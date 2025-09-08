'A adoção de SOL é real': Solana recebe validação incomum em meio a críticas sobre TPS inflacionado

A publicação 'A adoção de SOL é real': Solana recebe validação incomum em meio a críticas sobre TPS inflacionadas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção da Solana ganhou destaque esta semana após um debate sobre sua atividade de transações e receita de rede. Enquanto isso, o Cazaquistão introduziu o primeiro fundo negociado em bolsa de Solana com staking, confirmando a tendência de adoção da moeda. Isso dá ao blockchain um novo reconhecimento além das discussões em curso sobre números de uso inflacionados. Justin Bons defende a adoção da Solana Justin Bons, fundador da Cyber Capital, defendeu a adoção da Solana depois que surgiram questões sobre a qualidade de sua atividade. Em seu último tweet, Bons disse que as alegações de que o uso e a receita da Solana eram falsos estão erradas. Ele explicou que, mesmo após subtrair transações falhas e atividade de consenso, a Solana ainda liderava em transações por segundo. Um usuário respondeu ao seu tweet que o problema não era se a receita era falsa, mas se tinha valor duradouro. Segundo o usuário, grande parte da receita da Solana vinha de taxas prioritárias ligadas à atividade de meme coins. Isso, argumentaram, não mostrava adoção estável, mas apenas tendências de apostas de curto prazo. No entanto, Bons respondeu que blockchains sempre atraíram especulação nos estágios iniciais. Ele deu exemplos do período Satoshi Dice do Bitcoin e do tempo de intensa atividade de NFT e ICO do Ethereum. Justin acrescentou que a especulação faz parte das finanças descentralizadas e não deve ser vista como uma fraqueza. Em um tweet separado, Dave, outro crítico, disse que as métricas de desempenho da Solana eram enganosas. Ele apontou para um bot que havia processado quase onze milhões de transações em trinta dias, com 99,95% delas falhando. De acordo com a atualização, Dave argumentou que essas transações falhas ainda permaneciam no ledger. Ele disse que isso tornava mais difícil e mais caro para os nós de arquivo e provedores de análise gerenciar o histórico completo da chain. Dave disse que taxas baixas permitiam que bots distorcessem a rede, transformando contagens de transações no que ele descreveu como estatísticas de vaidade. Ele acrescentou que números altos não...