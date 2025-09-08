ETFs de Ethereum perdem 788 milhões enquanto ETFs de Bitcoin registam fortes entradas
O post ETFs de Ethereum Perdem 788 Milhões Enquanto ETFs de Bitcoin Registam Fortes Entradas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques Principais Os ETFs de Ethereum viram saídas de $788M de 1 a 5 de setembro. Os ETFs de Bitcoin registaram entradas de $246M, mostrando confiança do mercado. ETFs principais como ETHA, FETH e IBIT impulsionaram grandes mudanças de capital. ETFs de Ethereum Enfrentam Saídas Significativas Entre 1 e 5 de setembro de 2025, os ETFs baseados em Ethereum perderam $787,74 milhões, de acordo com a SoSoValue. Isto marca a segunda semana de dinâmica negativa no segmento desde meados de maio, destacando a volatilidade em curso nos produtos de investimento em Ethereum. Entradas e Saídas de Capital para ETFs Spot de Ethereum nos EUA – Fonte: SoSoValue As saídas dos principais ETFs de Ethereum foram as seguintes: ETHA (BlackRock) – $312,47 milhões FETH (Fidelity) – $287,9 milhões ETHE (Grayscale) – $83,5 milhões ETHW (Bitwise) – $49,08 milhões TETH (21Shares) – $21,3 milhões ETHV (VanEck) – $17,22 milhões ETH (Grayscale) – $12,51 milhões QETH (Invesco) – $2,13 milhões EZET (Franklin Templeton) – $1,62 milhões Estes números sublinham uma abordagem cautelosa dos investidores no setor de ETFs de Ethereum, apesar do crescimento mais amplo dos ativos digitais. ETFs de Bitcoin Mostram Entradas Positivas Em contraste, os ETFs de Bitcoin registaram entradas de $246,42 milhões durante o mesmo período, sinalizando confiança contínua no Bitcoin como um investimento popular. Entradas e Saídas de Capital para ETFs Spot de Bitcoin nos EUA – Fonte: SoSoValue Os ganhos de capital concentraram-se em quatro ETFs líderes: IBIT – $434,32 milhões BTC – $33,29 milhões FBTC – $25,01 milhões BTCO – $2,21 milhões Dois ETFs, BTCW e DEFI, não viram novos fundos, enquanto seis registaram saídas: ARKB – $81,52 milhões BITB – $76,9 milhões GBTC – $69,74 milhões HODL – $13,19 milhões BRRR – $3,87 milhões EZBC – $3,18 milhões Durante a semana passada, as entradas de capital em ETFs baseados na capitalização de mercado do Ethereum excederam $1 bilião quando incluídos todos os produtos ligados ao Ethereum. Enquanto isso, os ETFs de Bitcoin continuam a atrair interesse significativo de investidores institucionais e de retalho, refletindo sentimentos divergentes entre os...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:54