Repressão decisiva contra redes de tráfico humano
A publicação Repressão Decisiva Contra Redes de Tráfico Humano apareceu em BitcoinEthereumNews.com. EUA Sancionam Fraude de Criptomoedas: Repressão Decisiva Contra Redes de Tráfico Humano
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:38
Lion Group planeia trocar holdings de SOL, SUI por HYPE
A publicação "Lion Group Planeia Trocar Holdings de SOL e SUI por HYPE" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Lion Group (LGHL), cotado na Nasdaq, planeia trocar todas as suas holdings de SOL e SUI por tokens HYPE. O operador de plataforma de negociação com sede em Singapura pretende capitalizar o lançamento de serviços de custódia para o ecossistema Hyperliquid nos EUA pelo custodiante de ativos digitais BitGo. O Lion Group disse que planeia otimizar o seu portfólio de criptomoedas usando as capacidades de troca de futuros perpétuos descentralizados da rede layer-1 Hyperliquid, num anúncio na segunda-feira. A empresa começou a adquirir tokens HYPE no final de junho, tendo anunciado anteriormente a sua iniciativa de tesouraria Hyperliquid. Na altura, no entanto, o Lion Group disse que planeava continuar a adquirir SOL e SUI. O CEO do Lion Group, Wilson Wang, descreveu o Hyperliquid como "a oportunidade mais atraente em finanças descentralizadas, com o seu livro de ordens on-chain e infraestrutura de negociação eficiente." "Ao transferir as nossas holdings de SOL e SUI para HYPE através de um processo disciplinado de acumulação, pretendemos melhorar a eficiência do portfólio e posicionar a Empresa para um crescimento sustentado no setor cripto", acrescentou. No momento da escrita, o HYPE está cotado a $51,39, 9% mais alto nas últimas 24 horas. As ações da LGHL foram negociadas a $1,25 ao meio-dia na Costa Leste na segunda-feira, uma queda de 7,4% no dia.
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:25
Diretor de tecnologia da Ripple elogia carteira XRP por reação rápida a ataque de cadeia de fornecimento
O post Diretor de tecnologia (CTO) da Ripple elogia carteira XRP por reação rápida a ataque de cadeia de fornecimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. David Schwartz, diretor de tecnologia da Ripple, elogiou a Xaman, uma carteira XRP popular, por reagir rapidamente a um ataque de cadeia de fornecimento em larga escala no ecossistema do Node Package Manager (NPM). A conta NPM de um desenvolvedor respeitável foi recentemente comprometida, e pacotes JavaScript amplamente utilizados acabaram sendo infectados com código malicioso. O malware visa especificamente carteiras de criptomoedas como MetaMask para redirecionar os fundos de usuários de cripto não iniciados para os atacantes, trocando secretamente endereços. Você também pode gostar Como relatado pelo U.Today, o Diretor de tecnologia (CTO) da Ledger, Charles Guillemet, instou usuários de cripto que não possuem carteiras de hardware com assinatura clara a interromper temporariamente a realização de transações on-chain. Reação da Xaman A equipe por trás da carteira Xaman realizou imediatamente uma auditoria, que mostrou que era segura para os usuários. O cofundador da XRPL Labs, Wietse Wind Supply, observou que os ataques de cadeia estão se tornando "cada vez mais comuns".
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:22
ETFs Spot de Bitcoin dos EUA sobem com notável reversão de entrada de $364M
A publicação ETFs Spot de Bitcoin dos EUA Disparam Com Notável Reversão de Entrada de $364M apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETFs Spot de Bitcoin dos EUA Disparam Com Notável Reversão de Entrada de $364M
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:08
Votação decisiva para o nomeado da Fed Stephen Miran aproxima-se no Senado dos EUA
O post Votação Crucial do Nomeado para a Fed Stephen Miran Aproxima-se no Senado dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mundo financeiro fervilha de expectativa enquanto o Senado dos EUA se prepara para uma votação crucial. Em 10 de setembro, os legisladores estão prontos para confirmar o nomeado para a Fed Stephen Miran, uma decisão que poderá enviar ondas significativas através da economia. Para aqueles que acompanham os mercados de criptomoedas, compreender a composição e liderança do Federal Reserve é absolutamente crucial. Uma nova voz no conselho da Fed pode influenciar a política monetária, que por sua vez impacta tudo, desde as taxas de juros até o sentimento dos investidores e, finalmente, o valor dos ativos digitais. Quem é o Nomeado para a Fed Stephen Miran, e Por Que Esta Nomeação Importa? Stephen Miran, atualmente servindo como presidente do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca (CEA), foi escolhido pelo Presidente Trump para preencher uma vaga chave no conselho do Federal Reserve. Sua nomeação é mais do que apenas um passo processual; representa uma potencial mudança no equilíbrio nuançado de perspectivas econômicas dentro da Fed. O Federal Reserve desempenha um papel sem paralelo na formação do panorama econômico da nação. Suas decisões sobre taxas de juros, metas de inflação e flexibilização quantitativa afetam diretamente a disponibilidade de crédito, os gastos dos consumidores e os fluxos de investimento. Portanto, os indivíduos que se sentam em seu conselho exercem imenso poder. Qual o Papel de um Nomeado para a Fed na Política Monetária? Cada governador no Conselho do Federal Reserve contribui para a formulação da política monetária. Eles participam nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), onde decisões críticas sobre taxas de juros e oferta de moeda são tomadas. Estas decisões são a base da estabilidade e crescimento econômico. Um novo governador, como o nomeado para a Fed Stephen Miran, traz sua própria filosofia econômica e insights para essas discussões. Suas visões podem influenciar a direção coletiva da Fed, potencialmente levando a ajustes na forma como o banco central aborda a inflação, o emprego e a estabilidade financeira.
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:38
Está a Tether a desfazer-se das suas enormes participações em Bitcoin? O CEO partilha a verdade
O post "Está a Tether a Fazer Dumping das Suas Massivas Participações em Bitcoin? CEO Partilha a Verdade" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Está a Tether a Fazer Dumping das Suas Massivas Participações em Bitcoin? CEO Partilha a Verdade
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:37
Comissário da NFL Roger Goodell fala sobre como o Pilates o tem ajudado
O post Comissário da NFL Roger Goodell Fala Sobre Como o Pilates o Ajudou apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Comissário da NFL Roger Goodell, visto aqui anunciando uma escolha durante o Draft da NFL de 2025, pratica Pilates há 18 anos. (Foto de Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Pode-se dizer que o Comissário da NFL Roger Goodell realmente queria ir ao cerne das questões quando participou do "Forward and Up NYC 2025" em 29 de agosto. Lá, ele teve uma sessão de Pilates com Daria Pace, uma instrutora mestre e Diretora Principal da Romana's Pilates International, que organizou o evento. Ele até recebeu o tratamento Cadillac—o que significa que Pace o guiou através de vários movimentos para fortalecer seus músculos centrais em um aparelho de Pilates chamado Cadillac. Goodell Pratica Pilates Há 18 Anos Lá, Goodell falou comigo sobre sua experiência com Pilates, que começou há cerca de 18 anos, quando, como ele relatou, "Meu irmão Michael era instrutor há bastante tempo e me introduziu nisso." Goodell continuou dizendo: "Era completamente diferente de qualquer tipo de exercício ao qual eu estava acostumado, o que acho que me intrigou e é certo para mim. À medida que fui envelhecendo, vi a necessidade de algo diferente, algo com alongamento, fortalecimento e fitness." Ele normalmente faz Pilates duas vezes por semana, geralmente no início da manhã para acomodar sua agenda ocupada e muitos compromissos como Comissário da NFL, cargo que ocupa desde 1 de setembro de 2006, após a aposentadoria de Paul Tagliabue. Pilates tem sido uma parte central—trocadilho parcialmente intencional—de seu regime regular de atividade física que inclui também hot yoga, remo e ciclismo. Ele valoriza o Pilates como "meu tempo, onde posso me concentrar em mim mesmo." Ele também acrescentou que o Pilates o ajudou a se sentir "ótimo. Quando você se sente melhor, quando está em forma física, mental e emocionalmente, pode lidar melhor com qualquer tipo de desafio. Então eu acho que isso tem..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:18
Câmara dos Representantes dos EUA avança com plano para gestão de reservas estratégicas de Bitcoin
A publicação "Câmara dos EUA Avança com Plano para Gestão de Reservas Estratégicas de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crucial: Câmara dos EUA Avança com Plano para Gestão de Reservas Estratégicas de Bitcoin
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:02
Reserva de Bitcoin cresce: Metaplanet agora detém 20.136 BTC após compra de $15M
A Metaplanet Inc. entrou novamente na zona do Bitcoin como parte do seu plano de tesouraria, comprando 136 Bitcoin por cerca de $15,2 milhões a um preço médio de $111.783 por moeda. Leitura relacionada: Rússia pretende abrir o mercado de criptomoedas mais amplamente para os cidadãos - Detalhes De acordo com a empresa, isso eleva suas participações totais para 20.136 moedas.
Bitcoinist
2025/09/09 11:00
Hashkey planeia lançar o maior fundo de tesouraria de ativos digitais multi-moeda da Ásia
O post Hashkey Planeia Lançar o Maior Fundo de Tesouraria de Ativos Digitais Multi-Moeda da Ásia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Hashkey pretende lançar o maior fundo de tesouraria de ativos digitais da Ásia, inaugurando uma nova era de finanças institucionais convergindo com cripto através de um ecossistema perpétuo e multi-moeda. A Hashkey Pretende Conectar Finanças e Cripto Com Fundo de Tesouraria de Ativos Digitais O Grupo Hashkey, uma empresa de serviços financeiros de ativos digitais com sede em Hong Kong, anunciou em 8 de setembro que [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:52
