2025-10-13 Monday

Peter Schiff critica a previsão de Bitcoin (BTC) a $200K do permabull Tom Lee

Peter Schiff critica a previsão de Bitcoin (BTC) a $200K do permabull Tom Lee

O post Peter Schiff Critica a Previsão de $200K para o Bitcoin (BTC) do Permabull Tom Lee apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Afundando abaixo de $100.000? Ciclo de quatro anos decepcionante? O cofundador da Echelon Wealth Partners, Peter Schiff, criticou Tom Lee da Fundstrat, um dos permabulls mais famosos de Wall Street, por sua previsão excessivamente otimista do preço do Bitcoin (BTC). Lee, que previu que o preço da principal criptomoeda poderia potencialmente atingir o nível de $200.000, culpou o desempenho recente abaixo do esperado da principal criptomoeda à relutância do Federal Reserve em cortar as taxas de juros. No entanto, Schiff observou que o ouro conseguiu aumentar 10% nos últimos dois meses, atingindo recentemente mais uma máxima histórica de $3.620. Como relatado pelo U.Today, o famoso comentarista financeiro afirmou anteriormente que aqueles que escolheram o Bitcoin acabaram apostando no cavalo errado depois que o preço do ouro atingiu um novo pico devido às crescentes perspectivas do Fed cortar taxas sem controlar totalmente a inflação. Afundando abaixo de $100.000? Schiff agora argumenta que é mais provável que o Bitcoin afunde abaixo de $100.000 do que suba acima de $200.000, alertando que o desempenho inferior do Bitcoin em relação ao ouro é na verdade um mau presságio para a principal criptomoeda. Você Também Pode Gostar "Os mercados olham para o futuro. É por isso que o ouro subiu 10% antecipando os próximos cortes nas taxas. O fracasso do Bitcoin em subir junto com o ouro baseado nas mesmas perspectivas deveria causar preocupação", disse Schiff. Os apostadores do Polymarket também estão baixistas na aposta de Lee. No momento da publicação, há apenas 8% de chance do Bitcoin atingir $200.000 este ano. Notavelmente, o Bitcoin atualmente tem a mesma probabilidade de cair abaixo do nível de $70.000 até o final de 2025. Ciclo de quatro anos decepcionante? Schiff afirmou recentemente que os retornos de quatro anos do Bitcoin parecerão decepcionantes quando "mais ar" sair da bolha do Bitcoin. Ele observou que a criptomoeda está na verdade 16% abaixo em relação ao ouro nos últimos quatro anos, apesar de registrar retornos relativamente impressionantes contra o dólar americano. Há...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:38
O problema dos 100 mil dólares do Bitcoin – Compras corporativas diminuem enquanto a 'ansiedade dos investidores' aumenta

O problema dos 100 mil dólares do Bitcoin – Compras corporativas diminuem enquanto a 'ansiedade dos investidores' aumenta

O post "O problema dos $100K do Bitcoin – Compras corporativas caem enquanto 'ansiedade dos investidores' aumenta" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Os prémios DAT continuaram a comprimir-se à medida que as compras de BTC da MicroStrategy desaceleraram. Enquanto isso, a NYDIG alertou que a redução dos prémios, impulsionada por receios de desbloqueio de fornecimento, prejudica a sua utilidade como indicadores de ciclo de mercado. Empresas de capital aberto que detêm quantidades significativas de criptomoedas como Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] e Solana [SOL], também conhecidas como setor de Tesouraria de Ativos Digitais (DAT), estão enfrentando pressão crescente apesar da alta do Bitcoin para novos máximos em agosto. Dados no momento da publicação, do IntoTheBlock, revelaram que tesourarias com grande quantidade de Bitcoin estão vendo declínios mais acentuados na capitalização de mercado acumulada em comparação com suas contrapartes de ETH e SOL. Fonte: IntoTheBlock Prémios das empresas DAT em declínio De acordo com o New York Digital Investment Group (NYDIG), a situação está se tornando cada vez mais crítica à medida que os prémios dos DATs continuam a diminuir. Para contextualizar, esses prémios são essencialmente a diferença entre o preço das ações e o valor líquido dos ativos (NAV). Greg Cipolaro, Diretor Global de Pesquisa da NYDIG, observou que empresas conhecidas por estratégias agressivas de acumulação de Bitcoin, incluindo MicroStrategy (MSTR) e a Metaplanet do Japão, têm experimentado forte compressão de prémios. Fonte: NYDIG Esta tendência permaneceu evidente mesmo quando o Bitcoin subiu para uma nova máxima histórica em meados de agosto. Certamente, destacou um paradoxo: quanto mais os DATs se expandem, mais suas avaliações lutam para acompanhar os ativos subjacentes que detêm. Cipolaro acrescentou, "As forças por trás dessa compressão parecem ser variadas: ansiedade dos investidores sobre os próximos desbloqueios de fornecimento, mudança nos objetivos corporativos das equipes de gestão de DAT, aumentos tangíveis na emissão de ações, realização de lucros pelos investidores e diferenciação limitada entre estratégias de tesouraria." Além disso, ele enfatizou que os prémios DAT como indicadores de ciclo permanecem inconclusivos dado o exemplo limitado. MicroStrategy ainda cavalga a onda Em 2021, o prémio da MicroStrategy (MSTR) em relação ao NAV atingiu o pico dois meses antes do Bitcoin atingir $64.000, enquanto no ciclo atual, atingiu o máximo em novembro de 2024. Isso alimentou especulações de uma repetição, embora com apenas um ciclo passado, o sinal...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:20
Investimento inigualável de Serena Williams eleva valor da liga para $340M

Investimento inigualável de Serena Williams eleva valor da liga para $340M

O post Investimento Unrivaled de Serena Williams eleva valor da liga para $340M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Serena Williams apresenta Maria Sharapova durante o fim de semana da Celebração de Indução de 2025 no International Tennis Hall of Fame em Newport, Rhode Island, em 23 de agosto de 2025. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images A liga feminina de basquetebol 3 contra 3 Unrivaled está agora avaliada em $340 milhões após uma nova ronda de financiamento que incluiu a lenda do ténis Serena Williams, anunciou a liga na segunda-feira. A Serena Ventures de Williams fez parte de uma ronda de Financiamento Série A liderada pela Bessemer Venture Partners e que também incluiu a Warner Bros. Discovery e a Trybe Ventures de Alex Morgan. A Unrivaled não divulgou o tamanho das contribuições individuais. A mais recente injeção de capital da Unrivaled significa um aumento dramático na sua avaliação em relação a apenas um ano atrás, quando a liga estava avaliada em $95 milhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com a liga que falou sob condição de anonimato sobre assuntos internos. O investimento surge num momento em que os desportos femininos têm disparado tanto em popularidade como em avaliações nos últimos anos. "Adicionar possivelmente a atleta feminina mais icónica a praticar desporto, penso que exemplifica quem é a Unrivaled, não apenas com as nossas jogadoras em campo, mas o número de investidores na nossa tabela de capitalização que foram ícones nas suas próprias áreas", disse Alex Bazzell, cofundador e presidente da Unrivaled. Angel Reese, #5 de Rose, sobe para um arremesso contra Napheesa Collier, #24 das Lunar Owls, durante a segunda metade na Wayfair Arena em Medley, Flórida, em 21 de fevereiro de 2025. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Outros investidores da Unrivaled incluem nomes de alto perfil como a lenda do ténis Billie Jean King, a superestrela da NBA Stephen Curry, a campeã de ténis Coco Gauff e o nadador olímpico Michael Phelps. A Bessemer investiu anteriormente no site de revenda de bilhetes StubHub, bem como nos serviços de streaming BallerTV e Twitch. A sociedade de capital de risco vê a Unrivaled como uma...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:07
Detentores de Bitcoin a longo prazo descarregam 241.000 BTC enquanto os bears visam $95K

Detentores de Bitcoin a longo prazo descarregam 241.000 BTC enquanto os bears visam $95K

O post Bitcoin Long-Term Holders Offload 241,000 BTC as Bears Eye $95K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: Detentores de Bitcoin de longo prazo venderam 241.000 BTC nos últimos 30 dias. O bear flag do preço do BTC aponta para $95.500. Os detentores de Bitcoin (BTC) de longo prazo venderam mais de 241.000 BTC no último mês. A venda contínua pode enviar o preço para $95.000 ou menos, segundo analistas. Detentores de Bitcoin de longo prazo vendem $26 mil milhões em BTC Os detentores de Bitcoin de longo prazo (LTHs) — entidades que mantêm moedas por pelo menos seis meses — começaram a descarregar moedas quando o preço do BTC atingiu novos recordes históricos acima de $124.500 em agosto. Relacionado: Bitcoin atinge $111,3K enquanto previsão diz que queda de 10% é o "pior cenário possível" Analisando a mudança no fornecimento de LTH, o analista da CryptoQuant Maartunn disse que, em uma base contínua de 30 dias, o fornecimento diminuiu em 241.000 BTC líquidos, no valor de aproximadamente $26,8 mil milhões aos preços atuais de mercado na segunda-feira. Ele acrescentou: "Essa é uma das maiores quedas desde o início de 2025." Mudança de fornecimento STH/LTH de 30 dias do Bitcoin. Fonte: CryptoQuant Isso pode continuar a pressionar o preço do Bitcoin nas próximas semanas, particularmente quando combinado com as whales (baleias), que descarregaram mais de 115.000 BTC durante o mesmo período. Enquanto isso, apesar das participações totais das Empresas do Tesouro de Bitcoin atingirem um recorde de 1 milhão de BTC, o crescimento desacelerou drasticamente no último mês. As compras mensais da Strategy caíram de mais de 134.000 BTC em novembro de 2024 para apenas 3.700 BTC em agosto de 2025, de acordo com dados da CryptoQuant. Outras Empresas do Tesouro compraram 14.800 BTC em agosto, em comparação com sua compra recorde de 66.000 Bitcoin em junho de 2025. "As compras de agosto também ficaram abaixo das médias mensais de 2025, 26 mil BTC para a Strategy e 24 mil BTC para outras empresas", disse a empresa de análise on-chain em seu mais recente Relatório Semanal de Cripto, acrescentando: "Transações menores e cautelosas mostram que a demanda institucional está enfraquecendo." Compra mensal de BTC das empresas do tesouro do Bitcoin. Fonte: CryptoQuant O fundador da Capriole Investments, Charles Edwards, também aponta que...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:53
As ações globais estão a disparar juntamente com o ouro e o cobre em meio ao caos político

As ações globais estão a disparar juntamente com o ouro e o cobre em meio ao caos político

O post Ações globais estão a subir juntamente com o ouro e o cobre em meio ao caos político apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações em todo o mundo estão a subir na segunda-feira enquanto os traders reagem a uma acumulação de problemas políticos globais e nervosismo com a inflação. Os futuros ligados ao Dow Jones Industrial Average aumentaram 69 pontos, ou 0,2%. O S&P 500 subiu 0,2%, enquanto o Nasdaq-100 avançou 0,4%, com todas as atenções voltadas para os próximos dados de inflação programados para divulgação na quarta e quinta-feira. Mais cedo hoje, os dados comerciais da China foram divulgados, e mostraram que as exportações em agosto aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior em termos de dólares, o que está muito abaixo da previsão de 5,0% feita por economistas pesquisados pela Reuters. As importações também ficaram abaixo das expectativas devido à crise imobiliária em curso e às preocupações com o aumento do desemprego, ambos os quais estão a prejudicar a procura dos consumidores. O mercado da Ásia vê um aumento dramático Na região Ásia-Pacífico, a maioria dos mercados encerrou em alta apesar da crescente instabilidade. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba renunciou no fim de semana após pressão sustentada após o fraco desempenho do seu partido nas eleições nacionais do ano passado. Os investidores reagiram positivamente. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,45% para fechar em 43.643,81, e o Topix adicionou 1,06%, atingindo um recorde de 3.138,2. Enquanto isso, o iene enfraqueceu 0,64% para 148,33 por dólar, enquanto os títulos japoneses foram vendidos novamente. O rendimento do título do governo de 30 anos aumentou mais de 4 pontos base para 3,272%, enquanto o rendimento do título de 20 anos subiu mais de 3 pontos base para 2,676%. Ambos subiram significativamente ao longo do ano. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,45% para 3.219,59, e o Kosdaq ganhou 0,89% para 818,6. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%, enquanto o CSI 300 da China avançou 0,16% para 4.467,57. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,24%, fechando em 8.849,6. Em contraste, os mercados indianos registaram ganhos, com o Nifty 50 avançando 0,44% e o Sensex adicionando 0,34%. A OPEP+ aumenta a produção enquanto os metais estendem ganhos, juntamente com as ações europeias Os preços do petróleo subiram ligeiramente...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:22
$1.000 nestes 4 tokens fará de investidores comuns milionários

$1.000 nestes 4 tokens fará de investidores comuns milionários

O post $1.000 nestes 4 Tokens Transformará Investidores Comuns em Milionários apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PUBLICAÇÃO PATROCINADA* As meme coins dispararam massivamente ao longo dos anos, com tokens como Dogecoin e Shiba Inu proporcionando retornos superiores a 10.000% para os primeiros investidores. À medida que o mercado cripto aquece em 2025, estes 4 tokens estão posicionados como as principais meme coins para adicionar ao seu portfólio, já que $1.000 neles poderia transformar investidores comuns em milionários. Little Pepe (LILPEPE): A Principal Meme Coin para Criar Milionários Little Pepe (LILPEPE) está liderando o grupo das principais meme coins para adicionar ao seu portfólio em 2025. A sua pré-venda atraiu atenção massiva, com 26,5% do seu fornecimento total de 100 mil milhões alocados. A décima primeira fase da pré-venda esgotou rapidamente, e a décima segunda fase, com preço de $0,0021 por token, já arrecadou mais de $1,55 milhões em pouco mais de uma semana. Este incrível momentum mostra a rapidez com que os investidores estão a garantir a sua participação antes do lançamento. LILPEPE não é apenas sobre hype. O projeto está a preparar-se para listagens em duas das principais exchanges no lançamento e tem como objetivo entrar na maior exchange do mercado. O que torna o Little Pepe único é o seu ecossistema. $LILPEPE é o token de utilidade nativo que alimenta uma blockchain Layer 2 de próxima geração que combina cultura de memes com tecnologia extremamente rápida. Com taxas ultra-baixas, segurança em alta velocidade e finalidade mais rápida que um tweet viral, a infraestrutura do LILPEPE destaca-se de outros projetos de memes que carecem de utilidade real. Adicionando credibilidade, LILPEPE foi completamente auditado pela CertiK com uma impressionante pontuação de segurança de 95,49%, provando que a confiança e segurança dos investidores estão no centro do projeto. Com forte apoio de especialistas anónimos que ajudaram com sucesso algumas das principais meme coins da história, LILPEPE está posicionado para entregar o tipo de retornos que os primeiros detentores de Dogecoin e Shiba Inu experimentaram. É por isso que muitos investidores comuns o veem como o...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:21
Eric Trump reforça função na Tesouraria de Bitcoin no Japão

Eric Trump reforça função na Tesouraria de Bitcoin no Japão

A publicação "Eric Trump Reforça Função na Tesouraria de Bitcoin no Japão" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A especulação sobre a atividade empresarial de Eric Trump na Ásia fez as ações de uma empresa japonesa dispararem antes de caírem, mas o filho do presidente dos EUA agora esclareceu a situação. Uma foto de Trump ao lado do presidente da ABC, uma empresa listada em Tóquio anteriormente conhecida como GFA, circulou rapidamente entre investidores. A imagem alimentou rumores de que Trump estava trabalhando com a empresa, desencadeando uma corrida de compras estrangeiras. O preço das ações da ABC disparou, apenas para cair quase 18% quando Trump negou publicamente qualquer envolvimento. Declaração de Trump Publicando no X, Trump disse que a fotografia foi tirada casualmente em uma conferência e não era evidência de qualquer parceria. "Não sei quem é esta pessoa, nem tenho qualquer envolvimento nesta empresa", escreveu, acrescentando que sua única relação comercial na região é com a Metaplanet, focada em Bitcoin. Compromisso com a Metaplanet Trump foi recentemente nomeado conselheiro estratégico da Metaplanet, que tem sido comparada à MicroStrategy por sua estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin. Ele participou da reunião de acionistas da empresa na semana passada, reforçando sua associação com a firma. A Metaplanet, por sua vez, continua a aumentar suas reservas de cripto. Na segunda-feira, adicionou 136 BTC ao seu balanço a um custo médio de $111.783, elevando as participações totais para 20.136 BTC — avaliados em mais de $2 mil milhões. O esclarecimento de Trump destaca tanto a sensibilidade do mercado a nomes de alto perfil quanto sua intenção de permanecer alinhado exclusivamente com a Metaplanet na Ásia. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech,...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:13
NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Solana (SOL) anuncia nova aquisição de 1,6 mil milhões de dólares! Aqui estão os detalhes...

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Solana (SOL) anuncia nova aquisição de 1,6 mil milhões de dólares! Aqui estão os detalhes...

O post NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Solana (SOL) Anuncia Nova Aquisição de $1,6 Mil Milhões! Aqui Estão os Detalhes... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Após Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), a estratégia de tesouraria continua a aumentar para altcoins. Neste momento, a última notícia chegou para Solana (SOL). De acordo com isso, uma empresa chamada Forward Industries anunciou que irá criar uma tesouraria Solana de $1,65 mil milhões liderada pela Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital. Assim, a empresa anunciou que recebeu um investimento de $1,65 mil milhões, incluindo dinheiro e stablecoins, numa ronda de financiamento especial para aquisições. Galaxy, Jump Crypto e Multicoin fornecerão tanto capital quanto suporte estratégico para ajudar a Forward Industries a estruturar e executar sua estratégia de tesouraria Solana e tornar-se o principal participante institucional público no ecossistema Solana. Michael Pruitt, CEO da Forward Industries, disse: "Solana emergiu como um dos ecossistemas blockchain mais inovadores e amplamente adotados do mundo. Nossa estratégia para estabelecer um programa ativo de tesouraria Solana sublinha nossa crença no potencial de longo prazo do SOL e nosso compromisso em criar valor para os acionistas ao participar diretamente em seu crescimento. Trabalhar com empresas como Galaxy, Jump Crypto e Multicoin, que têm profunda experiência e um histórico comprovado de investimento e desenvolvimento do ecossistema Solana, nos fornece uma base sólida para executar esta estratégia e posicionar a Empresa como um jogador-chave no espaço de ativos digitais." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:05
Após 18 Anos, o Filme de Futebol 'The Senior' Finalmente Chega aos Cinemas

Após 18 Anos, o Filme de Futebol 'The Senior' Finalmente Chega aos Cinemas

O post Após 18 Anos, o Filme de Futebol 'The Senior' Finalmente Chega aos Cinemas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O linebacker da Sul Ross State, Mike Flynt, senta-se nas arquibancadas antes de um jogo de futebol universitário contra Texas Lutheran, sábado, 13 de outubro de 2007, em Alpine, Texas. Flynt, 59, está jogando como linebacker, 37 anos depois da última vez que jogou pelos Lobos. (Foto AP/Matt Slocum) Copyright 2007 AP. Todos os direitos reservados. Durante o verão de 2007, o produtor de Hollywood Mark Ciardi estava sentado em seu escritório quando encontrou um artigo no Los Angeles Times sobre Mike Flynt, um homem de 59 anos que recentemente havia entrado para o time de futebol da Universidade Estadual Sul Ross no oeste do Texas. Flynt foi capitão e linebacker titular na Sul Ross, mas foi expulso da escola antes de sua temporada sênior em 1971 por seu envolvimento em uma briga. Ele sempre lamentou a forma como sua carreira terminou, então decidiu voltar à escola décadas depois, após participar de uma reunião onde ex-companheiros de equipe lhe disseram que deveria dar outra chance ao futebol. Ciardi, um ex-arremessador profissional de beisebol, havia produzido alguns grandes filmes esportivos e pensou que a história de Flynt seria um filme ideal. Assim, ele entrou em contato com Flynt e viajou para Sul Ross, que fica em Alpine, Texas, cerca de 375 milhas a oeste de San Antonio e 90 milhas da fronteira com o México. Naquele fim de semana, após conhecer Flynt e seus treinadores, companheiros de equipe e esposa, Ciardi chegou a um acordo com Flynt para buscar um filme sobre sua vida. Agora, quase 18 anos depois, a história de Flynt finalmente chega às telonas. Em 19 de setembro, o filme "The Senior" será lançado nos cinemas de todo o país. "Mike deu uma olhada no negócio cinematográfico", disse Ciardi, rindo. "Algumas coisas demoram para se concretizar." Ele acrescentou: "O tempo nem sempre importa. Essas histórias se tornam atemporais, seja em 2007 ou nos dias atuais. Essas histórias ressoam." Após...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:55
Previsão do Bitcoin hoje enquanto Bitcoin Treasuries compram na baixa, Saylor entra no Bloomberg 500, e mais...

Previsão do Bitcoin hoje enquanto Bitcoin Treasuries compram na baixa, Saylor entra no Bloomberg 500, e mais...

A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Bitcoin Treasuries Compram na Baixa, Saylor Junta-se ao Bloomberg 500, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações Hyper ao Vivo do Bitcoin Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto Bitcoin Treasuries Compram na Baixa, Saylor Junta-se ao Bloomberg 500, e Mais... Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com bacharelado em Jornalismo, Média e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, o seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionado pelo seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para publicações líderes de cripto e NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately - o que a elevou a um papel sénior no jornalismo cripto. Seja a elaborar notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela esforça-se para envolver os seus leitores com as informações e insights mais recentes. Os seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte da sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais o seu dinâmico histórico jornalístico, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada num universo cripto, ela provavelmente está a fazer turismo entre ilhas (sendo Galápagos e Hainan os seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, a sua banda favorita de todos os tempos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:47
