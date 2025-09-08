2025-10-13 Monday

Esperanças de corte na taxa da Fed aumentam: Preço do Bitcoin não segue

Esperanças de corte na taxa da Fed aumentam: Preço do Bitcoin não segue

O post Esperanças de Corte na Taxa Fed Aumentam: Preço do Bitcoin Não Segue apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bem-vindo ao Asia Pacific Morning Brief—o seu resumo essencial dos desenvolvimentos cripto noturnos que moldam os mercados regionais e o sentimento global. A edição de segunda-feira é o resumo da semana passada e a previsão para esta semana, trazida a você por Paul Kim. Pegue um chá verde e fique atento a este espaço. As expectativas para três cortes nas taxas de juros este ano voltaram ao mercado após um enfraquecimento do relatório de empregos dos EUA. Os principais índices de ações dos EUA subiram, mas o preço do Bitcoin teve uma resposta relativamente contida. Relatório de Empregos Piora, Alimenta Apostas de Corte nas Taxas Patrocinado Na semana passada, o Bitcoin (BTC) subiu 2,72% e Solana (SOL) subiu 2,64%. No entanto, Ethereum (ETH) teve desempenho inferior, caindo 2,07% no mesmo período. O evento mais observado da semana passada no mercado de ativos de risco foi a divulgação na sexta-feira do relatório de folha de pagamento não agrícola (NFP) de agosto dos EUA. Este indicador-chave pode influenciar significativamente as taxas de juros dos EUA e a liquidez geral do mercado. Anteriormente, um número surpreendentemente baixo de NFP de apenas 73.000 novos empregos em julho despertou temores de uma crise económica. Essas preocupações levaram o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, a sugerir um corte de 100 pontos base na taxa este ano, o que ajudou a impulsionar o Bitcoin para um novo recorde histórico de $123.000. Os dados de agosto provaram ser mais fracos que os de julho, com apenas 22.000 empregos não agrícolas adicionados. Além disso, uma revisão dos dados de junho revelou uma perda de 13.000 empregos, marcando o pior desempenho desde 2021. A taxa de desemprego também subiu 0,1% para 4,3% em relação ao mês anterior. Embora 4,3% não seja um nível de crise pelos padrões históricos, a desaceleração dramática no crescimento do emprego é preocupante. Isso sugere que o mercado de trabalho pode estar em um ponto de viragem e pode deteriorar-se rapidamente. Patrocinado De acordo com a Ferramenta FedWatch, a probabilidade de três cortes nas taxas do Fed este ano aumentou mais uma vez em resposta aos números fracos. O preço do Bitcoin rapidamente recuperou para o nível de $113.000. No entanto, o Bitcoin falhou...
2025/09/08 09:15
Rali de mercado de 1,3 biliões de dólares da China lança sombra sobre os cortes nas taxas do PBOC

Rali de mercado de 1,3 biliões de dólares da China lança sombra sobre os cortes nas taxas do PBOC

O post "A alta de mercado de 1,3 biliões de dólares da China lança sombra sobre os cortes de taxa do PBOC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de ações da China subiu recentemente quase 1,3 biliões de dólares. Esse aumento acentuado em agosto pegou os analistas desprevenidos. Em vez de prova de uma economia forte, a alta é agora vista como a recompensa de dinheiro gratuito e empréstimos de margem. Autoridades em Pequim estão preocupadas. Os formuladores de políticas são assombrados pelos destroços do crash de mercado de 2015, quando 6,8 biliões de dólares em valor foram eliminados. A memória desse colapso agora informa como os reguladores tratam o boom atual. Esperava-se que o banco central, o Banco Popular da China (PBOC), cortasse outra taxa e talvez reduzisse a taxa de reserva (RRR) dos bancos antes do final do ano. Mas a alta complicou essa perspectiva. "A liquidez pode ser o principal fator impulsionando a alta em curso das ações chinesas", disse Yu Xiangrong, chefe de economia da Grande China no Citi. "Não há necessidade de alimentar ainda mais a alta neste estágio." Reguladores agem para conter riscos O PBOC e os reguladores de mercado também não estão sendo ociosos. Relatórios indicam que eles também estão procurando tornar as regras sobre financiamento de margem mais rigorosas, um negócio que atingiu um recorde de 2,3 biliões de yuans, ou 322 mil milhões de dólares, este mês. Um dos principais fatores que levam à volatilidade tem sido o uso pesado de alavancagem. Outras medidas possíveis envolvem a alteração dos limites de venda a descoberto e o aperto dos controles sobre negociação especulativa. O objetivo é manter o mercado estável, sem incitar pânico. A alta, no entanto, não foi distribuída uniformemente. A maioria das compras é de fundos apoiados pelo estado e grandes instituições, não investidores de varejo. Isso contrasta com 2015, quando investidores individuais correram para as ações, exacerbando o crash. O banco central encontra-se em um dilema político. Por um lado, é uma economia desacelerando. A China enfrenta uma nova guerra comercial com os EUA, confiança enfraquecida no setor imobiliário e consumidores fracos...
2025/09/08 08:55
Apesar do desmonte no prazo de transferências, Diamondbacks ainda na corrida pelos playoffs

Apesar do desmonte no prazo de transferências, Diamondbacks ainda na corrida pelos playoffs

A publicação Apesar da Desmontagem no Prazo de Negociação, Diamondbacks Ainda na Caça aos Playoffs apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O veterano Corbin Carroll (7) e o novo regular Blaze Alexander desempenharam um papel na ressurgência dos Diamondbacks. (Foto AP/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados Os Arizona Diamondbacks negociaram ambos os defensores de canto, incluindo o líder em home runs da NL, e seu arremessador mais eficiente no prazo de negociação de 31 de julho. De alguma forma, isso os tornou melhores. Os Diamondbacks, construídos para esta temporada, reconstruíram-se como um candidato, embora ainda tenham uma subida íngreme. Os D-Backs estão 21-14 desde que negociaram o terceira base Eugenio Suarez, o primeira base Josh Naylor, o titular Merrill Kelly e outros dois potenciais agentes livres no prazo, com o terceiro maior número de vitórias nas grandes ligas. Eles subiram para dentro de 4 1/2 jogos do New York Mets pela terceira posição de wild card da NL com um elenco novo-antigo que inclui uma das melhores formações de topo de ordem nas grandes ligas, um retorno à forma de Zac Gallen, e novatos que assumiram quando tiveram a oportunidade. Os rebatedores 1-3 Geraldo Perdomo, Ketel Marte e Corbin Carroll têm sido a força motriz para um ataque que prosperou mesmo após as perdas de Suarez e Naylor, e apenas os Mets e Philadelphia Phillies podem rivalizar com a produção dos seus três primeiros. Os D-Backs estão em terceiro na NL com 711 corridas e estão no caminho para ultrapassar 800 depois de liderar as grandes ligas com 886 corridas no ano passado, mesmo após lapsos defensivos levarem a uma decepcionante derrota de 7-4 para Boston no domingo, quando não conseguiram manter uma vantagem de 3-1. Perdomo elevou seu jogo para o próximo nível nesta temporada, Marte tem sido consistente após perder um mês com uma lesão no tendão da coxa esquerda, e Carroll recuperou seus níveis de poder/velocidade de novato. Carroll tem um recorde na carreira de 30 home runs, e está a um roubo de base...
2025/09/08 08:43
Conselho Mundial do Ouro promove tokens lastreados em ouro para o mercado multibilionário de Londres

Conselho Mundial do Ouro promove tokens lastreados em ouro para o mercado multibilionário de Londres

O post World Gold Council impulsiona tokens lastreados em ouro para o mercado multibilionário de Londres apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de ouro de Londres, avaliado em $930 bilhões, está enfrentando uma grande disrupção, e ela vem diretamente do topo. Na quarta-feira, o World Gold Council (WGC) anunciou seu plano para introduzir um token digital chamado Pooled Gold Interest (PGI). Este novo token seria lastreado por barras de ouro reais guardadas nos cofres de Londres, e pela primeira vez, os traders poderiam possuir partes de uma barra maciça de 400 onças sem precisar da coisa inteira. É legalmente executável, negociável e pode até ser usado como garantia. "Esta é uma maneira de poder entrar no mercado, manter uma representação digital do ouro com pleno direito legal, com total confiança de que o ouro está lá", disse Mike Oswin, chefe global de estrutura de mercado e inovação do WGC. Ele disse à CNBC que poderia ser usado para investimentos simples ou como garantia. O conselho acredita que este tipo de token trará novos participantes e lhes dará mais maneiras de usar o ouro, especialmente em um mercado onde os preços têm quebrado recordes este ano. WGC quer que o ouro digital funcione como garantia real Atualmente, o mercado de ouro opera de duas maneiras principais, alocado e não alocado. Ouro alocado significa que os investidores possuem diretamente uma barra ou moeda específica. Ouro não alocado lhes dá direito a uma certa quantidade de metal, mas não a uma barra específica. Este segundo tipo é o mais comum globalmente. O problema? Se a instituição que armazena o ouro falhar, os investidores podem perder seu direito. Esse é um dos principais problemas que o WGC está tentando resolver com os tokens PGI. Oswin disse que o principal objetivo na primeira fase é tornar o ouro mais fácil de usar como garantia. O ouro alocado é tecnicamente aceito em muitos mercados financeiros como ativo de garantia, mas mover o metal físico é tão complicado que...
2025/09/08 08:25
Trump diz que a segunda fase das sanções contra a Rússia está pronta enquanto o Tesouro pede à UE para ajudar a derrotar Putin

Trump diz que a segunda fase das sanções contra a Rússia está pronta enquanto o Tesouro pede à UE para ajudar a derrotar Putin

A publicação "Trump diz que a fase dois das sanções à Rússia está pronta enquanto o Tesouro pede à UE para ajudar a derrotar Putin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump disse domingo no Salão Oval que está pronto para avançar com uma segunda fase de sanções contra a Rússia, um passo que visaria diretamente Moscou ou os países que ainda compram petróleo russo, embora esta seria aproximadamente a 20ª vez que ele ameaça o Kremlin desta forma. Mas o líder do mundo livre parece nunca conseguir cumprir. Quando questionado diretamente por um repórter se estava preparado para avançar para "a segunda fase", Trump respondeu: "Sim, estou", mas não forneceu mais explicações. De acordo com a Reuters, esta nova postura segue-se a meses de avisos de Trump sem ação, enquanto ele tentava manter as negociações com Vladimir Putin abertas. Desde que retornou ao cargo em janeiro, Trump afirmou publicamente que poderia encerrar a guerra rapidamente. Mas sem progresso em um cessar-fogo, e com a Rússia lançando seu maior ataque aéreo até o momento durante a noite, matando quatro pessoas e incendiando um edifício governamental de Kiev, o tom de Trump endureceu. Tudo isso acontece depois que Trump já havia defendido suas sanções anteriores na semana passada, especificamente sobre sua decisão de impor tarifas de 50% sobre as exportações da Índia com destino aos EUA, citando o comércio contínuo de petróleo de Nova Delhi com a Rússia. "Isso custou centenas de bilhões de dólares à Rússia", disse Trump na quarta-feira passada. "Você chama isso de nenhuma ação? E eu ainda não fiz a fase dois ou a fase três." Bessent pede cooperação da UE nas sanções ao petróleo O Secretário do Tesouro Scott Bessent também se manifestou publicamente no domingo, pressionando a União Europeia a apoiar os esforços dos EUA com penalidades secundárias. Falando no programa Meet the Press da NBC, Bessent disse que a administração está pronta para visar países que continuam comprando petróleo russo, alertando que isso poderia forçar Putin a negociações se feito em coordenação com aliados europeus. "Estamos preparados para aumentar a pressão sobre a Rússia, mas precisamos que nossos parceiros europeus...
2025/09/08 08:13
Principais criptomoedas para crescimento a longo prazo respaldadas pela atividade dos desenvolvedores

Principais criptomoedas para crescimento a longo prazo respaldadas pela atividade dos desenvolvedores

O post Top Criptos para Crescimento a Longo Prazo Apoiados por Atividade de Desenvolvedores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto WLFI, HYPE e MAGACOIN FINANCE são três altcoins apoiadas por crescimento, demanda e momentum para 2025 e além. Os investidores estão procurando projetos que tenham potencial para gerar crescimento a longo prazo à medida que a indústria de criptomoedas se desenvolve, superando o hype temporário. Os principais determinantes de quais tokens podem prosperar nos próximos dez anos são a atividade dos desenvolvedores, a adoção cultural e a força da comunidade. Ethereum e Bitcoin continuam a dominar o mercado, mas novos concorrentes estão abrindo novas oportunidades empolgantes. Analistas estão destacando três nomes – WLFI, HYPE e MAGACOIN FINANCE, como altcoins excepcionais com momentum sustentado, cada uma oferecendo uma vantagem competitiva única. WLFI: Token abaixo de $1 atraindo burburinho de desenvolvedores e varejistas Desenvolvedores de jogos e traders de varejo estão muito interessados no WLFI, que rapidamente emergiu como um dos tokens abaixo de $1 mais conhecidos de 2025. Seu ecossistema aberto e orientado pela comunidade está se expandindo rapidamente, e a baixa barreira de entrada desencadeou um aumento de atividade que lembra o início da febre do Shiba Inu. WLFI é um dos projetos mais comentados que lideram o próximo ciclo de alta no Telegram e X, onde seu hype continua crescendo. MAGACOIN FINANCE: Escassez, legitimidade e energia de segunda chance A atividade dos desenvolvedores favorece projetos como Ethereum e Cardano, mas a demanda cultural está pendendo fortemente para o MAGACOIN FINANCE. Diferentemente das moedas de infraestrutura, ele prospera com o momentum viral, construindo uma comunidade global em rápida expansão que trata o token como investimento e identidade. Suas auditorias aprovadas pela HashEx e CertiK o elevam acima do movimento habitual das meme coins, dando-lhe credibilidade com compradores cautelosos. Analistas projetam multiplicadores potenciais de 35x-65x, números que mantêm os olhos dos investidores fixos em sua pré-venda. Enquanto projetos liderados por desenvolvedores são construídos lentamente ao longo dos anos, o MAGACOIN FINANCE representa um foguete liderado pela demanda, preparado para o tipo de trajetória exponencial que define novos líderes de mercado. HYPE: Um movimento cultural com demanda em expansão Fiel ao seu...
2025/09/08 08:04
'O Bitcoin é e deve permanecer resistente à censura'

'O Bitcoin é e deve permanecer resistente à censura'

O post 'Bitcoin é e deve permanecer resistente à censura' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Prezado Bitcoin Core, o Bitcoin é e deve permanecer resistente à censura." Essa é a promessa, a batalha e a linha na areia traçada esta semana, enquanto Leonidas, o apresentador do The Ordinal Show, opina sobre as furiosas Guerras de Spam, advertindo o Bitcoin Core: "Qualquer tentativa séria do Bitcoin Core de apertar as regras de política ou censurar transações de Ordinals e Runes será enfrentada com ação decisiva." Bitcoin Core: censura de transações é um 'precedente perigoso' Leonidas argumenta que a rede Bitcoin foi projetada para ser neutra, sem permissão e aberta a qualquer pessoa disposta a pagar taxas competitivas. Censurar JPEGs, meme coins ou qualquer experimento on-chain sob o pretexto de 'spam' é minar o que diferencia o Bitcoin: resistência à censura na camada base. Ele adverte: "Não há diferença significativa entre normalizar a censura de transações de JPEG ou meme coins e normalizar a censura de certas transações monetárias por estados-nação. Ambos estabeleceriam precedentes muito perigosos." Para quem acompanha as Guerras de Spam de 2025, o debate Core versus Knots está em toda parte, e os operadores de nós começaram a votar com os pés, correndo para o Knots por suas agressivas funcionalidades anti-spam. A participação do Knots aumentou de 69 nós no início de 2024 para mais de 4.200 em setembro de 2025, representando agora mais de 18% da rede acessível, uma demonstração dramática de protesto contra o próximo lançamento v30 do Core. O que está em jogo é mais do que limites de dados OP_RETURN. É uma batalha pela alma do Bitcoin: o protocolo deve permanecer estritamente uma camada de liquidação monetária, ou pode evoluir para suportar usos inovadores on-chain, desde que as taxas de transação sejam pagas? A perspectiva de Ordinals e Runes O ecossistema de Ordinals e Runes, segundo Leonidas, gerou mais de meio bilhão em taxas, apoiando mineradores e segurança, enquanto "usa o Bitcoin como dinheiro todos os dias" fora das narrativas tradicionais. Eles estão fartos de serem...
2025/09/08 08:03
Scott Bessent diz que as tarifas de Trump sobreviverão ao Supremo Tribunal mas alerta para o risco massivo de reembolso do Tesouro

Scott Bessent diz que as tarifas de Trump sobreviverão ao Supremo Tribunal mas alerta para o risco massivo de reembolso do Tesouro

A publicação "Scott Bessent diz que as tarifas de Trump sobreviverão ao Supremo Tribunal, mas alerta para o risco massivo de reembolso do Tesouro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Scott Bessent disse no domingo que as amplas tarifas de Donald Trump provavelmente passarão pelo escrutínio do Supremo Tribunal, mas alertou que o Tesouro pode ser forçado a devolver centenas de milhares de milhões em receitas tarifárias se o tribunal decidir contra a Casa Branca. Falando no programa Meet the Press da NBC, o Secretário do Tesouro disse estar "confiante" que as medidas comerciais de Trump seriam mantidas. Ainda assim, admitiu que "teríamos que dar um reembolso de cerca de metade das tarifas, o que seria terrível para o Tesouro", se o tribunal as derrubasse. "Se o tribunal disser isso, teríamos que o fazer", acrescentou. A administração Trump está agora a instar o tribunal a agir rapidamente. Depois de um tribunal federal de recursos ter decidido no mês passado que a maioria das tarifas de Trump eram ilegais, o Departamento de Justiça apresentou um pedido de decisão acelerada. A batalha legal é sobre o que Trump chama de "tarifas recíprocas", que foram aplicadas a quase todos os países sob a sua política de "dia de libertação". O Tribunal Federal de Circuito concluiu que Trump ultrapassou os limites da autoridade presidencial ao impor essas medidas. No entanto, essa decisão não entrará em vigor até 14 de outubro, dando à administração uma janela estreita para recorrer. Casa Branca alerta que atraso pode desencadear reembolso de trilhões de dólares Bessent alertou que se o tribunal atrasar uma decisão final até 2026, o Tesouro poderia estar sentado em cima de até 1 trilião de dólares em tarifas cobradas. "Atrasar uma decisão até junho de 2026 poderia resultar num cenário em que 750 mil milhões a 1 trilião de dólares em tarifas já foram cobrados, e desfazê-los poderia causar uma perturbação significativa", disse ele. Um reembolso desse tamanho seria um enorme ganho inesperado em dinheiro para os importadores, e um sério golpe financeiro para o governo federal. Durante a mesma entrevista, Kristen Welker da NBC perguntou a Bessent se ele acredita que as empresas americanas estão...
2025/09/08 08:01
Lista completa de vencedores dos MTV VMAs 2025 (Atualizações ao vivo)

Lista completa de vencedores dos MTV VMAs 2025 (Atualizações ao vivo)

A publicação Lista Completa de Ganhadores do MTV VMAs 2025 (Atualizações ao Vivo) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: Sabrina Carpenter comparece ao MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images O MTV Video Music Awards 2025 está prestes a começar na UBS Arena em Nova Iorque. À medida que uma das maiores noites da música se desenrola, estaremos atualizando a lista abaixo com cada vencedor do moonman conforme são anunciados, então não se esqueça de atualizar. LL Cool J retorna para apresentar a cerimônia repleta de estrelas pela segunda vez, que começa às 20:00 ET / 17:00 PT na CBS, MTV e Paramount+. Lady Gaga lidera as nomeações da noite com impressionantes 12 indicações, enquanto Bruno Mars segue com 11, Kendrick Lamar com 10, e ROSÉ e Sabrina Carpenter com oito cada. ForbesA que horas começa o MTV VMAs 2025? Aqui está tudo o que você precisa saberPor Monica Mercuri Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren e outros estão programados para se apresentar esta noite. A vencedora do Video Vanguard Award, Mariah Carey, cantará um medley de seus sucessos. Além disso, Busta Rhymes e Ricky Martin — vencedores do inaugural Rock the Bells Visionary Award e Latin Icon Award, respectivamente — subirão ao palco. Confira a lista completa de artistas aqui O show também apresentará uma homenagem à lenda do rock Ozzy Osbourne, interpretada por Steven Tyler e Joe Perry do Aerosmith, Yungblud e Nuno Bettencourt. "Estamos com o coração partido ao ouvir sobre o falecimento do nosso irmão no rock, Ozzy Osbourne. Uma voz que mudou a música para sempre", escreveu o Aerosmith em um comunicado após a morte do Príncipe das Trevas em julho. . ForbesComo assistir ao MTV VMAs 2025 na TV a cabo, streaming e gratuitamentePor Monica Mercuri MTV VMAs 2025: Lista Completa de Ganhadores (Atualizando ao Vivo) ELMONT, NOVA IORQUE...
2025/09/08 07:52
El Salvador assinala o Dia do Bitcoin com compra estratégica de BTC

El Salvador assinala o Dia do Bitcoin com compra estratégica de BTC

O post El Salvador Marca o Dia do Bitcoin com Compra Estratégica de BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Evento principal: Compra de Bitcoin de El Salvador liderada por Nayib Bukele. 21 BTC adicionados às reservas nacionais. Total atual: 6.313,18 BTC, avaliados em $701 milhões. O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou a compra de 21 Bitcoins pelo país em 8 de setembro, marcando outro aumento significativo nas reservas de criptomoeda do país. Esta aquisição destaca a estratégia de investimento contínuo de El Salvador em meio a condições de mercado flutuantes, visando fortalecer sua posição no cenário global de criptomoedas. 21 Bitcoins Comprados no Dia do Bitcoin: Implicações Estratégicas No Dia do Bitcoin, o Presidente Nayib Bukele elevou a posição de Bitcoin de El Salvador ao adquirir 21 BTC, aumentando o total detido pelo estado para 6.313,18 BTC. Isto marca outro marco para El Salvador na sua estratégia de usar o Bitcoin como ativo de reserva. A nova compra significa o esforço consistente da administração de Bukele para integrar criptomoeda nos sistemas financeiros nacionais, enfatizando a importância estratégica do bitcoin para o país. O valor de mercado das participações agora é de $701 milhões. Esta ação pode influenciar expectativas internacionais, com alguns mercados de previsão como Kalshi, Polymarket especulando que o tesouro pode aumentar para $1 bilhão até o final de 2025. A dedicação de El Salvador ao Bitcoin destaca uma estratégia nacional única que contrasta com as reservas monetárias padrão. As reações da comunidade têm sido significativamente vocais, com figuras notáveis da indústria discutindo implicações em plataformas como X. As ações do Presidente Bukele provocaram discussões, embora nenhuma crítica formal tenha sido capturada de grandes entidades reguladoras ocidentais. Os sentimentos retratam em grande parte uma visão otimista sobre o potencial papel do Bitcoin nas políticas fiscais nacionais. Como expressado por Bukele: "Comprando 21 BTC para o Dia do Bitcoin hoje." Dados de Mercado do Bitcoin Reforçam Influência em Meio aos Movimentos de El Salvador Você sabia? Em datas simbólicas anteriores, El Salvador usou compras de BTC para reforçar a integração da criptomoeda, mantendo uma estratégia expansionista em meio a percepções internacionais em mudança. De acordo com o CoinMarketCap, o preço atual do Bitcoin está em $111.416,70, impulsionando sua...
2025/09/08 07:46
