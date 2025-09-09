Ações asiáticas em alta enquanto o dólar cai à medida que os mercados preveem corte na taxa do Fed

As ações da Ásia-Pacífico subiram na terça-feira com esperanças de que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros já na próxima semana, mesmo com tensões políticas e riscos de política mantendo os mercados de câmbio e títulos cautelosos. O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subiu 0,2% no início das negociações, após um forte dia em Wall Street que terminou com um recorde da Nasdaq. Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,2%, quase alcançando o recorde da semana passada. O Dow adicionou 114 pontos (0,3%), e a Nasdaq ganhou 0,5% para um novo recorde. A precificação nos futuros mostra pouco mais de 10% de chance de um corte de 50 pontos base este mês, acima de zero há uma semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Os futuros de ações europeias enfraqueceram após ganhos no mercado à vista na segunda-feira. Os futuros do EUROSTOXX 50 caíram 0,17%, os futuros do FTSE recuaram 0,04%, e os futuros do DAX caíram 0,22%. O Nikkei 225 do Japão subiu quase 0,3% para 43.763,96; o ASX 200 da Austrália caiu 0,5% para 8.806,60; o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,6% para 3.238,07; o Hang Seng de Hong Kong adicionou 1,2% para 25.949,48; o Shanghai Composite subiu 0,1% para 3.831,45. Nas moedas, o iene subiu 0,1% para 147,37 por dólar, desfazendo a queda de ontem, enquanto o euro manteve-se estável em $1,1768. Os rendimentos dos títulos do governo japonês caíram após subirem um dia antes, já que preços e rendimentos se movem em direções opostas. O dólar americano caiu para seu nível mais baixo em quase sete semanas na terça-feira, segundo a Reuters. Os rendimentos dos EUA permaneceram próximos do seu ponto mais baixo. O rendimento do Tesouro de dois anos, sensível às expectativas de política, pairou perto de um mínimo de cinco meses em 3,4966%. O benchmark de 10 anos também estava próximo de um mínimo de cinco meses em 4,0494%. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 4,04% de 4,10% no final de sexta-feira e de 4,28% na terça-feira passada. As commodities estavam mistas. No mercado de energia, o petróleo bruto de referência dos EUA subiu 25 centavos para $62,51 por barril, e o petróleo Brent ganhou 27...