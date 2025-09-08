2025-10-13 Monday

Tendências da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC

O post Tendências da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Revelando Insights Cruciais: Tendências da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Revelando Insights Cruciais: Tendências da Relação Long/Short de Futuros Perpétuos de BTC Fonte: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-insights-7/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:36
Líderes de Ordinals ameaçam fork do Bitcoin Core para evitar censura

Líderes de Ordinals ameaçam fork do Bitcoin Core para evitar censura

O post Líderes de Ordinals Ameaçam Hard fork do Bitcoin Core Para Evitar Censura apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um desenvolvedor de Bitcoin Ordinals ameaçou financiar o desenvolvimento de um fork de código aberto do Bitcoin Core se os desenvolvedores tentarem censurar Ordinals, Runes e outras transações não financeiras na rede. A carta aberta no X de Leonidas, apresentador do The Ordinal Show, no sábado surge em meio a uma guerra entre membros da comunidade Bitcoin sobre se os validadores de nós Bitcoin devem priorizar transações financeiras peer-to-peer e censurar — ou pelo menos ignorar — transações de dados grandes, como imagens, vídeos ou documentos, que os críticos afirmam ser spam. Leonidas alertou sobre um "precedente perigoso" e disse que qualquer aperto nas regras de política ou censura de transações de Ordinals e Runes desencadearia "ação decisiva." "Se necessário, o Exército DOG financiará o desenvolvimento e manutenção de um fork de código aberto do Bitcoin Core que elimina quase todas as regras de política, e que milhares de pessoas executarão para deixar abundantemente claro que o Bitcoin é e deve sempre permanecer resistente à censura." Fonte: Leonidas Seus comentários seguiram as observações do CEO da Blockstream, Adam Back, que é um dos muitos Bitcoiners que acreditam que essas transações são spam e não deveriam ter "lugar na timechain." Bitcoin Core vs Bitcoin Knots Bitcoin Knots, uma alternativa ao Bitcoin Core, tem crescido em popularidade no último ano. Passou de 67 nós em março de 2024 para mais de 4.380 hoje, representando mais de 18% da rede. O aumento ocorreu antes do lançamento do Bitcoin Core v30, programado para 30 de outubro, que removerá o limite de 80 bytes na função OP_RETURN, permitindo que significativamente mais arquivos de mídia sejam armazenados na blockchain. A carta de Leonidas surgiu de temores de que eles possam reverter a atualização. Relacionado: Dificuldade de mineração da rede Bitcoin atinge novo recorde histórico Aqueles que apoiam Back incluem o criador do Ocean Mining, Luke Dashjr e...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:26
HKMA vai emitir licenças limitadas de Stablecoin

HKMA vai emitir licenças limitadas de Stablecoin

O post HKMA to Issue Limited Stablecoin Licenses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post HKMA to Issue Limited Stablecoin Licenses apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) concederá apenas um número limitado de licenças de stablecoin na sua primeira ronda, de acordo com o Hong Kong Economic Journal. Até agora, 77 instituições manifestaram interesse. O ICBC (Ásia) juntou-se ao BOC Hong Kong no planeamento da candidatura, enquanto o HSBC também demonstrou interesse. Especialistas do setor acreditam que o Standard Chartered e o BOC Hong Kong estão entre os favoritos que deverão receber a aprovação inicial do regulador. Fonte: https://coinpedia.org/crypto-live-news/hkma-to-issue-limited-stablecoin-licenses/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:38
Impulso triplo para USDH: Paxos, Agora e Frax apresentam infraestrutura de Stablecoin à Hyperliquid

Impulso triplo para USDH: Paxos, Agora e Frax apresentam infraestrutura de Stablecoin à Hyperliquid

A publicação "Push de 3 vias para USDH: Paxos, Agora e Frax apresentam infraestrutura de Stablecoin para Hyperliquid" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Esta semana, a Hyperliquid recebeu propostas concorrentes da Paxos, Agora e Frax para fornecer infraestrutura de stablecoin para USDH, com cada licitante enfatizando postura regulatória, distribuição e como o rendimento das reservas seria compartilhado com o ecossistema. A Hyperliquid está agora avaliando múltiplas propostas. O Bitcoin.com News relatou anteriormente sobre a Paxos no domingo, 7 de setembro, e a proposta escrita da Paxos [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/3-way-push-for-usdh-paxos-agora-and-frax-pitch-stablecoin-infrastructure-to-hyperliquid/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:35
Bitcoin Bull Michael Saylor faz a sua primeira aparição na lista de bilionários - Aqui está o seu ativo líquido e detalhes

Bitcoin Bull Michael Saylor faz a sua primeira aparição na lista de bilionários - Aqui está o seu ativo líquido e detalhes

O post Bitcoin Bull Michael Saylor Faz Sua Primeira Aparição na Lista de Bilionários – Aqui Está Seu Patrimônio Líquido e Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, cofundador e presidente da MicroStrategy, fez sua primeira aparição no Índice de Bilionários da Bloomberg. O patrimônio líquido de Saylor aumentou em $1 bilhão desde o início de 2025, atingindo $7,37 bilhões. Isso o coloca na posição 491 da lista. De acordo com dados da Bloomberg, a fortuna de Saylor consiste em aproximadamente $650 milhões em dinheiro e $6,72 bilhões em ações da MicroStrategy. O ativo mais significativo da empresa são suas participações em Bitcoin, as maiores de qualquer empresa de capital aberto. Em maio de 2025, a MicroStrategy detinha aproximadamente 580.000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente $60 bilhões. A maior parte da riqueza de Saylor é sua participação de 8% na MicroStrategy. De acordo com os registros da empresa de 2025, essa participação consiste em 19,6 milhões de ações Classe B e 382.000 ações Classe A. As participações pessoais de Bitcoin de Saylor não foram incluídas no cálculo da riqueza devido aos requisitos de verificabilidade. Saylor gerou um fluxo de caixa significativo com a venda de mais de $410 milhões em ações da MicroStrategy em 2024. Essas participações em dinheiro são supostamente atualizadas com base no desempenho fiscal e de mercado. Saylor, 60 anos, fundou a MicroStrategy em 1989 com amigos do MIT. A empresa cresceu nos primeiros anos com software de análise de dados, depois, na década de 1990, fechou acordos com grandes clientes corporativos como McDonald's e abriu seu capital em 1998. No início dos anos 2000, o preço de suas ações havia subido mais de 5.000%, e a fortuna de Saylor havia disparado para $7,5 bilhões. No entanto, no final daquele ano, a empresa foi obrigada a reformular suas demonstrações financeiras, e Saylor chegou a um acordo de $11 milhões com a SEC. Hoje, a MicroStrategy é descrita mais como um "tesouro de BTC" do que uma empresa de software tradicional. Saylor também é conhecido como o arquiteto dessa transformação. Em suas declarações passadas, ele previu que o Bitcoin poderia atingir $13 milhões até 2045. *Isto não é um conselho de investimento. Siga agora nossa conta no Telegram e Twitter...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:32
Metaplanet adiciona 136 BTC no valor de $15,2M, elevando as Holdings totais para mais de $2B

Metaplanet adiciona 136 BTC no valor de $15,2M, elevando as Holdings totais para mais de $2B

O post Metaplanet Adiciona 136 BTC no Valor de $15,2M, Elevando Holdings Total Para Além de $2B apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post Metaplanet Adiciona 136 BTC no Valor de $15,2M, Elevando Holdings Total Para Além de $2B apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News A Metaplanet, frequentemente chamada de "MicroStrategy" do Japão, adicionou 136 BTC por aproximadamente $15,2 milhões a um preço médio de entrada de $111.783 por moeda. Com esta compra, o total de Bitcoin da empresa subiu para 20.136 BTC, representando um investimento total de quase $2,057 mil milhões. A reserva está agora avaliada em mais de $2 mil milhões, demonstrando o compromisso contínuo da Metaplanet com o Bitcoin como um ativo-chave de tesouraria e reforçando seu status como um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin. Fonte: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-136-btc-worth-15-2m-pushing-total-holdings-past-2b/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:29
Eric Trump esclarece ligações na Ásia além da Metaplanet, ações da MTPLF caem

Eric Trump esclarece ligações na Ásia além da Metaplanet, ações da MTPLF caem

A publicação "Eric Trump Esclarece Laços na Ásia Além da Metaplanet, Ações da MTPLF Caem" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Eric Trump, filho do presidente dos EUA Donald Trump, na segunda-feira esclareceu sua lealdade apenas à Metaplanet na região asiática. A medida surge em resposta a rumores sobre seu envolvimento com outra empresa na Ásia durante sua visita à região. Eric Trump Esclarece Compromisso Apenas com a Metaplanet Eric Trump recorreu à plataforma X em 8 de setembro para esclarecer que está envolvido apenas com a Metaplanet, também conhecida como Estratégia da Ásia. Ele disse que a empresa de tesouraria de Bitcoin "Metaplanet é a única empresa com a qual estou alinhado na região." Sua foto com o presidente da ABC (anteriormente GFA) circulou na comunidade de investimentos do Japão. A especulação sobre os laços de Eric com a ABC desencadeou um aumento no preço das ações da empresa. Acredita-se que investidores estrangeiros viram esta foto e compraram ações da ABC, acreditando que definitivamente disparariam. Eric Trump com o Presidente da ABC. Fonte: X Na segunda-feira, as ações da GFA caíram mais de 17,79% para 462 JPY depois que Eric negou qualquer envolvimento com a empresa. O baixo e alto de 24h são 462 JPY e 630 JPY. Ele disse: "Não sei quem é esta pessoa, nem tenho QUALQUER envolvimento nesta empresa. Esta foi uma foto de uma conferência quando eu estava na Ásia. Se alguém está representando que estou envolvido nesta empresa, deixe-me ser claro - não estou." Eric Trump foi anteriormente nomeado conselheiro estratégico da Metaplanet, a maior detentora corporativa de Bitcoin do Japão. Ele também participou da reunião de acionistas da Metaplanet na semana passada. Hoje, a Metaplanet aumentou suas participações totais de Bitcoin para 20.136 BTC. A empresa comprou 136 BTC por $15,2 milhões a um preço médio de $111.783 por BTC. Ações da Metaplanet e MTPLF Caem No momento da escrita, as ações da Metaplanet fecharam mais de 2,96% mais baixas a 688 JPY. As ações continuam sua queda em meio a fortes posições vendidas por...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:26
Metaplanet aproxima-se de 500% YTD após nova compra de BTC, preço do Bitcoin recupera

Metaplanet aproxima-se de 500% YTD após nova compra de BTC, preço do Bitcoin recupera

O post Metaplanet Aproxima-se de 500% YTD Após Nova Compra de BTC, Preço do Bitcoin Recupera apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Metaplanet está próxima de um rendimento de 500% no acumulado do ano na sua estratégia de Bitcoin para 2025. A empresa anunciou a expansão das suas participações em BTC com uma nova compra. Em reação, o preço do Bitcoin mostrou ganhos constantes enquanto continua a sua recuperação. Metaplanet Aproxima-se de 500% YTD com Nova Compra de BTC A Metaplanet anunciou a compra de mais 136 BTC por 15,2 milhões de dólares. Com esta última aquisição, a empresa agora controla um total de 20.136 BTC. Isto representa um investimento acumulado de aproximadamente 2,057 mil milhões de dólares. A divulgação revelou que o preço médio de compra para o tranche mais recente foi de 111.000 dólares por BTC. A empresa também destacou o desempenho do seu rendimento em BTC, que está a aproximar-se da marca de 500%. Esta métrica é usada para medir o valor para os acionistas ligado à sua estratégia de tesouraria em Bitcoin. Estes parâmetros são projetados para acompanhar a eficiência do seu plano de acumulação enquanto minimizam os riscos de diluição. Esta aquisição segue-se à sua compra da semana passada. A Metaplanet adquiriu 1.009 BTC por aproximadamente 112 milhões de dólares. Essa transação permitiu à empresa ultrapassar a marca de 20.000 BTC. Além disso, os acionistas da Metaplanet aprovaram um plano para emitir até 550 milhões de novas ações no exterior. Isto é avaliado em 884 milhões de dólares. O aumento de capital seria usado para continuar a expandir as suas reservas de BTC. O CEO Simon Gerovich confirmou a aprovação, descrevendo-a como um passo significativo para fortalecer a governança e alinhar-se com o roteiro agressivo de acumulação de Bitcoin da empresa. Preço do Bitcoin Recupera O anúncio também coincide com um novo impulso no preço do Bitcoin. O token recuperou para 111.000 dólares, subindo 1% no último dia e quase 7% durante a semana. Além disso, os volumes de negociação aumentaram 23%. Isto indica um ressurgimento do interesse dos investidores enquanto o Bitcoin mantém a sua força acima de níveis psicológicos importantes. Fonte: TradingView; Gráfico Diário do Preço do Bitcoin Em outros desenvolvimentos de tesouraria, a MARA Holdings confirmou...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:17
Bull do Bitcoin Tom Lee apresenta pedido de IPO para visar IA, Cripto e Robótica

Bull do Bitcoin Tom Lee apresenta pedido de IPO para visar IA, Cripto e Robótica

A publicação "Bull do Bitcoin Tom Lee Apresenta Pedido de IPO para Visar IA, Cripto e Robótica" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O estrategista de Wall Street Tom Lee está a entrar na arena dos cheques em branco. O seu novo empreendimento, FutureCrest Acquisition, apresentou um pedido para angariar até 250 milhões de dólares através de uma oferta pública inicial, com planos para realizar aquisições em inteligência artificial, finanças digitais e outras indústrias de alto crescimento. De acordo com o seu registo na SEC, a FutureCrest pretende vender 25 milhões de unidades a 10 dólares cada. Cada unidade incluirá uma ação ordinária e um quarto de warrant que pode ser exercido a 11,50 dólares por ação. A empresa solicitou a listagem na Nasdaq sob o símbolo FCRSU, com a Cantor Fitzgerald a servir como único bookrunner. Quem Está Por Trás Lee, bem conhecido pelas suas previsões ousadas sobre Bitcoin e ações, cofundou a empresa de pesquisa Fundstrat Global Advisors e serve como CIO da Fundstrat Capital. O seu currículo também inclui o lançamento do Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY) no ano passado. Ele é acompanhado por Chi Tsang, que servirá como CFO. Tsang é o fundador da empresa de capital de risco m1720 e anteriormente liderou o banco de investimento em tecnologia, media e telecomunicações do HSBC na região Ásia-Pacífico. O prospeto da FutureCrest aponta para setores onde a equipa tem tanto experiência como conexões: IA, ativos digitais, fintech, infraestrutura, robótica e comunicações. O registo também destaca oportunidades de crescimento em inteligência empresarial, ferramentas de produtividade e saúde digital, refletindo áreas que continuam a atrair capital de investidores. Por Que Isso Importa O registo mostra como os SPACs — após um arrefecimento em 2022-23 — estão novamente a ser posicionados como veículos para capturar crescimento liderado pela inovação. A reputação de Lee como previsor de mercado e defensor de criptomoedas dá à FutureCrest um perfil mais elevado do que a maioria dos novos lançamentos de cheques em branco. A FutureCrest inicialmente apresentou o registo confidencialmente aos reguladores em agosto de 2025. Com o IPO agora público, a empresa procurará angariar o seu tesouro de guerra e iniciar a busca por um alvo adequado. A informação fornecida neste artigo é para fins informativos...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:01
Baleias de Bitcoin despejam 12,7 mil milhões de dólares na maior venda desde 2022

Baleias de Bitcoin despejam 12,7 mil milhões de dólares na maior venda desde 2022

O post Bitcoin Whales Dump $12.7B In Largest Selloff Since 2022 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As Whale (Baleia)s de Bitcoin venderam impressionantes $12,7 mil milhões em Bitcoin durante o último mês, e vendas contínuas poderiam pressionar ainda mais o seu preço nas próximas semanas, segundo analistas. "A tendência de redução de exposição pelos principais participantes da rede Bitcoin continua a intensificar-se, alcançando a maior distribuição de moedas deste ano", observou o analista da CryptoQuant "caueconomy" na sexta-feira. Eles acrescentaram que nos últimos 30 dias, as reservas das Whale (Baleia)s caíram mais de 100.000 Bitcoin (BTC), "sinalizando uma intensa aversão ao risco entre grandes investidores". Esta pressão de venda tem "penalizado a estrutura de preços no curto prazo", acabando por empurrar os preços abaixo de $108.000. De acordo com dados da CryptoQuant, esta tem sido a maior venda de Whale (Baleia)s desde julho de 2022, com uma mudança de 30 dias de 114.920 BTC, avaliados em cerca de $12,7 mil milhões aos preços atuais de mercado de sábado. "Neste momento, ainda estamos a ver estas reduções nas carteiras dos principais participantes, o que pode continuar a pressionar o Bitcoin nas próximas semanas." As Whale (Baleia)s de Bitcoin têm estado a descarregar. Fonte: CryptoQuant A mudança no saldo das Whale (Baleia)s desacelera A mudança diária do saldo de sete dias atingiu o seu nível mais alto desde março de 2021 em 3 de setembro, com mais de 95.000 BTC sendo movimentados pelas Whale (Baleia)s naquela semana. Na semana passada, o empreendedor de Bitcoin David Bailey disse que os preços poderiam subir para $150.000 se duas Whale (Baleia)s-chave parassem de vender. Relacionado: Bitcoin subirá para $150K se eliminarmos estas 2 Whale (Baleia)s: David Bailey A boa notícia é que a venda agressiva parece ter desacelerado, com a mudança semanal do saldo caindo para cerca de 38.000 BTC em 6 de setembro. Enquanto isso, o ativo tem sido negociado num canal de intervalo apertado entre $110.000 e $111.000 nos últimos três dias, à medida que a pressão de venda diminuiu ligeiramente. A CryptoQuant define Whale (Baleia)s como um grupo que mantém um saldo entre 1.000 e 10.000 BTC. Um contrapeso estrutural "Embora as recentes Whale (Baleia)s...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:58
