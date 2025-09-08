2025-10-13 Monday

Sabrina Carpenter apresenta 'Tears' nos MTV VMAs, apoia os direitos trans

A publicação Sabrina Carpenter apresenta 'Tears' no MTV VMAs, apoia os direitos trans apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Sabrina Carpenter atuando no MTV Video Music Awards 2025 realizado na UBS Arena. Billboard via Getty Images Sabrina Carpenter trouxe a chuva para o MTV Video Music Awards. Logo após o lançamento do seu álbum de estúdio Man's Best Friend, Carpenter subiu ao palco da UBS Arena em Elmont, Nova York, no domingo à noite para a sua primeira apresentação de "Tears". A ousada faixa pop é o segundo single de Man's Best Friend, que foi lançado no final de agosto. Carpenter começou sua apresentação emergindo de uma "bueiro" vestindo um traje prateado com franjas, meias pretas brilhantes e saltos altos pretos. Ela foi acompanhada por dançarinos e famosas drag queens, como Denali e Lexi Love, algumas das quais seguravam cartazes apoiando os direitos trans. Alguns cartazes diziam "se você odeia, nunca vai transar", "proteja os direitos trans" e "apoie o drag local". Após uma rápida modificação de roupa em uma cabine telefônica antiga, Carpenter continuou dançando enquanto a chuva caía. Sabrina Carpenter atuando durante o MTV Video Music Awards 2025. Getty Images para MTV Carpenter fez sua estreia no MTV VMAs em 2024, onde apresentou um medley de seus sucessos "Please Please Please", "Taste" e "Espresso". Este ano, a cantora foi indicada para oito prêmios, incluindo Melhor Artista Pop e Melhor Álbum. Após sua apresentação de "Tears" e outra troca de roupa, Carpenter voltou ao palco para aceitar o prêmio de Melhor Álbum pelo seu lançamento de 2024, Short n' Sweet. Ela venceu Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen e The Weeknd. A cantora de "Manchild" aproveitou o momento para destacar ainda mais seu apoio à comunidade trans e "minhas rainhas no palco comigo esta noite". "Este mundo, como todos sabemos, pode ser tão cheio de críticas, discriminação e negatividade", disse ela, acrescentando que está "grata" por fazer parte de algo que...
Forex asiático enfrenta incerteza enquanto o iene japonês despenca em meio a especulações sobre corte na taxa do Fed

A publicação Forex da Ásia enfrenta incerteza enquanto o iene japonês despenca em meio a especulações sobre corte na taxa do Fed apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Urgente: Forex da Ásia enfrenta incerteza enquanto o iene japonês despenca em meio a especulações sobre corte na taxa do Fed Ir para o conteúdo Início Notícias Forex Urgente: Forex da Ásia enfrenta incerteza enquanto o iene japonês despenca em meio a especulações sobre corte na taxa do Fed Fonte: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plunge/
A prata supera o Bitcoin e o ouro em 2025 até à data

O post A Prata Supera o Bitcoin e o Ouro em 2025 YTD apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados financeiros têm mostrado um desempenho notável ao longo de 2025 até agora. Neste aspeto, a prata testemunhou uma posição forte, superando até mesmo o Bitcoin ($BTC) e o ouro entre os principais ativos durante 2025. De acordo com os dados fornecidos pelo popular analista da CryptoQuant, Maartunn, a prata registou um impressionante aumento de 40,2% no acumulado do ano (YTD), superando tanto os ativos de risco quanto os tradicionais refúgios seguros. Isto destaca o domínio sustentado dos metais preciosos na esfera financeira mesmo em 2025. A Prata Supera o Ouro e o Bitcoin com Crescimento de 40,2% YTD durante 2025 Com base em análises exclusivas de mercado, a prata registou um enorme aumento de 40,2% no seu preço desde o início de 2025 até agora. Neste aspeto, superou eficientemente os ativos notáveis nas finanças convencionais e no mercado cripto. Particularmente, em comparação, o ouro viu um crescimento de 34,8% nesse período. Isto significa a crescente procura por prata como uma cobertura confiável para enfrentar a volatilidade. Entretanto, a principal criptomoeda, Bitcoin ($BTC), também permaneceu ineficaz em ultrapassar o nível de crescimento da prata, com um aumento de 18,3%. O Sentimento dos Investidores Impulsiona o Crescimento da Prata De acordo com Maartunn, apesar dos ganhos notáveis testemunhados pelo Ethereum ($ETH), a principal altcoin registou um ganho de 32,6% durante 2025. Esta percentagem é significativamente menor quando comparada com os 40,2% da prata. Isto aponta para o crescente impacto da prata no mercado e pode estabelecer novos padrões enquanto os investidores continuam a investir em meio à mudança mais ampla do mercado. Umair Younas é um escritor de conteúdo relacionado a criptomoedas ligado a este trabalho desde 2019. Aqui, no Blockchainreporter, ele atua como escritor de notícias e artigos. Ele é um entusiasta de cripto, blockchain, NFTs, DeFi e FinTech. Ele tem forte comando na escrita de análises autênticas sobre corretoras e exchanges e colaborou com nossa equipe de educação para escrever conteúdo educacional também. Ele tem o sonho de levantar...
Melhores criptomoedas para comprar esta semana — Bitcoin, XRP e MAGACOIN FINANCE sinalizados para 25x

A publicação Melhor Criptomoeda para Comprar Esta Semana — Bitcoin, XRP e MAGACOIN FINANCE Sinalizada para 25x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Procurando a melhor criptomoeda para comprar esta semana? Compare líderes de tokens estabelecidos com nomes mais recentes promissores. Com o Bitcoin traçando o caminho, o XRP ganhando relevância em pagamentos, e o MAGACOIN FINANCE tornando-se o centro das atenções como a escolha oculta em relação às conversas sobre potencial de 25x. O Bitcoin Define o Tom do Mercado Para muitos traders, o Bitcoin é a primeira criptomoeda que começam a negociar, tornando-a a melhor para comprar esta semana. Com emissão finita e liquidez robusta, destaca-se como um ponto estável num mercado volátil. Os investidores consideram-no ouro digital, e a sua inclusão em fundos negociados em bolsa e carteiras de longo prazo sugere que a procura por parte das instituições está apenas a aumentar. O movimento recente do mercado apenas serviu para cimentar o status de refúgio seguro do Bitcoin. A força do Bitcoin acima destes níveis está a trazer tanto investidores de retalho como institucionais de volta ao mercado mais uma vez. Esta estabilidade, combinada com a sua legislação internacional, mantém-no no topo para aqueles que procuram segurança no mundo cripto. Olhando para o futuro, há muitos que agora pensam que o status do Bitcoin como referência do mercado será consolidado. Enquanto outras criptomoedas sobem e descem, o Bitcoin domina, tornando-se a única moeda digital que terá permanência e é atraente para investidores que querem estar no espaço sem assumir muito risco. XRP Constrói Utilidade Através de Pagamentos O XRP também faz parte da lista das melhores criptomoedas para comprar esta semana graças a um aumento na utilização para finanças transfronteiriças. A Ripple passou anos a formar laços com instituições financeiras, e o XRP é uma grande parte desse plano. Transferências mais baratas e rápidas são uma forte proposta de valor, particularmente para bancos multinacionais. Ao contrário de muitos outros tokens, o XRP é apoiado por um caso de uso claro. Esta aplicação prática ajudou-o a manter relevância mesmo quando outras altcoins têm lutado...
As Guerras de Spam de 2025 estão a tornar-se uma 'Ameaça Séria' para o Bitcoin

O post As Guerras de Spam de 2025 Estão Se Tornando uma 'Séria Ameaça' ao Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Se você está no Bitcoin há mais de um minuto, provavelmente já ouviu pessoas compararem as atuais "Guerras de Spam" com as infames Guerras de Tamanho de Bloco de quase uma década atrás. A energia, o vitríolo, o tribalismo; tudo está de volta com força, só que desta vez, em vez de discutir sobre tamanhos de bloco, o campo de batalha é o OP_RETURN e a crescente divisão entre Bitcoin Core e Knots. Como as Guerras de Spam Começaram As raízes das Guerras de Spam remontam a 2023. Foi quando os Ordinals surgiram em cena. Eles permitiram que qualquer pessoa incorporasse arte digital, NFTs e outros tipos de dados diretamente na blockchain do Bitcoin. Muitos aclamaram os Ordinals por desencadearem todos os tipos de inovações no Bitcoin. Alguns previram o problema de spam e inchaço na chain aumentando as taxas de transação para usuários comuns. No início de 2025, as Guerras de Spam subiram outro nível. Os desenvolvedores do Bitcoin Core revelaram planos para eliminar o limite de 80 bytes do OP_RETURN em seu próximo lançamento v30. Eles esperavam tornar o Bitcoin mais versátil para novos tipos de atividade on-chain. Para muitos do lado Core, desde que as taxas de transação sejam pagas, qualquer uso do Bitcoin é válido. Mas nem todos compartilham essa visão. Luke Dashjr, desenvolvedor de longa data do Bitcoin e mantenedor principal do Bitcoin Knots, vê a mudança menos como experimentação aberta e mais como um grande sinal de alerta. Para ele, remover os limites é um convite aberto para spam, o que transformaria o Bitcoin em um depósito de dados para lixo não financeiro e ameaçaria seu papel como dinheiro. Knots está rapidamente se tornando o ponto de encontro para críticos que acreditam que o Core está rendendo a neutralidade do Bitcoin, e à medida que as tensões aumentam, mais operadores de nós estão começando a migrar: a participação do Knots na rede atingiu 18,5%. O Que Realmente Está em Jogo No seu cerne, as Guerras de Spam não são sobre uma linha de código...
Lady Gaga dedica vitória de Artista do Ano nos MTV VMAs ao noivo e aos fãs

A publicação Lady Gaga Dedica Vitória de Artista do Ano nos MTV VMAs ao Noivo e Fãs apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Lady Gaga aceitando o prêmio de Artista do Ano no palco durante o MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 7 de setembro de 2025 em Elmont, Nova York. Getty Images para MTV Lady Gaga deu seus aplausos a algumas pessoas especiais durante seu discurso de aceitação do prêmio de Artista do Ano no MTV Video Music Awards 2025. Gaga esteve brevemente presente no MTV VMAs no domingo, apresentado por LL Cool J. No início da premiação, após a performance de "Jealous Type" de Doja Cat e Kenny G, o colega músico Lenny Kravitz apresentou a Gaga o primeiro troféu da noite. "Preparando-me para este show, pensei o quanto significaria para mim ganhar este prêmio esta noite, e não posso começar a dizer o que isso significa para mim," disse Gaga enquanto lia um discurso preparado no palco da UBS Arena em Elmont, Nova York. "Pensei sobre o que significa ser recompensada por ser uma artista, ser recompensada por algo que já é tão gratificante." "Ser uma artista é uma tentativa de conectar as almas de pessoas em todo o mundo," continuou a cantora de "Abracadabra". "Ser uma artista é uma disciplina, um ofício destinado a alcançar o coração de alguém onde cria suas raízes, e lembrá-los de sonhar. Ser uma artista é uma responsabilidade de fazer o público sorrir, dançar, chorar, se libertar a qualquer momento. É um método de construir entendimento e celebrar a comunidade." Lady Gaga posando nos bastidores do MTV Video Music Awards 2025. Kevin Mazur/Getty Images para MTV Gaga ganhou o prêmio votado pelos fãs superando Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift e The Weeknd. Ela também foi a artista mais indicada no VMAs deste ano com 12 indicações no total. Em seu discurso, ela entregou algumas palavras de encorajamento...
Taiko Deslumbra no Evento Cultural de Luxo de Seul

A publicação Taiko Deslumbra no Evento Cultural de Luxo de Seul apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tokenização Revolucionária de Ativos Reais: Taiko Deslumbra no Evento Cultural de Luxo de Seul Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Tokenização Revolucionária de Ativos Reais: Taiko Deslumbra no Evento Cultural de Luxo de Seul Fonte: https://bitcoinworld.co.in/rwa-tokenization-taiko-luxury/
Kinto cai 81% após anunciar que a sua Blockchain será encerrada

O post Kinto Cai 81% Após Anunciar Que Sua Blockchain Será Encerrada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O token Kinto, o token de governança da Rede Kinto, despencou mais de 80% depois que sua equipe anunciou que sua blockchain de camada 2 do Ethereum será encerrada no final de setembro, após meses de contratempos. A Kinto levantou $1 milhão em dívida para restaurar as negociações em sua "exchange modular" após um hack generalizado no setor em julho drenar cerca de 577 Ether (ETH) no valor de aproximadamente $1,6 milhões do protocolo. No entanto, o agravamento das condições de mercado "matou captações adicionais", forçando o projeto cripto a encerrar, publicou a Kinto no Medium no domingo. "A cada dia que passa, os fundos diminuem ainda mais. Operamos sem salários desde julho, e após o último caminho de financiamento fracassar, temos uma escolha responsável restante: encerrar de forma limpa e proteger usuários/credores da melhor forma possível." Fonte: Kinto O hack de $1,6 milhões resultou de uma vulnerabilidade de segurança no padrão ERC-1967 Proxy — uma base de código OpenZeppelin comum que permite que contratos inteligentes sejam atualizados sem alterar seu endereço. Vários outros projetos também foram afetados. Enquanto a Kinto culpou o fracasso pelo hack e pelo aumento das pressões financeiras, um observador apontou para as ofertas de rendimento percentual anual excessivamente altas da Kinto em stablecoins, mesmo em momentos após o hack quando estavam lutando para gerar receita. Um dos fundadores da Kinto, Ramon Recuero, observou em abril que o staking K oferecia um rendimento anual de 130% em USDC (USDC) — um dos mais altos em todo o espaço DeFi. Outras plataformas de finanças descentralizadas com altos rendimentos tiveram passados turbulentos. O projeto, que foi construído no Arbitrum e aproveita a mainnet do Ethereum para liquidações, também oferecia negociação de ações tokenizadas como Apple, Microsoft e Nvidia. Sua exchange modular tentou combinar a eficiência das exchanges centralizadas com os recursos de segurança oferecidos pelas exchanges descentralizadas. Kinto revela plano de recuperação A Kinto disse que todos os ativos restantes — incluindo $800.000 do Uniswap...
Antecipando Grandes Mudanças em APT e Solana (S) Esta Semana

A publicação Antecipando Grandes Mudanças em APT e Ecossistema Solana (S) Esta Semana apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Desbloqueios Cruciais de Tokens: Antecipando Grandes Mudanças em APT e Ecossistema Solana (S) Esta Semana Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Desbloqueios Cruciais de Tokens: Antecipando Grandes Mudanças em APT e Ecossistema Solana (S) Esta Semana Fonte: https://bitcoinworld.co.in/crucial-token-unlocks-impact/
Megan Moroney Ganha Novo Prémio 'Melhor País'

O post Megan Moroney Vence Novo Prêmio de 'Melhor Country' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Megan Moroney (D) participa do MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova York. (Foto de Roy Rochlin/Getty Images para MTV) Getty Images para MTV No domingo à noite, Megan Moroney tornou-se a primeira artista a vencer o troféu de Melhor Country no MTV Video Music Awards. Moroney aceitou o "Moon Man" votado pelos fãs enquanto caminhava pelo tapete vermelho antes do início do programa em horário nobre na UBS Arena em Nova York. Moroney venceu com "Am I Okay?", o single principal do seu álbum de 2024 com o mesmo nome. "Muito obrigada a todos por votarem. Obrigada por tudo, por todo o apoio este ano", disse Moroney durante um discurso de aceitação pré-show. "Pessoal, eu literalmente briguei por uma estátua 'Moon Man' no White Elephant no Natal do ano passado e agora tenho uma de verdade. Estou surtando. Isto é muito melhor do que a da Home Goods." Depois de agradecer a vários colaboradores e apoiadores, ela acrescentou: "Isto é tão legal. Eu estou tipo, o que diabos estou fazendo aqui?" Moroney derrotou um campo repleto de competição que incluía Jelly Roll (nomeado pela sua canção "Liar"), Chris Stapleton (por "Think I'm In Love With You"), Cody Johnson e Carrie Underwood (pelo dueto "I'm Gonna Love You"), Lainey Wilson (por "4x4xU") e Morgan Wallen (por "Smile"). Os produtores anunciaram o prêmio de Melhor Country no mês passado; foi um dos dois novos troféus apresentados durante o show ao vivo de domingo à noite, juntando-se ao Melhor Artista Pop. O VMAs 2025 foi transmitido domingo à noite na CBS e MTV. VMAs Adiciona Categoria Melhor Country A adição da categoria Melhor Country vem meses depois da rede irmã da MTV, CMT, ter cancelado o CMT Music Awards 2025 devido em parte à fusão entre a empresa-mãe Paramount e Skydance Media. Underwood frequentemente dominava o CMT Music Awards votado pelos fãs,...
