2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Homem da Califórnia enfrenta tempo de prisão sério por esquema de $37M

Homem da Califórnia enfrenta tempo de prisão sério por esquema de $37M

A publicação Homem da Califórnia Enfrenta Sério Tempo de Prisão Por Esquema de $37M apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Lavagem de Criptomoeda Revelada: Homem da Califórnia Enfrenta Sério Tempo de Prisão Por Esquema de $37M Ir para o conteúdo Início Notícias de Cripto Lavagem de Criptomoeda Revelada: Homem da Califórnia Enfrenta Sério Tempo de Prisão por Esquema de $37M Fonte: https://bitcoinworld.co.in/california-crypto-laundering-sentence/
BRC20.COM
COM$0.012564+24.22%
Matrix AI Network
MAN$0.0057-1.04%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:23
Compartilhar
BTC MANTÉM SUPORTE, PRINCIPAIS TODOS EM ALTA, PUMP +40% NUMA SEMANA

BTC MANTÉM SUPORTE, PRINCIPAIS TODOS EM ALTA, PUMP +40% NUMA SEMANA

A publicação BTC MANTÉM SUPORTE, PRINCIPAIS MOEDAS EM ALTA, PUMP +40% EM UMA SEMANA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BTC MANTÉM SUPORTE, PRINCIPAIS MOEDAS EM ALTA, PUMP +40% EM UMA SEMANA BTC mantém suporte de $110k, sentimento volta ao neutro. Robinhood vai entrar no S&P 500, Estratégia fica de fora. Baleias venderam $12.7b em BTC no último mês. Empresas atualmente comprando 1755 BTC por dia. SOL recebe novo veículo de tesouraria com $1.65bn em dinheiro. ETFs de ETH viram o 2º maior fluxo de saída diário de sempre. Projeto de lei das criptomoedas propõe comitê cripto SEC-CFTC. SEC, CFTC buscam 'harmonizar' sobre DeFi. HYPE se aproxima da Máxima Histórica (ATH), Paxos, Frax, Agora fazem lances por stablecoin. StablecoinX garante $890m para comprar ENA. Não vendemos BTC para comprar ouro: CEO da Tether. Metaplanet compra $15.2m em BTC. Receita de ETH caiu 44% em agosto. Dificuldade de mineração da rede BTC em Máxima Histórica (ATH). Grupo SUI compra 20m SUI. Família Trump ganhou $1.3b com WLFI, American Bitcoin. Estratégias SOL para listar ações na Nasdaq. Cardone vendeu mansão em Miami por 400 BTC. Fonte: https://decrypt.co/videos/interviews/z4jTlMkG/btc-holds-support-majors-all-up-pump-40-in-a-week
Threshold
T$0.01329+9.65%
CreatorBid
BID$0.05519+4.90%
Solana
SOL$192.3+5.32%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:14
Compartilhar
Ações da Eightco disparam com movimento de tesouraria da Worldcoin e apoio da BitMine

Ações da Eightco disparam com movimento de tesouraria da Worldcoin e apoio da BitMine

O post Ações da Eightco Disparam com Movimento de Tesouraria da Worldcoin e Apoio da BitMine apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Eightco Holdings, uma empresa que oferece suporte de fluxo de caixa e serviços de embalagem para vendedores online, registou um dos movimentos de mercado mais acentuados do ano após revelar um plano para alocar a sua tesouraria corporativa principalmente à Worldcoin. A empresa também garantiu novo apoio da BitMine, uma empresa de mineração de criptomoedas com um extenso portfólio de Ethereum, alimentando especulações sobre se os tokens de identidade digital poderiam desempenhar um papel maior nas reservas corporativas. Rally Histórico e Reestruturação da Tesouraria Na segunda-feira, as ações da Eightco fecharam a $45,08 após terem sido negociadas a apenas $1,43 três dias antes. A ação atingiu brevemente um máximo intradia de $83,12, representando um ganho de mais de 5.000% em determinado momento do dia. O aumento seguiu-se ao anúncio da Eightco de que arrecadou $250 milhões através de uma colocação privada para comprar tokens Worldcoin (WLD). Patrocinado Patrocinado Gráfico de ações da Eightco (listada na Nasdaq). Fonte: Yahoo Finance O movimento marcou a primeira empresa de capital aberto comprometida em estruturar suas reservas principalmente em torno da Worldcoin. O projeto controverso usa dispositivos biométricos conhecidos como Orbs para verificar a identidade humana e distribuir tokens WLD. De acordo com dados da CoinGecko, a Worldcoin subiu 49% no mesmo dia, atingindo $1,54 e tocando seu preço mais alto em sete meses. A Eightco também confirmou que mudará seu ticker da Nasdaq de OCTO para ORBS em 11 de setembro de 2025. O ajuste do ticker sublinha a intenção da empresa de se posicionar em torno do ecossistema orientado à identidade da World, refletindo uma mudança estratégica de suas origens como uma pequena operadora de e-commerce. A iniciativa da Eightco ganhou mais impulso quando a BitMine investiu $20 milhões na empresa. A BitMine, que já detém mais de dois milhões de Ether avaliados em aproximadamente $9 mil milhões, descreveu a transação como sua primeira aposta "moonshot". Para a BitMine, o acordo sinaliza uma disposição para diversificar da mineração e acumulação de Ethereum para projetos na interseção de blockchain e infraestrutura de identidade digital. Enquanto as reservas da Eightco irão...
Worldcoin
WLD$1.011+9.06%
ChangeX
CHANGE$0.00165812+8.17%
PlaysOut
PLAY$0.03446+4.51%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:23
Compartilhar
Bradley encoraja a equipa da Ryder Cup a manter-se competitiva

Bradley encoraja a equipa da Ryder Cup a manter-se competitiva

A publicação Bradley Encoraja Equipe da Copa do mundo a Manter-se Competitiva apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NAPA, CALIFÓRNIA – 15 DE SETEMBRO: Patton Kizzire dos Estados Unidos comemora após afundar seu putt no buraco #18 e vencer o torneio durante a rodada final do Procore Championship 2024 no Silverado Resort em 15 de setembro de 2024 em Napa, Califórnia. (Foto de Al Chang/ISI Photos/Getty Images) Getty Images O PGA Tour dirige-se a Napa, Califórnia, esta semana, onde dez dos doze membros da Copa do mundo dos Estados Unidos competirão no Procore Championship no Campo Norte do Silverado Resort. A história maior pode ser os dois ausentes: Xander Schauffele e Bryson DeChambeau. Schauffele não explicou sua decisão de pular o evento, embora rumores sugiram que ele está lidando com um assunto familiar. Perguntado em meados de agosto durante o BMW Championship se ele planejava jogar em Napa, Schauffele disse: "Eu não sei quantos caras se inscreveram ou não, mas eu não diria que há uma expectativa para nós jogarmos. Muitos de nós querem jogar apenas para se manterem frescos, tirar um pouco de ferrugem. Eu terei um intervalo ainda mais longo, então veremos como isso vai." DeChambeau abordou o assunto algumas semanas depois no LIV Golf Indianapolis, dizendo: "Isso depende do Tour e da decisão deles. Depende deles se não nos deixarem nos reunir como equipe e jogar." DeChambeau continua inelegível para eventos do PGA Tour como membro da LIV Golf League, embora tenha expressado seu desejo de competir em Napa: "Isso só mostra... sim, não vou dizer isso. Sim, é um cenário infeliz, e eu gostaria que fosse diferente, mas a LIV está disposta a me deixar jogar." AUGUSTA, GEÓRGIA – 12 DE ABRIL: Bryson DeChambeau dos Estados Unidos move um sinal enquanto se prepara para jogar seu segundo tiro no buraco 13 de...
MemeCore
M$2.04463-11.42%
Threshold
T$0.01329+9.65%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:21
Compartilhar
Ações da Forward Industries disparam após mudança de tesouraria de 1,65 mil milhões de dólares para o Ecossistema Solana

Ações da Forward Industries disparam após mudança de tesouraria de 1,65 mil milhões de dólares para o Ecossistema Solana

O post Ações da Forward Industries Disparam Após Mudança de Estratégia para Tesouraria de Solana de 1,65 Mil Milhões de Dólares apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a Forward Industries revelou uma colocação privada de 1,65 mil milhões de dólares em capital público. A empresa irá acumular Solana, com apoio de várias empresas. O preço das ações da Forward disparou 92% no pré-mercado, mas depois caiu. Ainda está 40% acima no dia, no momento desta redação. A Forward Industries revelou uma colocação privada de 1,65 mil milhões de dólares em capital público, ou PIPE, para ancorar a sua estratégia de tesouraria Solana na segunda-feira, de acordo com um comunicado de imprensa. A empresa, que anteriormente se dedicava a desenhar produtos para empresas médicas e tecnológicas, deverá ser liderada pelo cofundador e sócio-gerente da Multicoin Capital, Kyle Samani, que servirá como presidente do conselho da Forward Industries assim que o PIPE fechar, disse a empresa. A Multicoin foi estabelecida como uma empresa de investimento em 2017, e a empresa tem investido no ecossistema Solana desde a ronda inicial do ativo em maio de 2018. A empresa também receberá apoio estratégico das empresas institucionais de cripto Galaxy Digital e Jump Crypto. O preço das ações da Forward Industries (FORD) disparou 92% durante a negociação de pré-mercado para $31,50 na segunda-feira, de acordo com a Yahoo Finance. Mudou de mãos em torno de $28,61 uma hora após a abertura dos mercados, mostrando um aumento de 75% no dia, mas tem vindo a cair desde então. FORD está atualmente cotada a $22,95, cerca de 40% acima no dia. Se a Forward investisse a totalidade dos seus rendimentos PIPE em Solana, estaria entre algumas das maiores empresas de tesouraria dedicadas a Bitcoin e Ethereum. Três empresas negociadas publicamente detêm mais de 1,65 mil milhões de dólares em Ethereum, de acordo com a Reserva Estratégica de Ethereum, enquanto oito empresas negociadas publicamente detêm mais de 1,65 mil milhões de dólares em Bitcoin, de acordo com Bitcoin Treasuries. Entre as empresas de tesouraria Solana, a Forward tornar-se-ia a maior se gastasse aproximadamente um quarto dos seus rendimentos PIPE no ativo digital. A empresa de tesouraria Solana Upexi possuía 2.000.518 Solana,...
Moonveil
MORE$0.02602+1.91%
BRC20.COM
COM$0.012564+24.22%
SEED
SEED$0.000771+4.47%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:05
Compartilhar
Criador do Bitcoin Ordinals Ameaça Fazer Fork do Bitcoin Core

Criador do Bitcoin Ordinals Ameaça Fazer Fork do Bitcoin Core

O post Criador do Bitcoin Ordinals Ameaça Fazer um Hard fork do Bitcoin Core apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: O criador do Bitcoin Ordinals, Leonidas, ameaçou financiar um hard fork do Bitcoin Core. Leonidas alertou que censurar Ordinals ou Runes estabeleceria um precedente perigoso e provocaria uma ação decisiva. Ele disse que o Exército DOG estava preparado para financiar um fork de código aberto do Bitcoin Core. O desenvolvedor do Bitcoin Ordinals, Leonidas, advertiu que financiará um fork de código aberto do Bitcoin Core se os desenvolvedores decidirem censurar Bitcoin Runes, Ordinals ou quaisquer outras transações não financeiras na rede. Em uma carta aberta à comunidade, o criador do Ordinals e apresentador do The Ordinal Show opinou sobre a crescente divisão dentro do Bitcoin. O debate centra-se em se os validadores de nós devem priorizar transações peer-to-peer enquanto filtram grandes uploads de dados, como imagens, vídeos ou documentos, que os críticos rotulam como spam. De acordo com Leonidas, apertar as regras de política ou censurar transações de Ordinals e Runes estabeleceria um "precedente perigoso" e provocaria "ação decisiva". Ele disse que o Exército DOG estava preparado para financiar um fork de código aberto do Bitcoin Core, onde a maioria das regras de política seria removida, garantindo que milhares o executariam para demonstrar que o Bitcoin foi feito para ser resistente à censura. Sua carta aberta segue os comentários do CEO da Blockstream, Adam Back, que argumentou que tais transações são spam e não têm lugar na timechain. Alternativa ao Bitcoin Core, Bitcoin Knots O Bitcoin Knots, uma alternativa ao Bitcoin Core, teve um aumento de popularidade, crescendo de 67 nós em março de 2024 para mais de 4.380 hoje, e atualmente compõe mais de 18% da rede. Sua crescente adoção ocorre antes do lançamento do Bitcoin Core v30 em 30 de outubro, que removerá o limite de 80 bytes do OP_RETURN e suportará o armazenamento de arquivos de mídia muito maiores. Leonidas escreveu a carta por preocupação de que a atualização pudesse ser revertida. A posição de Back é compartilhada pelo Satoshi Action Fund...
Prompt
PROMPT$0.0929+3.56%
Omnity Network
OCT$0.05797+3.37%
Moonveil
MORE$0.02602+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:57
Compartilhar
Dicas e resposta do Wordle de hoje #1543 para terça-feira, 9 de setembro

Dicas e resposta do Wordle de hoje #1543 para terça-feira, 9 de setembro

O post Dicas e Resposta do Wordle #1543 de Hoje Para Terça-feira, 9 de Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como resolver o Wordle de hoje. SOPA Images/LightRocket via Getty Images Outro dia de Tyr, outro Wordle. Um Wordle por dia mantém a névoa mental afastada. Um Wordle na mão vale mais que dois no arbusto. Um Wordle vale mil palavras. E assim por diante. Estas introduções nem sempre devem fazer sentido. Às vezes não tenho nada a dizer além de... temos um Wordle para resolver. Vamos direto ao assunto! Procurando pelo Wordle de segunda-feira? Confira nosso guia aqui mesmo. Como Jogar Wordle Wordle é um jogo diário de palavras onde o seu objetivo é adivinhar uma palavra oculta de cinco letras em seis tentativas ou menos. Após cada palpite, o jogo fornece feedback para ajudá-lo a se aproximar da resposta: Verde: A letra está na palavra e no local correto. Amarelo: A letra está na palavra, mas no local errado. Cinza: A letra não está na palavra. Use estas pistas para reduzir seus palpites. Cada dia traz uma nova palavra, e todos ao redor do mundo estão tentando resolver o mesmo quebra-cabeça. Alguns jogadores de Wordle também jogam Wordle Competitivo contra amigos, família, o Wordle Bot ou até mesmo contra mim, seu humilde narrador. Veja as regras para o Wordle Competitivo no final deste post. Dicas e Resposta do Wordle de Hoje Palavra Inicial do Wordle Bot: SLATE Minha Palavra Inicial Hoje: SPORE (146 palavras restantes) A Dica: Travessura A Pista: Este Wordle tem muito mais consoantes do que vogais. Ok, spoilers abaixo! A resposta está chegando! . . . A Resposta: O Wordle de Hoje Captura de tela: Erik Kain Análise do Wordle Todos os dias eu verifico o Wordle Bot para ajudar a analisar meu jogo de adivinhação. Você pode verificar sua pontuação do Wordle com o Wordle Bot aqui mesmo. SPORE não foi terrível, mas também não foi ótimo. 146 palavras restantes...
Threshold
T$0.01329+9.65%
FOGNET Token
FOG$0.02105-0.23%
SIX
SIX$0.01757+1.50%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:54
Compartilhar
Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 8 de setembro

Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 8 de setembro

A publicação Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) para 8 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas está novamente na zona verde, de acordo com o CoinStats. Principais moedas pelo CoinStats BTC/USD O preço do Bitcoin (BTC) aumentou 1,35% desde ontem. Imagem por TradingView No gráfico horário, a taxa do BTC fez um falso rompimento da resistência local de $112.775. Você Também Pode Gostar No entanto, se a barra diária fechar em torno dessa marca ou acima dela, o movimento ascendente pode continuar até a faixa de $113.000 até amanhã. Imagem por TradingView Em um período de tempo mais longo, o preço da principal criptomoeda está a caminho da resistência de $113.473. Se a pressão dos bulls continuar, há chance de testemunharmos um teste da área de $113.000-$116.000 em breve. Imagem por TradingView Do ponto de vista de médio prazo, a taxa do BTC está subindo após um falso rompimento do nível de $107.389. No entanto, os compradores podem precisar de mais tempo para acumular energia para um movimento adicional. Neste caso, a negociação lateral na área de $111.000-$115.000 é o cenário mais provável. O Bitcoin está sendo negociado a $112.831 no momento da publicação. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-8
Union
U$0.007336+4.05%
Bitcoin
BTC$113,606.02+1.56%
Moonveil
MORE$0.02602+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:52
Compartilhar
Resultados ao vivo do WWE Raw, Vencedores e Notas em 8 de setembro de 2025

Resultados ao vivo do WWE Raw, Vencedores e Notas em 8 de setembro de 2025

O post Resultados ao Vivo do WWE Raw, Vencedores e Notas em 8 de setembro de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee regressa ao WWE Raw WWE WWE Raw anunciou o regresso de AJ Lee ao Raw pela primeira vez em 10 anos depois de Lee ter feito o seu regresso dramático ao SmackDown para derrotar Becky Lynch na passada sexta-feira. Raw também anunciou AJ Styles vs. El Grande Americano depois de El Grande ter custado a Styles o Campeonato Intercontinental da WWE e Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez. A transmissão do Raw de 25 de agosto de 2025 atraiu 2,6 milhões de espectadores. Cartão de Combates e Resultados do WWE Raw AJ Styles vs. El Grande Americano Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez Classificações e Audiência do WWE Raw na Netflix 25 de agosto de 2025 | 2,6 milhões de visualizações globais (Nº 6) 18 de agosto de 2025 | 2,8 milhões de visualizações globais (Nº 5) 11 de agosto de 2025 | 2,8 milhões de visualizações globais (Nº 6) 4 de agosto de 2025 | 3,0 milhões de visualizações globais (Nº 5) 28 de julho de 2025 | 2,7 milhões de visualizações globais (Nº 8) Venda de Bilhetes do WWE Raw Local do WWE Raw: Fiserv Forum (Milwaukee, Wisc.) Bilhetes Distribuídos do WWE Raw: 8.785 Bilhetes Disponíveis do WWE Raw: 665 Quando Começa o WWE Raw? Como Assistir ao WWE Raw Data: Segunda-feira, 8 de setembro de 2025 Hora de Início do WWE Raw: 17:00 PST (20:00 EST) Onde Assistir/Transmitir WWE Raw: Netflix Resultados ao Vivo e Destaques do WWE Raw em 8/9/25 Fique atento para atualizações do WWE Raw durante toda a noite. Fonte: https://www.forbes.com/sites/alfredkonuwa/2025/09/08/wwe-raw-live-results-winners-and-grades-on-september-8-2025/
Streamflow
STREAM$0.05894-0.03%
BRC20.COM
COM$0.012564+24.22%
Love Earn Enjoy
LEE$1.497-0.86%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:51
Compartilhar
Prémios MTV Video Music Awards atingem máxima de audiência de seis anos

Prémios MTV Video Music Awards atingem máxima de audiência de seis anos

A publicação "MTV Video Music Awards Atinge Máxima de Audiência em Seis Anos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os "VMAs" na CBS alcançaram uma máxima de audiência de seis anos. A CBS O MTV Video Music Awards (VMAs) de 2025, apresentado por LL Cool J, entregou números competitivos na CBS apesar da forte concorrência do Sunday Night Football da NBC (Ravens vs. Bills). Transmitido em 7 de setembro, o programa atraiu pouco mais de 5,5 milhões de espectadores, de acordo com dados da Nielsen – a maior audiência do VMA desde 2019 e um aumento de 42 por cento em relação aos 3,91 milhões de espectadores do ano passado na MTV e outras redes Paramount. A conclusão: a televisão aberta está longe de estar morta, não importa quantos relatórios sugiram o contrário. Os VMAs também alcançaram alguns outros marcos: foi o especial de entretenimento mais assistido na CBS desde o Grammy Awards em fevereiro e o terceiro maior evento de entretenimento transmitido ao vivo do ano no Paramount+, atrás apenas do Grammy e do Golden Globes. O engajamento dos fãs também atingiu recordes históricos. A campanha de votação dos VMAs de 2025 gerou um número sem precedentes de 2,5 mil milhões de votos globais, mais do que dobrando o total do ano passado, de acordo com dados internos via Telescope (de 5 de agosto a 5 de setembro de 2025). Marco nas Redes Sociais Os VMAs estabeleceram novos recordes como a edição mais vista e com maior engajamento na história do programa, gerando 1 mil milhão de visualizações de vídeo (aumento de 21 por cento) e mais de 81 milhões de engajamentos (aumento de 6 por cento) em contas oficiais. O burburinho das hashtags foi igualmente forte: #VMAs ficou em 1º lugar no X nos EUA por três horas consecutivas e permaneceu no top 10 por nove horas, enquanto #VMA foi tendência nº 1 mundial por quatro horas consecutivas e atingiu o primeiro lugar em 12 países. Fonte: https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/09/08/mtv-video-music-awards-hit-six-year-audience-high/
Union
U$0.007336+4.05%
SIX
SIX$0.01757+1.50%
Moonveil
MORE$0.02602+1.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:48
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.