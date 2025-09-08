2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Iene japonês despenca em meio à renúncia chocante de Ishiba e especulação sobre corte na taxa do Fed

Iene japonês despenca em meio à renúncia chocante de Ishiba e especulação sobre corte na taxa do Fed

A publicação Iene Japonês Despenca Após Renúncia Chocante de Ishiba e Especulação de Corte na Taxa do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Perspetiva Crucial do FX Asiático: Iene Japonês Despenca Após Renúncia Chocante de Ishiba e Especulação de Corte na Taxa do Fed Ir para o conteúdo Início Notícias Forex Perspetiva Crucial do FX Asiático: Iene Japonês Despenca Após Renúncia Chocante de Ishiba e Especulação de Corte na Taxa do Fed Fonte: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plummets/
BRC20.COM
COM$0.012555+24.06%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:42
Compartilhar
Metaplanet, El Salvador aumenta as suas Holdings de Bitcoin, Saylor sugere nova compra

Metaplanet, El Salvador aumenta as suas Holdings de Bitcoin, Saylor sugere nova compra

O post Metaplanet, El Salvador Aumentam Holdings de Bitcoin, Saylor Sugere Nova Compra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de investimento japonesa Metaplanet e o país amigo das criptomoedas El Salvador compraram mais Bitcoin na segunda-feira enquanto o Índice de Medo e Ganância do Bitcoin retornou para "neutro" após vários dias em "medo". A Metaplanet disse em uma nova divulgação na segunda-feira que havia comprado mais 136 Bitcoin (BTC), aumentando seu estoque total para 20.136, avaliado em mais de $2,2 bilhões aos preços atuais. Em junho, o CEO Simon Gerovich disse que o objetivo de longo prazo da empresa era adquirir um total de 210.000 Bitcoin até 2027, o que a tornaria a segunda maior detentora de Bitcoin entre empresas públicas, atrás da Strategy, de acordo com a Bitbo. A Metaplanet é atualmente a sexta maior e principal tesouraria japonesa de Bitcoin entre as 186 que estão sendo rastreadas. Pagou aproximadamente 16.554.535 ienes japoneses ($111.830) por moeda. Fonte: Metaplanet Preço das ações em queda A Metaplanet anunciou pela primeira vez uma compra de Bitcoin em 22 de julho de 2024, e suas ações subiram 19% para $1,10. No entanto, compras subsequentes não produziram os mesmos resultados. Na última sessão de negociação, as ações da Metaplanet caíram quase 3% para $4,65. O preço das ações ainda está em alta de 92,45% no ano até o momento. A Metaplanet também sinalizou planos para levantar mais $880 milhões através de uma oferta pública de ações em mercados estrangeiros em 27 de agosto, após o declínio de suas ações colocar pressão sobre seu "volante" de captação de capital sob estresse. El Salvador compra mais Bitcoin como presente de aniversário Enquanto isso, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse na segunda-feira que o país havia comprado mais 21 Bitcoin como parte do Dia do Bitcoin, adicionando ao seu estoque total de 6.313, conforme divulgado pelo seu Escritório de Bitcoin. O escritório de Bitcoin do país está celebrando o "Dia do Bitcoin", o aniversário da lei que tornou o Bitcoin moeda legal, que entrou em vigor em setembro de 2021. O Fundo Monetário Internacional publicou um relatório em julho alegando que El Salvador não havia comprado nenhum novo Bitcoin desde a assinatura do acordo de empréstimo de $1,4 bilhão em dezembro de 2024, que...
Threshold
T$0.01328+9.57%
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
Moonveil
MORE$0.02601+1.96%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:29
Compartilhar
UE prepara 19º pacote de sanções visando as finanças russas

UE prepara 19º pacote de sanções visando as finanças russas

A publicação "UE Prepara 19º Pacote de Sanções Visando as Finanças Russas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A UE está desenvolvendo sanções visando bancos russos, empresas de energia e o setor de criptomoedas. Novas medidas incluem a expansão de restrições e a introdução de limitações financeiras, com coordenação de representantes dos EUA. As sanções visam restringir o acesso da Rússia aos mercados internacionais, focando no isolamento financeiro. A União Europeia planeja implementar seu 19º pacote de sanções visando setores financeiros russos, incluindo bancos e corretoras de criptomoedas, com coordenação esperada junto aos Estados Unidos nas discussões em Washington esta semana. Este pacote de sanções restringirá ainda mais as atividades financeiras da Rússia, potencialmente afetando os mercados globais, particularmente as corretoras de criptomoedas, em meio a tensões geopolíticas em curso. Tendências Históricas e Dados Atuais do Mercado Ethereum De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) está atualmente cotado a $4.296,99 com uma capitalização de mercado de $518,67 bilhões. A dominância de mercado está em 13,52%, com um volume de negociação de 24 horas de $20,90 bilhões, refletindo uma variação de 12,58%. O fornecimento circulante atual é de aproximadamente 120,71 milhões. Insights da equipe de pesquisa da Coincu destacam potenciais impactos no sistema financeiro, incluindo maior isolamento financeiro para a Rússia, embora as implicações técnicas permaneçam limitadas para as criptomoedas devido à sua natureza descentralizada. Os requisitos de conformidade ainda podem enfrentar intensificação. Deixe-me ser muito clara. A Europa manterá a pressão sobre a Rússia... já adotamos 18 pacotes de sanções e estamos trabalhando no 19º. — Arianna Podestà, Vice-Porta-voz Chefe da Comissão Europeia Dados de mercado e Insights de Especialistas Você sabia? As 17ª e 18ª rodadas de sanções da UE anteriormente levaram à proibição de serviços de mensagens financeiras e à sanção de cargas de petróleo, estabelecendo um precedente para o próximo 19º pacote. De acordo com o CoinMarketCap, o Ethereum (ETH) está atualmente cotado a $4.296,99 com uma capitalização de mercado de $518,67 bilhões. A dominância de mercado está em 13,52%, com um volume de negociação de 24 horas de $20,90 bilhões, refletindo uma variação de 12,58%. O fornecimento circulante atual é de aproximadamente 120,71 milhões. Ethereum(ETH), gráfico diário, captura de tela no CoinMarketCap às 07:08 UTC em...
Union
U$0.007338+3.48%
ChangeX
CHANGE$0.00165466+8.19%
Capverse
CAP$0.10442+0.13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:15
Compartilhar
Previsão de Preço do Bitcoin (BTC): Smart Money Despeja 115.000 BTC na Maior Distribuição Desde 2022

Previsão de Preço do Bitcoin (BTC): Smart Money Despeja 115.000 BTC na Maior Distribuição Desde 2022

TLDR As baleias de Bitcoin venderam 112.000-115.000 BTC no valor aproximado de $12,7 mil milhões no último mês, marcando a maior venda desde meados de 2022 A pressão de venda empurrou os preços do Bitcoin abaixo de $108.000 e contribuiu para um declínio de 6,5% em agosto As reservas das baleias caíram para os níveis mais baixos desde 2022, com a venda mais agressiva a ocorrer no início de setembro Recente [...] A publicação Previsão de Preço do Bitcoin (BTC): Smart Money despeja 115.000 BTC na maior distribuição desde 2022 apareceu primeiro no CoinCentral.
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
Smart Blockchain
SMART$0.003659-2.03%
Compartilhar
Coincentral2025/09/08 15:13
Compartilhar
Um enorme airdrop de 53,5% revelado para um crescimento comunitário surpreendente

Um enorme airdrop de 53,5% revelado para um crescimento comunitário surpreendente

O post Um Enorme Airdrop de 53,5% Revelado Para Um Crescimento Comunitário Impressionante apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tokenomics da ASTER: Um Enorme Airdrop de 53,5% Revelado Para Um Crescimento Comunitário Impressionante Ir para o conteúdo Início Notícias Crypto Tokenomics da ASTER: Um Enorme Airdrop de 53,5% Revelado para Um Crescimento Comunitário Impressionante Fonte: https://bitcoinworld.co.in/aster-tokenomics-airdrop-unveiled/
BRC20.COM
COM$0.012555+24.06%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:42
Compartilhar
China compra ouro novamente, consolida sequência de compras de 10 meses

China compra ouro novamente, consolida sequência de compras de 10 meses

O post China Compra Ouro Novamente, Consolida Sequência de Compras de 10 Meses apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Banco Popular da China continuou a comprar ouro para adicionar às reservas estrangeiras do país, de acordo com dados oficiais. A compra, embora marginal, alimenta a sequência de aquisições de 10 meses da China, mesmo a preços recordes. China Continua a Comprar Ouro Mesmo a Preços Recordes Os países começaram a voltar-se para o ouro novamente, dada a atual [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/china-buys-gold-yet-again-consolidates-10-month-purchase-streak/
BRC20.COM
COM$0.012555+24.06%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01319+10.19%
Lorenzo Protocol
BANK$0.14703+3.73%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:38
Compartilhar
Lacuna de valor justo sugere que o preço do Bitcoin vai subir, mas cuidado com esta queda

Lacuna de valor justo sugere que o preço do Bitcoin vai subir, mas cuidado com esta queda

O post Lacuna de Valor Justo Sugere que o Preço do Bitcoin Vai Subir, Mas Cuidado Com Esta Queda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O gráfico de preços do Bitcoin está agora mostrando um padrão de cabeça e ombros com um plano bastante claro para o que poderia vir a seguir. Adicione o facto de que existe uma Lacuna de Valor Justo (FVG) não preenchida disponível por enquanto, com alta probabilidade de ser preenchida. Isto proporciona uma boa ideia de como o preço do Bitcoin poderá se comportar na nova semana. No entanto, também existe a possibilidade de uma queda com resistência crescente que poderia causar problemas para a criptomoeda. Preenchendo A Lacuna de Valor Justo Em $114.000 O analista cripto Xanrox revelou que a primeira Lacuna de Valor Justo (FVG) do Bitcoin abriu-se logo acima de $114.000 após a última queda. Esta lacuna deixou um buraco de liquidez que poderia atrair mais compras para desencadear outra corrida. Esta lacuna de valor justo também está situada acima do padrão de Cabeça e Ombros que se formou no gráfico. Com a lacuna ainda aberta e mais propensa a ser preenchida, isso sugere que o preço do Bitcoin poderia ver uma primeira corrida inicial a partir daqui. Isto levaria o preço até $114.000, e é aqui que o verdadeiro problema surge. Isto porque há muita resistência se acumulando acima da lacuna de valor justo que poderia ser acionada assim que a liquidez for sugada. Xanrox explica ainda que muitos traders colocaram suas ordens de stop loss acima de $114.000, o que também aumenta a pressão crescente neste nível. Assim, as baleias usarão esta oportunidade para retirar toda a liquidez antes de começarem a empurrar o preço do Bitcoin para baixo. Preço do Bitcoin À Beira de Uma Queda Uma vez que a lacuna de valor justo seja preenchida em $114.000, então há a próxima fase da tendência, que é mais baixista. No post, o cripto...
LETSTOP
STOP$0.06784+16.92%
RealLink
REAL$0.07115+1.54%
PlaysOut
PLAY$0.03442+4.42%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:35
Compartilhar
Japão aumenta estimativa do PIB do segundo trimestre em meio a forte poder de compra do consumidor

Japão aumenta estimativa do PIB do segundo trimestre em meio a forte poder de compra do consumidor

O post Japão aumenta estimativa do PIB do segundo trimestre em meio a forte consumo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Japão aumentou sua estimativa do PIB do segundo trimestre porque as famílias gastaram mais e as empresas continuaram a investir, mostrando que a demanda doméstica é mais forte do que o esperado. O Gabinete do Governo havia relatado anteriormente que sua economia cresceu apenas 0,1%, mas novos números mostram que na verdade foi 2,2%. Este crescimento mais forte mostra que a quarta maior economia do mundo está se mantendo bem, apesar da alta inflação, escassez de trabalhadores e pressão das tarifas dos EUA. Governo eleva números do PIB após aumento dos gastos domésticos O consumo privado aumentou 0,4% em comparação com a primeira estimativa de 0,2%. Isso indica que a economia do país depende fortemente dos gastos domésticos, já que as famílias gastaram mais dinheiro em bens, serviços e atividades de lazer do que o relatório anterior sugeria. O relatório também mostrou que os gastos de capital aumentaram 0,6%, abaixo dos 1,3% inicialmente estimados. Isso prova que as empresas foram mais cautelosas com os gastos, enquanto as famílias afrouxaram suas carteiras. Mas mesmo com a queda nos gastos empresariais, a demanda mais forte dos consumidores elevou o produto interno bruto geral em 0,5% numa base trimestral. Isso é superior aos 0,3% estimados que os formuladores de políticas e analistas inicialmente acreditavam. Os novos números indicam que a força da economia veio de dentro do Japão e não das exportações. As exportações líquidas representaram 0,3% do crescimento do PIB, enquanto os gastos domésticos adicionaram 0,2%. Os estoques também não mostraram contração em comparação com o primeiro relatório. Os economistas associam o crescimento ao aumento dos salários e da demanda doméstica. Em julho, os salários nominais (que não mudam com a inflação) aumentaram mais rapidamente em sete meses, enquanto os salários reais (que consideram preços mais altos) também melhoraram ligeiramente. Isso deu às famílias mais poder de compra. Economistas conectam crescimento ao aumento de salários e demanda doméstica O Banco do Japão tem tentado guiar a economia do país para fora de décadas de inflação fraca, e parece haver um vislumbre...
Threshold
T$0.01328+9.57%
Union
U$0.007338+3.48%
RealLink
REAL$0.07115+1.54%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:34
Compartilhar
El Salvador compra mais Bitcoin, gerando debate

El Salvador compra mais Bitcoin, gerando debate

A publicação "El Salvador Compra Mais Bitcoin, Gerando Debate" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. El Salvador comemorou o quarto aniversário da sua Lei do Bitcoin comprando 21 Bitcoins, uma operação avaliada em aproximadamente $2,3 milhões. Esta aquisição aumentou as reservas totais de Bitcoin do país para 6.313 BTC, o que equivale a um valor de mercado de $701,8 milhões, de acordo com o Gabinete Nacional de Bitcoin. Continue a Leitura: El Salvador Compra Mais Bitcoin, Gerando Debate Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/el-salvador-buys-more-bitcoin-sparking-debate
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
Moonveil
MORE$0.02601+1.96%
Movement
MOVE$0.0856+4.26%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:32
Compartilhar
As participações totais de BTC de El Salvador ultrapassam 700 milhões de dólares no dia do Bitcoin

As participações totais de BTC de El Salvador ultrapassam 700 milhões de dólares no dia do Bitcoin

O post "As reservas totais de BTC de El Salvador ultrapassam $700m no dia do Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As reservas totais de Bitcoin de El Salvador ultrapassaram $700 milhões enquanto o país celebrava o quarto aniversário da sua decisão histórica de adotar a criptomoeda como moeda legal. Resumo El Salvador comprou 21 BTC no Dia do Bitcoin. As reservas totais do país são de 6.313,18 BTC, avaliadas em mais de $700 milhões. Críticos argumentaram que a aposta de El Salvador no Bitcoin tem riscos severos. Dados do Escritório de Bitcoin do país, a unidade administrativa que gere as suas reservas de Bitcoin, mostram que a nação detém 6.313,18 BTC, após uma compra de 21 BTC executada no que chama de Dia do Bitcoin. Com base nos preços atuais, as reservas de Bitcoin de El Salvador são avaliadas em pouco mais de $700 milhões no momento da escrita. A aquisição de 21 BTC desvia-se da política de 1 Bitcoin por dia do Escritório de Bitcoin que o país adotou desde que a sua Lei do Bitcoin foi oficialmente implementada. Embora El Salvador tenha ocasionalmente executado compras maiores, esta recente foi um aceno simbólico ao limite de fornecimento de 21 milhões do Bitcoin e uma reafirmação do compromisso do governo, mesmo enquanto navega na corda bamba das obrigações do FMI e do ceticismo público. O Presidente Nayid Bukele propôs a lei do Bitcoin de El Salvador em 2021, que subsequentemente tornou o país latino-americano o primeiro do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal uma vez que a proposta foi assinada. Embora isto tenha marcado um momento histórico tanto para o país como para a indústria de criptomoedas, a decisão foi recebida com muitas críticas de economistas que alertaram sobre a volatilidade e os riscos macroeconómicos envolvidos. Um dos maiores críticos da iniciativa de Bitcoin de El Salvador tem sido o Fundo Monetário Internacional (FMI). Desde os primeiros dias da adoção, o vigilante global e credor tem repetidamente alertado que adotar um ativo tão volátil como moeda legal poderia minar a estabilidade financeira, complicar a política monetária e expor o país a vários riscos fiscais. Avançando rapidamente...
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
PlaysOut
PLAY$0.03442+4.42%
Capverse
CAP$0.10442+0.13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:21
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.