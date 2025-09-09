Bitcoin poderia 'facilmente' atingir $200.000 este ano, diz Tom Lee

A publicação "Bitcoin Poderia 'Facilmente' Atingir $200.000 Este Ano, Diz Tom Lee" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, o Sócio-Gerente da Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, disse à CNBC que o Bitcoin pode atingir $200.000 este ano. Ele afirmou durante a entrevista que a moeda digital se beneficiaria se o Federal Reserve cortasse as taxas de juros. Bitcoin e outras moedas e tokens digitais têm geralmente se saído bem em um ambiente de baixas taxas de juros. O Bitcoin ainda pode atingir $200.000 por moeda até o final do ano, disse o otimista em criptomoedas e Sócio-Gerente da Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, à CNBC na segunda-feira. Lee, que fez previsões ousadas no passado, disse que o esperado corte nas taxas de juros do banco central dos EUA na sua próxima reunião de política monetária em 17 de setembro impulsionaria o ativo. "Bitcoin e criptomoedas como Ethereum são super sensíveis à política monetária", disse Lee. "Eu acho que 17 de setembro é um catalisador importante." Ele acrescentou: "Eu acho que o Bitcoin pode facilmente chegar a $200.000 antes do final do ano, e sei que isso é uma grande movimentação." O Bitcoin estava recentemente sendo negociado por pouco mais de $112.000, subindo menos de um ponto percentual nas últimas 24 horas, mostram os dados da CoinGecko. Atingiu um novo recorde histórico no mês passado de $124.128 antes de cair em meio à ansiedade dos investidores sobre inflação, economia dos EUA e outras incertezas macroeconômicas. Lee, que também é a força por trás da estratégia de tesouraria Ethereum da mineradora de Bitcoin BitMine Immersions e serve como presidente dessa empresa, tem estado certo em geral sobre a ascensão do Bitcoin, mas errado sobre as datas em que a moeda atinge os alvos de preço. Em 2018, por exemplo, o investidor disse que o Bitcoin atingiria $125.000 até 2022. O preço mais alto da criptomoeda principal naquele ano foi $47.737 antes de cair para menos de $16.000 depois de ter quebrado um recorde de $69.044 em 2021. O Federal Reserve tem sido lento em cortar as taxas de juros este ano, apesar da pressão do Presidente Donald Trump. Os analistas estão esperando o...