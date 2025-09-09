Ações da Forward Industries disparam após mudança de tesouraria de 1,65 mil milhões de dólares para o Ecossistema Solana

O post Ações da Forward Industries Disparam Após Mudança de Estratégia para Tesouraria de Solana de 1,65 Mil Milhões de Dólares apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a Forward Industries revelou uma colocação privada de 1,65 mil milhões de dólares em capital público. A empresa irá acumular Solana, com apoio de várias empresas. O preço das ações da Forward disparou 92% no pré-mercado, mas depois caiu. Ainda está 40% acima no dia, no momento desta redação. A Forward Industries revelou uma colocação privada de 1,65 mil milhões de dólares em capital público, ou PIPE, para ancorar a sua estratégia de tesouraria Solana na segunda-feira, de acordo com um comunicado de imprensa. A empresa, que anteriormente se dedicava a desenhar produtos para empresas médicas e tecnológicas, deverá ser liderada pelo cofundador e sócio-gerente da Multicoin Capital, Kyle Samani, que servirá como presidente do conselho da Forward Industries assim que o PIPE fechar, disse a empresa. A Multicoin foi estabelecida como uma empresa de investimento em 2017, e a empresa tem investido no ecossistema Solana desde a ronda inicial do ativo em maio de 2018. A empresa também receberá apoio estratégico das empresas institucionais de cripto Galaxy Digital e Jump Crypto. O preço das ações da Forward Industries (FORD) disparou 92% durante a negociação de pré-mercado para $31,50 na segunda-feira, de acordo com a Yahoo Finance. Mudou de mãos em torno de $28,61 uma hora após a abertura dos mercados, mostrando um aumento de 75% no dia, mas tem vindo a cair desde então. FORD está atualmente cotada a $22,95, cerca de 40% acima no dia. Se a Forward investisse a totalidade dos seus rendimentos PIPE em Solana, estaria entre algumas das maiores empresas de tesouraria dedicadas a Bitcoin e Ethereum. Três empresas negociadas publicamente detêm mais de 1,65 mil milhões de dólares em Ethereum, de acordo com a Reserva Estratégica de Ethereum, enquanto oito empresas negociadas publicamente detêm mais de 1,65 mil milhões de dólares em Bitcoin, de acordo com Bitcoin Treasuries. Entre as empresas de tesouraria Solana, a Forward tornar-se-ia a maior se gastasse aproximadamente um quarto dos seus rendimentos PIPE no ativo digital. A empresa de tesouraria Solana Upexi possuía 2.000.518 Solana,...