Enquanto o preço do Bitcoin luta, eis o que esperar a seguir

O post Enquanto o Preço do Bitcoin Luta, Eis o Que Esperar a Seguir apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A queda do preço do Bitcoin desde o seu novo recorde histórico pode não ser tão simples quanto parece, de acordo com o trader especialista Luca, que prevê que os bears (baixistas) poderão estar em desvantagem nas próximas semanas. Ele afirma que o preço atual do Bitcoin (BTC) poderia enganar os bears, prendendo-os no próximo grande short squeeze. Segundo Luca, é apenas uma questão de semanas para que isso aconteça. Ele também mencionou que a configuração atual reflete um fractal que ocorreu no ano passado antes da quebra de preço do BTC em 2024. Os Criadores de Bitcoin Estão Preparando a Armadilha para os Bears Luca continuou a explicar que a chave para entender a direção do preço do BTC nas próximas semanas está nos livros de ordens das exchanges de Bitcoin. Um dos sinais de que a maior criptomoeda ainda não atingiu um novo recorde histórico é a ausência de novos máximos mais altos. Curiosamente, ele apontou que isso não é um sinal bearish (baixista). Ele observou que desde que o BTC atingiu o pico em meados de agosto, nenhum máximo foi superado, e isso ocorreu porque as posições de short estavam sendo protegidas no curto prazo. A ideia é que os market makers mantêm o mercado dentro de um intervalo para fazer os vendedores a descoberto acreditarem que suas negociações darão certo. O post explicou que uma configuração semelhante aconteceu em 2024, durante uma longa fase de consolidação quando os máximos permaneceram intocados até a quebra de novembro. Luca disse que quanto mais tempo essa configuração durar, mais complacentes os bears se tornam, criando as condições perfeitas para um short squeeze. Ele acrescentou que isso poderia desencadear o próximo grande squeeze nas próximas semanas, e embora possa parecer contra-intuitivo, a proteção dos shorts e a falta de máximos mais altos era um sinal positivo para o mercado. Lembre-se da minha tese do início de abril sobre armadilhas de liquidez e as mínimas não exploradas que estavam se formando? Eu...