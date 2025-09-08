2025-10-13 Monday

Analista da Bloomberg revela três altcoins com maior probabilidade de receber aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos! "Uma delas é XRP..."

Analista da Bloomberg revela três altcoins com maior probabilidade de receber aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos! "Uma delas é XRP..."

O post "Analista da Bloomberg Revela Três Altcoins Com Maior Probabilidade de Receber Aprovação da SEC! "Uma Delas É XRP..."" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. É quase certo que os ETFs de altcoins serão aprovados. Neste momento, a conversa sobre ETFs já não é sobre se serão aprovados, mas quando. Enquanto os analistas indicam que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está a preparar-se para conceder aprovação a várias altcoins, a última declaração veio do analista de ETF da Bloomberg, James Seyffart. De acordo com um analista da Bloomberg em entrevista à Milk Road, vários tokens parecem estar prestes a receber aprovação da SEC. Seyffart afirmou que entre estas altcoins, altcoins como Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) cumprem os critérios de listagem. Além disso, Seyffart disse que nomes bem estabelecidos como XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) têm altos volumes de negociação e estão na lista como fortes candidatos graças aos seus mercados de derivativos bem estabelecidos. No entanto, o analista da Bloomberg observou que XRP, ADA e SOL são os candidatos mais fortes. "Lançamentos de ETF Spot mais prováveis para XRP, Solana e Cardano." Falando sobre ETFs de Ethereum, Seyffart acrescentou que a procura poderá aumentar acentuadamente assim que o staking em ETFs for oficialmente permitido. Numa declaração recente, o analista disse que o mercado atual já está numa "temporada de altcoins" e que o ciclo atual não é como os ciclos passados. Seyffart também observou que os ETFs de altcoins estão a gerar um impulso ascendente significativo, mas não da mesma forma que o Bitcoin. Para esse fim, o analista advertiu que os ETFs de altcoins provavelmente não gerarão a mesma reação do mercado que o Bitcoin. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga já a nossa conta no Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:44
Analistas escolhem Tapzi como a criptomoeda líder para setembro

Analistas escolhem Tapzi como a criptomoeda líder para setembro

O post Analistas Escolhem Tapzi como a Criptomoeda Líder Para Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto O mercado de criptomoedas em 2025 continua a ser definido por flutuações acentuadas e tendências de rápida evolução. Enquanto Bitcoin e Blockchain Ethereum permanecem forças dominantes, os holofotes têm-se voltado cada vez mais para projetos de pré-venda emergentes que oferecem aos investidores a chance de capturar retornos exponenciais antes que os tokens cheguem ao mercado aberto. Eventos recentes, incluindo renovada clareza regulatória nos EUA e níveis recordes de adoção na região Ásia-Pacífico, apenas alimentaram o interesse de varejo e institucional em identificar a próxima oportunidade de alto crescimento. Dentro deste cenário, analistas na segunda semana de setembro estão apontando para pré-vendas como um dos pontos de entrada mais eficazes para aqueles que buscam alto ROI. Entre os principais concorrentes, Tapzi emergiu como a melhor criptomoeda para comprar agora. Posicionada como a primeira plataforma de jogos baseada em habilidades Web3 do mundo, a Tapzi está abordando fraquezas-chave no GameFi tradicional, substituindo modelos baseados em sorte por competição em tempo real de jogador contra jogador. Respaldado por auditorias de contrato inteligente e um fornecimento fixo de tokens de 5 bilhões, a tokenomics estruturada do projeto visa construir sustentabilidade a longo prazo. Seu preço atual de pré-venda de $0,0035, com um preço de listagem projetado de $0,01, reflete um aumento potencial de 186% desde a entrada; um sinal precoce de sua trajetória de crescimento. Para investidores que analisam o mercado em busca de oportunidades de alto potencial, Tapzi representa uma das pré-vendas mais observadas do ano. Tapzi (TAPZI) Tapzi está emergindo como uma das mais notáveis melhores criptomoedas para comprar esta semana, posicionando-se na interseção da Web3 e jogos competitivos. Construída na BNB Smart Chain, ela introduz uma estrutura de Jogador contra Jogador (PvP) baseada em habilidades que contrasta diretamente com os modelos propensos à especulação e inflação vistos em grande parte do GameFi. Em vez de recompensar jogadores através de emissões de tokens ou resultados baseados em chance, Tapzi enfatiza a competição em tempo real onde a habilidade determina os resultados. O projeto surge em um momento em que se espera que o mercado global de jogos ultrapasse...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:37
Strategy adquire mais 1.955 BTC enquanto tesouros menores permanecem ativos

Strategy adquire mais 1.955 BTC enquanto tesouros menores permanecem ativos

A publicação "Strategy adquire mais 1.955 BTC enquanto tesouros menores permanecem ativos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy anunciou outra compra de 1.955 BTC, após uma atualização de Michael Saylor. Os tesouros continuam a adquirir BTC do mercado, já que até empresas menores competem por mais moedas. A Strategy anunciou sua aquisição semanal habitual, desta vez adicionando 1.955 BTC ao seu saldo a um preço médio de $111.196. Durante a semana passada, a Strategy continuou com suas compras, mesmo com o BTC enfraquecendo abaixo de $110.000. Após o anúncio, o BTC manteve sua recuperação, sendo negociado a $112.004. As últimas compras da Strategy aconteceram durante uma semana de relativa fraqueza. Michael Saylor anunciou a última compra depois de sinalizar um "dia de ponto laranja" no final de domingo. Strategy adquiriu 1.955 BTC por ~$217,4 milhões a ~$111.196 por bitcoin e alcançou um Rendimento de BTC de 25,8% YTD 2025. Em 9/7/2025, nós hodl 638.460 $BTC adquiridos por ~$47,17 bilhões a ~$73.880 por bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 8 de setembro de 2025 A Metaplanet também comprou BTC nesta segunda-feira. A empresa japonesa também normalmente anuncia suas adições ao tesouro no início da nova semana. Strategy retornou às emissões de MSTR Para a última compra de BTC, a maior parte da liquidez veio da emissão de MSTR. Um pouco mais de $200M para compras de BTC vieram da última adição de MSTR. Esta é a segunda semana que a Strategy retornou à sua instalação MSTR ATM, após um período de dependência de ações preferenciais. A nova emissão aconteceu depois que a Strategy mudou as regras para valores mNAV, permitindo cunhar mais MSTR para compras ou outros custos relacionados ao seu modelo de aquisição de BTC. Durante o último período de compra, a Strategy também usou $5,2M da instalação STRK ATM, por enquanto reservando outras ações preferenciais para aquisições em andamento. O tesouro inteiro está agora em 638.460, o que ainda está abaixo do nível dos principais ETFs. Atualmente, a Strategy opera com uma relação mNAV de 1,55, que...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:34
Benson Boone continua a ser uma força na rádio pop

Benson Boone continua a ser uma força na rádio pop

O post Benson Boone Continua Uma Força Na Rádio Pop apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Mystical Magical" de Benson Boone sobe para o 7º lugar na tabela Pop Airplay da Billboard, mantendo-se no top 10 do Adult Pop Airplay e regressando à lista Adult Contemporary. PARIS, FRANÇA – 18 DE JULHO: Benson Boone atua no palco durante o 5º Festival Lollapalooza Paris em 18 de julho de 2025 em Paris, França. (Foto de Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage Benson Boone continua a promover intensamente o novo álbum American Heart, embora não tenha lançado novos singles do seu segundo álbum completo há algum tempo. A superestrela pop começou a promover o título no início de 2025 com "Sorry, I'm Here for Someone Else", e o segundo single "Mystical Magical" continua em ascensão e desfruta de uma grande semana na rádio pop nos Estados Unidos, mais de quatro meses após o seu lançamento inicial. "Mystical Magical" Sobe na Tabela Pop Airplay "Mystical Magical" aparece nas três tabelas de rádio pop da Billboard nesta semana. Sobe para um novo recorde histórico de Nº 7 no ranking Pop Airplay, a principal lista top 40 e a contagem de rádio pop mais competitiva da América. Benson Boone Mantém-se no Top 10 Ao mesmo tempo, "Mystical Magical" mantém-se firme dentro do top 10 na tabela Adult Pop Airplay. O single atingiu até agora o pico no Nº 10, e permanece nessa posição novamente, agora com 12 semanas de vida. "Mystical Magical" Regressa a Outra Tabela O mesmo single também regressa à tabela Adult Contemporary, onde está de volta ao Nº 29 — penúltimo lugar na lista de 30 posições. "Mystical Magical" passou apenas duas semanas na lista, e atingiu o pico no Nº 25, onde estreou. Benson Boone Reivindica Três Hits na Rádio Boone ocupa três espaços na tabela Adult Contemporary nesta semana. "Beautiful Things" mantém-se no Nº 2 após impressionantes 78 semanas...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:31
ChatGPT-5 escolhe 5 ações para manter até 2026

ChatGPT-5 escolhe 5 ações para manter até 2026

A publicação "ChatGPT-5 escolhe 5 ações para manter até 2026" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 28 de agosto, Andrew Slimmon, um gestor de portfólio sénior da Morgan Stanley, disse numa entrevista à CNBC que o futuro para as ações parece "muito brilhante". De facto, o mercado de ações dos EUA atingiu a sua avaliação mais cara de sempre neste verão, com o NASDAQ Composite a subir mais de 40% num período de cerca de quatro meses, impulsionado em grande parte por novas tecnologias como a inteligência artificial generativa (IA). Para ver quais setores provavelmente continuarão a apresentar bons resultados no próximo ano também, consultámos o ChatGPT da OpenAI sobre 5 ações para manter até 2026. 1. Microsoft (MSFT) Previsão de ações MSFT. Fonte: Finbold e ChatGPT A primeira escolha do ChatGPT foi a Microsoft (NASDAQ: MSFT). O chatbot reconheceu a posição da empresa na computação nuvem, destacando o Azure e as suas capacidades integradas de IA em toda a sua gama de produtos. Além do software empresarial, o ChatGPT observou parcerias comerciais e investimentos na OpenAI, que ajudaram a tornar a Microsoft líder na monetização da inteligência artificial entre usuários institucionais e de retalho. Além disso, o gigante tecnológico possui um forte balanço, receita recorrente de subscrição e um histórico de dividendos, que contribuem para o seu apelo como investimento de longo prazo. 2. Alphabet (GOOGL) Previsão de ações da Alphabet. Fonte: Finbold e ChatGPT A Alphabet (NASDAQ: GOOGL) foi a segunda escolha. A empresa tem um monopólio virtual em publicidade digital, pesquisa e serviços na nuvem e, assim como a Microsoft, investiu fortemente em IA. Os outros empreendimentos da empresa incluem Waymo (carros autónomos), DeepMind (saúde) e vários projetos de computação quântica. Com pesquisa impulsionada por IA e novos formatos de anúncios nas plataformas Google, YouTube e Android, o ChatGPT sugere que o negócio de publicidade da Alphabet poderia expandir significativamente, potencialmente rivalizando com a Microsoft. 3. Tesla (TSLA) Previsão de ações TSLA. Fonte: Finbold e ChatGPT A Tesla (NASDAQ: TSLA), o ganso de ouro de Elon Musk, continua a liderar em veículos elétricos (EV) com capacidade de produção em expansão e avanços na tecnologia de condução autónoma. Consequentemente, a fabricante de automóveis está bem posicionada...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:25
Elon Musk perde mais uma vez enquanto a participação de mercado da Tesla nos EUA cai mais do que em 8 anos

Elon Musk perde mais uma vez enquanto a participação de mercado da Tesla nos EUA cai mais do que em 8 anos

O post Elon Musk perde novamente enquanto a participação de mercado da Tesla nos EUA cai mais em 8 anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O controle da Tesla sobre o mercado americano de veículos elétricos acaba de sofrer seu maior golpe em quase uma década. Em agosto de 2025, a participação de mercado da empresa nos EUA caiu para 38%, ficando abaixo de 40% pela primeira vez desde 2017. Naquela época, a Tesla ainda estava aumentando a produção do Model 3. Agora, está sendo empurrada para fora dos holofotes por opções mais baratas, mais novas e mais competitivas. Ao mesmo tempo, Elon está perseguindo robôs em vez de carros. Enquanto a linha de produtos da Tesla estagna, os rivais estão oferecendo tudo aos compradores, e está funcionando. Os dados da Cox mostram que a Tesla perdeu mais de 10 pontos percentuais de participação de mercado em apenas dois meses, caindo de 48,7% em junho para 42% em julho, e depois caindo ainda mais em agosto. Este é o declínio mais acentuado da Tesla desde março de 2021, quando a Ford entrou no jogo dos veículos elétricos com o Mustang Mach-E. Em comparação, as vendas gerais de veículos elétricos em julho aumentaram 24% para 128.268 unidades. As próprias vendas da Tesla em julho subiram para 53.816, um aumento de 7%, mas isso não conseguiu acompanhar o ritmo. Em agosto, o crescimento das vendas da Tesla caiu para 3,1%, enquanto o resto do mercado acelerou em 14%. Marcas tradicionais oferecem maiores incentivos e assumem as vendas Uma razão para a queda da Tesla é a enxurrada de ofertas de veículos elétricos de fabricantes tradicionais. Hyundai, Honda, Kia e Toyota estão dando aos compradores ofertas agressivas, lançando melhores incentivos do que a Tesla e conquistando participação de mercado rapidamente. Stephanie Valdez Streaty, diretora de insights da indústria da Cox, disse: "Esses fabricantes tradicionais estão todos se beneficiando desse senso de urgência, e eles são capazes de ter ofertas atraentes para seus veículos—e está funcionando." Ela também acrescentou: "Eu sei que eles estão se posicionando como uma empresa de robótica, Impulsionado por IA. Mas quando você é uma empresa de carros, quando você não tem novos produtos, sua participação começará a diminuir." A Tesla não introduziu um novo veículo para o mercado de massa desde o Cybertruck em 2023...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:19
Estratégia de Michael Saylor compra $217M em Bitcoin enquanto o preço se mantém firme

Estratégia de Michael Saylor compra $217M em Bitcoin enquanto o preço se mantém firme

O post "A Estratégia de Michael Saylor Compra $217M em Bitcoin Enquanto o Preço Se Mantém Firme" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Estratégia de Michael Saylor, a maior detentora de Bitcoin do mundo, continuou acumulando a criptomoeda enquanto o preço do BTC subiu ligeiramente na semana passada. A Strategy adquiriu 1.955 Bitcoin (BTC) por $217,4 milhões entre 2 e 7 de setembro, de acordo com um documento apresentado na terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A compra foi feita a um preço médio de $111.196 por moeda, enquanto a criptomoeda brevemente ultrapassou os $113.000 na sexta-feira passada antes de cair para cerca de $110.000, segundo o CoinGecko. Com a nova aquisição, as participações totais de Bitcoin da Strategy totalizaram 638.460 BTC até domingo, adquiridos por aproximadamente $47,2 bilhões e a um preço médio de $73.880 por BTC. Desaceleração contínua nas compras A mais recente compra de Bitcoin da Strategy segue uma série de aquisições em agosto, totalizando aproximadamente 7.714 BTC para o mês. As compras de BTC da empresa no mês passado foram significativamente menores que as aquisições anteriores, incluindo uma aquisição massiva de 31.466 BTC em julho e uma aquisição de 17.075 BTC em junho. Um excerto do Formulário 8-K da Strategy. Fonte: SEC A última compra foi feita usando recursos de três das ofertas de ações no mercado (ATM) da Strategy, incluindo as Ações Preferenciais Perpétuas Série A Strife (STRF), as Ações Preferenciais Perpétuas Série A Strike (STRK) e suas próprias ações Comuns A MSTR. Strategy excluída do S&P 500 A nova compra de Bitcoin da Strategy ocorreu após a empresa ter sido excluída da adição ao índice S&P 500 na sexta-feira passada, contrariando as expectativas de muitos. Em vez disso, o S&P 500 adicionou algumas novas ações, incluindo o aplicativo de negociação de ações amigável a criptomoedas Robinhood, a empresa de tecnologia móvel AppLovin e o Emcor Group, que se especializa em serviços de construção mecânica e elétrica. As novas ações devem se juntar ao índice antes da abertura do mercado em 22 de setembro. Relacionado: A fortuna de Michael Saylor aumenta $1B em meio à inclusão no índice de bilionários Abordando a exclusão da Strategy do S&P 500, o analista de ETF Eric Balchunas destacou o papel decisivo de...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:08
JPMorgan revela previsão crucial de corte na taxa da Fed para setembro

JPMorgan revela previsão crucial de corte na taxa da Fed para setembro

A publicação JPMorgan revela previsão crucial de corte na taxa da Fed para setembro apareceu em BitcoinEthereumNews.com. JPMorgan revela previsão crucial de corte na taxa da Fed para setembro Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto JPMorgan revela previsão crucial de corte na taxa da Fed para setembro Fonte: https://bitcoinworld.co.in/jpmorgan-fed-rate-cut/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:51
ACABOU DE CHEGAR! O grande touro Michael Saylor faz o seu tão aguardado anúncio sobre Bitcoin (BTC)! Aqui estão os detalhes...

ACABOU DE CHEGAR! O grande touro Michael Saylor faz o seu tão aguardado anúncio sobre Bitcoin (BTC)! Aqui estão os detalhes...

A publicação ACABOU DE SAIR! O Grande Bull Michael Saylor Faz Seu Tão Esperado Anúncio Sobre Bitcoin (BTC)! Aqui Estão os Detalhes... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Continuando suas compras semanais, a MicroStrategy (Strategy) realizou sua compra semanal de Bitcoin (BTC) e anunciou que adquiriu 1.955 BTC na semana passada. De acordo com isso, a MicroStrategy comprou 1.955 BTC no valor de $217,4 milhões a um preço médio de entrada de $111.196. O fundador da Strategy, Michael Saylor, anunciou a notícia através de uma publicação em sua conta X. "A Strategy comprou 1.955 BTC por aproximadamente $217,4 milhões, a aproximadamente $111.196 por Bitcoin, gerando um Retorno de BTC de 25,8% em 2025 até o momento. Em 07/09/2025, detemos 638.460 BTC adquiridos por aproximadamente $47,17 bilhões a aproximadamente $73.880 por Bitcoin." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta no Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/just-in-major-bull-michael-saylor-makes-his-long-anticipated-bitcoin-btc-announcement-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:17
Reino Unido planeia tokens lastreados em ouro num mercado de $930B: $BEST pronto para explodir

Reino Unido planeia tokens lastreados em ouro num mercado de $930B: $BEST pronto para explodir

A publicação "Reino Unido Planeia Tokens Lastreados em Ouro em Mercado de $930B: $BEST Pronto para Explodir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Reino Unido Planeia Tokens Lastreados em Ouro em Mercado de $930B: $BEST Pronto para Explodir Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Ben é um escritor freelancer especializado em desenvolvimentos cripto (principalmente altcoins) e nas formas intrincadas como a economia global molda o espaço de ativos digitais. A sua licenciatura em Educação proporciona uma base única para a sua escrita, permitindo-lhe destilar conceitos cripto complexos e mudanças de mercado em insights claros e digeríveis. Esta habilidade é fundamental para ajudar os leitores a adaptar e aplicar a sua compreensão ao mundo em constante evolução do investimento cripto. Apaixonado por tornar a cripto acessível, Ben cria conteúdo destinado a educar um público amplo, desde eventos atuais do mercado até ao conhecimento fundamental essencial que os sustenta. O seu objetivo é capacitar os leitores através da compreensão. Quando não está imerso em análises cripto e a descomplicar tópicos complexos, Ben é um ávido fã de Pokémon e aprecia tudo relacionado com a Disney. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/uk-plans-gold-backed-tokens-as-best-stands-to-explode/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:59
