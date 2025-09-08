Recorde de Bilheteira dos Últimos Ritos Não Faz Sentido
The Conjuring Last Rites WB The Conjuring: Last Rites "assustou", como diz o jargão de bilheteria, um dos melhores fins de semana de estreia para um filme de terror de todos os tempos com uma arrecadação global de 187 milhões de dólares, quase quadruplicando seu orçamento instantaneamente. É... realmente bom? Depende de quem você perguntar, e enquanto os críticos dizem uma coisa, são os espectadores que têm a palavra final, e acho que essa é uma história que vale a pena contar. Eu organizei o Universo Conjuring, que inclui dois conjuntos de filmes derivados, pelos mais bem avaliados, e como se viu, com um desempate, Last Rites é o pior classificado. Mas está prestes a ser o mais lucrativo em um curto período de tempo. Aqui está a lista:
The Conjuring – 86% pontuação da crítica, 83% pontuação do público
The Conjuring 2 – 80% pontuação da crítica, 82% pontuação do público
Anabelle: Creation – 70% pontuação da crítica, 68% pontuação do público
Anabelle Comes Home – 64% pontuação da crítica, 70% pontuação do público
The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% pontuação da crítica, 83% pontuação do público
The Conjuring: Last Rites – 56% pontuação da crítica, 79% pontuação do público
The Nun II – 51% pontuação da crítica, 72% pontuação do público
Annabelle – 28% pontuação da crítica, 35% pontuação do público
The Nun – 24% pontuação da crítica, 35% pontuação do público
Algumas coisas interessantes a notar aqui é que, enquanto os primeiros filmes de The Nun e Annabelle foram desastres tanto com críticos quanto com o público, suas sequências em grande parte se organizaram e produziram filmes melhores. A outra história é que, apesar de uma ampla gama de pontuações da crítica com uma diferença de 30% entre elas, as pontuações do público para todos os filmes de Conjuring estão entre 79% e 83%.
The Conjuring Last Rites WB
Agora, vamos falar de bilheteria, deixando de fora Last Rites, já que está apenas começando. Isso é incrível: The...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:37