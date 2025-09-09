Empresa de análise alerta, revela expectativas para Bitcoin e altcoins! "Preste atenção aos dados de inflação dos EUA!"

A publicação "Empresa de Análise Alerta, Revela Expectativas para Bitcoin e Altcoins! "Preste Atenção aos Dados de Inflação dos EUA!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de criptomoedas com sede em Singapura, QCP Capital, avaliou o impacto dos dados de folha de pagamento não agrícola divulgados na última sexta-feira sobre o mercado e as criptomoedas. Os analistas da QCP afirmaram que aumentaram suas expectativas para um corte na taxa de juros após os fracos dados de emprego, e que o apetite por risco aumentou com a expectativa de um corte na taxa de juros, mas essa situação não se refletiu no mercado de criptomoedas. Neste ponto, o mercado de ações se recuperou, o ouro atingiu um novo recorde, mas o Bitcoin (BTC) e as altcoins se moveram independentemente e apresentaram desempenho lateral. Os analistas afirmaram que o mercado vê a consolidação horizontal como uma tendência de baixa e que a demanda por opções de venda com vencimento em setembro aumentou. Por outro lado, os analistas afirmaram que, apesar da crescente tendência de venda e saídas de ETF, o BTC se manteve acima de $110.000 e o Ethereum (ETH) acima de $4.250, alegando que essa consolidação foi um reflexo da resiliência das criptomoedas. Os analistas também observaram uma falta de direção e confiança no mercado de criptomoedas, dizendo que essa falta pode ser devido à atitude cautelosa do mercado em relação ao relatório de inflação dos EUA de quinta-feira. Os analistas da QCP finalmente acrescentaram que, a menos que haja um catalisador claro, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas podem continuar a se consolidar. Se o IPC subir 0,3% mais do que o esperado, o caminho do Fed para cortes nas taxas pode se tornar complicado. No entanto, considerando o fator de tarifa alfandegária, o mercado não ficará muito surpreso com esta situação. Mesmo que a política tarifária cause um pico temporário nos dados, dado o clima económico atual, é improvável que a administração Trump intensifique ainda mais as disputas comerciais. Portanto, a menos que os dados de inflação desta semana levem a uma reação exagerada, o mercado de criptomoedas continuará a ver forte suporte, desde que não haja um catalisador significativo." *Isto não é aconselhamento de investimento.