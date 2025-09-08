UE prepara 19º pacote de sanções visando as finanças russas
A publicação "UE Prepara 19º Pacote de Sanções Visando as Finanças Russas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A UE está desenvolvendo sanções visando bancos russos, empresas de energia e o setor de criptomoedas. Novas medidas incluem a expansão de restrições e a introdução de limitações financeiras, com coordenação de representantes dos EUA. As sanções visam restringir o acesso da Rússia aos mercados internacionais, focando no isolamento financeiro. A União Europeia planeja implementar seu 19º pacote de sanções visando setores financeiros russos, incluindo bancos e corretoras de criptomoedas, com coordenação esperada junto aos Estados Unidos nas discussões em Washington esta semana. Este pacote de sanções restringirá ainda mais as atividades financeiras da Rússia, potencialmente afetando os mercados globais, particularmente as corretoras de criptomoedas, em meio a tensões geopolíticas em curso. Tendências Históricas e Dados Atuais do Mercado Ethereum De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) está atualmente cotado a $4.296,99 com uma capitalização de mercado de $518,67 bilhões. A dominância de mercado está em 13,52%, com um volume de negociação de 24 horas de $20,90 bilhões, refletindo uma variação de 12,58%. O fornecimento circulante atual é de aproximadamente 120,71 milhões. Insights da equipe de pesquisa da Coincu destacam potenciais impactos no sistema financeiro, incluindo maior isolamento financeiro para a Rússia, embora as implicações técnicas permaneçam limitadas para as criptomoedas devido à sua natureza descentralizada. Os requisitos de conformidade ainda podem enfrentar intensificação. Deixe-me ser muito clara. A Europa manterá a pressão sobre a Rússia... já adotamos 18 pacotes de sanções e estamos trabalhando no 19º. — Arianna Podestà, Vice-Porta-voz Chefe da Comissão Europeia Dados de mercado e Insights de Especialistas Você sabia? As 17ª e 18ª rodadas de sanções da UE anteriormente levaram à proibição de serviços de mensagens financeiras e à sanção de cargas de petróleo, estabelecendo um precedente para o próximo 19º pacote. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 07:08 UTC em...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:15