Preços do petróleo WTI sobem para $62,80 à medida que a OPEC+ reduz planos de aumento de fornecimento

O post Preços do petróleo bruto WTI sobem para $62,80 enquanto OPEC+ reduz planos de aumento de fornecimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do petróleo bruto sobem em meio a esperanças de aumentos de fornecimento mais moderados a partir de outubro. A OPEC+ anunciou um aumento de 137.000 bpd para o próximo mês. Trump sinalizou uma segunda rodada de sanções contra a Rússia. O petróleo bruto está sendo negociado em alta na segunda-feira, em meio a notícias relatando que o próximo aumento de fornecimento da OPEC+ programado para outubro será menor do que o esperado anteriormente, enquanto os recentes ataques na Ucrânia aumentaram a especulação sobre mais sanções ao petróleo russo. O benchmark americano West Texas Intermediate (WTI) está sendo negociado cerca de $1 mais alto no dia, atingindo máximas intradiárias logo acima de $62,80, com a máxima de sexta-feira, em $63,25, se aproximando. Países da OPEC+ concordam com um aumento de fornecimento mais moderado A OPEC+, um grupo que inclui países da OPEC mais a Rússia e outros aliados, concordou no domingo em aumentar a produção em 137.000 barris por dia, bem abaixo dos aumentos de 555.000 bpd e 411.000 bpd anunciados em setembro e agosto, respectivamente. Também no domingo, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que está pronto para aprovar uma segunda rodada de sanções contra a Rússia em retaliação aos ataques do fim de semana na Ucrânia, que mataram quatro pessoas e incendiaram o prédio do governo de Kiev. Trump estabeleceu uma tarifa de 50% sobre importações da Índia no mês passado em resposta às compras de petróleo russo por Delhi, e o país está especulando sobre uma extensão de medidas semelhantes a outros compradores de petróleo bruto russo. Perguntas frequentes sobre petróleo WTI O petróleo WTI é um tipo de petróleo bruto vendido nos mercados internacionais. WTI significa West Texas Intermediate, um dos três principais tipos, incluindo o Brent e o Dubai Crude. O WTI também é referido como "leve" e "doce" devido à sua gravidade relativamente baixa e teor de enxofre, respectivamente. É considerado um petróleo de alta qualidade que é facilmente refinado. É originário dos Estados Unidos e distribuído através do hub de Cushing, que é...