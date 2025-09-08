Baleias de XRP afluem à ALL4 Mining para mineração de Bitcoin, ganhando 0,3 BTC diariamente.

A publicação "Baleias de XRP migram para ALL4 Mining para mineração de Bitcoin, ganhando 0,3 BTC diariamente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dados on-chain recentes sugerem uma mudança massiva entre as baleias de XRP, que estão transferindo quantidades significativas de suas participações em XRP para estratégias mais inteligentes em vez de vender em exchanges. Em vez de simplesmente fazer holding de XRP durante flutuações do mercado, as baleias estão adotando uma abordagem mais cautelosa. Dados on-chain mostram que algumas baleias estão despejando dezenas de milhões de dólares em XRP diariamente, pressionando os preços do XRP e testando níveis de suporte. Devido à volatilidade de preços, muitos grandes investidores estão recorrendo à mineração de Bitcoin com a ALL4 Mining, uma fonte estável de renda passiva que fornece retornos consistentes mesmo durante flutuações de preço do XRP, ganhando 0,3 ou mais BTC diariamente. Foi essa mudança que tornou a ALL4 Mining um tópico quente. Esta plataforma de mineração na nuvem agora permite que os detentores de XRP convertam seus tokens em contratos de mineração de Bitcoin com um clique. Os resultados têm sido impressionantes, com os principais usuários supostamente ganhando mais de $30.000 por dia, fornecendo aos detentores de XRP uma maneira confiável de lucrar mesmo durante períodos de maior volatilidade do mercado. Por que os detentores de XRP estão recorrendo à Mineração em nuvem da ALL4 Mining Fazer holding de XRP é realmente preocupante; a volatilidade de preços do XRP, regulamentação incerta e fontes limitadas de renda passiva tornam arriscado travar XRP. Essas razões explicam por que cada vez mais detentores de XRP estão recorrendo à mineração na nuvem da ALL4 Mining, uma maneira descomplicada de ganhar renda. Aqui está por que os detentores de XRP estão migrando para os contratos de mineração na nuvem da ALL4 Mining: ⦁ A mineração na nuvem proporciona estabilidade no mercado volátil do XRP: Ao contrário da negociação de XRP, a mineração na nuvem coloca os ativos dos usuários para trabalhar para eles, eliminando a necessidade de prever o próximo movimento de preço. Isso torna a mineração na nuvem uma maneira simples de ganhar renda passiva. ⦁ Não é necessária configuração de hardware: A principal vantagem de plataformas como a ALL4 Mining é que a mineração na nuvem permite que os detentores ganhem criptomoeda diariamente alugando poder computacional, sem ter que pagar por diagnósticos...