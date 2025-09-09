2025-10-13 Monday

Participação de mercado do USDC da Circle 'em alta acelerada', diz corretor de Wall Street Bernstein

O post "Participação de Mercado do USDC da Circle 'Em Alta Acelerada', Diz Corretor de Wall Street Bernstein" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Hyperliquid está a planear lançar a sua própria stablecoin, numa iniciativa que poderia reduzir a dependência da exchange descentralizada (DEX) do USDC da Circle. Apesar destas preocupações, o fornecimento de USDC aumentou para 72,5 mil milhões de dólares, 25% acima das estimativas para 2025 do corretor de Wall Street Bernstein. A empresa tinha previsto que o fornecimento da stablecoin atingiria 74 mil milhões de dólares até ao final do ano. A participação de mercado da stablecoin está "em alta acelerada", escreveram os analistas liderados por Gautam Chhugani num relatório de terça-feira. A participação de mercado em relação à Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, também cresceu para 30%, acima dos 28% no segundo trimestre, disse o corretor. As stablecoins são criptomoedas cujo valor está vinculado a outro ativo, como o dólar americano ou ouro. Elas desempenham um papel importante nos mercados de criptomoedas, fornecendo, entre outras coisas, uma infraestrutura de pagamento, e também são usadas para transferir dinheiro internacionalmente. O relatório observou que 5,5 mil milhões de dólares em USDC (cerca de 7,5% do fornecimento) são atualmente usados como garantia na Hyperliquid. Embora a iniciativa da exchange introduza concorrência, será desafiador obter liquidez suficiente para uma nova stablecoin em mercados de derivativos onde a confiabilidade de execução e dimensionamento são críticos, escreveram os analistas. A Bernstein disse que, após o GENIUS Act, novos participantes no mercado de stablecoins são inevitáveis. No entanto, a obtenção de liquidez para derivativos não é trivial. Preocupações sobre a exposição da Circle a cortes nas taxas (já que menor rendimento de juros poderia impactar as receitas) não consideram o panorama geral, segundo os analistas da Bernstein, pois o emissor da stablecoin beneficia da expansão do fornecimento de USDC. Os cortes nas taxas poderiam até apoiar o sentimento de risco em ativos digitais, estimulando maior procura por USDC e estratégias de rendimento relacionadas, acrescentou o relatório. A Bernstein tem uma classificação de desempenho superior para as ações da Circle, com um preço-alvo de 230 dólares. A ação estava a ser negociada 1,2% mais alta, em torno de 116 dólares, no momento da publicação. Leia mais: Circle Revela Blockchain Layer-1 Arc, Relata 428 Milhões de Dólares no Q2...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 13:28
Bitcoin poderia 'facilmente' atingir $200.000 este ano, diz Tom Lee

A publicação "Bitcoin Poderia 'Facilmente' Atingir $200.000 Este Ano, Diz Tom Lee" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o Sócio-Gerente da Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, disse à CNBC que o Bitcoin pode atingir $200.000 este ano. Ele afirmou durante a entrevista que a moeda digital se beneficiaria se o Federal Reserve cortasse as taxas de juros. Bitcoin e outras moedas e tokens digitais têm geralmente se saído bem em um ambiente de baixas taxas de juros. O Bitcoin ainda pode atingir $200.000 por moeda até o final do ano, disse o otimista em criptomoedas e Sócio-Gerente da Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, à CNBC na segunda-feira. Lee, que fez previsões ousadas no passado, disse que o esperado corte nas taxas de juros do banco central dos EUA na sua próxima reunião de política monetária em 17 de setembro impulsionaria o ativo. "Bitcoin e criptomoedas como Ethereum são super sensíveis à política monetária", disse Lee. "Eu acho que 17 de setembro é um catalisador importante." Ele acrescentou: "Eu acho que o Bitcoin pode facilmente chegar a $200.000 antes do final do ano, e sei que isso é uma grande movimentação." O Bitcoin estava recentemente sendo negociado por pouco mais de $112.000, subindo menos de um ponto percentual nas últimas 24 horas, mostram os dados da CoinGecko. Atingiu um novo recorde histórico no mês passado de $124.128 antes de cair em meio à ansiedade dos investidores sobre inflação, economia dos EUA e outras incertezas macroeconômicas. Lee, que também é a força por trás da estratégia de tesouraria Ethereum da mineradora de Bitcoin BitMine Immersions e serve como presidente dessa empresa, tem estado certo em geral sobre a ascensão do Bitcoin, mas errado sobre as datas em que a moeda atinge os alvos de preço. Em 2018, por exemplo, o investidor disse que o Bitcoin atingiria $125.000 até 2022. O preço mais alto da criptomoeda principal naquele ano foi $47.737 antes de cair para menos de $16.000 depois de ter quebrado um recorde de $69.044 em 2021. O Federal Reserve tem sido lento em cortar as taxas de juros este ano, apesar da pressão do Presidente Donald Trump. Os analistas estão esperando o...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 13:14
Modelos de IA Preveem Tendência Neutra do Bitcoin: Alertam Para Choque no Final de Setembro

O post Modelos de IA Preveem Tendência Neutra do Bitcoin: Alerta para Choque no Final de Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Modelos de IA Preveem Tendência Neutra do Bitcoin: Alerta para Choque no Final de Setembro | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. A jornada de Sebastian no mundo das criptomoedas começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. Sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovadoras. Através de incontáveis horas de pesquisa e aprendizado, Sebastian desenvolveu um profundo entendimento das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. À medida que seu conhecimento crescia, Sebastian sentiu-se compelido a compartilhar suas percepções com outros. Ele começou a contribuir ativamente para discussões online em plataformas como X e LinkedIn, concentrando-se em conteúdo relacionado a fintech e cripto. Seu objetivo era expor tendências e insights valiosos para um público mais amplo, promovendo uma compreensão mais profunda do panorama cripto em rápida evolução. As contribuições de Sebastian rapidamente ganharam reconhecimento, e ele se tornou uma voz confiável na comunidade cripto online. Para aprimorar ainda mais sua expertise, Sebastian obteve a certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso o equipou com habilidades e conhecimentos valiosos sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi). A certificação aprofundou sua compreensão do panorama financeiro mais amplo e sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente em seu trabalho. Ele gosta de mergulhar em pesquisas financeiras, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. Em seu tempo livre, Sebastian pode frequentemente ser encontrado imerso em gráficos, estudando formulários 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. A jornada de Sebastian como...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 13:10
Cazaquistão planeia Reserva Nacional de Criptomoedas e Cidade Alimentada por Blockchain

O Presidente Kassym-Jomart Tokayev utilizou o seu discurso anual para delinear uma visão que inclui tanto uma reserva cripto gerida pelo governo como a [...] O post Cazaquistão planeia reserva cripto nacional e cidade movida a Blockchain apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo 2025/09/09 13:00
MegaETH vai lançar Stablecoin com Ethena para manter as taxas de Blockchain baixas

A publicação "MegaETH vai lançar Stablecoin com Ethena para Manter Baixas as Taxas da Blockchain" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A MegaETH, uma rede de escalonamento Ethereum projetada para transações que são processadas tão rapidamente que se autodenomina uma blockchain em "tempo real", anunciou na segunda-feira que está lançando uma stablecoin nativa com o protocolo DeFi de rápido crescimento Ethena ENA$0.7923. O token, chamado USDm, será incorporado de perto em aplicações e protocolos construídos sobre a rede e visa ajudar a manter os custos de transação baixos na cadeia, redirecionando receitas dos ativos de reserva para subsidiar custos de sequenciador, de acordo com uma publicação no blog. "USDm significa taxas mais baixas para os usuários e um espaço de design mais expressivo para aplicações", disse o cofundador da MegaETH, Shuyao Kong, na publicação do blog. "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Ethena para permitir um cenário de ganho mútuo para todas as partes interessadas em nosso ecossistema." O token será inicialmente respaldado pelo USDtb da Ethena, um token gerador de rendimento respaldado pelo fundo do mercado monetário tokenizado BUIDL da BlackRock. Posteriormente, outros tokens atuais e futuros emitidos pela Ethena poderão ser adicionados, como o USDe, disse a MegaETH em uma publicação no blog. O token de governança da Ethena, ENA (ENA), ganhou 7% nas últimas 24 horas, superando o mercado cripto mais amplo. As stablecoins são um grupo de criptomoedas em rápido crescimento de $270 bilhões, predominantemente com preços vinculados ao dólar americano. Elas servem como liquidez primária e pares de negociação em plataformas cripto, e também são cada vez mais utilizadas para pagamentos transfronteiriços, prometendo transações mais rápidas e baratas em trilhos blockchain em comparação com os canais bancários tradicionais. Elas receberam um impulso regulatório no início deste ano nos EUA quando o Presidente Donald Trump assinou a Lei GENIUS, a primeira grande legislação cripto do país. A stablecoin da MegaETH é o exemplo mais recente de ecossistemas cripto dando passos para emitir uma stablecoin proprietária com um provedor de serviços, em vez de depender exclusivamente das ofertas de stablecoin existentes, atualmente dominadas pelo USDC da Circle e USDT da Tether. A popular carteira cripto MetaMask anunciou recentemente o lançamento...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 12:55
Principais Eventos Blockchain Que Podem Moldar o Sentimento do Mercado

O post Eventos Blockchain Chave Que Podem Moldar o Sentimento do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como o mercado de criptomoedas e blockchain ainda é dinâmico com rápida inovação, a próxima semana de 8 a 14 de setembro apresenta vários eventos-chave em diferentes projetos blockchain. Votações de governança e desbloqueios de tokens para hardforks, auditorias e anúncios de parcerias significativas, estes marcos podem criar um impacto significativo no sentimento dos investidores e na direção do mercado a curto prazo. Segunda-feira, 8 de setembro: Governança e Envolvimento da Comunidade A semana começa com várias atividades orientadas para a comunidade. O Origin Protocol planeou uma Chamada Comunitária, que será realizada às 16:00 UTC, e terá como objetivo conhecer os seus utilizadores e atualizá-los sobre os desenvolvimentos do projeto. Entretanto, um líder em staking líquido, o Lido realizará uma Votação de Governança Dupla, que é notável no contexto da descentralização da tomada de decisões na sua plataforma. Para manter o momentum, o dYdX lança a sua primeira proposta de governança, Votação da Proposta #275, numa série de propostas de governança enquanto a bolsa descentralizada de derivativos consolida o seu ecossistema. Terça-feira, 9 de setembro: Votações, Atualizações e AMA A terça-feira também está sobrecarregada com medidas de governança e melhorias técnicas. O dYdX avança para a Votação da Proposta #276, o que indica o rápido desenvolvimento da governança do projeto. Tecnicamente, o Tezos passará pela Atualização da Testnet Seoul, o que significará uma transição na qual tanto a Shadownet quanto a Ghostnet testnets serão migradas para Seoul. Tal passo é um passo significativo para a flexibilidade contínua da blockchain. Além disso, a Metis tem uma sessão de Perguntas e Respostas com a LazAI às 16:00 UTC, convidando a sua comunidade para insights e planos para o futuro. Quarta-feira, 10 de setembro: Propostas, Auditorias e Hardforks Existem três eventos diferentes na quarta-feira. A Celo adotará o seu Hard fork Ice Cream, uma das atualizações críticas que melhorará a estabilidade e escalabilidade da rede. A AB é uma blockchain orientada para a segurança...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 12:49
Destaques do Dia de Mídia antes do Qualificador para a Copa do Mundo

O post Destaques do Dia de Mídia Antes do Qualificador para a Copa do Mundo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O jogador nigeriano Moses Daddy Simon (E) disputa a bola com Aubrey Maphosa Modiba da África do Sul durante a partida de futebol da semifinal da Copa Africana de Nações (CAN) de 2024 entre Nigéria e África do Sul no Estádio da Paz em Bouake, Costa do Marfim, em 7 de fevereiro de 2024. (Foto de Anis/APP/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Por mais de duas décadas, a África do Sul tem esperado. A última vez que o Bafana Bafana garantiu com sucesso seu lugar numa Copa do mundo da FIFA através da qualificação foi em 2001, conquistando uma vaga no torneio de 2002 na Coreia e Japão. Sua aparição em 2010 veio por virtude de ser o anfitrião, não através do esforço das eliminatórias. Como resultado, uma geração inteira de torcedores sul-africanos nunca testemunhou sua equipe conquistar um lugar por mérito. Agora, sob o comando de Hugo Broos, o Bafana Bafana está à beira de encerrar essa longa seca. As Apostas no Grupo C O Bafana Bafana Tem a Chance De Garantir Sua Qualificação Para A Copa do Mundo da FIFA de 2026 Se Conseguir Vencer a Nigéria em 9 de setembro No Estádio Toyota Em Bloemfontein Fornecido O Bafana Bafana receberá a Nigéria, sabendo que uma vitória poderia efetivamente eliminar as chances das Super Águias de liderarem o Grupo C, a menos que questões extracampo alterem a situação. A FIFA ainda não confirmou se a África do Sul perderá três pontos por ter escalado o meio-campista suspenso Teboho Mokoena na vitória por 2-0 sobre o Lesoto em março, o que deixa a classificação incerta. Atualmente, a África do Sul tem 16 pontos em sete partidas, cinco pontos à frente do Benin em segundo lugar. A Nigéria está em terceiro lugar com 10 pontos, o que significa que uma vitória poderia reduzir a diferença e manter suas esperanças vivas. Se a FIFA decidir impor uma dedução de pontos, a disputa poderá apertar significativamente, dando ao Benin uma oportunidade de capitalizar. Apenas os vencedores do grupo...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 12:42
Comissária da SEC Peirce alerta para iminente regulamentação da Camada 2 para protocolos centralizados

A publicação "Aviso da SEC: Peirce Sinaliza Regulamentação Iminente da Camada 2 Para Protocolos Centralizados" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso Crucial: A SEC de Peirce Sinaliza Regulamentação Iminente da Camada 2 Para Protocolos Centralizados Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Aviso Crucial: A SEC de Peirce Sinaliza Regulamentação Iminente da Camada 2 para Protocolos Centralizados Fonte: https://bitcoinworld.co.in/sec-layer-2-regulation-warning/
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 12:23
Coinshares pronta para estreia na Nasdaq com avaliação de $1,2B, expansão de 200%

O post Coinshares Preparada para Estreia na Nasdaq com Avaliação de $1,2B e Expansão de 200% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Coinshares está a entrar com força no mercado dos EUA com uma estreia na Nasdaq avaliada em $1,2 mil milhões, com o objetivo de dominar o investimento em ativos digitais e expandir globalmente a sua plataforma de $10 mil milhões. A Coinshares Avança para Estreia na Nasdaq Apoiada por Valor de $1,2B e Crescimento de 200% A Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) anunciou em 8 de setembro que irá fundir-se [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/coinshares-set-for-nasdaq-debut-on-1-2b-valuation-200-expansion/
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 12:04
Alterações no S&P 500 enviam HOOD para cima, MSTR para baixo

O post Alterações no S&P 500 Enviam HOOD para Cima, MSTR para Baixo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Robinhood (HOOD) dispararam 15% na segunda-feira após a inclusão da empresa no S&P 500, o índice de referência amplamente acompanhado para as Ações dos EUA. O anúncio foi feito após o fechamento dos mercados na sexta-feira e entra em vigor com o reequilíbrio do índice em 22 de setembro. A plataforma de negociação, que viu o preço de suas ações quase triplicar este ano, há muito é considerada favorita para inclusão. Era uma das três maiores empresas elegíveis ainda não adicionadas ao índice. Enquanto isso, as ações da Strategy (MSTR) caíram após a empresa de desenvolvimento de bitcoin BTC$111.661,49 ter sido preterida, apesar de se qualificar para inclusão pela primeira vez neste trimestre. A Strategy registrou US$ 14 bilhões em receita operacional e US$ 10 bilhões em receita líquida para o segundo trimestre de 2025 — números impressionantes que atenderam aos requisitos do S&P. A fonte do lucro — uma forte alta no preço do bitcoin — provavelmente não agradou ao comitê de seleção, que certamente estava ciente de que o BTC também pode se mover na direção oposta. MSTR caiu 1,5% no final da manhã nas negociações dos EUA. Aparecendo na CNBC na manhã de segunda-feira, o CEO da Strategy, Michael Saylor, disse que não esperava inclusão imediata. "Não acho que esperávamos ser selecionados em nosso primeiro trimestre de elegibilidade", disse ele. "Imaginamos que acontecerá em algum momento." O analista da Benchmark, Mark Palmer, ecoou esse sentimento, escrevendo que a Strategy "não precisa da aprovação do S&P como validação de seu modelo operacional, já que o placar do mercado já o forneceu de maneira enfática." O analista da TD Cowen, Lance Vitanca, chamou a decisão do comitê de não surpreendente. "A inclusão nunca foi central para nossa tese de investimento, embora continue sendo um potencial catalisador positivo", escreveu. Alguns observadores especulam que o comitê pode estar hesitante em incluir uma empresa tão fortemente ligada ao bitcoin. Vitanca abordou a possibilidade diretamente, escrevendo: "Na medida em que o Comitê está...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 11:49
