Polkadot (DOT) subiu 5,2%, liderando o índice em alta

A publicação Polkadot (DOT) Subiu 5,2%, Liderando a Alta do Índice apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CoinDesk Indices apresenta a sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e retardatários no Índice CoinDesk 20. O CoinDesk 20 está atualmente a negociar a 4093,61, com alta de 1,8% (+71,58) desde as 16:00 ET de sexta-feira. Dezesseis dos 20 ativos estão a negociar em alta. Líderes: DOT (+5,2%) e SOL (+4,5%). Retardatários: BCH (-3,0%) e POL (-1,4%). O CoinDesk 20 é um índice de base ampla negociado em múltiplas plataformas em várias regiões globalmente. Fonte: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
Blackpink supera um dos maiores singles da banda com um novo sucesso

O post Blackpink Supera Um Dos Maiores Singles da Banda Com Um Novo Sucesso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Jump" do Blackpink completa sete semanas na Hot 100, tornando-se o segundo hit de maior permanência do grupo, superando "Pink Venom" e quase igualando "Ice Cream". INDIO, CALIFÓRNIA – 22 DE ABRIL: (Da esquerda para a direita) Rosé, Jennie, Jisoo e Lisa do BLACKPINK se apresentam no Palco Coachella durante o Festival de Música e Artes do Vale de Coachella 2023 em 22 de abril de 2023 em Indio, Califórnia. (Foto de Emma McIntyre/Getty Images para Coachella) Getty Images para Coachella Durante o último ano, aproximadamente, todas as quatro integrantes do grupo feminino sul-coreano Blackpink têm promovido suas músicas solo. Todas elas alcançaram as paradas da Billboard, e algumas fizeram história com múltiplos singles e álbuns no top 10. É hora de a banda se reunir novamente, e em julho, Blackpink lançou "Jump", seu primeiro single em anos. Quase dois meses depois, "Jump" ainda permanece em várias listas da Billboard na América — e mesmo caindo, a faixa se mantém, conquista um lugar especial na discografia do Blackpink, e quase se torna o sucesso de maior duração do grupo na maior parada de músicas dos Estados Unidos. "Jump" Permanece na Hot 100 "Jump" cai do nº 74 para o nº 78 na Hot 100, a classificação de músicas mais competitiva da América. A faixa já passou sete semanas na lista após estrear inicialmente na posição nº 28. Segunda Maior Permanência na Hot 100 para Blackpink Com sete semanas em seu histórico, "Jump" é agora o hit de maior permanência do Blackpink na Hot 100. Quebra o empate com "Pink Venom", que permaneceu seis semanas na lista em 2022 e atingiu o pico na posição nº 22. Logo Atrás de "Ice Cream" Com Selena Gomez "Jump" está apenas uma semana atrás de "Ice Cream", a colaboração do Blackpink com Selena Gomez. Essa música passou oito semanas na Hot 100 após estrear em setembro de 2020. Continua sendo o hit de maior sucesso do grupo...
Preço do Bitcoin em USD & Atualização do Mercado

A publicação Preço do Bitcoin USD & Atualização de Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Bitcoin (BTC) Hoje: Preço do Bitcoin USD & Atualização de Mercado Pular para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Notícias de Bitcoin (BTC) Hoje: Preço do Bitcoin USD & Atualização de Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-usd-btc-news-today/
4 Criptomoedas abaixo de $2 que poderiam gerar riqueza como Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX) em 2021

O post 4 Criptomoedas Abaixo de $2 Que Poderiam Construir Riqueza Como Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX) em 2021 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Little Pepe (LILPEPE) rapidamente se tornou um tema de conversa nos círculos cripto. Ainda está em pré-venda, mas já recompensou os compradores iniciais com mais de 110% de ganhos. Com a fase 12 agora 96% preenchida e o token com preço de apenas $0,0021, os investidores ainda estão a olhar para uma possível valorização de 45% antes do lançamento. Em 2021, Cardano subiu aproximadamente 1.520% e Avalanche aumentou mais de 2.600%, demonstrando que tokens abaixo de $2 podem transformar significativamente portfolios quando o momentum ganha força. Este artigo analisa quatro criptomoedas abaixo de $2 hoje que poderiam seguir um caminho semelhante, com Little Pepe como o claro favorito. Little Pepe (LILPEPE): A Meme Coin Com Utilidade Real Little Pepe (LILPEPE) não é apenas mais uma meme coin. Está a construir uma chain de próxima geração focada em taxas baixas, transações rápidas e ferramentas fundamentais para a comunidade. A pré-venda já arrecadou mais de $22 milhões, e os investidores iniciais da fase 1 estão com 110% de lucro. Os tokens da fase 12 estão com preço de $0,0021 e estão quase esgotados, deixando uma janela de entrada estreita para aqueles que procuram exposição. O projeto está listado no CoinMarketCap e passou por uma auditoria Certik, dando-lhe credibilidade que muitas meme coins não têm. Adicionalmente, um sorteio de $777.000 está atualmente em andamento, com dez vencedores definidos para receber $77.000 cada. As tendências de pesquisa indicam que Little Pepe está a ultrapassar Dogecoin, SHIB e PEPE no interesse por memecoins, refletindo a forte mobilização da comunidade em torno dele. Se o token for lançado a $0,0030, os compradores da fase 12 ainda podem garantir cerca de 45% de ganhos, e modelos especulativos sugerem que poderia até atingir $0,85 em 2025. É por isso que acreditamos que Little Pepe tem o perfil de construção de riqueza mais forte do grupo. Cardano (ADA): A Blockchain Académica Cardano há muito é considerada a blockchain académica, construída sobre pesquisa revisada por pares e atualizações bem pensadas. Em 2021, ADA subiu acima de $0,18 para quase $3,...
Negociação por este jogador tornaria os Lakers candidatos imediatos

A publicação "Negociação Por Este Jogador Faria dos Lakers Candidatos Imediatos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA ORLEÃES, LUISIANA – 27 DE MARÇO: LeBron James #6 dos Los Angeles Lakers é defendido por Herbert Jones #5 dos New Orleans Pelicans durante o terceiro quarto de um jogo da NBA no Smoothie King Center em 27 de março de 2022 em Nova Orleães, Luisiana. New Orleans Pelicans venceram o jogo por 116 - 108. NOTA AO USUÁRIO: O usuário expressamente reconhece e concorda que, ao baixar e/ou usar esta fotografia, o Usuário está consentindo com os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images. (Foto de Sean Gardner/Getty Images) Getty Images Apesar de possuir dois dos maiores jogadores ofensivos que a NBA já viu em LeBron James e Luka Doncic, e outro emergente que se torna cada vez mais letal a cada temporada em Austin Reaves, os Los Angeles Lakers ainda não são verdadeiros candidatos do círculo interno. Casas de apostas (como BetMGM) os veem como uma equipe de nível médio na Conferência Oeste, principalmente porque não têm grandes jogadores de função flanqueando seu trio estrelado. Considerando que apenas cinco jogadores podem estar em quadra ao mesmo tempo e você provavelmente quer James, Doncic e Reaves lá o máximo possível, as outras duas posições deveriam ser preenchidas por um pivô que corre/protege o aro e um ala defensivo de alto nível que possa marcar múltiplas posições e fazer o suficiente para não prejudicar no ataque. Resta saber se a principal adição da offseason — Deandre Ayton — pode preencher essa primeira necessidade. Seu tempo com o Phoenix Suns oferece alguma esperança de que ele será o homem certo para o trabalho. Embora haja muito menos motivo para otimismo quando se trata de saber se alguém no elenco atual é capaz de cobrir aquela outra fraqueza gritante. Os Lakers certamente têm uma lista disposta de candidatos – Marcus Smart, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jarred...
Rug Pull da Aqua desvia 4,65 milhões de dólares em SOL na Solana

A publicação Aqua Rug Pull Desvia $4,65M SOL Na Solana apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Aviso Urgente: Aqua Rug Pull Desvia $4,65M SOL Na Solana Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Aviso Urgente: Aqua Rug Pull Desvia $4,65M SOL na Solana Fonte: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
Um Evento Quase Impossível Ocorreu no Bitcoin: Minerador Solo Minou um Bloco BTC com um Único Dispositivo – Eis Quanto Dinheiro Ele Ganhou

O post Um Evento Quase Impossível Ocorreu no Bitcoin: Minerador Solo Minou um Bloco BTC com um Único Dispositivo – Veja Quanto Dinheiro Ele Ganhou apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um evento raro ocorreu na rede Bitcoin. Um minerador independente com apenas 200 TH/s de poder de processamento conseguiu resolver o bloco Bitcoin número 913.593, ganhando uma recompensa total de 3,129 BTC (aproximadamente $347.980). A recompensa do bloco consistiu em 3,125 BTC de subsídios de bloco ($347.509) e 0,004 BTC em taxas de transação ($471). O desenvolvedor do CKpool, Con Kolivas, argumentou que resolver um bloco com tão baixo poder de processamento é estatisticamente quase impossível: "A probabilidade de um minerador com 200 TH/s resolver um bloco por dia é de 1 em 36.000, ou aproximadamente 1 em 100 anos." Este poder de processamento é equivalente a apenas um Bitmain Antminer S21 de 2024. A taxa de hash do minerador é apenas 0,00002% do poder de processamento total da rede Bitcoin de 1,04 ZH/s. Para comparação, grandes empresas de mineração negociadas publicamente como MARA operam a 59,4 EH/s e IREN a 50 EH/s. O poder de processamento total do Bitcoin ultrapassou recentemente 1 ZH/s, atingindo níveis recordes. Devido à dificuldade crescente, taxas em queda e receitas reduzidas, mineradores de pequena escala frequentemente optam por retornos estáveis ao se juntarem a pools. No entanto, este incidente demonstrou mais uma vez que a mineração solo, embora rara, pode ser uma loteria. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/
Uma Afirmação Chocante Sobre o Futuro Financeiro da América

A publicação Uma Alegação Chocante Sobre o Futuro Financeiro da América apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Dívida Nacional dos EUA Cripto: Uma Alegação Chocante Sobre o Futuro Financeiro da América Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoeda Dívida Nacional dos EUA Cripto: Uma Alegação Chocante Sobre o Futuro Financeiro da América Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-national-debt-crypto-claim/
Top 4 Pré-venda Cripto 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge e mais

A publicação Top 4 Presale Crypto 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge & hơn nữa apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Top 4 Presale Crypto 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge & hơn nữa Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Với hơn 5 năm làm việc trong lĩnh vực phân tích thị trường tiền điện tử, Khang luôn hướng tới mục tiêu đem lại các kiến thức bổ ích về crypto cho bạn đọc. Anh có rất nhiều bài viết chất lượng phân tích xu hướng blockchain, DeFi và các dự án presale coin tiềm năng mới. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-grok-ai-top-breakout-picks-2025-vn/
Sondagens sobre as classificações e autoridade do Supremo Tribunal

O post Sondagens Sobre as Classificações e Autoridade do Supremo Tribunal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Supremo Tribunal iniciará um novo mandato dentro de um mês enfrentando uma série de casos de alto perfil, muitos envolvendo a administração Trump, bem como especulação sobre as possíveis aposentadorias de vários Juízes. Além disso, o lançamento do livro "Listening to the Law" da Juíza Amy Coney Barret oferecerá insights sobre sua abordagem para julgar casos futuros e suas opiniões sobre o Tribunal atual. Analisando as sondagens, é tentador caracterizar o Tribunal como mais uma instituição enfrentando um sério déficit de confiança pública devido a julgamentos públicos partidários. Mas há mais nesta história. Vamos primeiro dar um passo atrás para olhar as principais tendências sobre o Tribunal. A Gallup tem feito perguntas sobre a confiança no Tribunal desde 1973 e outra sobre a aprovação do Tribunal desde 2000. O Pew Research Center tem perguntado às pessoas se têm uma opinião favorável ou desfavorável desde 1987, com uma mudança na metodologia em 2019. A Fox News tem perguntado aos eleitores registrados sobre a aprovação do Tribunal desde 2006. A Faculdade de Direito da Universidade Marquette começou suas sondagens sobre o Tribunal em 2019. Em julho, a Gallup descobriu que apenas 39% aprovavam a forma como o Tribunal estava desempenhando seu trabalho, a classificação mais baixa por um único ponto em um quarto de século. Na questão de favorabilidade da Pew de agosto, 48% foram positivos. Isso está próximo de uma mínima de três décadas. Na sondagem da Fox de julho de 2025, 47% dos eleitores registrados aprovaram o trabalho que o Tribunal estava fazendo, um aumento em relação às suas sondagens recentes. E na mais recente da Marquette de julho de 2025, 49% aprovaram. Em traços gerais, então, as opiniões sobre o Tribunal, como opiniões sobre tantas outras instituições centrais, mostraram erosão significativa. Diferenças partidárias acentuadas estão ajudando a impulsionar o declínio. No passado, os Democratas gostavam mais do Tribunal quando seu partido estava no poder, assim como...
