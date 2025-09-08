Ouro vs Bitcoin: Estará a Tether a mudar silenciosamente a sua estratégia de reserva?

A Tether sempre esteve em destaque, como emissora da maior stablecoin, com uma capitalização de mercado de cerca de 71 mil milhões. Mais importante ainda, a decisão que a sua gestão toma, especialmente com as suas reservas, é relevante para todo o mercado cripto. É por isso que os rumores dispararam quando as pessoas notaram uma queda nas reservas de Bitcoin reportadas pela Tether no início deste ano. Foi relatado que a empresa estava a vender Bitcoin por ouro. Esta é uma teoria que ganhou força adicional depois de El Salvador, um dos maiores apoiantes do Bitcoin, ter anunciado uma nova compra de ouro em julho. No entanto, em meio ao debate Bitcoin vs ouro, estará a Tether realmente a mudar a sua estratégia de reserva? As Origens do Rumor Bitcoin vs Ouro da Tether O relatório trimestral de dados da BDO mostrou que as participações em Bitcoin da Tether diminuíram no segundo trimestre de 2025, em comparação com o trimestre anterior (92.650 BTC no primeiro trimestre para 83.274 BTC no segundo trimestre). Usando este relatório, o YouTuber Clive Thompson afirmou que esta queda de mais de 9.000 BTC é evidência de uma venda a acontecer discretamente. Este rumor coincidiu com a compra de ouro de El Salvador de cerca de 14.000 onças, no valor de 50 milhões de dólares. Estaria a Tether a seguir os mesmos passos? O Outro Lado da História Alguns observadores da blockchain não ficaram convencidos pela teoria, defendendo rapidamente a Tether. Afirmaram que a empresa de stablecoin não vendeu Bitcoin; em vez disso, transferiu cerca de 20.000 BTC para a Twenty One Capital (XXI). 14.000 BTC foram transferidos em junho e 5.800 BTC em julho, totalizando cerca de 2 mil milhões de dólares. Samson Mow, CEO da Jan3, foi um dos primeiros a reagir, explicando que as moedas "em falta" foram simplesmente redistribuídas. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou posteriormente o mesmo, enfatizando que o Bitcoin continua a ser o principal ativo de reserva da empresa Bitcoin vs Ouro: Ativos de Refúgio ou Mudança de Estratégia? Para ser justo, o ouro não está completamente fora da...