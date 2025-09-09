2025-10-13 Monday

Rug Pull do AquaBot drena 4,65 milhões de dólares em fundos de pré-venda da Solana

Rug Pull do AquaBot drena 4,65 milhões de dólares em fundos de pré-venda da Solana

O post Rug Pull do AquaBot Drena $4,65M em Fundos de Pré-venda da Solana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O investigador onchain @zachxbt sinalizou o mais recente Rug Pull importante da Solana. O projeto de bot de negociação AquaBot (@Aquabot_io) arrecadou 21.770 SOL ($4,65M) na sua pré-venda antes de desaparecer com os fundos dos investidores. Os dados da Blockchain mostram que a carteira principal de pré-venda do projeto, 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q, rapidamente dividiu os fundos entre vários endereços. Esses ativos foram posteriormente encaminhados através de trocas instantâneas, tornando a recuperação quase impossível. A ação deixou milhares de investidores de retalho prejudicados, apenas horas antes do lançamento programado do token Aqua. O Hype do Lançamento do AQUA Termina em Caos A equipa Aqua tinha promovido o lançamento de hoje durante semanas. O token AQUA estava programado para ser lançado através de um pool Meteora DLMM na segunda-feira às 17:00 UTC. Algumas horas antes do rug, a Aqua publicou um tópico no X: "AQUA acabou de ser lançado. Mas sabemos que o caminho não será fácil. O que se segue é a história real para aqueles que querem entender o que construímos, o que mudou e o que vem a seguir." AQUA acabou de ser lançado. Mas sabemos que o caminho não será fácil. O que se segue é a história real para aqueles que querem entender o que construímos, o que mudou e o que vem a seguir.🧵 Leia isto com atenção: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) 8 de setembro de 2025 Mas em vez de uma "história real", os investidores receberam um ato de desaparecimento. Pouco depois do rug da pré-venda, a Aqua desativou as respostas em todas as suas publicações no X. Pré-venda: Aposta Gamificada O modelo de pré-venda do AquaBot era incomum. Os utilizadores foram instruídos a enviar SOL para um contrato com um sistema de "multiplicador" gamificado. O contrato inteligente aumentava aleatoriamente as alocações, criando um efeito semelhante a uma loteria. Fundos Arrecadados: 21.770 SOL (~$4,67M) Promessa: 0 vesting, 100% de desbloqueio de tokens no TGE Realidade: Minutos antes do lançamento, o vesting foi subitamente imposto Esta mudança de última hora acionou alarmes por todo o X. Membros da comunidade acusaram a Aqua de orquestrar um clássico golpe de "isca e troca". Um novo rug acabou de acontecer na Solana e foi promovido...
Bitcoin enfrenta desafios enquanto as altcoins brilham

Bitcoin enfrenta desafios enquanto as altcoins brilham

O post Bitcoin Enfrenta Desafios enquanto Altcoins Brilham apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin recentemente conseguiu manter-se acima do seu nível de suporte, mas a sua luta para manter a sua posição acima de $112.500 causa apreensão sobre um potencial declínio para $110.000. Espera-se que o próximo evento da Apple impacte os mercados com os seus potenciais lançamentos de produtos, oferecendo possível suporte para o Bitcoin. Continue a Ler: Bitcoin Enfrenta Desafios enquanto Altcoins Brilham Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-challenges-as-altcoins-shine
Trump elogia West Point por cancelar cerimónia de prémio de Tom Hanks

Trump elogia West Point por cancelar cerimónia de prémio de Tom Hanks

A publicação "Trump Elogia West Point Por Cancelar Cerimónia de Premiação de Tom Hanks" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Manchete O Presidente Donald Trump elogiou a Academia Militar dos EUA em West Point por cancelar uma cerimónia de premiação destinada a homenagear Tom Hanks, criticando o ator como "WOKE" em meio a acusações de que a associação de ex-alunos da escola tomou a decisão por razões políticas. Trump elogiou West Point depois que sua associação de ex-alunos cancelou uma cerimónia de premiação planeada para homenagear Tom Hanks. (Foto de SAUL LOEB / AFP) (Foto de SAUL LOEB/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Factos Principais "Não precisamos de destinatários WOKE destrutivos a receber os nossos estimados Prémios Americanos", disse Trump numa publicação no Truth Social na segunda-feira de manhã, elogiando West Point por "inteligentemente" cancelar a cerimónia de premiação de Hanks. A publicação de Trump surgiu dias depois da associação de ex-alunos de West Point informar ao corpo docente que não realizaria mais uma cerimónia de premiação concedendo a Hanks o Prémio Sylvanus Thayer, destinado a homenagear não-graduados de West Point que exemplificam os ideais da escola de dever, honra e país. O anúncio levou alguns veteranos e políticos Democratas a acusar a instituição de cancelar a cerimónia por razões políticas, já que Hanks criticou Trump anteriormente e angariou fundos para o ex-Presidente Joe Biden. O Major-General Paul Eaton, que comandou o treino de tropas durante a invasão do Iraque pelos EUA, publicou no X na segunda-feira de manhã: "A minha Alma Mater, West Point, e como a América, foi sequestrada pelo MAGA ao repudiar Tom Hanks. Um novo mínimo." Trump, na sua publicação, também atacou os Óscares e outros "Shows de Prémios Falsos", instando-os a "reverem os seus Padrões e Práticas em nome da Justiça e sinceridade". A Forbes entrou em contacto com a Associação de Graduados de West Point para comentar (O Washington Post, que primeiro relatou sobre o cancelamento da cerimónia, disse que a associação de ex-alunos não respondeu aos pedidos de comentário, e que Hanks não pôde ser contactado). Por Que West Point Cancelou a Cerimónia de Premiação de Tom Hanks? O Coronel reformado...
Preso nos EUA, mas Do Kwon enfrenta novos problemas em Singapura

Preso nos EUA, mas Do Kwon enfrenta novos problemas em Singapura

O post Preso Nos EUA, Mas Do Kwon Enfrenta Novos Problemas Em Singapura apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Do Kwon, fundador da Terraform Labs, perdeu uma batalha legal relacionada a um apartamento de luxo em Singapura. Ele tentou recuperar $14 milhões em pagamentos, que foram confiscados quando o acordo de compra fracassou em 2023. Esta derrota representa mais um revés para o fundador em dificuldades, embora dificilmente seja seu desafio legal mais grave. Ainda assim, estes $14 milhões poderiam ter ajudado a reconstruir suas finanças ou mitigar multas futuras. O Processo de Do Kwon em Singapura O fundador da Terraform Labs passou por muitos problemas desde que sua empresa entrou em colapso em 2022. Embora inicialmente tenha se declarado inocente das acusações de fraude nos EUA, ele concordou com um acordo com os promotores há menos de um mês. Patrocinado Patrocinado Agora, Do Kwon enfrenta outro revés, envolvendo uma propriedade em Singapura e um processo subsequente: "Kwon tinha colocado seus olhos na unidade Sculptura Ardmore avaliada em [$30] milhões cinco meses antes do colapso de suas criptomoedas TerraUSD e Luna em 2022. Ele havia selecionado uma cobertura duplex de quatro quartos de 7.600 pés quadrados no 19º andar do empreendimento, uma das apenas três coberturas no projeto", afirmaram meios de comunicação locais, parafraseando documentos judiciais originais. Especificamente, Do Kwon pagou aproximadamente metade do preço deste apartamento em Singapura, mas o negócio começou a deteriorar-se em 2023. Apesar das tentativas de manter o contrato aberto ou continuar alugando a propriedade após o prazo de venda, tanto Kwon quanto sua esposa desocuparam o imóvel em julho. Subsequentemente, o incorporador recuperou o apartamento e o vendeu a outro comprador. Isso levou Do Kwon a mover um processo no tribunal superior de Singapura, tentando recuperar seu investimento perdido de $14 milhões. O incorporador, por sua vez, apresentou suas próprias reivindicações, exigindo um mês adicional de aluguel e custos de reparação; Do Kwon aparentemente iniciou renovações substanciais. Uma Série de Derrotas Em qualquer caso, nenhuma das partes ficou totalmente satisfeita. Singapura decidiu firmemente contra Do...
Solana em alta à vista? Traders observam ruptura que poderia push SOL em direção aos $250

Solana em alta à vista? Traders observam ruptura que poderia push SOL em direção aos $250

O post Rali da Solana à Vista? Traders Observam Ruptura Que Poderia Push SOL Em Direção a $250 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Rali da Solana à Vista? Traders Observam Ruptura Que Poderia Push SOL Em Direção a $250 Aviso Legal: As informações encontradas no NewsBTC são apenas para fins educacionais. Não representam as opiniões do NewsBTC sobre comprar, vender ou manter quaisquer investimentos e naturalmente investir acarreta riscos. Você é aconselhado a conduzir sua própria pesquisa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Use as informações fornecidas neste site inteiramente por sua conta e risco. Notícias Relacionadas © 2025 NewsBTC. Todos os Direitos Reservados. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
Trump promete nova orientação sobre preservação do "direito à oração" nas escolas públicas

Trump promete nova orientação sobre preservação do "direito à oração" nas escolas públicas

A publicação "Trump Promete Nova Orientação Sobre a Preservação do 'Direito à Oração' nas Escolas Públicas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque O Presidente Donald Trump disse na segunda-feira que o Departamento de Educação iria emitir nova orientação reforçando as proteções para estudantes que desejam orar nas escolas públicas, embora não esteja claro o que a nova política implicará. O Presidente Donald Trump discursa durante uma reunião sobre liberdade religiosa na educação no Museu da Bíblia em Washington, DC, em 8 de setembro de 2025. (Foto de SAUL LOEB/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Factos Principais Trump fez o anúncio enquanto discursava numa reunião da Comissão de Liberdade Religiosa da sua administração no Museu da Bíblia. A primeira administração de Trump instituiu uma política semelhante declarando que escolas que suprimissem o direito dos estudantes à oração poderiam perder financiamento federal—embora a política não tenha alterado a lei existente que proíbe as escolas públicas de patrocinarem orações ou atividades religiosas. Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada. Fonte: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/
Comprometimento de biblioteca JavaScript visa carteiras Bitcoin

Comprometimento de biblioteca JavaScript visa carteiras Bitcoin

O post Comprometimento da Biblioteca Javascript Ataca Carteiras Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um importante desenvolvedor NPM, qix, teve sua conta comprometida. Foi utilizada para distribuir malware que visa e procura carteiras de Bitcoin e criptomoedas nos dispositivos dos usuários. Se detectado, o malware modificaria as funções de código usadas para coordenar a assinatura de transações, e substituiria o endereço para o qual um usuário está tentando enviar dinheiro por um dos endereços do próprio criador do malware. Isso deve ser principalmente uma preocupação para usuários de carteiras web, como no ecossistema Bitcoin os usuários de Ordinals ou Runes/outros tokens, a menos que uma atualização para sua carteira de software normal tenha sido lançada hoje com a dependência comprometida, ou se sua carteira carrega dinamicamente código diretamente do back-end da carteira ignorando a app-store, você deve estar bem. NPM é um gerenciador de pacotes para Node.js, um popular framework Javascript. Isso significa que é usado para obter grandes conjuntos de código pré-escrito usado para funcionalidades comuns a serem integradas em diferentes programas sem que o desenvolvedor tenha que reescrever funções básicas. Os pacotes visados não eram específicos para criptomoedas, mas pacotes usados por inúmeras aplicações normais construídas com Node.js, não apenas carteiras de criptomoedas. Se você está usando uma carteira física em combinação com sua carteira web, tome cuidado extra para verificar no próprio dispositivo se o endereço de destino para o qual você está enviando está correto antes de assinar qualquer coisa. Se você está usando chaves de software na própria carteira web, seria aconselhável não abri-las ou realizar transações até ter certeza de que não está executando uma versão vulnerável da carteira. O curso de ação mais seguro seria esperar por um anúncio da equipe que desenvolve a carteira que você usa. Fonte: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets
Sabrina Carpenter consegue a maior estreia de álbum para uma mulher em 2025

Sabrina Carpenter consegue a maior estreia de álbum para uma mulher em 2025

O post Sabrina Carpenter Consegue a Maior Estreia de Álbum Para Uma Mulher Em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Man's Best Friend de Sabrina Carpenter estreia em N.º 1 na Billboard 200 com 366.000 unidades, marcando a maior estreia feminina de 2025 e a melhor semana da sua carreira. ELMONT, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: Sabrina Carpenter comparece aos MTV Video Music Awards de 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Dia Dipasupil/FilmMagic) FilmMagic Sabrina Carpenter está de volta ao N.º 1 na Billboard 200, a classificação dos álbuns mais consumidos nos Estados Unidos. O seu novo álbum completo Man's Best Friend estreia no topo da tabela datada de 13 de setembro de 2025, com a maior estreia na América por uma mulher este ano, e a maior da sua carreira até agora. Novo Recorde Histórico de Sabrina Carpenter O projeto mais recente de Carpenter começa com 366.000 unidades equivalentes de álbum, de acordo com a Luminate. Esse número garante a Carpenter um novo recorde pessoal, superando por pouco as 362.000 unidades que o seu álbum completo de 2024 Short n' Sweet conseguiu na sua semana de estreia há pouco mais de um ano. Man's Best Friend Segue Morgan Wallen e The Weeknd Man's Best Friend obtém a terceira maior estreia de 2025 no geral. Carpenter fica atrás de I'm the Problem de Morgan Wallen com 493.000 unidades equivalentes, e Hurry Up Tomorrow de The Weeknd, que começou com 490.000. Centenas de Milhares de Vendas Do total da primeira semana, 224.000 dessas 366.000 unidades vêm de vendas reais. Isso também é um novo recorde de carreira para Carpenter. Essa soma impressionante também dá a Man's Best Friend a semana de vendas mais forte do ano para uma artista feminina. O conjunto domina facilmente a tabela Top Album Sales, juntando-se a Short n' Sweet como seu segundo N.º 1 nessa classificação. O Álbum Mais Transmitido na América A atividade de streaming impulsionou outras 141.000 unidades, equivalentes a 184,11 milhões de streams oficiais sob demanda das 12 faixas. Isso faz de Man's Best Friend a estreia mais transmitida por uma mulher na...
Empresa de análise alerta, revela expectativas para Bitcoin e altcoins! "Preste atenção aos dados de inflação dos EUA!"

Empresa de análise alerta, revela expectativas para Bitcoin e altcoins! "Preste atenção aos dados de inflação dos EUA!"

A publicação "Empresa de Análise Alerta, Revela Expectativas para Bitcoin e Altcoins! "Preste Atenção aos Dados de Inflação dos EUA!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de criptomoedas com sede em Singapura, QCP Capital, avaliou o impacto dos dados de folha de pagamento não agrícola divulgados na última sexta-feira sobre o mercado e as criptomoedas. Os analistas da QCP afirmaram que aumentaram suas expectativas para um corte na taxa de juros após os fracos dados de emprego, e que o apetite por risco aumentou com a expectativa de um corte na taxa de juros, mas essa situação não se refletiu no mercado de criptomoedas. Neste ponto, o mercado de ações se recuperou, o ouro atingiu um novo recorde, mas o Bitcoin (BTC) e as altcoins se moveram independentemente e apresentaram desempenho lateral. Os analistas afirmaram que o mercado vê a consolidação horizontal como uma tendência de baixa e que a demanda por opções de venda com vencimento em setembro aumentou. Por outro lado, os analistas afirmaram que, apesar da crescente tendência de venda e saídas de ETF, o BTC se manteve acima de $110.000 e o Ethereum (ETH) acima de $4.250, alegando que essa consolidação foi um reflexo da resiliência das criptomoedas. Os analistas também observaram uma falta de direção e confiança no mercado de criptomoedas, dizendo que essa falta pode ser devido à atitude cautelosa do mercado em relação ao relatório de inflação dos EUA de quinta-feira. Os analistas da QCP finalmente acrescentaram que, a menos que haja um catalisador claro, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas podem continuar a se consolidar. Se o IPC subir 0,3% mais do que o esperado, o caminho do Fed para cortes nas taxas pode se tornar complicado. No entanto, considerando o fator de tarifa alfandegária, o mercado não ficará muito surpreso com esta situação. Mesmo que a política tarifária cause um pico temporário nos dados, dado o clima económico atual, é improvável que a administração Trump intensifique ainda mais as disputas comerciais. Portanto, a menos que os dados de inflação desta semana levem a uma reação exagerada, o mercado de criptomoedas continuará a ver forte suporte, desde que não haja um catalisador significativo." *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora nossa conta no Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/
Dados de emprego desanimadores de agosto colocam foco nestes ETFs setoriais

Dados de emprego desanimadores de agosto colocam foco nestes ETFs setoriais

O post Dados de emprego fracos de agosto colocam foco nestes ETFs setoriais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A economia dos EUA adicionou 22.000 empregos em agosto de 2025, abaixo dos 79.000 revisados para cima em julho e das previsões de mercado de 75.000, conforme citado no tradingeconomics. Os dados reforçam a fragilidade no mercado de trabalho. Os dados de emprego para junho foram revisados para baixo em 27.000 e a mudança para julho foi revisada para cima em 6.000. Com essas revisões, os dados de emprego anteriormente relatados em junho e julho combinados foram reduzidos em 21.000. A taxa de desemprego de 4,3% mudou pouco em agosto, segundo dados do governo. O crescimento do emprego foi principalmente notado em setores como saúde (+31.000) e assistência social (+16.000). Perdas de emprego também foram pronunciadas no comércio atacadista (12.000) e manufatura (12.000). Abaixo, destacamos alguns dos setores e seus fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados que podem atrair a atenção dos investidores à luz dos dados de emprego fracos de agosto. Vencedor Saúde – Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) O setor de saúde adicionou 31.000 empregos em agosto, abaixo do ganho médio mensal de 42.000 ao longo do último ano. O emprego continuou a subir durante o mês em serviços ambulatoriais de saúde (+13.000), instalações de enfermagem e cuidados residenciais (+9.000) e hospitais (+9.000). O Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) com classificação Zacks #1 (Compra Forte) pode ser utilizado para aproveitar o momentum moderado. O fundo tem 30% de exposição à indústria farmacêutica, seguido por 22,32% de exposição à indústria de provedores e serviços de saúde, cerca de 22% de foco em Equipamentos e Suprimentos de Saúde, 17,1% de foco no setor de biotecnologia e 8,7% de foco em ferramentas e serviços de ciências da vida. O ETF XLV ganhou 6,9% no último mês. Perdedor Manufatura – Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) O emprego na manufatura mudou pouco em agosto (-12.000), mas está em baixa de 78.000 ao longo do ano. Isso indica que o setor está em uma posição vulnerável. Classificação Zacks #1 O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) inclui empresas...
