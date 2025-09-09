Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff: As Três Grandes do Ténis Feminino
CANCUN, MÉXICO – 27 DE OUTUBRO: Marketa Vondrousova, República Checa, Jessica Pegula, Estados Unidos, Coco Gauff, Estados Unidos, Aryna Sabalenka, Bielorrússia, Iga Swiatek, Polónia, Elena Rybakina, Cazaquistão, Ons Jabeur, Tunísia, Maria Sakkari, Grécia posam para uma foto antes da cerimónia do sorteio no Hotel Kempinski Cancun para as Finais WTA GNP Seguros Cancun 2023 como parte do Hologic WTA Tour em 27 de outubro de 2023 em Cancun, México. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Os Grandes Dois, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, são tão dominantes no ténis masculino que ofuscam um estabelecido Grande 3 no lado feminino. Aryna Sabalenka defendeu o seu título no Open dos EUA de 2025, derrotando Amanda Anisimova por 6-3, 7-6. Sabalenka tem uma liderança dominante como Nº 1. Iga Swiatek é Nº 2, e Coco Gauff, apesar da sua eliminação na quarta ronda, ainda é Nº 3. Com rostos e jogadoras com classificações mais baixas a chegarem às fases finais dos torneios de Grand Slam, por vezes é fácil esquecer quão consistentes estas três têm sido. O Open dos EUA deste ano apresentou algumas histórias surpreendentes: uma Naomi Osaka ressurgente e uma resiliente Anisimova, bem como a transição de Taylor Townsend de especialista em pares para ameaça em singulares. No entanto, o topo do ténis feminino é o mesmo pós-Open dos EUA como era antes de Flushing Meadows: Sabalenka, Swiatek e Gauff. Quanto é que estas três dominaram nos últimos dois anos? Mark Petchey, comentador de ténis e treinador de Emma Raducanu, afirmou (via Yahoo Sports) que o jogo evoluiu desde que ela venceu o Open dos EUA há quatro anos. "Desde que comecei a ajudar a Emma, disse que ela precisa começar a fechar a lacuna entre as melhores jogadoras... contra a Iga e a Coco, ela sabe o que tem de fazer e vai demorar muito tempo", disse Petchey. Raducanu está com 0-10 contra as Grandes...
