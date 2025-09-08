2025-10-13 Monday

Navegando por decisões cruciais da Fed e mudanças políticas globais

Navegando por decisões cruciais da Fed e mudanças políticas globais

A publicação "Navegando por Decisões Cruciais da Fed e Mudanças Políticas Globais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Incerteza do Dólar Americano: Navegando por Decisões Cruciais da Fed e Mudanças Políticas Globais Ir para o conteúdo Início Notícias Forex Incerteza do Dólar Americano: Navegando por Decisões Cruciais da Fed e Mudanças Políticas Globais Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-fed-impact/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 17:39
BlockDAG lidera com $400M angariados e bloqueio de preço a $0,0013

BlockDAG lidera com $400M angariados e bloqueio de preço a $0,0013

O post BlockDAG Lidera com $400M Arrecadados e Bloqueio de Preço de $0,0013 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Projetos Cripto para Observar em Setembro de 2025: BlockDAG, DOGE, BONK e TRX Em cripto, o capital arrecadado só importa quando constrói algo real. Projetos com números chamativos mas pouca substância não duram muito. Mas quando um projeto transforma financiamento em infraestrutura, usuários e engajamento diário, é quando a atenção se justifica. Esta lista não é sobre moedas com apenas hype, é sobre projetos mostrando escala, tração e um roteiro já em movimento. Em setembro de 2025, estes são quatro dos principais projetos cripto que estão convertendo potencial em prova, e um deles está oferecendo aos compradores um ponto de entrada com preço bloqueado que poucos viram chegar. BlockDAG (BDAG): Do Capital ao Código, Mineradores e Milhões de Usuários O BlockDAG não está tentando chamar atenção. Já a tem, com números que a maioria das outras pré-vendas invejaria. Com mais de $400 milhões arrecadados, incluindo $40 milhões apenas no último mês, isto não é apenas uma grande arrecadação. É uma arrecadação comprometida. Mais de 25,5 bilhões de moedas BDAG foram vendidas, com mais de 312.000 detentores únicos participando. Mas a verdadeira diferença está em como esse capital está sendo usado. Em vez de marketing exagerado, o BlockDAG colocou fundos diretamente na infraestrutura. Já foram enviados 19.000 mineradores da série X (X10, X30, X100), escalando para 2.000 unidades por semana. Mais de 3 milhões de usuários estão minerando ativamente através do aplicativo móvel X1, transformando toques diários em participação diária. Há também um painel global ao vivo, ferramentas para desenvolvedores e um ecossistema de mineração em níveis. O roteiro não é uma promessa, é um conjunto de produtos já sendo usado por uma base global crescente em mais de 130 países. A pré-venda está atualmente no Lote 30, com preço de $0,03, com um ROI de 2.900% desde o Lote 1. Mas a verdadeira oportunidade está no bloqueio temporário de preço a $0,0013, aberto até 1 de outubro. É uma rara...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 17:36
Por que as altcoins podem superar o Bitcoin na próxima fase

Por que as altcoins podem superar o Bitcoin na próxima fase

O post Por Que as Altcoins Podem Superar o Bitcoin na Próxima Fase apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin O Bitcoin ainda pode dominar o panorama cripto, mas alguns analistas começam a argumentar que a sua quota de mercado tem pouco espaço para subir. O popular trader Crypto Daan sugere que o pico deste ciclo provavelmente já foi atingido, abrindo caminho para as altcoins lentamente tomarem o protagonismo. Em vez de esperar um declínio em linha reta, Daan prevê primeiro um impulso de curta duração na dominância. Esse movimento, diz ele, poderia acontecer sob dois cenários de mercado muito diferentes — ou o Bitcoin cai e arrasta o resto do mercado consigo, ou quebra para novos recordes históricos e supera os tokens alternativos. Ambos os resultados, embora opostos em direção, favoreceriam temporariamente o BTC. No entanto, a história de longo prazo, na sua visão, é diferente. Até 2025, Daan espera que as altcoins ganhem terreno contra o Bitcoin, embora alerte os investidores para não assumirem que todos os tokens beneficiarão igualmente. O Ethereum e um grupo seleto de nomes estabelecidos têm mais probabilidade de superar o desempenho, enquanto muitos projetos menores poderiam ter dificuldades em acompanhar. O analista também refletiu sobre a dinâmica do mercado, apontando que as altas sustentáveis tendem a começar com o Bitcoin liderando decisivamente. Quando as altcoins sobem junto com o Bitcoin muito rapidamente, a tendência de alta mais ampla muitas vezes perde força. Quanto ao seu próprio posicionamento, Daan optou por uma abordagem equilibrada: metade do seu portfólio em Bitcoin, metade em altcoins. Em ciclos anteriores, ele apostava quase inteiramente em altcoins nesta fase, mas agora descreve isso como uma estratégia de alto risco. A sua conclusão para outros investidores — a combinação certa depende menos de cronometrar o mercado e mais de conhecer a sua tolerância ao risco. Se a sua perspectiva se concretizar, o Bitcoin pode continuar a definir o ritmo no curto prazo, mas a próxima fase do ciclo pode trazer oportunidades para as altcoins se reafirmarem. A informação fornecida neste artigo é...
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 17:34
À procura das melhores criptomoedas abaixo de $1 hoje? BlockchainFX angariou quase $7m e pode ser melhor que Hyperliquid e Cardano

À procura das melhores criptomoedas abaixo de $1 hoje? BlockchainFX angariou quase $7m e pode ser melhor que Hyperliquid e Cardano

À medida que o mercado procura as melhores criptos para comprar hoje, a atenção está mudando das altcoins estabelecidas para projetos de nova geração. Cardano e até mesmo plataformas de alto perfil como Hyperliquid construíram reputações, mas seus preços frequentemente flutuam drasticamente. BlockchainFX ($BFX) está se posicionando como uma alternativa mais resiliente e voltada para o futuro. Com um preço de pré-venda de $0,022 [...] A publicação Procurando pelas melhores criptos abaixo de $1 hoje? BlockchainFX arrecadou quase $7m e pode ser melhor que Hyperliquid e Cardano apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi 2025/09/08 17:30
Compartilhar
4 anos depois, o sonho do Bitcoin de El Salvador não está morto – Apenas parece diferente

4 anos depois, o sonho do Bitcoin de El Salvador não está morto – Apenas parece diferente

O post 4 anos depois, o sonho do Bitcoin de El Salvador não está morto – Apenas parece diferente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jornalista Publicado: 8 de setembro de 2025 Principais conclusões À medida que El Salvador marca quatro anos desde a adoção do Bitcoin, o país encontra-se numa encruzilhada. No entanto, com uma reserva de BTC de $700 milhões ainda intacta, a experiência ainda não falhou completamente. Quatro anos após a sua ousada experiência com Bitcoin [BTC], El Salvador está a celebrar o aniversário com planos mais discretos. O país ainda ostenta uma robusta reserva de BTC de $700 milhões, mas os seus primeiros sonhos de remodelar as finanças globais deram lugar ao pragmatismo. Sob pressão do FMI, as políticas foram reduzidas, deixando uma mistura de otimismo e questões sem resposta sobre se a adoção de criptomoedas a nível nacional pode realmente perdurar. Dia do Bitcoin em El Salvador Numa publicação no X (anteriormente Twitter), o Escritório de Bitcoin de El Salvador anunciou que o governo agora detém 6.313 BTC (avaliados em mais de $700 milhões no momento da publicação). Paralelamente, o escritório também anunciou o lançamento de uma nova lei que permitiu aos bancos de investimento em Bitcoin atender a investidores "sofisticados". Fonte: X A publicação apontou para vitórias educacionais, com 80.000 funcionários públicos certificados em Bitcoin, o lançamento de bancos BTC e novos programas públicos combinando a moeda rei e IA. No entanto, as celebrações vêm com um cenário de políticas reduzidas, enquanto o governo de El Salvador ajusta suas ambições de Bitcoin sob pressão do Fundo Monetário Internacional (FMI). Acordo com o FMI força uma reconsideração do BTC Como parte do seu acordo com o FMI, os legisladores de El Salvador revogaram a lei de curso legal do Bitcoin e comprometeram-se a não comprar BTC adicional com fundos públicos. O acordo também exigiu a redução do suporte para a carteira Chivo, que já tinha visto uma adoção morna. Um relatório do FMI publicado em julho confirmou que El Salvador não comprou novo Bitcoin desde dezembro de 2024, com funcionários reiterando numa carta de intenções que as reservas de BTC do país permanecem inalteradas. Fonte: FMI O...
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 17:26
Tarifas de Trump representam ameaça ao PIB da Índia, diz Conselheiro Económico Principal

Tarifas de Trump representam ameaça ao PIB da Índia, diz Conselheiro Económico Principal

A publicação "As tarifas de Trump representam uma ameaça ao PIB da Índia, diz o Conselheiro Económico Principal" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Conselheiro Económico Principal da Índia, V. Anantha Nageswaran, alertou que a tarifa de 50% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos indianos poderia afetar significativamente a economia do país. Falando à Bloomberg TV, Nageswaran disse que as tarifas poderiam reduzir o produto interno bruto (PIB) da Índia em aproximadamente 0,5% a 0,6% no ano financeiro que termina em 31 de março. No mês passado, os Estados Unidos duplicaram as tarifas sobre as exportações indianas de 25% para 50%, citando a continuação da compra de petróleo russo com desconto pela Índia, uma medida que Trump afirma violar as sanções dos EUA contra Moscovo. A taxa tarifária é a mais alta para qualquer economia asiática, e deixa os exportadores indianos em desvantagem quando comparados com os do Vietname, Bangladesh e Indonésia. Os Estados Unidos são o maior consumidor da Índia, comprando quase um quinto das suas exportações. Têxteis, joalharia, calçado e artigos de couro estão entre os grandes utilizadores de mão-de-obra barata e espera-se que sejam os mais afetados. Os economistas também alertam que uma guerra tarifária prolongada poderia reduzir mais de 0,8% do crescimento da Índia no próximo ano. Alguns bancos de investimento chegaram a alertar para uma perda de 1% se a procura de exportações indianas colapsar ainda mais. As exportações estagnam à medida que as tarifas mordem Nageswaran disse que uma tarifa de 50% é composta por dois aumentos consecutivos. Os Estados Unidos tinham inicialmente aplicado uma tarifa de 25% este ano. Uma segunda penalidade de 25% foi adicionada no final de agosto depois de a Índia continuar a comprar petróleo russo com desconto, apesar dos avisos de Washington. Este aumento repentino apanhou os exportadores indianos desprevenidos. Itens que antes eram mais baratos no mercado americano agora custam muito mais. Os analistas disseram que as taxas elevadas tornaram os produtos indianos inviáveis em comparação com importações mais baratas do Vietname, Bangladesh e Indonésia. As indústrias mais severamente afetadas são aquelas que dependem em grande parte da procura dos Estados Unidos. Têxteis, joalharia, calçado e artigos de couro, que empregam...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 17:16
Metaplanet ultrapassa marco de 20.000 BTC com a mais recente compra de $15M

Metaplanet ultrapassa marco de 20.000 BTC com a mais recente compra de $15M

O post Metaplanet Ultrapassa Marco de 20.000 BTC Com Compra Recente de $15M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bitcoin Metaplanet consolidou-se silenciosamente entre os maiores detentores de Bitcoin do mundo, ultrapassando a marca de 20.000 BTC após mais uma aquisição considerável esta semana. A empresa sediada no Japão confirmou que adquiriu 136 BTC num negócio avaliado em pouco mais de $15 milhões, sublinhando a sua estratégia agressiva de acumulação. Subindo nos Rankings Globais A compra eleva a Metaplanet para o sexto lugar na classificação de empresas cotadas em bolsa com as maiores reservas de Bitcoin, de acordo com dados da BitcoinTreasuries. Apenas um pequeno grupo de empresas — liderado pela Strategy de Michael Saylor com mais de 636.000 BTC — está agora à frente do investidor listado em Tóquio. Quanto Gastaram O CEO Simon Gerovich revelou no X que a compra mais recente foi executada a uma média de $111.666 por moeda. Em todas as suas aquisições, a Metaplanet já investiu cerca de $2,08 mil milhões, resultando num preço médio de entrada de aproximadamente $103.000 por Bitcoin. Dificuldades no Preço das Ações Apesar dos Ganhos em Cripto Enquanto o seu balanço de Bitcoin continua a crescer, as próprias ações da empresa têm enfrentado pressão. Negociando na Bolsa de Valores de Tóquio, as ações da Metaplanet caíram 1,2% na segunda-feira. A queda estende um declínio de 30% no último mês, embora o desempenho desde o início do ano permaneça forte, mais de 100% acima dos níveis de janeiro. Confiança Institucional no Bitcoin O momento da movimentação coincide com o próprio Bitcoin mantendo-se acima de $111.000, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas. Os analistas veem as compras consistentes da Metaplanet como um voto de confiança na trajetória de longo prazo da criptomoeda — mesmo com a ação de preço de curto prazo e o desempenho das ações permanecendo instáveis. Para a Metaplanet, a estratégia é clara: construir uma das maiores tesourarias de Bitcoin do mundo, independentemente da volatilidade de curto prazo. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 17:07
Índia-Paquistão é o bilhete mais quente do críquete à medida que a procura aumenta na Taça da Ásia

Índia-Paquistão é o bilhete mais quente do críquete à medida que a procura aumenta na Taça da Ásia

A publicação Índia-Paquistão É o Bilhete Mais Quente do Críquete À Medida Que a Procura Aumenta na Taça da Ásia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Índia e Paquistão vão enfrentar-se na Taça da Ásia (Foto de Alex Davidson-ICC/ICC via Getty Images) ICC via Getty Images O críquete pode ser um peculiar jogo britânico de taco e bola, mas o seu coração nos dias de hoje está muito enraizado no Sul da Ásia, onde residem cinco das 12 nações mais poderosas. Não é surpresa que a altamente lucrativa Taça da Ásia bienal seja essencialmente o único campeonato continental de destaque do críquete. Mas, na realidade, a Taça da Ásia – gerida pelo órgão regional Conselho de Críquete Asiático – não seria financeiramente viável se não fosse pelo rentável confronto entre Índia e Paquistão, que como habitualmente estão agrupados no mais recente torneio que começa a 9 de setembro nos Emirados Árabes Unidos. Índia e Paquistão, raros confrontos de críquete devido à tensa geopolítica, jogarão um contra o outro em 14 de setembro no Dubai e há também a possibilidade distinta de um segundo confronto no dia 21. Outro também poderá acontecer se os rivais chegarem à final, essencialmente traduzindo-se numa série de três jogos entre equipas que não jogaram séries bilaterais uma contra a outra por mais de uma década devido à situação política. Há muito interesse quando Índia e Paquistão se encontram (Foto de FADEL SENNA/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Condizente com a sede por jogos entre estes países, os bilhetes foram quase esgotados para o jogo de 14 de setembro e são consideravelmente mais caros que os outros. Os bilhetes para o torneio foram agrupados, com passes de admissão geral para três jogos – incluindo Índia e Paquistão em 14 de setembro – a vender por $134,60. A maioria dos bilhetes de admissão geral foram esgotados, mas há bilhetes premium a vender por $283,38 para o pacote de três jogos. Um passe de hospitalidade para o jogo Índia-Paquistão está a custar quase $1000, enquanto um camarote privado para quatro pessoas...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 16:52
Ouro vs Bitcoin: Estará a Tether a mudar silenciosamente a sua estratégia de reserva?

Ouro vs Bitcoin: Estará a Tether a mudar silenciosamente a sua estratégia de reserva?

O post Ouro vs Bitcoin: Estará a Tether a Mudar Silenciosamente a Sua Estratégia de Reserva? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Tether sempre esteve em destaque, como emissora da maior stablecoin, com uma capitalização de mercado de cerca de 71 mil milhões. Mais importante ainda, a decisão que a sua gestão toma, especialmente com as suas reservas, é relevante para todo o mercado cripto. É por isso que os rumores dispararam quando as pessoas notaram uma queda nas reservas de Bitcoin reportadas pela Tether no início deste ano. Foi relatado que a empresa estava a vender Bitcoin por ouro. Esta é uma teoria que ganhou força adicional depois de El Salvador, um dos maiores apoiantes do Bitcoin, ter anunciado uma nova compra de ouro em julho. No entanto, em meio ao debate Bitcoin vs ouro, estará a Tether realmente a mudar a sua estratégia de reserva? As Origens do Rumor Bitcoin vs Ouro da Tether O relatório trimestral de dados da BDO mostrou que as participações em Bitcoin da Tether diminuíram no segundo trimestre de 2025, em comparação com o trimestre anterior (92.650 BTC no primeiro trimestre para 83.274 BTC no segundo trimestre). Usando este relatório, o YouTuber Clive Thompson afirmou que esta queda de mais de 9.000 BTC é evidência de uma venda a acontecer discretamente. Este rumor coincidiu com a compra de ouro de El Salvador de cerca de 14.000 onças, no valor de 50 milhões de dólares. Estaria a Tether a seguir os mesmos passos? O Outro Lado da História Alguns observadores da blockchain não ficaram convencidos pela teoria, defendendo rapidamente a Tether. Afirmaram que a empresa de stablecoin não vendeu Bitcoin; em vez disso, transferiu cerca de 20.000 BTC para a Twenty One Capital (XXI). 14.000 BTC foram transferidos em junho e 5.800 BTC em julho, totalizando cerca de 2 mil milhões de dólares. Samson Mow, CEO da Jan3, foi um dos primeiros a reagir, explicando que as moedas "em falta" foram simplesmente redistribuídas. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou posteriormente o mesmo, enfatizando que o Bitcoin continua a ser o principal ativo de reserva da empresa Bitcoin vs Ouro: Ativos de Refúgio ou Mudança de Estratégia? Para ser justo, o ouro não está completamente fora da...
Bitcoin
BTC$113,618.31+1.58%
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 16:44
13 entidades agora detêm 1,55% do fornecimento circulante de SOL

13 entidades agora detêm 1,55% do fornecimento circulante de SOL

O post 13 entidades agora detêm 1,55% do fornecimento circulante de SOL apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A adoção corporativa da Solana está a acelerar, com 13 empresas de capital aberto agora detendo quase $1,8 mil milhões nas suas tesourarias Solana. Resumo 13 empresas agora detêm 8,9 milhões de SOL, lideradas pela Upexi Inc. (2M SOL), DeFi Development Corp. (1,99M SOL), e Sol Strategies (370K SOL), que também está a preparar uma listagem na Nasdaq. Espera-se que o número cresça à medida que a DeFi Development Corp. visa $1B em participações SOL, enquanto a Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital pretendem angariar $1B para uma tesouraria conjunta da Solana, com outras empresas potencialmente a juntar-se. O número de empresas de capital aberto que adotam a Solana (SOL) como parte da sua estratégia de tesouraria cresceu para 13. Os maiores detentores são liderados pela Upexi Inc., com 2.000.518 SOL, seguida de perto pela DeFi Development Corp., que recentemente adicionou 196.141 SOL para elevar o seu total para 1.988.170 SOL. A Sol Strategies ocupa o terceiro lugar com 370.420 SOL e também está prestes a tornar-se a primeira empresa entre os adotantes da tesouraria Solana a listar na Nasdaq. Juntas, as treze empresas agora controlam 8,90 milhões de SOL, representando 1,55% do fornecimento circulante total — o que equivale a aproximadamente $1,80 mil milhões no valor de mercado atual. Destas reservas, cerca de 585.059 SOL (no valor de cerca de $104,1 milhões) estão em staking através da Combined Staking Reserve, gerando um rendimento médio de 6,86%. Embora esta reserva de staking represente apenas 0,102% do suprimento total da Solana, sinaliza que uma parte das alocações de tesouraria está a ser ativamente utilizada para gerar rendimento, em vez de ficar inativa. A ascensão da estratégia de tesouraria Solana O momentum por trás da estratégia de tesouraria Solana está a acelerar, com expectativa de que as participações corporativas se expandam significativamente nos próximos meses. A DeFi Development Corp., atualmente o segundo maior detentor, comprometeu-se a aumentar as suas reservas em direção ao marco de $1 mil milhões. Adicionalmente, a Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital estão a trabalhar com a Cantor Fitzgerald para angariar até...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 15:57
Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.