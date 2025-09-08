2025-10-13 Monday

Produto Revolucionário de Ouro e Bitcoin Desbloqueia Oportunidades de Investimento Estratégicas

A publicação Produto Revolucionário de Ouro e Bitcoin Desbloqueia Oportunidades de Investimento Estratégico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Produto Revolucionário de Ouro e Bitcoin Desbloqueia Oportunidades de Investimento Estratégico Pular para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Produto Revolucionário de Ouro e Bitcoin Desbloqueia Oportunidades de Investimento Estratégico Fonte: https://bitcoinworld.co.in/gold-bitcoin-product-launch/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:24
Baleias de XRP afluem à ALL4 Mining para mineração de Bitcoin, ganhando 0,3 BTC diariamente.

A publicação "Baleias de XRP migram para ALL4 Mining para mineração de Bitcoin, ganhando 0,3 BTC diariamente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dados on-chain recentes sugerem uma mudança massiva entre as baleias de XRP, que estão transferindo quantidades significativas de suas participações em XRP para estratégias mais inteligentes em vez de vender em exchanges. Em vez de simplesmente fazer holding de XRP durante flutuações do mercado, as baleias estão adotando uma abordagem mais cautelosa. Dados on-chain mostram que algumas baleias estão despejando dezenas de milhões de dólares em XRP diariamente, pressionando os preços do XRP e testando níveis de suporte. Devido à volatilidade de preços, muitos grandes investidores estão recorrendo à mineração de Bitcoin com a ALL4 Mining, uma fonte estável de renda passiva que fornece retornos consistentes mesmo durante flutuações de preço do XRP, ganhando 0,3 ou mais BTC diariamente. Foi essa mudança que tornou a ALL4 Mining um tópico quente. Esta plataforma de mineração na nuvem agora permite que os detentores de XRP convertam seus tokens em contratos de mineração de Bitcoin com um clique. Os resultados têm sido impressionantes, com os principais usuários supostamente ganhando mais de $30.000 por dia, fornecendo aos detentores de XRP uma maneira confiável de lucrar mesmo durante períodos de maior volatilidade do mercado. Por que os detentores de XRP estão recorrendo à Mineração em nuvem da ALL4 Mining Fazer holding de XRP é realmente preocupante; a volatilidade de preços do XRP, regulamentação incerta e fontes limitadas de renda passiva tornam arriscado travar XRP. Essas razões explicam por que cada vez mais detentores de XRP estão recorrendo à mineração na nuvem da ALL4 Mining, uma maneira descomplicada de ganhar renda. Aqui está por que os detentores de XRP estão migrando para os contratos de mineração na nuvem da ALL4 Mining: ⦁ A mineração na nuvem proporciona estabilidade no mercado volátil do XRP: Ao contrário da negociação de XRP, a mineração na nuvem coloca os ativos dos usuários para trabalhar para eles, eliminando a necessidade de prever o próximo movimento de preço. Isso torna a mineração na nuvem uma maneira simples de ganhar renda passiva. ⦁ Não é necessária configuração de hardware: A principal vantagem de plataformas como a ALL4 Mining é que a mineração na nuvem permite que os detentores ganhem criptomoeda diariamente alugando poder computacional, sem ter que pagar por diagnósticos...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:04
Recorde de Bilheteira dos Últimos Ritos Não Faz Sentido

O post "Recorde de Bilheteria de Last Rites Não Faz Sentido" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. The Conjuring Last Rites WB The Conjuring: Last Rites "assustou", como diz o jargão de bilheteria, um dos melhores fins de semana de estreia para um filme de terror de todos os tempos com uma arrecadação global de 187 milhões de dólares, quase quadruplicando seu orçamento instantaneamente. É... realmente bom? Depende de quem você perguntar, e enquanto os críticos dizem uma coisa, são os espectadores que têm a palavra final, e acho que essa é uma história que vale a pena contar. Eu organizei o Universo Conjuring, que inclui dois conjuntos de filmes derivados, pelos mais bem avaliados, e como se viu, com um desempate, Last Rites é o pior classificado. Mas está prestes a ser o mais lucrativo em um curto período de tempo. Aqui está a lista: The Conjuring – 86% pontuação da crítica, 83% pontuação do público The Conjuring 2 – 80% pontuação da crítica, 82% pontuação do público Anabelle: Creation – 70% pontuação da crítica, 68% pontuação do público Anabelle Comes Home – 64% pontuação da crítica, 70% pontuação do público The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% pontuação da crítica, 83% pontuação do público The Conjuring: Last Rites – 56% pontuação da crítica, 79% pontuação do público The Nun II – 51% pontuação da crítica, 72% pontuação do público Annabelle – 28% pontuação da crítica, 35% pontuação do público The Nun – 24% pontuação da crítica, 35% pontuação do público Algumas coisas interessantes a notar aqui é que, enquanto os primeiros filmes de The Nun e Annabelle foram desastres tanto com críticos quanto com o público, suas sequências em grande parte se organizaram e produziram filmes melhores. A outra história é que, apesar de uma ampla gama de pontuações da crítica com uma diferença de 30% entre elas, as pontuações do público para todos os filmes de Conjuring estão entre 79% e 83%. The Conjuring Last Rites WB Agora, vamos falar de bilheteria, deixando de fora Last Rites, já que está apenas começando. Isso é incrível: The...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:37
Novo projeto de lei CLARITY poderá proteger os programadores de Bitcoin e criptomoedas de responsabilidade passada

O post Novo Rascunho da Lei CLARITY Poderia Proteger Desenvolvedores de Bitcoin e Criptomoeda de Responsabilidade Passada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Na sexta-feira, o Comitê Bancário do Senado dos EUA lançou seu mais recente rascunho da Lei CLARITY (CLARITY), no qual propõe uma emenda ao 18 U.S. Code § 1960(a) estipulando que apenas desenvolvedores ou provedores de criptomoeda que "conscientemente exercem controle sobre moeda, fundos ou outro valor que substitui a moeda" sejam tratados como negócios de transmissão de dinheiro. A primeira página da versão mais recente do CLARITY do Comitê Bancário do Senado. Além disso, esta emenda não apenas protegeria desenvolvedores de Bitcoin e criptomoeda após a aprovação de um projeto de lei com esta linguagem incluída, mas também protegeria os referidos desenvolvedores retroativamente. Na Seção 501 do Título V do rascunho, intitulada "Protegendo Desenvolvedores de Software e Inovação de Software", afirma que "Esta seção, e as emendas feitas por esta seção, aplicar-se-ão a condutas ocorridas antes, durante ou após a data de promulgação desta Lei." Um Desenvolvimento Positivo para o Desenvolvedor do Tornado Cash Roman Storm Se esta linguagem for incluída em uma versão do projeto de lei que se torne lei, o desenvolvedor do Tornado Cash Roman Storm, que foi considerado culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença no mês passado, poderá se beneficiar. Storm aludiu à noção de que planeja apelar do veredicto de culpado, conforme reportado por Eleanor Terrett. Se o CLARITY se tornar lei e a linguagem sobre proteção retroativa do desenvolvedor for incluída no rascunho do projeto de lei que for aprovado, a equipe jurídica de Storm teoricamente não deveria ter problemas para vencer no nível de apelação. Infelizmente, se o CLARITY for aprovado com as proteções retroativas incluídas, isso não ajudará os Desenvolvedores da Samourai Wallet, que aceitaram um acordo de confissão por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença em julho. Proteção Adicional para Desenvolvedores de Tecnologia Cripto Não Custodial Este rascunho mais recente do CLARITY também estipula que desenvolvedores ou provedores de tecnologia cripto "não controladora" (não custodial)...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:35
Corrige para perto de 1,3800 à medida que as apostas de corte na taxa da Fed pesam sobre o Dólar Americano

O post Corrige para perto de 1.3800 à medida que as apostas de corte de taxa do Fed pesam sobre o Dólar americano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD cai para perto de 1.3800 após falhar em estender sequência de cinco dias de ganhos. Traders parecem confiantes que o Fed cortará as taxas de juros na reunião de política em setembro. Empregadores canadianos demitiram 65.5K trabalhadores em agosto. O par USD/CAD recua para perto de 1.3800 no início da semana a partir do seu máximo semanal de 1.3855 registrado na sexta-feira. O par Loonie falha em continuar sua sequência de cinco dias de ganhos enquanto o Dólar americano enfrenta pressão de venda em meio a expectativas firmes de que o Federal Reserve (Fed) cortará as taxas de juros na reunião de política na próxima semana. No momento da escrita, o Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o valor do Greenback contra seis moedas principais, negocia ligeiramente mais baixo perto de 97.60. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders veem uma chance de 10% de que o Fed cortará as taxas de juros em 50 pontos base (bps) para 3.75%-4.00%, enquanto o resto aponta para uma redução da taxa de juros de 25 bps. A especulação dovish do Fed intensificou-se após a divulgação dos dados de Folha de Pagamento Não-Agrícola (NFP) dos Estados Unidos para agosto na sexta-feira, que mostrou que os riscos de queda para o mercado de trabalho alertados pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), incluindo o Presidente Jerome Powell, em seus últimos comentários são reais. Enquanto isso, a perspectiva do Dólar Canadiano (CAD) também é incerta, já que um declínio surpresa na força de trabalho canadense em agosto gerou esperanças de que o Banco do Canadá (BoC) retomará sua campanha de flexibilização monetária na reunião de política deste mês, que foi pausada no início deste ano. O relatório de emprego canadense para agosto mostrou na sexta-feira que o emprego demitiu 65.5K trabalhadores, enquanto era esperado que contratassem 7.5K novos candidatos a emprego. A Taxa de Desemprego veio mais alta em 7.1%, contra expectativas de 7% e a leitura anterior de 6.9%. USD/CAD permanece abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, que negocia em torno de 1.3870, sugerindo que...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:34
Gigante de ativos digitais CoinShares vai entrar na Nasdaq em acordo SPAC de 1,2 mil milhões de dólares

O post Gigante de ativos digitais CoinShares vai abrir capital na Nasdaq em acordo SPAC de $1,2 mil milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A CoinShares abrirá capital na Nasdaq através de uma fusão SPAC de $1,2 mil milhões com a Vine Hill Capital. A empresa é a maior gestora de ativos digitais da Europa, gerindo $10 mil milhões em ativos e detendo 34% do mercado europeu. A CoinShares, principal gestora de ativos digitais da Europa com aproximadamente $10 mil milhões em ativos sob gestão, anunciou hoje que abrirá capital na Nasdaq Stock Market através de uma combinação de negócios de $1,2 mil milhões com a Vine Hill Capital Investment Corp. A empresa é a quarta maior gestora de ETP de ativos digitais do mundo depois da BlackRock, Grayscale e Fidelity, e lidera a Europa com 34% de participação no mercado. O CEO da CoinShares, Jean-Marie Mognetti, disse que a listagem na Nasdaq reflete o impulso da empresa para o crescimento internacional e liderança. A transação posiciona a CoinShares como uma das maiores gestoras de ativos digitais puras negociadas publicamente globalmente. "Isto sinaliza uma transição estratégica para a CoinShares, acelerando a nossa ambição de liderança global, apoiada por ventos regulatórios favoráveis", disse Mognetti em comunicado. A CoinShares mais do que triplicou os seus ativos sob gestão nos últimos dois anos através de novos fluxos de investidores, preços de ativos digitais favoráveis e lançamentos de produtos. "A CoinShares exemplifica tudo o que procuramos num investimento de alto valor: liderança de mercado, um modelo de negócio comprovado e escalável, um mercado endereçável massivo e em expansão, e uma equipa com capacidade comprovada de execução", disse Nicholas Petruska, CEO da Vine Hill. A transação inclui um compromisso de investimento de capital de $50 milhões de um investidor institucional. O acordo está previsto para ser concluído até ao final do ano, pendente de aprovação regulatória e dos acionistas. Fonte: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:30
Bitcoin Hyper preparado para 100x enquanto pré-venda arrecada $14.4M

O post Bitcoin Hyper preparado para 100x enquanto a pré-venda arrecada $14.4M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O projeto ainda nem foi lançado, mas os investidores correm para comprar a criptomoeda nativa $HYPER durante a pré-venda viral antes de chegar às exchanges. De facto, a pré-venda acaba de ultrapassar $14.5M. É tudo apenas hype, ou há mais no projeto? Vamos descobrir. Bitcoin Hyper está a construir uma solução Layer-2 para Bitcoin O Bitcoin é conhecido como o capitão das criptomoedas. Afinal, é a maior criptomoeda com uma capitalização de mercado de mais de $2.2 trilhões. Mas quando se trata de eficiência, a blockchain Bitcoin fica para trás, suportando apenas sete transações por segundo. A rede ainda é lenta e cara, levando desenvolvedores e utilizadores a melhores alternativas como Ethereum e Solana. Isso explica por que essas blockchains se tornaram os principais centros para DeFi e meme coins, enquanto o Bitcoin é agora apenas conhecido pelo rótulo de "ouro digital". Bitcoin Hyper pretende mudar este status quo e ajudar o Bitcoin a expandir sua relevância para além de ser uma reserva de valor. O projeto torna isso possível com a ajuda de uma solução layer-2 construída usando a Máquina Virtual da Solana e uma Ponte Canônica totalmente descentralizada para transferências de BTC. É assim que funciona O primeiro passo para tornar o $BTC mais rápido e barato é transferi-lo para a solução layer-2. Você faz isso enviando $BTC para um contrato inteligente especial, que, por sua vez, aciona a Ponte Canônica e verifica o BTC na camada base. A mesma quantidade de BTC wrapped é instantaneamente cunhada na layer 2 do Bitcoin Hyper. Você pode usar este $BTC wrapped em diferentes dApps ou negociá-lo por taxas quase zero. Como o Bitcoin Hyper usa a Máquina Virtual da Solana para implementar contratos inteligentes, as transações são incrivelmente rápidas. Desenvolvedores familiarizados com as ferramentas da Solana encontrarão a transição para o Bitcoin Hyper suave. E aqui está a parte interessante: toda a atividade da layer-2 é regularmente...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:02
ESW e Shopify Impulsionam o Comércio Eletrónico Internacional para Marcas Empresariais

A publicação ESW E Shopify Impulsionam o E-Commerce Internacional Para Marcas Empresariais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A ESW ajuda marcas com e-commerce cross-border. Cortesia da ESW O mundo do e-commerce internacional está a tornar-se mais complexo diariamente à medida que as marcas navegam por leis e tarifas cada vez mais complicadas relacionadas com negócios em mercados estrangeiros. Entra a ESW, líder em e-commerce internacional. A empresa assinou um acordo estratégico com a plataforma tudo-em-um Shopify para fornecer a infraestrutura essencial de internet para comércio, capacitando tanto marcas empresariais como retalhistas a escalar, localizar e otimizar a sua presença em mais de 200 mercados. "Começámos a conversar com a Shopify no ano passado", disse Eric Eichmann, diretor executivo da ESW. "Já transferimos alguns dos nossos clientes para a Shopify na nossa solução, incluindo Tarte e Thom Brown. O que trazemos para o ambiente Shopify é a capacidade de servir empresas de uma forma muito mais eficaz. Ajudamos as marcas a alcançar consumidores que as adoram em todo o mundo e a estabelecer relações fortes." Trabalhar com a Shopify permite à ESW oferecer uma forte solução global de e-commerce para comerciantes empresariais, disse Eichmann. "Ao combinar a plataforma de e-commerce de alta conversão da Shopify com as capacidades cross-chain da ESW, estamos a permitir que as marcas se expandam internacionalmente com experiências verdadeiramente localizadas sem forçá-las a escolher entre flexibilidade e controlo." Marcas empresariais que utilizam a Shopify podem aproveitar a experiência internacional da ESW na gestão de conformidade, controle de risco e localização de receitas em escala. "Grandes empresas agora têm um serviço que lhes permite entrar em mais de 200 mercados internacionais de uma forma que otimiza as suas vendas e otimiza as suas margens e proporciona uma boa experiência para os consumidores nesse país", disse Eichmann. A ESW gere pagamentos em diferentes partes do mundo. "Quer garantir que tem o pagamento que cobre a maioria das empresas que fazem negócios nesse país", disse Eichmann. "Fazemos isso dentro dos mercados. A Shopify vem com alguns pagamentos, mas não cobrem todos os pagamentos, então...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:58
Strategy adquire mais 1.955 BTC por $217M após não ser incluída no S&P 500

A publicação "Strategy Adquire Mais 1.955 BTC por $217M Após Perder Inclusão no S&P 500" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy (MSTR) anunciou outra compra de 1.955 BTC por $217 milhões na segunda-feira, elevando as holdings totais da empresa de tecnologia para 638.460 BTC, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As compras recentes foram feitas a $111.196, elevando o preço médio de entrada para $73.880 por bitcoin. O anúncio surge enquanto o BTC subiu de $110.500 para $112.200 na manhã de segunda-feira, com os preços caindo ligeiramente para $111.800 após a notícia ser divulgada. A movimentação ocorre enquanto a MSTR enfrentou recentemente algumas críticas de seus acionistas, notavelmente por causa de sua promessa de mNAV. A empresa disse em julho que não emitiria ações se seu mNAV caísse abaixo de 2,5X, apenas para descartar a promessa um mês depois, dizendo que modificou a orientação, permitindo potencial diluição para seus detentores. A métrica, que é uma relação que mostra a avaliação das ações em comparação com o valor das holdings de bitcoin, foi reduzida para cerca de 1,5x recentemente junto com uma queda nos preços das ações da MSTR. A ação atualmente é negociada a $335, tendo perdido 26% de seu valor desde julho. As novas compras também ocorrem enquanto a Strategy perdeu na semana passada a possibilidade de ser adicionada ao índice S&P 500, superada pela Robinhood (HOOD), apesar das esperanças de inclusão após a MSTR ter registrado um dos trimestres mais fortes de sua história e atendido a todos os critérios para ingressar no índice. Leia mais: Strategy de Michael Saylor Rejeitada pelo S&P 500 Em Meio à Surpresa da Inclusão da Robinhood Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:53
A estratégia de Michael Saylor comprou Bitcoin adicional independentemente do preço

A publicação "A Estratégia de Michael Saylor Comprou Bitcoin Adicional Independentemente do Preço" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy de Michael Saylor continua sua estratégia agressiva de acumulação de Bitcoin, anunciando a compra de 1.955 BTC por 217,4 milhões de dólares a um preço médio de Bitcoin de 111.196 dólares por moeda. A aquisição mais recente eleva as holdings totais de Bitcoin da empresa para 638.460 BTC, mantendo sua posição como a maior detentora corporativa de Bitcoin globalmente. A compra ocorre em meio a um período de estabilidade do mercado, com o Bitcoin sendo negociado entre 110.500 e 112.200 dólares, e segue a recente exclusão da Strategy do índice S&P 500 em favor da Robinhood (HOOD). Apesar deste revés e das críticas recentes dos acionistas, o Presidente Executivo Michael Saylor permanece comprometido com a estratégia de tesouraria focada em Bitcoin da empresa. O preço médio de compra da empresa agora está em 73.880 dólares por Bitcoin, representando um significativo lucro no papel em suas holdings, dados os preços atuais do mercado. A acumulação agressiva da empresa ocorre em meio a uma tendência mais ampla de adoção corporativa de Bitcoin, com mais de 200 empresas públicas agora mantendo Bitcoin em suas tesourarias. Novos participantes incluem a American Bitcoin, que estreou na Nasdaq na semana passada, e a Metaplanet, que aumentou suas holdings para 20.136 BTC através de uma compra de 15,2 milhões de dólares. No entanto, os movimentos recentes da Strategy enfrentaram escrutínio dos acionistas após mudanças em sua política modificada de Ativo Líquido (mNAV). A empresa anteriormente se comprometeu a não emitir ações se seu mNAV caísse abaixo de 2,5X, mas recentemente modificou esta orientação, potencialmente permitindo maior diluição dos acionistas. O aumento nas empresas com tesouraria em Bitcoin tornou-se uma tendência definidora de 2025, com as holdings corporativas coletivas agora excedendo 1 milhão de BTC, ou aproximadamente 5% do fornecimento circulante de Bitcoin. Estamos testemunhando uma mudança sem precedentes na gestão de tesouraria corporativa. As empresas estão cada vez mais vendo o Bitcoin como uma classe de ativos estratégica, levando a uma corrida competitiva por acumulação entre empresas públicas. A compra mais recente da Strategy foi financiada através de seu programa contínuo de oferta de ações no mercado (ATM), que provou ser bem-sucedido em levantar capital para aquisições de Bitcoin. A empresa...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:47
