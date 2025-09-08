Carlos Alcaraz conquista o primeiro lugar no ranking mundial com vitória no US Open sobre o rival Jannik Sinner

O espanhol Carlos Alcaraz celebra após derrotar o italiano Jannik Sinner durante a final de ténis de singulares masculinos no décimo quinto dia do torneio US Open no USTA Billie Jean King National Tennis Center em Nova Iorque, em 7 de setembro de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Algo tinha que ceder na final masculina do US Open entre os dois maiores jogadores desta geração. O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, não tinha perdido um set no torneio ao entrar no jogo contra o seu maior rival. O número 1, Jannik Sinner, não tinha perdido um jogo em piso duro em grandes torneios em dois anos. No final, foi Alcaraz quem se apresentou de forma mais brilhante no maior dos palcos, usando a sua velocidade, potência e geometria de ténis que desafia a lógica para superar o campeão em título Sinner, por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 num jogo testemunhado por Donald Trump e uma série de celebridades, incluindo Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart e Courteney Cox. Com Alcaraz a servir para o jogo em 5-4, no quarto set, Sinner salvou um ponto de jogo com um brilhante vencedor de devolução de serviço de backhand. No segundo ponto de jogo, Alcaraz fechou com um ace de 113 mph enquanto a multidão aplaudia e os dois homens se encontravam na rede. Trump levantou-se e aplaudiu no camarote da Rolex. Com a vitória na sua terceira final consecutiva de Grand Slam de 2025, Alcaraz conquistou o ranking Nº 1 de Sinner. Foi o seu sexto título de major, o segundo do ano e o segundo título do US Open (2022). "Quero começar com o Jannik", disse Alcaraz em campo. "É inacreditável o que estás a fazer durante toda a temporada. Ótimo nível em cada torneio que jogas. Estou a ver-te mais do que a minha família... Ótima performance durante toda a semana." Alcaraz quebrou o serviço de Sinner cinco vezes em comparação com...