ETFs de Bitcoin registam entradas de $246 milhões, mas o mercado mantém-se cauteloso

O post ETFs de Bitcoin Veem Entradas de $246 Milhões, Mas o Mercado Permanece Cauteloso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fluxos mistos gerais de ETF são um sinal de hesitação além do Bitcoin, com ETFs de Ethereum em particular experimentando saídas recentes. A dominância do BTC diminuiu ligeiramente dos seus máximos de verão, o que normalmente abre a porta para rallies de altcoins. O mercado cripto sofreu $162 milhões em liquidações, o que é relativamente moderado para um mercado de quase $4 trilhões. Apesar de atrair um quarto de bilhão de dólares em entradas este mês, o mercado de ETF do Bitcoin está mostrando sinais mistos. As entradas de $246 milhões em ETFs de Bitcoin este mês sugerem que investidores institucionais ainda estão aumentando a exposição, mas a um ritmo mais lento em comparação com os aumentos de julho e agosto. Os fluxos mistos gerais de ETF são um sinal de hesitação além do Bitcoin, com ETFs de Ethereum em particular experimentando saídas recentes, mostrando que nem todas as criptomoedas estão recebendo a mesma atenção dos investidores. A dominância do BTC diminuiu ligeiramente dos seus máximos de verão, o que normalmente abre a porta para rallies de altcoins. De acordo com o CoinMarketCap, está atualmente em 57,6%. No entanto, o CryptoRank observa que a rotação de capital para altcoins permanece provisória, indicando que a incerteza macroeconômica (como cortes pendentes de taxa do Fed e dados fracos de emprego) está tornando os investidores avessos ao risco. Relacionado: Recapitulação Cripto para Agosto de 2025: Tokens de Corretora Lideram Outros Setores Em vez de uma temporada completa de altcoins, estamos vendo pessoas comprando lenta e cuidadosamente algumas moedas, em oposição a correr para todos os lugares. Outra métrica digna de nota é o fato de que o índice de Medo e Ganância está em 51 (pelo menos de acordo com o CryptoRank, já que alguns índices têm um número ainda menor). Isso mostra indecisão, onde os mercados não estão em pânico, mas também não estão eufóricos. Além disso, o mercado cripto sofreu $162 milhões em liquidações, o que é relativamente moderado para um mercado de quase $4 trilhões, sugerindo que a alavancagem está sendo usada de maneira controlada e não está levando a vendas em cascata. Ainda não é uma temporada de altcoins No momento,...