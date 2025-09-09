Provável negociação numa faixa entre 146,55 e 149,55 – UOB Group
O avanço rápido do Dólar Americano (USD) tem margem para testar 148,80 antes de estabilizar; é improvável que 149,55 seja ameaçado. A longo prazo, a perspetiva é mista; o USD poderá negociar numa faixa entre 146,55 e 149,55 por enquanto. O USD disparou na terça-feira passada, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. A perspetiva para USD/JPY é mista VISÃO DE 24 HORAS: "Na sexta-feira passada, o USD caiu acentuadamente para um mínimo de 146,80 antes de encenar uma forte recuperação e fechar em 147,38 (-0,74%). O USD continua a subir, tendo aberto com um gap superior hoje. O avanço rápido tem margem para testar 148,80 antes de estabilizar. Mesmo que o USD ultrapasse 148,80, é improvável que ameace a resistência principal em 149,15. No lado negativo, os níveis de suporte estão em 147,90 e 147,50." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Na nossa última atualização de quarta-feira (30 de setembro, spot em 148,55), destacámos que 'embora a perspetiva para o USD seja positiva, resta saber se conseguirá manter o ritmo rápido de avanço.' Acrescentámos, 'o nível a observar é 149,55.' O USD posteriormente subiu para um máximo de 149,13, mas na sexta-feira passada, despencou e quebrou abaixo do nosso nível de 'suporte forte'. Tendo saído do forte avanço anterior, a queda acentuada na sexta-feira passada não se traduziu numa acumulação significativa de momentum descendente. Além disso, o USD abriu com gap superior hoje. As oscilações acentuadas mas de curta duração resultaram numa perspetiva mista. Por enquanto, o USD poderá negociar numa faixa entre 146,55 e 149,55." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
