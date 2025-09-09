Exchange MEXC
Metaplanet e El Salvador aumentam as suas posições em Bitcoin à medida que o mercado estabiliza
O post Metaplanet e El Salvador Aumentam Holdings de Bitcoin à Medida que o Mercado Estabiliza apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques principais: Metaplanet adiciona 136 BTC elevando o total para 20.136 moedas no valor de $2,2B. El Salvador compra 21 BTC no quarto aniversário do Bitcoin como moeda legal. Índice de Medo e Ganância do Bitcoin retorna ao neutro após dias de medo. A empresa de investimento japonesa Metaplanet adicionou 136 Bitcoin às suas reservas, aumentando suas holdings totais para 20.136 BTC, avaliados em mais de $2,2 bilhões aos preços atuais. A empresa pagou cerca de 16,55 milhões de ienes japoneses ($111.830) por moeda. *Metaplanet Adquire 136 $BTC Adicionais, Holdings Totais Atingem 20.136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 8 de setembro de 2025 Em junho, o CEO Simon Gerovich confirmou o objetivo da empresa de adquirir 210.000 bitcoins até 2027, o que tornaria a Metaplanet a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin depois da Strategy. Top 10 Detentores Corporativos de Bitcoin. Fonte: Bitcoin Treasuries A Metaplanet ocupa o sexto lugar entre 186 empresas públicas rastreadas e é a maior detentora corporativa japonesa de Bitcoin. A Metaplanet anunciou pela primeira vez sua compra de Bitcoin em 22 de julho de 2024, elevando as ações em 19% para $1,10. Compras subsequentes não tiveram o mesmo efeito. Na última sessão, as ações caíram quase 3% para $4,65, embora ainda estejam 92,45% acima no acumulado do ano. A empresa também planeja levantar $880 milhões através de uma oferta pública no exterior após a queda no preço das ações ter pressionado sua estratégia de captação de capital. El Salvador Celebra Quatro Anos de Bitcoin El Salvador comprou 21 bitcoins como parte do "Dia do Bitcoin", comemorando a lei que tornou o Bitcoin moeda legal em setembro de 2021. As holdings totais do país agora são de 6.313 BTC. Comprando 21 bitcoin para o Dia do Bitcoin. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) 7 de setembro de 2025 Apesar de um relatório do FMI de julho afirmar que o país não havia comprado novo Bitcoin desde a assinatura de um empréstimo de $1,4 bilhão em dezembro de 2024, o governo continua a expandir suas reservas. Strategy Prepara Outra Compra Michael Saylor, Presidente da Strategy, anunciou uma...
Mike Vrabel reflete sobre por que o jogo terrestre dos Patriots desapareceu na Semana 1
O post Mike Vrabel Reflete Sobre Por Que o Jogo Terrestre dos Patriots Desapareceu na Semana 1 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O comité de running backs dos New England Patriots combinou para correr 45 jardas em 13 tentativas contra os Las Vegas Raiders. (Foto de Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images Drake Maye tentou 46 passes na abertura da temporada no Gillette Stadium. Essa não é uma fórmula sustentável para o futuro dos New England Patriots. Nem foi no domingo contra os Las Vegas Raiders. O quarterback do segundo ano foi parte da razão pela qual uma vantagem de 10-7 no intervalo se transformou numa derrota de 20-13. Mas o jogo terrestre atrás dele também desapareceu. Esperava-se que isso fosse um ponto forte em setembro. "Acho que para ter uma jogada ofensiva bem-sucedida, é preciso realmente todos," disse o treinador principal dos Patriots, Mike Vrabel, aos repórteres durante sua conferência de imprensa de segunda-feira. "É preciso que o playcaller faça a jogada de forma eficiente. É preciso que sejamos capazes de identificar os jogadores que precisamos bloquear, aqueles que não vamos conseguir bloquear, e aqueles que quando bloqueamos e estamos em combinação, temos que movê-los. E então os backs têm que correr onde eles não estão. "Então, novamente, não são apenas os jogadores para quem estamos entregando a bola. É todo mundo." Apenas um par de primeiras descidas chegou em tentativas de corrida, enquanto o ataque converteu apenas 28,6% das terceiras descidas. Rhamondre Stevenson havia corrido por 15 jardas até o intervalo. TreVeyon Henderson havia corrido por 27 jardas, liderado por um longo de 14. Nenhum deles viu uma tentativa após o intervalo, no entanto, terminando com uma dúzia combinada sob a supervisão do coordenador ofensivo Josh McDaniels. "Temos muita confiança nos running backs," disse Vrabel. "Mas também, precisamos ser capazes de ter uma grande execução em qualquer esquema, seja um esquema de zona,...
Previsões iniciais indicam ganhos de 200x
O post Previsões Iniciais Indicam Ganhos de 200x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto O mercado cripto está cheio de surpresas. Algumas moedas sobem rapidamente enquanto outras ficam aquém das expectativas. Os investidores de XRP conhecem bem esta história. A longa espera por avanços importantes deixou muitos frustrados. Atrasos nas aprovações de ETF e obstáculos regulatórios aumentaram a pressão. Mas cada história baixista cria uma oportunidade altista. Neste momento, essa oportunidade chama-se Tapzi (TAPZI). Analistas estão chamando-a de a melhor nova criptomoeda para comprar agora. É um projeto de jogos Web3 que está virando cabeças com seu modelo único. Investidores iniciais já estão prevendo retornos que mudam vidas. Por que os Detentores de XRP Estão Desapontados O XRP já foi visto como a moeda ponte para pagamentos globais. Ainda mantém uma posição forte nos gráficos das principais criptomoedas. Mas o progresso tem sido lento. Batalhas legais com reguladores esgotaram o entusiasmo. Rumores de ETF não se tornaram realidade. Mesmo quando o preço sobe, luta para manter o momentum. Os investidores esperavam uma adoção mais rápida pelos bancos. Eles queriam crescimento consistente. Em vez disso, estão vendo outros tokens avançarem mais rapidamente. A decepção levou a um êxodo de investidores em busca de novas oportunidades. A Ascensão do Tapzi nos Jogos Web3: Nova Criptomoeda Para Comprar Agora Tapzi é um dos poucos projetos de pré-venda que está à altura do hype. É uma plataforma GameFi que recompensa habilidade, não sorte. Em vez de depender de mecânicas de apostas, os jogadores competem em jogos de estratégia como Xadrez, Damas, Pedra-Papel-Tesoura e Jogo da Velha. Clique Aqui para Participar da Pré-venda de $TAPZI Antes Que Seja Tarde Demais! Os vencedores ganham tokens TAPZI. Estes tokens podem ser colocados em stake, negociados ou reinvestidos em mais partidas. Isto é chamado de skill-to-earn. Isso torna o Tapzi sustentável em comparação com os modelos play to earn que colapsaram na última corrida de alta. O preço de entrada ainda é muito baixo. Os tokens da Fase Um têm preço de $0,0035. Na Fase Dois,...
Altcoins brilham enquanto Bitcoin tropeça
O post Altcoins Brilham enquanto Bitcoin Tropeça apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas está testemunhando movimentos intrigantes enquanto o Bitcoin luta para manter o nível de $112.500, enquanto altcoins como DOGE e SOL estão experimentando ganhos notáveis. Este mercado imprevisível desencadeou debates em curso sobre a trajetória de preços de criptomoedas como ADA, SHIB, PEPE, AVAX e DOGE, levando os investidores a reavaliar estratégias em meio a essas volatilidades. Continue lendo: Altcoins Brilham enquanto Bitcoin Tropeça Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/altcoins-shine-as-bitcoin-stumbles
Pioneirismo na Pesquisa Multilíngue Com Cinco Novas Línguas
A publicação Pioneirismo na Pesquisa Multilíngue Com Cinco Novos Idiomas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Modo IA do Google: Pioneirismo na Pesquisa Multilíngue Com Cinco Novos Idiomas Ir para o conteúdo Início Notícias de IA Modo IA do Google: Pioneirismo na Pesquisa Multilíngue com Cinco Novos Idiomas Fonte: https://bitcoinworld.co.in/google-ai-mode-multilingual/
Novo token abaixo de $0,005 pronto para dominar como Solana (SOL) e Cardano (ADA) já fizeram
O post Novo Token Abaixo de $0.005 Pronto para Dominar Como Solana (SOL) e Cardano (ADA) Fizeram Uma Vez apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A história das criptomoedas é marcada por tokens azarões que explodiram em dominância. Solana subiu de centavos para mais de $200 em apenas alguns anos. Cardano seguiu uma trajetória semelhante, atingindo um máximo de $3,09, e se consolidando como uma das principais plataformas de contrato inteligente. Neste ciclo, um novo projeto com preço abaixo de $0,005 está chamando a atenção como o próximo potencial sucesso: Little Pepe (LILPEPE). Combinando o apelo viral dos memes com infraestrutura real e segurança, LILPEPE está emergindo como o desafiante das meme coins com uma trajetória que poderia rivalizar com os primeiros dias de Solana e Cardano. Uma Meme Coin com Infraestrutura Real As meme coins têm um histórico de falta de substância, servindo apenas como tokens destinados a negociações rápidas durante bull runs. Little Pepe está mudando isso ao ancorar seu ecossistema à estrutura Layer-2 do Ethereum. Esta abordagem permite transações econômicas, resolvendo os problemas de escalabilidade que dificultaram até mesmo Cardano em seus primeiros anos. O que torna LILPEPE único é seu foco: não está tentando ser um Layer-2 universal, mas um construído puramente para memes. Ao introduzir seu próprio Launchpad de Memes, o projeto garante que novos tokens possam ser lançados de forma justa e crescer dentro de um ecossistema de apoio. Ainda mais importante, Little Pepe integrou proteções anti-bot, tornando-se a única cadeia onde bots de ataque não podem interferir nos lançamentos. Esta mistura de meme e rigor técnico separa inúmeras moedas que lutam para sobreviver além do seu hype inicial. Momentum da Pré-venda do LILPEPE e Credibilidade Crescente Desde o início em 10 de junho a $0,001, a pré-venda do Little Pepe tem sido uma das que mais crescem no mercado. Agora está no Estágio 12 a $0,0021, com mais de $24,1 milhões arrecadados e 15,1 bilhões de tokens vendidos. O preço final de listagem está definido em $0,003, o que significa que os participantes iniciais já estão sentados sobre ganhos não realizados significativos. O compromisso do projeto...
Edo Liberty revela o poder revolucionário da pesquisa mais inteligente no Bitcoin World Disrupt 2025
A publicação Edo Liberty Revela O Poder Revolucionário Da Pesquisa Mais Inteligente No Bitcoin World Disrupt 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Avanço de IA: Edo Liberty Revela O Poder Revolucionário Da Pesquisa Mais Inteligente No Bitcoin World Disrupt 2025 Pular para o conteúdo Início Notícias de IA Avanço de IA: Edo Liberty Revela o Poder Revolucionário da Pesquisa Mais Inteligente no Bitcoin World Disrupt 2025 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/ai-breakthrough-smarter-search-2/
VMAs da MTV de 2025 prestam homenagem a Ozzy Osbourne
O post 2025 MTV VMAs Presta Homenagem a Ozzy Osbourne apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NOVA IORQUE – 07 DE SETEMBRO: Yungblud, Steven Tyler e Joe Perry atuam durante uma homenagem a Ozzy Osbourne no MTV Video Music Awards 2025 na UBS Arena em 07 de setembro de 2025 em Elmont, Nova Iorque. (Foto de Arturo Holmes/Getty Images para MTV) Getty Images para MTV O MTV Video Music Awards 2025 prestou homenagem ao falecido príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, com uma atuação especial repleta de estrelas. Yungblud, juntamente com Steven Tyler e Joe Perry do Aerosmith, o guitarrista do Extreme Nuno Bettencourt e o tecladista de longa data de Ozzy Osbourne, Adam Wakeman, apresentaram um medley dos icónicos hinos de Osbourne "Crazy Train", "Mama, I'm Coming Home" e "Changes" do Black Sabbath. Todos estes músicos atuaram na apresentação de despedida de Ozzy Osbourne, Back to the Beginning, em julho, que aconteceu apenas duas semanas antes da morte do cantor. Foi posteriormente revelado que a morte de Osbourne foi resultado de um ataque cardíaco. Yungblud tornou-se próximo de Osbourne e da sua família antes da sua morte inesperada, e após a sua atuação viral de "Changes" no Back to the Beginning, Yungblud prometeu desde então apresentar o sucesso do Black Sabbath em todos os seus espetáculos para homenagear Ozzy Osbourne. A interpretação de "Changes" de Yungblud nos VMAs não foi menos espetacular. No entanto, o verdadeiro momento alto veio após "Changes" quando Steven Tyler e Joe Perry surpreenderam o público e acompanharam Yungblud com uma atuação lendária de "Mama, I'm Coming Home". Dada a idade de Tyler e toda a experiência que tem, foi surpreendente o quão bem ele soou. O mesmo poderia ser dito sobre a sua atuação no Back to the Beginning apenas alguns meses antes. Além disso, o facto de Tyler e Aerosmith terem cancelado a sua digressão de despedida em 2024 como resultado de Tyler ter sofrido uma lesão vocal, é incrível e também agridoce ver os membros do Aerosmith a atuar tão bem novamente. É simplesmente demasiado...
Metaplanet aumenta tesouraria de Bitcoin com compra adicional de 136 BTC
A publicação "Metaplanet Aumenta Tesouraria de Bitcoin Com Compra Adicional de 136 BTC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa listada em Tóquio, Metaplanet (MTPLF), adicionou mais 136 bitcoin BTC$111.922,95 à sua tesouraria, depois de no início deste mês ter elevado suas participações para mais de 20.000 moedas. A aquisição foi feita a um preço médio de compra pouco abaixo de $112.000 por bitcoin e eleva o total gasto pela empresa em BTC para mais de $2 bilhões. A Metaplanet acompanha o desempenho do seu investimento através de uma métrica de rendimento de BTC, que mede o crescimento de bitcoin detido por ação totalmente diluída em vez do rendimento tradicional obtido sobre os ativos detidos. De abril a junho, a Metaplanet registou um rendimento de BTC de 129,4%. Para o terceiro trimestre até à data, o valor situa-se em 30,8%. O estoque de 20.136 BTC da empresa torna-a a sexta maior empresa de tesouraria de bitcoin negociada publicamente. Coletivamente, estas empresas detêm mais de 1 milhão de BTC, com a maior parte proveniente da tesouraria de bitcoin da Strategy de 638.460. As ações caíram mais de 30% no último mês, atingidas por uma modesta queda no preço do bitcoin juntamente com uma redução do mNAV — o prémio da capitalização de mercado da empresa versus suas participações em bitcoin. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase
Álbum de Tyler, The Creator aumenta 12.500% em vendas
O post "Álbum de Tyler, The Creator Aumenta 12.500% em Vendas" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cherry Bomb de Tyler, The Creator retorna às paradas da Billboard após uma reedição em vinil do décimo aniversário, atingindo o 1º lugar nas listas de álbuns de rap e R&B/hip-hop. O rapper americano Tyler Gregory Okonma, conhecido como 'Tyler, the Creator', se apresenta no palco durante o Festival de Música e Artes do Vale de Coachella no Empire Polo Club em Indio, Califórnia, em 13 de abril de 2024. (Foto de VALERIE MACON / AFP) (Foto de VALERIE MACON/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Há pouco mais de 10 anos, Tyler, The Creator estava emergindo como um dos nomes mais quentes e criativos do hip-hop. Cherry Bomb ajudou a solidificar seu status como uma figura inventiva no gênero, e lhe rendeu posições impressionantes em várias paradas da Billboard. Uma década depois, Tyler relançou Cherry Bomb em um vinil de décimo aniversário, e o conjunto torna-se novamente um best-seller e top performer nos Estados Unidos, reentrando em múltiplos rankings da Billboard enquanto os fãs compraram milhares de cópias do título no total. Explosão de Vendas da Edição de Aniversário Depois que Tyler lançou a edição de aniversário de Cherry Bomb, as vendas explodiram no último período de rastreamento. A Luminate relata que o conjunto com uma década de idade vendeu 50.500 cópias em toda a América na semana mais recente. No período anterior, o projeto de hip-hop vendeu apenas 400 cópias. Em apenas uma semana, Cherry Bomb experimentou um crescimento de vendas de 12.500%. Tyler, the Creator está de Volta ao Nº 1 Esse pico de vendas leva Cherry Bomb ao primeiro lugar tanto nas paradas Top R&B/Hip-Hop Albums quanto Top Rap Albums. Cherry Bomb agora tem duas semanas no nº 1 nos dois rankings específicos de gênero, já que estreou no topo em maio de 2015. Múltiplas Reentradas no Top 10 O mesmo álbum completo também reaparece dentro do top 10 em três outras listas, retornando em 3º lugar na lista Vinyl Albums,...
