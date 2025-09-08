A estratégia de Michael Saylor continua a acumulação de Bitcoin com a mais recente compra de $217M

A publicação "A Estratégia de Michael Saylor Continua a Acumulação de Bitcoin Com a Mais Recente Compra de $217M" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bitcoin Strategy adicionou mais 1.955 Bitcoin à sua tesouraria, de acordo com uma publicação do presidente executivo Michael Saylor. A aquisição, concluída a um preço médio de aproximadamente $111.196 por moeda, custou à empresa $217,4 milhões. Com esta compra, as participações totais de Bitcoin da MicroStrategy agora somam 638.460 BTC, adquiridos a um custo agregado de cerca de $47,17 mil milhões, com média de $73.880 por moeda. A empresa também relatou um rendimento de 25,8% no ano até à data na sua estratégia de Bitcoin para 2025. Saylor enfatizou o compromisso contínuo da empresa com o Bitcoin como seu principal ativo de reserva, observando que a estratégia não apenas preservou valor, mas também proporcionou retornos substanciais num ambiente macroeconómico volátil. O momento da nova compra ocorre enquanto o Bitcoin mantém níveis acima de $110.000, reforçando a posição da MicroStrategy como a maior detentora corporativa de Bitcoin negociada publicamente. Esta acumulação agressiva solidifica ainda mais a reputação da empresa como pioneira na adoção corporativa de Bitcoin. O mercado agora estará a observar atentamente para ver como os investidores institucionais e empresas concorrentes respondem à confiança sustentada da MicroStrategy em ativos digitais, especialmente enquanto o Bitcoin continua a demonstrar resiliência contra a incerteza económica global. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. O autor Alexander Zdravkov é uma pessoa que sempre procura a lógica por trás das coisas. Ele é fluente em alemão e tem mais de 3 anos de experiência no espaço cripto, onde identifica habilmente novas tendências no mundo das moedas digitais. Seja fornecendo análises aprofundadas ou relatórios diários sobre todos os tópicos, sua profunda compreensão e entusiasmo pelo que faz tornam-no um membro valioso da equipe.