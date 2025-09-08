Padrões de gráfico sugerem grande recuperação à frente

O Bitcoin está a oscilar em torno da marca de $111.000, consolidando após semanas de oscilações voláteis que mantiveram os traders em alerta. Os movimentos mais recentes surgem enquanto comentaristas de mercado sugerem que a fase de "bear trap" (armadilha de baixa) há muito antecipada pode estar a chegar ao fim, potencialmente preparando o terreno para uma quebra ascendente mais forte. O Crypto Rover, um analista de mercado amplamente seguido, destacou o gráfico clássico do ciclo de mercado, apontando que a fase de bear trap está quase completa. "Esteja pronto. O pump está a chegar", escreveu ele, sugerindo que um otimismo renovado poderá em breve impulsionar o momentum. Outro post comparou a estrutura de preço do Bitcoin com a quebra histórica do ouro, argumentando que o Bitcoin pode estar a seguir um padrão de cunha ascendente semelhante que levou ao rally parabólico do ouro nos anos anteriores. A comparação sublinha uma narrativa crescente de que o Bitcoin poderia imitar ativos tradicionais de refúgio seguro na sua próxima fase. Nos gráficos, o Bitcoin continua a consolidar entre $110.000 e $112.000, um nível que tem atuado como suporte de curto prazo. Apesar dos recuos recentes dos máximos de julho acima de $118.000, a ação do preço sugere que os compradores estão a intervir para defender níveis-chave. Se a atual zona de acumulação se mantiver, os analistas argumentam que um movimento em direção a novos máximos poderá desenrolar-se nas próximas semanas. Ainda assim, os riscos permanecem. Os ciclos de mercado frequentemente atraem investidores com falsos rallies antes de correções importantes, e incertezas macroeconómicas—como mudanças na política do banco central e condições de liquidez global—desempenharão um papel crítico na formação da trajetória do Bitcoin. Por agora, os traders estão a observar atentamente para ver se o Bitcoin consegue livrar-se da narrativa de bear trap e fazer a transição para a próxima fase de crescimento, ecoando as corridas explosivas de ciclos anteriores.