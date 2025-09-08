Dificuldade do Bitcoin aumenta, rentabilidade dos mineradores sob pressão
O post "Dificuldade do Bitcoin Aumenta, Rentabilidade do Minerador Sob Pressão" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A dificuldade de mineração do Bitcoin aumentou 4%, afetando a rentabilidade e taxas dos mineradores. O aumento da dificuldade marca o quinto aumento consecutivo desde junho. Taxas fracas e baixo hashprice comprimem as margens de lucro dos mineradores. Em 7 de setembro de 2025 (UTC), a dificuldade da rede Bitcoin aumentou 4% para aproximadamente 136,0T no bloco 913.248, marcando o quinto aumento consecutivo desde junho. Esta mudança, juntamente com um hashprice em declínio, comprime as margens dos mineradores, tornando a rentabilidade futura do Bitcoin dependente da recuperação de preço ou aumento das taxas on-chain.
A Dificuldade de 136,0 Trilhões do Bitcoin Marca Quinta Alta Consecutiva
O ajuste de dificuldade da rede Bitcoin resultou em um aumento de 4% no bloco 913.248, agora em 136,0 trilhões. Este é o quinto ajuste sucessivo desde junho. A comunidade de mineração enfrenta pressão financeira devido a uma queda no hashprice para $51, o último mínimo. Os aumentos consecutivos de dificuldade continuam, resultando em um aumento do custo operacional para mineradores dependentes de equipamentos marginalmente rentáveis.
A rentabilidade dos mineradores diminuiu, dadas as fracas contribuições de taxas de transação com média de 0,025 BTC por bloco. O último mínimo de hashprice reflete uma queda de 5% em relação à média de agosto. Grandes players como Foundry e F2Pool continuam a discutir estratégias operacionais. No entanto, figuras importantes como Satoshi Nakamoto ou Paolo Ardoino abstiveram-se de comentar publicamente.
"A grande maioria do nosso Bitcoin é mantida diretamente: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether
Resiliência Histórica em Meio à Alta de Preços e Previsões Futuras
Você sabia? A última sequência de dificuldade comparável do Bitcoin viu ajustes após a migração da taxa de hash da China em 2021, reafirmando a resiliência da rede em meio ao aumento da competição global.
Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $110.922,94, com uma capitalização de mercado de $2,21 trilhões e um volume de 24 horas de $26,52 bilhões, segundo o CoinMarketCap. Recentemente, o BTC testemunhou um aumento de 0,36% em 24 horas e um aumento de 2,51% na última semana.
Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 01:40 UTC em 8 de setembro de 2025. Fonte: CoinMarketCap
