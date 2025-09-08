Exchange MEXC
Bitcoin enfrenta queda de $100K após a maior venda de baleias desde 2021
O post Bitcoin Enfrenta Queda de $100K Após Maior Venda de Whales Desde 2021 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais As reservas dos whales (baleias) caíram $114.920 BTC nos últimos 30 dias, a maior venda em três anos. Analistas alertam que um padrão histórico baixista pode desencadear uma queda abaixo de $100.000. A perspectiva de longo prazo do Bitcoin permanece forte, com participações corporativas atingindo novos máximos. Bitcoin BTC $111.494 Volatilidade 24h: 0,5% Capitalização de mercado: $2,22 T Vol. 24h: $25,22 B está enfrentando pressão de venda aumentada, já que os whales descarregaram impressionantes $12,75 bilhões em BTC no mês passado. Estes grandes investidores, detendo entre 1.000 e 10.000 BTC, reduziram suas reservas em 114.920 BTC. Esta é a maior venda mensal de whales desde julho de 2022, sinalizando crescente cautela entre grandes detentores. Analistas alertam que vendas sustentadas, combinadas com sinais históricos baixistas, poderiam empurrar o Bitcoin abaixo do psicologicamente importante nível de $100.000 nas próximas semanas. O analista de criptomoedas Ted apontou para a "lua de sangue" de domingo como razão para pessimismo. Notavelmente, a lua de sangue é um evento lunar que resultou em quedas de mercado em todas as quatro ocorrências desde maio de 2021. Cada "Lua de Sangue" desde maio de 2021 tem sido baixista. Outra está acontecendo hoje, e eu acho que será baixista para $BTC e alts. Parece que uma queda abaixo de $100K é altamente provável. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 7 de setembro de 2025 O analista ainda alertou que tanto o Bitcoin quanto outras criptomoedas de topo poderiam sofrer mais perdas. No momento da escrita, o Bitcoin está sendo negociado em torno de $111.000, quase 11% abaixo do seu pico de agosto. Na semana passada, a criptomoeda esteve principalmente consolidando dentro de um canal de preço paralelo de $109.000-$112.000. Otimismo de Preço de Longo Prazo do Bitcoin Apesar da tendência baixista de curto prazo, a trajetória mais ampla do Bitcoin parece resiliente. A criptomoeda corrigiu apenas cerca de 13% desde sua máxima histórica de meados de agosto, uma queda muito mais rasa em comparação com correções passadas. Há um ano hoje, a média móvel de 1 ano do #btc...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:36
Ações da Metaplanet caem apesar de 2 mil milhões de dólares em Bitcoin — Comprar agora?
O post Ações da Metaplanet Caem Apesar de $2B em Bitcoin — Comprar Agora? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais As ações da Metaplanet apresentam uma oportunidade de compra na baixa de acordo com o Modelo de Quantil de Lei de Potência, que sugere um preço-piso de 705 JPY. O valor justo médio das ações é de 1.332 JPY, sinalizando possível valorização para investidores de longo prazo. A Metaplanet agora detém 20.136 BTC no valor de $2,08 bilhões, alcançando 66% da sua meta de 30.000 BTC para o final do ano. O preço das ações da Metaplanet caiu mais 4% em 8 de setembro, apesar da empresa japonesa anunciar uma compra adicional de 136 BTC BTC $111 301 Volatilidade 24h: 0,4% Capitalização de mercado: $2,22 T Vol. 24h: $25,83 B no valor de $15,2 milhões. Embora a empresa japonesa continue a aumentar suas reservas de BTC, o preço de suas ações caiu abaixo de 700 JPY. Os Investidores Devem Comprar nas Quedas das Ações da Metaplanet? Durante a semana passada, o preço das ações da Metaplanet corrigiu mais de 17%, caindo abaixo de 700 JPY na Bolsa de Valores de Tóquio. Desde seu pico de 1.900 JPY em junho, as ações corrigiram 63%, com alguns investidores vendo oportunidades de compra. O analista Zynx destacou o Modelo de Quantil de Lei de Potência da Metaplanet, descrevendo-o como uma das visualizações mais claras da relação entre a acumulação de Bitcoin e o preço das ações da Metaplanet Inc. (3350.T). De acordo com o modelo, 705 JPY representa um potencial preço-piso para as ações da Metaplanet, enquanto o valor justo médio é estimado em 1.332 JPY. Com as ações da Metaplanet agora caindo abaixo do preço-piso, investidores de longo prazo têm a chance de comprar nas quedas. Este é um dos gráficos mais bonitos que você verá do Modelo de Quantil de Lei de Potência da Metaplanet. Ajuda a visualizar a relação entre a acumulação de BTC e o preço das ações para 3350.T 🇯🇵 Sugere que ¥705 está próximo do fundo absoluto e que o valor justo médio =... pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 8 de setembro de 2025 Na semana passada, analistas de mercado observaram que o modelo flywheel da Metaplanet havia desacelerado nos últimos...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
SEC dos EUA atrasa ETF Canary HBAR e Grayscale Polkadot, eis o motivo
O post "A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Atrasa ETF Canary HBAR e Grayscale Polkadot, Eis o Motivo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adiou a aprovação de mais dois fundos negociados em bolsa (ETFs) de altcoins, de acordo com os registros oficiais. Desta vez, a decisão sobre o Canary HBAR e o Grayscale Polkadot (DOT) foi estendida pelo regulador, gerando especulações na comunidade cripto mais ampla. A SEC dos EUA Estende o Prazo para Aprovar o ETF Canary HBAR A SEC designou um período de espera mais longo para o ETF spot HBAR da Canary e o ETF Polkadot da Grayscale, de acordo com o último registro. Os analistas da Bloomberg mantiveram 90% de probabilidade de aprovação do ETF pela agência governamental. A Nasdaq apresentou pedido para listar e negociar o ETF Hedera que acompanha o preço spot do HBAR em 21 de fevereiro, com uma emenda substituindo o pedido original apresentado em 4 de março. Semanas depois, o ETF spot HBAR foi publicado em 13 de março, iniciando o período de 180 dias para a SEC negar ou aprovar o ETF. A SEC já adiou a aprovação do ETF spot HBAR da Canary em abril e junho, buscando mais comentários sobre se deve listar e negociar ações sob a regra de ações de confiança baseada em commodities da Nasdaq. A comissão está estendendo o período para aprovar ou desaprovar a mudança de regra proposta por mais 60 dias. Isso faz de 8 de novembro a data final para a SEC aprovar ou negar o ETF. O preço do HBAR subiu 1% nas últimas 24 horas, com o preço atualmente negociado a $0,2206. O baixo e alto de 24h são $0,2174 e $0,2222, respectivamente. Decisão da SEC sobre o ETF Grayscale Polkadot A SEC também estendeu o prazo para aprovar o ETF Polkadot da Grayscale até 8 de novembro. A comissão adiou o ETF duas vezes em abril e junho, semelhante aos ETFs HBAR. A agência considera apropriado designar um período mais longo para aprovar ou negar sob a mudança de regra proposta pela Nasdaq. Ela precisa de tempo suficiente para considerar a aprovação de...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:08
Relatório do Evento de Staking de Bitcoin e Custódia Institucional
A publicação Relatório do Evento de Staking Bitcoin e Custódia Institucional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Este conteúdo é fornecido por um patrocinador. COMUNICADO DE IMPRENSA. DeFimans Co., Ltd. (Sede: Minato-ku, Tóquio; Co-fundadores: Mitsushi Ono e Taishi Sato; doravante referida como "DeFimans") co-organizou o evento "Staking em Bitcoin e Custódia Institucional" na terça-feira, 26 de agosto de 2025, juntamente com a Next Finance Tech (Sede: Minato-ku, Tóquio; Co-CEOs: Soichiro Tokuriki e Shinya Tsuchida). Visão Geral do Evento [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:05
Estará o preço da Cardano num ponto de viragem? Analistas projetam alvos a longo prazo
O post "O Preço da Cardano Está Num Ponto de Viragem? Analistas Projetam Metas de Longo Prazo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cardano passou anos a consolidar-se numa ampla faixa. Durante este período, o token formou consistentemente mínimos mais altos, um padrão que os traders disseram refletir força subjacente. Agora, à luz dos ganhos recentes, a moeda está a olhar para metas de ciclo ambiciosas segundo os analistas, a Cardano (ADA) era negociada perto de $0,84 no momento da publicação. O token subiu 2,31% num dia e 2,56% numa semana. Os ganhos mensais ficaram em 4,84% e os analistas disseram que as projeções de longo prazo ainda apontavam para metas de ciclo ambiciosas entre $9 e $12 nos próximos anos. O Preço da Cardano Mostrou Resiliência Estrutural Um trader conhecido como @GunsRoses1987 afirmou que o gráfico da ADA não se assemelhava a uma pump especulativa. Em vez disso, ele descreveu a estrutura como uma preparação para um movimento de alta a longo prazo. Ele acrescentou que, embora a tomada de lucros geralmente ocorresse durante as altas, a configuração técnica mais ampla parecia construtiva. Os técnicos de mercado frequentemente comparam tais configurações a molas. A pressão aumentou lentamente antes de um movimento decisivo a libertar. Essa interpretação colocou a Cardano num potencial ponto de viragem se os compradores mantivessem a pressão em quadros temporais mais altos. Fonte: X Analistas Definem Metas de Ciclo Para o Preço da ADA Se a quebra se desenrolasse, os analistas identificaram metas de vários anos para o preço da ADA. Eles delinearam níveis entre $9 e $12, dependendo das condições mais amplas do mercado. Essas projeções assumiram a adoção constante de aplicações blockchain e a expansão da capitalização de mercado em ativos digitais. Alguns analistas também vincularam expectativas à potencial participação de mercado da Cardano. Eles sugeriram que o token poderia capturar mais de 5% do mercado total de criptomoedas. Se a capitalização total atingisse vários trilhões de dólares na próxima década, tal participação poderia suportar avaliações muito acima da faixa atual. Não se esperava que essas metas se concretizassem em meses. Os analistas descreveram-nas como objetivos de ciclo, o que significa que poderiam levar anos. Historicamente, os ativos digitais moveram-se em longas fases de expansão e contração de vários anos. Os traders...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:58
El Salvador compra mais 21 Bitcoin após mudança para o ouro
O post El Salvador Compra Mais 21 Bitcoin Após Mudança para o Ouro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Conclusões El Salvador gerou debate na semana passada após comprar 50 milhões de dólares em ouro A medida enfureceu a comunidade Bitcoin e minou a crença do país na tese do "ouro digital" Agora, o Presidente Nayib Bukele anunciou que o país comprou mais 21 BTC para o Dia do Bitcoin. El Salvador simplesmente não consegue ficar fora das manchetes. Na semana passada, o Twitter Cripto estava a ferver sobre a compra de 50 milhões de dólares em ouro pelo país (e não de forma positiva). Agora, apenas dias depois de enfrentar a ira dos maximalistas do Bitcoin, El Salvador compra mais Bitcoin. Caso a comunidade Bitcoin não estivesse certa, o Presidente Nayib Bukele reconfirmou o compromisso do país com o ouro digital. Ele anunciou que El Salvador comprou mais 21 BTC para o "Dia do Bitcoin". Esta atualização recebeu imensa tração e apreciação da comunidade Bitcoin no X. El Salvador Choca o Twitter Cripto com Compra de Ouro Durante anos, Bukele deleitou-se no seu papel de mascote soberano não oficial do Bitcoin. Desde publicações sobre compras de Bitcoin até declarar-se "Ditador de El Salvador" em tom de brincadeira, ele tem consistentemente pintado um quadro de um futuro onde o Bitcoin sustenta o destino económico de El Salvador. É por isso que o anúncio da semana passada chocou a comunidade, em vez de ouvir "El Salvador compra mais Bitcoin". El Salvador comprou mais ouro. Não apenas algumas barras. O pequeno país da América Central investiu impressionantes 50 milhões de dólares em ouro. A compra marcou a primeira aquisição de ouro do país em 35 anos, aumentando as suas reservas em quase um terço. Para uma nação que tenta diversificar reservas e construir credibilidade junto a instituições financeiras tradicionais como o FMI, o ouro fazia sentido estratégico. No momento da compra, o ouro já estava a desfrutar de uma corrida meteórica. Os preços à vista tinham subido para um máximo histórico acima de 3.600 dólares por onça, impulsionados por mercados globais nervosos, enfraquecimento da moeda fiduciária...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:46
El Salvador compra 21 Bitcoin apesar das restrições do acordo de empréstimo do FMI
TLDR El Salvador celebrou o quarto aniversário da sua lei de moeda legal Bitcoin comprando mais 21 Bitcoin. O país agora detém 6.313 Bitcoin avaliados em mais de 700 milhões de dólares na sua reserva nacional. El Salvador revogou a exigência de moeda legal Bitcoin e concordou em parar de comprar Bitcoin como parte de um acordo de empréstimo de 1,4 mil milhões de dólares com o FMI [...] A publicação El Salvador Compra 21 Bitcoin Apesar das Restrições do Acordo de Empréstimo do FMI apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral
2025/09/08 15:37
Tamanho de compra do tesouro de Bitcoin colapsa 86%, mostram dados
O post "Tamanho das compras de tesouraria de Bitcoin colapsa 86%, mostram dados" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O total de reservas de tesouraria de BTC atingiu um recorde de 840.000 BTC. No entanto, o tamanho médio das compras colapsou em impressionantes 86 por cento. Esta procura em declínio foi o principal motor do rally do Bitcoin no segundo trimestre. Eles foram os heróis do último grande rally, o assunto da cidade na recente conferência BTC Ásia, seu apetite voraz por Bitcoin impulsionando o mercado para novas alturas sozinho. Mas uma sombra caiu sobre o mundo da tesouraria corporativa de Bitcoin. Um novo relatório revela uma tendência preocupante sob a superfície: enquanto suas participações totais são maiores do que nunca, sua convicção, medida pelo tamanho de suas compras, colapsou. A grande contradição: mais jogadores, apostas menores Os dados on-chain, expostos em um novo relatório da CryptoQuant, contam uma história de duas verdades conflitantes. Por um lado, as participações agregadas de tesouraria de Bitcoin aumentaram para um recorde de 840.000 BTC, um tesouro de guerra liderado pelo titã Strategy, que detém 637.000 BTC. A atividade de transações também permanece próxima dos níveis recordes, com 46 negócios apenas em agosto. Mas, por outro lado, o tamanho médio dessas compras caiu drasticamente. A Strategy comprou apenas 1.200 BTC por transação em agosto, enquanto outras empresas tiveram uma média de meros 343 BTC. Ambos esses números caíram impressionantes 86 por cento em relação aos seus picos no início de 2025. No total, a Strategy adquiriu apenas 3.700 BTC em agosto, um sussurro comparado aos 134.000 BTC que comprou no seu pico no ano passado. Este não é o comportamento de um mercado transbordando de confiança; é o sinal de compras menores e mais hesitantes, um claro sinal de restrições de liquidez ou convicção em declínio. O fantasma dos rallies passados Esta desaceleração dramática é uma grande preocupação para os investidores porque foi o motor implacável da acumulação de tesouraria que...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
Padrões de gráfico sugerem grande recuperação à frente
O post Padrões de Gráfico Sugerem Grande Rally à Frente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está a oscilar em torno da marca de $111.000, consolidando após semanas de oscilações voláteis que mantiveram os traders em alerta. Os movimentos mais recentes surgem enquanto comentaristas de mercado sugerem que a fase de "bear trap" (armadilha de baixa) há muito antecipada pode estar a chegar ao fim, potencialmente preparando o terreno para uma quebra ascendente mais forte. O Crypto Rover, um analista de mercado amplamente seguido, destacou o gráfico clássico do ciclo de mercado, apontando que a fase de bear trap está quase completa. "Esteja pronto. O pump está a chegar", escreveu ele, sugerindo que um otimismo renovado poderá em breve impulsionar o momentum. Outro post comparou a estrutura de preço do Bitcoin com a quebra histórica do ouro, argumentando que o Bitcoin pode estar a seguir um padrão de cunha ascendente semelhante que levou ao rally parabólico do ouro nos anos anteriores. A comparação sublinha uma narrativa crescente de que o Bitcoin poderia imitar ativos tradicionais de refúgio seguro na sua próxima fase. Nos gráficos, o Bitcoin continua a consolidar entre $110.000 e $112.000, um nível que tem atuado como suporte de curto prazo. Apesar dos recuos recentes dos máximos de julho acima de $118.000, a ação do preço sugere que os compradores estão a intervir para defender níveis-chave. Se a atual zona de acumulação se mantiver, os analistas argumentam que um movimento em direção a novos máximos poderá desenrolar-se nas próximas semanas. Ainda assim, os riscos permanecem. Os ciclos de mercado frequentemente atraem investidores com falsos rallies antes de correções importantes, e incertezas macroeconómicas—como mudanças na política do banco central e condições de liquidez global—desempenharão um papel crítico na formação da trajetória do Bitcoin. Por agora, os traders estão a observar atentamente para ver se o Bitcoin consegue livrar-se da narrativa de bear trap e fazer a transição para a próxima fase de crescimento, ecoando as corridas explosivas de ciclos anteriores. A informação fornecida neste artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Realize sempre a sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de fazer...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
Pepenode Apontado como o Token 100x de 2025
O post Pepenode Apontado como Token 100x de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. À medida que o mercado de criptomoedas luta para manter o momentum, aqueles que procuram a melhor cripto para comprar agora estão a explorar opções alternativas entre ICOs de cripto. Pepenode, com o seu paradigma único de mineração virtual, tornou-se favorito entre muitos investidores. Com quase 1 milhão de dólares já angariados, analistas dizem que o Pepenode poderá ser o próximo ativo 100x graças aos seus temas e casos de uso únicos. A Cryptonews chegou mesmo a chamá-lo de próxima cripto 1000x, destacando a sua capacidade de proporcionar aos utilizadores a oportunidade de minerar meme coins blue-chip. No entanto, será que este token tem o que é preciso para realmente explodir? Este artigo destaca se realmente poderá ser uma das melhores escolhas de cripto deste ano. Focando no Aspeto Gamificado da Mineração A mineração de criptomoedas sempre esteve sob a hegemonia dos poucos que podiam pagar pela tecnologia para fazê-la funcionar. Além disso, os aspetos técnicos dos ecossistemas têm sido suficientes para fazer as pessoas recuarem da perspetiva. É aí que o Pepenode muda as coisas. A mineração aqui não é a mesma mineração on-chain, mas sim uma abordagem gamificada off-chain. Toda a premissa é construída em torno da compra de "Meme nodes" gastando tokens $PEPENODE. Estes nodes podem ser comprados em conjunto para criar equipamentos de mineração dentro de um ambiente virtual. Para além da fase inicial de construção, estes equipamentos também podem ser atualizados. O site oficial fornece um layout simples de como este jogo poderia parecer. Tem o mesmo estilo estratégico de jogos como Roller Coaster Tycoon, mas dentro do domínio da mineração de criptomoedas. Os tokens $PEPENODE podem ser usados para alimentar estes equipamentos de mineração para minerar mais tokens. No entanto, em casos especiais e através de atualizações únicas, tokens como Pepe e Fartcoin também podem ser minerados. Um Ecossistema de Mineração Blue-Chip Um dos maiores pontos fortes que impulsionam o Pepenode para o topo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:57
