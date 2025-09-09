Pool de Estratégias compra mais $217 milhões em Bitcoin após rejeição do S&P 500
O post Strategy Compra Mais $217 Milhões Em Bitcoin Após Rejeição do S&P 500 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a Strategy comprou 1.955 BTC por $217,4 milhões a $111.196 por moeda, após a rejeição do S&P 500 na sexta-feira. A empresa agora detém 638.460 BTC avaliados em $71,5 mil milhões, alcançando "Rendimento BTC de 25,8% YTD 2025" para os acionistas. A Metaplanet do Japão também comprou 136 BTC por $15,2 milhões na segunda-feira, continuando a tendência global de compras corporativas. A Strategy Inc. de Michael Saylor anunciou na segunda-feira que adquiriu 1.955 BTC por $217,4 milhões a um preço médio de $111.196 por Bitcoin, dias após ser preterida para inclusão no S&P 500. A empresa sediada na Virgínia, anteriormente conhecida como MicroStrategy, agora detém 638.460 BTC avaliados em aproximadamente $71,5 mil milhões aos preços atuais, mantendo sua posição como a maior detentora corporativa pública de Bitcoin do mundo. A compra ocorreu poucos dias depois que a Strategy foi excluída do índice S&P 500 apesar dos fortes resultados no segundo trimestre, enquanto a Robinhood ocupou o lugar, com suas ações subindo 7% enquanto a Strategy caiu quase 3% nas negociações após o expediente na sexta-feira. A QCP Capital observou em seu último relatório que a capacidade do Bitcoin de manter níveis acima de $110.000 "apesar da exclusão da Strategy do S&P500" demonstra "resiliência". O Bitcoin está sendo negociado em torno de $112.000, ganhando 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko. A última compra da Strategy proporcionou um "Rendimento BTC de 25,8% YTD 2025" para os acionistas, de acordo com seu arquivamento do Formulário 8-K. A empresa financiou a compra de segunda-feira através de seus programas de oferta no mercado, vendendo 591.606 ações ordinárias por $200,5 milhões em receitas líquidas, juntamente com vendas de ações preferenciais totalizando $16,9 milhões durante o período de 2 a 7 de setembro. O movimento segue aquisições semelhantes por outros grandes detentores corporativos de Bitcoin, com a Metaplanet Inc. do Japão anunciando na segunda-feira que comprou 136 BTC por $15,2 milhões, elevando suas participações totais para 20.136 BTC. Enquanto isso, El Salvador marcou o quarto aniversário de sua lei de curso legal do Bitcoin comprando 21 BTC no domingo, continuando sua estratégia diária de acumulação de Bitcoin.…
