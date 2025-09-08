2025-10-13 Monday

Uma descarga impressionante de 340 milhões de dólares de Ethereum e Bitcoin

O post Uma Impressionante Descarga de $340M de Ethereum e Bitcoin apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Vendas Cripto da BlackRock: Uma Impressionante Descarga de $340M de Ethereum e Bitcoin Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Vendas Cripto da BlackRock: Uma Impressionante Descarga de $340M de Ethereum e Bitcoin Fonte: https://bitcoinworld.co.in/blackrock-crypto-sales-impact/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:39
Ethereum Acabou de Fazer Movimento Inesperado Contra Bitcoin, Ruptura do Preço de ETH a Caminho?

O post Ethereum Acaba de Fazer Movimento Inesperado Contra Bitcoin, Ruptura de Preço do ETH a Caminho? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais O padrão Golden cross no par ETH/BTC espelha a configuração de 2020 que levou a um desempenho superior de 250% contra o Bitcoin anteriormente. Ethereum salta da zona de suporte de vários anos enquanto testa a resistência crítica da média móvel exponencial (EMA) de 200 semanas nos níveis de 0,045 BTC. Wall Street Pepe lança na blockchain Solana, visando traders de meme coins com insights de mercado e ferramentas de análise. O desempenho do Ethereum ETH $4 341 volatilidade 24h: 1,3% Capitalização de mercado: $523,39 B Vol. 24h: $25,13 B contra Bitcoin BTC $112 435 volatilidade 24h: 1,1% Capitalização de mercado: $2,24 T Vol. 24h: $35,28 B mostrou um movimento inesperado, sugerindo uma possível ruptura de preço. Exibiu um sinal histórico que precedeu uma das suas mais fortes altas de sempre no passado. Par ETH/BTC Testa EMA de 200 Semanas De acordo com o gráfico semanal ETH/BTC, a média móvel exponencial (EMA) de 20 semanas está prestes a cruzar acima da EMA de 50 semanas. A última vez que tal Golden cross foi visto foi no início de 2020. Isso foi logo antes do preço do Ethereum superar o Bitcoin em quase 250% no ano seguinte. Coincidentemente, esta mesma configuração apareceu num momento em que o ETH está saltando fortemente da sua zona de acumulação de vários anos em torno de 0,020-0,025 BTC. Esta posição reforça o seu papel como base de suporte de longo prazo. O par ETH/BTC está atualmente testando sua EMA de 200 semanas, em torno de 0,045 BTC. Este nível é conhecido por ter desencadeado rejeições baixistas tanto em 2021 quanto no movimento atual. A relação ETH/BTC acabou de virar para golden cross a favor do Ethereum | Fonte: Bitcoinwalah Para 2021, o ETH lutou para superar esta resistência, mas depois quebrou para cima. Isso provocou a aceleração de sua subida em direção à área de 0,08-0,09 BTC. Ainda não está claro se um caminho semelhante pode estar se desenrolando desta vez. No entanto, vale a pena notar que a leitura de sobrevendido do RSI semanal sugere um possível recuo de mercado antes do...
Bitcoin
BTC$113,701.37+1.65%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:33
Paolo Ardoino rejeita sugestões de que a Tether vendeu BTC para comprar ouro

A publicação "Paolo Ardoino Rejeita Sugestões de que a Tether Vendeu BTC para Comprar Ouro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, rejeitou sugestões de que a empresa de stablecoin estaria se desfazendo de suas participações em Bitcoin para comprar ouro. Ardoino disse que a Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, "não vendeu nenhum Bitcoin", em uma publicação no X no domingo. O CEO da Tether estava respondendo a sugestões do YouTuber Clive Thompson de que os dados de atestação do segundo trimestre das reservas da empresa mostraram uma queda de 92.650 BTC no primeiro trimestre para 83.274. Samson Mow, CEO da empresa de tecnologia Bitcoin JAN3, respondeu à publicação de Thompson, destacando que a Tether havia enviado quase 20.000 BTC para a empresa de tesouraria de Bitcoin Twenty One Capital (XXI), da qual a Tether é acionista majoritária. "Correto", disse Ardoino em resposta à publicação de Mow. "Como Samson diz abaixo, [Tether] contribuiu com parte de seu estoque para a XXI." "Enquanto o mundo continua a ficar mais sombrio, a Tether continuará a investir parte de seus lucros em ativos seguros como Bitcoin, ouro e terras", acrescentou Ardoino. A Tether já possui $8,7 bilhões em barras de ouro e foi relatado que planeja investir na mineração do metal precioso. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold
Bitcoin
BTC$113,701.37+1.65%
GET
GET$0.00275--%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:26
Plataforma de Finanças Descentralizadas (DeFi) Desenvolvida na Blockchain Sui Tornou-se Alvo de Hackers! Eis o Montante Roubado

A publicação Plataforma de Finanças Descentralizadas (DeFi) Desenvolvida na Blockchain Sui Tornou-se Alvo de Hackers! Aqui Está o Valor Roubado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Nemo Protocol, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) construída na blockchain Sui, foi alvo de um ciberataque que resultou na perda de 2,4 milhões de dólares em stablecoins. Nemo Protocol Baseado em Sui Sofre Ataque de 2,4 Milhões de Dólares A empresa de segurança blockchain PeckShield foi a primeira a relatar o incidente. A empresa informou que o atacante transferiu o USDC roubado do Arbitrum para a rede Ethereum. Após o ataque, a equipe do Nemo confirmou o incidente e atualizou a comunidade em um comunicado no Telegram hoje. "Prezada comunidade Nemo, ocorreu um incidente de segurança na noite passada e nosso pool de Mercado foi afetado. Estamos investigando o assunto e suspendemos toda a atividade de contrato inteligente por enquanto", dizia o comunicado. A plataforma também anunciou anteriormente que o aplicativo Nemo passaria por manutenção às segundas e terças-feiras. Embora a empresa tenha anunciado que os ativos em todos os cofres estão seguros, a causa exata do ataque ainda não foi compartilhada. O Nemo Protocol é uma plataforma de negociação de rendimento construída na rede Sui, focada em infraestrutura de rendimento e eficiência. Fornece aos usuários negociação eficiente, hedge e negociação alavancada através da tokenização de rendimento. Este incidente mais uma vez destacou que vulnerabilidades de segurança ainda representam sérios riscos na indústria DeFi. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:17
Preços do petróleo WTI sobem para $62,80 à medida que a OPEC+ reduz planos de aumento de fornecimento

O post Preços do petróleo bruto WTI sobem para $62,80 enquanto OPEC+ reduz planos de aumento de fornecimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os preços do petróleo bruto sobem em meio a esperanças de aumentos de fornecimento mais moderados a partir de outubro. A OPEC+ anunciou um aumento de 137.000 bpd para o próximo mês. Trump sinalizou uma segunda rodada de sanções contra a Rússia. O petróleo bruto está sendo negociado em alta na segunda-feira, em meio a notícias relatando que o próximo aumento de fornecimento da OPEC+ programado para outubro será menor do que o esperado anteriormente, enquanto os recentes ataques na Ucrânia aumentaram a especulação sobre mais sanções ao petróleo russo. O benchmark americano West Texas Intermediate (WTI) está sendo negociado cerca de $1 mais alto no dia, atingindo máximas intradiárias logo acima de $62,80, com a máxima de sexta-feira, em $63,25, se aproximando. Países da OPEC+ concordam com um aumento de fornecimento mais moderado A OPEC+, um grupo que inclui países da OPEC mais a Rússia e outros aliados, concordou no domingo em aumentar a produção em 137.000 barris por dia, bem abaixo dos aumentos de 555.000 bpd e 411.000 bpd anunciados em setembro e agosto, respectivamente. Também no domingo, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que está pronto para aprovar uma segunda rodada de sanções contra a Rússia em retaliação aos ataques do fim de semana na Ucrânia, que mataram quatro pessoas e incendiaram o prédio do governo de Kiev. Trump estabeleceu uma tarifa de 50% sobre importações da Índia no mês passado em resposta às compras de petróleo russo por Delhi, e o país está especulando sobre uma extensão de medidas semelhantes a outros compradores de petróleo bruto russo. Perguntas frequentes sobre petróleo WTI O petróleo WTI é um tipo de petróleo bruto vendido nos mercados internacionais. WTI significa West Texas Intermediate, um dos três principais tipos, incluindo o Brent e o Dubai Crude. O WTI também é referido como "leve" e "doce" devido à sua gravidade relativamente baixa e teor de enxofre, respectivamente. É considerado um petróleo de alta qualidade que é facilmente refinado. É originário dos Estados Unidos e distribuído através do hub de Cushing, que é...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:40
Empresa sul-africana pretende adquirir Bitcoin e criar uma reserva de tesouraria de criptomoedas! Aqui estão os detalhes

A publicação Empresa Sul-Africana Pretende Adquirir Bitcoin e Criar uma Reserva de Tesouraria Cripto! Aqui Estão os Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Altvest Capital, com sede na África do Sul, pretende angariar 210 milhões de dólares para comprar Bitcoin e criar uma reserva de tesouraria cripto. A empresa pretende capitalizar a valorização do Bitcoin, que quase duplicou no último ano. A Altvest da África do Sul Planeia Angariar 210 Milhões de Dólares para Compra de Bitcoin O fundador e CEO da Altvest, Warren Wheatley, anunciou que a empresa também será renomeada para Africa Bitcoin Corp. Isto fará da Altvest a primeira empresa de capital aberto em África a adotar o Bitcoin como seu principal ativo de tesouraria. Esta estratégia é semelhante ao modelo que ajudou a valorizar empresas como a Strategy de Michael Saylor e a Metaplanet, com sede no Japão. A empresa, que tem uma capitalização de mercado de cerca de 52,8 milhões de rands (3 milhões de dólares), planeia manter o Bitcoin como um ativo de reserva central no seu balanço, como dinheiro ou ouro. Empresas menores estão igualmente a angariar fundos para construir as suas próprias reservas de Bitcoin e atrair investidores de longo prazo. Wheatley observou que muitas instituições, como fundos de pensões e fundos de investimento, não podem adquirir Bitcoin diretamente, mas podem obter exposição indireta ao Bitcoin através de meios regulamentados através das ações da Altvest. A empresa planeia angariar fundos de investidores locais e internacionais e está a preparar-se para listar em bolsas globais. Também pretende alcançar uma base de investidores mais ampla em todo o continente, listando em bolsas africanas como Namíbia, Botswana e Quénia. A subsidiária da Altvest, Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd., oferecerá serviços cripto através da licenciada CAEP Asset Managers Pty Ltd. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:23
Ganhe $7.000 por dia com XRP e DOGE com o Minerador IOTA

O post Ganhe $7.000 por Dia com XRP e DOGE com o IOTA Miner apareceu no BitcoinEthereumNews.com. No mercado cripto em constante mudança, XRP e DOGE continuam sendo dois dos ativos mais populares entre os investidores dos EUA. O papel único do XRP em pagamentos transfronteiriços atraiu tanto investidores institucionais quanto de retalho, enquanto o DOGE continua a atrair as gerações mais jovens graças à sua influência comunitária e apelo de celebridades. Embora a volatilidade de preços de ambos varie, os dois representam forças significativas no mercado de ativos digitais. Para muitos investidores dos EUA, a incerteza do mercado de ações e a volatilidade do mercado cripto tornam os retornos estáveis difíceis de prever. Consequentemente, cada vez mais pessoas estão procurando opções de investimento mais estáveis e sem preocupações—é aí que o IOTA Miner entra. IOTA Miner: Tornando a Mineração em nuvem Mais Fácil e Lucrativa Como uma plataforma líder de mineração na nuvem, o IOTA Miner permite que os usuários desfrutem de rendimento passivo da mineração sem comprar máquinas de mineração caras ou configurar hardware complexo. Destaques da Plataforma - Cadastre-se e receba um bônus de $15 para começar imediatamente. - Liquidação diária de lucros com transparência. - Sem taxas ocultas, todos os lucros pertencem aos usuários. - Suporta mais de dez criptomoedas principais: BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, SOL e mais. - Programa de Recomendação com recompensas generosas: Indique amigos e ganhe até $80.000. - Segurança 7x24 e 100% de tempo de atividade da plataforma garantido. Como Começar a Ganhar com o IOTA Miner 1. Registro Rápido: Visite iotaminer.com Crie uma conta em minutos. 2. Escolha um Contrato: Selecione o plano que melhor se adapta aos seus objetivos de investimento e orçamento. 3. Operação Automática: A plataforma aloca poder computacional para minerar para você 24/7. Rendimento Estável: Os ganhos diários são depositados automaticamente na sua conta, e você pode sacar a qualquer momento quando seu saldo atingir $100. Exemplos populares de contratos de mineração Tipo de Contrato | fundos | período | rendimento diário | principal mais ganhos totais DOGE/LTC | $100 | 2 Dias | $5 | $100+$10 BTC/BCH | $1.500 | 12 Dias | $18,75 | $1.500+$225 BTC/BCH | $6.000 | 30 Dias | $84 | $6.000+$2.520 DOGE/LTC | $25.000 | 35 Dias | $407,5 | $25.000+$14.262,5 BTC/BCH | $100.000 | 30 Dias | $1.910 | $100.000+$57.300 BTC/BCH | $300.000 | 55 Dias | $7.200 | $300.000+396.000 Os lucros serão...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:22
Estratégia aposta 217 milhões de dólares em Bitcoin enquanto o BTC reage

O post Strategy Bets $217M on Bitcoin as BTC Reacts apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais A empresa de tesouraria de Bitcoin Strategy agora tem 638.460 BTC, após uma nova aquisição de 1.955 BTC. O estoque total de BTC da empresa vale $71,5 mil milhões. A Strategy como empresa superou a rejeição de inclusão no S&P 500. Numa nova atualização, Bitcoin BTC $112.635 volatilidade de 24h: 1,2% Capitalização de mercado: $2,24 T Vol. 24h: $34,12 B a empresa de tesouraria Strategy Inc. aumentou suas participações totais para 638.460 BTC. Recentemente anunciou uma nova aquisição, citando que comprou mais 1.955 BTC. A empresa enfrentou um revés com sua rejeição do S&P 500, mas sua compra mais recente sugere que não foi abalada pelo rumo dos acontecimentos. Outra aquisição de Bitcoin garantida A Strategy, ou MicroStrategy como era conhecida anteriormente, expandiu suas participações em Bitcoin com uma nova compra de $271 milhões. Cada BTC foi comprado a um preço médio de $111.196. O preço do Bitcoin é atualmente $111.959,15, com um aumento de 0,74% nas últimas 24 horas. Nesta taxa, os 638.460 BTC da Strategy são avaliados em aproximadamente $71,5 mil milhões. A aquisição recente elevou o preço médio de compra do Bitcoin para a empresa para $73.880 por Bitcoin. Pouco antes do anúncio na manhã de segunda-feira, o preço do BTC havia subido de $110.500 para $112.200. Embora agora tenha diminuído ligeiramente para cerca de $111.900 após a notícia ser divulgada. Em um registro 8-K submetido na semana passada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Strategy observou que comprou 4.048 Bitcoin entre 26 de agosto e 1 de setembro de 2025. Neste caso, o preço médio por Bitcoin foi de $110.981, levando a compra total para aproximadamente 449,3 milhões. Os fundos para esta compra vieram de vendas no mercado de ações ordinárias Classe A da Strategy, MSTR, ações preferenciais perpétuas Strike, STRK, ações preferenciais perpétuas Strife, STRF, e ações preferenciais perpétuas Stride, STRD. Embora o...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:18
Para uma subida contínua, o NZD deve primeiro fechar acima de 0,5930 – Grupo UOB

O post Para uma ascensão contínua, NZD deve primeiro fechar acima de 0,5930 - Grupo UOB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em vez de continuar a subir, é mais provável que o Dólar da Nova Zelândia (NZD) negocie numa faixa entre 0,5855 e 0,5915. A longo prazo, para uma ascensão contínua, o NZD deve primeiro fechar acima de 0,5930, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. É mais provável que o NZD/USD negocie numa faixa VISÃO DE 24 HORAS: "Embora o NZD tenha subido acentuadamente para um máximo de 0,5917 na sexta-feira passada, recuou do máximo e fechou em 0,5892. A rápida ascensão parece estar sobrecarregada e, em vez de continuar a subir, é mais provável que o NZD negocie numa faixa hoje, provavelmente entre 0,5855 e 0,5915." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Na nossa última atualização da quarta-feira passada (03 de Set, spot em 0,5855), afirmamos que 'estamos adotando uma postura neutra e esperamos que o NZD negocie numa faixa de 0,5800/0,5900.' Embora o NZD tenha quebrado acima da faixa na sexta-feira e alcançado um máximo de 0,5917, o aumento no momentum de alta não é suficiente para indicar um avanço sustentado ainda. Para uma ascensão contínua, o NZD deve primeiro fechar acima de 0,5930. As chances de o NZD fechar acima de 0,5930 permanecerão intactas desde que se mantenha acima do nível de 'suporte forte', que agora está em 0,5840." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:07
ETFs de Ethereum perdem 788 milhões enquanto ETFs de Bitcoin registam fortes entradas

O post ETFs de Ethereum Perdem 788 Milhões Enquanto ETFs de Bitcoin Registam Fortes Entradas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques Principais Os ETFs de Ethereum viram saídas de $788M de 1 a 5 de setembro. Os ETFs de Bitcoin registaram entradas de $246M, mostrando confiança do mercado. ETFs principais como ETHA, FETH e IBIT impulsionaram grandes mudanças de capital. ETFs de Ethereum Enfrentam Saídas Significativas Entre 1 e 5 de setembro de 2025, os ETFs baseados em Ethereum perderam $787,74 milhões, de acordo com a SoSoValue. Isto marca a segunda semana de dinâmica negativa no segmento desde meados de maio, destacando a volatilidade em curso nos produtos de investimento em Ethereum. Entradas e Saídas de Capital para ETFs Spot de Ethereum nos EUA – Fonte: SoSoValue As saídas dos principais ETFs de Ethereum foram as seguintes: ETHA (BlackRock) – $312,47 milhões FETH (Fidelity) – $287,9 milhões ETHE (Grayscale) – $83,5 milhões ETHW (Bitwise) – $49,08 milhões TETH (21Shares) – $21,3 milhões ETHV (VanEck) – $17,22 milhões ETH (Grayscale) – $12,51 milhões QETH (Invesco) – $2,13 milhões EZET (Franklin Templeton) – $1,62 milhões Estes números sublinham uma abordagem cautelosa dos investidores no setor de ETFs de Ethereum, apesar do crescimento mais amplo dos ativos digitais. ETFs de Bitcoin Mostram Entradas Positivas Em contraste, os ETFs de Bitcoin registaram entradas de $246,42 milhões durante o mesmo período, sinalizando confiança contínua no Bitcoin como um investimento popular. Entradas e Saídas de Capital para ETFs Spot de Bitcoin nos EUA – Fonte: SoSoValue Os ganhos de capital concentraram-se em quatro ETFs líderes: IBIT – $434,32 milhões BTC – $33,29 milhões FBTC – $25,01 milhões BTCO – $2,21 milhões Dois ETFs, BTCW e DEFI, não viram novos fundos, enquanto seis registaram saídas: ARKB – $81,52 milhões BITB – $76,9 milhões GBTC – $69,74 milhões HODL – $13,19 milhões BRRR – $3,87 milhões EZBC – $3,18 milhões Durante a semana passada, as entradas de capital em ETFs baseados na capitalização de mercado do Ethereum excederam $1 bilião quando incluídos todos os produtos ligados ao Ethereum. Enquanto isso, os ETFs de Bitcoin continuam a atrair interesse significativo de investidores institucionais e de retalho, refletindo sentimentos divergentes entre os...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:54
