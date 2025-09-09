2025-10-13 Monday

Traders veem uma possibilidade de o Fed cortar em meio ponto

Traders veem uma possibilidade de o Fed cortar em meio ponto

A publicação "Traders veem uma chance de que o Fed corte em meio ponto" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Traders trabalham na Bolsa de Valores de Nova York em 29 de agosto de 2025. NYSE Traders estão deixando em aberto a opção de que o Federal Reserve na próxima semana possa cortar sua taxa de juros chave em meio ponto percentual, embora a maioria em Wall Street pense que a barra para fazer isso é bastante alta. No cenário mais provável sendo precificado pelos mercados, o Fed em 17 de setembro reduzirá a taxa de fundos overnight em 25 pontos base, ou 0,25 ponto percentual. As cotações para um corte de um quarto de ponto estavam em torno de 88% na tarde de segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch do Grupo CME que mede as probabilidades de ação do Fed com base em contratos futuros de fundos federais de 30 dias. No entanto, isso deixou em aberto uma chance remota de que o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central ainda pudesse decretar uma redução de meio ponto, como fez na reunião de setembro de 2024. As chances disso estavam em 12%, já que os traders desconsideraram qualquer possibilidade de que o comitê pudesse permanecer parado. O sentimento do mercado mudou ainda mais em direção ao afrouxamento do Fed após o relatório de empregos de sexta-feira mostrar que as folhas de pagamento não agrícolas expandiram apenas 22.000 em agosto, enquanto a taxa de desemprego subiu para um máximo de quase quatro anos de 4,3%. "O fraco relatório de empregos de agosto ajudará a impulsionar o consenso no comitê de que não apenas os cortes de taxa devem ser retomados este mês, mas que cortes adicionais provavelmente serão apropriados nos próximos meses", disse o economista do Citigroup Andrew Hollenhorst em uma nota após a divulgação das folhas de pagamento. Embora Hollenhorst pense que poderia haver algum apoio no FOMC para um movimento maior, "não achamos que a maioria do comitê apoiaria um corte de 50 [pontos base]". Aqueles possivelmente favorecendo um movimento maior incluem os Governadores Michelle Bowman e Christopher Waller, bem como Stephen Miran, caso o Senado o confirme antes da convocação do Fed. O Citi mantém uma visão ligeiramente fora do consenso de que o FOMC...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:43
Plataforma de Mineração em Nuvem com Suporte para Bitcoin e Dogecoin

Plataforma de Mineração em Nuvem com Suporte para Bitcoin e Dogecoin

A publicação Plataforma de Mineração em nuvem com Suporte para Bitcoin e Dogecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O crescimento da mineração na nuvem em 2025 tornou a mineração de criptomoedas mais acessível do que nunca. Em vez de lidar com os custos e a complexidade de operar equipamentos de mineração em casa, os investidores agora têm a opção de participar através de plataformas compatíveis com dispositivos móveis que oferecem contratos acessíveis e pagamentos confiáveis. Entre esses provedores, a ETNCrypto se posicionou como uma solução confiável para usuários que desejam minerar tanto Bitcoin (BTC) quanto Dogecoin (DOGE) com facilidade. Ao simplificar o processo de mineração e oferecer termos transparentes, a ETNCrypto preenche a lacuna entre novos e experientes investidores. Por que a Mineração de Bitcoin e Dogecoin Ainda Importa O Bitcoin continua sendo o ativo digital mais valioso e seguro, frequentemente referido como "ouro digital". Minerar BTC desempenha um papel vital na segurança da blockchain e na recompensa dos participantes. O Dogecoin, por outro lado, surgiu como uma criptomoeda mais leve, orientada pela comunidade, com transações mais rápidas e ampla adoção em gorjetas online, varejo e pagamentos. Em 2025, ambas as moedas continuam a atrair usuários que desejam exposição às recompensas de mineração. Plataformas de mineração dupla que suportam BTC e DOGE, portanto, fornecem um gateway conveniente para investidores que buscam diversificação de pórtifolio sem complexidade adicional. ETNCrypto: Mineração em nuvem Transparente de Duas Moedas A ETNCrypto concentra-se em oferecer uma experiência de mineração segura e amigável para iniciantes. Ao contrário de plataformas que limitam a mineração a um único ativo, a ETNCrypto suporta tanto Bitcoin quanto Dogecoin, dando aos usuários flexibilidade em sua estratégia de portfólio. Sua abordagem mobile-first garante acessibilidade global, enquanto sistemas automatizados impulsionados por IA gerenciam o tempo de atividade e o desempenho. Características: Mineração de duas moedas: BTC e DOGE suportados em um único app. Design compatível com dispositivos móveis com aplicativos para iOS e Android. Bônus de boas-vindas de $100 para novas contas. Contratos transparentes com ROI claro e sem taxas ocultas. Monitoramento avançado de IA e agendamento automatizado. Painel amigável para iniciantes com alcance global. Equipamentos de Mineração ETNCrypto Equipamento de Mineração Preço do Contrato Período do Contrato Lucro ROI Antminer T21 $300 1 Dia $9,00 3,0% Antminer S21 Pro $1.600...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:26
SpaceX de Musk compra licenças de espectro sem fios por 17 mil milhões de dólares

SpaceX de Musk compra licenças de espectro sem fios por 17 mil milhões de dólares

A publicação "SpaceX de Musk Compra Licenças de Espectro Sem Fio Por $17 Bilhões" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque A SpaceX irá comprar licenças de espectro sem fio da EchoStar, a empresa de telecomunicações proprietária da operadora de celular Boost Mobile, por aproximadamente $17 bilhões em dinheiro e ações, disseram as empresas na segunda-feira de manhã, permitindo que a empresa de Elon Musk forje um papel maior no mercado de telefonia celular. A SpaceX concordou em comprar licenças de espectro sem fio da EchoStar por aproximadamente $17 bilhões. Getty Images Fatos Principais Esta é uma notícia de última hora e será atualizada. Fonte: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:16
Metaplanet adiciona 136 BTC ao tesouro na estratégia contínua de Bitcoin

Metaplanet adiciona 136 BTC ao tesouro na estratégia contínua de Bitcoin

A publicação "Metaplanet adiciona 136 BTC à tesouraria na estratégia contínua de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de tesouraria de Bitcoin Metaplanet comprou mais 136 Bitcoin no valor de cerca de 2,251 mil milhões de ienes como parte da sua estratégia contínua de Tesouraria de Bitcoin. O BTC foi comprado a um preço médio de entrada de 16.554.535 ienes (~111.666) por Bitcoin. A mais recente aquisição da Metaplanet eleva o total das suas participações em Bitcoin para 20.136 BTC a um preço médio de aproximadamente 15,1 milhões de ienes por BTC. O total das participações em Bitcoin da empresa vale agora 304,563 mil milhões de ienes (2,08 mil milhões de dólares). A Metaplanet ocupa o sexto lugar entre as empresas de tesouraria de Bitcoin *Metaplanet Adquire 136 $BTC Adicionais, Participações Totais Atingem 20.136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 8 de setembro de 2025 A empresa de tesouraria de Bitcoin teve um rendimento de BTC de 30,8% de 1 de julho de 2025 a 8 de setembro de 2025. A empresa teve um rendimento de BTC mais elevado de 129,4% de 1 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025. A mais recente aquisição da Metaplanet baseia-se no seu plano de aumentar o seu tesouro de ativos digitais para 100.000 BTC até ao final de 2026. O atual tesouro da empresa de 20.136 BTC sugere que atingiu aproximadamente 67% da sua meta para 2025 e 20% da sua meta para 2026. A empresa também pretende adquirir 210.000 BTC até 2027, o que representaria 10% do total de Bitcoin em circulação. O diretor independente da empresa de tesouraria de Bitcoin Jetking Infotrain India, Pranav Agarwal, acredita que a Metaplanet pode estar no caminho certo para cumprir o seu ambicioso cronograma. Ele argumentou que com 4 meses do ano restantes e outro terço da meta da empresa a alcançar, é suficiente para a Metaplanet atingir os seus objetivos. Ele também argumentou que uma compressão no preço de mercado da empresa muito próximo do seu NAV de BTC poderia desacelerar o seu impulso de aquisição. O tesouro de 20.136 BTC da Metaplanet posiciona-a em sexto lugar globalmente entre empresas públicas com estratégias de tesouraria de Bitcoin. Agarwal reconheceu que as empresas de tesouraria de Bitcoin já acumularam mais de um milhão de BTC, aproximadamente...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:55
Howard Stern Engana Ouvintes (E A AP)—Ainda Não Vai Deixar O Programa De Rádio Da SiriusXM

Howard Stern Engana Ouvintes (E A AP)—Ainda Não Vai Deixar O Programa De Rádio Da SiriusXM

O post Howard Stern Engana Ouvintes (E a AP)—Não Deixará o Programa de Rádio SiriusXM Ainda apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline O apresentador de rádio Howard Stern enganou ouvintes e meios de comunicação, incluindo a Associated Press, na segunda-feira de manhã, alegando que o apresentador da Bravo Andy Cohen assumiria seu programa de longa data na SiriusXM—mas Stern disse que não está deixando o programa ainda, embora o futuro de seu enorme contrato, que termina no final deste ano, seja incerto. Howard Stern enganou os ouvintes fazendo-os pensar que havia deixado abruptamente seu programa de rádio na segunda-feira de manhã. (Foto de Noam Galai/Getty Images) Getty Images Fatos Principais O apresentador da Bravo Andy Cohen apareceu no início do programa de rádio SiriusXM de Stern às 7:00 de segunda-feira de manhã, pregando uma peça nos ouvintes de que Stern havia deixado abruptamente o programa e que ele assumiria sob um novo nome, "Andy 100", acrescentando que esperava uma "transição mais limpa" e estava "meio que improvisando". Cohen cantou louvores a Stern em uma falsa despedida, dizendo ao público que ele "não pode exagerar o que Howard significou para esta empresa e o que ele fez pela SiriusXM" e que Stern "caminhou para que pudéssemos correr. Não posso preencher seu vazio". Mas Stern juntou-se ao programa após cerca de 10 minutos, informou a CNN, agradecendo a Cohen por concordar em enganar seus espectadores e afirmando que está "muito feliz na Sirius". A brincadeira de Stern enganou vários meios de comunicação, e a Associated Press manteve uma manchete de que o apresentador de rádio "se afasta da SiriusXM após duas décadas" por cerca de uma hora depois que Stern revelou que sua aposentadoria abrupta era uma farsa. Stern havia dito anteriormente aos ouvintes que abordaria seu futuro na empresa na segunda-feira, já que rumores circulavam em relatórios da mídia de que ele se aposentaria, o que ele supostamente disse aos ouvintes na segunda-feira o fez sentir que ainda não podia se afastar da empresa. Qual é o Valor do Contrato de Stern com a SiriusXM? Stern assinou seu contrato original de sucesso com a emissora de rádio em 2004, no valor de $500 milhões...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:52
Bitcoin Hyper é uma melhor compra agora

Bitcoin Hyper é uma melhor compra agora

A publicação Bitcoin Hyper É uma Melhor Compra Agora apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Pré-venda Mais Rápida de Bitcoin L2 Arrecada $14,4M: Bitcoin Hyper É uma Melhor Compra Agora Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Aidan Weeks, mestre em Engenharia Mecânica, prosperou como redator de conteúdo por mais de quatro anos. Especializado nos setores de cripto, tecnologia, engenharia, IA e B2B, Aidan habilmente cria textos para web, posts de blog, guias de compra, manuais, páginas de produtos e mais, tornando conceitos complexos acessíveis e envolventes. Sua transição da academia para a escrita em tempo integral reflete sua paixão por conectar expertise técnica com conteúdo claro e informativo. Desde que se juntou ao Bitcoinist, Aidan escreveu extensivamente sobre DeFi, dApps, IA e meme coins, solidificando seu entendimento sobre tecnologias blockchain emergentes. Como adotante inicial, ele começou a investir em Solana em 2020, aprofundando ainda mais seus conhecimentos sobre mercados cripto e inovação. Hoje, ele combina experiência prática com um instinto editorial aguçado para ajudar os leitores a filtrar o hype, identificar tendências reais e entender um espaço em rápida evolução. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-raises-14-4m-best-buy/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:47
Provável negociação numa faixa entre 146,55 e 149,55 – UOB Group

Provável negociação numa faixa entre 146,55 e 149,55 – UOB Group

O post Provável negociação numa faixa entre 146,55 e 149,55 – Grupo UOB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O avanço rápido do Dólar Americano (USD) tem margem para testar 148,80 antes de estabilizar; é improvável que 149,55 seja ameaçado. A longo prazo, a perspetiva é mista; o USD poderá negociar numa faixa entre 146,55 e 149,55 por enquanto. O USD disparou na terça-feira passada, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. A perspetiva para USD/JPY é mista VISÃO DE 24 HORAS: "Na sexta-feira passada, o USD caiu acentuadamente para um mínimo de 146,80 antes de encenar uma forte recuperação e fechar em 147,38 (-0,74%). O USD continua a subir, tendo aberto com um gap superior hoje. O avanço rápido tem margem para testar 148,80 antes de estabilizar. Mesmo que o USD ultrapasse 148,80, é improvável que ameace a resistência principal em 149,15. No lado negativo, os níveis de suporte estão em 147,90 e 147,50." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Na nossa última atualização de quarta-feira (30 de setembro, spot em 148,55), destacámos que 'embora a perspetiva para o USD seja positiva, resta saber se conseguirá manter o ritmo rápido de avanço.' Acrescentámos, 'o nível a observar é 149,55.' O USD posteriormente subiu para um máximo de 149,13, mas na sexta-feira passada, despencou e quebrou abaixo do nosso nível de 'suporte forte'. Tendo saído do forte avanço anterior, a queda acentuada na sexta-feira passada não se traduziu numa acumulação significativa de momentum descendente. Além disso, o USD abriu com gap superior hoje. As oscilações acentuadas mas de curta duração resultaram numa perspetiva mista. Por enquanto, o USD poderá negociar numa faixa entre 146,55 e 149,55." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:37
Grayscale apresenta pedido à SEC para lançar ETF Spot de Chainlink nos EUA

Grayscale apresenta pedido à SEC para lançar ETF Spot de Chainlink nos EUA

A publicação "Grayscale apresenta pedido à SEC para lançar ETF Spot de Chainlink nos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Grayscale deu um passo importante para tornar o Chainlink (LINK) um ativo regulamentado. O gestor de ativos apresentou um Formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para propor um fundo negociado em bolsa (ETF) spot de Chainlink. Se aprovado, o ETF seria um dos primeiros nos EUA a acompanhar diretamente o preço do LINK. Seria negociado na NYSE Arca sob o ticker GLNK, com a Coinbase Custody mantendo os ativos do fundo. O produto converteria o Trust de Chainlink existente da Grayscale em um ETF, permitindo que os investidores ganhem exposição ao LINK sem comprar os tokens diretamente. Como os ETFs spot de Bitcoin e Ethereum baseados nos EUA, o fundo permitiria criações e resgates de ações em dinheiro. A Grayscale também sinalizou que resgates em espécie poderiam ser introduzidos no futuro, se os reguladores permitirem. Grayscale expande seu impulso de ETF de altcoins O recente pedido de Chainlink da Grayscale não é uma anomalia. Faz parte de um esforço maior para expandir além do Bitcoin e Ethereum, que lideraram o mercado de ETF dos EUA até agora. O grande gestor de ativos apresentou pedidos para lançar ETFs vinculados a Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Solana (SOL) e XRP nos últimos meses. Todos esses produtos destinam-se a permitir que investidores convencionais acessem altcoins populares sem ter que manter os tokens por conta própria. A Grayscale já demonstrou que este modelo poderia funcionar. No início de 2024, converteu seu Bitcoin Trust (GBTC) e Ethereum Trust (ETHE) principais em ETFs spot após uma luta prolongada com os reguladores. Essas aprovações abriram caminho para altcoins, e a Grayscale está agora se apressando para expandir seu portfólio. A competição está se intensificando. A Bitwise também apresentou seu pedido para um ETF de Chainlink em agosto de 2025, sugerindo que a demanda institucional por LINK está aumentando. Em contraste, outros gestores de ativos estão tentando se mover rapidamente para obter uma vantagem de primeiro a entrar no mercado. A VanEck (negociada...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:19
'Castelo Infinito' Chega Com Uma Pontuação Impressionante no Rotten Tomatoes

'Castelo Infinito' Chega Com Uma Pontuação Impressionante no Rotten Tomatoes

O post 'Infinity Castle' Chega Com Uma Pontuação Impressionante no Rotten Tomatoes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Demon Slayer: Infinity Castle Crunchyroll Os fãs têm esperado pelo primeiro filme da trilogia final que encerra a franquia de anime Demon Slayer, e agora nos EUA e em muitas outras regiões, está quase aqui. Demon Slayer: Infinity Castle chega este fim de semana, e as críticas já estão a surgir. Até agora, são perfeitas. No momento, com algumas críticas já publicadas, a positividade crítica resultou numa pontuação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes. Isso é tão bom quanto se pode esperar, mas antes que as pessoas digam que não há críticos suficientes para afirmar que isto será mais próximo da precisão, vou apontar para o último grande lançamento teatral de Demon Slayer, Mugen Train, que terminou com um certificado fresh de 98% dos críticos e impressionantes 99% dos fãs. Infinity Castle é o primeiro do que se tornou uma trilogia de filmes em vez de mais temporadas da série, que cobrirá o arco final do anime. Relatórios iniciais dizem que levará algum tempo para terminar, com a Parte 2 possivelmente a sair em 2027 e a Parte 3 em 2029. Isso não é tão chocante, dado quanto tempo a animação leva nestes dias, mas ainda é uma espera extremamente longa para o que serão efetivamente 4-5 episódios juntos. O que está a acontecer no arco Infinity Castle? Aqui está a sinopse: "Enquanto os membros do Corpo de Caçadores de Demónios e os Hashira participavam num programa de treino de força em grupo, o Treino Hashira, em preparação para a próxima batalha contra os demónios, Muzan Kibutsuji aparece na Mansão Ubuyashiki. Com o líder do Corpo de Demónios em perigo, Tanjiro e os Hashira correm para o quartel-general, mas são mergulhados numa descida profunda para um espaço misterioso pelas mãos de Muzan Kibutsuji. O destino para onde Tanjiro e...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:13
Bears posicionados para beneficiar do investimento na linha ofensiva

Bears posicionados para beneficiar do investimento na linha ofensiva

O post Bears Posicionados Para Beneficiar Do Investimento Na Linha Ofensiva apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O quarterback do Chicago Bears, Caleb Williams (18), espera pela bola do center Drew Dalman (52) durante a primeira metade de um jogo de pré-temporada da NFL contra o Buffalo Bills, domingo, 17 de agosto de 2025, em Chicago. (AP Photo/Kamil Krzaczynski) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Caleb Williams assume o centro do palco na segunda-feira à noite, assumindo o papel principal na reformulação do ataque do Chicago Bears por Ben Johnson. Se ele estiver recebendo aplausos depois, certamente vai querer agradecer aos membros menos visíveis do elenco. O Gerente Geral Ryan Poles reconstruiu sabiamente a linha ofensiva que não conseguiu dar a Williams uma chance de luta durante sua temporada de estreia. O Pro Football Focus atualizou sua classificação da linha da 24ª no final de 2024 para a quarta melhor da NFL no início de '25, atrás apenas de Philadelphia, Denver e Buffalo. Enquanto os Bears usaram suas duas primeiras escolhas do draft no tight end Colston Loveland e no recebedor de slot Luther Burden III, eles investiram seus recursos financeiros na linha. A contratação do center agente livre Drew Dalman e as trocas pelos guards Joe Thuney e Jonah Jackson elevaram os gastos da equipe na linha ofensiva para $54,38 milhões, de acordo com o Spotrac, o que classifica em sétimo na liga. Esta é uma diferença marcante em como a franquia valorizava a linha em relação à relevância que tinha nos anos de Walter Payton/Mike Ditka. Williams, a primeira escolha geral no draft de '24, foi jogado no fogo atrás de uma linha que ficou em 31º em salários combinados. O guard Ryan Bates, adquirido de Buffalo por uma escolha de quinta rodada do draft, era o mais bem pago entre os chamados "Big Uglies" com um salário de $3,5 milhões. A suposta âncora para a linha, o guard Teven Jenkins, estava na última temporada de seu contrato de novato, ganhando cerca de $2,67 milhões. Foi...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:01
