Sondagens sobre as classificações e autoridade do Supremo Tribunal

O post Sondagens Sobre as Classificações e Autoridade do Supremo Tribunal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Supremo Tribunal iniciará um novo mandato dentro de um mês enfrentando uma série de casos de alto perfil, muitos envolvendo a administração Trump, bem como especulação sobre as possíveis aposentadorias de vários Juízes. Além disso, o lançamento do livro "Listening to the Law" da Juíza Amy Coney Barret oferecerá insights sobre sua abordagem para julgar casos futuros e suas opiniões sobre o Tribunal atual. Analisando as sondagens, é tentador caracterizar o Tribunal como mais uma instituição enfrentando um sério déficit de confiança pública devido a julgamentos públicos partidários. Mas há mais nesta história. Vamos primeiro dar um passo atrás para olhar as principais tendências sobre o Tribunal. A Gallup tem feito perguntas sobre a confiança no Tribunal desde 1973 e outra sobre a aprovação do Tribunal desde 2000. O Pew Research Center tem perguntado às pessoas se têm uma opinião favorável ou desfavorável desde 1987, com uma mudança na metodologia em 2019. A Fox News tem perguntado aos eleitores registrados sobre a aprovação do Tribunal desde 2006. A Faculdade de Direito da Universidade Marquette começou suas sondagens sobre o Tribunal em 2019. Em julho, a Gallup descobriu que apenas 39% aprovavam a forma como o Tribunal estava desempenhando seu trabalho, a classificação mais baixa por um único ponto em um quarto de século. Na questão de favorabilidade da Pew de agosto, 48% foram positivos. Isso está próximo de uma mínima de três décadas. Na sondagem da Fox de julho de 2025, 47% dos eleitores registrados aprovaram o trabalho que o Tribunal estava fazendo, um aumento em relação às suas sondagens recentes. E na mais recente da Marquette de julho de 2025, 49% aprovaram. Em traços gerais, então, as opiniões sobre o Tribunal, como opiniões sobre tantas outras instituições centrais, mostraram erosão significativa. Diferenças partidárias acentuadas estão ajudando a impulsionar o declínio. No passado, os Democratas gostavam mais do Tribunal quando seu partido estava no poder, assim como...