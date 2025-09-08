2025-10-13 Monday

Salvo Games e Last Odyssey para impulsionar jogos Web3 baseados em IA

Salvo Games e Last Odyssey para impulsionar jogos Web3 baseados em IA

O post Salvo Games e Last Odyssey para impulsionar jogos Web3 impulsionados por IA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Salvo Games, uma plataforma GameFi proeminente, estabeleceu parceria com a Last Odyssey, o primeiro jogo MMORTS 5X impulsionado por IA desenvolvido na Rede Ronin. A parceria visa fundir tecnologia de ponta e jogos Web3 de próxima geração. Conforme revelado pela Salvo Games em seu anúncio oficial no X, a colaboração indica o potencial de crescimento liderado pela comunidade no mundo mais amplo de jogos descentralizados. Portanto, espera-se que este movimento acelere substancialmente a visibilidade, particularmente com o 2º teste público da Last Odyssey que está programado para ocorrer em outubro. Salvo Games e Last Odyssey se unem para fortalecer jogos Web3 liderados por IA A parceria entre Salvo Games e Last Odyssey concentra-se em avançar os jogos Web3 com a inclusão de tecnologia de IA robusta. Assim, com esta colaboração, Last Odyssey obterá maior exposição dentro do jogo, além de fornecer aos participantes da comunidade formas diretas de interação abrangente via Telegram e Discord. Esta abordagem garante que os jogadores ocupem o centro do palco no crescimento, combinando gameplay (mecânica de jogo) e engajamento da comunidade. Tendo isso em vista, espera-se que a parceria proporcione uma experiência imersiva para os jogadores, ao mesmo tempo que demonstra o potencial da tomada de decisões liderada por IA durante o gameplay em tempo real. O que esperar desta parceria para desenvolvedores? De acordo com a Salvo Games, a parceria oferece vantagens notáveis para os desenvolvedores. Eles levam em consideração uma exposição mais ampla dentro da crescente comunidade Web3, oportunidades de desenvolvimento junto a um projeto em rápida expansão via Rede Ronin e acesso a ferramentas lideradas por IA para criar uma gameplay imersiva. Assim, a dupla tenta aproveitar o alcance mais amplo da indústria da Salvo Games e a abordagem impulsionada por IA da Last Odyssey para permitir que os desenvolvedores explorem novos caminhos nos jogos descentralizados. Umair Younas é um escritor de conteúdo relacionado a criptomoedas ligado a este trabalho desde 2019. Aqui, no Blockchainreporter, ele atua como escritor de notícias e artigos. Ele é um entusiasta de cripto, blockchain, NFTs, DeFi e FinTech. Ele tem forte domínio sobre escrita...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
CEO da Tether refuta reivindicações de que a empresa vendeu Bitcoin e comprou ouro

CEO da Tether refuta reivindicações de que a empresa vendeu Bitcoin e comprou ouro

O post CEO da Tether refuta reivindicações de que a empresa vendeu Bitcoin e comprou ouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Paolo Ardoino, CEO da Tether, a emissora da maior stablecoin USDT, recorreu ao X no domingo para refutar reivindicações sobre a empresa vender seu Bitcoin (BTC) para investir em ouro. Em sua publicação, Ardoino escreveu que "A Tether não vendeu nenhum Bitcoin", acrescentando que: "Enquanto o mundo continua a ficar mais sombrio, a Tether continuará a investir parte de seus lucros em ativos seguros como Bitcoin, Ouro e Terra." Como o rumor começou Em 6 de setembro, o YouTuber Clive Thompson afirmou que "recentemente, a Tether tem comprado ouro e vendido Bitcoin." A afirmação de Thompson foi baseada em uma análise das declarações de ativos da Tether. De acordo com Thompson, a Tether vendeu mais de $1 bilhão em BTC e comprou mais de $1,6 bilhão em ouro no último trimestre. Isso indica que a Tether está descartando Bitcoin em favor do ouro, segundo Thompson. Falhas nas alegações de Thompson O CEO da Jan3, Samson Mow, apontou falhas na teoria de Thompson com base em dados públicos. Em uma publicação no X, Mow explicou que Thompson chegou à conclusão errada, pois assumiu que uma queda nas participações de BTC da Tether automaticamente significava que eles o venderam por ouro. No primeiro e segundo trimestres deste ano, a Tether relatou participações de 92.650 BTC e 83.274 BTC, respectivamente. De acordo com Mow, Thompson esqueceu de considerar o financiamento da Tether para um projeto separado chamado Twenty One Capital (XXI). A Tether transferiu 14.000 BTC em 2 de junho e 5.800 BTC em julho, enviando um total de 19.800 BTC para a XXI. The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Nice 😎 Your first lesson is on the way. Please add [email protected] to your email whitelist. Portanto, Mow explicou que a Tether tinha 4.624 BTC a mais no segundo trimestre de 2025 do que no trimestre anterior. Considerando a transferência de julho, a Tether "tem (pelo menos) um aumento líquido em Bitcoin...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Alcaraz é o melhor do ténis ao derrotar Sinner na final do Open dos EUA

Alcaraz é o melhor do ténis ao derrotar Sinner na final do Open dos EUA

O post Alcaraz É o Melhor do Ténis Enquanto Derrota Sinner na Final do U.S. Open apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: Carlos Alcaraz de Espanha reage enquanto caminha para a box da sua equipa após derrotar Jannik Sinner da Itália durante a sua partida Final de Singulares Masculinos no Décimo Quinto Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 07 de setembro de 2025 em Nova Iorque. (Foto de Al Bello/Getty Images) Getty Images Carlos Alcaraz conquistou o seu segundo título do U.S. Open e o ranking de número 1 do mundo após vencer Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 no domingo à noite. O italiano cedeu a sua posição como jogador melhor classificado do mundo ao seu grande rival e esteve sempre em segundo plano. Os eventos desenrolaram-se ao ritmo de apenas uma raquete. Em termos cinematográficos, Sinner foi o Salieri para o Mozart de Alcaraz. Os arranjos de segurança do Presidente Trump atrasaram a chegada pelo tapete azul dos dois melhores jogadores do mundo por quase 50 minutos, e centenas de espectadores do lado de fora perderam o brilhante ato de abertura do jovem de 22 anos. A trilogia de Alcaraz e Sinner em finais de grandes torneios começou com uma épica final de Roland Garros que durou impressionantes cinco horas e 29 minutos. Esse blockbuster, que Alcaraz venceu após uma fuga digna de Houdini, foi seguido por duas sequências sólidas. Sinner dominou um espanhol fora de forma em Wimbledon em quatro sets, e Alcaraz retribuiu o favor aqui. Enquanto Sinner só sobreviveu por um triz em SW19 depois de Grigor Dimitrov se retirar lesionado com dois sets de vantagem no confronto dos últimos 16, Alcaraz tem usado um manto de invencibilidade durante os 15 dias do quadro principal em Flushing Meadows. Ele perdeu apenas um dos 22 sets disputados, e mesmo isso deveu-se principalmente a uma oscilação improvável no seu primeiro serviço que trouxe Sinner brevemente de volta ao confronto com um set para cada lado. Depois disso, Alcaraz trouxe o martelo...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Dificuldade do Bitcoin aumenta, rentabilidade dos mineradores sob pressão

Dificuldade do Bitcoin aumenta, rentabilidade dos mineradores sob pressão

O post "Dificuldade do Bitcoin Aumenta, Rentabilidade do Minerador Sob Pressão" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A dificuldade de mineração do Bitcoin aumentou 4%, afetando a rentabilidade e taxas dos mineradores. O aumento da dificuldade marca o quinto aumento consecutivo desde junho. Taxas fracas e baixo hashprice comprimem as margens de lucro dos mineradores. Em 7 de setembro de 2025 (UTC), a dificuldade da rede Bitcoin aumentou 4% para aproximadamente 136,0T no bloco 913.248, marcando o quinto aumento consecutivo desde junho. Esta mudança, juntamente com um hashprice em declínio, comprime as margens dos mineradores, tornando a rentabilidade futura do Bitcoin dependente da recuperação de preço ou aumento das taxas on-chain. A Dificuldade de 136,0 Trilhões do Bitcoin Marca Quinta Alta Consecutiva O ajuste de dificuldade da rede Bitcoin resultou em um aumento de 4% no bloco 913.248, agora em 136,0 trilhões. Este é o quinto ajuste sucessivo desde junho. A comunidade de mineração enfrenta pressão financeira devido a uma queda no hashprice para $51, o último mínimo. Os aumentos consecutivos de dificuldade continuam, resultando em um aumento do custo operacional para mineradores dependentes de equipamentos marginalmente rentáveis. A rentabilidade dos mineradores diminuiu, dadas as fracas contribuições de taxas de transação com média de 0,025 BTC por bloco. O último mínimo de hashprice reflete uma queda de 5% em relação à média de agosto. Grandes players como Foundry e F2Pool continuam a discutir estratégias operacionais. No entanto, figuras importantes como Satoshi Nakamoto ou Paolo Ardoino abstiveram-se de comentar publicamente. "A grande maioria do nosso Bitcoin é mantida diretamente: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether Resiliência Histórica em Meio à Alta de Preços e Previsões Futuras Você sabia? A última sequência de dificuldade comparável do Bitcoin viu ajustes após a migração da taxa de hash da China em 2021, reafirmando a resiliência da rede em meio ao aumento da competição global. Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $110.922,94, com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões e um volume de 24 horas de $26,52 bilhões, segundo o CoinMarketCap. Recentemente, o BTC testemunhou um aumento de 0,36% em 24 horas e um aumento de 2,51% na última semana. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 01:40 UTC em 8 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap Especialistas sugerem...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
'A adoção de SOL é real': Solana recebe validação incomum em meio a críticas sobre TPS inflacionado

'A adoção de SOL é real': Solana recebe validação incomum em meio a críticas sobre TPS inflacionado

A publicação 'A adoção de SOL é real': Solana recebe validação incomum em meio a críticas sobre TPS inflacionadas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção da Solana ganhou destaque esta semana após um debate sobre sua atividade de transações e receita de rede. Enquanto isso, o Cazaquistão introduziu o primeiro fundo negociado em bolsa de Solana com staking, confirmando a tendência de adoção da moeda. Isso dá ao blockchain um novo reconhecimento além das discussões em curso sobre números de uso inflacionados. Justin Bons defende a adoção da Solana Justin Bons, fundador da Cyber Capital, defendeu a adoção da Solana depois que surgiram questões sobre a qualidade de sua atividade. Em seu último tweet, Bons disse que as alegações de que o uso e a receita da Solana eram falsos estão erradas. Ele explicou que, mesmo após subtrair transações falhas e atividade de consenso, a Solana ainda liderava em transações por segundo. Um usuário respondeu ao seu tweet que o problema não era se a receita era falsa, mas se tinha valor duradouro. Segundo o usuário, grande parte da receita da Solana vinha de taxas prioritárias ligadas à atividade de meme coins. Isso, argumentaram, não mostrava adoção estável, mas apenas tendências de apostas de curto prazo. No entanto, Bons respondeu que blockchains sempre atraíram especulação nos estágios iniciais. Ele deu exemplos do período Satoshi Dice do Bitcoin e do tempo de intensa atividade de NFT e ICO do Ethereum. Justin acrescentou que a especulação faz parte das finanças descentralizadas e não deve ser vista como uma fraqueza. Em um tweet separado, Dave, outro crítico, disse que as métricas de desempenho da Solana eram enganosas. Ele apontou para um bot que havia processado quase onze milhões de transações em trinta dias, com 99,95% delas falhando. De acordo com a atualização, Dave argumentou que essas transações falhas ainda permaneciam no ledger. Ele disse que isso tornava mais difícil e mais caro para os nós de arquivo e provedores de análise gerenciar o histórico completo da chain. Dave disse que taxas baixas permitiam que bots distorcessem a rede, transformando contagens de transações no que ele descreveu como estatísticas de vaidade. Ele acrescentou que números altos não...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Poderá este novo protocolo de empréstimos definir a próxima era do DeFi?

Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Poderá este novo protocolo de empréstimos definir a próxima era do DeFi?

O post Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Poderia Este Novo Protocolo de Empréstimo Definir a Próxima Era do DeFi? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As finanças descentralizadas (DeFi) passaram por múltiplas ondas de inovação, com cada onda definindo esforços para criar novas regras que governam o movimento de fundos numa chain. O Compound (COMP) foi um dos protocolos originais de empréstimo DeFi durante sua infância e estabeleceu mercados abertos onde os utilizadores podiam depositar, pegar emprestado e ganhar juros sem depender de bancos ou intermediários. No entanto, até 2025, o Compound continua a ser um grande player, mas suas oportunidades de crescimento parecem limitadas. Isto tornou possível novos projetos como o Mutuum Finance (MUTM), um token que é tanto de baixo custo quanto inovativo e que já está sendo promovido como potencial sucessor dos gigantes originais do DeFi. Compound (COMP) Quando o Compound foi criado em 2018, foi um dos primeiros protocolos a mostrar que o empréstimo descentralizado era possível. Era um conceito criativo que permitia a alguém pedir emprestado contra suas participações em criptomoedas, ganhar juros e colocar os ativos de criptomoeda nos pools de liquidez. Após sua introdução como um token de governança em 2020, o COMP foi um catalisador para o boom mais amplo do DeFi e tornou-se ligado ao yield farming. Quando subiu para mais de $850 em maio de 2021, o COMP proporcionou retornos transformadores de vida para os primeiros adotantes. O token tem um valor de mercado na casa dos bilhões, e atualmente está sendo negociado próximo a $43. Embora continue entre os tokens DeFi mais populares, sua capacidade de multiplicar várias vezes diminuiu desde os anos de ruptura. De facto, o Compound cresceu para se tornar um protocolo popular. Seu valor de mercado tem pouco ou nenhum espaço para subir 20x ou 30x, tem uma base de utilizadores bem estabelecida e suas mecânicas foram replicadas. É provável que os dias de crescimento explosivo do COMP já tenham ficado para trás, portanto, a ênfase está sendo colocada em estágios anteriores...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Melhores Altcoins para Ganhos de 50x

Melhores Altcoins para Ganhos de 50x

O post Melhores Altcoins para Ganhos de 50x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Analistas de Notícias de Criptomoeda destacam SHIBA, LINK e um token de pré-venda de $0.006 como principais escolhas para crescimento explosivo em 2025. Poderão estas altcoins proporcionar retornos de 50x? A busca por jogadas explosivas de altcoins intensificou-se à medida que o ciclo de crescimento de 2025 se desenrola. Enquanto Bitcoin e Blockchain Ethereum dominam as manchetes, ativos de menor capitalização estão a atrair investidores que veem paralelos com as primeiras corridas de alta. Entre os mais discutidos neste momento estão Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK) e um novo token de pré-venda com preço de apenas $0.0004. Cada um representa um ângulo diferente de oportunidade, desde comícios estabelecidos impulsionados por memes até crescimento baseado em infraestrutura e pré-vendas de alto risco e alta recompensa. Analistas dizem que oportunidades como estas estão a ser acompanhadas de perto por investidores iniciais. De facto, muitos no mercado estão a começar a comparar o momentum de certas pré-vendas com a forma como moedas como SHIB e DOGE ganharam tração antes de atingirem as principais exchanges. É aí que o MAGACOIN FINANCE entra na conversa. Com tração inicial em construção, rapidamente se posicionou como um dos tokens emergentes mais observados para aqueles que visam capturar retornos extraordinários antes das listagens entrarem em vigor. Shiba Inu (SHIB) Visa Outra Onda Shiba Inu continua a ser um favorito da multidão. A jornada do token de meme coin para projeto de ecossistema manteve a sua comunidade envolvida. Se SHIB espelhar mesmo uma fração do seu disparo de 7.500% desde a sua entrada no ciclo inicial, analistas sugerem que o token poderia revisitar máximas históricas. Com o ecossistema SHIB a expandir-se através do Shibarium e aplicativos descentralizados, o otimismo em torno de um comício sustentado é forte. Chainlink (LINK) como Espinha Dorsal da Infraestrutura DeFi A importância do Chainlink nas finanças descentralizadas não pode ser exagerada. Atuando como a espinha dorsal para feeds de dados de oracle, LINK tornou-se crítico para a execução de contrato inteligente em múltiplas blockchains. Os níveis de negociação atuais sugerem que LINK está a consolidar, mas as previsões apontam para um potencial intervalo de $50-$70 se a adoção mais ampla continuar. Analistas argumentam que à medida que o DeFi amadurece, LINK capturará uma demanda extraordinária. Investidores em Estágio Inicial Observam...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Cimeira tecnológica da Goldman agita-se com conversas sobre negócios recorde em 2025

Cimeira tecnológica da Goldman agita-se com conversas sobre negócios recorde em 2025

A publicação "Cimeira tecnológica da Goldman agita-se com conversas sobre negócios recordes em 2025" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. CEOs de tecnologia, investidores, analistas e até banqueiros que chegam a São Francisco esta semana para uma das maiores reuniões do setor estão a comentar sobre a possibilidade de 2025 se tornar um ano recorde para negócios. Este otimismo marca uma forte reversão de apenas seis meses atrás, quando o anúncio de tarifas do Presidente Donald Trump no Rose Garden abalou os mercados e alimentou receios de recessão. A ocasião é a Conferência Communacopia & Technology 2025 do Goldman Sachs Group Inc., que abre segunda-feira no Palace Hotel. O evento tecnológico tem servido há muito tempo como um palco para as empresas definirem prioridades e como um campo de prova para executivos que procuram defender ou angariar apoio para grandes fusões. Negociadores inundam São Francisco enquanto o otimismo regressa Aproximadamente 260 empresas estão programadas para apresentar, incluindo a Meta Platforms Inc., recém-saída da sua aposta de 14,3 mil milhões de dólares na Scale AI Inc.; a Salesforce Inc., que em maio fechou o seu maior negócio desde 2020 com a Informatica Inc.; e a Nvidia Corp., que apenas na semana passada adquiriu a startup Solver Inc. num acordo multimilionário. De acordo com dados da Bloomberg, tais transações impulsionaram as negociações tecnológicas para 645 mil milhões de dólares até à data, o ritmo mais forte desde o boom pós-pandemia de 2021 que gerou quase 1 bilião de dólares em negócios. Contando comunicações e media, o setor mais amplo já registou 822 mil milhões de dólares em atividade. Os grandes movimentos deste ano incluem a aquisição de 25 mil milhões de dólares da CyberArk Software Ltd. pela Palo Alto Networks Inc., a compra de 12,3 mil milhões de dólares da Dayforce Inc. pela Thoma Bravo, e a venda de ativos de 10,5 mil milhões de dólares da CommScope Holding Co. à Amphenol Corp. A força motriz agora é a corrida armamentista de inteligência artificial. A Meta e a xAI Corp. de Elon Musk estão a investir milhares de milhões em centros de dados. Ao mesmo tempo, grandes empresas de software enfrentam pressão crescente para usar M&A como estratégia defensiva contra a disrupção impulsionada por IA, segundo os negociadores. "Haverá transações que desafiam a nossa imaginação dentro do setor mais amplo...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Audiera faz parceria com Ariwallet para redefinir o entretenimento na Web3

Audiera faz parceria com Ariwallet para redefinir o entretenimento na Web3

O post Audiera Faz Parceria Com Ariwallet Para Redefinir o Entretenimento Web3 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Índice 1. Audiera Traz Música, Dança e IA na BNB Chain 2. Arichain Representa Ariwallet como o Núcleo do seu Ecossistema Mostrar mais A Audiera tem o prazer de anunciar a sua parceria estratégica com a Ariwallet, a carteira oficial do ecossistema Multi-VM da Arichain. Esta colaboração representa um passo notável em frente na redefinição da interseção entre o entretenimento Web3 e blockchain. Esta aliança emocionante está preparada para introduzir música, dança e experiências impulsionadas por IA no mundo descentralizado. Com isto, a sinergia visa abrir caminho para uma nova era no entretenimento Web3. A Audiera, uma plataforma Web3 para música e dança impulsionadas por IA, anunciou a notícia através da sua conta oficial no X. Audiera Traz Música, Dança e IA na BNB Chain A Audiera visa capacitar o panorama Web3 trazendo propriedade intelectual lendária de música e dança para o espaço. Esta inovação impulsionada por IA é construída na BNB Chain. A plataforma visa infundir criatividade, desempenho e infraestrutura blockchain avançada para quebrar as fronteiras do entretenimento tradicional. Esta iniciativa esforça-se por permitir que os utilizadores explorem formas únicas de se conectarem com o conteúdo, aproveitando a propriedade descentralizada e a participação. Com este passo, a Audiera visa cimentar a sua reputação como pioneira na interseção entre blockchain e cultura. A plataforma introduz experiências digitais que são interativas e gratificantes ao mesmo tempo. Arichain Representa Ariwallet como o Núcleo do seu Ecossistema A Ariwallet, a carteira oficial da Arichain, destaca-se como um hub central para a vibrante comunidade da Arichain. A Ariwallet é uma porta de entrada significativa para os utilizadores, suportando o ambiente SVM e EVM para melhorar as suas capacidades. Com isto, a Arichain torna-se uma carteira mais versátil para encontrar interações multi-chain. A Audiera e a Ariwallet, combinando os seus esforços, estão preparadas para conectar o entretenimento com o acesso Web3 sem esforço. Desta forma, a carteira constrói um ecossistema onde a coexistência acontece entre música, dança e envolvimento impulsionado por blockchain. Este...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Um Avanço Revolucionário Para Subsídios Governamentais

Um Avanço Revolucionário Para Subsídios Governamentais

A publicação Um Salto Inovador Para Subsídios Governamentais apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Piloto de Moeda Digital Sul-Coreana: Um Salto Inovador Para Subsídios Governamentais Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Piloto de Moeda Digital Sul-Coreana: Um Salto Inovador para Subsídios Governamentais Fonte: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-digital-currency-pilot/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
