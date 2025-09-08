13 entidades agora detêm 1,55% do fornecimento circulante de SOL
O post 13 entidades agora detêm 1,55% do fornecimento circulante de SOL apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção corporativa da Solana está a acelerar, com 13 empresas de capital aberto agora detendo quase $1,8 mil milhões nas suas tesourarias Solana. Resumo 13 empresas agora detêm 8,9 milhões de SOL, lideradas pela Upexi Inc. (2M SOL), DeFi Development Corp. (1,99M SOL), e Sol Strategies (370K SOL), que também está a preparar uma listagem na Nasdaq. Espera-se que o número cresça à medida que a DeFi Development Corp. visa $1B em participações SOL, enquanto a Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital pretendem angariar $1B para uma tesouraria conjunta da Solana, com outras empresas potencialmente a juntar-se. O número de empresas de capital aberto que adotam a Solana (SOL) como parte da sua estratégia de tesouraria cresceu para 13. Os maiores detentores são liderados pela Upexi Inc., com 2.000.518 SOL, seguida de perto pela DeFi Development Corp., que recentemente adicionou 196.141 SOL para elevar o seu total para 1.988.170 SOL. A Sol Strategies ocupa o terceiro lugar com 370.420 SOL e também está prestes a tornar-se a primeira empresa entre os adotantes da tesouraria Solana a listar na Nasdaq. Juntas, as treze empresas agora controlam 8,90 milhões de SOL, representando 1,55% do fornecimento circulante total — o que equivale a aproximadamente $1,80 mil milhões no valor de mercado atual. Destas reservas, cerca de 585.059 SOL (no valor de cerca de $104,1 milhões) estão em staking através da Combined Staking Reserve, gerando um rendimento médio de 6,86%. Embora esta reserva de staking represente apenas 0,102% do suprimento total da Solana, sinaliza que uma parte das alocações de tesouraria está a ser ativamente utilizada para gerar rendimento, em vez de ficar inativa. A ascensão da estratégia de tesouraria Solana O momentum por trás da estratégia de tesouraria Solana está a acelerar, com expectativa de que as participações corporativas se expandam significativamente nos próximos meses. A DeFi Development Corp., atualmente o segundo maior detentor, comprometeu-se a aumentar as suas reservas em direção ao marco de $1 mil milhões. Adicionalmente, a Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital estão a trabalhar com a Cantor Fitzgerald para angariar até...
