2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
CEO da Tether critica rumores de venda de Bitcoin para compras de ouro

CEO da Tether critica rumores de venda de Bitcoin para compras de ouro

O post CEO da Tether Critica Rumores de Venda de Bitcoin para Compras de Ouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Rumores de uma venda de Bitcoin na Tether abalaram partes da comunidade cripto esta semana, apenas para a liderança da empresa e aliados da indústria rebaterem com uma história diferente: as moedas não foram vendidas - foram redistribuídas. A conversa começou quando comentaristas notaram um aparente declínio nas reservas de Bitcoin relatadas pela Tether entre o primeiro e segundo trimestres de 2025. De acordo com dados de atestado da BDO, as participações pareciam cair em mais de 9.000 BTC, provocando alegações de que o emissor da stablecoin havia liquidado parte de sua reserva para buscar ouro. O YouTuber Clive Thompson amplificou a teoria, sugerindo que a estratégia da Tether estava se afastando do Bitcoin. A Contra-Narrativa Executivos e figuras próximas da indústria rapidamente contestaram essa interpretação. Samson Mow, CEO da Jan3, explicou que o Bitcoin desaparecido havia sido enviado para a Twenty One Capital (XXI), uma iniciativa financeira separada ligada ao CEO da Strike, Jack Mallers. Transferências em junho e julho totalizaram quase 20.000 BTC, mais do que suficiente para explicar a discrepância. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, ecoou o ponto, insistindo que nenhuma moeda foi vendida. Em vez disso, ele disse, a empresa continua a canalizar lucros para o que considera ativos seguros de longo prazo - "Bitcoin, ouro e terra". Transferências de Vários Bilhões de Dólares Registros da blockchain confirmam que no início de junho, a Tether moveu mais de 37.000 BTC - valendo quase $3,9 bilhões na época - para apoiar a XXI. Se essas transferências tivessem sido contabilizadas nas participações diretas da Tether, seu balanço teria mostrado um aumento líquido, não uma redução. Rastreadores de dados independentes ainda listam a Tether com mais de 100.000 BTC avaliados em mais de $11 bilhões, garantindo seu lugar entre os maiores detentores institucionais. Coincidência Com a Compra de Ouro de El Salvador A controvérsia se desenrolou junto com manchetes não relacionadas de El Salvador, que anunciou sua primeira compra de ouro em mais de três décadas. O banco central adicionou 13.999 onças troy, valendo aproximadamente $50...
Threshold
T$0.01328+9.39%
Bitcoin
BTC$113,617.54+1.51%
Moonveil
MORE$0.02602+1.87%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:31
Compartilhar
Interesse Surpreendente da SEC Revelado Pelo Fundador da Chainlink

Interesse Surpreendente da SEC Revelado Pelo Fundador da Chainlink

O post Interesse Surpreendente da SEC Revelado pelo Fundador da Chainlink apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Tokenização de Ativos: Interesse Surpreendente da SEC Revelado pelo Fundador da Chainlink Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Tokenização de Ativos: Interesse Surpreendente da SEC Revelado pelo Fundador da Chainlink Fonte: https://bitcoinworld.co.in/asset-tokenization-sec-interest/
BRC20.COM
COM$0.012564+24.37%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:27
Compartilhar
HKMA de Hong Kong vai emitir poucas licenças de stablecoin no lançamento enquanto os bancos competem por vagas iniciais

HKMA de Hong Kong vai emitir poucas licenças de stablecoin no lançamento enquanto os bancos competem por vagas iniciais

A publicação "A HKMA de Hong Kong vai emitir poucas licenças de stablecoin no lançamento enquanto os bancos competem por vagas iniciais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) disse na segunda-feira que aprovará apenas algumas licenças no seu lançamento de stablecoin, mesmo que 77 instituições já tenham demonstrado interesse. Esse número foi registrado no final de agosto. É uma verdadeira corrida; bancos, plataformas de e-commerce, empresas de tecnologia, startups da Web3, empresas de pagamento e gestores de ativos estão todos na lista, de acordo com reportagens da mídia local. Entre os maiores nomes que buscam esta licença está o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), o maior banco do mundo em ativos. Está se candidatando através do seu braço em Hong Kong, ICBC (Ásia). Isso o torna o segundo banco chinês de primeira linha a entrar, após o Banco da China (Hong Kong). O HSBC, o maior banco de Hong Kong, ainda não se inscreveu, mas está circulando. Legisladores dizem que as regras serão rigorosas, e apenas uma licença pode surgir no início de 2025 Os legisladores estão apoiando a abordagem rigorosa da HKMA. De acordo com Ng Kit-chong, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, as novas regras são rigorosas por design. "O número de licenças a serem emitidas será muito pequeno", disse ele, acrescentando que "possivelmente uma licença" pode até surgir no início do próximo ano. E isso não é tudo. Os legisladores também estão preparando nova legislação para transações de criptomoedas OTC offline, que também poderiam ser lançadas em 2025. A HKMA informou aos candidatos que devem enviar candidaturas completas até o final de setembro se estiverem realmente interessados. Mas alertou a todos: demonstrar interesse ou mesmo enviar uma candidatura completa não significa aprovação. Eles não estão distribuindo troféus pela participação. Além disso, o público foi informado para não confiar em anúncios ou promoções ligadas a stablecoins não licenciadas, porque elas não são legalmente reconhecidas. Cora Ang, diretora jurídica do Grupo Amina, disse: "O regime filtrará aqueles que não conseguem se alinhar com as regulamentações rigorosas, produzir casos de uso viáveis e demonstrar estabilidade financeira." Sua...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:19
Compartilhar
Analistas antecipam corte na taxa da Reserva Federal em setembro

Analistas antecipam corte na taxa da Reserva Federal em setembro

O post Analistas Antecipam Corte na Taxa do Federal Reserve em Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Analistas sugerem um potencial corte de 50bps na taxa pelo Fed. A fraqueza do mercado de trabalho impulsiona especulações sobre o corte de taxas. Os preços de mercado refletem uma mudança em direção a um alívio agressivo. O Standard Chartered Bank prevê que o Federal Reserve poderá cortar as taxas de juros em 50 pontos base em setembro de 2025, intensificando as discussões dos analistas apesar da falta de confirmações oficiais das principais partes interessadas. O possível corte de taxa poderia impactar os mercados, particularmente BTC e ETH, à medida que os investidores antecipam mudanças na política monetária, afetando tanto os setores tradicionais quanto os de criptomoedas. Previsão de Corte de Taxa de 50bps do Fed em Meio à Fraqueza do Mercado de Trabalho O Standard Chartered Bank previu um corte de 50 pontos base pelo Federal Reserve em setembro, excedendo os 25 pontos base anteriormente antecipados. Esta expectativa segue os dados fracos do mercado de trabalho relatados no mês passado. Analistas sugerem que esta situação levou a um aumento nas discussões de mercado e expectativas para um alívio em maior escala. As reações do mercado mostram uma probabilidade de 100% de um corte na taxa, embora os debates sobre o tamanho continuem. Nenhuma confirmação oficial surgiu dos canais primários do banco central, mas fontes secundárias relatam intensa especulação sobre o movimento. Analistas líderes, incluindo Joseph Brusuelas da RSM, enfatizam a posição desafiadora do banco central, afirmando: "É uma corda bamba. O mercado de trabalho está se deteriorando, mas a inflação ainda não voltou à meta." Mercados de Criptomoedas Permanecem Alertas em Meio a Potenciais Mudanças Económicas Você sabia? Em março de 2020, cortes significativos nas taxas pelo Federal Reserve resultaram numa recuperação acentuada em ativos de risco, incluindo Bitcoin e Ethereum, demonstrando a resposta positiva imediata de preço às medidas de alívio em larga escala. Bitcoin (BTC) continua sendo um grande player no mercado de criptomoedas, ostentando um preço de $111.008,41 com uma capitalização de mercado de $2.211.034.286.145,18. Nos últimos 30 dias, o BTC viu um declínio de -4,66%, equilibrando sua tendência geralmente ascendente ao longo de 90 dias. Dados obtidos do CoinMarketCap refletem sua capacidade de resistir a mudanças económicas. Bitcoin(BTC), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap em...
Bitcoin
BTC$113,617.54+1.51%
Capverse
CAP$0.10442+0.13%
Movement
MOVE$0.0856+4.13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:18
Compartilhar
Preço do Kinto cai 85% após projeto anunciar encerramento

Preço do Kinto cai 85% após projeto anunciar encerramento

O post "Preço do Kinto cai 85% enquanto projeto anuncia encerramento" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O projeto Kinto, uma Layer-2 do Ethereum, encerrará este mês após um grande exploit em julho que drenou suas reservas e deixou a equipe incapaz de garantir novo financiamento. Resumo O preço do Kinto caiu mais de 80% após o anúncio de encerramento na sequência de um exploit em julho que drenou 577 ETH. Os credores do Phoenix recuperarão cerca de 76% dos fundos, enquanto as vítimas do hack são elegíveis para subsídios de boa vontade de $1.100. Os saques permanecem abertos até 30 de setembro, com um contrato de reivindicação Ethereum e airdrop ERA planeados para outubro. Em 7 de setembro, a Kinto anunciou no X que encerrará suas operações em 30 de setembro, após um exploit em julho que drenou cerca de 577 ETH (no valor de $1,9 milhões) e deixou a equipe incapaz de se recuperar financeiramente. O anúncio provocou volatilidade, com o token K do projeto caindo 85% nas últimas 24 horas, e agora 94% abaixo no último mês. Do exploit ao encerramento O incidente originou-se de uma vulnerabilidade no padrão ERC-1967 Proxy, uma base de código OpenZeppelin amplamente utilizada para contratos inteligentes atualizáveis. 110.000 tokens falsos da Kinto foram cunhados por atacantes no Arbitrum (ARB) e usados para desviar fundos dos pools de liquidez do Uniswap (UNI) e dos cofres de empréstimo do Morpho (MORPHO). Através do seu "Programa Phoenix", a Kinto levantou $1 milhão em dívida e retomou as negociações para estabilizar as operações. No entanto, o aumento da dívida, as condições fracas do mercado e a perda de confiança dos investidores provaram ser insuperáveis. Os esforços de angariação de fundos estagnaram, e os membros da equipe não são pagos desde julho. Reembolso da Kinto e próximos passos A Kinto diz que consolidou cerca de $800.000 dos ativos restantes num cofre controlado pela fundação. Estes fundos irão primeiro para os credores do Phoenix, que deverão recuperar cerca de 76% do seu principal. As vítimas do hack no Morpho receberão até $1.100 cada de um subsídio de boa vontade de $55.000 financiado pessoalmente pelo fundador da Kinto, Ramon Recuero. Recuperações adicionais do Ethereum (ETH) roubado,...
Sidekick
K$0.03216+12.21%
Moonveil
MORE$0.02602+1.87%
MORPHO
MORPHO$1.9601+19.97%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:06
Compartilhar
Melhores Criptomoedas para Comprar em Alta Inflação: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Melhores Criptomoedas para Comprar em Alta Inflação: Bitcoin, Ethereum, Cardano

O post Melhores Criptomoedas para Comprar em Alta Inflação: Bitcoin, Ethereum, Cardano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoedas Cardano, Ethereum e Bitcoin destacam-se durante períodos de alta inflação. Aqui está o motivo pelo qual estas criptomoedas ainda são excelentes opções. Apesar de estar acima das metas dos bancos centrais até 2025, a inflação revelou-se mais persistente do que muitos economistas haviam previsto. A incerteza nos mercados de títulos, o crescimento salarial mais lento e o aumento dos custos das necessidades básicas fizeram com que os investidores reavaliassem como protegem o seu poder de compra. Embora os ativos digitais estejam a ser cada vez mais reconhecidos como a nova fronteira, as proteções tradicionais contra a inflação, como o ouro e os imóveis, ainda têm o seu lugar. As três principais criptomoedas consideradas resilientes em situações de alta inflação são Bitcoin, Ethereum e Cardano. Cada uma tem vantagens únicas: Cardano é uma rede de governança progressiva, Ethereum é a base das finanças descentralizadas e Bitcoin é o ouro digital. No entanto, novas oportunidades como MAGACOIN FINANCE, um projeto que atrai atenção pela sua legitimidade estrutural e energia cultural, também estão a ser discutidas mais amplamente entre os investidores. Bitcoin: A Proteção Digital O Bitcoin amadureceu para se tornar um ativo macro reconhecido. O seu fornecimento fixo de 21 milhões de moedas cria um limite máximo que contraria diretamente as políticas monetárias inflacionárias. Em 2025, os fluxos de entrada nos ETFs de Bitcoin listados nos EUA ultrapassaram 20 mil milhões de dólares, confirmando a crença institucional no seu papel como ouro digital. Os analistas enfatizam que, embora o Bitcoin possa não oferecer os múltiplos explosivos dos seus primeiros anos, a sua fiabilidade na preservação da riqueza torna-o a primeira escolha para investidores cansados da inflação. A adoção no retalho também permanece forte, com a atividade da Rede Lightning mostrando um aumento do uso de transações para além da especulação. Para carteiras de longo prazo, o Bitcoin é a âncora. Ethereum: Infraestrutura Descentralizada para o Futuro O Ethereum desempenha um papel diferente em ambientes inflacionários. Em vez de simplesmente proteger, prospera à medida que a procura por aplicações descentralizadas cresce. Milhares de milhões em valor total estão bloqueados em protocolos DeFi, enquanto as aprovações de ETF de Ethereum em 2025 atraíram fundos de pensões e...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:01
Compartilhar
WSPN Completa Aquisição Da Aplauz NL B.V.

WSPN Completa Aquisição Da Aplauz NL B.V.

A publicação "WSPN Completa Plano de aquisição Da Aplauz NL B.V." apareceu no BitcoinEthereumNews.com. TORTOLA, Ilhas Virgens Britânicas, 8 de setembro de 2025 /PRNewswire/ — Worldwide Stablecoin Payment Network (WSPN), uma empresa líder global em pagamentos digitais, anunciou hoje a aquisição bem-sucedida da Aplauz NL B.V., uma Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) holandesa licenciada e subsidiária da Aplauz Financial Services Ltd. A transação foi aprovada pelo De Nederlandsche Bank (DNB) em junho de 2025 e finalizada em julho de 2025. A aquisição sublinha o compromisso da WSPN em construir uma presença global enquanto avança ecossistemas de pagamento com stablecoin em conformidade nos mercados-chave. Reflete a determinação da WSPN em impulsionar a padronização dos serviços de stablecoin e ampliar seu alcance em diversas aplicações do mundo real, ajudando a acelerar o desenvolvimento da infraestrutura financeira futura. Declarações Executivas "O plano de aquisição da Aplauz NL B.V. fortalece nossa presença europeia e acelera nossa missão de pioneirismo em pagamentos digitais transparentes e inclusivos", disse Raymond Yuan, Fundador e CEO da WSPN. "Com a plataforma estabelecida e a equipe da Aplauz, exploraremos oportunidades de mercado mais amplas na produtização de casos de uso de stablecoin, entregando soluções inovadoras de rede de pagamento de próxima geração para mais parceiros e usuários." "Estamos encantados em completar este próximo passo em nossa jornada", disse Goran Abramović, Diretor da Aplauz Financial Services Ltd. "A venda bem-sucedida de nossas operações holandesas para a WSPN destaca a força da plataforma Aplauz e sua relevância no panorama de pagamentos digitais em evolução atual. Estamos confiantes de que a WSPN construirá sobre esta base e desbloqueará oportunidades empolgantes para a Aplauz NL B.V." Sobre a WSPN A WSPN é uma fornecedora líder de infraestrutura de stablecoin de próxima geração, comprometida em construir uma solução de pagamento mais segura, eficiente e transparente para a economia global. Seu portfólio de produtos inclui stablecoins e uma suíte diversificada de soluções produtizadas para cenários de pagamento com stablecoin do mundo real, todos projetados para construir e expandir o ecossistema de rede da WSPN. Guiada por sua visão "Stablecoin 2.0", a WSPN coloca usabilidade, confiabilidade e acessibilidade no centro de sua abordagem, impulsionando...
B
B$0.17458-1.45%
RealLink
REAL$0.07113+1.45%
Moonveil
MORE$0.02602+1.87%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:51
Compartilhar
'Born Again' de Lisa com Doja Cat e RAYE ganha MTV VMA para Melhor K-Pop

'Born Again' de Lisa com Doja Cat e RAYE ganha MTV VMA para Melhor K-Pop

O post "Born Again" de Lisa com Doja Cat e RAYE vence o MTV VMA de Melhor K-Pop apareceu no BitcoinEthereumNews.com. DOJA CAT, RAYE, & LISA (Foto de Frank Micelotta/Disney via Getty Images) Disney via Getty Images Mais uma vez, Lisa do BLACKPINK provou ser uma força nos MTV Video Music Awards, apesar de não poder comparecer à cerimónia de 2025. A superestrela tailandesa recebeu uma nomeação nos VMAs deste ano na categoria de Melhor K-Pop pelo seu single "Born Again" com Doja Cat e RAYE. Enquanto alguns debatiam se o single pop em inglês era realmente uma música K-pop, o single de retorno de Lisa e a digressão com BLACKPINK este ano trouxeram-na de volta à indústria pop coreana, pelo menos para 2025. Embora a estrela de Alter Ego não tenha podido aceitar o seu Moonman pessoalmente, ela gravou um discurso de vencedora que foi transmitido durante o pré-show dos VMAs. "Estou muito honrada por receber este prémio", disse Lisa sobre a sua vitória como Melhor K-Pop. "Quero agradecer à MTV e aos VMAs por todo o amor e apoio. Obrigada à Doja Cat e à RAYE por fazerem de 'Born Again' uma música tão especial, e à [minha] Família RCA e Equipa LLOUD, obrigada por me ajudarem a chegar onde estou hoje. E por último, aos Lilies e Blinks, não poderia ter feito isto sem vocês, por isso obrigada e amo-vos." "Born Again" competiu contra as três colegas de banda de Lisa do BLACKPINK na categoria Melhor K-Pop, com "Earthquake" de Jisoo, "Like Jennie" de Jennie e "Toxic Till the End" de Rosé. "Who" de Jimin do BTS também foi nomeado juntamente com "Chk Chk Boom" do grupo masculino Stray Kids e "Whiplash" do grupo feminino aespa. A vitória de Lisa como Melhor K-Pop marca a sua terceira vitória na categoria em quatro anos. Depois de fazer a sua estreia a solo no K-pop em 2021 com o single de hip-hop "Lalisa", Lisa ganhou o prémio de Melhor K-Pop de 2022, que aceitou pessoalmente com as suas colegas de banda do BLACKPINK...
Sidekick
K$0.03216+12.21%
MemeCore
M$2.04394-11.44%
Threshold
T$0.01328+9.39%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:46
Compartilhar
Ripple destaca 3 fatores-chave por trás do aumento da adoção de ativos digitais institucionais

Ripple destaca 3 fatores-chave por trás do aumento da adoção de ativos digitais institucionais

O post Ripple Destaques 3 Principais Impulsionadores Por Trás do Aumento da Adoção de Ativos Digitais Institucionais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os bancos estão acelerando em direção aos ativos digitais com custódia, stablecoins e operações baseadas em blockchain liderando a carga—três mudanças fundamentais que a Ripple diz estarem redefinindo as finanças institucionais. 3 Mudanças Estratégicas Impulsionando a Entrada dos Bancos nos Ativos Digitais, Diz a Ripple A Ripple compartilhou insights na semana passada, enfatizando que a adoção institucional de ativos digitais está acelerando à medida que bancos e empresas financeiras expandem para [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/
Movement
MOVE$0.0856+4.13%
BRC20.COM
COM$0.012564+24.37%
Core DAO
CORE$0.2659+0.07%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:35
Compartilhar
Por que os Green Bay Packers parecem ser a equipa a vencer na NFC North

Por que os Green Bay Packers parecem ser a equipa a vencer na NFC North

O post Por Que Os Green Bay Packers Parecem Ser O Time A Ser Batido Na NFC North apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O defensive end do Green Bay Packers, Micah Parsons (1), comemora seu sack contra o Detroit Lions no domingo. Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Rashan Gary sabia que este não era um jogo qualquer. Enquanto o defensive end do Green Bay Packers dirigia para o Lambeau Field no domingo — 4 horas e meia antes do início do jogo, note bem — ele já sentia a emoção. "Foi uma loucura na chegada", disse Gary. "Todo mundo parecia pronto, todo mundo estava empolgado. E então estou chegando e todo mundo estava gritando para o carro, coisas assim. Eu pensei, o futebol está de volta." E os Green Bay Packers também podem estar. Green Bay teve uma de suas vitórias mais impressionantes desta década, derrotando o Detroit visitante por 27-13. Os Lions haviam dominado a NFC North nos últimos anos, vencendo dois títulos divisionais consecutivos e indo 3-0 em suas últimas três viagens ao Lambeau Field. Mas os Packers dominaram um time que se tornou um de seus maiores rivais nos últimos anos. "Não sei quais gerações de fãs dos Packers vieram antes de mim, quem eles mais desprezam", disse o tight end Tucker Kraft. "Dá para perceber quando você coloca esses dois times em campo, há fogo sob nossos (traseiros) e estamos prontos para jogar bola." Os Lions, que foram 15-2 em 2024, haviam vencido seis dos últimos sete jogos contra Green Bay. E depois que Detroit derrotou Green Bay por 34-31 na Semana 14 da temporada passada, muitos Packers falaram sobre querer ver os Lions novamente nos playoffs. Isso não aconteceu depois que Green Bay caiu na rodada Wild Card dos playoffs. Os Packers esperaram toda a offseason para enfrentar os campeões da NFC North, os Lions, e então aproveitaram ao máximo a oportunidade. "(Palavrão), não é ruim", disse o guard Sean Rhyan. "Posso dizer isso. Definitivamente não é ruim. Eles são...
MemeCore
M$2.04394-11.44%
Threshold
T$0.01328+9.39%
SIX
SIX$0.01758+1.50%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 10:52
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.