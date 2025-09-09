2025-10-13 Monday

El Salvador adquire mais 21 BTC para o Dia do Bitcoin da Nação, Holdings ultrapassam $700M

El Salvador adquire mais 21 BTC para o Dia do Bitcoin da Nação, Holdings ultrapassam $700M

O post El Salvador Adquire Mais 21 BTC para o Dia do Bitcoin do País, Reservas Ultrapassam $700M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, El Salvador comprou 21 BTC em 7 de setembro para celebrar o quarto aniversário da sua Lei do Bitcoin. A reserva de Bitcoin do país agora totaliza 6.313,18 BTC avaliados em cerca de $701 milhões. A compra acontece apesar de um empréstimo do FMI exigir que o governo interrompa a acumulação de Bitcoin. El Salvador continua a acumular sats. No domingo, o Presidente Nayib Bukele confirmou que o Escritório de Bitcoin do país comprou 21 BTC para marcar o quarto aniversário da lei de curso legal do Bitcoin do país. A compra é um aceno simbólico ao limite de fornecimento de 21 milhões de moedas do Bitcoin e continua a estratégia de construção de reservas do governo, apesar das tensões com credores internacionais. Desde março do ano passado, o menor país da América Central continental continuou a comprar 1 BTC por dia, mostram os dados. De acordo com os próprios números do governo e dados da blockchain, o país agora detém 6.313,18 BTC, avaliados em cerca de $701 milhões. A Lei do Bitcoin de El Salvador foi aprovada em 2021, tornando El Salvador o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal junto ao dólar americano. Na época, a medida foi promovida como uma forma de aumentar a inclusão financeira e reduzir os custos de remessas, apesar dos críticos alertarem sobre volatilidade de preços e riscos macroeconómicos e notarem que a medida ostensivamente violava o "ethos cripto", dado que a autoridade para implementá-la foi concedida pelo estado. Embora simbólica, a última compra de El Salvador complica o cumprimento do seu acordo de empréstimo de $1,4 mil milhões com o FMI em dezembro do ano passado, que exige a interrupção da acumulação voluntária por entidades públicas. Na época, funcionários do Fundo Monetário Internacional disseram que o país se comprometeu a congelar aquisições sob o Mecanismo de Fundos Ampliado finalizado. Como parte do acordo, El Salvador revisou sua Lei do Bitcoin para tornar a aceitação por comerciantes voluntária, mantendo a cripto como moeda de curso legal. O acordo também determina a liquidação do fundo Fidebitcoin e do governo...
Bitcoin
BTC$113,702.36+1.65%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:39
A Tether esclarece sobre os 37.229 BTC:

A Tether esclarece sobre os 37.229 BTC:

O post Tether esclarece sobre os 37.229 BTC: apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Negação oficial, transferências internas e ausência de pressão de venda: a Tether confirmou que os aproximadamente 37.229 BTC movimentados, transferidos para a Twenty One Capital, não foram vendidos no mercado. A declaração oficial da Tether está disponível no site de transparência, e a reconstrução também foi relatada por publicações especializadas (Tether – Transparency) A empresa, liderada por Paolo Ardoino (frequentemente citado em comunicações oficiais), reitera a alocação de lucros em bitcoin, ouro e terra, com o objetivo de fortalecer suas reservas. De acordo com os dados coletados pela nossa equipe de análise on-chain e verificados em exploradores públicos, os padrões de movimento correspondem a clusters típicos de realocação intragrupo e não a distribuições para exchanges spot. Analistas da indústria observam que transferências desta magnitude (dezenas de milhares de BTC) geralmente indicam reorganizações de tesouraria ou a implementação de veículos financeiros relacionados, em vez de vendas imediatas no mercado. As 3 coisas a saber A posição oficial: a Tether afirma que não vendeu BTC; os movimentos observados são exclusivamente transferências internas e realocações. A linha do tempo: um bloco principal de aproximadamente 37.229 BTC foi transferido no início de junho, avaliado em cerca de 3,9 bilhões de dólares à taxa de câmbio da época, enquanto fluxos subsequentes de 14.000 BTC e 5.800 BTC, respectivamente em junho e julho, constituem uma série separada de movimentos (as duas séries não devem necessariamente ser somadas) (BitcoinEthereumNews). A estratégia: parte dos lucros é reinvestida em bitcoin, ouro e terra para diversificar ativos e gerir o risco, confirmando assim uma política prudente de preservação de valor. Declaração Oficial e Contexto Paolo Ardoino esclareceu publicamente que «A Tether não vendeu nenhum Bitcoin», explicando que as atestações trimestrais podem incluir movimentos intragrupo ou operações relacionadas a iniciativas específicas – neste caso, a realocação da tesouraria – e não vendas reais no mercado. Neste...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:33
Convite de Trump para o U.S. Open da Rolex surge após aplicar tarifa à Suíça

Convite de Trump para o U.S. Open da Rolex surge após aplicar tarifa à Suíça

O post Convite de Trump para o U.S. Open da Rolex surge após imposição de tarifa à Suíça apareceu no BitcoinEthereumNews.com. (E-D) O Presidente dos EUA Donald Trump e o CEO da Rolex Jean-Frederic Dufour chegam à suite da Rolex antes da partida final de simples masculino entre Jannik Sinner da Itália e Carlos Alcaraz da Espanha no Décimo Quinto Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 07 de setembro de 2025 em Nova York. Matthew Stockman | Getty Images O Presidente Donald Trump apareceu no U.S. Open este fim de semana ao lado do CEO da Rolex Jean-Frederic Dufour, semanas após impor tarifas ao país de origem do fabricante de relógios. Trump assistiu à final de simples masculino em Nova York no domingo em um camarote central operado pela Rolex, que também patrocina o torneio. O presidente estava acompanhado por membros da família e funcionários de alto perfil da Casa Branca, incluindo o Secretário do Tesouro Scott Bessent e a Secretária de Imprensa Karoline Leavitt, de acordo com a NBC News. Trump foi convidado pela Rolex, segundo um relatório da Associated Press no sábado citando uma pessoa com conhecimento dos detalhes. A Rolex e a Casa Branca não responderam ao pedido de comentário da CNBC. O suposto convite da Rolex veio semanas após Trump impor uma tarifa de 39% à Suíça, onde a Rolex está sediada. Isso é mais alto do que outros países da região enfrentam após acordos entre os EUA e a União Europeia e Reino Unido. Uma vista do Presidente dos EUA Donald Trump (C) em um display da Rolex durante a partida final de simples masculino entre Jannik Sinner da Itália e Carlos Alcaraz da Espanha no Décimo Quinto Dia do US Open 2025 no USTA Billie Jean King National Tennis Center em 07 de setembro de 2025 em Nova York. Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images O analista da Bernstein Luca Solca escreveu aos clientes no mês passado que "o acordo de última hora que muitos esperavam não se materializou." Solca disse que os fabricantes de relógios suíços provavelmente precisarão aumentar os preços...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:25
BlackRock transfere ETH e BTC para Coinbase Prime

BlackRock transfere ETH e BTC para Coinbase Prime

O post BlackRock Transfere ETH e BTC para Coinbase Prime apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: BlackRock moveu grandes quantidades de ETH e BTC para Coinbase Prime, sinalizando uma venda. Especulação de mercado segue transferências significativas de cripto da BlackRock. Impacto potencial na estabilidade do mercado de Ethereum e Bitcoin. Em 8 de setembro de 2025, um endereço vinculado à BlackRock transferiu aproximadamente $254,4 milhões em Ethereum e $111,7 milhões em Bitcoin para Coinbase Prime, sugerindo uma potencial venda. Esta transação pode impactar os mercados cripto, coincidindo com fluxos de saída significativos dos ETFs da BlackRock, causando volatilidade e afetando os preços de Ethereum e Bitcoin. Transferência da BlackRock Gera Preocupações no Mercado Cripto A BlackRock enviou importantes ativos cripto totalizando mais de $366 milhões para Coinbase Prime. Esta transação substancial, da maior gestora de ativos do mundo, levanta preocupações sobre possíveis movimentos de mercado. Tais transferências frequentemente precedem vendas que afetam os preços dos ativos cripto. A falta de comentário oficial aumenta a especulação. "Até o momento, não há comentário da nossa parte sobre a recente transferência, que foi observada através de dados on-chain", disse Larry Fink, CEO da BlackRock. Resgates recentes de ETF da BlackRock viram $220 milhões em Bitcoin e $257,78 milhões em fluxos de saída de Ethereum, sugerindo um realinhamento estratégico de ativos. À medida que esses ativos chegam à exchange, os investidores observam atentamente possíveis ações de liquidação no mercado. Discussões atuais online indicam maior atenção da comunidade blockchain. Como observado por analistas cripto, qualquer grande venda pode desencadear volatilidade mais ampla no mercado, afetando não apenas Bitcoin e Ethereum, mas potencialmente impactando setores relacionados também. Padrões de Mercado Após Grandes Transferências Cripto Você sabia? Transferências cripto anteriores de grande porte por gestores de ETF frequentemente provocam correções de mercado. Observações seguem um padrão visto desde o segundo trimestre de 2024, destacando a volatilidade potencial em mudanças de ativos semelhantes. Ethereum (ETH) atualmente é negociado a $4.364,50 com um volume de 24 horas aumentando 51,56%, e uma capitalização de mercado de $526,82 bilhões. Movimentos recentes de preço mostram um aumento de 1,49% em 24 horas e um ganho de 61,09% em 90 dias, indicando atividade robusta no mercado cripto...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:24
Bitcoin sobe ligeiramente para $112K enquanto as ações atingem máximos históricos

Bitcoin sobe ligeiramente para $112K enquanto as ações atingem máximos históricos

O post Bitcoin sobe para $112K enquanto ações atingem recordes históricos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin registou pequenos ganhos na manhã de segunda-feira, mas as ações assumiram o protagonismo com o Nasdaq a estabelecer outro recorde histórico durante a negociação intradia. Ações recordes emparelhadas com Bitcoin em alta na segunda-feira O Nasdaq Composite registou uma nova máxima histórica de 21.885,62 durante a negociação intradia na segunda-feira, marcando mais um forte desempenho para as ações de tecnologia este ano. [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-inches-up-to-112k-as-stocks-hit-record-highs/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:23
Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff: As Três Grandes do Ténis Feminino

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff: As Três Grandes do Ténis Feminino

O post Aryna Sabalenka, Iga Swiatek E Coco Gauff: As Grandes 3 do Ténis Feminino apareceu no BitcoinEthereumNews.com. CANCUN, MÉXICO – 27 DE OUTUBRO: Marketa Vondrousova, República Checa, Jessica Pegula, Estados Unidos, Coco Gauff, Estados Unidos, Aryna Sabalenka, Bielorrússia, Iga Swiatek, Polónia, Elena Rybakina, Cazaquistão, Ons Jabeur, Tunísia, Maria Sakkari, Grécia posam para uma foto antes da cerimónia do sorteio no Hotel Kempinski Cancun para as Finais WTA GNP Seguros Cancun 2023 como parte do Hologic WTA Tour em 27 de outubro de 2023 em Cancun, México. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Os Grandes Dois, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, são tão dominantes no ténis masculino que ofuscam um estabelecido Grande 3 no lado feminino. Aryna Sabalenka defendeu o seu título no Open dos EUA de 2025, derrotando Amanda Anisimova por 6-3, 7-6. Sabalenka tem uma liderança dominante como Nº 1. Iga Swiatek é Nº 2, e Coco Gauff, apesar da sua eliminação na quarta ronda, ainda é Nº 3. Com rostos e jogadoras com classificações mais baixas a chegarem às fases finais dos torneios de Grand Slam, por vezes é fácil esquecer quão consistentes estas três têm sido. O Open dos EUA deste ano apresentou algumas histórias surpreendentes: uma Naomi Osaka ressurgente e uma resiliente Anisimova, bem como a transição de Taylor Townsend de especialista em pares para ameaça em singulares. No entanto, o topo do ténis feminino é o mesmo pós-Open dos EUA como era antes de Flushing Meadows: Sabalenka, Swiatek e Gauff. Quanto é que estas três dominaram nos últimos dois anos? Mark Petchey, comentador de ténis e treinador de Emma Raducanu, afirmou (via Yahoo Sports) que o jogo evoluiu desde que ela venceu o Open dos EUA há quatro anos. "Desde que comecei a ajudar a Emma, disse que ela precisa começar a fechar a lacuna entre as melhores jogadoras... contra a Iga e a Coco, ela sabe o que tem de fazer e vai demorar muito tempo", disse Petchey. Raducanu está com 0-10 contra as Grandes...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:07
JPY está fraco e com desempenho inferior – Scotiabank

JPY está fraco e com desempenho inferior – Scotiabank

O post JPY está fraco e com desempenho inferior – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Iene Japonês (JPY) está fraco, caindo 0,3% contra o Dólar Americano (USD) e com desempenho inferior a todas as moedas do G10 no início da semana, relatam os Estrategistas-Chefe de Forex (FX) do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. Os mercados consideram a reação do BoJ à intenção do PM Ishiba de renunciar "Os desenvolvimentos políticos estão pesando sobre o iene enquanto os mercados digerem o anúncio de domingo do PM Ishiba sobre sua intenção de deixar o cargo nas próximas semanas. A perspectiva de renovada incerteza política provavelmente será um fator nas considerações do BoJ enquanto formulam sua mudança para uma política mais restritiva." "O BoJ havia pausado seu ciclo de aperto durante a primavera e o verão, devido à incerteza comercial e política, bem como à turbulência no mercado de títulos. O USDJPY permanece limitado a uma faixa, e os fundamentos continuam favoráveis para o iene (USD/JPY mais baixo). Esperamos uma faixa de curto prazo entre o suporte de 147,37 (média móvel de 50 dias) e a resistência de 148,83 (média móvel de 200 dias)." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:04
Investidores institucionais despejaram Ethereum (ETH), compraram Bitcoin e estas duas altcoins! Aqui estão os dados críticos mais recentes!

Investidores institucionais despejaram Ethereum (ETH), compraram Bitcoin e estas duas altcoins! Aqui estão os dados críticos mais recentes!

O post Investidores Institucionais Despejaram Ethereum (ETH), Compraram Bitcoin e Estas Duas Altcoins! Aqui Estão os Dados Críticos Mais Recentes! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto alguns analistas estão à espera da decisão de corte da taxa de juros da FED para o Bitcoin subir, alguns analistas pensam que a decisão da taxa de juros da FED não será suficiente para impulsionar o BTC. Enquanto os analistas dizem que os fluxos de entrada de ETF spot precisam tornar-se positivos para a subida, a CoinShares publicou o seu relatório semanal de criptomoedas e disse que houve um fluxo de saída de $352 milhões na semana passada. Os produtos de investimento em criptomoedas perderam $352 milhões em valor na semana passada, com o volume de negociação a cair 27%, mas os fluxos de entrada do ano até à data permanecem fortes em $35,2 mil milhões. A Maior Ruptura Aconteceu no Ethereum! Ao olhar para fundos de criptomoedas individuais, verificou-se que a maioria dos fluxos de saída foram no Ethereum. Enquanto o Bitcoin (BTC) experimentou um fluxo de entrada de $524 mil milhões, o Ethereum (ETH) experimentou um fluxo de saída de $912 milhões. Quando olhamos para outras altcoins, o XRP experimentou um fluxo de entrada de $14,7 milhões, Solana (SOL) $16,1 milhões, e Chainlink (LINK) $1 milhão. "O Bitcoin viu entradas líquidas de $524 milhões na semana passada. O Ethereum experimentou saídas líquidas semanais de $912 milhões na semana passada. As saídas ocorreram diariamente durante os últimos sete dias de negociação e em vários emissores de ETP. Apesar disso, os fluxos de entrada permanecem elevados em $11,2 mil milhões para o ano. XRP e Solana continuam a ver entradas semanais consistentes. Solana viu entradas totais de $1,16 mil milhões na sua 21ª semana, enquanto XRP viu $1,22 mil milhões no mesmo período. Ao olhar para os fluxos de entrada e saída de fundos regionais, os EUA ficaram em primeiro lugar com um fluxo de saída de $440 milhões. Depois dos EUA, a Suécia experimentou um fluxo de saída de $13,5 milhões. Face a estas saídas, a Alemanha experimentou um fluxo de entrada de $85,1 milhões e Hong Kong $3,7 milhões. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:59
Recuperação do USD/JPY estagna abaixo da média móvel deslocada de 200 dias – Société Générale

Recuperação do USD/JPY estagna abaixo da média móvel deslocada de 200 dias – Société Générale

O post USD/JPY rebote estagna abaixo da Média Móvel Deslocada (DMA) de 200 dias – Société Générale apareceu no BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY recuperou-se do seu mínimo de agosto próximo a 146,20, mas permanece limitado pela média móvel de 200 dias. A falha em superar o nível de resistência em torno de 150,90-151,20 manteria os riscos de queda em jogo, com uma quebra abaixo de 146,20 abrindo caminho para uma correção mais profunda, observam os analistas de FX da Société Générale. Resistência principal vista no topo do intervalo 150,90-151,20 "USD/JPY rebotou após estabelecer um mínimo provisório próximo a 146,20 em agosto. No entanto, continua a enfrentar resistência na DMA de 200 dias. Caso ocorra um avanço de curto prazo, o limite superior do intervalo recente em 150,90/151,20 provavelmente será uma zona de resistência significativa." "A falha em superar este obstáculo sugeriria um risco de queda renovada. Uma quebra abaixo do recente mínimo pivô em 146,20 poderia desencadear um recuo de mercado mais profundo." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:25
Russell Wilson, Jaxson Dart, Linha Ofensiva

Russell Wilson, Jaxson Dart, Linha Ofensiva

O post Russell Wilson, Jaxson Dart, Linha Ofensiva apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LANDOVER, MARYLAND – 07 DE SETEMBRO: Russell Wilson #3 do New York Giants lança um passe durante o segundo quarto contra o Washington Commanders no Northwest Stadium em 07 de setembro de 2025 em Landover, Maryland. (Foto de Scott Taetsch/Getty Images) Getty Images Como foi a Semana 1 para o New York Giants ofensivamente? Brian Daboll, na sua declaração inicial para os repórteres, procurou valentemente pelos pontos positivos, e chegou a isto após uma derrota de 21-6 para o Washington Commanders. "Temos que fazer um trabalho melhor no lado ofensivo do futebol", disse Daboll. "Jogadores, treinadores, todos. Depois o jogo de chutes, penso que fizemos algumas coisas boas ali, mas novamente, certamente não foi bom o suficiente. Jogo difícil." Daboll está certo — Graham Geno pareceu ótimo, mesmo num field goal de 55 jardas que aproximou os Giants para 14-6. Mas apesar de algum crescimento pela defesa, Nova York terminou a Semana 1 com o entendimento de que todos, desde Russell Wilson até abaixo no lado ofensivo da bola, precisam melhorar. O que deu errado? Mais do que apenas Wilson. A manchete da coletiva de Daboll estava garantida a ser que ele não se comprometeria com Wilson como seu titular para a Semana 2. Mas ele fez o ponto chave de que esta derrota não está totalmente nos ombros do seu quarterback veterano. "Tenho confiança em Russell, então vamos voltar, vamos avaliar a fita", disse Saboll. "Este jogo não é culpa de Russell Wilson. Não é culpa de Russell Wilson. Quero deixar isso claro. Tenho confiança em Russell, temos que fazer um trabalho melhor em todos os aspectos." Dito isso: Wilson não ajudou sua equipe a superar os limites do desempenho da sua Linha ofensiva ou a falta geral de faísca ofensiva. Ele terminou com 17 de 37, 168 jardas no ar, mais 44 correndo. Parecia...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:04
