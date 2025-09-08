As Guerras de Spam de 2025 estão a tornar-se uma 'Ameaça Séria' para o Bitcoin

Se você está no Bitcoin há mais de um minuto, provavelmente já ouviu pessoas compararem as atuais "Guerras de Spam" com as infames Guerras de Tamanho de Bloco de quase uma década atrás. A energia, o vitríolo, o tribalismo; tudo está de volta com força, só que desta vez, em vez de discutir sobre tamanhos de bloco, o campo de batalha é o OP_RETURN e a crescente divisão entre Bitcoin Core e Knots. Como as Guerras de Spam Começaram As raízes das Guerras de Spam remontam a 2023. Foi quando os Ordinals surgiram em cena. Eles permitiram que qualquer pessoa incorporasse arte digital, NFTs e outros tipos de dados diretamente na blockchain do Bitcoin. Muitos aclamaram os Ordinals por desencadearem todos os tipos de inovações no Bitcoin. Alguns previram o problema de spam e inchaço na chain aumentando as taxas de transação para usuários comuns. No início de 2025, as Guerras de Spam subiram outro nível. Os desenvolvedores do Bitcoin Core revelaram planos para eliminar o limite de 80 bytes do OP_RETURN em seu próximo lançamento v30. Eles esperavam tornar o Bitcoin mais versátil para novos tipos de atividade on-chain. Para muitos do lado Core, desde que as taxas de transação sejam pagas, qualquer uso do Bitcoin é válido. Mas nem todos compartilham essa visão. Luke Dashjr, desenvolvedor de longa data do Bitcoin e mantenedor principal do Bitcoin Knots, vê a mudança menos como experimentação aberta e mais como um grande sinal de alerta. Para ele, remover os limites é um convite aberto para spam, o que transformaria o Bitcoin em um depósito de dados para lixo não financeiro e ameaçaria seu papel como dinheiro. Knots está rapidamente se tornando o ponto de encontro para críticos que acreditam que o Core está rendendo a neutralidade do Bitcoin, e à medida que as tensões aumentam, mais operadores de nós estão começando a migrar: a participação do Knots na rede atingiu 18,5%. O Que Realmente Está em Jogo No seu cerne, as Guerras de Spam não são sobre uma linha de código...