layer Brett está construindo enquanto o Bitcoin flutua O BTC frequentemente se move com tendências macro e fluxos institucionais, mas o Layer Brett está traçando seu próprio caminho. Este projeto reúne velocidades extremamente rápidas—até 10.000 TPS—e taxas de gas tão baixas que são praticamente invisíveis a $0,0001. Compare isso com a liquidação mais lenta do BTC ou as taxas caras da Layer 1 do Ethereum, e o $LBRETT parece um passo prático à frente. Além disso, os adotantes iniciais podem fazer stake para retornos tão altos quanto 892% APY (Taxa de Rendimento Anual), uma funcionalidade que o Bitcoin simplesmente não oferece em sua forma nativa. Com a previsão de que o escalonamento da Layer 2 processe trilhões anualmente até 2027, o $LBRETT está se posicionando cedo. Layer Brett oferece mais do que apenas outro token meme O Brett original na Base era pouco mais que um experimento comunitário. Layer Brett é sua evolução, projetado como uma moeda Layer 2 séria com padrões de token ERC-20. O $LBRETT funde cultura meme com desempenho real: Baixas taxas, alto rendimento e um roteiro que inclui staking, integrações NFT e recompensas gamificadas. É uma meme coin que se recusa a ser descartada como hype de curta duração. Como o sistema $LBRETT funciona para usuários comuns As transações no Layer Brett são processadas off-chain, aliviando o congestionamento do Ethereum e criando liquidações quase instantâneas. Comprar é simples: Conecte a MetaMask ou Trust Wallet, use ETH, USDT ou BNB, e faça stake imediatamente através do dApp. O projeto também apresenta um sorteio de $1 milhão e...
El Salvador celebra o quarto aniversário do Bitcoin, mas os resultados são mistos

El Salvador celebra o quarto aniversário do Bitcoin, mas os resultados são mistos

O post El Salvador Celebra Quatro Anos de Bitcoin, mas Resultados São Mistos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Gabinete de Bitcoin de El Salvador está a celebrar o "Dia do Bitcoin", o aniversário da lei que tornou o Bitcoin (BTC) moeda legal em setembro de 2021. O Gabinete de Bitcoin
Tether derruba rumores de venda massiva de Bitcoin, reforça posição em BTC, ouro e terrenos

Tether derruba rumores de venda massiva de Bitcoin, reforça posição em BTC, ouro e terrenos

O post Tether Derruba Rumores de Venda de Bitcoin, Reforça Aposta em BTC, Ouro e Terra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A internet adora uma boa teoria da conspiração, especialmente quando envolve a Tether — o eterno bicho-papão do crypto Twitter. Esta semana, circularam rumores de que o maior emissor de stablecoin do mundo estava a desfazer-se dos seus Bitcoin para perseguir metais brilhantes. Mas o CEO da Tether, Paolo Ardoino, não concordou. Numa publicação de domingo no X, Ardoino negou categoricamente a especulação, afirmando que a empresa "não vendeu nenhum Bitcoin". Em vez disso, reafirmou a estratégia da Tether de pegar nos lucros excedentes e investi-los em ativos sólidos: Bitcoin, ouro e — numa jogada que deixaria qualquer preparacionista orgulhoso — terra. Ardoino negou categoricamente a especulação, Fonte: X De Onde Veio o Rumor O drama começou quando o YouTuber Clive Thompson afirmou que as certificações trimestrais da Tether mostravam uma venda de Bitcoin. De acordo com os seus cálculos, a reserva de BTC da Tether diminuiu de 92.650 BTC no primeiro trimestre para 83.274 BTC no segundo trimestre de 2025. Isto desencadeou o pânico no Twitter: estaria a Tether secretamente a desfazer-se de moedas enquanto todos os outros estavam a acumular sats? Não exatamente. Samson Mow, CEO da Jan3 e evangelista de longa data do Bitcoin, interveio com uma verificação da realidade. Ele explicou que a Tether simplesmente transferiu 19.800 BTC para a Twenty One Capital (XXI) — uma nova plataforma financeira nativa de Bitcoin gerida por Jack Mallers da Strike. Isso incluiu 14.000 BTC em junho e mais 5.800 em julho. Tradução: moedas movidas, não vendidas. Mow até apontou que, se contabilizarmos a transferência, a Tether na verdade aumentou as suas participações líquidas. Ardoino confirmou isto, chamando aos rumores FUD e reiterando que a Tether continua a ser uma das maiores baleias institucionais de Bitcoin do planeta. O Panorama Geral: O Tesouro de Guerra da Tether Atualmente, a Tether controla mais de 100.521 BTC, avaliados em cerca de 11,17 mil milhões de dólares, de acordo com o BitcoinTreasuries.net. Isso coloca-a na mesma liga da MicroStrategy de Michael Saylor e até mesmo de algumas nações soberanas. O balanço da Tether tornou-se menos...
Estes Altcoins Devem Ser Acompanhados na Nova Semana

Estes Altcoins Devem Ser Acompanhados na Nova Semana

A publicação "Estas Altcoins Devem Ser Acompanhadas na Nova Semana" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista de criptomoedas The DeFi Investor compartilhou as altcoins para observar de perto esta semana. O analista observou que desenvolvimentos significativos entre 9 e 10 de setembro poderiam aumentar a atividade do mercado. Aqui está a lista de observação semanal do analista: Solana (SOL): SOL Strategies se tornará a primeira empresa de tesouraria Solana a ser listada na Nasdaq em 9 de setembro. Resolv (RESOLV): O programa de pontos Resolv S2 terminará em 9 de setembro. Ethena (ENA): StablecoinX começará a comprar $5-10 milhões em ENA todos os dias. Linea (LINEA): O evento de geração de token (TGE) da Linea ocorrerá em 10 de setembro. Home (HOME): DeFi App anunciará a campanha "bônus de 1000 HOME para todos" na próxima semana. Polkadot (DOT): Um grande lançamento de produto está programado para 8 de setembro (detalhes ainda não divulgados). Falcon Finance (Falcon): Um grande anúncio conjunto com WorldLibertyFi está planejado. Dogecoin (DOGE): Diz-se que o primeiro fundo ETF de Dogecoin nos EUA pode ser lançado na próxima semana. Sonic (S): 5,02% do fornecimento de tokens S da Sonic será desbloqueado em 9 de setembro. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/
Stray Kids alcançam a segunda maior semana de vendas de 2025 na América

Stray Kids alcançam a segunda maior semana de vendas de 2025 na América

O post Stray Kids Alcançam a Segunda Maior Semana de Vendas de 2025 na América apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Karma dos Stray Kids estreia em 1º lugar na Billboard 200 com 313.000 unidades, incluindo 296.000 vendas puras — o segundo maior total de vendas na primeira semana de 2025. Nesta imagem divulgada em 12 de dezembro de 2024, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. dos Stray Kids atuam nos Billboard Music Awards de 2024. (Foto de JYP Entertainment/Penske Media via Getty Images) Penske Media via Getty Images O novo lançamento dos Stray Kids, Karma, é facilmente o maior álbum na América neste momento. O grupo masculino sul-coreano conquista múltiplas contagens com o projeto recentemente lançado, e não apenas por pouco — Karma supera todos os outros títulos por uma enorme margem. Karma consegue um dos maiores lançamentos de 2025 no maior mercado musical do mundo, e os Stray Kids ficam atrás apenas de outra famosa figura musical. Karma Estreia Com Enormes Vendas na Primeira Semana Karma chega com 296.000 compras puras na sua primeira semana. Esse é o segundo maior volume de vendas de abertura de 2025 na América. The Weeknd Ainda Detém o Maior Lançamento de Vendas do Ano O nº 1 para vendas na semana de estreia ainda pertence ao mais recente álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Esse conjunto foi lançado com 359.000 vendas e uma soma total muito mais impressionante. Stray Kids Atingem o Nº 1 na Billboard 200 Karma estreia em 1º lugar na Billboard 200 — que lista os álbuns e EPs mais consumidos nos EUA — com 313.000 unidades equivalentes. I'm the Problem de Morgan Wallen lidera os lançamentos de 2025, pois começou com 493.000 unidades equivalentes, enquanto Hurry Up Tomorrow iniciou seu tempo em primeiro lugar na mesma lista com 495.000 cópias equivalentes. Taylor Swift Pode Superar Todos em Breve Estes recordes provavelmente serão batidos em apenas algumas semanas quando Taylor Swift lançar seu próximo álbum The Life of a Showgirl.
O Valor Total Bloqueado (TVL) do Pool de Liquidez da Jupiter Excede $2 Mil Milhões

O Valor Total Bloqueado (TVL) do Pool de Liquidez da Jupiter Excede $2 Mil Milhões

O post "O Valor Total Bloqueado (TVL) da Pool de Liquidez de Jupiter Excede $2 Mil Milhões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O Valor Total Bloqueado (TVL) do Jupiter ultrapassa $2 mil milhões. Taxa de Rendimento Anual (APY) de 17,58% para a Pool de Liquidez JLP. Interesse significativo de investidores institucionais e de retalho. A Pool de Liquidez JLP da Jupiter atingiu um marco quando o seu Valor Total Bloqueado (TVL) ultrapassou $2,00 mil milhões em 7 de setembro de 2025, com um APY de 17,58%. Este marco indica um robusto fluxo de entrada de liquidez, melhorando a eficiência de negociação dentro do ecossistema Solana e destacando o papel da Jupiter nas finanças descentralizadas. O Marco de $2B em TVL da Jupiter Impulsiona o DeFi da Solana O anúncio gerou interesse entre a comunidade DeFi, marcando um marco para o crescimento do protocolo. Embora nenhum líder ou instituição importante da indústria tenha comentado oficialmente, a comunidade no X mostrou entusiasmo substancial com feedback positivo. Não surgiram opiniões divergentes ou declarações críticas nos fóruns da comunidade relativamente a esta conquista. Sabia? Em 2021, marcos semelhantes de TVL na Solana, como os da Raydium, aumentaram marcadamente a atividade do protocolo DeFi e os volumes de negociação, evidenciando o potencial de crescimento neste setor. Em 7 de setembro de 2025, o Jupiter Perps LP (JLP) tem uma capitalização de mercado reportada de $2,01 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de $19,15 milhões, de acordo com o CoinMarketCap. O preço do JLP viu um aumento de 20,37% em 90 dias, destacando um forte momentum ascendente. Jupiter Perps LP Vê Aumento de Preço de 20,37% em 90 Dias Sabia? Em 2021, marcos semelhantes de TVL na Solana, como os da Raydium, aumentaram marcadamente a atividade do protocolo DeFi e os volumes de negociação, evidenciando o potencial de crescimento neste setor. Em 7 de setembro de 2025, o Jupiter Perps LP (JLP) tem uma capitalização de mercado reportada de $2,01 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de $19,15 milhões, de acordo com o CoinMarketCap. O preço do JLP viu um aumento de 20,37% em 90 dias, destacando um forte momentum ascendente. Jupiter Perps LP(JLP), gráfico diário, captura de ecrã no CoinMarketCap às 20:39 UTC em 7 de setembro de 2025...
