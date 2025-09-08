Lista completa de vencedores dos MTV VMAs 2025 (Atualizações ao vivo)
ELMONT, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: Sabrina Carpenter comparece ao MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images O MTV Video Music Awards 2025 está prestes a começar na UBS Arena em Nova Iorque. À medida que uma das maiores noites da música se desenrola, estaremos atualizando a lista abaixo com cada vencedor do moonman conforme são anunciados, então não se esqueça de atualizar. LL Cool J retorna para apresentar a cerimônia repleta de estrelas pela segunda vez, que começa às 20:00 ET / 17:00 PT na CBS, MTV e Paramount+. Lady Gaga lidera as nomeações da noite com impressionantes 12 indicações, enquanto Bruno Mars segue com 11, Kendrick Lamar com 10, e ROSÉ e Sabrina Carpenter com oito cada. ForbesA que horas começa o MTV VMAs 2025? Aqui está tudo o que você precisa saberPor Monica Mercuri Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren e outros estão programados para se apresentar esta noite. A vencedora do Video Vanguard Award, Mariah Carey, cantará um medley de seus sucessos. Além disso, Busta Rhymes e Ricky Martin — vencedores do inaugural Rock the Bells Visionary Award e Latin Icon Award, respectivamente — subirão ao palco. Confira a lista completa de artistas aqui O show também apresentará uma homenagem à lenda do rock Ozzy Osbourne, interpretada por Steven Tyler e Joe Perry do Aerosmith, Yungblud e Nuno Bettencourt. "Estamos com o coração partido ao ouvir sobre o falecimento do nosso irmão no rock, Ozzy Osbourne. Uma voz que mudou a música para sempre", escreveu o Aerosmith em um comunicado após a morte do Príncipe das Trevas em julho. . ForbesComo assistir ao MTV VMAs 2025 na TV a cabo, streaming e gratuitamentePor Monica Mercuri MTV VMAs 2025: Lista Completa de Ganhadores (Atualizando ao Vivo) ELMONT, NOVA IORQUE...
