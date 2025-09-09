Participação de mercado do USDC da Circle 'em alta acelerada', diz corretor de Wall Street Bernstein
O post "Participação de Mercado do USDC da Circle 'Em Alta Acelerada', Diz Corretor de Wall Street Bernstein" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Hyperliquid está a planear lançar a sua própria stablecoin, numa iniciativa que poderia reduzir a dependência da exchange descentralizada (DEX) do USDC da Circle. Apesar destas preocupações, o fornecimento de USDC aumentou para 72,5 mil milhões de dólares, 25% acima das estimativas para 2025 do corretor de Wall Street Bernstein. A empresa tinha previsto que o fornecimento da stablecoin atingiria 74 mil milhões de dólares até ao final do ano. A participação de mercado da stablecoin está "em alta acelerada", escreveram os analistas liderados por Gautam Chhugani num relatório de terça-feira. A participação de mercado em relação à Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, também cresceu para 30%, acima dos 28% no segundo trimestre, disse o corretor.
As stablecoins são criptomoedas cujo valor está vinculado a outro ativo, como o dólar americano ou ouro. Elas desempenham um papel importante nos mercados de criptomoedas, fornecendo, entre outras coisas, uma infraestrutura de pagamento, e também são usadas para transferir dinheiro internacionalmente.
O relatório observou que 5,5 mil milhões de dólares em USDC (cerca de 7,5% do fornecimento) são atualmente usados como garantia na Hyperliquid. Embora a iniciativa da exchange introduza concorrência, será desafiador obter liquidez suficiente para uma nova stablecoin em mercados de derivativos onde a confiabilidade de execução e dimensionamento são críticos, escreveram os analistas.
A Bernstein disse que, após o GENIUS Act, novos participantes no mercado de stablecoins são inevitáveis. No entanto, a obtenção de liquidez para derivativos não é trivial.
Preocupações sobre a exposição da Circle a cortes nas taxas (já que menor rendimento de juros poderia impactar as receitas) não consideram o panorama geral, segundo os analistas da Bernstein, pois o emissor da stablecoin beneficia da expansão do fornecimento de USDC. Os cortes nas taxas poderiam até apoiar o sentimento de risco em ativos digitais, estimulando maior procura por USDC e estratégias de rendimento relacionadas, acrescentou o relatório.
A Bernstein tem uma classificação de desempenho superior para as ações da Circle, com um preço-alvo de 230 dólares. A ação estava a ser negociada 1,2% mais alta, em torno de 116 dólares, no momento da publicação.
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:28