2025-10-13 Monday

100 000 $ na mira, traders em alerta

100 000 $ na mira, traders em alerta

Bitcoin: 100 000 $ na mira, os traders em alerta
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 21:41
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 21:10
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 21:01
Strategy adiciona mais Bitcoin em meio ao desprezo do S&P 500; ações da MSTR caem

Strategy adiciona mais Bitcoin em meio ao desprezo do S&P 500; ações da MSTR caem

A Strategy, anteriormente MicroStrategy, anunciou outra compra semanal de Bitcoin apesar de não conseguir entrar no S&P 500 na semana passada. Isso ocorre enquanto o preço do Bitcoin se recupera, ultrapassando $112.000 hoje, embora as ações MSTR ainda estejam em baixa na negociação pré-mercado. Strategy Adquire 1.955 BTC Por $217 Milhões Em um comunicado à imprensa, a empresa anunciou que adquiriu 1.955 BTC por $217,4 milhões na semana passada a um preço médio de entrada de $111.196 por Bitcoin. Também alcançou um rendimento de BTC de 25,8% no acumulado do ano (YTD) e agora detém 638.460 BTC, que adquiriu por $41,17 mil milhões a um preço médio de $73.880 por Bitcoin. O registro na SEC mostra que a Strategy novamente vendeu principalmente ações MSTR para financiar esta compra. A empresa arrecadou $200,5 milhões com a venda de 591.606 ações MSTR e mais $11,6 milhões e $5,2 milhões com a venda de ações STRF e STRK. Notavelmente, esta última compra ocorre em meio ao fracasso da empresa em entrar no S&P 500 na semana passada. Ela havia atendido a todos os critérios para uma possível inclusão no índice de ações. No entanto, o Comitê escolheu Robinhood, AppLovin e Emcor em vez da empresa de Michael Saylor. Enquanto isso, Saylor havia insinuado sobre a compra ontem em sua publicação convencional no X. Ele compartilhou uma imagem do rastreador de portfólio de Bitcoin da Strategy, com a legenda "Precisa de Mais Laranja", o que indicava uma nova compra. Isso marca a sexta compra semanal consecutiva de Bitcoin da empresa. Na semana passada, anunciou uma compra de 4.048 BTC por $444 milhões. Vale ressaltar que a Strategy agora detém mais de 3% do fornecimento total de BTC com estas últimas compras. Ações MSTR Caem Mais de 2% As ações da Strategy estão em queda de mais de 2% na negociação pré-mercado em meio ao anúncio desta última compra de Bitcoin.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 20:53
Michael Saylor anuncia a crescente fortuna em BTC da Strategy — agora 638 mil coins

Michael Saylor anuncia a crescente fortuna em BTC da Strategy — agora 638 mil coins

Na segunda-feira, 8 de set. de 2025, a empresa de tesouraria de bitcoin adicionou mais 1.955 BTC, elevando suas participações totais para 638.460 BTC. Depois de provocar no domingo com o gráfico do Strategy Tracker que "Precisa de Mais Laranja", o executivo da empresa, Michael Saylor, revelou a compra mais recente na manhã de segunda-feira. "A Strategy adquiriu 1.955 BTC por ~$217,4 milhões a ~$111.196
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 20:50
Eightco Holdings garante 250 milhões de dólares para futuros crescimentos

Eightco Holdings garante 250 milhões de dólares para futuros crescimentos

Investimento Revolucionário em WLD: Eightco Holdings Garante $250M Para Crescimento Futuro
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 20:48
A estratégia de Michael Saylor continua a acumulação de Bitcoin com a mais recente compra de $217M

A estratégia de Michael Saylor continua a acumulação de Bitcoin com a mais recente compra de $217M

A Bitcoin Strategy adicionou mais 1.955 Bitcoin à sua tesouraria, de acordo com uma publicação do presidente executivo Michael Saylor. A aquisição, concluída a um preço médio de aproximadamente $111.196 por moeda, custou à empresa $217,4 milhões. Com esta compra, as participações totais de Bitcoin da MicroStrategy agora somam 638.460 BTC, adquiridos a um custo agregado de cerca de $47,17 mil milhões, com média de $73.880 por moeda. A empresa também relatou um rendimento de 25,8% no ano até à data na sua estratégia de Bitcoin para 2025. Saylor enfatizou o compromisso contínuo da empresa com o Bitcoin como seu principal ativo de reserva, observando que a estratégia não apenas preservou valor, mas também proporcionou retornos substanciais num ambiente macroeconómico volátil. O momento da nova compra ocorre enquanto o Bitcoin mantém níveis acima de $110.000, reforçando a posição da MicroStrategy como a maior detentora corporativa de Bitcoin negociada publicamente. Esta acumulação agressiva solidifica ainda mais a reputação da empresa como pioneira na adoção corporativa de Bitcoin. O mercado agora estará a observar atentamente para ver como os investidores institucionais e empresas concorrentes respondem à confiança sustentada da MicroStrategy em ativos digitais, especialmente enquanto o Bitcoin continua a demonstrar resiliência contra a incerteza económica global.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 20:34
Strategy acumula 1.955 Bitcoin por 217 milhões de dólares na oitava semana de compras ininterruptas

Strategy acumula 1.955 Bitcoin por 217 milhões de dólares na oitava semana de compras ininterruptas

Principais conclusões: o proxy de Bitcoin Strategy comprou 1.955 Bitcoin por 217 milhões de dólares na sua oitava semana consecutiva de aquisições. As holdings totais de Bitcoin da empresa atingiram 638.460 BTC, com um rendimento anual de aproximadamente 26%. A Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, comprou 1.955 Bitcoin entre 2 e 7 de setembro por aproximadamente 217 milhões de dólares, marcando a sua oitava semana consecutiva de compras de ativos cripto, informou a empresa hoje. O maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo pagou uma média de 111.196 dólares por moeda durante este último período de acumulação, de acordo com um documento da SEC. As holdings totais de Bitcoin da Strategy agora são de 638.460 BTC, adquiridos por 47 mil milhões de dólares a um preço médio de 73.880 dólares por moeda. A empresa gerou um Rendimento de BTC de aproximadamente 26% no acumulado do ano. As recentes compras de Bitcoin foram financiadas através dos programas de capital no mercado da Strategy, incluindo emissões de ações preferenciais Série A e ações ordinárias Classe A. A empresa arrecadou mais de 217 milhões de dólares através destas ofertas durante o mesmo período, direcionando os fundos para aquisições de Bitcoin.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 20:33
iExec lança a sua estrutura de privacidade na Arbitrum

iExec lança a sua estrutura de privacidade na Arbitrum

A iExec, uma camada de confiança para redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN) e inteligência artificial (IA), lançou sua estrutura de privacidade no Arbitrum (ARB), conforme descrito nos relatórios mais recentes compartilhados com a Finbold na segunda-feira, 8 de setembro. Com o lançamento, a iExec tornou-se a primeira e única plataforma de privacidade a fornecer tecnologia de Ambiente de Execução Confiável (TEE) para a rede de 3,15 mil milhões de dólares do Arbitrum. A integração oferece aos desenvolvedores um novo conjunto de ferramentas para construir aplicações que protegem dados sensíveis e entregam soluções inovadoras em IA, finanças descentralizadas (DeFi) e jogos, tudo sem a necessidade de gerir infraestruturas complexas. "O lançamento no Arbitrum coloca um poderoso conjunto de ferramentas de desenvolvimento diretamente nas mãos dos construtores em um dos maiores ecossistemas DeFi, removendo o atrito do TEE e permitindo novas classes de aplicações. Estamos ansiosos para ver o que será construído", escreveu Chase Allred, Gerente de Parcerias da Offchain Labs. Estratégia multi-chain da iExec Esta implementação marca o primeiro passo na estratégia multi-chain mais ampla da iExec, com um lançamento em várias redes de Máquina Virtual Ethereum (ETH) (EVM) planejado para o futuro próximo. No entanto, projetos como Ototamto, DexPal e 1xBuild já estão utilizando a stack de privacidade da iExec para melhorar a segurança e proteção de dados. A iniciativa também atraiu apoio de parceiros, incluindo Aethir e a empresa de segurança Halborn. Mais notável, porém, é a colaboração da iExec com a AR.IO, que já produziu o Web3Telegram, uma plataforma de mensagens construída para privacidade. Todos os processos habilitados para privacidade são alimentados pelo token nativo da iExec, RLC, que sustenta transações confidenciais, conjuntos de dados protegidos e computações seguras no Arbitrum. De facto, com as preocupações de privacidade tornando-se cada vez mais comuns na Web3, a privacidade alimentada por TEE no...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 20:19
O registo histórico da Grayscale desbloqueia novos horizontes de investimento

O registo histórico da Grayscale desbloqueia novos horizontes de investimento

ETF Spot Chainlink: O Registo Histórico da Grayscale Desvenda Novos Horizontes de Investimento
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:45
