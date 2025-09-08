A prata supera o Bitcoin e o ouro em 2025 até à data
O post A Prata Supera o Bitcoin e o Ouro em 2025 YTD apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados financeiros têm mostrado um desempenho notável ao longo de 2025 até agora. Neste aspeto, a prata testemunhou uma posição forte, superando até mesmo o Bitcoin ($BTC) e o ouro entre os principais ativos durante 2025. De acordo com os dados fornecidos pelo popular analista da CryptoQuant, Maartunn, a prata registou um impressionante aumento de 40,2% no acumulado do ano (YTD), superando tanto os ativos de risco quanto os tradicionais refúgios seguros. Isto destaca o domínio sustentado dos metais preciosos na esfera financeira mesmo em 2025. A Prata Supera o Ouro e o Bitcoin com Crescimento de 40,2% YTD durante 2025 Com base em análises exclusivas de mercado, a prata registou um enorme aumento de 40,2% no seu preço desde o início de 2025 até agora. Neste aspeto, superou eficientemente os ativos notáveis nas finanças convencionais e no mercado cripto. Particularmente, em comparação, o ouro viu um crescimento de 34,8% nesse período. Isto significa a crescente procura por prata como uma cobertura confiável para enfrentar a volatilidade. Entretanto, a principal criptomoeda, Bitcoin ($BTC), também permaneceu ineficaz em ultrapassar o nível de crescimento da prata, com um aumento de 18,3%. O Sentimento dos Investidores Impulsiona o Crescimento da Prata De acordo com Maartunn, apesar dos ganhos notáveis testemunhados pelo Ethereum ($ETH), a principal altcoin registou um ganho de 32,6% durante 2025. Esta percentagem é significativamente menor quando comparada com os 40,2% da prata. Isto aponta para o crescente impacto da prata no mercado e pode estabelecer novos padrões enquanto os investidores continuam a investir em meio à mudança mais ampla do mercado. Umair Younas é um escritor de conteúdo relacionado a criptomoedas ligado a este trabalho desde 2019. Aqui, no Blockchainreporter, ele atua como escritor de notícias e artigos. Ele é um entusiasta de cripto, blockchain, NFTs, DeFi e FinTech. Ele tem forte comando na escrita de análises autênticas sobre corretoras e exchanges e colaborou com nossa equipe de educação para escrever conteúdo educacional também. Ele tem o sonho de levantar...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:32