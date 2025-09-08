Elon Musk perde mais uma vez enquanto a participação de mercado da Tesla nos EUA cai mais do que em 8 anos

O post Elon Musk perde novamente enquanto a participação de mercado da Tesla nos EUA cai mais em 8 anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O controle da Tesla sobre o mercado americano de veículos elétricos acaba de sofrer seu maior golpe em quase uma década. Em agosto de 2025, a participação de mercado da empresa nos EUA caiu para 38%, ficando abaixo de 40% pela primeira vez desde 2017. Naquela época, a Tesla ainda estava aumentando a produção do Model 3. Agora, está sendo empurrada para fora dos holofotes por opções mais baratas, mais novas e mais competitivas. Ao mesmo tempo, Elon está perseguindo robôs em vez de carros. Enquanto a linha de produtos da Tesla estagna, os rivais estão oferecendo tudo aos compradores, e está funcionando. Os dados da Cox mostram que a Tesla perdeu mais de 10 pontos percentuais de participação de mercado em apenas dois meses, caindo de 48,7% em junho para 42% em julho, e depois caindo ainda mais em agosto. Este é o declínio mais acentuado da Tesla desde março de 2021, quando a Ford entrou no jogo dos veículos elétricos com o Mustang Mach-E. Em comparação, as vendas gerais de veículos elétricos em julho aumentaram 24% para 128.268 unidades. As próprias vendas da Tesla em julho subiram para 53.816, um aumento de 7%, mas isso não conseguiu acompanhar o ritmo. Em agosto, o crescimento das vendas da Tesla caiu para 3,1%, enquanto o resto do mercado acelerou em 14%. Marcas tradicionais oferecem maiores incentivos e assumem as vendas Uma razão para a queda da Tesla é a enxurrada de ofertas de veículos elétricos de fabricantes tradicionais. Hyundai, Honda, Kia e Toyota estão dando aos compradores ofertas agressivas, lançando melhores incentivos do que a Tesla e conquistando participação de mercado rapidamente. Stephanie Valdez Streaty, diretora de insights da indústria da Cox, disse: "Esses fabricantes tradicionais estão todos se beneficiando desse senso de urgência, e eles são capazes de ter ofertas atraentes para seus veículos—e está funcionando." Ela também acrescentou: "Eu sei que eles estão se posicionando como uma empresa de robótica, Impulsionado por IA. Mas quando você é uma empresa de carros, quando você não tem novos produtos, sua participação começará a diminuir." A Tesla não introduziu um novo veículo para o mercado de massa desde o Cybertruck em 2023...