Chegadas antecipadas ao tapete vermelho dos MTV VMAs de 2025 incluem Doja Cat, Ricky Martin

A publicação Chegadas Antecipadas ao Tapete Vermelho do MTV VMAs 2025 Incluem Doja Cat, Ricky Martin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: Doja Cat comparece ao MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Mike Coppola/Getty Images para MTV) Getty Images para MTV Estrelas incluindo Doja Cat, Ricky Martin e as estrelas de voz de KPop Demon Hunters estão entre as primeiras chegadas ao tapete vermelho da celebração do MTV Video Music Awards 2025 de domingo em Nova Iorque. O MTV VMAs 2025 começará a ser transmitido ao vivo às 20:00 ET/17:00 PT da UBS Arena em Long Island na CBS e Paramount+ Premium. A ação começa uma hora antes, no entanto, com um pré-show do tapete vermelho em vários canais de cabo e satélite. ForbesA que horas começa o pré-show do tapete vermelho do MTV VMAs? Como assistirPor Tim Lammers O MTV VMAs 2025 será apresentado pelo ícone do rap e estrela da franquia NCIS, LL Cool J, e contará com apresentações ao vivo de Lady Gaga, que lidera com 12 nomeações para o MTV VMA. Outros artistas programados para se apresentar incluem Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll e Busta Rhymes. O MTV VMAs 2025 está sendo apresentado pela lenda do rap LL Cool J. Veja abaixo fotos de algumas das primeiras chegadas ao tapete vermelho da celebração. ForbesFotos: Grandes Estrelas no Dia 13 do U.S. Open 2025Por Tim Lammers Nota: Esta é uma história em desenvolvimento. Atualize esta página para mais fotos à medida que as estrelas chegam ao MTV VMAs 2025. ELMONT, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: (E-D) Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela e Yoonchae do KATSEYE comparecem ao MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Catherine Powell/Getty Images para MTV) Getty Images para MTV Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela e Yoonchae do KATSEYE posaram no...
2025/09/08
ZNS Connect faz parceria com a Somnia para transformar a identidade Web3

O post ZNS Connect Faz Parceria Com Somnia Para Transformar a Identidade Web3 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Índice 1. ZNS para Criar um Futuro de Identidade Onchain 2. ZNS Connect Acelera a Adoção da Web3 Mostrar mais ZNS anunciou sua parceria de ponta com a Somnia para impulsionar a próxima onda de identidade Web3. Esta colaboração visa abrir novas portas para a interação de contratos inteligentes junto com uma identidade descentralizada sem esforço. Com esta aliança, os usuários podem criar seus próprios domínios .somnia, implementar seus contratos inteligentes e interagir diretamente na rede. Esta iniciativa está pronta para iniciar uma nova era de experiências blockchain personalizadas. ZNS Connect, um protocolo para identidade descentralizada e domínio, anunciou a notícia através de sua conta oficial X. O outro parceiro, Somnia, é uma plataforma para metaverso imersivo e social Web3. ZNS para Criar um Futuro de Identidade Onchain Os usuários aproveitam esta colaboração para garantir seu domínio .somnia a fim de fortalecer sua identidade digital. Esta iniciativa visa ainda garantir o envolvimento direto em todo o ecossistema em evolução da Somnia. Na Somnia, dizer "GM" é uma ação interativa e verificável em vez de uma frase na blockchain. Com estas interações ao vivo e iniciais, a ZNS está pronta para descrever as identidades digitais baseadas em domínio e seu esforço para ir além da nomeação. Estas identidades tornam-se o caminho para utilidades onchain do mundo real. ZNS Connect Acelera a Adoção da Web3 Através desta parceria, a ZNS Connect está pronta para solidificar sua reputação de simplificar o acesso à Web3. Ao fazer isso, a plataforma redefine domínios para construir poderosas ferramentas de identidade. A plataforma integra-se à Somnia para implementar diretamente contratos inteligentes, destacando a fusão de identidade e utilidade. Desta forma, os usuários podem obter uma experiência blockchain mais acessível e interativa. ZNS e Somnia, unindo forças, estão prontas para abrir caminho para expandir o ecossistema descentralizado. Com a evolução desta aliança, ambas as plataformas se esforçam para capacitar construtores e usuários...
2025/09/08
Galaxy Digital transfere 935.000 SOL para a Coinbase

O post Galaxy Digital Move 935.000 SOL para Coinbase apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Galaxy Digital deposita 935.000 SOL na Coinbase, incluindo uma adição recente de 175.000 SOL. Potenciais implicações de mercado de grandes depósitos institucionais de SOL. Aumento diário de preço de 3,65% da Solana em meio a um volume de negociação de 3,84 mil milhões de dólares. A Galaxy Digital, liderada pelo CEO Michael Novogratz, moveu 935.000 tokens SOL, avaliados em aproximadamente 191 milhões de dólares, para a Coinbase, incluindo um depósito recente de 175.000 SOL. Esta transferência substancial pode sinalizar potencial atividade de venda, possivelmente exercendo pressão descendente sobre o preço de mercado da Solana e impactando a dinâmica geral do mercado de criptomoedas. Galaxy Digital Faz Depósito de 191 Milhões de Dólares em SOL na Coinbase O notável depósito de 935.000 SOL da Galaxy Digital na Coinbase inclui uma adição recente de 175.000 SOL. O monitoramento on-chain pela Lookonchain foi o primeiro a reportar estes movimentos. A transferência destaca a gestão de ativos estratégica da Galaxy Digital enquanto supervisiona investimentos substanciais em blockchain num mercado dinâmico. As implicações imediatas estão comumente ligadas ao aumento de liquidez em exchanges como a Coinbase. A extensão do impacto permanece incerta, no entanto, já que os volumes de negociação podem flutuar. O burburinho do mercado gira em torno do potencial para vendas significativas ou reposicionamento estratégico pela Galaxy Digital. Apesar do grande movimento, nenhum comentário oficial da liderança da Galaxy Digital ou stakeholders externos significativos foi observado nos principais fóruns on-chain. Nenhuma declaração oficial disponível sobre os depósitos recentes de SOL. — Michael Novogratz, CEO, Galaxy Digital Movimento de Preço da Solana Em Meio a 3,84 Mil Milhões de Dólares de Negociação Diária Sabia? Depósitos em larga escala por investidores institucionais frequentemente sinalizam volatilidade iminente nos preços dos ativos, adicionando potencial tensão ao mercado. Solana (SOL), com preço de 207,55 dólares, mantém uma capitalização de mercado de aproximadamente 112,47 mil milhões de dólares, dominando 2,93% do mercado conforme registrado pela CoinMarketCap. O volume de negociação de 24 horas experimentou uma mudança de 25,66% totalizando 3,84 mil milhões de dólares. Os movimentos de preço da SOL mostram um aumento de 3,65% no último dia e ganhos significativos de 16,70% em 30 dias, com a CoinMarketCap notando atualizações às 23:09 UTC em setembro...
2025/09/08
Preço da Kinto cai 85% em meio à história inacabada do hack de julho

O post Preço do Kinto Cai 85% Em Meio à História Inacabada do Hack de Julho apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Kinto (K) anunciou que está a encerrar após não conseguir recuperar de uma série de golpes, incluindo uma dívida de 1 milhão de dólares e os efeitos persistentes de um exploit em julho. A notícia desencadeou uma venda dramática, com o token K a cair quase 85% nas últimas 24 horas. Kinto Encerra: Tudo o Que os Utilizadores Precisam de Saber Patrocinado O projeto Defi revelou a decisão num comunicado publicado no X (Twitter), admitindo que tinha esgotado todas as vias possíveis para continuar. Com todos os esforços a revelarem-se infrutíferos, está agora a conduzir um encerramento ordenado. 1/ 🛑 A Kinto está a encerrar. Depois de esgotar todos os caminhos para continuar, estamos a conduzir um encerramento ordenado para proteger utilizadores e comunidade. – Os utilizadores podem normalmente levantar ativos– Os credores Phoenix recebem ~76%– As vítimas Morpho podem reivindicar até $1.1k cada Leia todos os detalhes 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 7 de setembro de 2025 O projeto enfatizou que os utilizadores ainda podem levantar os seus ativos até 30 de setembro. Entretanto, os credores Phoenix recuperarão cerca de 76% do seu principal. As vítimas da Morpho, que foram as mais atingidas pelo exploit de julho, podem reivindicar até $1.100 cada de um fundo de boa vontade criado pelo fundador. "É hora de aceitar a realidade. Persegui este empreendimento o melhor que pude, mas não consegui um resultado bem-sucedido. O exploit CPIMP foi um cisne negro, ainda assim estou a contribuir com mais de $130.000 para oferecer alívio aos utilizadores afetados", afirmou o fundador da Kinto, Ramon Recuero. O projeto sublinhou que, embora as suas carteiras, infraestrutura Layer-2 e sistemas centrais nunca tenham sido hackeados, o exploit de proxy CPIMP de julho drenou 577 ETH. Alegadamente, isto obrigou a Kinto a contrair dívidas numa tentativa desesperada de recuperar. Patrocinado O incidente causou a queda do preço de K em mais de 90% a 10 de julho. Desde o anúncio do encerramento, o token que alimenta o ecossistema Kinto diminuiu...
2025/09/08
Pistas e respostas do Mini Crossword do NYT de hoje para segunda-feira, 8 de setembro

A publicação Dicas e Respostas do Mini Crossword do NYT de Hoje para Segunda-feira, 8 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Procurando ajuda com o puzzle Mini Crossword do NYT de hoje? Aqui estão algumas dicas e respostas para o puzzle. Crédito: NYT Segunda-feira voltou. De volta à rotina. Espero que todos tenham tido um ótimo fim de semana — agora voltem ao trabalho! De volta às suas mesas. De volta aos seus cubículos. De volta às suas salas de aula e caminhões de entrega. De volta ao quintal, de volta à cozinha. De volta aos bancos e tribunais. De volta aos seus computadores e iPads. Postos de gasolina e quartéis de bombeiros. Para dentro dos seus Ubers e para dentro dos seus ônibus e trens, aviões e automóveis. Mas primeiro vamos resolver este Mini Crossword. Procurando o Mini Crossword do NYT de ontem? Confira nossas dicas e respostas aqui mesmo. O NYT Mini é uma versão menor, mais rápida, mais digerível e em tamanho reduzido do NYT Crossword maior e mais desafiador, e ao contrário do seu irmão maior, é gratuito para jogar sem uma assinatura do The New York Times. Você pode jogá-lo na Web ou no aplicativo, embora precise do aplicativo para acessar o arquivo. Spoilers à frente! Como Resolver o Mini Crossword de Hoje Antes de chegarmos às respostas, aqui está a primeira letra para cada palavra no Mini de hoje. Horizontal 1A. Compras de música dos anos 90 e início dos anos 2000 — C 4A. Opção de fralda ecologicamente consciente — C 6A. Styles de cantar? — H 7A. Convidar para o seu loft, digamos — A 8A. O que "yellow" e "mellow" fazem — R Vertical 1D. O que amarelo e roxo fazem, alguns dizem — C 2D. Como muitos palhaços adoráveis — D 3D. Tocar, como uma guitarra — S 4D. Queimar levemente — C 5D. Promoção exagerada — H Ok, vamos às respostas! Lembre-se, spoilers à frente! Horizontal 1A. Compras de música dos anos 90 e início dos anos 2000 — CDS 4A. Opção de fralda ecologicamente consciente — CLOTH 6A. Styles de cantar? — HARRY 7A. Convidar...
2025/09/08
A Estrela de "Last Rites" Patrick Wilson Acredita no Paranormal?

O post A Estrela de "Last Rites" Patrick Wilson Acredita no Paranormal? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Patrick Wilson, Ben Hardy e Vera Farmiga em "The Conjuring Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Depois de interpretar Ed Warren por 12 anos em cinco filmes do Universo Cinematográfico Conjuring, a visão de Patrick Wilson sobre o paranormal mudou de alguma forma? Wilson, é claro, volta a se juntar a Vera Farmiga — que interpreta a esposa de Ed e também demonologista Lorraine Warren — em The Conjuring: Last Rites, que teve um início blockbuster nos cinemas durante o fim de semana com uma estimativa de $83 milhões em vendas de bilhetes domésticos. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Créditos Finais e Pós-Créditos, ExplicadosPor Tim Lammers Wilson e Farmiga interpretaram Ed e Lorraine Warren pela primeira vez no sucesso de terror de 2013 The Conjuring, seguido por suas participações em The Conjuring 2 em 2016 e The Conjuring: The Devil Made Me Do It em 2021. Entre o segundo e o terceiro filmes de Conjuring, Wilson e Farmiga interpretaram Ed e Lorraine Warren no spin-off do Universo Cinematográfico Conjuring, Annabelle Comes Home, em 2019. Durante uma conversa por Zoom para seu filme Millers in Marriage em fevereiro, Wilson refletiu sobre seu trabalho nos filmes de Conjuring e se isso havia mudado seu ponto de vista sobre o paranormal antes de interpretar Ed Warren pela primeira vez em 2012. "Sinto que vi muito, ouvi muito e, claro, você conhece fãs que dizem, 'Sabe, isso aconteceu comigo também', e não posso deixar de ver isso através dos olhos do meu Ed Warren — não o Ed Warren — mas o meu Ed Warren," disse Wilson. "Sinto que se aprendi algo, é que nada me choca. Por causa do que li, seja fato ou opinião de alguém, nada no mundo sobrenatural me chocaria se alguém dissesse 'Eu vi isso' ou 'Eu vi aquilo'." ForbesQuando é 'The Conjuring:...
2025/09/08
Carlos Alcaraz conquista o primeiro lugar no ranking mundial com vitória no US Open sobre o rival Jannik Sinner

O post Carlos Alcaraz Conquista o Ranking Mundial Nº 1 Com Vitória no US Open Sobre o Rival Jannik Sinner apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O espanhol Carlos Alcaraz celebra após derrotar o italiano Jannik Sinner durante a final de ténis de singulares masculinos no décimo quinto dia do torneio US Open no USTA Billie Jean King National Tennis Center em Nova Iorque, em 7 de setembro de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Algo tinha que ceder na final masculina do US Open entre os dois maiores jogadores desta geração. O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, não tinha perdido um set no torneio ao entrar no jogo contra o seu maior rival. O número 1, Jannik Sinner, não tinha perdido um jogo em piso duro em grandes torneios em dois anos. No final, foi Alcaraz quem se apresentou de forma mais brilhante no maior dos palcos, usando a sua velocidade, potência e geometria de ténis que desafia a lógica para superar o campeão em título Sinner, por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 num jogo testemunhado por Donald Trump e uma série de celebridades, incluindo Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart e Courteney Cox. Com Alcaraz a servir para o jogo em 5-4, no quarto set, Sinner salvou um ponto de jogo com um brilhante vencedor de devolução de serviço de backhand. No segundo ponto de jogo, Alcaraz fechou com um ace de 113 mph enquanto a multidão aplaudia e os dois homens se encontravam na rede. Trump levantou-se e aplaudiu no camarote da Rolex. Com a vitória na sua terceira final consecutiva de Grand Slam de 2025, Alcaraz conquistou o ranking Nº 1 de Sinner. Foi o seu sexto título de major, o segundo do ano e o segundo título do US Open (2022). "Quero começar com o Jannik", disse Alcaraz em campo. "É inacreditável o que estás a fazer durante toda a temporada. Ótimo nível em cada torneio que jogas. Estou a ver-te mais do que a minha família... Ótima performance durante toda a semana." Alcaraz quebrou o serviço de Sinner cinco vezes em comparação com...
2025/09/08
Volume semanal do mercado NFT cai 22,65% em meio ao aumento de atividade

O post Volume de Mercado Semanal de NFT Cai 22,65% Apesar do Aumento de Atividade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O mercado de NFT experimentou uma queda de 22,65% no volume de transações semanais. Apesar da queda no volume, tanto compradores quanto vendedores aumentaram significativamente. Grandes redes como Ethereum viram diminuições substanciais nos volumes de transações. O mercado de NFT registou uma queda de 22,65% no volume de transações para $104,5 milhões na semana passada, conforme relatado pela CryptoSlam, enquanto compradores e vendedores de NFT viram aumentos significativos. Esta queda destaca a volatilidade do mercado, apesar do crescente interesse dos compradores, refletindo potenciais desafios em manter o impulso das transações em grandes redes blockchain como Ethereum e BNB Chain. Volume de NFT Cai 22,65% Apesar do Aumento no Número de Compradores e Vendedores Durante a semana passada, o mercado de NFT viu uma redução acentuada no volume de transações, caindo dos níveis recentes para $104,5 milhões. Isto marca uma mudança notável, conforme relatado pela Crypto.news via dados da CryptoSlam. As reduções de volume foram mais pronunciadas na rede Ethereum, com uma diminuição de 29,88%, juntamente com várias outras blockchains, incluindo BNB Chain e Bitcoin, experimentando quedas semelhantes. Apesar da diminuição do volume, o mercado de NFT registou um aumento tanto em compradores quanto em vendedores. O número de compradores aumentou 14,89%, atingindo 622.535, enquanto os vendedores aumentaram 16,25% para 447.821. No entanto, houve uma redução de 3,07% no número de transações. "Enquanto observamos quedas significativas de volume, o engajamento contínuo dos compradores sugere uma mudança em vez de uma saída do mercado." – Randy Wasinger, Fundador, CryptoSlam Ethereum Lidera Queda no Volume de NFT, Número de Transações Cai Você sabia? No passado, os mercados de NFT experimentaram declínios rápidos semelhantes, frequentemente ligados ao sentimento mais amplo do mercado e impactos regulatórios, como visto durante quedas acentuadas em meados de 2022. Dados da CoinMarketCap revelam que o preço atual do Ethereum é de $4.301,16 com uma capitalização de mercado superior a $519 mil milhões, representando uma participação de mercado de 13,54%. O volume de negociação recente de 24 horas atingiu $17,4 mil milhões, com uma diminuição marginal de 0,81%. Os ajustes de preço do Ethereum incluem uma queda de 7 dias de 3,50% e um aumento de 60 dias...
2025/09/08
Revelando A Intensa Batalha Pela Autoridade de Emissão

A publicação "Revelando a Intensa Batalha pela Autoridade de Emissão" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Stablecoin USDH da Hyperliquid: Revelando a Intensa Batalha pela Autoridade de Emissão Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Stablecoin USDH da Hyperliquid: Revelando a Intensa Batalha pela Autoridade de Emissão Fonte: https://bitcoinworld.co.in/hyperliquid-usdh-stablecoin-battle/
2025/09/08
Soluções de Blockchain Pública e Privada

O post Soluções de Blockchain Pública e Privada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. XEM é o token de utilidade nativo da plataforma blockchain NEM (New Economy Movement). NEM é uma plataforma blockchain que oferece soluções de blockchain públicas e privadas. Visa fornecer uma plataforma versátil que pode atender a várias indústrias e casos de uso. NEM usa um mecanismo de consenso único chamado Proof of Importance (PoI) para validar transações e proteger a rede. O PoI leva em consideração fatores como o saldo do usuário e histórico de transações, recompensando participantes ativos. Ativos personalizáveis e contratos inteligentes NEM permite aos usuários criar e gerenciar tokens digitais personalizados em sua plataforma, possibilitando várias aplicações, incluindo ICOs, programas de fidelidade e rastreamento de ativos. Além disso, o NEM introduz os ativos inteligentes, que são ativos que podem carregar regras e comportamentos específicos, permitindo uma gestão de ativos mais complexa e dinâmica. XEM serve como meio de transferência de valor dentro do ecossistema NEM e permite que os usuários participem das funcionalidades da rede. Pode ter vários casos de uso dentro da plataforma, incluindo o pagamento de taxas de transação, acesso a serviços da plataforma e potencialmente como intermediário de câmbio. Na rede NEM, a colheita é semelhante à mineração em redes blockchain tradicionais. Usuários que possuem uma certa quantidade de XEM podem participar da colheita para ajudar a validar transações e proteger a rede. Aviso legal. Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser visto como um endosso pelo CoinIdol. Não são uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda. Os leitores devem fazer sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte: https://coinidol.com/nem-xem-token/
2025/09/08
