As ações globais estão a disparar juntamente com o ouro e o cobre em meio ao caos político

O post Ações globais estão a subir juntamente com o ouro e o cobre em meio ao caos político apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações em todo o mundo estão a subir na segunda-feira enquanto os traders reagem a uma acumulação de problemas políticos globais e nervosismo com a inflação. Os futuros ligados ao Dow Jones Industrial Average aumentaram 69 pontos, ou 0,2%. O S&P 500 subiu 0,2%, enquanto o Nasdaq-100 avançou 0,4%, com todas as atenções voltadas para os próximos dados de inflação programados para divulgação na quarta e quinta-feira. Mais cedo hoje, os dados comerciais da China foram divulgados, e mostraram que as exportações em agosto aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior em termos de dólares, o que está muito abaixo da previsão de 5,0% feita por economistas pesquisados pela Reuters. As importações também ficaram abaixo das expectativas devido à crise imobiliária em curso e às preocupações com o aumento do desemprego, ambos os quais estão a prejudicar a procura dos consumidores. O mercado da Ásia vê um aumento dramático Na região Ásia-Pacífico, a maioria dos mercados encerrou em alta apesar da crescente instabilidade. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba renunciou no fim de semana após pressão sustentada após o fraco desempenho do seu partido nas eleições nacionais do ano passado. Os investidores reagiram positivamente. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,45% para fechar em 43.643,81, e o Topix adicionou 1,06%, atingindo um recorde de 3.138,2. Enquanto isso, o iene enfraqueceu 0,64% para 148,33 por dólar, enquanto os títulos japoneses foram vendidos novamente. O rendimento do título do governo de 30 anos aumentou mais de 4 pontos base para 3,272%, enquanto o rendimento do título de 20 anos subiu mais de 3 pontos base para 2,676%. Ambos subiram significativamente ao longo do ano. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,45% para 3.219,59, e o Kosdaq ganhou 0,89% para 818,6. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%, enquanto o CSI 300 da China avançou 0,16% para 4.467,57. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,24%, fechando em 8.849,6. Em contraste, os mercados indianos registaram ganhos, com o Nifty 50 avançando 0,44% e o Sensex adicionando 0,34%. A OPEP+ aumenta a produção enquanto os metais estendem ganhos, juntamente com as ações europeias Os preços do petróleo subiram ligeiramente...