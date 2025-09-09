Traders veem uma possibilidade de o Fed cortar em meio ponto

Traders trabalham na Bolsa de Valores de Nova York em 29 de agosto de 2025. NYSE Traders estão deixando em aberto a opção de que o Federal Reserve na próxima semana possa cortar sua taxa de juros chave em meio ponto percentual, embora a maioria em Wall Street pense que a barra para fazer isso é bastante alta. No cenário mais provável sendo precificado pelos mercados, o Fed em 17 de setembro reduzirá a taxa de fundos overnight em 25 pontos base, ou 0,25 ponto percentual. As cotações para um corte de um quarto de ponto estavam em torno de 88% na tarde de segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch do Grupo CME que mede as probabilidades de ação do Fed com base em contratos futuros de fundos federais de 30 dias. No entanto, isso deixou em aberto uma chance remota de que o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central ainda pudesse decretar uma redução de meio ponto, como fez na reunião de setembro de 2024. As chances disso estavam em 12%, já que os traders desconsideraram qualquer possibilidade de que o comitê pudesse permanecer parado. O sentimento do mercado mudou ainda mais em direção ao afrouxamento do Fed após o relatório de empregos de sexta-feira mostrar que as folhas de pagamento não agrícolas expandiram apenas 22.000 em agosto, enquanto a taxa de desemprego subiu para um máximo de quase quatro anos de 4,3%. "O fraco relatório de empregos de agosto ajudará a impulsionar o consenso no comitê de que não apenas os cortes de taxa devem ser retomados este mês, mas que cortes adicionais provavelmente serão apropriados nos próximos meses", disse o economista do Citigroup Andrew Hollenhorst em uma nota após a divulgação das folhas de pagamento. Embora Hollenhorst pense que poderia haver algum apoio no FOMC para um movimento maior, "não achamos que a maioria do comitê apoiaria um corte de 50 [pontos base]". Aqueles possivelmente favorecendo um movimento maior incluem os Governadores Michelle Bowman e Christopher Waller, bem como Stephen Miran, caso o Senado o confirme antes da convocação do Fed. O Citi mantém uma visão ligeiramente fora do consenso de que o FOMC...