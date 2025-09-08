Metaplanet, El Salvador aumenta as suas Holdings de Bitcoin, Saylor sugere nova compra

O post Metaplanet, El Salvador Aumentam Holdings de Bitcoin, Saylor Sugere Nova Compra apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de investimento japonesa Metaplanet e o país amigo das criptomoedas El Salvador compraram mais Bitcoin na segunda-feira enquanto o Índice de Medo e Ganância do Bitcoin retornou para "neutro" após vários dias em "medo". A Metaplanet disse em uma nova divulgação na segunda-feira que havia comprado mais 136 Bitcoin (BTC), aumentando seu estoque total para 20.136, avaliado em mais de $2,2 bilhões aos preços atuais. Em junho, o CEO Simon Gerovich disse que o objetivo de longo prazo da empresa era adquirir um total de 210.000 Bitcoin até 2027, o que a tornaria a segunda maior detentora de Bitcoin entre empresas públicas, atrás da Strategy, de acordo com a Bitbo. A Metaplanet é atualmente a sexta maior e principal tesouraria japonesa de Bitcoin entre as 186 que estão sendo rastreadas. Pagou aproximadamente 16.554.535 ienes japoneses ($111.830) por moeda. Fonte: Metaplanet Preço das ações em queda A Metaplanet anunciou pela primeira vez uma compra de Bitcoin em 22 de julho de 2024, e suas ações subiram 19% para $1,10. No entanto, compras subsequentes não produziram os mesmos resultados. Na última sessão de negociação, as ações da Metaplanet caíram quase 3% para $4,65. O preço das ações ainda está em alta de 92,45% no ano até o momento. A Metaplanet também sinalizou planos para levantar mais $880 milhões através de uma oferta pública de ações em mercados estrangeiros em 27 de agosto, após o declínio de suas ações colocar pressão sobre seu "volante" de captação de capital sob estresse. El Salvador compra mais Bitcoin como presente de aniversário Enquanto isso, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse na segunda-feira que o país havia comprado mais 21 Bitcoin como parte do Dia do Bitcoin, adicionando ao seu estoque total de 6.313, conforme divulgado pelo seu Escritório de Bitcoin. O escritório de Bitcoin do país está celebrando o "Dia do Bitcoin", o aniversário da lei que tornou o Bitcoin moeda legal, que entrou em vigor em setembro de 2021. O Fundo Monetário Internacional publicou um relatório em julho alegando que El Salvador não havia comprado nenhum novo Bitcoin desde a assinatura do acordo de empréstimo de $1,4 bilhão em dezembro de 2024, que...