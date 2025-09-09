2025-10-13 Monday

Encontre as Notícias Mais Importantes sobre Dogecoin Hoje

O post Encontre as Notícias Mais Importantes sobre Dogecoin Hoje apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Com uma nova semana no horizonte, não é surpresa que analistas e especialistas em criptomoedas estejam fornecendo possíveis insights e previsões sobre o que a nova semana pode reservar para algumas das maiores altcoins do mercado. Uma das análises mais interessantes circulando nas notícias cripto hoje é o veredicto sobre o preço do Dogecoin. Diferentemente dos ciclos anteriores, o preço do Dogecoin tem estado preso em um limbo negativo, oscilando abaixo de seus níveis críticos de suporte enquanto o interesse em memes continua a diminuir. No momento, os analistas não preveem uma correção de preço para a maior meme coin por capitalização de mercado, mas mantêm que tudo é possível durante o bull run. Enquanto isso, RTX, a criptomoeda nativa do próximo projeto PayFi, Remittix, ultrapassou $24,3 milhões em sua pré-venda em andamento, aproximando-se de seu muito aguardado evento de geração de token. Analistas Permanecem Bearish (baixista) Sobre o Preço do Dogecoin Entrando em Uma Nova Semana Os analistas não acreditam que haverá melhorias significativas no preço do Dogecoin nos próximos sete dias, para grande decepção dos detentores de tokens e fãs do setor mais amplo de meme coins. Isso porque os analistas não acreditam que haverá qualquer mudança drástica no comportamento dos investidores neste ciclo, já que o consenso tem sido que os investidores abandonaram os memes por narrativas mais recentes, como pagamentos. Então, salvo qualquer circunstância extraordinária, o preço do Dogecoin, bem como os preços de outras principais meme coins no mercado, permanecerão na obscuridade até novo aviso. Por outro lado, a demanda por tokens de pagamento está enviando seu valor para a lua, tornando o próximo token RTX uma das altcoins mais procuradas no mercado. A Demanda Por RTX Atinge o Auge Enquanto o Token Cruza Outro Marco na Pré-venda Os analistas estão prevendo...
Stripe e Paradigm revelam Tempo, uma Blockchain concebida para pagamentos

O post Stripe e Paradigm Revelam Tempo, uma Blockchain Concebida para Pagamentos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O capitalista de risco em criptomoedas e cofundador da Paradigm, Matt Huang, diz: "Tempo é construída especificamente para stablecoins e pagamentos do mundo real." Stripe e Paradigm Anunciam Tempo para Impulsionar Pagamentos Onchain Bitcoin é dinheiro digital peer-to-peer, Ethereum é o computador mundial, e agora Tempo, uma nova blockchain revelada pelo gigante de pagamentos Stripe e pela sociedade de capital de risco em criptomoeda Paradigm na quinta-feira, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/stripe-and-paradigm-unveil-tempo-a-blockchain-designed-for-payments/
Previsões de Preço do Dogecoin em Setembro, Outubro e Novembro: Encontre as Notícias Mais Importantes sobre Dogecoin Hoje

Uma das análises mais interessantes a circular nas notícias cripto hoje é o veredicto sobre o preço do Dogecoin. Ao contrário de [...] O post Previsões de Preço do Dogecoin em Setembro, Outubro e Novembro: Encontre as Notícias Mais Importantes sobre Dogecoin Hoje apareceu primeiro no Coindoo.
Previsão do preço da Chainlink: LINK cai após crescimento cirúrgico enquanto investidores se reúnem em torno da nova camada L2 Brett

O post Previsão de Preço da Chainlink: LINK Cai Após Crescimento Cirúrgico Enquanto Investidores Se Reúnem em Torno do Novo L2 Layer Brett apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O panorama cripto é um turbilhão enquanto a previsão de preço da Cardano e Chainlink enfrentam oscilações voláteis, e o Smart Money está silenciosamente migrando para novas oportunidades. Especialmente intrigante é o burburinho em torno do Layer Brett, um token Layer 2 inovador atualmente em pré-venda que está captando séria atenção, levantando capital rapidamente e prometendo aos adotantes iniciais uma combinação única de energia alimentada por memes e utilidade blockchain inegável. Isto não é apenas mais um sucesso passageiro; é um verdadeiro concorrente. Layer Brett (LBRETT) é o token cripto com melhor aparência para o futuro Layer Brett (LBRETT) não é apenas mais uma meme coin surfando em uma tendência passageira. Este token ERC-20 é uma besta de Layer 2 de próxima geração construída diretamente no Ethereum, projetada para fundir a cultura viral de memes com escalabilidade blockchain tangível. Pense nele como Brett (original), mas com esteroides, com propósito. É uma fuga das origens sem utilidade do seu homônimo, prometendo um ecossistema robusto com recompensas de staking de alto rendimento, interoperabilidade perfeita e um roteiro verdadeiramente orientado pela comunidade. Visa entregar soluções do mundo real sem sacrificar a energia contagiante desses memes. Layer Brett aproveita a tecnologia de ponta Layer 2 para contornar o notório congestionamento do Ethereum. Isso significa que as transações acontecem off-chain, extremamente rápidas, enquanto ainda mantêm a segurança inviolável e a descentralização da principal rede Ethereum. É um divisor de águas. O que isso significa para você? Transações Extremamente Rápidas: Diga adeus aos tempos de espera intermináveis. Layer Brett oferece liquidações quase instantâneas para tudo, desde negociação até staking. Taxas de Gas Ultra-Baixas: Cansado de altas taxas consumindo seus ganhos? Esta solução Layer 2 reduz os custos para meros centavos, tornando micro-transações viáveis para todos. Staking Hiper-Incentivado: Compradores iniciais podem fazer stake de seus tokens LBRETT imediatamente, garantindo incríveis APYs de 850%. Essa é uma séria oportunidade de renda passiva. Abordagem Comunidade em Primeiro Lugar: Layer Brett não é apenas uma maravilha técnica; é um movimento. Com um sorteio de $1 milhão planejado, está ativamente...
Resumo de ETF: Ether regista saída semanal recorde de 788 milhões de dólares enquanto Bitcoin atrai 246 milhões de dólares

O post Resumo de ETF: Ether Vê Recorde de $788 Milhões em Fluxo de Saída Semanal enquanto Bitcoin Atrai $246 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ether enfrentaram sua pior semana desde o início, perdendo $788 milhões, enquanto os ETFs de Bitcoin atraíram $246 milhões de 1 a 5 de setembro. Mudança Institucional: ETFs de BTC Registam Ganhos Enquanto Fundos de ETH Veem Maior Saída Semanal A primeira semana de setembro pintou duas histórias drasticamente diferentes para ETFs de criptomoedas. Enquanto os fundos de Bitcoin atraíram capital novo, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/
Rendimento YTD da Metaplanet salta para perto de 500% após adquirir 136 BTC

O post Rendimento YTD da Metaplanet Salta Para Quase 500% Após Adquirir 136 BTC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: O YTD da Metaplanet alcançou quase 500% no acumulado do ano. Este anúncio segue a compra adicional de 136 BTC pela Metaplanet por $15,2 milhões. Durante um período de 30 dias, o fornecimento de LTH caiu 241.000 BTC. A Metaplanet está a caminho de atingir 500% no acumulado do ano após alcançar 487%. A empresa expandiu suas reservas de BTC com uma nova compra adicional de 136 BTC, enquanto o preço do Bitcoin continua a se recuperar com ganhos constantes. A Metaplanet anunciou a compra de mais 136 BTC por $15,2 milhões. Com esta aquisição, as reservas totais da empresa subiram para 20.136 BTC, representando um investimento acumulado de aproximadamente $2,057 bilhões. De acordo com o documento, o preço médio de compra para a última aquisição foi de $111.000 por BTC. Além disso, a empresa destacou que seu rendimento de BTC estava se aproximando de 500%. Esta métrica mede o valor para os acionistas vinculado à estratégia de tesouraria de Bitcoin da empresa. Também acompanha quão eficientemente o plano adiciona mais BTC ao seu portfólio enquanto limita os riscos de diluição. Esta aquisição seguiu a compra da semana passada, na qual a Metaplanet garantiu 1.009 BTC por aproximadamente $112 milhões. Como resultado, as reservas totais da empresa ultrapassaram 20.000 BTC. Além disso, os acionistas da Metaplanet também aprovaram um plano para emitir até 550 milhões de novas ações no exterior, avaliadas em $884 milhões. Os fundos apoiarão a expansão de suas reservas de BTC. O CEO Simon Gerovich descreveu o movimento como um passo fundamental para fortalecer a governança e melhorar a estratégia de acumulação de Bitcoin da empresa. Detentores de Longo Prazo Vendem $26B em Bitcoin De acordo com novos dados analisados por Maartunn da CryptoQuant, os detentores de Bitcoin de longo prazo (LTHs), investidores que mantêm moedas por pelo menos seis meses, começaram a vender quando o BTC subiu acima de $124.500 em agosto. Durante um período de 30 dias, o fornecimento de LTH caiu 241.000 BTC, avaliados em cerca de $26,8 bilhões aos preços de segunda-feira. Esta tendência pode continuar a pesar sobre o preço do Bitcoin nas próximas semanas, especialmente à medida que as baleias...
Melhores novas moedas para retornos exponenciais

O post Melhores Novas Moedas para Retornos Exponenciais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. E se a próxima grande oportunidade cripto estiver bem à sua frente, esperando para ser aproveitada antes que a multidão perceba? Num mercado onde o timing define o lucro, os investidores estão à procura das melhores novas moedas para retornos exponenciais. Três nomes destacam-se na conversa atual: Sui, Hedera e a explosiva pré-venda BullZilla. Enquanto Sui e Hedera oferecem infraestrutura, escalabilidade e parcerias no mundo real, Bull Zilla está reescrevendo o manual de estágio inicial com uma estrutura de pré-venda agressiva. Para investidores prontos para agir rapidamente, cada ciclo de 48 horas, ou cada marco de $100.000, desbloqueia um novo aumento de preço. Esta análise comparativa examina a posição atual de cada projeto, métricas de crescimento e potencial futuro. Vamos ver por que estes três concorrentes estão no centro das discussões sobre as melhores novas moedas para retornos exponenciais em 2025. Sui (SUI): Inovação Centrada em Objetos SUI é negociado em torno de $3,40 USD, com alta de ~1,2% nas últimas 24 horas, com uma capitalização de mercado de $12,2 mil milhões e volume de negociação diário de quase $740 milhões. Na última semana, Sui subiu 7%, e no último ano, ganhou mais de 250%. O seu modelo de programação único centrado em objetos e finalidade ultra-rápida estão atraindo desenvolvedores e jogadores institucionais para o seu ecossistema. Sui pode não proporcionar saltos de 100x da noite para o dia, mas a sua valorização constante e fundamentos fortes fazem dela uma das melhores novas moedas para retornos exponenciais para investidores que procuram exposição sustentável e de longo prazo à inovação Layer-1. Hedera (HBAR): Adoção Empresarial em Escala Hedera é negociada perto de $0,2226 USD, com ligeiros ganhos em 24 horas. A sua atividade de mercado tem sido relativamente estável, consolidando entre $0,21-$0,22. No último ano, HBAR encetou uma recuperação silenciosa mas notável, com analistas técnicos a vislumbrar uma potencial rutura em direção a $0,40. O seu conselho de administração inclui grandes empresas, conferindo-lhe uma credibilidade inigualável por muitas altcoins mais recentes. Hedera pode não corresponder ao hype da próxima Shiba Inu,...
A Tembo da VivoPower adota RLUSD para pagamentos globais

O post "VivoPower's Tembo Adopta RLUSD para Pagamentos Globais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A VivoPower International anunciou que a sua subsidiária de veículos elétricos Tembo passará a aceitar a stablecoin Ripple USD (RLUSD) para pagamentos. A decisão torna a Tembo uma das primeiras empresas globais de veículos a integrar a stablecoin em rápido crescimento. Tembo Adopta RLUSD para Acelerar Pagamentos e Reduzir Custos A empresa afirmou em comunicado de imprensa que esta medida reduzirá atrasos e custos associados às transferências internacionais tradicionais. Um grande número de clientes e parceiros da Tembo residem em áreas em desenvolvimento onde a transferência de dinheiro através de bancos pode ser tediosa e dispendiosa. Com o RLUSD, a Tembo poderá realizar pagamentos transfronteiriços quase instantâneos a uma fração do custo quando comparado com métodos tradicionais. A empresa destacou várias razões para adotar o RLUSD. Os pagamentos podem agora ser mais rápidos, especialmente para clientes internacionais. Os custos associados às transferências bancárias são reduzidos. A stablecoin também proporciona a estabilidade que os ativos digitais não vinculados não podem garantir. Após ver um aumento de dez vezes na capitalização de mercado desde janeiro, a adoção do RLUSD está agora a aumentar em várias regiões. Recentemente, a Ripple expandiu-se para África com a stablecoin RLUSD através de parcerias com empresas financeiras como Chipper Cash, Yellow Card e VARL. A VivoPower observou que este crescimento é um sinal de confiança na Ripple como líder em pagamentos blockchain. A Tembo fabrica veículos utilitários totalmente elétricos utilizados para mineração, agricultura, fins militares, construção e propósitos humanitários. Os veículos são construídos para se adequarem ao uso em estrada e em terrenos acidentados fora de estrada. A Tembo também oferece serviços relacionados como carregamento, financiamento, baterias e microgrids. Ao adotar o RLUSD, a subsidiária adiciona outra solução digital para os seus clientes globais. VivoPower Vincula Estratégia XRP à Adoção do RLUSD enquanto Movimento Ganha Apoio da Comunidade Aceitar RLUSD também se enquadra na estratégia de tesouraria digital de longo prazo da VivoPower. A VivoPower está em processo de transformação no que chama de primeira empresa de ativos digitais do mundo focada em XRP. Como parte desta estratégia,...
