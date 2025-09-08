2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
A bomba-relógio quântica do Bitcoin: As instituições não podem esperar

A bomba-relógio quântica do Bitcoin: As instituições não podem esperar

O post A bomba-relógio quântica do Bitcoin: As instituições não podem esperar apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Divulgação: As opiniões e pontos de vista aqui expressos pertencem exclusivamente ao autor e não representam as opiniões e pontos de vista da equipe editorial da crypto.news. Potências geopolíticas estão tratando a computação quântica como uma prioridade de segurança nacional, investindo bilhões. No entanto, a criptografia fundamental do Bitcoin (BTC) está exposta. As instituições devem insistir em defesas pós-quânticas agora ou arriscar ver trilhões evaporarem por um ataque quântico em 3 a 5 anos. A conversa sobre o "Dia Q" mudou de "se" acontecerá para "quando", e agora se concentra em como os players institucionais responderão. Resumo Quântico não é teoria, é um relógio em contagem regressiva — as assinaturas de curva elíptica do Bitcoin já podem ser coletadas hoje e quebradas amanhã quando o hardware quântico atingir escala crítica. BlackRock e IBM estão soando alarmes — agências de inteligência provavelmente estão acumulando chaves expostas, esperando pelo "Dia Q" para virar a segurança do Bitcoin de cabeça para baixo. A defesa do Bitcoin é muito lenta — o processo BIP e as atualizações em fases não conseguem acompanhar a velocidade de um avanço quântico classificado, deixando os endereços como alvos fáceis. As instituições devem agir agora — custodiantes e exchanges precisam de custódia resistente a quânticos, auditorias de ciclo de vida e adoção de algoritmos aprovados pelo NIST antes que o desastre aconteça. Preparação é uma vantagem competitiva — os pioneiros não apenas protegem ativos, mas também ganham confiança, credibilidade regulatória e entradas em um mercado abalado. A BlackRock sinalizou abertamente esta ameaça quântica. Do ponto de vista institucional, os riscos são bastante elevados — até mesmo catastróficos no minuto em que a "relevância criptográfica" se torna realidade. A questão não é se o quântico representa um risco. É o que a indústria deve fazer — agora mesmo — para se preparar. O risco quântico não é um aviso, é um chamado de alerta O Bitcoin protege suas transações usando assinaturas digitais de curva elíptica. O pesquisador da IBM Jay Gambetta adverte que o pavio já está aceso, e as assinaturas on-chain já estão comprometidas. Como isso funciona? Os adversários as armazenam para descriptografar mais tarde, uma vez que...
Quack AI
Q$0.022286+14.51%
Threshold
T$0.01328+9.57%
Bitcoin
BTC$113,650.55+1.60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:33
Compartilhar
Destaques de Notícias da Cardano Mostram Ganhos de Desenvolvimento, Mas Analistas Dizem que Rollblock Pode Multiplicar 20x Antes de Novembro

Destaques de Notícias da Cardano Mostram Ganhos de Desenvolvimento, Mas Analistas Dizem que Rollblock Pode Multiplicar 20x Antes de Novembro

O post Destaques das Notícias da Cardano sobre Vitórias de Desenvolvimento, Mas Analistas Dizem que o Rollblock Poderia Multiplicar por 20 Antes de Novembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As notícias para investidores em Criptomoeda em 2025 estão agitadas com as últimas notícias da Cardano, a ascensão do novato GambleFi Rollblock, e uma enxurrada de novos projetos competindo por atenção. Enquanto alguns traders apostam em altcoins familiares, outros estão a olhar para tokens em pré-venda que poderiam proporcionar um crescimento exponencial. O Rollblock pode ser aquele que choca o mercado, com alguns analistas sugerindo que poderia subir até 50x este ano. Rollblock (RBLK): Uma Escassez de Fornecimento em Formação Rollblock (RBLK) é um hub de jogos Web3 funcional onde os utilizadores podem jogar poker, blackjack, slots, e uma liga de previsão esportiva com milhares de jogos ao vivo. Cada licitação e pagamento é protegido na blockchain, significando total transparência e sem manipulação. A segurança foi garantida através de uma auditoria SolidProof, enquanto os pagamentos em moeda fiduciária através de Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay o tornam acessível a qualquer pessoa que esteja a dar os primeiros passos no mundo das criptomoedas. A magia está em como o Rollblock vincula a atividade real de jogo aos seus detentores de tokens. De facto, o seu modelo de participação nas receitas faz do RBLK um dos principais projetos cripto a observar em 2025. Ao contrário da maioria das novas moedas cripto que existem apenas no papel, o Rollblock já processou milhões em apostas com milhares de jogadores ativos. Os analistas alertam que uma escassez de fornecimento está iminente, com a procura a aumentar enquanto o fornecimento permanece fixo. - Mais de $15 milhões em apostas colocadas na plataforma GambleFi do Rollblock - Mais de 12.000 jogos com IA ao vivo, desde clássicos de mesa até exclusivos da blockchain - Até 30% da receita semanal distribuída aos detentores através de recompras e queimas - O staking de RBLK oferece rendimentos muito acima de muitas das principais altcoins - Licenciado e totalmente auditado para transparência A tokenomics do RBLK é outra razão pela qual os compradores iniciais o chamam de melhor pré-venda cripto neste momento. O fornecimento está limitado a mil milhões, e 30% da receita da plataforma é usada para comprar RBLK no...
CreatorBid
BID$0.05527+4.71%
RealLink
REAL$0.07118+1.58%
Sunrise Layer
RISE$0.00951+1.86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:58
Compartilhar
El Salvador compra 21 BTC para celebrar o Dia do Bitcoin

El Salvador compra 21 BTC para celebrar o Dia do Bitcoin

O post El Salvador Compra 21 BTC para Celebrar o Dia do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin El Salvador reafirmou mais uma vez o seu comprometimento com o Bitcoin, desta vez fazendo uma compra simbólica de 21 BTC – no valor de cerca de $2,3 milhões – para marcar o quarto aniversário da sua Lei do Bitcoin. O Presidente Nayib Bukele anunciou a compra nas redes sociais, descrevendo-a como uma forma de homenagear o "Dia do Bitcoin", o momento em 2021 quando o país reconheceu pela primeira vez o BTC como moeda de curso legal. Reservas Continuam a Crescer Apesar das Críticas A última aquisição eleva as reservas de Bitcoin do país para mais de 6.300 BTC, avaliadas em pouco mais de $700 milhões. Durante meses, o Gabinete Nacional de Bitcoin do governo também tem adicionado silenciosamente às reservas com um plano de acumulação de um BTC por dia, mostrando que a sua estratégia não é meramente simbólica, mas sistemática. Atualizações de Segurança e Regulamentação A celebração ocorre pouco depois de El Salvador ter distribuído as suas reservas por 14 carteiras como salvaguarda contra potenciais riscos futuros, incluindo as chamadas ameaças quânticas. Ao mesmo tempo, os legisladores aprovaram nova legislação dando luz verde aos principais bancos e instituições financeiras para oferecerem serviços de Bitcoin e ativos digitais a investidores profissionais. Desacordo com o FMI Persiste As compras contínuas contrariam declarações feitas em julho pelo ministério das finanças e banco central, que informaram ao FMI que as compras públicas tinham terminado no início deste ano sob os termos de um acordo de empréstimo. Bukele, no entanto, tem repetidamente rejeitado pressões externas, insistindo em março que a acumulação "não vai parar agora, e não vai parar no futuro." Para Bukele, a compra de 21 BTC foi menos sobre balanços e mais sobre enviar uma mensagem: a experiência de Bitcoin de El Salvador está viva, desafiadora e ainda crescendo quatro anos depois. A informação fornecida neste artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua...
LETSTOP
STOP$0.06784+16.92%
Threshold
T$0.01328+9.57%
Bitcoin
BTC$113,650.55+1.60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:37
Compartilhar
Bitcoin com tendência neutra, mas risco de volatilidade aumenta em setembro

Bitcoin com tendência neutra, mas risco de volatilidade aumenta em setembro

A publicação Tendência Neutra do Bitcoin, Mas Risco de Volatilidade Aumenta em Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Modelos de IA preveem uma tendência plana do Bitcoin, mas mostram mais de 50% de incerteza no final de setembro. Uma whale abriu um short alavancado de $150M, expondo risco de queda se o BTC subir. A compra institucional de tesouraria caiu drasticamente, sinalizando enfraquecimento da demanda corporativa por Bitcoin. O Bitcoin permanece limitado a uma faixa enquanto uma nova previsão de IA usando o modelo Temporal Fusion Transformer (TFT) mostra uma tendência majoritariamente plana. O modelo prevê uma queda de 1,72% em 30 dias, empurrando o BTC para $108.771 até 6 de outubro. No entanto, a previsão inclui um aumento acentuado na incerteza, com intervalos de confiança ampliando significativamente durante a última semana de setembro. Isso sugere maior risco e a possibilidade de alta volatilidade desencadeada por eventos externos ou mudanças de sentimento. A previsão de 7 dias espera uma ligeira queda de 1,1%, o que mantém o BTC próximo ao nível de $109.451. Embora a tendência de preços pareça estável agora, o modelo reflete imprevisibilidade crescente que pode impactar estratégias de curto prazo. Fonte: CryptoQuant Combinando resultados dos modelos TFT e WaveNet, mostra que o Bitcoin provavelmente permanecerá na faixa de $108.000 a $120.000 este mês. O cenário principal suporta consolidação nesta banda, enquanto um cenário secundário permite um movimento explosivo em qualquer direção. A abordagem conservadora do modelo TFT ainda reconhece a possibilidade de um resultado surpresa devido à sua leitura de incerteza de 50% próximo ao final do mês. Este é o nível mais alto registrado neste ciclo de previsão, aumentando a necessidade de cautela na última semana. Posição short de whale e recuo institucional aumentam pressão de queda Enquanto modelos de IA destacam tendências neutras, o comportamento do mercado sugere viés de baixa à medida que grandes players assumem posições short agressivas. Uma whale do Bitcoin recentemente abriu uma operação short de $150,49M usando alavancagem de 25x, totalizando 1.350,93 BTC. O preço de entrada foi $111.292,60, e o BTC atualmente negocia perto de $111.301,00, mostrando uma pequena perda não realizada de 0,23%. Isso deixa a operação exposta a...
NEAR
NEAR$2.448+3.55%
Bitcoin
BTC$113,650.55+1.60%
Sunrise Layer
RISE$0.00951+1.86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:36
Compartilhar
Melhores pré-vendas de criptomoedas para comprar após a maior venda de Bitcoin desde 2022

Melhores pré-vendas de criptomoedas para comprar após a maior venda de Bitcoin desde 2022

O post Melhores Pré-vendas de Criptomoedas para Comprar Após a Maior Queda do Bitcoin Desde 2022 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aaron escreve para o NewsBTC como Jornalista Cripto, cobrindo notícias de última hora e desenvolvimentos no mundo cripto. Aaron tem escrito e editado desde 2016, e testemunhou em primeira mão como a escrita para publicações online evoluiu ao longo desse tempo com a influência de tudo, desde uma força de trabalho globalizada até LLMs. Ele também testemunhou a ascensão das criptomoedas de um interesse de nicho a uma força de vários trilhões de dólares que está remodelando a economia mundial. Sua formação acadêmica com múltiplos diplomas de pós-graduação e um gosto pela boa escrita, onde quer que seja encontrada, impulsiona a própria abordagem de Aaron na cobertura sobre criptomoedas. O que diferencia uma boa escrita? Narrativa – encontrar conexões entre as notícias e as pessoas que as leem e extrair essas conexões. É isso que Aaron procura em sua própria cobertura. Nas suas horas vagas, Aaron trabalha para uma instituição de caridade local e gosta de se exercitar e treinar no clube de boxe local. Ele até lê livros físicos, ocasionalmente. Fonte: https://www.newsbtc.com/news/best-crypto-presales-amid-big-bitcoin-sell-off/
LooksRare
LOOKS$0.009894+2.66%
Sunrise Layer
RISE$0.00951+1.86%
BRC20.COM
COM$0.012548+23.99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:35
Compartilhar
Dificuldade de Mineração do Bitcoin atinge máxima histórica enquanto o preço do BTC consolida

Dificuldade de Mineração do Bitcoin atinge máxima histórica enquanto o preço do BTC consolida

O post "Dificuldade de Mineração do Bitcoin Atinge Máxima Histórica (ATH) enquanto o Preço do BTC se Consolida" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A dificuldade de mineração do Bitcoin passou de 134,7 trilhões para 137 trilhões. Este é o quinto aumento consecutivo que esta métrica registou desde junho. A rentabilidade da mineração de Bitcoin está sob pressão, levando pequenos mineradores a liquidar suas posições. A dificuldade de mineração do Bitcoin BTC $112 025 Volatilidade 24h: 0,8% Capitalização de mercado: $2,23 T Vol. 24h: $27,42 B aumentou para um recorde de 136 trilhões. Vindo de uma anterior máxima histórica (ATH) de 134,7 trilhões, esta métrica estabelece o tom para uma forte competição entre mineradores, refletindo também a eficiência melhorada do hardware de mineração. O novo recorde foi registado em algum momento de 6 de setembro de 2025. Dificuldade de Mineração do Bitcoin e Rentabilidade em Paralelo A competição para adicionar um novo bloco à blockchain e garantir a recompensa do bloco está ficando mais acirrada a cada dia. Os mineradores precisam de mais poder computacional para resolver os puzzles necessários para validar transações e ganhar recompensas. Este é o quinto aumento consecutivo que esta métrica registou desde junho. Subiu para um recorde de 127,6 trilhões por volta de 4 de agosto. Este aumento consistente sugere que mais mineradores estão se juntando à rede, um movimento que serve para aumentar a segurança e descentralização. Além disso, esta tendência reverteu um breve declínio em junho, quando a dificuldade caiu para 116,9 trilhões. Atualmente, a taxa de hash do Bitcoin mostrou sinais de arrefecimento em relação aos seus picos de verão. Para contextualizar, a taxa de hash é o poder computacional total necessário para proteger a rede Bitcoin. Permaneceu próxima dos níveis recordes, e a recente divergência entre a taxa de hash e a dificuldade está chamando forte atenção. Os analistas estão preocupados que os aumentos sustentados de dificuldade possam endurecer as margens. Isto é particularmente verdadeiro para os operadores menores que não têm acesso a energia de baixo custo ou equipamentos de última geração. Além disso, isso reflete uma tendência mais ampla de empresas de mineração em escala industrial consolidando o controle sobre...
NEAR
NEAR$2.448+3.55%
B
B$0.17442-1.84%
Threshold
T$0.01328+9.57%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:33
Compartilhar
El Salvador celebra o 4º aniversário da decisão sobre o Bitcoin! Compra significativa de BTC realizada!

El Salvador celebra o 4º aniversário da decisão sobre o Bitcoin! Compra significativa de BTC realizada!

O post El Salvador Celebra o 4º Aniversário da Decisão do Bitcoin! Compra Significativa de BTC Realizada! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. El Salvador, que abriu novos caminhos ao tornar-se o primeiro país a aceitar Bitcoin como moeda legal em 2021, está a celebrar o seu 4º aniversário da adoção oficial do Bitcoin. Neste momento, El Salvador anunciou que comprou 21 Bitcoins para celebrar o 4º aniversário da sua transição para o Bitcoin. O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou na sua publicação que compraram 21 BTC, referindo-se ao fornecimento de 21 milhões de Bitcoins. "Estamos a comprar 21 Bitcoins para o Dia do Bitcoin." Com a última compra, El Salvador detém agora um total de 6.313 BTC, avaliados em aproximadamente 701,8 milhões de dólares aos preços atuais do mercado. O Que Aconteceu? Como deve recordar, El Salvador aprovou a lei relevante aceitando Bitcoin como moeda legal em junho de 2021 e mais tarde fez a primeira compra oficial de BTC em setembro de 2021. Desde então, o país latino-americano continuou a comprar Bitcoin e em 2022, lançou uma política de compra de 1 BTC por dia. Enquanto a liberdade do Bitcoin no país foi limitada no âmbito do acordo de empréstimo feito pelo país com o FMI, também foi alegado que a política do país de comprar 1 BTC por dia terminaria. No entanto, Nayib Bukele negou estas alegações e afirmou que as compras continuariam. Bukele disse numa declaração da sua conta X em março: "Não, as compras de BTC não estão a parar. Se não parou quando o mundo nos excluiu e a maioria dos utilizadores de 'bitcoin' nos abandonou, não vai parar agora e não vai parar no futuro." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/
LETSTOP
STOP$0.06784+16.92%
Threshold
T$0.01328+9.57%
Bitcoin
BTC$113,650.55+1.60%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:23
Compartilhar
Venda massiva de Baleias ameaça o rally de curto prazo do Bitcoin

Venda massiva de Baleias ameaça o rally de curto prazo do Bitcoin

A publicação Venda Massiva de Whale (Baleia) Ameaça Rally de Curto prazo do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Grandes detentores de Bitcoin descarregaram mais de 12 mil milhões de dólares em BTC em apenas um mês, despertando preocupações renovadas sobre a estabilidade de preços a curto prazo. Dados da CryptoQuant mostram que carteiras de whales — aquelas que possuem entre 1.000 e 10.000 BTC — reduziram suas reservas em mais de 100.000 moedas nos últimos 30 dias. Maior Venda Desde 2022 Analistas descrevem o fluxo de saída como a mais pesada distribuição de whales desde julho de 2022. Com aproximadamente 114.920 BTC vendidos, no valor de cerca de 12,7 mil milhões de dólares nos níveis atuais, a onda de vendas pesou sobre a estrutura de preço do Bitcoin, empurrando brevemente o mercado abaixo de 108.000 dólares no início desta semana. O "caueconomy" da CryptoQuant observou que a tendência reflete o aumento da aversão ao risco entre grandes investidores: "Os principais players ainda estão reduzindo seus portfólios, e isso pode manter a pressão sobre os preços nas próximas semanas." Sinais de Desaceleração Enquanto setembro começou com whales movimentando quase 95.000 BTC em apenas uma semana — a maior mudança de sete dias desde março de 2021 — números recentes sugerem que a intensidade está diminuindo. Em 6 de setembro, os fluxos de saída semanais caíram para cerca de 38.000 BTC. Apesar das reduções, o Bitcoin estabilizou-se numa faixa estreita de negociação, oscilando entre 110.000 e 111.000 dólares nos últimos três dias. Alguns no mercado, incluindo o empreendedor de Bitcoin David Bailey, argumentam que se as vendas pararem, os preços podem até subir para 150.000 dólares. Por enquanto, no entanto, o foco permanece no comportamento das whales, que continua a ditar o momentum de curto prazo. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. O autor Alexander Zdravkov é uma pessoa que sempre procura a lógica por trás das coisas. Ele é fluente em alemão e tem mais...
NEAR
NEAR$2.448+3.55%
LooksRare
LOOKS$0.009894+2.66%
ChangeX
CHANGE$0.00165466+8.19%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:22
Compartilhar
Estes ETFs de Altcoins Poderiam Desafiar Bitcoin e Blockchain Ethereum

Estes ETFs de Altcoins Poderiam Desafiar Bitcoin e Blockchain Ethereum

A publicação "Estes ETFs de Altcoins Poderiam Desafiar o Bitcoin e Ethereum" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As notícias de criptomoedas de hoje revelam um momento crucial para o mercado de fundos negociados em bolsa (ETF). A longa dominância do Bitcoin e Ethereum nos ETFs de criptomoedas pode em breve enfrentar concorrência à medida que os reguladores se preparam para ampliar as aprovações. Os analistas acreditam que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está a estabelecer as bases para uma nova era onde os ETFs de altcoins se tornam parte do conjunto de ferramentas financeiras de Wall Street. Bitcoin e Ethereum Ainda Lideram o Panorama de ETFs Por enquanto, Bitcoin e Ethereum continuam a ser as âncoras do mercado de ETFs. Os ETFs de Bitcoin, lançados com forte procura, estabeleceram o padrão para a integração das criptomoedas nas finanças convencionais. Os ETFs de Ethereum, no entanto, tiveram dificuldades no lançamento em meados de 2024. Os fracos influxos refletiram a hesitação dos consultores que ainda se estão a adaptar aos fundos de Bitcoin. Além disso, a falta de recursos de staking deixou os ETFs de Ethereum incompletos. Muitos esperam uma procura mais forte quando o staking se tornar parte da estrutura, destacando tanto oportunidades quanto desafios para o papel do Ethereum. O Próximo Passo da SEC: ETFs de Altcoins no Horizonte De acordo com analistas da Bloomberg, várias criptomoedas já cumprem os critérios de listagem. Isso inclui Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) e Polkadot (DOT). Tokens populares como Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP da Ripple, Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) também são fortes candidatos, dada a sua liquidez e mercados de derivativos estabelecidos. Esta mudança poderia redefinir o mercado de ETFs, introduzindo maior diversidade para além da dominância do Bitcoin e Ethereum. Quais Altcoins Poderiam Liderar a Onda de ETFs? A primeira onda de ETFs de altcoins provavelmente concentrar-se-á em tokens de alta liquidez como $Solana, $Cardano e $XRP, já que estes ativos já desfrutam de forte procura dos investidores. Com o tempo, produtos de ETF mais diversificados podem surgir, combinando um conjunto de altcoins como $LINK, $AVAX e $DOT. Embora nem todos os tokens atraiam o mesmo interesse, a própria aprovação de ETFs de altcoins representaria um ponto de viragem — confirmando que os ativos digitais são agora um...
Bitcoin Cash Node
BCH$540.3+4.70%
Union
U$0.007338+3.48%
Solana
SOL$192.18+5.27%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:21
Compartilhar
Uma Inspiração para Compradores Hiper de Bitcoin

Uma Inspiração para Compradores Hiper de Bitcoin

O post Uma Inspiração para Compradores Hiper de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Jornada Bilionária de Saylor com Bitcoin: Uma Inspiração para Compradores Hiper de Bitcoin Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan são divididas entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipe com seu humor beirando o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele se tornou um verdadeiro ativo para a equipe. Enquanto sua posição como escritor sênior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controle do seu próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizando, Bitcoin e altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi sua carreira de 5 anos como gerente de redação na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipe de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:05
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.