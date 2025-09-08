Bitcoin Bull Michael Saylor faz a sua primeira aparição na lista de bilionários - Aqui está o seu ativo líquido e detalhes

O post Bitcoin Bull Michael Saylor Faz Sua Primeira Aparição na Lista de Bilionários – Aqui Está Seu Patrimônio Líquido e Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, cofundador e presidente da MicroStrategy, fez sua primeira aparição no Índice de Bilionários da Bloomberg. O patrimônio líquido de Saylor aumentou em $1 bilhão desde o início de 2025, atingindo $7,37 bilhões. Isso o coloca na posição 491 da lista. De acordo com dados da Bloomberg, a fortuna de Saylor consiste em aproximadamente $650 milhões em dinheiro e $6,72 bilhões em ações da MicroStrategy. O ativo mais significativo da empresa são suas participações em Bitcoin, as maiores de qualquer empresa de capital aberto. Em maio de 2025, a MicroStrategy detinha aproximadamente 580.000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente $60 bilhões. A maior parte da riqueza de Saylor é sua participação de 8% na MicroStrategy. De acordo com os registros da empresa de 2025, essa participação consiste em 19,6 milhões de ações Classe B e 382.000 ações Classe A. As participações pessoais de Bitcoin de Saylor não foram incluídas no cálculo da riqueza devido aos requisitos de verificabilidade. Saylor gerou um fluxo de caixa significativo com a venda de mais de $410 milhões em ações da MicroStrategy em 2024. Essas participações em dinheiro são supostamente atualizadas com base no desempenho fiscal e de mercado. Saylor, 60 anos, fundou a MicroStrategy em 1989 com amigos do MIT. A empresa cresceu nos primeiros anos com software de análise de dados, depois, na década de 1990, fechou acordos com grandes clientes corporativos como McDonald's e abriu seu capital em 1998. No início dos anos 2000, o preço de suas ações havia subido mais de 5.000%, e a fortuna de Saylor havia disparado para $7,5 bilhões. No entanto, no final daquele ano, a empresa foi obrigada a reformular suas demonstrações financeiras, e Saylor chegou a um acordo de $11 milhões com a SEC. Hoje, a MicroStrategy é descrita mais como um "tesouro de BTC" do que uma empresa de software tradicional. Saylor também é conhecido como o arquiteto dessa transformação. Em suas declarações passadas, ele previu que o Bitcoin poderia atingir $13 milhões até 2045. *Isto não é um conselho de investimento.