Abu Dhabi revela que a Disneyland poderá abrir antes da Universal Studios Great Britain

O post Abu Dhabi Revela que a Disneyland Poderá Abrir Antes da Universal Studios Great Britain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Disneyland Abu Dhabi pode abrir antes do novo parque Universal Studios no Reino Unido. O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi revelou que o seu parque temático da Disney deverá abrir em 2030, no mínimo, um ano antes do novo posto britânico operado pelo principal rival da Mouse, a Universal Studios. A notícia foi divulgada no site oficial Visit Abu Dhabi do Departamento de Cultura e Turismo, que afirma que "a Disneyland Abu Dhabi ainda está nas fases iniciais de design. Embora nenhuma data tenha sido oficialmente comunicada ainda, espera-se que a abertura da Disneyland Abu Dhabi seja entre 2030 e 2032." Isto reflete os comentários de Josh D'Amaro, presidente da divisão de parques temáticos Disney Experiences, que disse à Reuters em maio, quando o parque foi anunciado, que um projeto desta escala poderia levar um ou dois anos para projetar, e mais quatro a seis anos para construir. No mesmo dia, o diretor executivo da Disney, Bob Iger, foi entrevistado pela CNBC sobre o desenvolvimento dos seus parques temáticos e deu uma visão diferente. Ele disse que "normalmente leva-nos entre 18 meses e dois anos para projetar e desenvolver completamente e aproximadamente cinco anos para construir." Aumentando a confusão, apesar destas declarações, apenas algumas horas depois, a equipa de publicidade da Disney disse-me que "não temos dado uma data de abertura estimada" para o parque. Como este relatório revelou, os detalhes no convite para o anúncio da Disneyland Abu Dhabi diziam que seria apresentada a "visão para os próximos cinco anos" da Ilha Yas, o destino de entretenimento onde o parque será construído. Isto sugere que o mais cedo que poderia abrir as suas portas é 2030, de acordo com o cronograma de D'Amaro. No entanto, a agência de relações públicas da Disney foi rápida em apontar que a promessa de...