Força-tarefa de criptomoedas da SEC vai realizar sexta mesa redonda sobre vigilância financeira e privacidade

A força-tarefa de criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está programada para sediar a próxima reunião de mesa redonda em outubro para discutir vigilância financeira e privacidade. A Comissária Hester Peirce, que lidera a força-tarefa de criptomoedas, enfatizou a importância de proteger o...
2025/09/09 14:39
Paxos propõe stablecoin USDH com 95% de recompras para impulsionar o ecossistema HYPE

O post Paxos propõe stablecoin USDH com 95% de recompras para impulsionar o ecossistema HYPE apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A Paxos revelou USDH, uma stablecoin alinhada com Hyperliquid com um sistema de recompensas HYPE integrado, visando adoção institucional e conformidade regulatória. A Hyperliquid continua sendo líder em DeFi com fortes volumes de negociação e atividade de grandes investidores. A Paxos, fornecedora de infraestrutura de stablecoin, anunciou planos para introduzir USDH – Uma nova stablecoin criada como "Hyperliquid-first" e totalmente compatível com estruturas regulatórias como o GENIUS Act e os padrões MiCA. De acordo com a empresa, "Propomos o lançamento de USDH, uma stablecoin totalmente compatível e prioritária para Hyperliquid, criada para impulsionar a adoção, alinhar incentivos e ancorar a próxima era de crescimento do ecossistema." Detalhes da parceria Paxos – Hyperliquid O anúncio, tornado público, destaca um modelo de tokenomics único em que 95% dos juros obtidos das reservas USDH serão usados para recomprar o token nativo da Hyperliquid – HYPE. A Paxos então redistribuirá os retornos entre usuários, validadores e protocolos parceiros. Ao mesmo tempo, também implementará USDH em HyperEVM e HyperCore. Isso visará atrair investidores institucionais e plataformas fintech, conectando-se a sistemas bancários globais e cumprindo padrões regulatórios. Aproveitando sua rede de mais de 70 parceiros financeiros nos EUA, UE, Singapura, Abu Dhabi e América Latina, a Paxos distribuirá USDH de forma eficiente, mantendo a conformidade com as regulamentações locais. Reações da comunidade Observadores do setor elogiaram a proposta USDH de @withAUSD, @raincards, @LayerZero_Core e @EtherFi como a submissão mais robusta até o momento. De acordo com Rob Hadick, por exemplo, a proposta combina a infraestrutura da Paxos, as ferramentas de gastos da Rain, a interoperabilidade da LayerZero e a experiência em cofres da Ether.fi. Ele também observou que esta proposta evita problemas de escala e contraparte vistos em outras, estabelecendo uma base sólida para o potencial transformador do USDH. "Então empatado pelo melhor apoio institucional, e tem usabilidade e infraestrutura que sem dúvida supera os outros." Ele acrescentou, "Será interessante ver...
2025/09/09 14:28
Metaplanet agora detém 20.136 BTC após compra de $15M

O post Metaplanet Agora Detém 20.136 BTC Após Compra de $15M apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Reserva de Bitcoin Cresce: Metaplanet Agora Detém 20.136 BTC Após Compra de $15M
2025/09/09 14:25
OpenAI ameaça abandonar a Califórnia enquanto a política estadual ameaça a sua mudança para fins lucrativos

O post OpenAI ameaça abandonar a Califórnia enquanto a política estadual ameaça sua mudança para fins lucrativos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A OpenAI está a avisar que pode deixar completamente a Califórnia, já que batalhas legais e reações políticas ameaçam acabar com seus planos de reestruturação. Os executivos estão a considerar uma possível saída depois de perceberem que o procurador-geral do estado poderia bloquear a mudança da empresa para uma operação com fins lucrativos. Todo o futuro da empresa agora depende de obter aprovação regulatória, ou arriscar perder quase 19 mil milhões de dólares em dinheiro de investidores. De acordo com reportagem do The Wall Street Journal, a OpenAI está a ser alvo de algumas das maiores coligações sem fins lucrativos, sindicatos e grupos filantrópicos da Califórnia. Estas organizações querem que o procurador-geral investigue se a reestruturação da empresa violaria as leis estaduais de caridade. Procuradores-gerais ameaçam ação legal se a reestruturação prosseguir Os procuradores-gerais da Califórnia e de Delaware estão ambos a investigar a proposta. Eles têm poder legal para processar ou exigir mudanças se acreditarem que a OpenAI está a violar a lei de organizações sem fins lucrativos. O gabinete do procurador-geral da Califórnia já está a avisar que o plano atual da OpenAI pode ir contra a sua missão original. O estado enviou uma carta levantando preocupações, especialmente à luz de múltiplos suicídios reportados por pessoas que interagiram com o ChatGPT por períodos prolongados. Na carta, os reguladores escreveram: "As mortes recentes são inaceitáveis. Elas abalaram justamente a confiança do público americano na OpenAI e nesta indústria." Eles disseram à OpenAI que a segurança deve vir em primeiro lugar. Também deixaram claro que o estatuto sem fins lucrativos da empresa exige transparência e uma abordagem de prioridade pública para a implementação de IA. Os executivos dentro da OpenAI não esperavam este tipo de resistência quando anunciaram a reestruturação no final do ano passado. A intensidade da pressão legal, especialmente da Califórnia, transformou-se numa ameaça real. Sam Altman, que cofundou a OpenAI em 2015, construiu a empresa até se tornar uma potência de IA avaliada em 86 mil milhões de dólares, mas agora corre o risco de vê-la desmoronar devido a tecnicidades legais. A OpenAI ainda é administrada como uma unidade com fins lucrativos sob uma...
2025/09/09 14:15
Aviso importante da Rede Pi: Uma ameaça oculta emerge

O post Aviso importante da Rede Pi: Uma Ameaça Oculta Emerge apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Uma nova controvérsia surgiu dentro do ecossistema da Rede Pi depois que moderadores expuseram uma carteira supostamente ligada a múltiplos roubos de tokens Pi. A descoberta intensificou conversas sobre proteção do usuário e ocorre num momento em que o projeto está considerando uma segunda migração importante de tokens. Preocupações crescentes com fraudes Em vez de tentativas isoladas de phishing, a carteira sinalizada parece ter visado sistematicamente usuários que desbloqueiam suas contas, desviando tokens e depois dispersando-os através de vários endereços menores. Para muitos Pioneiros, a revelação reforçou preocupações de longa data de que golpistas estão explorando lacunas na verificação e segurança. O aviso foi amplificado por vozes conhecidas da comunidade. O influenciador Woody Lightyear lembrou aos membros que sites de phishing continuam a capturar usuários desprevenidos, instando-os a verificar cada comunicação com o Centro de Segurança oficial do Pi. Desenvolvedores introduzem novas proteções Paralelamente, a Equipe Principal do Pi lançou novos recursos do aplicativo destinados a fechar brechas. A adição de destaque é o PassKey — uma opção de segurança que vincula o acesso à carteira a verificações no nível do dispositivo, como biometria ou códigos PIN. Combinada com recursos expandidos no Centro de Segurança, a atualização foi projetada para dar aos usuários melhores ferramentas para resistir a fraudes. Enquanto as atualizações de segurança ocupam o centro das atenções, a migração continua sendo o foco de longo prazo da comunidade. Bônus de Recomendação e saldos não verificados têm estagnado o progresso por anos, deixando uma parte do fornecimento fora da economia aberta. Moderadores sugeriram que uma segunda migração poderia recuperar o impulso, recompensando usuários ativos e revivendo o interesse. O preço mantém-se estável Apesar desses desenvolvimentos, o preço do token Pi mal se moveu. Negociando perto de $0,3468 com oscilações diárias mínimas, a moeda mostrou pouca volatilidade mesmo após ser listada na Onramp Money. Analistas sugerem que a reação contida reflete cautela persistente até que a rede faça a transição completa para uma mainnet aberta. Para a Rede Pi, a carteira sinalizada serve como um lembrete de quão frágil a confiança do usuário pode...
2025/09/09 14:03
Dispositivo vestível 'quase telepático' permite-lhe comunicar silenciosamente com dispositivos

O post 'Wearable "Quase Telepático" Permite Comunicar Silenciosamente Com Dispositivos' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a startup de Boston AlterEgo revelou um wearable que permite aos utilizadores comunicar silenciosamente com máquinas descodificando sinais neuromusculares na mandíbula e garganta. A tecnologia baseia-se num protótipo do MIT Media Lab de 2018 que demonstrou que a fala subvocal poderia ser captada e traduzida com alta precisão. A AlterEgo posiciona a sua abordagem não invasiva como uma alternativa prática aos implantes cerebrais como o Neuralink ou às pulseiras EMG da Meta. Uma startup de Boston chamada AlterEgo revelou na segunda-feira um dispositivo wearable que permite aos utilizadores comunicar silenciosamente com computadores, marcando a primeira tentativa séria de comercializar uma tecnologia revolucionária pioneira do MIT Media Lab. O dispositivo, descrito pela empresa como uma interface "quase telepática", não lê a atividade cerebral. Em vez disso, deteta sinais neuromusculares subtis na face e garganta quando uma pessoa verbaliza internamente palavras. Esses sinais são descodificados por software de machine learning e transmitidos como comandos ou texto. As respostas são entregues de forma privada através de áudio por condução óssea. A história foi reportada primeiro pela Axios e partilhada pelo fundador da empresa, Arnav Kapur, no X. Apresentando o Alterego: o primeiro wearable quase telepático do mundo que permite comunicação silenciosa à velocidade do pensamento. O Alterego torna a IA uma extensão da mente humana. Fizemos vários avanços desde que o nosso trabalho começou no MIT. Estamos a anunciar esses avanços hoje. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) 8 de setembro de 2025 A abordagem baseia-se em pesquisas apresentadas pela primeira vez no MIT em 2018, quando Kapur, então estudante de pós-graduação, introduziu um protótipo de headset com o mesmo nome. Essa versão demonstrou que a fala subvocal — palavras pronunciadas em silêncio — poderia ser captada com precisão suficiente para controlar sistemas simples. O laboratório posicionou-o como uma potencial ajuda para pessoas com deficiências de fala, sugerindo também aplicações mais amplas na interação humano-computador. A AlterEgo não divulgou detalhes sobre financiamento, cronograma de lançamento ou estratégia de comercialização, mas a empresa apresentará a tecnologia publicamente...
2025/09/09 13:59
Censura do Bitcoin Core Pode Desencadear Hard Fork: Líder dos Ordinals

A publicação "A Censura do Bitcoin Core Poderia Desencadear um Hard fork: Líder dos Ordinals" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Censura do Bitcoin Core Poderia Desencadear um Hard fork: Líder dos Ordinals
2025/09/09 13:46
Ações asiáticas em alta enquanto o dólar cai à medida que os mercados preveem corte na taxa do Fed

O post Ações asiáticas em alta enquanto o dólar cai à medida que os mercados precificam corte na taxa do Fed apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Ásia-Pacífico subiram na terça-feira com esperanças de que o Federal Reserve dos EUA corte as taxas de juros já na próxima semana, mesmo com tensões políticas e riscos de política mantendo os merc
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:45
EUA consideram proibir laboratórios de teste de eletrónicos ligados à China

A publicação "EUA consideram proibir laboratórios de teste de eletrónicos ligados à China" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Na segunda-feira, a Comissão Federal de Comunicações disse que abriu um processo para revogar o reconhecimento dos EUA para sete laboratórios de teste ligados ao governo chinês, citando preocupações de segurança nacional. Em maio, a agência aprovou regras bloqueando alguns laboratórios baseados na China de certificar dispositivos como telefones, câmeras e computadores para venda nos EUA. A FCC acrescentou que o reconhecimento para outros quatro laboratórios chineses expirou desde maio e não será renovado, incluindo dois que haviam solicitado extensões. "Governos adversários estrangeiros não devem possuir e controlar os laboratórios que testam os dispositivos que a FCC certifica como seguros para o mercado dos EUA", disse o presidente da FCC, Brendan Carr. Cada produto eletrónico destinado aos Estados Unidos deve passar pelo processo de autorização de equipamentos da FCC antes da importação. A agência estima que cerca de 75% desses dispositivos são testados em laboratórios localizados na China. Conforme relatado pela Reuters, os alvos nomeados pela FCC incluem Academia de Informação e Comunicações de Chongqing, CQC Internet of Vehicles Technical Service Co, CVC Testing, TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co, UL-CCIC, CESI (Guangzhou) Standards, Academia Chinesa de Tecnologia de Informação e Comunicações, Instituto de Medição e Tecnologia de Teste de Xangai e CCIC Southern Testing Co. A embaixada chinesa criticou os EUA por politizar o comércio A Embaixada Chinesa em Washington já disse anteriormente que se opõe aos Estados Unidos "exagerando o conceito de segurança nacional, usando aparato nacional e jurisdição de longo alcance para derrubar empresas chinesas. Opomo-nos a transformar questões comerciais e tecnológicas em armas políticas." A FCC disse anteriormente que muitos dos laboratórios parecem ter laços estreitos com o Partido Comunista Chinês, incluindo ligações a empresas estatais ou ao exército chinês. A agência disse que essas instalações testaram milhares de dispositivos para o mercado dos EUA nos últimos anos. Em novembro de 2022, a comissão interrompeu as aprovações de novos equipamentos de telecomunicações da Huawei e ZTE, e...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:33
Aqui Estão As Mais Chocantes Alegadas Novas Revelações

O post Aqui Estão As Mais Chocantes Novas Alegadas Revelações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline O Comité de Supervisão da Câmara divulgou publicamente na segunda-feira à noite registos partilhados pelo espólio de Jeffrey Epstein em resposta a uma intimação—incluindo uma cópia censurada do seu livro de 50º aniversário com um desenho obsceno e mensagem de aniversário supostamente assinada pelo Presidente Donald Trump—e vários outros documentos com novas alegadas revelações. Uma captura de ecrã de uma página do livro de Aniversário de Epstein divulgada pelo Comité de Supervisão da Câmara, que mostra uma nota alegadamente assinada pelo Presidente Donald Trump. Comité de Supervisão da Câmara Factos Principais Um documento com digitalizações do Livro do 50º Aniversário de Epstein, divulgado pelo comité, tem 238 páginas e inclui uma cópia de uma mensagem alegadamente assinada pelo Presidente Donald Trump, juntamente com um desenho obsceno na página 165. A página que mostra a suposta assinatura de Trump, que o presidente já chamou de falsa, e o desenho foi partilhada pela primeira vez nas redes sociais pelos Democratas do Comité de Supervisão da Câmara. A página 126 do livro de aniversário apresenta uma nota manuscrita alegadamente assinada pelo ex-Presidente Bill Clinton, que parece elogiar a "curiosidade infantil" de Epstein e o seu "impulso para fazer a diferença". Trump é mencionado novamente na Página 156 do documento do livro de aniversário numa foto e numa legenda manuscrita com uma piada grosseira alegadamente escrita por Joel Pashcow, que o Wall Street Journal relata ser um membro de longa data de Mar-a-Lago. A foto mostra um cheque falso de tamanho exagerado de $22.500 que foi feito para parecer como se Trump estivesse a pagar a Epstein, seguido por uma legenda que diz: "Jeffrey mostrando talentos precoces com dinheiro + mulheres! Vende [nome da mulher censurado] 'totalmente depreciada' a Donald Trump por $22.500." O nome e a imagem da mulher foram censurados no documento da Câmara, e de acordo com o New York Times, os advogados do espólio de Epstein disseram ao comité que as censuras foram feitas para proteger as identidades de menores e mulheres que podem...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:18
