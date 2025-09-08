Volume semanal do mercado NFT cai 22,65% em meio ao aumento de atividade
O post Volume de Mercado Semanal de NFT Cai 22,65% Apesar do Aumento de Atividade apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O mercado de NFT experimentou uma queda de 22,65% no volume de transações semanais. Apesar da queda no volume, tanto compradores quanto vendedores aumentaram significativamente. Grandes redes como Ethereum viram diminuições substanciais nos volumes de transações. O mercado de NFT registou uma queda de 22,65% no volume de transações para $104,5 milhões na semana passada, conforme relatado pela CryptoSlam, enquanto compradores e vendedores de NFT viram aumentos significativos. Esta queda destaca a volatilidade do mercado, apesar do crescente interesse dos compradores, refletindo potenciais desafios em manter o impulso das transações em grandes redes blockchain como Ethereum e BNB Chain. Volume de NFT Cai 22,65% Apesar do Aumento no Número de Compradores e Vendedores Durante a semana passada, o mercado de NFT viu uma redução acentuada no volume de transações, caindo dos níveis recentes para $104,5 milhões. Isto marca uma mudança notável, conforme relatado pela Crypto.news via dados da CryptoSlam. As reduções de volume foram mais pronunciadas na rede Ethereum, com uma diminuição de 29,88%, juntamente com várias outras blockchains, incluindo BNB Chain e Bitcoin, experimentando quedas semelhantes. Apesar da diminuição do volume, o mercado de NFT registou um aumento tanto em compradores quanto em vendedores. O número de compradores aumentou 14,89%, atingindo 622.535, enquanto os vendedores aumentaram 16,25% para 447.821. No entanto, houve uma redução de 3,07% no número de transações. "Enquanto observamos quedas significativas de volume, o engajamento contínuo dos compradores sugere uma mudança em vez de uma saída do mercado." – Randy Wasinger, Fundador, CryptoSlam Ethereum Lidera Queda no Volume de NFT, Número de Transações Cai Você sabia? No passado, os mercados de NFT experimentaram declínios rápidos semelhantes, frequentemente ligados ao sentimento mais amplo do mercado e impactos regulatórios, como visto durante quedas acentuadas em meados de 2022. Dados da CoinMarketCap revelam que o preço atual do Ethereum é de $4.301,16 com uma capitalização de mercado superior a $519 mil milhões, representando uma participação de mercado de 13,54%. O volume de negociação recente de 24 horas atingiu $17,4 mil milhões, com uma diminuição marginal de 0,81%. Os ajustes de preço do Ethereum incluem uma queda de 7 dias de 3,50% e um aumento de 60 dias...
