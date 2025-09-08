HKMA de Hong Kong vai emitir poucas licenças de stablecoin no lançamento enquanto os bancos competem por vagas iniciais
A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) disse na segunda-feira que aprovará apenas algumas licenças no seu lançamento de stablecoin, mesmo que 77 instituições já tenham demonstrado interesse. Esse número foi registrado no final de agosto. É uma verdadeira corrida; bancos, plataformas de e-commerce, empresas de tecnologia, startups da Web3, empresas de pagamento e gestores de ativos estão todos na lista, de acordo com reportagens da mídia local. Entre os maiores nomes que buscam esta licença está o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), o maior banco do mundo em ativos. Está se candidatando através do seu braço em Hong Kong, ICBC (Ásia). Isso o torna o segundo banco chinês de primeira linha a entrar, após o Banco da China (Hong Kong). O HSBC, o maior banco de Hong Kong, ainda não se inscreveu, mas está circulando.
Legisladores dizem que as regras serão rigorosas, e apenas uma licença pode surgir no início de 2025
Os legisladores estão apoiando a abordagem rigorosa da HKMA. De acordo com Ng Kit-chong, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, as novas regras são rigorosas por design. "O número de licenças a serem emitidas será muito pequeno", disse ele, acrescentando que "possivelmente uma licença" pode até surgir no início do próximo ano. E isso não é tudo. Os legisladores também estão preparando nova legislação para transações de criptomoedas OTC offline, que também poderiam ser lançadas em 2025.
A HKMA informou aos candidatos que devem enviar candidaturas completas até o final de setembro se estiverem realmente interessados. Mas alertou a todos: demonstrar interesse ou mesmo enviar uma candidatura completa não significa aprovação. Eles não estão distribuindo troféus pela participação. Além disso, o público foi informado para não confiar em anúncios ou promoções ligadas a stablecoins não licenciadas, porque elas não são legalmente reconhecidas.
Cora Ang, diretora jurídica do Grupo Amina, disse: "O regime filtrará aqueles que não conseguem se alinhar com as regulamentações rigorosas, produzir casos de uso viáveis e demonstrar estabilidade financeira." Sua...
